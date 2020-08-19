"أوطم" يحذر من "مقامرة بحياة الطلاب الجامعيين"

هسبريس من الرباط

طالب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أوطم) وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الجامعية بالإعلان عن "رؤيتها وطريقة تدبيرها لعمليات الامتحانات الجامعية والدخول الجامعي بشكل تفصيلي وجاد، يطمْئن الطلاب ويجيب عن جميع تساؤلاتهم".

وفي الوقت الذي لم تتبق للموعد المفترض لانطلاق الامتحانات الجامعية المؤجّلة بسبب جائحة "كورونا" سوى بضعة أيام، استنكرت الهيئة الطلابية استمرار غلق المؤسسات الجامعية للأحياء الجامعية، مع الإبقاء على موعد الامتحانات دون تغيير، مع ما "سيترتب عن ذلك من مشاكل جمة للطلبة".

وقال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في بيان صادر عنه، إن المؤسسات الجامعية "لم تكترث لحالة الطلاب الاجتماعية والنفسية"، داعيا الوزارة الوصية على القطاع إلى "توفير بديل مقنع أو فتح الأحياء الجامعية والسهر على توفير كل ما يضمن للطلاب سلامتهم الصحية".

ونبه "أوطم" إلى أن التأخر في اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتنظيم الامتحانات الجامعية في ظروف تضمن السلامة الصحية للطلبة والأساتذة وتوفير الظروف المصاحبة لعملية إنجاح الامتحانات والدخول الجامعي "سيؤدي إلى مقامرة بحياة الآلاف من الطلاب والآلاف من الأساتذة".

وبينما تتجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نحو اعتماد التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد خلال السنة الدراسية المقبلة، من أجل تخفيف مخاطر انتشار فيروس "كورونا" في المؤسسات التعليمية والتكوينية، دعا "أوطم" الوزارة إلى "إعادة النظر في التعليم عن بُعد، في ظل عدم صدور أي تقييم بشأنه للكشف عن مدى نجاحه ونجاعته من عدمهما".