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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1510 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1510 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1510 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:00

أوردت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1510 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 46.313 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1624256 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 743 حالة.

وتم التأكد من 574 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 31576 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (94)

1 - لا مفر من الدعاء الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:09
والله لو كنا صادقين ودعونا الله بإخلاص، وقمنا بالأسباب: الوقاية والاحتراز والتباعد، سنرى الوباء يرفع في أقل من لمح البصر. وما أحوجنا لترديد اللطيف في المساجد في جمعة فاتح رامحرم. وسترون العجب العجاب في قدرة خالق البشر. فمن خلق السماوات والارض والبحار، أ يعجزه رفع البلاء
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2 - أستاذ الاجتماعيات الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:09
بعد إنتهاء شهر رمضان الكريم، بدأت طلعات متتالية لمسؤولين مغاربة يتبجحون بقدرة الدولة المغربية غير المسبوقة على إحتواء وباء كوفيد 19، على أساس أنه إنتصار لعبقرية الدولة المغربية أمام خطر إنهزمت أمامه دول غربية متقدمة إقتصاديا و إجتماعيا و علميا و ثقافيا... كان ذلك حين كانت الإصابات المسجلة و الوفيات منخفضة، و السبب الحقيقي لتسجيل أرقام منخفضة لم يكن مجهودات الدولة و لا وعي المواطنين، و إنما ستر الله و حفظه، و الكل يعرف كيف كان يتم خرق الحجر الصحي بشكل سافر في الأسواق و الشوارع نهارا بشهر الصيام.
أما الآن و بعد أن أصبحت الإصابات و الوفيات تسجل أرقاما قياسية، فإن الدولة تحمل المسؤولية للمواطن، حتى لا تخدش في أسطورة إحتوائها للفيروس و قوتها الجبارة في مواجهة الأزمات.
فالإنجازات العظمى و المعجزات من صنع الدولة، و الإخفاقات و الإنتكاسات من صنيع المغاربة!!!!!!
ما يحصل الآن هو مسؤولية الجميع، تراخي كبير للدولة و تفضيلها الحسابات الإقتصادية على سلامة المواطنين و صحتهم و حياتهم، إضافة إلى جهل المغاربة و غياب الوعي بينهم و سيادة ثقافة الفوضى و عدم إحترام القانون.
المسؤولية مشتركة.
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3 - عقلاني الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:10
دخلوا ولادكم من الزنقة، و ديروا الكمامة، بعدوا من الزحام، ديروا الصف، ماتقيسوش وجهكم لا نيف لا عين لا فم، الكمامة على النيف ماشي العنق ولا الفم.
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4 - عاديلينهو الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:10
الاغلبية ممسوقاش، تيعتابروا الفيروس غير وهم و كذوب، تيفكروا فكرشوهم و غرائزهم...غير تسناو شوية وديك ساعة تبداو تبكيوا علينا ...الحكومة مدارات والو...المستشفيات مكاينينش...الخ، الحكومة ممسوقاش و مسوقة غير ناسها و الانتخابات ...الا جات فيك الدقة و الله لعقلو عليك
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5 - مراقب الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:10
الصور والشهادات التي تصلنا من مراكش

والناس مستلقون في الممرات.

ومكدسون في الغرف. ويفترشون الأرض.

والممرضات يشتكين.

وواحدة تصرخ أين الأوكسجين.

أين وزير الصحة.

أين الدولة.

ولا تنفس اصطناعي. ولا أسرة. ولا هم يحزنون.

