الزفزافي يخوض إضرابا لتحسين ظروف الاعتقال

هسبريس من الرباط

إضراب جديد عن الطعام يخوضه ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، المعتقلان على خلفية حراك الريف، للمطالبة بتحسين ظروف الاعتقال، وفق ما أوردت مصادر مقربة من عائلة المعتقلين.

ودخل الزفزافي وأحمجيق، حسب المصادر ذاتها، اليوم الخامس من الإضراب عن الطعام من أجل تجميع المعتقلين، وتوفير كافة الخدمات الأساسية الضرورية من أكل وفسحة وإدخال الكتب والجرائد.

وليست هذه المرة الأولى التي يخوض فيها المعتقلان إضرابا عن الطعام، وكان آخر إضراباتهما قبل موجة كورونا بأيام قليلة، لكن في المقابل، تنفي المندوبية السامية للسجون ذلك.