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الرئيسية | مجتمع | المنحى التصاعدي لـ"كورونا" يفزع المغاربة ويوزع "اتهامات مشتركة"‎

المنحى التصاعدي لـ"كورونا" يفزع المغاربة ويوزع "اتهامات مشتركة"‎

المنحى التصاعدي لـ"كورونا" يفزع المغاربة ويوزع "اتهامات مشتركة"‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:00

منحى تصاعدي مستمر، ذلك ما أصبحت عليه أرقام إصابات فيروس "كورونا" بالمغرب؛ فبعد هدنة خاضتها المنظومة الصحية مع الفيروس، قفزت الإحصائيات بشكل كبير لتلامس أرقاما غير مسبوقة، تقترب من 2000 حالة أحيانا، وفي مختلف الأنحاء.

وتشوب مواقع التواصل الاجتماعي موجة حسرة على أرقام الماضي، التي لم تكن تتجاوز 200 حالة يوميا، وارتفعت بعد التنقلات الكبيرة التي صاحبت مناسبة عيد الأضحى وإقبال الناس بكثافة على التجمعات دون الشروط الوقائية الضرورية.

وعلى الرغم من أن الأرقام أصبحت مضاعفة، فإن منسوب الاستعداد النفسي لمواجهة موجة ثانية من تفشي الفيروس تضاءل بشكل كبير؛ فقد تابع المغاربة بشكل ساخر تخوفات من "كوفيد19" خلال الأيام الأولى، فيما تحول الأمر عكسيا في الفترة الراهنة.

وانقسم المغاربة بشأن توالي الأرقام "المخيفة" بين اتهام الحكومة بعدم تدبير إجراءات رفع الحجر الصحي بالشكل اللازم، والإصرار على الإبقاء على عيد الأضحى؛ فيما يرى آخرون أن المواطنين فوّتوا اللحظات الأخيرة من إمكانية القضاء على الوباء بعدم التزامهم.

وبالنسبة لمصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فتحديد منحنى الأرقام هل ستنخفض أم سترتفع يقتضي بعض التريث، على الأقل أياما، لكي نلاحظ أرقام الإصابات والمستوى الذي تتراوح فيه.

وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة مطالبة بخطة لتدبير هذه الفترة، مطالبا بكشف حالات المصابين، هل هي حرجة أو عادية أو بدون أعراض، لكي يستطيع الجميع قراءة الواقع، خصوصا في ظل التحولات القائمة.

وأوضح الخبير المغربي أن عدد الراقدين في الإنعاش حاليا ليس بالكبير، وبالتالي فالوضع يظل تحت السيطرة، كما أن كثيرين ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة أو حالتهم عادية يتتبعون العلاج داخل منازلهم بشكل يحترم التعليمات.

وتابع الناجي تصريحه قائلا: "على الجميع الالتزام بالتعليمات الضرورية، بداية بالكمامة والتباعد وغسل اليدين"، وزاد: "المواطنون مطالبون بتجاوز الاستهتار والعودة إلى الحيطة التي اتخذها الجميع أثناء بداية تفشي الفيروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - تلميذ الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:13
عليهم بإلغاء الإمتحانات الجهوية
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-1
2 - visiteur الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:14
الامور اسير الى جعل المغاربة فئران تجارب لقاح ماما فرنسا ! هذا هو حل معادلة التكتم و الاستهتار الغريب للحكومة !!
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-4
3 - Sadik YEMLAH الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:20
نطالب بإستقالة الحكومة .. مهزلة عيد الأضحى إهانة ووصمة عار لا تنسى. و استقالة الحكومة ستكون مناسبة ل "غربلة المسؤوليات" و نعرفو شكون لي كا يخربق و سكون عنده الحق و الكفاءة ..
