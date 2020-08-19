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كُتّاب وآراء
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الزفزافي يخوض إضرابا لتحسين ظروف الاعتقال
الأربعاء 19 غشت 2020 - 09:37
إضراب جديد عن الطعام يخوضه ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، المعتقلان على خلفية حراك الريف، للمطالبة بتحسين ظروف الاعتقال، وفق ما أوردت مصادر مقربة من عائلة المعتقلين.
ودخل الزفزافي وأحمجيق، حسب المصادر ذاتها، اليوم الخامس من الإضراب عن الطعام من أجل تجميع المعتقلين، وتوفير كافة الخدمات الأساسية الضرورية من أكل وفسحة وإدخال الكتب والجرائد.
وليست هذه المرة الأولى التي يخوض فيها المعتقلان إضرابا عن الطعام، وكان آخر إضراباتهما قبل موجة كورونا بأيام قليلة، لكن في المقابل، تنفي المندوبية السامية للسجون ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - الحماقة الأربعاء 19 غشت 2020 - 09:43
تحسين الظروف لقاوها الناس حتى فسبيطارات تلقاها نتا فالحبس .
2 - محمد الأربعاء 19 غشت 2020 - 09:44
الزفزافي اعتبر نفسه زعيما عن حق و كان يلقي خطابات و كانه قائد .ادن فهم اخد العقوبة التي يستحقها
3 - مهتم جدا الأربعاء 19 غشت 2020 - 09:54
يخوض اضرابا لتحسين ظروف الاعتقال زعمة الاعتقال وجبدان يكون خمسة نجوم . علاش سماو السجن سجنا . عندك الزهر جيتي للسجن في زمن الجمعيات الحقوقية وحقوق الانسان ، وما كن شفتي حال السجن كيف كان شحال هاذي كن راك نسيتي اسمك وشكون انت .
ام ان هذه منه حركة ماردة مع اقتراب مناسبتي 20 غشت و21 غشت ليلفت الانظار اليه ويخرج نفسه من النسيان عله يحطىربعفو ملكي خلال المناسبتين . منفوخ على مبدأ . خليك منفوخ على مبدأك برافو
ام ان هذه منه حركة ماردة مع اقتراب مناسبتي 20 غشت و21 غشت ليلفت الانظار اليه ويخرج نفسه من النسيان عله يحطىربعفو ملكي خلال المناسبتين . منفوخ على مبدأ . خليك منفوخ على مبدأك برافو
4 - saloumm الأربعاء 19 غشت 2020 - 09:54
ياريث لو الاضراب عن الطعام سيغير الاوضاع كيفما كانت لصمنا عمرنا كاملو ولكن للاسف في الرقث الراهن ومع ظاهرة كورونا غير الله الطف زات تزيرات الاوضاع وما عليكم الا الصبر حيث هاداك هو الاعتقال وعواقبه اللهم عافينا يارب
5 - amaghrabi الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:07
اتفهم جيدا مطالبه لتحسين احواله السجنية من طعام وتطبيب واستراحة وووو,ولكن ما يحيرني ما كتبه ابوه عنه منذ اسبوع تقريبا ان الزفزافي مستعد ليتفاوض مع الدولة في شأن الملف المطلبي الحسيمي وان الدولة اذا ارادت ذلك فانها تعلم مكان اقامته,هذا التطاول على الدولة ووضع شخص لا يساوي شيئا لا امام الدولة ولا امام الطبقة السياسية المغربية وكأنه الزعيم الاول في المغرب والسياسيون الذين ناضلوا طوال حياتهم لا يساون شيئا قرب هذا الزعيم الكارتوني ووابيه المنظر الريفي الكبير,و"رحم الله عبدا عرف قدر نفسه"اطلب العفو الملكي وكفاك تكبرا وتطاولا على الدولة المغربية المهيبة فانت لا تساوي شيئا لكي ترغم او تركع الدولة القوية.انا اتضامن معك اذا تكلمت على حقوقك وعلى مظلوميتك,اما ان تحاور الدولة في مصير المغاربة او الحسيميين خاصة فانني اراك اخي قد فقدت توازنك النفسي
6 - نصبوك زعيم وهمي الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:14
لن ننسى. خطاباتك و تدخلاتك وكأنك زعيم من الزعماء لن ننسى كيف ادللت المغرب واامغاربة لن ننسى انك احرقت رجال الامن وهم نيام لن ننسى انك حرضت على الانفصال لن ننسى انك لعبت لعبت قدرة لانهاء تاني أقدم ملكية في العالم
لن ننسى انك اوقفت امام المسجد عن اتمام خطبة الجمعة
لن ننسى انك كنت تتلقى تعليمات من معادين للمغرب
لن ننسى انك غسلت عقول شباب واطفال
لن ننسى انك كنت تنوي تمزيق المغرب وتفريقه
اينهم رفاقك و من كانو يمجدونك الكل فهم اللعبة الكل تراجع الكل للكل ويحيا المغرب للمغاربة الاحرار
لن ننسى انك اوقفت امام المسجد عن اتمام خطبة الجمعة
لن ننسى انك كنت تتلقى تعليمات من معادين للمغرب
لن ننسى انك غسلت عقول شباب واطفال
لن ننسى انك كنت تنوي تمزيق المغرب وتفريقه
اينهم رفاقك و من كانو يمجدونك الكل فهم اللعبة الكل تراجع الكل للكل ويحيا المغرب للمغاربة الاحرار
7 - احمد الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:15
سبحان الله العظيم رب العرش العظيم. كم ظننت أن هاذا المزفزف سيفهم نفسه ويستدرك انه لا يساوي شيئا ولكن أبدا. إلانسان العاقل يمكن أن يخطئ ولكن يستدرك فيما بعد ويبين حسن النية والتواب ولكن هاذا المخلوق وابوه لا يستوعبان ما يفعلان والله يزيدهم عمى بعد عمى. اللهم نبهنا لعيوبنا ورد بنا يا ارحم الراحمين
8 - مواطن الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:16
بغيتي تدير جمهورية ريفية بمساندة أجندة أجنبية يجب عليك تحمل التبعات كول أو نعس أو تكمش بغيتوهم يجمعوكم باش تديرو الفوضى كيفما دارو السلفية و صحراوى فواحد الوقت!!!!
