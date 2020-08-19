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الرئيسية | مجتمع | "وفيات كورونا" تسابق الأرقام .. ومعدل الفتك يرتفع إلى 1.6 بالمائة

"وفيات كورونا" تسابق الأرقام .. ومعدل الفتك يرتفع إلى 1.6 بالمائة

"وفيات كورونا" تسابق الأرقام .. ومعدل الفتك يرتفع إلى 1.6 بالمائة
هسبريس ـ أمال كنين (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:00

قالت وزارة الصحة إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بوباء "كوفيد 19" بلغ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 1510 حالات، بمعدل إصابة تراكمي بلغ 4,2 لكل مائة ألف نسمة.

وقد حازت جهة الدار البيضاء ـ سطات على النصيب الأكبر من هذه الحالات، وبلغت 478 حالة؛ من بينها 409 حالات بالدار البيضاء الكبرى، و22 حالة بالنواصر، و20 حالة بالمحمدية و15 حالة بسطات، وست حالات بمديونة، وأربع حالات ببرشيد، وحالتان بالجديدة.

جهة مراكش أسفي حلت بالمرتبة الثانية، وتم تسجيل 240 حالة بها؛ من بينها 165 حالة بمراكش، و58 حالة بقلعة السراغنة، وعشر حالات بالصويرة، وأربع حالات بآسفي، وثلاث حالات الرحامنة.

وتأتي جهة بجهة الرباط سلا القنيطرة في الرتبة الثالثة بـ178 حالة؛ من بينها 59 حالة بالقنيطرة، و34 حالة بسلا، ثم 30 حالة بالرباط، و21 بالصخيرات تمارة، و14 بسيدي سليمان، و12 بسيدي قاسم، وسبع حالات بالخميسات.

جهة فاس مكناس سجلت بها 147 حالة؛ من بينها 91 حالة بفاس، و27 بمكناس، و14 بصفرو، وست حالات ببولمان، فخمس حالات بتاونات، وأربع حالات بتازة.

تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ129؛ من بينها 65 حالة بطنجة، و28 حالة بتطوان، و16 حالة بالحسيمة، و11 حالة بالعرائش، وسبع حالات بالمضيق الفنيدق، وحالتان بشفشاون.

أما جهة درعة تافيلالت فسجلت 122 حالة؛ من بينها 95 حالة بالراشيدية، و16 حالة بورزازات، وعشر حالات بميدلت، وحالة واحدة بتتغير.

وتم تسجيل 82 حالة بجهة بني ملال خنيفرة؛ من بينها 58 حالة ببني ملال، و13 حالة بخريبكة، و11 حالة بالفقيه بن صالح.

ثم جهة سوس ماسة بـ78 حالة؛ من بينها 28 حالة بأكادير إدوتنان، و25 حالة بطاطا، و12 حالة بآيت ملول، و12 حالة بتزنيت، ثم حالة بتارودانت.

وسجلت جهة الشرق 27 حالة؛ من بينها ثمان حالات بالناظور، وسبع حالات ببركان، وست حالات بوجدة أنكاد، وأربع حالات بكرسيف، وحالة واحدة بكل من تاوريرت وجرادة.

أما جهة العيون الساقية الحمراء فسجلت بها عشرون حالة كلها بالعيون، ثم سجلت سبع حالات بالداخلة وحالتان بطانطان.

وأعلنت الوزارة الوصية على القطاع الصحي عن استمرار ارتفاع وتيرة الوفيات بوباء "كورونا"، إذ تم تسجيل 29 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع معدل الفتك إلى 1,6 في المائة؛ فيما تعافى 574 مريضا، ليبلغ معدل الشفاء 68 بالمائة.

