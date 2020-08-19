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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1510 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
أوردت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1510 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 46.313 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1624256 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 743 حالة.
وتم التأكد من 574 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 31576 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (94)
أما الآن و بعد أن أصبحت الإصابات و الوفيات تسجل أرقاما قياسية، فإن الدولة تحمل المسؤولية للمواطن، حتى لا تخدش في أسطورة إحتوائها للفيروس و قوتها الجبارة في مواجهة الأزمات.
فالإنجازات العظمى و المعجزات من صنع الدولة، و الإخفاقات و الإنتكاسات من صنيع المغاربة!!!!!!
ما يحصل الآن هو مسؤولية الجميع، تراخي كبير للدولة و تفضيلها الحسابات الإقتصادية على سلامة المواطنين و صحتهم و حياتهم، إضافة إلى جهل المغاربة و غياب الوعي بينهم و سيادة ثقافة الفوضى و عدم إحترام القانون.
المسؤولية مشتركة.
والناس مستلقون في الممرات.
ومكدسون في الغرف. ويفترشون الأرض.
والممرضات يشتكين.
وواحدة تصرخ أين الأوكسجين.
أين وزير الصحة.
أين الدولة.
ولا تنفس اصطناعي. ولا أسرة. ولا هم يحزنون.
أين الحكومة لتكذب هذه الصور
الفاتحة على أرواحهم جزاكم الله خيرا
عدد الوفيات المرتفع هو من يعبر عن الرقم الحقيقي للإصابات.............عسى أن لا يتكرر سيناريو مستشفيات مراكش بمستشفيات القرب في أحيائكم كي تنتبهوا لخطورة المرض.
اللهم اذهب عنا هذا الوباء يا لطيف و يا رب العرش العظيم
وقد كان تجاوبا كبيرا من طرف الاشخاص المسنين اللذين عبروا عن التزام كبير بالمكوت المنازل تفاديا للإصابة بهذا الوباء.
حاليا وأمام القرار الخاص بتجديد البطاقة الوطنية المنتهية الصلاحية بالنسبة للفئات المسنة السالفة الذكر، أصبح من الصعب إقناعهم و خصوصا في هده الظرفية بالمكوث بالمنازل، حيث يتشبتون بالخروج من أجل تجديد بطاقة التعريف الوطنية والتي تعتبر إلزامية خصوصا عند استخلاص المعاشات .
مما سبق وحفاظا على هذه الفئة المسنة ، ألم يكن منطقيا تمديد صلاحيات العمل بالبطاقة التعريف الوطنية القديمة لهذه الفئة المسنة حتى يمر هدا الوباء أن شاء الله.
شعب مريض لاينتج
مهما كانت الطاقة الأستيعابية لمستشفياتنا فلن تقدر على كل هدا الكم الهائل اليومي
نريد قرارات مغربية وليست فرنسية في قالب مغربي
نطالب من الملك بالتدخل فهده الحكومة ليست لها قرارات مبنية على أسس ودراسة فكل قراراتها عشوائية أرتجالية أو قرارات فرنسية بفضل هده الحكومة سأقول
أن لله وأن أليه راجعون
أتمنى من الشعب المغربي أن يحافظ على تعليمات وزارة الصحة و ارتداء الكما مات ضروري وواجب ، الرجاء منكم احترام معايير السلامة ورحم الله جميع الوفيات . ونسأل من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير اجلا
ان لله و اليه راجعون
انا كندخل لقهوة او نشرب قهوتي واضع الكمامة مجددا مقلقا بعض الشيء ولكن الوقاية خير من العلاج
راه متخسر والو الا ديتي معاك الكحول الطبي حتى هوا...تشاوفو غدا ان شاء الله
اننا في حرب مع الجهل و ليس مع كرونا
لطفك يا الله
اضف الى استقبال المعافين استقبال الأبطال بالبروتوكول الرسمي تحت التصفيقات و الزهور ....و الصور الجماعية ....
فكان للخطاب الجمعي اثرا سلبي بل مشجعا لتوغل و تغول كورونا في المجتمع
من المسؤول عن الموجة الثانية لفيروس كورونا ؟؟؟؟؟؟
ليس هناك أي رد فعل أمام هذه الأرقام المخيفة.
ماذا تنتظر السلطات لإعادة الأمل إلينا؟
الطريق نحو الهاوية مضمون أمام هذا العبث الرسمي.
يجب على المواطنين تحصين أنفسهم ضد الوباء لأنه لا خير في ردة فعل السلطات
قريبا سنرى جثت الموتى في الشوارع ،،؟
من يتحمل المسؤلية ؟
إنا لله و إنا إليه راجعون .
LA SEULE SOLUTION CONFINEMENT 3semaines ET PAYER LES GENS NÉCESSITEUX SINON DES CENTAINES DE MORTS ET PEUT ÊTRE UN SOULÈVEMENT..,,
Et je le redis encore une fois LE ROI EN TANT QUE COMMANDEUR DES CROYANTS.. aurait du annuler l AID MAINTENANT JE COMPRENDS PAS SON SILENCE IL EST OÙ ???
Le Maroc souffre les gens meurent devant les hôpitaux !!!!!
لقد تأكد للبشرية جمعاء رغم تقدمها العلمي أن للكون واجد و أن هناك خالق لا يعوزه شيء كيفما علا و ارتفع بل و كيفما كان..و قدّر له أن يكون.
ارفع عنا الوباء و البلاء يا سميع يا عليم يا مجيب.
ٱش نقول لكم يا إخوتي المغاربة ويا أخواتي المغربيات ؟
نساو هاذيك "الدولة فضلت صحة المواطن على الاقتصاد"
دابا هم الدولة وشغلها الشاغل هو استرجاع دراهمها التي ضاعت في الأشهر الأخيرة
ويبقى المثل: الوقاية خير من العلاج
حرم الله قتل النفس
فلمادا كل هذا الاستهتار بغير حق؟
بنية تحتية صحية ظعيفة
استهتار مطلق لاغلبية المغاربة فيما يخص التعامل مع الفيروس
كل هذه المؤشرات تتمخض عنها هاته الارقام التي لاتبشر بخير
نسأل الله ان يرفع عنا مقته وغضبه
فكم من ملتح بعباءته تجده لا يؤمن اصلا بهذا الداء ...
و تجده يتحرك بكل طمأنينة مستفزة كما لو انه عقد عهد مصالحة مع كورونا ..
يارب العلمين
هل لمسؤولي الدولة المغربية متسع للوقت لفرض الحجر المنإلي للحد من هذا الوباء . أم لهم رؤيا تختلف عنا نحن كمواطنين نخاف على بلدنا من تفشي هذا الوباء . أم أن مسؤولينا في عطلة صيفية . ؟؟؟ من المسؤول؟؟؟
الرجاء ديالي هو تنوضو بالمستشفى الإقليمي بالصويرة راه فيه التسيب و لا رعاية طبية و لي فيه كورونا مخلط مع لي مافيهش.. خاص المندوب يتحاسب و خاص الأطباء يكون عندهم الضمير المهني.. إلا مبغاوش يخدموا يحطو البلوزة أما باش يفرعوا لينا راسنا فالاعلام أن المغرب تجاوز المحنة بفضل أصحاب البدلة البيضاء راه غير كدوب فكدوب
اللهم ارحم الموتى و اجعلهم من الشهداء