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الرئيسية | مجتمع | ابتعاد "كنوبس" عن تعويضات مرضى "كوفيد-19" يثير جدلا قانونيا

ابتعاد "كنوبس" عن تعويضات مرضى "كوفيد-19" يثير جدلا قانونيا

ابتعاد "كنوبس" عن تعويضات مرضى "كوفيد-19" يثير جدلا قانونيا
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:00

لن يستفيد المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أي تعويض عن العلاجات المتعلقة بمرض فيروس "كورونا" المستجد، إذ قررت إدارة الصندوق عدم إدراج هذه العلاجات ضمن العمليات المعوض عنها.

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وجّه منشورا إلى المصالح المعنية بالتعويضات عن العلاجات، أكد فيه أن مصاريف عمليات التشخيص والعلاجات المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" لا يتم التعويض عنها.

وأكدت إدارة الصندوق، كما جاء في الوثيقة المذكورة، أنها لن تسدد للمنخرطين التعويض عن العمليات التشخيصية والعلاجية أيا كانت طبيعتها، سواء التحليلات البيولوجية أو الفحوصات بالأشعة أو الإقامة في المستشفى أو حتى الأدوية.

وعلل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قراره بعدم تعويض مرضى فيروس "كورونا" عن التشخيصات والعلاجات التي يخضعون لها بكون مرض "كوفيد-19" يعد "قوّة قاهرة"، بناء على أحكام الظهير المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.

مواد قانون الالتزامات والعقود التي استندت إليها إدارة الـ"CNOPS" هي المواد 95 و268 و269. وتنص المادة 95 من القانون المذكور على أنه "لا محلّ للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه".

وتنص المادة 268 من القانون المذكور على أنه "لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْل الدائن".

وتفسّر المادة 269 القوة القاهرة بأنها "هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات، والجفاف، والعواصف، والحرائق والجراد)، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا"، لكن هذه المادة لم تذكر الأوبئة.

وفيما ساق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تعليلات أخرى موازية للتعليلات القانونية، من قبيل أن "كوفيد-19" من الأمراض المعفاة من دفع رسوم مقابل الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات ومصالح وزارة الصحة، فإن محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، اعتبر أن قرار الـ"كنوبس" بعدم تعويض المؤمّنين لديه عن العلاجات المرتبطة بفيروس كورونا "قرار متسرّع".

وقال اعريوة، في تصريح لهسبريس، إن التعبئة الشاملة التي يشهدها المغرب حاليا، لصد جائحة "كورونا"، والتي انخرط فيها القطاعان العام والخاص، "تفرض عدم اتخاذ قرار من هذا القبيل؛ بل إن الوضعية الاستثنائية الحالية تحتّم على الجميع الانضمام إلى جبهة الكفاح المجتمعي للوقوف ضد انتشار الوباء".

وتابع الفاعل النقابي أنّ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كان عليه أن يتريّث؛ "لأننا لم نُحط علما إلى حد الآن بكل التداعيات الصحية لفيروس كورونا"، مضيفا: "نحن الآن متأكدون من أن الوباء يخلف مضاعفات نفسية تتطلب العلاج، ولكن قد تكون له أعراض مرضية أخرى لم نكتشفها بعد".

وتساءل المتحدث ذاته حول الدعائم العلمية التي استند إليها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ليَعتبر "كوفيد-19" مرضا لا يُعوض مرضاه عن العلاجات التي تلقوها، مضيفا: "هذا قرار متسرع ما كان أن يخرج في هذا الوقت؛ لأنه تم بدون دراسة متأنية، وبدون الأخذ برأي المتخصصين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تفسير معيب الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:05
المقتضيات التي استند عليها الصندوق لا علاقة لها بالواقعة كان الأجدر بالصندوق ان يدعي ان المصابين متكفل بهم من طرف الدولة المغربية دون الخوض في قانون الالتزامات والعقود
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17
2 - fouad fouaad الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:08
يجب الغاء التغطية الصحية، وارجاع الأموال المقتطعة من اجور الموظفين "وكل واحد يضرب على راسوا"
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27
3 - حسبي الله ونعم الوكيل الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:11
زعم باقي الأمراض حنا اللي قلبنا عليها ماشي قوة قاهرة باين لي مول الفتوى قرأ القانون في الكلية نهار الأحد
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23
4 - منخرض الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:12
ما يجب على cnops هو الإسراع بتسوية ملفات المرضى لأن بعض المرضى تتوفى قبل أستفادتها عن المرض. أما عن كورونا فيجب علينا الاحتياط منها جميعها
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16
5 - منخرط الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:14
كنوبس دائما تبحث عن كل يجعلها تتملص من أداء واجبها تجاه المنخرطين بدعوى الحفاظ على رأسمال الصندوق، ولكن في نفس الوقت تتغاضى عن سرقات ممنهجة تقوم بها مصحات وأفراد من فئة القائمين على العلاجات ومنخرطين غير نزيهين...
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14
6 - زهير الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:14
كنوبس اصبحت مقاولة مند زمان همها الوحيد هو الربح .اما التعاضوضيات المسيرة من طرف الاحزاب الانتهازية و الفاشلة همها تشغيل 4 او 5 من الأكفاء اما الباقون كلهم ابناء ""المناضلين" و ذوي النفوذ.
فساد الأحزاب متعشش منذ الإستقلال.
ضعت يا وطني!!!
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8
7 - مداول الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:15
ولكن لماذا يتم الاقتطاع من اجور الموظفين ان لم يستطع الصندوق التكفل بمثاريف منخرطيه
اتركونا ننخرط في اي شركة تامين او بنك او اي كان مادام هذا الصندوق لا يفي بوعوده
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10
8 - amine الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:18
بما أنها قوة قاهرة فيجب إذا على كنوبس التوقف عن الاقتطاع من أجور المنخرطين و السطو على مداخيلهم خلال هذه الفترة إذا كانت لا تريد تحمل مصاريف التشخيص و العلاج.
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9
9 - موظف غيور الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:20
بدون تعليق :
احشومة ايكون هذا القرار.
يمكنني تقبل هذا القرار لو أن الدول الأوربية طبقت مثيله على مواطنيها ولو أنني متأكد بأن ذلك لن يحصل أبدا لأنها دول تحترم نفسها وتحترم مواطنيها ..
نحن نقلد الغرب في أمور عديدة ولكن مع الأسف لا نقلدهم في احترام كرامة الوطن والمواطن.
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7
10 - فؤاد الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:20
علاش من نستافدش و لفلوس لكنخلصوها لكم كل شهر ديالاش هديك ؟ الله ياخد فيكم الحق ...
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