أين الحكومة لتكذب هذه الصور
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6 - وردة الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:10
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمهم الله و تقبلهم من الشهداء
الفاتحة على أرواحهم جزاكم الله خيرا
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7 - Rimass الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:11
مللييييييييييناااا من هادشي !! لنا و حدك يا الله
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8 - ABDULLAH الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:11
لربما من يقللون من خطورة المرض هم ممن ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى " لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ"
عدد الوفيات المرتفع هو من يعبر عن الرقم الحقيقي للإصابات.............عسى أن لا يتكرر سيناريو مستشفيات مراكش بمستشفيات القرب في أحيائكم كي تنتبهوا لخطورة المرض.
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9 - abd j الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:11
اللهم الطف بنا يا ارحم الراحمين لاحولة ولا قوة لنا إلا بك
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10 - مسؤولية الحكومة الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:12
ارتفاع عدد الحالات تتحمل مسؤوليته الحكومة الله يرحم الوالدين لا تكلمونا عن الكمامة والتباعد الجسدي فنحن لا نع ما ترمون اليه فالشعب لا دخل له لانه فاقد للاهلية والمعتوه والسفيه محمي قانونا وشرعا .
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11 - essadki الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:12
حكومة في إجازة و كورونا ناشطة و الشعب مستهتر و البلاد في خطر أكبر
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12 - EL ALAMI الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:12
قلتها في تعليق من قبل المستهترون من شعبنا ارادو الوصول الى 2020 تيمنا بالسنة الميلادية 2020.وااسفاه على شعبنا وحكومتنا.....اللهم نجينا من شرهم
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13 - khadija الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:12
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
اللهم اذهب عنا هذا الوباء يا لطيف و يا رب العرش العظيم
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14 - Rachid الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:13
أمضينا اوقاتا عديدة كي نقنع الأشخاص المسنين فوق خمسة وستين سنة و كذالك أصحاب الأمراض المزمنة وفي وضعية هشة حتى يلتزموا بالبقاء فى المنازل تفاديا لخطر الإصابة بالوباء اللذي يعرف انتشارا كبيرا في مختلف المناطق واللذي ترتب عليه ارتفاعا مقلقا لعدد الوفيات وانهيار واضح للخدمات الصحية العمومية و الخاصة.
وقد كان تجاوبا كبيرا من طرف الاشخاص المسنين اللذين عبروا عن التزام كبير بالمكوت المنازل تفاديا للإصابة بهذا الوباء.
حاليا وأمام القرار الخاص بتجديد البطاقة الوطنية المنتهية الصلاحية بالنسبة للفئات المسنة السالفة الذكر، أصبح من الصعب إقناعهم و خصوصا في هده الظرفية بالمكوث بالمنازل، حيث يتشبتون بالخروج من أجل تجديد بطاقة التعريف الوطنية والتي تعتبر إلزامية خصوصا عند استخلاص المعاشات .
مما سبق وحفاظا على هذه الفئة المسنة ، ألم يكن منطقيا تمديد صلاحيات العمل بالبطاقة التعريف الوطنية القديمة لهذه الفئة المسنة حتى يمر هدا الوباء أن شاء الله.
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15 - لاحول ولا قوة ألى بالله الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:13
الحل الوحيد هو الحجر الصحي الكلي كما في السابق لشهر واحد

شعب مريض لاينتج

مهما كانت الطاقة الأستيعابية لمستشفياتنا فلن تقدر على كل هدا الكم الهائل اليومي

نريد قرارات مغربية وليست فرنسية في قالب مغربي

نطالب من الملك بالتدخل فهده الحكومة ليست لها قرارات مبنية على أسس ودراسة فكل قراراتها عشوائية أرتجالية أو قرارات فرنسية بفضل هده الحكومة سأقول

