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كُتّاب وآراء
المنحى التصاعدي لـ"كورونا" يفزع المغاربة ويوزع "اتهامات مشتركة"
منحى تصاعدي مستمر، ذلك ما أصبحت عليه أرقام إصابات فيروس "كورونا" بالمغرب؛ فبعد هدنة خاضتها المنظومة الصحية مع الفيروس، قفزت الإحصائيات بشكل كبير لتلامس أرقاما غير مسبوقة، تقترب من 2000 حالة أحيانا، وفي مختلف الأنحاء.
وتشوب مواقع التواصل الاجتماعي موجة حسرة على أرقام الماضي، التي لم تكن تتجاوز 200 حالة يوميا، وارتفعت بعد التنقلات الكبيرة التي صاحبت مناسبة عيد الأضحى وإقبال الناس بكثافة على التجمعات دون الشروط الوقائية الضرورية.
وعلى الرغم من أن الأرقام أصبحت مضاعفة، فإن منسوب الاستعداد النفسي لمواجهة موجة ثانية من تفشي الفيروس تضاءل بشكل كبير؛ فقد تابع المغاربة بشكل ساخر تخوفات من "كوفيد19" خلال الأيام الأولى، فيما تحول الأمر عكسيا في الفترة الراهنة.
وانقسم المغاربة بشأن توالي الأرقام "المخيفة" بين اتهام الحكومة بعدم تدبير إجراءات رفع الحجر الصحي بالشكل اللازم، والإصرار على الإبقاء على عيد الأضحى؛ فيما يرى آخرون أن المواطنين فوّتوا اللحظات الأخيرة من إمكانية القضاء على الوباء بعدم التزامهم.
وبالنسبة لمصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فتحديد منحنى الأرقام هل ستنخفض أم سترتفع يقتضي بعض التريث، على الأقل أياما، لكي نلاحظ أرقام الإصابات والمستوى الذي تتراوح فيه.
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة مطالبة بخطة لتدبير هذه الفترة، مطالبا بكشف حالات المصابين، هل هي حرجة أو عادية أو بدون أعراض، لكي يستطيع الجميع قراءة الواقع، خصوصا في ظل التحولات القائمة.
وأوضح الخبير المغربي أن عدد الراقدين في الإنعاش حاليا ليس بالكبير، وبالتالي فالوضع يظل تحت السيطرة، كما أن كثيرين ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة أو حالتهم عادية يتتبعون العلاج داخل منازلهم بشكل يحترم التعليمات.
وتابع الناجي تصريحه قائلا: "على الجميع الالتزام بالتعليمات الضرورية، بداية بالكمامة والتباعد وغسل اليدين"، وزاد: "المواطنون مطالبون بتجاوز الاستهتار والعودة إلى الحيطة التي اتخذها الجميع أثناء بداية تفشي الفيروس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
لا للريع و الفساد
لا لتبذير مواردنا في المهرجانات و الحفلات و المسلسلات و السكيتشات
لا السكوت و الخنوع و التطبيل ليل نهار لانجازات لا اثر لها في الواقع
نعم لديموقراطية حقيقية يتحمل فيها المعين و المنتخب مسؤولياتهم
لا لدولة الاشخاص و نعم لدولة مؤسسات تبق القانون علي و على من فوقي
خطيرة من الوباء حيث أصبحنا نرى المصابون بالآلاف وليس المئات. الله يهدينا حتى يدينا. قصوحية الرأس فين كا توصل.
اولا لم تلغي العيد فاضطر الناس للسفر للقضاء هده المناسب مع الاهل ثانيا سمحت للمقاهي بنقل المبارة
ثالثا لاتجبر اصحاب الشركات والمعامل لإجراء التحاليل للمستخدمين ولا إجبارهم على تطبيق التباعد وتعقيم الشركات
يجب على المغاربة في البلاء والعافية أن يحرصوا أشد الحرص على وعي سليم ونظافة فكر كاملة
فعندما تحب الخير لنفسك ستحرص على عدم أيذائها وهكذا ستكون وفرت خيرا لك ولغيرك
اللهم ربنا إياك نعبد وأياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
ناس كانت تتغوت تتقوليهم سدو المعامل خليو معامل ديال المواد الغذائية و الأدوية.حكومة.ممسوقاش المواطن نزلات عليه غي بالغرمات و الشطط و التعسف.
مواطن مغيكلس فدار تيتفرج تجمع عليه حرا ضو لما دوا .ناس زايدة وضعية ديالهم تتازم.
ممسؤولية محاسبة ناس للنهبو المال ما بنتو سبيطارات موضفو دكاترة.كلشي دايرين ليه عراقيل.
خايفين غي على حياتهم .مخايفين على المواطن.غي حيت الول اخرين مغيقبلهم .
الله احد الباس من عندو.
عيد الأضحى ساهم في انتشار كورونا وكذلك ستفعل مباريات كرة القدم التي تبت على القنوات المشفرة والتي يتابعها الآلاف أغلبهم من الشباب في ظروف لا علاقة لها بالتباعد الجسدي ...
ديرو لي عجبكم راه بكورونا ولا بلا بها ماكاديرو حتى حاجة
على الاقل كورونا ستراتكم ودرتوها عذر باش ملي ماتديرو تاحاجة راكم لاقيين فاش تمسحوها.
انا لو كنت في بلاصتكم غادي نستحيي ماشي انتهم مواطن ما انا قريتو ولا ولبستو وحتى كاع ملي يقرى ماشي انا لي شريت له كتب وادوات دراسية!!!
يعني ملي يحتاجكم يلقى الماء والزغاريد وملي ما توصلو فين ترجعو ليه الغلط
ديرو شوية نفس وقلبوا على اللقاح ياك ايام الحجر قلتو بلي الكلوروكين دواء
فعال وعلاش تتغوطو مازال ولا قولو ماكاين وباء وهنو مريضنا مرض وماعندو باس !!!
راكم بهاد السلوك تتشوهو بالاطر والكفاءات الطبية والباحثين في الميدان ضربتوهم في الصفر واش بقا مازال !!! العالم كلو عرف ماعندكم اللقاح وعلى من تتشكو , نوضو ديرو حاجة
داك العمر لي الطفل خصو يقرى تاتصيفطوه للعمارات يدق الابواب ويبيع النعاع والقزبور وملي يكبر يبيع الزطلة في راس الدرب والباقي في حياتو يفنيه مابين دوريات الامن في الشارع لاقطين عليه ديما من راس الدرب للحبس !!!
المسؤولية يتحملها المسؤولون.