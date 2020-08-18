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المغرب يسجل 1245 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1245 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1245 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 44803 في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1603925 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 714.

وتم التأكد من 1061 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 31002 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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