أن لله وأن أليه راجعون
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16 - مغربي حر الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:13
‏حسبي الله ونعم الوكيل
‏أتمنى من الشعب المغربي أن يحافظ على تعليمات وزارة الصحة و ارتداء الكما مات ‏ضروري وواجب ، الرجاء منكم احترام معايير السلامة ورحم الله جميع الوفيات . ونسأل من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير اجلا
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17 - ندى الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:13
اللهم اننا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين دعواتكم جميعا يا قراء هسبريس لعلها ساعة استجابة
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18 - visiteur الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:14
الله إحفظ من هذا الوباء لقد إنتشر بشكل كبير
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19 - سول المجرب الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:14
الكورونا كيقضي عليها صابون المنجل وجافيل والجيكس
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20 - رباطي الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:14
يجب فرض الحجر الصحي بالمدن التالية حقنا للدماء وهي: الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس مع فرض أقصى ما يمكن من الطوارئ الصحية بباقي المدن.ستكون نتائج إيجابية لا محالة.منع السفر بشكل صارم ومراقبة صارمة للسدود الأمنية...كما يجب تعيين سدود إضافية بالطرق الغير معبدة والعشوائية التي يفر منها الخارجون عن قانون الطوارئ الصحية
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21 - aymen الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:15
اتمنى ان تطلعونا عن اخبار امتحان الجهوي هل سيتم تأجيله مع تزايد هذه الحالات ام لا لأنه لا يوجد اي خبر جديد و بالنا مشغول
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22 - راي الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:15
هاد وزراة الصحة كيبان ليا تعتقد ان دورها فقط هو تلاوة بيان عدد الاصابات و الوفيات و نسيت دورها الاساسي في تجهيز المستشفيات و زيادة عدد تحليلة الكشف .. انا مراكشي و مراكش تختنق و تموت
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23 - YasYassino الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:15
لك الله يا مدينتي
#مراكش_تختنق
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24 - رضوان الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:15
للأسف إذا بقيت الأمور على هذا المنوال سنرجع إلى الحجر الصحي مرة أخرى.
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25 - جمال الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:15
أنا أشكك في هذه الأرقام القياسية ويمكن هناك أغراض وأهداف من ورائها
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26 - Lahrizia الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:15
لطفك يا ربي هاد الشي زلى يخلع
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27 - مجرد كلام الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:15
انا سافرت اليوم في القطار والله هناك ازدحام انعدام المراقبة السفر بكل حرية بدون وثيقة المهم مجرد كلام في التلفاز اما الواقع شيء اخر
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28 - المجلي الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:15
اللهم لطفك يا ارحم الراحمين اللهم عجل لنا بالفرح
ان لله و اليه راجعون
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29 - ديروا الكمامات الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:15
ملي تمشي شي بلاصة دير الكمامة
انا كندخل لقهوة او نشرب قهوتي واضع الكمامة مجددا مقلقا بعض الشيء ولكن الوقاية خير من العلاج
راه متخسر والو الا ديتي معاك الكحول الطبي حتى هوا...تشاوفو غدا ان شاء الله
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30 - رشيد الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:15
يصيب به من يشاء ويصرفه على من يشاء
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31 - متتبع مغربي الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:15
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولله الأمر من قبل ومن بعد..
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32 - Ammar الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:16
اللهم الطف بنا.الحالات الحرجة في تزايد و البنية الصحية غير مؤهلة للمزيد.فهل من ضمائر صاغية تعي خطورة الأزمة؟ الوباء يتفشى بيننا والأرواح تحصد بالعشرات فهل من عاقل ليتعظ. الموت أصبحت في المستشفيات لا تفرق بين شاب ومسن . الكل يكتوي بها. حذاري حذاري ثم حذاري من الإستهتار.
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33 - حسين عمري الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:16
هذه الأرقام صادمة ومخيف لنا كمواطنين بسطاء..لا أعرف هل المسؤولون عن تدبير الشأن العام بالبلاد ينتابهم نفس إحساسها أم.. ..الحل في نظري واحد أوحد عودة مؤقتة للحجر الصحي لمدة أسبوعين حتى التحكم في المنحنى البلاد تمشي بسرعة الضوء نحو كارثة أيها المسؤولون إرتقوا الله فينا وفي وطننا. حياتنا وسلامتها أعلى من مشاكلكم.. .وضيعاتكم.. .
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34 - mounir الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:17