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20
4 - MOUISSA الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:20
المسؤولية يتحملها الجميع خاصة الحكومة و ما يسمى برواد مواقع التواصل الاجتماعي و هادوك ألي رأسهم أحجر
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6
5 - كرونا قهرتونا الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:21
للاسف الشديد الخوف والجهل والهلع من شروط اتلاب عقول الشعب ففي الوقت الدي كان اليسار يطالب بالعدالة وتوزيع الثروات و عمومية الصحة والتعليم.... كان الطغيان مشغول بالنهب واللهف وراء مراكمة المال لايستغلال البلاد والعباد وها نحن امام الواقع المر الدي فرض نفسه كما قال ماركس وحمة الله عليه ان تراكم الراسمال والشجع في قطب واحد يعكس المعانات والاضطهاذ في القطب الاخر. فيا من توحدو على تخريب الصحة والتعليم مادا انتم فاعلون الآن؟ تهربو ولا مزال؟
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-10
6 - محمد الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:22
ان شاء الله سيرفع الله عزوجل عنا هذا الوباء لانه بالمومنين رؤوف رحيم فاللهم ارفع عنا الوباء واشفي مرضانا وعجل لهم بالشفاء وارحم موتانا وتقبلهم يارب من الشهداء
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29
7 - رأي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:23
اشمن فزع كاتهدر عليه تا شكون مسوق لشي كورونا او لا غيرها شوف لينا لكين شي زهو ونشاط
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-20
8 - انا راك كتعرفني الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:23
آشريف شكون قال ليك بأن المغاربة لم بحترموا الإجراءات الاخترازية و السلطات المعنية لم تواحه الامر بالصرامة اللازمة على حد قولك لو لم يكن المغاربة واخدين الامر بجدية والسلطات المعنية دايررين اكثر من جهدهم لكانت الكارثة..
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8
9 - majd الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:25
في جل احياء المغرب الشعبية لم يقتنع المواطن بان الكوفيد موجود فعلا ولا يقوم بوقاية نفسه وغيره..مثلا في السوق النموذجي بائع فواكه يتهكم علينا وينتقد مغالاتنا في الاحتراز من الوباء بقوله انه لم يضع ولا مرة القناع او الكمامة ولا ابتعد عن اصحابه وعند عودته لمنزله يغسل يديه فقط للاكل ويستقبل افراد عائلته بانتظام ولم ير في حيه احدا مصابا..ونفس الراي عندكل تجار الفواكه والتجار ورغم ان الاداعة والتلفزة تعطينا ارقاما مخيفة يوميا نرى هذا النوع يستهتر بارواح الناس ولا يهتم ..فمزيدا ارجوكم بالاجرائات الصارمة لان مثلهم من يحمل الفيروس ولا تظهر عليه لانه من شدة تعوده على المرض اصبحت لذيسه مناعة لكن هناك مواطنون سيمرضون بمجرد الاقتراب منه بسبب لسانه السليط
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11
10 - متتبع الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:26
بما أن عدد التحاليل ارتفع الى اكثر من 20.000 تحليلة يوميا فإن عدد الحالات الايجابية بالطبع سيرتفع. ارتفاع عدد الحالات الحرجة يجب التدقيق في عدد من العوامل التي قد تكون مسؤولة عن هاذا الارتفاع و منها : الاشخاص الذين هم في حالة ضعف و هشاشة صحية ( مرض السكري ، ارتفاع الضغط، امراض القلب، قصور كلوي...) و كذلك التأخر في التشخيص أو في الرعاية الصحية.
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5
11 - Dragonaut الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:26
كيف يعقل أن تصل المستشفيات إلى الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابية و نحن لم نتجاوز 200 حالة حرجة في المغرب كله؟ كيف سيكون الحال حين سنصل إلى آلاف من الحالات الحرجة؟ اللوم ليس على الأطر و الكوادر الطبية التي تعمل بين المطرقة و السندان و في ظروف صعبة، بل المسؤوول الأول هو وزير الصحة.