9 - كمال الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:20
اطلاق سراح شباب الحراك الشعبي بدون قيد او شرط هو المطلوب. وتقديم جلاديهم الى محكمه لهاي الدوليه للقصاص منهم هو المطلوب ايضا
اما المطبلون والمهللون فلا حديث معهم.
اما المطبلون والمهللون فلا حديث معهم.
10 - كمال الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:34
حاسب راسو زعيم وهو ماعندو حتى مستوى التاسعة اعدادي....ولعجب انا ناس قاريين ومتبعينو فحماقو....راه خاص نطلعو نيفو شويا وبراكا من التخربيق سالا وقت المغنيين والممثلين والاميين الى بغينا نزيدو لقدام.واش كورونا غادي تمشي باغنية ولا مسرحية ولا باحتجاج من امثال الزفزافي؟الجواب واضح....
11 - تشجيع المنتخب الوطني... الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:43
...من علامات الأخوة الوطنية التي لم تكن بادية هناك...!
12 - محمد مداني الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:43
من تكون أنت حتى تطلب تحسين الظروف، السجن هو مكان لإعادة التربية على المواطنة الزفزافي تنقصه الروح الوطنية وجب حبسه حتى تتحسن أخلاقه، كما يجب هذا المعتقل أن يحسب نفسه زعيم، لو استقمت لكنت خارج الأسوار لأن الوطن غفور رحيم أبناءه من طنجة إلى لكويرة، ما دمت متعنت فاقبع مع القابعين.
13 - عبدالرحمان الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:46
شر البلية مايضحك شكون إنتا وشكون سمع بيك تخوض إضراب ولا تخوض ضراط بحال بحال الناس هادى ليام مامسالينش يسمعو مسلسلاتك التخربيقية كليتي ولا جعتى هاداك شغلك وكرشك والطواليت غادى يتهنا من شوفتك .
14 - متتبع الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:51
انا من المدمنين على الافلام الوثائقية وتقريبا تتبعت جميع حلقات برنامجي اعتى سجون العالم وسجين في الغربة وعندما رايت من خلالهما الفظاعات التي ترتكب في حق البشر بمختلف دول العالم تيقنت ان سجون المغرب تعتبر فنادقا بالمقارنة مع الماسي التي تجسدت عبر تلك البرامج . ومع ذلك تبقى الحرية من الاشياء التي لا يع قيمتها الا من حرم منها . نسال الله لنا ولكم ان لا يحرمنا منها .
15 - Hamid le Marocain الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:54
Bonjour, cette personne a insulté 40 millions de Marocain et elle a tenté de différencier et de diviser le peuple en plusieurs catégories et ethnies. Cette personne a utiliser la bonté des Rifains et leur bienveillance pour les séparer du reste du Maroc. Cette personne ainsi que son père travaillent pour les ennemis de la nation et n'hésite pas aqui veut l'entendre qu'il abandonne sa patrie. En simple citoyen je demande à l'oublier et qu'il purge sa peine jusqu'au dernier jour après il peut prendre la nationalité qu'il voudra. Oui pour améliorer sa condition de détention aux mêmes titres que les autres prisonniers mais pas plus. Le Maroc est plein de défauts mais ce sont les défauts que l'Europe a implanté et c'est ces mêmes européens chez qui le père prend de l'argent pour bâtir son mythe.
16 - temara الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:56
اسي الزفزافي انت مواطن عادي ليست لا تحمل اي صفة سياسية أو نقابية أو شيء من هذا القبيل و ارتكبت عدة أخطاء عوض ان تلتمس العفو من و الاعتذار جلالة الملك و الشعب المغربي التجات إلى دول أجنبية تطلب منها حمايتك مع العلم انك تعلم أن المغرب ذو سيادة تامةو
لو درست تاريخ المغرب جيدا لما كنت في هاذا الحال الآن
لو درست تاريخ المغرب جيدا لما كنت في هاذا الحال الآن
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