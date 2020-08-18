24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شركات ترفضُ إجراء تحاليل كورونا رغم تفشي الوباء بين العمال (5.00)

  2. بناء مدينتي المهن والكفاءات في طنجة وبني ملال‎ (5.00)

  3. شروط جديدة تُنظم صُنع وتوضيب وبيع الدقيق المدعوم في المغرب (5.00)

  4. اعتداء جنسي يخرج نساء "أولاد جرار" للاحتجاج (5.00)

  5. دعوة لتجنيب "جيل كورونا" خسائر الهدر المدرسي (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مطالب برلمانية تنشد تعديل مدونة الأسرة لتسهيل زواج وطلاق الجالية

مطالب برلمانية تنشد تعديل مدونة الأسرة لتسهيل زواج وطلاق الجالية

مطالب برلمانية تنشد تعديل مدونة الأسرة لتسهيل زواج وطلاق الجالية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:05

مطالب بالجملة تهدف إلى تغيير وتتميم عدد من مواد مدونة الأسرة تقدم بها المستشارون أعضاء الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، ضمن مقترحات قوانين هدفها سد الفراغات الحاصلة في عمليات الزواج والطلاق الخاص بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وضمن مقترح قانون، طالب البرلمانيون بتعديل المادة 15 من مدونة الأسرة التي تترتب عنها، بحسبهم، "صعوبات واقعية يعاني منها المغاربة المقيمون في الخارج، خاصة في ما يتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزواج المدنية وتسجيلها بمقتضيات المغرب الكائنة ببلدان الإقامة".

وتفرض هذه المادة في وضعيتها الحالية ضرورة إيداع هذه العقود خلال ثلاثة أشهر بالقنصليات التابع لها محل إبرام العقد، في حين إن الفريق يرى "في أن الواقع قد يكون محل إبرام العقد، لا يكون دائما ذاته محل السكنى والإقامة"، منبها إلى "صعوبات واقعية تعوق مغاربة الخارج المتواجدين في هذه الوضعيات من تنفيذ التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الأسرة المتمثلة في إيداع وتسجيل عقود الزواج المدنية التي أبرموها أو يبرمونها حسب قوانين بلدان الإقامة داخل الآجال المطلوبة".

وشدد المقترح في هذا الصدد على ضرورة "تعديل المادة 15 على النحو الذي يجعلها خالية من وضعيات التعسف التشريعي"، موردا أنه "يجب على المغربيات والمغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم أن يودعوا، سواء شخصيا أو بواسطة وكيل، نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد".

من جهة ثانية، طالب مقترح قانون آخر بتعديل المادتين 81 و82 من مدونة الأسرة، مبررا ذلك "بما يترتب عنهما من صعوبات واقعية يعاني منها المغاربة المقيمون في الخارج، خاصة في ما يتعلق بإنجاز مسطرة الصلح القضائي المنصوص عليها في المادتين المذكورتين".

وأكد المقترح أن التنصيص الحالي على أنه "إذا كان الزوجان من المغاربة المقيمين بالخارج، تنتدب المحكمة المختصة القنصلية المغربية التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة طالب الطلاق من أجل استدعائهما لإجراء محاولة الصلح"، يقتضي من أطراف الطلاق أو التطليق عناء التنقل من بلد الإقامة إلى المغرب.

وأوضح المقترح أن "النصين يقضيان بضرورة إجراء هذه المسطرة في غرفة المشورة بالمحكمة التي قدم أمامها طلب الطلاق أو التطليق، يؤدي في أغلب الحالات إلى فشل هذه المحاولة بسبب عجز أطراف النزاع عن حضور جلسة الصلح باعتبارهما من المغاربة المقيمين بالخارج"، مطالبا بالتنصيص صراحة على تطبيق مبدأ الإنابة القضائية في مسطرة الصلح بين أطراف النزاع متى كان كل واحد منهما يقيم بالخارج.

