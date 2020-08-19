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الرئيسية | مجتمع | الترسانة القانونية تنحني أمام انتهاك الحياة الخاصة للأفراد بالمغرب

الترسانة القانونية تنحني أمام انتهاك الحياة الخاصة للأفراد بالمغرب

الترسانة القانونية تنحني أمام انتهاك الحياة الخاصة للأفراد بالمغرب
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:00

خلال السنوات الأخيرة، حصّن المشرّع المغربي الحياة الخاصة للأفراد بترسانة قانونية بهدف حمايتها، لكنّ ذلك لم يحُل دون استمرار انتهاكها، خاصة مع تزايد استعمال وسائل التواصل الحديثة التي جعلت الحياة الخاصة للأفراد، سواء كانوا مواطنين "عاديين" أو مسؤولين عموميين"، معرّضة لانتهاك حرمتها في أي لحظة.

حماية الحياة الخاصة يكفلها الدستور؛ إذ ينص الفصل الرابع والعشرون منها على أن "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة"، بينما حصّنت مجموعة القانون الجنائية الحياة الخاصة بمقتضيات منها "منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها".

وتعززت الترسانة القانونية الحامية للحياة الخاصة في المغرب بتوجيه رئيس النيابة العامة منشورا إلى المسؤولين القضائيين دعاهم فيه إلى التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، التي تتراوح عقوبة انتهاكها ما بين ثلاث وخمس سنوات سجنا، و5000 إلى 50 ألف درهم غرامة.

ومع ذلك، ما زال لم يتوقف انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، سواء بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة، في حين تبرز نقطة خلافية تتعلق بحدود نهاية الحياة الخاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤول عمومي وحق المواطنين في الحصول على المعلومات المتعلقة بتدبير المرفق العالم.

ويرى محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، أن هناك خيطا ناظما بين مجال الحق في الحصول على المعلومات وبين حماية الحياة الخاصة للأفراد، بمن فيهم المسؤولون العموميون، مشيرا إلى أن هذا التداخل "يطرح نوعا من الالتباس لدى العموم".

وتابع العوني، في تصريح لهسبريس، أن "كل ما يتعلق بالحياة الشخصية للناس كيفما كانوا يجب صيانته، لكن في المقابل هناك حق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تهمهم، وهذا جارٍ به العمل في جميع بلدان العالم".

وأورد الفاعل الإعلامي واقعة تداوُل الرأي العام المغربي لصور ابنة رئيس جهة ارتكبت حادثة سير بسيارة تابعة للمجلس الذي يرأسه والدها، موضحا أنه "في هذه الحالة، لا يمكن القول إن في الأمر انتهاكا للحياة الخاصة، لأن الأمر له علاقة بتدبير الشأن العام، وهناك سوء استعمال لسيارة تابعة للدولة".