اصبح المغرب بلدا موبوءا بالعشرات الوفيات اليومية في شهر مارس كنتم تسبون وتشتمون في الجالية المغربية, وانتم تعلمون اصل الفيروس جاء من الصين , وهاانتم تشربون ن نفس الكاس التي شربت منه الجالية , وحتى جثة الاموات الجالية لم تسلم منكم , وهاهي الان جثث اباءءكم وامهاتكم ماتت ببكورونا , وهاهي اوروبا والعالم اقفل عليكم حدوده ,
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35 - عبد الله الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:17
لا حل للأسف إلا التعايش مع الوباء في انتظار صدور لقاح فعال، هذا مع الإلتزام بوسائل الوقاية. أما الحجر الصحي فهو دمار للبلاد ولإقتصادها وخراب للأسر والإنسان. اللهم ارحم موتانا وارحمنا أحياء واحفظنا يارب من خطر الوباء، آمين يارب العالمين.
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36 - ولد لبلاد الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:17
بنادم بدا كولف يسمع هاذ العداد مشي بحال نهار الاول كانت الصدمة .... ديكبشي علاش ممسوقش الوباء.. الجمايع في لقهاوي ،فيراس الدرب ، المحلات التجارية، وملي يشوف المراقبة يدير لكمامة تحت الانف . وخا تعيا متوعيه قمة الجهل ... النتيجة ها حنا فيها ... الله يستر وصافي..
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37 - خطر الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:17
اللهم ارفع عنا هذا الوباء و يجب علينا كمواطنين أخد المزيد من الحيطة والحذر من وسائل وقائية لتفادي الضغط على منظومتنا الصحية الضعيفة.
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38 - Pfff الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:18
عيد مبارك سعيد... تعايدوا وتعاودوا
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39 - مواطن الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:18
الله يرحم الموتى .... هاد الوفيات سبابهم مواطن ماكايحتارمش التباعد الاجتماعي ومادايرش الكمامة ... وماوقع ليه والو هو ... الله ياخد الحق ويصبر عائلات الموتى
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40 - سمر الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:18
واعباد الله وبغينا الحجر الصحي والحكومة ديري شي حاجة راه المغرب فكارثة وديتوها فلبنان ونسيتونا حنا. وعباد الله دخلوا لديوركم او حميوا راسكم اول المحيط ديالكم. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ياربي سلم. ياربي سلم
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41 - مواطن الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:19
يجب ااغاء الدخول المدرسي و الا ستزيد الاعداد
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42 - رشدي الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:19
يا ربي سلامة. لا بدا من الرجوع إلى الحجر الصحي لأنه هو الحل المناسب.
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43 - لطفك يا رب الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:19
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
اننا في حرب مع الجهل و ليس مع كرونا
لطفك يا الله
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44 - مغربي الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:20
اليوم ايطاليا عملت 72 الفا تحليلة نتج عنها 600 شخص حامل للفيىوس اما في المغرب تيديرو 10 الاف تحليلة وتليقاو 1500 في النهار الى واصلو غير 50 الف تحليلة في نهار الله يستر غادي يصيو هاديك 1500 مدوبلة على 3
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45 - sami الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:20
كان لخطابات المدح التي كان يسمعها المواطنون اثرا سلبيا عليهم لكون المغرب حصن نفسه على عكس باقي دول العالم و كونه نموذجا يحتدى به ....
اضف الى استقبال المعافين استقبال الأبطال بالبروتوكول الرسمي تحت التصفيقات و الزهور ....و الصور الجماعية ....
فكان للخطاب الجمعي اثرا سلبي بل مشجعا لتوغل و تغول كورونا في المجتمع
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46 - الجار محمد الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:20
هذا هو العبث بعينه !!!! كل شيء ضاع في ظل حكومة لا تعرف كيف تدبر الأزمة : ضاعت أربعة أشهر من الحجر الصحي عانى فيها المغاربة كل أنواع المعاناة المادية والنفسية والاجتماعية ، ضاعت دورة كاملة من التحصيل الدراسي للملايين من أبناء المغاربة ، ضاعت الملايير من الدولارات التي استلفها المغرب من الابناك الدولية والقارية والإقليمية.
من المسؤول عن الموجة الثانية لفيروس كورونا ؟؟؟؟؟؟
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47 - المشكل الحقيقي الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:20
الاستمرار بهده الوثيرة سنصل الى المربع الدهبي الجانب امريكا والهند والبرازيل في الترتيب العالمي لانتشار الوباء وفشل الحكومة وشعبا معا
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48 - حميد فاس الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:20
حكومة عاجزة بمعنى الكلمة.
ليس هناك أي رد فعل أمام هذه الأرقام المخيفة.
ماذا تنتظر السلطات لإعادة الأمل إلينا؟
الطريق نحو الهاوية مضمون أمام هذا العبث الرسمي.
يجب على المواطنين تحصين أنفسهم ضد الوباء لأنه لا خير في ردة فعل السلطات
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49 - MAROCAIN الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:21