وشدد المقترح في هذا الصدد على أهمية إسناد المحكمة المقدم أمامها طلب الطلاق أو التطليق الصلاحيات اللازمة من أجل تطبيق مبدأ الإنابة القضائية وإمكانية إجراء الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة المغربية بالطرق الدبلوماسية أو طبقا للاتفاقات الدولية، مضيفا أن المادة يجب أن تنص على أنه "عندما يكون الطرفان من المغاربة المقيمين بالخارج تجري المناقشات أمام القنصلية التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة طالب الطلاق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - شفيق الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:16
القرآن أحسن مدونة لماذا تبتعدون عن المنهج الرباني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
2 - كمال المنصوري الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:18
منذ مدة و أنتم تيسرون الزواج و الطلاق حتى أصبح الزواج و الطلاق شيئان يستهان بهما و لا قيمة لهما.
في الماضي كان الزواج شيئ مقدس، و الطلاق عار، لكن العلمانيين و مَن يسير على شاكلتهم غيروا القوانين حتى أصبحت الميوعة في كل شيئ.
المغرب دولة مسلمة و لدينا مذهبنا المالكي و عاداتنا و تقاليدنا فقط نطالبكم بإتباع شرع الله في الزواج و الطلاق و ستكون الاسرة و المجتمع بخير.
أتركوا الامر لرجال الدين و ليس لرجال السياسة الدين لهم دينهم و مذاهبهم الخاصة التي إلاهها هي المصالح الحزبية و الشخصية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
3 - kamal الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:19
واش غير الجالية إشوفو مشحال من واحد بغا إكمل دينو أوخاف من هاد المدونة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - مغربي مقيم في امريكا الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:20
نتمنى يخففو هادشي حيت عداب كايدوزو منو ناس في الطلاق وخاص ترجع حتى الوكالة انسان رجع يخاف من زواج بسباب مشاكل محاكم قضاء الاسرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
5 - متتبع الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:22
اذا كان الرجل هو معيل الاسرة فعلى الزوجة طاعته.
لماذا المرأة تخاف من مديرها و أصبحت لا تخاف من زوجها.
لأن المدير يمكنه طردها اما زوجها المسكين فحتى ان لم تحترمه فهو مكبل بمدمرة الاسرة ولا يمكنه طردها و ان طلقها فهو متبوع بالنفقة و العدة و المؤخر و و و.
فإما النفقة للرجل وله السلطة في المنزل وليس للمرأة حق الطلاق.
أو المساواة الكاملة في الحقوق و الواجبات بين الرجل و المرأة.
اصبحت الكثير من القوانين في المغرب هجينة تأخذ من الدين شيئا و تأخذ من المدنية شيئا. فاصبحت لا هي دينية و لا مدنية.
و النتيجة شعب سكوزوفري لا يتطور و الدولة لا تتقدم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
6 - ماستر فاهم الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:25
نطالب بزواج مدني في المغرب لقد طفح الكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
7 - عزيز الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:33
يجب القيام بالتعديل في مدونة الاسرة ليس فقط فيما يخص الزواج في الخارج بل الزواج في داخل المغرب وذلك من خلال تبسيطه وان يكون من خلال العدل فقط بدل البيروقراطية وسير حتا تجي واقتصار المحكمة فقط فيما يخص زواج القاصر . اما بالنسبة للطلاق لماذا يتم تطويل المسطرة وحجزها لأكثر من ستة شهور ارى ان الطلاق يجب ان يكون عندرالعدول كيفما كان نوعه إلا في حالة الغيبة وأن تكون المحكمة تفصل فقط عندما لا يتفقا الزوجان على مستلزمات الطلاق والنفقة والحضانة بمعنى الطلاق يتحقق وتبقى مستلزماته هي التي يمكن ان تدخل للقضاء
يسيروا ولاتعسروا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - النموذج التنموي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:33
حتى مغاربة الداخل يعانون نفس المشكل يجب إعادة النظر في هذه المرونة لتيسير الزواج والطلاق عدد كبير من المواطنات والمواطنين في وضع عائلي غير منسجم يعيشون مرارة الحياة وجحيم العلاقات الزوجية الشكلية لهذا يجب أن يكون موضوع الزواج مرتبط بالطرفين وموضوع الطلاق مرتبط بأحدهما فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - غيور علي الوطن الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:35
