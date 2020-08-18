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كُتّاب وآراء
مندوبية قدماء المقاومين تحيي ذكرى 19 غشت
أعلنت النيابة الاقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخريبكة، بتنسيق مع فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المنضوية بها، أنها أعدت برنامجا حافلا بالأنشطة، التي ستقام عن بُعد ومن خلال التواصل الرقمي؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ65 لانتفاضات ومظاهرات مدن أبي الجعد ووادي زم وخريبكة والقبائل المجاورة ضد الوجود الاستعماري، التي تصادف تاريخ 19 غشت.
وعلى رأس هذه الأنشطة، سيتم تنظيم ندوة علمية حول موضوع: "تاريخ المقاومة بمنطقة ورديغة "إقليم خريبكة"، سيساهم في تنشيطها، بالإضافة إلى كلمة المناسبة التي سيلقيها المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أساتذة جامعيون وباحثون أكاديميون وهم: الأستاذ الباحث مصطفى الميموني بمساهمة علمية تحت عنوان: "التدخل الاستعماري والمقاومة بمنطقة خريبكة"، والدكتور زيدي الطويل في مساهمة موسومة بـ: "انتفاضة 20 غشت بوادي زم، دروس وعبر".
كما ستشهد الندوة مداخلات لكل من الدكتور عبد الفتاح هاشمي في مقاربة تحت عنوان: "ثورة الملك والشعب ملحمة تاريخية للقيم الوطنية المغربية"، وللأستاذ إبراهيم البحراوي في موضوع: "أحداث المقاومة بمدينة أبي الجعد من خلال الحكاية الشعبية"، وأخيرا مداخلة للأستاذ محمد حسني الذي سيتناول بدوره موضوع: "مساهمة مدينة أبي الجعد في أحداث ثورة الملك والشعب".