c vraiment très grave, il faut que l'état agisse avant qu'il ne soit trop tard, si ce n'est pas déjà trop tard....l'état c le ministère de l 'intérieur et le militaire! il faut interdire tous les rassemblements
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50 - Fouad الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:21
في الوقت الحالي المسؤولية ولات شخصية على كل شخص حفاضه على عائلته من خلال التباعد والنضافة الشخصية والكمامة لهم لطف بنا ورفع الوباء عنا ومزيد من الحيطة والحذر لجميع المسلمين
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51 - مسفيوي الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:21
هاته الأرقام و الإحصائيات لا مت بصله للحالة الحقيقية على أرض الواقع، مجمل الإصابات المعلن عنها تعوذ لأسبوع أو أكثر، الوضع الحالي أخطر بكثير
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52 - معاذ الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:21
هذا حصاد ما زرعتموه طوال خمسين عاما ....تشجيع الغباء و إهمال للكفاءات و احتقار للعلم و العلماء و تهميش للبحث العلمي ، و مباركة التفاهة و تكريم للأنذال و دعم غير محدود للمهرجانات و السهرات و الحفلات ، ومحاباة الفاسدين و تعام عن المفسدين ، .... ضربتم بالهراوات الأئمة و الفقهاء و الأساتذة و الأطباء ...فماذا تنتظرون ؟!!! سحقا لكم جميعا ،...أقل شيء يمكن أن تفعلوه أن تقوموا بإلغاء كل المهرجانات و التهريج و الضحك على ذقون المعذبين في هذا الوطن ، و أن تقوموا بإلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين و أن تقوموا بتقليص أجرتهم ، وأن تفرضوا الضريبة على ثروات الاغنياء ، وأن تدشنوا صندوقا للزكاة ، وأن تفرضوا منحة للمسحوقين ....انتهى الكلام ، وبيننا و بينكم الله ، الله ياخذ فيكم الحق في الدنيا قبل الآخرة ...
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53 - كوفيد 20 الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:22
لقد قلتها من قبل يجب جلب أطباء من كوبا والتعاقد. معهم لما يتميزوا به من خبرة كبيرة وتفاني في العمل فنسبة الوفيات في المسجلة لا ترجع بالاساس إلى كورونا بقدر ما ترجع إلى الاهمال والتقصير من طرف الطاقم الطبي المغربي اللدي من صفاته اهمال المرضى وهي ميزة كان يتميز بها حتى قبل كورونا بإستثناء قلة قليلة منهم
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54 - Abdou الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:22
الامور تحتاج الى اعادة النظر في طريقة التعامل مع الوباء .
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55 - محمد الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:22
الحمد لله بدانا نستانس مع هده ااارقام بدون خوف شديد ليس كالبداية ففط ااموتى الله يرحمهم ويرزق دويهم الصبر انالله وانا اليه راجعون
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56 - نيشان الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:22
بدأنا نرى مرضى يفترشون الأرض في و خارج المستشفيات الممتلئة.. و الفارغة من لوازم العلاج من أكسجين و غيره حسب شهادة الأطباء . ورأينا مرضى ينتظرون الموت في منازلهم ..
قريبا سنرى جثت الموتى في الشوارع ،،؟
من يتحمل المسؤلية ؟
إنا لله و إنا إليه راجعون .
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57 - saad الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:23
أكثر ما يقلق ارتفاع الوفيات بشكل كبير .
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58 - Docu الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:23
Je le redis depuis une semaine
LA SEULE SOLUTION CONFINEMENT 3semaines ET PAYER LES GENS NÉCESSITEUX SINON DES CENTAINES DE MORTS ET PEUT ÊTRE UN SOULÈVEMENT..,,
Et je le redis encore une fois LE ROI EN TANT QUE COMMANDEUR DES CROYANTS.. aurait du annuler l AID MAINTENANT JE COMPRENDS PAS SON SILENCE IL EST OÙ ???
Le Maroc souffre les gens meurent devant les hôpitaux !!!!!
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59 - fbinf الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:24
il faut absolument faire le confinement c est la seule solution parce que la plupart des gens ne respecte pas les mesures de protections
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60 - visiteur الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:24
اللهم نسألك العفو و العافية في الدنيا و الآخرة
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61 - نورا الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:24
تعياو مادابزو مع المرض في الأخير غنضطروا نتعايشو معاه
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62 - العكزي الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:25
لا مناص من العودة للحجر الكلي حتى التحكم في الوضعية الوبائية
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63 - Youness Moreno الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:25
اللهم لطفك يا الله نرجو..
لقد تأكد للبشرية جمعاء رغم تقدمها العلمي أن للكون واجد و أن هناك خالق لا يعوزه شيء كيفما علا و ارتفع بل و كيفما كان..و قدّر له أن يكون.
ارفع عنا الوباء و البلاء يا سميع يا عليم يا مجيب.
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64 - هشام متسائل الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:26
اكتشفت منذ ساعات أن المغرب لا يتوفر إلا على 250 سرير الإنعاش.