وفيما يهم الحالات النشطة قيد العلاج فقد بلغت 13994 بمعدل 38,5 لكل مائة ألف نسمة، أما الحالات الخطيرة والحرجة فبلغت مائتين وحالة واحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - متتبع الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:03
اللهم ارحمهم بواسع رحمتك وأسكنهم فسيح جناتك وألهم ذويهم الصبروالسلوان.
المستشفىات في المغرب منقسمة الى صنفين :
__الصنف الاول من المدنيين وعامة الشعب مملوء بالمصابين يأتون بهم للاكل والنوم فقط بما تيسر,لا توجد متابعة طبية ولا دواء ولا اجهزة تنفس ولا شيء,غرف قذرة ومتسخة تتجول فيها الجرذان والصراصيروالقطط, يباع فيها الحشيش والخمروفيها سرقات يوميا.
__الصنف الثاني للعسكريين وخدام الدولة وفر لهم كل ما يحتاجون من أطباء وأدوية وفحوصات وتتبع وطعام ونوم في المستوى.
الحمد لله كورونا لا يفرق بين الفقير والغني كما تفعلون انتم.
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68
2 - تغمدهم الله بواسع رحمته الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:04
ارتفع عدد الوفيات........رحمهم الله و جعلهم من الشهداء و ألهم دويهم الصبر والسلوان
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31
3 - حسني الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:06
القضية حماضت و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
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40
4 - Abou souf الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:09
CHAQUE PEUPLE MÉRITE LES GENS QUI LE GOUVERNENT
BASTA KOUZI
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29
5 - Campo dchrif الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:10
لم تعد تهمنا هنا في طنجة اعداد الوفيات ولا الاصابات ما يهمنا هو الحيف والعنصرية الهمجية التي يتعرض لها سكان عروسة الشمال شواطئ المدينة مغلقة وفجاة اطل علينا رشيد شو من شاطئ جبيلة الاطلسي وهو كيتبورد فوق حصانه ويستمتع ببحر طنجة الممنوع على سكانها ظلما وعدوانا الله ياخد فيكم الحق راه ناس كتموت بالاكتئاب اكثر من يموتون بكرونا
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46
6 - mostafa الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:10
لم يرتفع معدل الفتك او ينخفض ، عدد الاختبارات اليومي لم يعد كافيا مقارنة بعدد
الاصابات
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10
7 - أستاذ الاجتماعيات الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:11
بعد إنتهاء شهر رمضان الكريم، بدأت طلعات متتالية لمسؤولين مغاربة يتبجحون بقدرة الدولة المغربية غير المسبوقة على إحتواء وباء كوفيد 19، على أساس أنه إنتصار لعبقرية الدولة المغربية أمام خطر إنهزمت أمامه دول غربية متقدمة إقتصاديا و إجتماعيا و علميا و ثقافيا... كان ذلك حين كانت الإصابات المسجلة و الوفيات منخفضة، و السبب الحقيقي لتسجيل أرقام منخفضة لم يكن مجهودات الدولة و لا وعي المواطنين، و إنما ستر الله و حفظه، و الكل يعرف كيف كان يتم خرق الحجر الصحي بشكل سافر في الأسواق و الشوارع نهارا بشهر الصيام.
أما الآن و بعد أن أصبحت الإصابات و الوفيات تسجل أرقاما قياسية، فإن الدولة تحمل المسؤولية للمواطن، حتى لا تخدش في أسطورة إحتوائها للفيروس و قوتها الجبارة في مواجهة الأزمات.
فالإنجازات العظمى و المعجزات من صنع الدولة، و الإخفاقات و الإنتكاسات من صنيع المغاربة!!!!!!
ما يحصل الآن هو مسؤولية الجميع، تراخي كبير للدولة و تفضيلها الحسابات الإقتصادية على سلامة المواطنين و صحتهم و حياتهم، إضافة إلى جهل المغاربة و غياب الوعي بينهم و سيادة ثقافة الفوضى و عدم إحترام القانون.
المسؤولية مشتركة.
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19
8 - حسن الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:11
الحكومة بغات تحرك 12 مليار درهم التي تمثل رقم معاملات عيد الأضحى لأن فيها مداخيل مهمة للخزينة. ولكن النتيجة كانت هي هذه الوضعية الكارثية لي وصلنا ليها.
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21
9 - سليم الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:12
مراكش نحو الهاوية من المدينة المحبوبة للمدينة المنبوذة .اضافة ان سلطات مراكش تخفي الارقام الحقيقية لسعيها للحفاض على الكراسي.
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18
10 - الاسبقية للراجلين الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:13
مزيان ينقص الهروي لي مامساوقش للمرض,الاحياء لي تسدات كلها احياء سكانها ضاسرين وباسلين وتيلعبو دور الفقير المظلوم ضحية الاخرين
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11
11 - إنسان غيييور الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:14
نسأل الله رب العرش العظيم أن يرحمهم برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته وانا لله وإنا إليه راجعون
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10
12 - samir الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:14
ا ن الله يمهل ولا يهمل كنتم تضحكون وتتشفون في الجالية المغربية وانتم بنفاقكم وحسدكم تعرفون اصل الفيروس جاء من الصين عن طريق الواردات اوعن طريق الغبار والجو وبداتم من االسب والشتم في الجالية المغربية , وكورونا كانت عادلة ومنصفة فلاتخرج من المغرب حتى ان تؤدي الامانة.
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-21