ونحن كشعب نطالب الملك محمد السادس لتوجيه تعليماته السامية بشأن الوقوف علي سير المحاكم وخصوصا في مايخص نزاعات الكراء فالركن الأساس لأي دولة هي العدل فنحن كلنا تقة في نطامنا القظائي لكن وجب إحدات إصلاحات مستعجلة وإلي سيطيع الناس في أرزاقهم ونصير في دولة الغابة المرجو أن تصل الرسالة لإرجاع الثقة للمواطن في نظامه القضائي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - ADam الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:37
اودي اش بقى من زواج لهنا لهيه مع هاذ كورونا وزيدها الحكومة المحكومة مخلاتش الشباب فين يتزوج هما ريشو الدرويش خلاوه على الحصيرة وكن بغاو الشباب يتزوج من ساعدوهم على فرص العمل .حاجة واحدة تتشجع عليها الحكومة هي الدعارة والفسق وأفلام ومسلسلات خارجة عن الدين وتقافتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - لبزغ من هولاندا الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:37
المهم لي ساكن في هولاندا ، او دعاتو الزوجة ديالو علا النفقة في المغرب ، ارجع ادعيها في هولاندا او غادي اوقفها علا حدها،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - مهاجر الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:41
الإسلام عليكم. والله العظيم انا اكره قظاء الأسرة خضرة أزيد من 20 مليون ولم اخد الطلاق 5 مرات وانا اذهب الا المغرب كل مرة 4 ملايين. أم أدخل عند القاضي في مدينة بركان .يشثمني وكأنني إرهابي . وحثى الآن لم أطلق هل هذا معقول فى 2020 أريد جواب من وزير العدل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - زواج المتعة الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:46
باش نيت فينما شي واحد من الجالية عجباتو شي وحدة فالمغرب إجي إتزوجها إدوز بيها وقيت ... أو يرجع لهيه إعيط لباه إقولو طلقني منها ... ما بقيتش باغيها ... أتذكر أيام كانت الهجرة منتشرة في مدينة الفقيه بن صالح في بني ملال لإيطاليا ... كان أغلب شباب تلك المنطقة يتزوجون أجمل الفتيات هناك ... و يرفضون أخذهم لأوروبا ... و ينتهي الأمر بالطلاق .. دون أن تطأ أرجل الشابة الأراضي الأوروبية ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - متتبع الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:56
المشكلة الاساسية هي ان حينما يقرر الطرفان اما الطلاق او التطليق يتابع الزوج او الزوجة في المحاكم الاجنبية وفق طلب المعني بالامر ثم يلتحق بالمغرب و يرفع دعوى اخرى .هكذا تعاني الجالية المغربية امام محكمتين حكم اجنبي لا بد ان ينفذ و حكم مغربي كذلك ؟؟ يجب ابرام اتفاقيات مع الدول الاجنبية على اساس ان رفعت الدعوة في الخارج فليس من حق اي كان ان يرفع دعوى اخرى بالمغرب بعد ان يدلي احد الطرفيم بوثيقة تشهد ان قضية الطلاق او التطليق جارية في احدى المحكمتين مغربية او اجنبية ؟؟؟ هذا نو المشكل العويص .هناك نساء يطلبن الطلاق بالدول الاجنبين و ياخذن حقوقهن بالنصف حسب القانون الاوروبي مثلا ثم تلتحق بالمغرب و ترفع دعوى موازية من اجل الحصول على مزيد من ( الحقوق) مثل النفقة و ايجار المنزل و غيرها من المساطر .هنا يصبح الرجل ضحية بمعنى الكلمة كيف يمكن ان يدفع مرتين فيما يخص النفقة و ميف يمكن ان يخسر الكثير مما جعل بعض المهاجرين الذين سقطوا في هذا المشكل يتجنبون القدوم الى وطنهم خشية اعتقالهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - العاقل الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:56
وماذا عن العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج والخيانة الزوجية من الطرفين والمشاكل الجنسية بين الازواج والمشاكل الأسرية ....اين هم جهابذة القضاء وعلماء وفقهاء الشريعة الأسلامية لحل هذه المشاكل أم دورهم يكمن في الحلال والحرام دون الأجتهاد في هذه النوازل وتغيير منطق اصدار فتاوى زمان غير زمان ومشاكل هذا العصر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - Mohand الثلاثاء 18 غشت 2020 - 17:59
قوانين مزيفة وفي نفس الوقت مجحفة
الرجل مقيد ومسلوب من حياته عندما جعلوا الامر بيد المرءة
اذا اراد الرجل ان يتزوج بثانية وذالك بدواعي كثيرة........لابد من موافقة الزوجة١ اليس هذا تزوير لما جاء به القران بمعنا اصبحت المرءه بيدها تعذيب الرجل على اهواءها
اصبح الطلاق مفتاح الزنزانة التي يعيش فيها الرجال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - راجل معنف الثلاثاء 18 غشت 2020 - 18:02
أعاني من عنف الزوجة ليس جسدي وانما سلوكي وفكري وأرجو منكم تبسيط مسطرة الطلاق لأنني بغيت نطلق ف أقرب وقت ممكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.