ٱش نقول لكم يا إخوتي المغاربة ويا أخواتي المغربيات ؟
نساو هاذيك "الدولة فضلت صحة المواطن على الاقتصاد"
دابا هم الدولة وشغلها الشاغل هو استرجاع دراهمها التي ضاعت في الأشهر الأخيرة

ويبقى المثل: الوقاية خير من العلاج
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65 - اتقو الله الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:27
انا لله وانا اليه راجعون
حرم الله قتل النفس
فلمادا كل هذا الاستهتار بغير حق؟
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66 - karim الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:27
وسائل النقل المصدر الاول لانتقال العدوى ومع دلك لانجد من يحمينا داخل هده الوسائل من الفئة المستهترة والتي لاترتدي الكمامات فجزء كبير من المرضى هم ضحايا تقصير السلطة في المراقبة الجادة
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67 - Ahmed الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:27
Salam il faut le confinement de 2 semaines au Maroc .
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68 - شهدان سعيد الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:28
الان بدءنا في جني تمار جهلنا للوباء وعدم تتبعنا لنصائح وزارة الصحة والحكومة ولكن عندما تنهار المنظومة الصحية وتري المرضي يتساقطون امام المستشفيات هناك سنعي ماكانت الحكومة تطلبه من المواطنين ولماذا الحجر الصحي، ربي احفظ العالم من شر هذا الوباء
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69 - جلال الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:28
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم غادي نبقاو لا اقتصاد ولا انسان المرجو من الحكومة والمواطنين الالتزام والمزيد من المجهودات وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها وتفادي الكيل بمكيالين بين المواطنين شي مسافر وشي حاجرين عليه في مدينته
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70 - Samir الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:28
بضع حالات أدت إلى انكشاف عورة منظومتنا الصحية والاقتصادية وان السياسيين همهم الان الانتخابات وليس الناس اتي تفترش بلاط للمستشفيات.لقد أظهرت الجارحة ان بلدنا اوهن من بيت العنكبوت وانه عرضة الانهيار في أي لحظة ساعتها لن تنفع لا صفقات السلاح ولا توجيهات البنك الدولي
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71 - المذغري الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:28
واين الاجراءات الاحترازية ذات الاشادة الدولية والتي صدعتم رؤوسنا بها،صافي تصرط لكم اللسان،قلبتوها،لدسك تراخي المواطنين،بالله عليكم هل توعية وانضاج شعب يكون في شهرين او ثلاثة الا يتطلب ذلك سنوات ومنذ الاستقلال الى الاءن،وهي مسؤولية جميع الحكومات المتعاقبة والتي كان فيها حزب الاستقلال الذي ينتقد الحكومة.
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72 - عبد الإله الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:28
يجب على الحكومة المحكومة أن تكون لها الشجاعة و تخرج للمواطنين لتشرح لهم لماذا انتقلنا من مائة أو مئتي حالة إلى آلاف الحالات في الثلاث أسابيع الأخيرة علما أن الحجر رفع قبل ذلك بكثير مما يدل على أن المواطن ليس هو المسؤول ولا رفع الحجر. لكن لا حياة لمن تنادي. حسبي الله و نعم الوكيل فيكم .
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73 - Dragonaut الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:29
العثماني يعزو نفاذ الاكسيجين في المستشفيات إلى عدم التزام المواطنين بالتباعد و الكمامة
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74 - mahroucha الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:29
الله اسلم الأمور اصافي و رحم الأموات
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75 - Ahmed الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:29
غادي تبقاو تحسبو عدد اﻻصابات بالألف كل 6 مساء إلى غاية نهاية 2024 نظرا لوجود الالاف من المخالطين كل يوم
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76 - كورونا ف الڭرونا الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:29
انا ماعندي مع مؤامرة و أومن أن كورونا كاينة و لكن فهموني الله يجازيكم بيخير كيفاش مصر مادايرين لا تباعد لا كمامة و كورونا تراجعات بشكل ملحوظ تراجع كبير و كذلك الكويت و قطر و لبنان لي نايضة عندهم شلادة و الجزائر و تونس و العرب كاملين تال هاد المغرب هي هو بكل تواضع واش خاص المصابين يوصل لشي عدد معين نقولو مثلا 100 الف إصابة عاد توليو ترجعوا العدد لمية ف النهار و الله إلا داوي معقول حينت اللوجيك ديال دماغي بغا يفرفر
