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الرئيسية | مجتمع | "الاحتياط الاجتماعي" يتحمل نفقات "علاجات كورونا"

"الاحتياط الاجتماعي" يتحمل نفقات "علاجات كورونا"

"الاحتياط الاجتماعي" يتحمل نفقات "علاجات كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:15

تقرر تفعيل تعويض وتحمل نفقات العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المؤمنين.

ويأتي هذا القرار بناء على مشاورات مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبعد استشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في شأن المذكرة الداخلية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رقم 2020/23 الصادرة بتاريخ 12 غشت 2020، المتعلقة بالتعويض أو تحمل الخدمات المرتبطة بفيروس كورونا.

وحسب بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فإن اجتماعا سيعقد، الأسبوع المقبل، في إطار اللجن التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، بحضور السلطات الحكومية المعنية والأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأوضح البلاغ أن الاجتماع سيخصص لدراسة السبل الكفيلة بضمان تعويض وتحمل العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لفائدة المؤم نين، وفق الضوابط الطبية والمالية التي من شأنها ضمان استمرارية الخدمات المقدمة من طرف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على المدى المتوسط والبعيد.

كما يتدارس كيفيات وسبل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أجل ضمان مواصلة الوفاء بالتزاماته تجاه منتجي العلاجات والمؤمنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عتق عتق الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:18
وهاذاك صندوق كورونا لاش كي صلاح؟
إنقاد لارام اهم من حياة المغاربة...
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9
2 - انا الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:24
ناري جنس كا موني يا لطيف!!! شوهتنا شوهة مع هاد المسؤولين لا مسؤولون.
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3 - متتبع الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:39
يجب على cnss أن تفعل نفس الشئ لأن المستشفيات العمومية غارقة و الناس عندهم أعراض و يتجنبون التوجه إليها
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4 - العشوائية الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:42
بعدما أتتهم الاوامر والتعلميات تراجعوا عن قرارهم االسابق وهو عدم التكفل بمصاريف مرضى كرونا.
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5 - نادي زهور الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:48
تعويض وتحمل النفقات المتعلقة بحاءحة كورونا لفائدة المؤمنين تحتاج إلى مشاورات واجتماعات حكومية ماراطورنية أما دعم المهرجانات والأعطيات للمغنيين والمغنيات من خارج المغرب وداخله فلا تحتاج الى أي مشورة أو اجتماع حكومي فالمغرب يعطي بسخاء لكل من هب ودب من هذه الفئة التي لا تفيدنا في شيء سوى أنها تأخذ ولا تعطي وتفسد ولاتصلح
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