13 - Freethinker الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:15
الناس كيموتو فالزنقة بلا رعاية والأطباء مشاو للبنان يعالجو اللبنانيين ويخليو المغاربة يموتو. بلاد كحلة هادي!
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10
14 - OBSERVATEUR الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:18
vraiment très grave, il faut que l'état agisse avant qu'il ne soit trop tard, si ce n'est pas déjà trop tard....l'état c le ministère de l 'intérieur et le militaire! il faut interdire tous les rassemblements
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6
15 - Elbouhali الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:20
انشاء الله في 19/09/2020 غادي غادي اقولو راه صافي لقينا اللقاح ويبشروا الناس باننا بدانا في احتواء المرض وسوف تمر العشرية العيشرنية كلها امراض وتخويف وتضخيم من الاعلام كما فعلوا في العشريات الماضية من هادا القرن والقرن الماضي َيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وافهم ابوراص
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-5
16 - Laoban الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:21
معدل الفتك في جل الدول يتراوح بين %3-4% وحتى 1% ليس بقليل! لو استمر الوباء فالانتشار فاحسب كم في الاربعين مليون! هي مئات الآلاف بل قد يفوق الرقم المليون! لا سمح الله! المسؤولية التي على عاتق الدولة اكبر من مسؤولية المواطن! هي من لها القدرة في سن وفرض القوانين! اما نحن فمستضعفون ونفوض امرنا الله
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8
17 - هشام متسائل الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:28
أظن أن الهروب إلى الأمام للحكومة قد اصطدم بالواقع المر لانعدام منظومة صحية متينة.
حتى في ضغط الأزمة الكورونية لا زال الكذب والفساد يسيطران على المشهد السياسي.
أموال صندوق كورونا لم تستعمل لتعزيز القطاع الصحي ولا أشهر الحجر الصحي استغلت لتأهيل المستشفيات.
على رئيس الدولة التدخل عاجلا غير ٱجل.
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10
18 - Badre Eddine الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:29
Bonjour, on ne comprends plus rien.. tout le monde circule comme il le veut alors qu'il y a minimum 1000 cas chaque jours depuis plus d'une semaine...au moment oû il y avait juste quelques cas, confinement total...bon FHM TSSETA
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0
19 - Observateur الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:30
قرابة 22 مليون حالة مؤكدة في العالم منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد, وعدد الوفيات يقدر ب 777 ألف في كل دول العالم (3.53%), أما المتعافون فعددهم قرابة 14 مليون شخص (63.57%) .. لنبقى متفائلين بالنسبة لبلدنا, ولنقوم بواجبنا وأكثر قليلا وسيأتي المستقبل من تلقاء نفسه, ولنستعين بالله ولا نعجز
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8
20 - mokrini الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:31
نطلب اجراءات استثنائية بمدينة فاس. رغم ما هو موجود على الارض لا زالت الاصابات مرتفعة ومقلقة. كما نطلب من السكان الالتزام بضوابط السلامة الصحية. وشكرا لجميع المتدخلين.
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7
21 - Minneapolis Minnesota الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:32
الاجل تقادا ميزيدو حتا ثانية الله يرحم الجميع
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-1
22 - Abouali الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:33
جهة طنجة تسجل مؤشرات احسن من المعدلات الوطنية وماتزال منطقة 2.
ماهو المنطق المعتمد من طرف المسؤولين
لماذا هذا التمييز
الم يوصيكم صاحب الجلالة على الشفافية منذ بداية الجائحة
امتثلوا الى التعليمات ووضحوا لماذا هذا الحيف على طنجة حيث اقبرتم آمال سكانها وحرمتموهم من الشواطئ والتنقل من دون غيرهم مع العلم أن ارقام المدن الأخرى ليست بالمطمئنة
كل بيت في طنجة لديه قصة يحكيها على تجربته مع المنظومة الصحية من قبل الجائحة، والكل يعلم ضعفها وفشلها منذ سنين و توهمون الناس بأن ارتفاع عدد الحالات مسؤولية المواطن فقط بسبب التراخي في الإحترازات ومن يحاسب وزارة الصحة في التراخي المتواصل لمنظومتها منذ سنين.
الكل يعلم كذلك أن المنظومة تنحصر بالرباط والدار البيضاء.
انشري يا هسبريس
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0
23 - Abou Saad الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:35
Aid al adha était le meilleur moyen de propager la pandémie. la conséquence de l'ignorance et des carnivores .
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2
24 - ميستر كولومبو الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:35
اللهم اشفي مرضى المسلمين و ارحم موتى المسلمين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين
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-2
25 - مواطن الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:36
عندما أكدت الدولة على ضرورة التزام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وإغلاق بؤر الفيروس اصر البعض على الهروب والسفر من أجل قضاء عطلة العيد والنتيجة الآن تحددها فهنيئا لنا على العبثية والجهل والاستهتار بامن وصحة الاخرين