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11
12 - المعلق الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:28
دبا فهمتوا علاش الانسان الواعي كان كيقول :
لا للريع و الفساد
لا لتبذير مواردنا في المهرجانات و الحفلات و المسلسلات و السكيتشات
لا السكوت و الخنوع و التطبيل ليل نهار لانجازات لا اثر لها في الواقع
نعم لديموقراطية حقيقية يتحمل فيها المعين و المنتخب مسؤولياتهم
لا لدولة الاشخاص و نعم لدولة مؤسسات تبق القانون علي و على من فوقي
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17
13 - Said الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:28
ما يفزعنا هو دوك المستشفيات ولا نطيح بين يدين شي وحدين ميرحموكش اما الموت الى جات مرحبا اصلا مبقى حتى حاجة فهادظالدنيا تخليه متمسك بها كل شيى يشجعك على الانتحار اما لو جات من كرونا فمرحبا.وصل السيل الزبا
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14 - رأي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:28
عندما سنقضي على الجهل سننتصر على كرونا... أما ما نراه من تخلف غير الله يحفظ من المستقبل
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8
15 - lahnine ahmed الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:29
سلام عواقب او نتائج عيد الأضحى او البحر كتبان دابا او لاانسى الجنائز الموتى رجعات عادية كيف كانت
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4
16 - الوطنية الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:31
المواطن خرج والحكومة لا تمتلك اي خطة لمحاربة الجائحة الا قدرة القادر الذي سيسخر لنا من سيمنحنا التلقيح المناسب لمحاربة الجائحة
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17 - Sohaib xd الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:31
توجد فئة من المواطنين والله ولو تتكلم بأي لغة يفهمونها معهم لقاموا بتطبيق مايطلب منهم وذلك لاجل حمايتهم لأنهم يظنون بأن الحكومة تكذب عليهم فيقومون بعكس مايطلب منهم وهذا راجع لعدة أسباب منها التهور الاستهتار عدم الوعي الاستهزاء ربما الجهل وكل هذا تسبب في موجة ثانية
خطيرة من الوباء حيث أصبحنا نرى المصابون بالآلاف وليس المئات. الله يهدينا حتى يدينا. قصوحية الرأس فين كا توصل.
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2
18 - kamal الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:32
السبب الرئيسي هو الإرتجالية وربما جهل ما يجري لدى المسؤولين. فهم تائهون وقراراتهم شكلية فقط. والمشاكل هو أنهم فقدوا المصداقية لدى المواطنين لدرجة الشك . فكيف يعقل أنه يتم محاصرة حي ويبقى الموظفون والعمال يتنقلون بحرية وبعدها يصرح بوجود بؤرة في الوحدات الصناعية؟. وكيف يمنع المواطن العادي من زيارة أمه المريضة بينما جاره ينتقل إما بتوفره على حجز في فندق أو رخصة تنقل للعمل ويحمل عائلته؟ إنها الفوضى وهي التي جعلت المواطن بدوره ينساق وراء هذه الفوضى. فالدخول المدرسي على الأبواب وهناك عدة مشاكل خاصة لذي الأطفال الذين يشتغل آباؤهم وكذلك الطلبة البعدين والوزارة في عطلة تنتظر ما ستقوم به الدول الأخري التي ألغت عطل وزرائها وهي تشتغل وبعدها سنقوم ب كوببيي كولي.
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2
19 - برجوووق الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:33
كلنا مسؤولون عن انتشار كورونا..١ المواطن .٢.الحكومة .٣ وساءل التواصل الاجتماعي. ٤ .قوات الأمن... المواطن لم يلتزم بما يطلب منه ( كمامة. اختلاط .نظافة ..) ..الحكومة تقرر إجراءات دون استشارات باقي المتدخلين والمهنيين والمجتمع المدني ..اجراءات اغلبها لم تكن صاءبة..وساءل الاتصال لم تعط ما يفيذ المواطن عن وباء كورونا..هناك من يشكك، ومن يحذر...المهم هو القوات العمومية..المواطن المغربي لم يستوعب بعد النضج والتوعية التي يسمعها طول الوقت ..يبقى حل وحيد هو الجزر ..ليس بثلاتة أشهر أو 300 درهم ..تبسط الأمور..100 درهم فقط .. لمخالفي الكمامة..ومخالفي التباعد .. بالنسبة للمقاهي والمطاعم ..اخلاؤها من الكراسي والطاولات الزاءدة لضمان التباعد ..وكذلك وساءل النقل...