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77 - Rami الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:29
كنا نشاهد في القنوات الوطنية في ذروة الوباء تطمينات بوجود عدد كافي من أسرة الإنعاش بل ومصانع لإنتاج وتصدير اجهزة التنفس والسؤال المطروح وماذا بعد؟
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78 - ابو اسراء الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:30
فشل دريع بسبب قرارات ارتجالية للمسؤولين
بنية تحتية صحية ظعيفة
استهتار مطلق لاغلبية المغاربة فيما يخص التعامل مع الفيروس
كل هذه المؤشرات تتمخض عنها هاته الارقام التي لاتبشر بخير
نسأل الله ان يرفع عنا مقته وغضبه
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79 - أبوبكر الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:31
اللهم نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم إرحمهم وآرزق دويهم الصبر
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80 - amir الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:31
أكبر غلطة درتها الحكومة هو عدم إلغاء عيد الأضحى هدالعام ها النتيجة كانت باينة نتمنى من الله يحد الباس أو يرفع علينا هد الوباء هد الشي مكيفراحش
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81 - Abdel الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:31
يجب تدخل الحكومة للمساهمة في توعية المواطنين وخصوصا الوزراء المعنيين بالشأن العام كما يجب تغيير منهجية التحرك عن طريق الدبابات والقياد هناك طرق يجب اتخاذها في اعتماد التباعد بين المواطنين وخصوصا في الشواطئ والمقاهي والحمامات والجزر في عدم استعمال الكمامات والطريقة المثلى في استعمالها والجهل والتعنت من الأسباب كذلك في الاخير نطلب من الله ان يرفع عنا هذا الوباء ويرحم الأموات ويسكنهم فسيح الجنان ان لله وانا اليه راجعون.
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82 - البياري الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:31
انني الاحظ مدعي الايمان و المتضرعون الى الله هم اول من يخترق الاحتراز الصحي ...
فكم من ملتح بعباءته تجده لا يؤمن اصلا بهذا الداء ...
و تجده يتحرك بكل طمأنينة مستفزة كما لو انه عقد عهد مصالحة مع كورونا ..
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83 - Salah الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:32
مادا عساني اقول بعد كل ما قيل
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84 - مغربي الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:33
الحمد لله على كل حال،كما نجحنا في بداية الجائحة سننجح مرة أخرى في التحكم في عداد الإصابات بإذن الله،شريطة إلتزامنا بالتدابير المعروفة لدى الجميع،هذا الوباء يلزمه طول نفس وصبر طويل،سنخرج وسنعمل ونعيش لكن ونحن ملتزمين بكل الاحتياطات وسنعزل أنفسنا طواعية إذا ظهرت علينا أعراض المرض وسنشفى وبحول الله ونعود لعملنا من جديد،حفط الله المغرب والمغاربة أجمعين ورحم كل موتانا وموتى الناس أجمعين،ستنجلي الغمة عما قريب فالصبر الصبر والله المستعان جولات نسوا الدعاء فالله على كل شيء قدير.
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85 - المرضي الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:33
ياربي اشفي مرضنا ومرضا المسلمين
يارب العلمين
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86 - أحمد الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:34
مدينة الدارالبيضاء أصبحت مدينة موبو بكل المقاييس المعمول بها عالميا في الكوارث ؟؟؟
هل لمسؤولي الدولة المغربية متسع للوقت لفرض الحجر المنإلي للحد من هذا الوباء . أم لهم رؤيا تختلف عنا نحن كمواطنين نخاف على بلدنا من تفشي هذا الوباء . أم أن مسؤولينا في عطلة صيفية . ؟؟؟ من المسؤول؟؟؟
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87 - salamat الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:34
خلال جائحة او وباء معين ،يكون عدد الاصابات الحقيقي يساوي 10 اضعاف العدد المحصي.فاذا كان عدد المصابين 1500 مثلا ،فالعدد الاقرب الى الواقع هو 15000
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88 - Ali الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:34
السلام عليكم و يتكلمون عن الدخول المدرسي عجبت لكم وعن تسيير كم ام ان أولادكم يدرسون بأسلوب افتراضي هناك المادي مكدسين في الأقسام و هناك التلاميذ أصحاب أمراض مزمنة هناك عائلات تستقبلهم بعد كل حصة تتقاسم معهم المأوى و الماكل زد على ذلك انهيار المنظومة الصحية
