24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4913:3617:1220:1421:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دعوة لتجنيب "جيل كورونا" خسائر الهدر المدرسي (5.00)

  2. إدانة عضو في "حزب الله" بملف اغتيال الحريري (5.00)

  3. مطالب برلمانية تنشد تعديل مدونة الأسرة لتسهيل زواج وطلاق الجالية (5.00)

  4. أكادير تتصدر عدد الإصابات بـ"كورونا" في سوس‎ (3.00)

  5. الترسانة القانونية تنحني أمام انتهاك الحياة الخاصة للأفراد بالمغرب (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | أثر رجعي يضخ المال في جيوب "ضباط الكهرباء"

أثر رجعي يضخ المال في جيوب "ضباط الكهرباء"

أثر رجعي يضخ المال في جيوب "ضباط الكهرباء"
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:30

أثارت التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء انتقادات واسعة من طرف المغاربة، خاصة أنها ستُصرف باحتساب تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالتعويضات في الجريدة الرسمية، أي بأثر رجعي، على الرغم من أنهم لم يتم تعيينهم في مناصبهم إلا بحر الأسبوع الماضي.

وبعملية حسابية، فإن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، المعيّنين حديثا، سيستهلون عملهم وفي جيوبهم مبلغ مالي مهم يزيد على ستة وخمسين مليون سنتيم، باحتساب الأثر الرجعي من شهر دجنبر الماضي إلى شهر غشت الجاري.

ونُشر المرسوم المتعلق بالتعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 نونبر 2019، وقد حُددت بموجبه تعويضاتهم في 62.618.00 درهم تعويضا شهريا جزافيا، تُقتطع منه المساهمات المستحقة عليهم برسم التقاعد والتغطية الصحية.

وبالرغم من أن تمتيع الحكومة لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتعويضات شهرية "سمينة"، وبأثر رجعي يمتد لتسعة شهور، يستند إلى مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، فإن سفيان البزطامي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام، اعتبر أن ما أقدمت عليه الحكومة، حتى وإن كان قانونيا، "إلا أنه تبذير للمال العام".

وتابع المتحدث في تصريح لهسبريس قائلا: "أكثر من ذلك، نحن نعتبر تمتيع أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتلك الأجور المرتفعة وبأثر رجعي إهانة للمغاربة، واستفزازا لهم"، معتبرا أن هناك تناقضا بين خطابات الحكومة فيما يتعلق بالتصرف في المال العام وبين طريقة تدبيره على أرض الواقع.

وتأتي "التعويضات السمينة" لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد شهور قليلة فقط من دعوة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الإدارات والمؤسسات العمومية إلى ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير أزمة جائحة "كورونا".