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20 - سعيدة الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:33
المسؤولية مشتركة فلا الحكومة ومعها وزارة الصحة وضعت خطة واستراتيجية واضحة المعالم لتطويق الوضع ولا المواطن التزم الاحتياطات الإجراءات الضرورية لتجنب العدوى !!!!
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21 - Truth الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:34
هذا اكبر دليل على ان حكومة متخبطة و ان الحكومة المغربية ليست مبنية على كفاءات و انما مبنية على باك صاحبي
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22 - استادة الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:34
هدا المنحنى التصاعدي تتحمل الحكومة الجزء الأوفر منه
اولا لم تلغي العيد فاضطر الناس للسفر للقضاء هده المناسب مع الاهل ثانيا سمحت للمقاهي بنقل المبارة
ثالثا لاتجبر اصحاب الشركات والمعامل لإجراء التحاليل للمستخدمين ولا إجبارهم على تطبيق التباعد وتعقيم الشركات
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23 - النقد الذاتي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:34
سبب هذه الموجة أخطاء السلطات العمومية المتكررة بداية بالتخفيف المبالغ فيه لحالة الطوارئ ووقف الحجر الصحي وفتح التنقل الحر بين المدن والدعوة لتشجيع السياحة الداخلية واعادة فتح كل الشركات والمصانع. وآخر تلك الأخطاء هو الرضوخ للوبي المواشي والابقار بعدم إسقاط الأضحية وترك الناس تأخذ حريتها في التنقل حيث شاؤوا حتى وصل الفيروس إلى قمم الجبال العالية والبوادي النائية...
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24 - مصطفى مستور الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:34
لكم نادينا بإلغاء عيد الأضحى لتجنب الأسوأ لكن لا حياة لمن تنادي. لك الله يا وطني الحبيب.
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25 - حسن إسكران الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:38
المرض الحقيقي والذي اتخذ بعض العقول مقرا له هو الجهل، فعندما تجد إنسان غير راغب في الحرص على النظافة والطهارة التي أقرها ديننا الحنيف قاصدا التمرد ضد نفسه وهو يظن أن هذا التعفن ضرب من البطولة ضد قواعد الصحة
يجب على المغاربة في البلاء والعافية أن يحرصوا أشد الحرص على وعي سليم ونظافة فكر كاملة
فعندما تحب الخير لنفسك ستحرص على عدم أيذائها وهكذا ستكون وفرت خيرا لك ولغيرك
اللهم ربنا إياك نعبد وأياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
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0
26 - عبدالإله الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:38
أشكر هسبرس على هذا التقرير الذي يلامس الحقيقة لأول مرة منذ تفشي الوباء في الأيام الأخيرة بوضعه الأصبع على أصل الداء الذي هو إقرار عيد الأضحى من طرف هذه الحكومة الفاشلة فشكرا هسبرس.
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27 - مصطفى مستور الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:40
الآن لن ينفعنا لا وزير ولا مدير ولا خبير. الوضع أصبح تحت مسؤولية كل فرد. من يلتزم سينجو ومن يتهور ويتهاون سيندم يوم لا ينفع الندم.
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28 - مغربي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:41
حسبنا الله ونعم الوكيل في الحكومة هي السبب في كل ما يحصل الآن
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29 - كاتب التعليق الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:44
أعتقد أنه على الدولة العودة إلى الصرامة و إلزام المواطنين بحمل رخص تنقل من أجل الشغل أو التبضع أو لحالة طارئة أو حتى الدراسة مع إرفاق هذه الأخيرة ببطاقة الهوية حتى يتم السيطرة على الشوارع , و يجب على المواطنين الإلتزام بكافة التعليمات , فمثلا يمكن إصدار أوامر بالتناوب بين المحلات التجارية في القساريات لتفادي الإكتضاض و تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في المقاهي في آن واحد , و كذلك في حالة الدراسة الحضورية إعتماد التفويج و تحسيس التلاميذ و الطلبة بأهمية إحترام هذه التدابير , يجب علينا التعايش مع هذا الوباء إلى أن يصدر لقاح أو دواء , و على هذا التعايش أن يكون مؤطرا من طرف السلطات .