وفي الوقت الذي تتوزع فيه آراء المواطنين بين منتقد لاقتحام الحياة الخاصة للمسؤولين وبين معتبر أن ذلك حقهم، طالما أن المسؤولين المعنيين يدبرون الشأن العام، حمّل العوني جزءا من المسؤولية لبعض مؤسسات الدولة، التي قال "إنها تستغل أحيانا المعطيات الشخصية لأهداف سياسية أو أمنية، وهو ما يعقّد المسألة أكثر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - عصام الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:10
قانونيا الحياة العامة في المغرب مجرد حبر على ورق، والدليل محاكمة المتهمين في ملف "مون بيبي" كان فيها اكتر من مس للحياة العامة والخاصة للأشخاص والمحاكمة كانت مخففة للذين دفعو...
خلاصة: الحقوق في المغرب كاملة مهضومة.
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46
2 - سعيد الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:14
كان على العوني أن يعطي مثال واقعة مايا وأحد المسؤولين البارزين .
صحيح،لانختلف في وجوب احترام الحياة الخاصة للأفراد،إلا أن فيديو الرقص على اليخت مرتبط بظروف كورونا والذي يظهر أن لا أحد من الراقصين ارتدى الكمامة أو احترم مسافة التباعد في الوقت الذي يتم اعتقال الناس وتغريمهم بسبب عدم احترام القانون.
المشكل هنا مرتبط بعدم المساواة في تطبيق القانون.
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13
3 - ايمداحن الحسن الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:17
أول من يحمي الوطن هو المسؤول الكبير المؤتمن على المال العام،لكن عندما يصبح هذا المال العام فريسة للمسؤول ،فلا نتحدث عن الحياة الخاصة.
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11
4 - كمال المنصوري الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:18
الفاسدون في البلاد من العلمانيين و الحداثيين و الملحدين و بعض اصحاب المناصب السامية يخافون من إفتضاح اعمالهم الشيطانية لذلك يسعون منذ سنوات لسن قوانين تحميهم.
نحن ضد هذا القانون و نطالب بفضح كل الفاسدين في جميع المجالات.
هنا في أروبا يُسمَح لك بتصوير أي شيئ حتى تصوير رجال الشرطة و هم يقومون بمهامهم ليس ممنوعا.
يقول المثل المغربي اي فكرشو لعجينة كيخاف و لي معندو عجينة فكرشو معندو مناش يخاف.
واش فهمتوني ولا لا؟!
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8
5 - النقد الذاتي الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:20
في هذه القوانين نجد المشرع يساوي بين الصالح والطالح. لما لا يستتني تصوير جرائم القتل والسرقة والرشوة وكل صنوف الفساد الأخلاقي والإداري حتى يكون هؤلاء عبرة أمام الملء
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9
6 - Nom الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:24
نعم للمواطن حقوق في المغرب. لكن حظًا سعيدًا في فرضها إذا لم يكن لديك لقب أو مال. الكثير من الفساد والمحسوبية
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7
7 - يقظان الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:28
لما يتعلق الامر ببوعشرين، الريسوني و الراضي.. نتكلم عن الاتجار في البشر و عن واجب احترام الاخلاق... و عندما تظهر شخصية عمومية مع راقصة دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها الوباء و لاحتى بالوازع الاخلاقي.. نتكلم عن حرية شخصية.. قمة التناقض مع كامل الاسف...
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8
8 - سليم الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:31
لايجب الخلط أو المخالطات مابين الخصوصية الشخصية و العمل في الشأن العام و استعمال أموال عامة أو وسائل الدولة خارج القانون و الاسترزاق...و التغطية على دالك بالقوانين الفاشية. لايستعمل القانون بأفراد إلا الطغاة ..يقول شكسبير. المسؤول العمومي غالبا ما يكون في مكتبه فقط 8 ساعات في اليوم زد على دالك وقت المسافة التي يقطعها إلى منزله و انداك يصبح انسان عادي... يعني لا حصانة له...! ادا كانت هناك كرامة لاعند المسؤول أو الإنسان العادي فلن تكون هناك مشاكل و لا أضرار ولا ترصد و لأهم يحزنون.
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9 - نبيل الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:38
سياسة خليوني اندير ما أريد أو لا نكعا عليكم. هناك قوة إلهية لا تخاف من التشدد اليكيزوفريني و يمكنها ارسال كورونا حتى يعلم الإنسان أنه لاشيء. و ادا أراد تحديها فأرسل له أكثر من كورونا. فالتحلي بالعقلانية و الهدوء ضروري عند كل من أراد اللجوء إلى العمل في القطاع العمومي دو المزايا التي لا حصر لها ... و لايهتم بأن يمكن طرده في اي وقت كما في القطاع الخاص.
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10 - نعمان الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:44
بعض الأشخاص (خصوصا المشاهير) يصورون أنفسهم أو يصورهم بعض الأصدقاء بعلمهم في أوضاع يخجلون منها، و بعد انتشار الفيديو يتباكون أمام الكامرات و يتهمون مواقع التواصل بالتشهير بهم، الذنب يتحمله مصور الفيديو و من وافق على أن يتم تصويره و لم يبد أي إعتراض و من قام ببثه أول مرة،يديرو الفضايح يصورو راسهم و ينشرو الفيديو و يدعون أنهم ضحايا !!! الضحية هو الشخص الذي يتم تصويره خلسة بدون علمه سواء كان مشهور أو لا.
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11 - Safety الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:50
فقد الحياء من الناس و خاصة النساء
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12 - med الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:50
كاين فرق بين حماية الحياة الخاصة للافراد وبين فضح ممارسات ديال شخصيات عمومية يكفي انكم ضربو طليلة على الوزير الفرنسي لي صوروه كيضرب عشاء فاخر فازمة السترات الصفراء مخرجش قال ليهم حياتي وغنتابعكم وطبقو القانون الجديد لتكميم افواه المغاربة خرج عتادر ونساحب وتهرس ليه المسار السياسي بمرة بل وتحركت لجان حماية المال العام وكتاشفو اختلالات غتصيفطو الحبس ملي كتصور موضف عام كيشد الرشوة هذاك راه دليل ادانة كيحرك الدعوى والنيابة خاصها تحقق ماش مع لي صور لي موضوع الصورة ...باراكا من تزييف الحقائق
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13 - ورثة من الناظور الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:54
لقد بلغ السيل الزبى ولم يعد في الصدر متسع للصبر بهذه العبارة نستهل شكايتنا هاته الموجهة الى السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة ، ملتمسين منه نحن ورثة محمادي بنعيس التدخل العاجل من اجل صرف التعويض عن نزع الملكية لقطعتنا الارضية التي شيدت فوقها اعدادية محمد الفاسي بازغنغان . الناظور . منذ اكثر من 20 سنة ..علما ان الملف جاهز - في التوفيع اكثر من 06 اشهر - وسبق لمدبر املاك الدولة بالناظور ان ارسل بتاريخ 04 .07 . 2019 رفع اليد على المبالغ المالية الموجودة بصندوق الايداع والتدلبر الى الادارة المركزية بالرباط ..ووعدونا المسؤولين بقسم النراعات بانهم سيرسلون رفع اليد الى صندوق ايداع والتدبير وسبرسلوا لنا تاريخ الارسال عبر الهاتف ... ولكن لم نتوصل باي جواب اي بعد مرور اكثر من 06 اشهر الى يومنا هذا, وعندما نتصل بهم عبر الهاتف لايرفعون السماعة ...اللهم ان هذا منكر ..وان الورثة يعيشون في زمن كورونا بمساعدة المحسننين...
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14 - ملاك الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:57
من الاخير اجيو نيشان وقولو خليو المسؤوليين يديرو مابغاو بفلوس الشعب ومنحيت كرونا كاينا غير على ولاد الشعب قلقاتكم هاد التعاليق اوا ربي بغا يفضح وااااااحد الشوية من داك بزاااااف ديالهوم غنشوفو من البعيد اش غيوقع ونزيدكم دوك الناس راه مكانش معاهوم انسان بسيط في اليخت راه منهوم فيهوم حضي من جنابك قبل ما تلوحو الهم ديالكم على المضلوم
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