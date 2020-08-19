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"أوطم" يحذر من "مقامرة بحياة الطلاب الجامعيين"

"أوطم" يحذر من "مقامرة بحياة الطلاب الجامعيين"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:35

طالب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أوطم) وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الجامعية بالإعلان عن "رؤيتها وطريقة تدبيرها لعمليات الامتحانات الجامعية والدخول الجامعي بشكل تفصيلي وجاد، يطمْئن الطلاب ويجيب عن جميع تساؤلاتهم".

وفي الوقت الذي لم تتبق للموعد المفترض لانطلاق الامتحانات الجامعية المؤجّلة بسبب جائحة "كورونا" سوى بضعة أيام، استنكرت الهيئة الطلابية استمرار غلق المؤسسات الجامعية للأحياء الجامعية، مع الإبقاء على موعد الامتحانات دون تغيير، مع ما "سيترتب عن ذلك من مشاكل جمة للطلبة".

وقال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في بيان صادر عنه، إن المؤسسات الجامعية "لم تكترث لحالة الطلاب الاجتماعية والنفسية"، داعيا الوزارة الوصية على القطاع إلى "توفير بديل مقنع أو فتح الأحياء الجامعية والسهر على توفير كل ما يضمن للطلاب سلامتهم الصحية".

ونبه "أوطم" إلى أن التأخر في اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتنظيم الامتحانات الجامعية في ظروف تضمن السلامة الصحية للطلبة والأساتذة وتوفير الظروف المصاحبة لعملية إنجاح الامتحانات والدخول الجامعي "سيؤدي إلى مقامرة بحياة الآلاف من الطلاب والآلاف من الأساتذة".

وبينما تتجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نحو اعتماد التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد خلال السنة الدراسية المقبلة، من أجل تخفيف مخاطر انتشار فيروس "كورونا" في المؤسسات التعليمية والتكوينية، دعا "أوطم" الوزارة إلى "إعادة النظر في التعليم عن بُعد، في ظل عدم صدور أي تقييم بشأنه للكشف عن مدى نجاحه ونجاعته من عدمهما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - SKALI Ali الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:56
J'aimerais partager avec la ministère chargée de l'enseignement supérieur au Maroc que le niveau des étudiants ne cesse de dégrader après la décision prise par le gouvernement de remplacer les cours en presentiel par ceux à distance durant le semestre précédent, une décision pris en considération la situation épidémique pour protéger les étudiants contre la propagation du virus COVID 19, mais oubli catégoriquement les prérequis et la réalité de l'enseignement supérieur au Maroc, une réalité avec laquelle l'enseignement à distance ne pourrait qu'accomplir les cours en presentiel, sans oublier qu'il y a des modules ne pourront jamais être enseignés ni en ligne ni à distance.
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