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30 - كرويلا الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:44
نتمنى فقط تشديد وضع الكمامة بطريقة صحيحة وضرب بالمخالفات و ان شاء الله خير لو يرتدي الجميع الكمامة لشهر ستنتهي المحنة مثل كوريا الجنوبية فيتنام فلبين الله يهز البلاء
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31 - الخميس الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:44
في نظري الذين يتحملون المسؤولية هم الحكومات السابقة التي أهملت التعليم لأن التربية والتعليم هو المفتاح لكل إنتصار سواء كان على الأمية والجهل أو كان على الجاءحة و الفقر، و مع المتعلم يسهل التعامل لأنه يفهمك وتفهمه وما نلاحظه الآن هو سيطرة الفئة التي لم تستوعب ولن تستوعب ما يجري والحل الآن هو نشر الجيش في الشوارع لتحسيس وذلك أضعف الإيمان.
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32 - جريء الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:45
اعتقد ان الامر مدروس، يجب ترك العدد يرتفع، كي تجد المختبرات على من تجرب لقاحاتها، و الا فكان الغاء عيد الاضحى كفيل بعدم رفع الحالات.
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33 - kamal الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:51
قال يتابعون العلاج في منازلهم تحت المراقبة، هذا غير صحيح. يوم أمس بنواحي الفقيه بدوار النگار تم اكتشاف حالتين لان التحاليل كانت ايجابية وتم اخذهم إلى مستشفى الفقيه بن صالح وتم اعطاؤهم الدواء ولكن رجعوا الى منزلهم بسيارة عادية دون اية مراقبة
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34 - Said الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:51
كلشي غالط هاد الساعة لا الحكومة لا المواطنين.مشكل مدن تتخلص الثمن ما عندها لا معامل لا تا حاجة ة ملتزمين .
ناس كانت تتغوت تتقوليهم سدو المعامل خليو معامل ديال المواد الغذائية و الأدوية.حكومة.ممسوقاش المواطن نزلات عليه غي بالغرمات و الشطط و التعسف.
مواطن مغيكلس فدار تيتفرج تجمع عليه حرا ضو لما دوا .ناس زايدة وضعية ديالهم تتازم.
ممسؤولية محاسبة ناس للنهبو المال ما بنتو سبيطارات موضفو دكاترة.كلشي دايرين ليه عراقيل.
خايفين غي على حياتهم .مخايفين على المواطن.غي حيت الول اخرين مغيقبلهم .
الله احد الباس من عندو.
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35 - طقدور الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:52
اول خطء فادح هو عدم منع الاحتفال بالعيد و هي المناسبة التي تجتمع فيها العاءىلات وتتبادل فيها الزيارات في ضروف الجاءىحة .كان هذا غير مناسب جدا فوجد الفيروس مرتعه وانتشر بشكل مفاجئ في جميع أنحاء البلاد.فتغلب على الامكانيات البشريه و اللوجستيكية.ووجد مرتفعه والجو المناسب لسلب ارواح شهداء تهور المسؤولين.
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36 - مغربي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:58
المسؤولية مسؤولية فردية لكل واحد منا بالدرجة الأولى فلا يمكن لأي مخطط حكومي مهما كان أن ينجح في ظل استهتار الناس بكل التدابير والتقليل من شأنها نحن للأسف نحمل دائما المسؤولية للغير حتى عن أخطائنا الشخصية ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،شعوب عدد سكانها أضعاف أضعاف سكاننا ونجحت في تطويق الوباء ونحن فتحنا لكورونا الباب على مصراعيه،عندما تكون عند كل واحد منا الشجاعة ليلتزم بصرامة بكل التدابير الاحترازية المعروفة عند الجميع والتي يلتزم بها القليل سيختفي كورونا دون أن نشعر باختفائه.