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1
26 - ابن ايت اورير الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:36
كورونا يقتل النص والنصف الآخر يقتلو الكلوروكين الفتاك ولي تعالج بمعجزة راه غا يخرج مريض نفسانيا من هاد السبيطرات المعفنة والموسخة اعزكم الله.
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1
27 - زكرياء المراكشي الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:37
نداء من قلب مدينة مراكش، أنقذوا سكان المدينة فإن المنظومة الصحية قد انهارت بشهادة الأطر الصحية، والحالة الاقتصادية كارثية بسبب الارتكاز على السياحة، حسبنا الله ونعم الوكيل.
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3
28 - Samir الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:39
ديما خاص بنادم يتسنى حتا الدولة تفرض عليه وتزيرو..... عاد يلتزم الدولة ماغاديش تبقا تابعا كل واحد را بزاف بنادم كون بغا السلامة والنجاة يحتاط الراسو.كيفما تيقول المثل الحر بالغمزة.....
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1
29 - مومن الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:40
المعدل التراكمي خاطئ المعدل المقصود هو معدل الاصابات اليوم 1510/360=4.19 لان سكان المغرب هو 360 مئة الف نسمة
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0
30 - MAROCAIN الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:44
المسؤولية التي على عاتق الدولة اكبر من مسؤولية المواطن! هي من لها القدرة في سن وفرض القوانين! اما نحن فمستضعفون ونفوض امرنا الله.....
أموال صندوق كورونا لم تستعمل لتعزيز القطاع الصحي ولا أشهر الحجر الصحي استغلت لتأهيل المستشفيات.
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0
31 - زهرة من صفرو الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:49
راه مبقاوش كيديرو التحاليل ديال الخروج دالناس لي تشافاو راه واحد السيد من العائلة كان ف المستشفى الجامعي ديال فاس بقى سبعة أيام عطاوه الدوا و خرجوه بلا تحليلة لا والوا قالوا لي سير للدار كمل الدوا ديالك و المشكلة مراتو و ولادو دارو التحليلة نهار الاثنين 17 غشت و ليومنا هذا باقي ماجاوبوهم ، و السيد طلقوه رجع عندهم للدار ولات القرارات غي عشوائية وصافي والفوضى و صافي دابا تصورو معايا يكون السيد باقي فيه المرض ؟ أو لا مراتو ولادو لي كيساينو التحاليل يكون فيهم المرض و هو يكون تشافا مثلا و يرجعو يعديوه مرة أخرى؟اوى الله يستر نطلبوا من الله السلامة أما الصحة و التعليم في المغرب منذ زمن بعيد راه مكينينش
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2
32 - عبد الهادي الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:50
سبب هذا الفتك هو الترخيص بعيد الءضحى النعمة التي ءخفت في طيها نقمة
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2
33 - أبو فراس الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:55
لن يفارق الوباء العالم حتى يتوفر اللقاح ، آنذاك سيصبح في خبر كان ، وستبقى سنة 2020 من ذكريات الماضي المشؤوم .
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34 - FENANE الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:58
ان الخطر الاكبر منبعه الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية،فالوباء سوف يظهر مجددا في الاحياء الشعبية التي تم اغلاقها من طرف السلطات المحلية،لماذا لان الدار البيضاء ليست مدينة او حاضرة بينما دولة بما تملك من معنى ،هذا يعني ان الوباء لن يبقى محصورا في بؤر عائلية وانما سبنتشر بحكم التوسع العمراني والاتعداد السكاني وكثرة وسائل النقل الذي يحمل الوباء من منطقة إلى أخرى سوف نبقى في الدوران و التطويق اينما وجد
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35 - أستاذ زمان الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:58
قالت وزارة الصحة إن عدد ........
دعوا أرقامكم جانبا ، اوقفوا عدادكم لسنا في حاجة أليها أو دعوها لكم وعندكم
كفى من التهويل والترويع كفى من زراعة الخوف واليأس عدنا مرضى بأمراض نفسية أكثر من كورونا
اجدر بها أن تقوم بمناظرة حقيقية حول الفيريس كوفيد 19 بواسطة علماء أخصائيين في البيولوجيا وي الطب في الغلم النفس وحتى رجال الدين ،
اجدر بها أن تزرع الأمل في النفوس أن تحيي الأيمان وما أحوجنا إليهم أكثر من أي وقت مضى
وأقول اصبروا ورابطوا والله مع الصابرين والموت والحياة بيد الله لكن لا تلقوا بنا وبأنفسكم إلى التهلكة
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36 - Younes الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:02
اقتصدت الحكومة في ميزانية التعليم و الصحة و نسيت أن تكلفة إنتشار الجهل و المرض أكبر بكتير من تلك الأموال التي ظنت أنها إستتمرتها في قطاعات إنتاجية كما يقولون. 
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37 - haron الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:02
السبب هو التغطية الصحية في المغرب سعال بسيط يستطيع أن يقتلك المعدل العام للوفايات في العالم لا يتعدى 0.01 في المئة ما عليكم إلا أن اطلعوا على الإحصائيات
ب 1.6 في المئة كورونا بريئة منكم اسألو أنفسهم أين الخلل الان في المغرب أي شخص يموت ستنسبونه لكورونا حتى ولو مات بحادثة سير
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