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89 - كريم الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:35
الاستهتار والامبالاه والانانيه من لدن الشباب اللذين لايرتدون الكمامات ... استهتار وجهل وتخلف لاتباعد لانظافه لاتعقيم. وايضا لايوجد اجرائات صارمه من السلطات .. الشرطه ترى اللذين لايلبسون الكمامات وتمر مرور السلام... المقاهي والمطاعم ممتلئه واصحاب المحلات التجاريه هم ايضا لايلبسون الكمامات.. الفساد والرشاوي ادفع اكثر اعمل ماذا اردت. للاسف شعب متخلف ودوله كلخت الشعب بالفساد في التعليم في الصحه.. سوف ياتي يوم ربما يكون قريب نندم اشد الندم .. الله يستر القادم مروع .. حسبنا ان كورونا سوف تعلمنا الدروس والاخلاق وان الحكومه سوف تتجه الى دعم التعليم والبحث والصحه وتغير من اسلوبها فاذا هيا تنحدر الى الحضيض .. واسفاه على امه متخلفه...
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90 - rachida الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:36
السلام عليكم.صافي بدات كورونا كاطلع عندنا بالمزيان.كاع دول العالم غاتعافى مع الوقت من هذا الوباء الخبيت وتهنى منو فمرة ويتحيد من عندها إلا في بلادنا السعيدة بسبب المواطن المستهتر الذي لا يقبل لا بالنصيحة ولا بالتعليمات الصحية ولا بتحذيرات السلطات ويحسب نفسه أنه يفعل صنعا باستهتاره هذا.اوا غير زيدوا ستاهتروا كثر.كما كايقول المثل لازربة على صلاح ولي زربوا ماتو.بشوية علينا حتى نطليو المغرب كامل.اش خاسرين.كالسين كالسين.لهما نطليوه.الناس كاتقدم القدام وحتى كانرجعو الوراء بسبب استهتار هاد العقول المتحجرة لي عندنا
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91 - بدون إسم الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:37
اليوم توفي قريب لي بكورونا فالصويرة.. بغيت نقول راه الوضع كارثي فالصويرة.. مكاين لا أطباء لا والو.. لا رعاية لا تنظيم.. السيدة من العائلة حتى هي حاليا فالانعاش لا طبيب لا رعاية!! اسبوع وهي مليوحة فالانعاش.. مرة يقولو راه فيها كورونا مرة يقولو راه مفيهاش و الكبيرة هي البارح قالو راه كانت فيها و برات.. خو راجلها راه توفي اليوم الله يرحمه و يثبته عند السؤال.. كان انسان محترم و محبوب..
الرجاء ديالي هو تنوضو بالمستشفى الإقليمي بالصويرة راه فيه التسيب و لا رعاية طبية و لي فيه كورونا مخلط مع لي مافيهش.. خاص المندوب يتحاسب و خاص الأطباء يكون عندهم الضمير المهني.. إلا مبغاوش يخدموا يحطو البلوزة أما باش يفرعوا لينا راسنا فالاعلام أن المغرب تجاوز المحنة بفضل أصحاب البدلة البيضاء راه غير كدوب فكدوب
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92 - عابر سبيل الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:37
لا حول و لا قوة الا بالله
اللهم ارحم الموتى و اجعلهم من الشهداء
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93 - رعد العملاق الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:37
الحفيظ الله... نداءات لا للحجر الصحي وفي الأخير من أجل بنادم منشور في القهاوي لاشغل القراية لامايدار وشي وحدين في قنات الزناقي والجوطية بنادم شي لاصق على شي.... وقاليك الناس خدامة...
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94 - متتع لما ينشر بهسبريس الأربعاء 19 غشت 2020 - 18:38
الخطية راها بحال الضوء الحمر الى مكانش البوليسي او الكاميرا . لكيوقف فيها ما شي كيتحرم القانون راه خايف على راسو وثقافة احترام القانون متربناش عليها من الصغر ندق ديور الجيران ونهربوا اونهرسو البولات ونسرق الغلة من الداليا ديال الجيران ونطلعوا للشجر ونهرسو لبلايك والكراسى فالجرادي ونبولوا فجنب اي حيط واخا يكون ديال المسجد والى حصلنا يدافعو علينا الاهالي راه مزال صغير مكيعرفش والى نهانا شي حد نسميوه برگاگ (( بياع))بحال لكنگريسيو او كنبيعو المخدرات والمصيبة هذي ثقافة مزال مجدرة وسط الاحزاب والنقابات ولكنتج من ثقافة اجتماعية توعوية اصلا موجهة اما للنخب او لابنائهم والشعب يستهلك التفاهة فلهذا لابد من ان تنزل القوة للشارع نزولا صحيحا ليس استعراضيا كما حصل بالرباط مؤخرا لانها مثل ذاك الاستعراض العضلي ابعدوا القياد والقوات المساعدة على هذا الشان نزلوا الامن والمصالح الاجتماعية للجيش والمنتخبين المثقفين ماشي صحاب الزرقلاف وبعض الفنانين المعروفين وفين قواعد واطر احزاب الحكومة والمعارضة الشارع رفقة ناس ديال الامن تنزل تاطر فالشارع ماشي قاعدين على المزايدات ويتصالح مع القواعد
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