المغرب يسجل 1510 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أوردت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1510 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 46.313 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1624256 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 743 حالة.

وتم التأكد من 574 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 31576 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.