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كُتّاب وآراء
"المجلس الأعلى" يعتز بحصيلة "المحاكمات عن بعد"
سجّل المجلس الأعلى للسلطة القضائية اعتزازه بالحصيلة الإيجابية المتواصلة التي حققتها مختلف محاكم المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 غشت الجاري، "حيث عقدت خلالها ما مجموعه 307 جلسات عن بُعد أدرجت بها 5956 قضية. كما استفاد من هذه المحاكمات عن بُعد 6878 معتقلا، في احترام تام للضمانات الواجبة والتدابير الصحية الحمائية اللازمة".
ووفق بلاغ للمجلس، فإن هذه المحاكمات "جاءت في إطار حرصه على تتبع وتفعيل المحاكمات عن بُعد كخيار إستراتيجي خلال مرحلة الطوارئ الصحية يوازن من خلاله بين حق المعتقلين في محاكمة عادلة وفق كل الضمانات القانونية الواجبة، وبين واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية وفق التدابير الصحية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع".
واعتبر البلاغ أن هذه المؤشرات الرقمية "بقدر ما تلزمنا بتوجيه عبارات الشكر والتقدير إلى كل الجهود المبذولة المتواصلة لمختلف الشركاء من سلط ومؤسسات ومهنيي العدالة من أجل استمرار نجاح هذا المشروع المتميز في أداء النتائج المرجوة منه وتطوير آلياته وتجويدها ليكون في مستوى التطلعات والانتظارات، فإننا نؤكد على ضرورة الالتزام التام واليقظة والتعبئة الشاملة من أجل التقيد داخل فضاءات المحاكم بكافة التدابير الصحية والاحترازية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا؛ وذلك دون أي تراخٍ أو تساهل، حفاظا على صحة وسلامة الجميع التي تبقى على رأس أولوياتنا مستلهمين ذلك من الرؤى السديدة لجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين" بتعبير البلاغ ذاته.