واعتبر سفيان البزطامي أن تخصيص تعويضات تزيد على ستة ملايين سنتيم لـ"ضباط الكهرباء"، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعرفها المغرب، بسبب جائحة "كورونا"، والتي دفعت به إلى بلوغ سقف الاقتراض الخارجي، "أمر غير مقبول"، وأردف قائلا: "نحن نتساءل هل الحكومة لديها حسّ وطني لكي تبذر المال العام بهذه الطريقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مواطن الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:39
سؤالي ما هو دور هذه الهيئة التي لم نسمع عنها من قبل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - N.H الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:39
لا حول و لا قوة إلا بالله اللهم إن هذا منكر كلشي من جياب فقراء المخرب عفوا المغرب أقسم بالله حتى حنا أكبر شعب جبان في العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - يا علي الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:39
يذكرني ذلك بمؤسسات كثيرة لا داعي لذكر انتمائها حيث توظف من يتتبع مداخليها ومخاريجها التي تقارب حوالي 8000 درهم في السنة في حين يتقاضى ذلك المحاسب حوالي 8000 درهم في الشهر. من يحزر عن ماذا أتكلم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
4 - كمال الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:43
هادو ماشي اعضاء المجلس.....هادو وزراء نظرا للراتب الشهري النقدر بست ملايين....والموظف المسكين قالوليه ماكلين ترقية ماكاين امتحان مهني ماكاين....ماكاين....كاين غير اقتطاع من اجل صندوق كوفيد....ونزيدك 100درهم دابا و 100 ف 2022 و 100 ف 2050....وهادو اصلا شنو غادي يضبطو؟وشنو خدمتهوم؟فكروني فواحد لوقت كانت وزارة الاقتصاد...ووزارة تنشيط الاقتصاد شنو زعما وزارة شادة لبندير لوزارة وسمحولي على هاد الوصف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - باغي نعرف الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:43
بما أننا ولله الحمد والشكر نخلق مناصب مهمة لافائدة منها وبراتب شهري يعادل راتب أو يفوق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. هذا يعني أننا بلد غني ... إذن لماذا القروض .... أم أن هناك حاجة في نفس يعقوب .. إعلم أيها المسؤول مهما عشت ومهما فعلت فهناك موت وهناك حساب عند العادل الواحد .. وان مسيرة يوم في الحساب مقداره 50الف سنة ... حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم والله لن نسامحكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - hajji الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:43
ليست هيئة لضبط الكهرباء بل للزيادة في فاتورات الكهرباء ومص جيوب المغاربة المعوزين. و كذلك ضمان عدم تأذية فواتير الكهرباء من طرف النخبة التي تتوفر على امتيازات في كل شيء. بغير حق . الضغط يولد الإنفجار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - مهتم الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:44
يحاولون تقسيم الغنيمة قبل النزول من قطار الانتخابات و يتحدثون عن الوطنية في حين أن هناك موظفين ماتوا وهم ينتظرون مستحقاتهم الاجرية بسبب حجزها بمنشور رئيس الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - ديز بلا كمامة. الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:48
على العموم. موعد الاستحقاقات على الأبواب و سنرى أولائك الذين صوتوا على هذا الحزب الكارثي ماذا سيكون موقفهم ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
9 - younes sef الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:48
أشتغل في هدا القطاع لمدة تفوق 12 سنة في أدنى السلم حيت أنني حاصل على BAC+7 بدون ترقية ولا إلتفاتة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - visiteur الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:49
شركة ليدك لابد من رحليها استنزفت جيوب المواطنين في ظرفية كورونا مثلا انا كنت استخلص فاتورة الشهر 230 درهم حتى 250 فإذا اتفاجأ من شهر 3 إلى شهر 7 الفاتورات بها ثمن 750 للشهر الواحد مع العلم اشتغل انا وزوجتي يوميا الله إياخذ فيهم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - رشداوي مدغري الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:50
بلاد العجائب و الغرائب
مواطن بسيط يكافح و يقترض قصد أداء فاتورة كهرباء لا تتعدى 60 درهما و موظف يتقاضى تعويضا بقيمة 1000 فاتورة كهرباء للمواطن البسيط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - khadija الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا لم أفهم مهمة هؤلاء "الضباط" هل راجعوا فواتير الكهرباء التي ألهبت جيوب المغاربة ثم اصلحوا " اعطاب" العدادات .و اخيرا ردوا للمواطن الثقة في المؤسسات الحكومية ؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - رشيد الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:52
لم أسمع من قبل بضباط الكهرباء،ولا أعرف طبيعة عملهم ،حيث يبدو أنها متعبة جدا وتتطلب خبرة وشهادات عليا فوق العادة وما يأكد ذلك هو الأجور السمينة جدا.ربما تشملهم مجانية التزود بالكهرباء والماء كذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - امير الشعراء الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:52
هانتموما عرفتو علاش المغرب غدي يبقى متخلف


يقول الشاعر:
تخلفت يا مغرب...
عن الركب يا مغرب
واصبحت في ذل...
كانك من ينهب
ذليلا مودعا...
من الكل لا مهرب
وجارك في حرب...
وكلبك في مشرب
واهلك في بؤس
وبحرك لا يطرب
تسلت بك الدنيا...
فغاص بك المركب
هنيئا لك مغرب..
على كل ما يطلب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - المدرسة الوطنية الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:55
مثلهم مثل جميع البرلمانيين والمستشارين ومجلس الهاكا ومجلس المنافسة ومجلس حقوق الإنسان كلهم يستتزفون ميزانية الدولة المأخودة من ضرائب المواطنيين. إلا هذه المرة الكعكة قسمت من دون استشارة أي لم يأخذ الكل حقه كما رأينا في حفل عيد العرش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - Hassan temara الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:57
اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا حكومة العثماني وبنكيران وما جاورهما أنك أنت السميع العليم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - محمد الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:58
اتر رجعي هدا حماق .هدا حرام هدا اكتر من تبدير المال العام .مو سن هدا يجب ان يحاكم حالا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - ع.ر الأربعاء 19 غشت 2020 - 11:00
لك الله يا وطني العزيز.ولاحول ولا قوة الا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.