عيد الأضحى ساهم في انتشار كورونا وكذلك ستفعل مباريات كرة القدم التي تبت على القنوات المشفرة والتي يتابعها الآلاف أغلبهم من الشباب في ظروف لا علاقة لها بالتباعد الجسدي ...
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37 - رعما الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:58
عرفتو اشنو ديرو بلا ماتصدعو بنادم في راسو وتنغصو عليه حياتو
ديرو لي عجبكم راه بكورونا ولا بلا بها ماكاديرو حتى حاجة
على الاقل كورونا ستراتكم ودرتوها عذر باش ملي ماتديرو تاحاجة راكم لاقيين فاش تمسحوها.
انا لو كنت في بلاصتكم غادي نستحيي ماشي انتهم مواطن ما انا قريتو ولا ولبستو وحتى كاع ملي يقرى ماشي انا لي شريت له كتب وادوات دراسية!!!
يعني ملي يحتاجكم يلقى الماء والزغاريد وملي ما توصلو فين ترجعو ليه الغلط
ديرو شوية نفس وقلبوا على اللقاح ياك ايام الحجر قلتو بلي الكلوروكين دواء
فعال وعلاش تتغوطو مازال ولا قولو ماكاين وباء وهنو مريضنا مرض وماعندو باس !!!
راكم بهاد السلوك تتشوهو بالاطر والكفاءات الطبية والباحثين في الميدان ضربتوهم في الصفر واش بقا مازال !!! العالم كلو عرف ماعندكم اللقاح وعلى من تتشكو , نوضو ديرو حاجة
داك العمر لي الطفل خصو يقرى تاتصيفطوه للعمارات يدق الابواب ويبيع النعاع والقزبور وملي يكبر يبيع الزطلة في راس الدرب والباقي في حياتو يفنيه مابين دوريات الامن في الشارع لاقطين عليه ديما من راس الدرب للحبس !!!
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38 - بلال الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:59
الى متى نكون فئران تجارب، نعم نجح اجراء امتحان الباك، ولكن كانت مغامرةةغير محسوبة المخاطر، كل التجراءات تتخدها فرنسا اولا ثم نتبعها، الا في امتحان الباك، لمذا قدمنا شبابنا واساتذتنا اكباش فداء. ؟
المسؤولية يتحملها المسؤولون.
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39 - Samir الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:19
جلالة الملك هو المسؤول عن تدبير جائحة كورونا و توفير رعاية صحية للمواطن كتلك التي يريدها لأسرته الصغيرة حسب ما جاء في خطاب العرش.
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40 - باء امستردام الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:19
اتفق مع المعلق 12 جملة وتفصيلا فيما قال واضف يجب علينا الاحترام فيما بين المواطنين والنظام فيما بيننا لا ننظر إلى دولة الأشخاص كما قال ان تنظمنا وإزالة الوباء في يد الرحمان رب العرش العظيم اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وشكرا لهسبريس
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41 - طه الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:20
للاسف المسؤولية يتحملها المواطن وحده هناك قواعد معروفة خاص كلشي اديرها غسل اليدين باستمرار .ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة.التباعد الاجتماعي صافي الا لتازم كلشي الفيروس غيمشي ف 15 يوم ولاكين الاكثرية ممسوقينش كايحساب ليهم المرض كدوب حتا كيتصابو بيه هوما اولا شي حد من عائلتهم عاد كيتكمشو كاين لي معلق الكماما فعنقو حتا كيشوف البوليس عاد اطلعها مشافش الفيروس القاتل لي كيضور اودي المغرب ديالنا هو هدا كلشي كيفهم بالمقلوب الا بقاو الناس هكا والحالات كتزاد الحجر الصحي الصارم دبانة متخرجش هو الحل واخا بزاف الناس غيتضررو ولاكين الصحة ديال المواطن فوق كل اعتبار .
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