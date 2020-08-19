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كُتّاب وآراء
"وفيات كورونا" تسابق الأرقام .. ومعدل الفتك يرتفع إلى 1.6 بالمائة
قالت وزارة الصحة إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بوباء "كوفيد 19" بلغ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 1510 حالات، بمعدل إصابة تراكمي بلغ 4,2 لكل مائة ألف نسمة.
وقد حازت جهة الدار البيضاء ـ سطات على النصيب الأكبر من هذه الحالات، وبلغت 478 حالة؛ من بينها 409 حالات بالدار البيضاء الكبرى، و22 حالة بالنواصر، و20 حالة بالمحمدية و15 حالة بسطات، وست حالات بمديونة، وأربع حالات ببرشيد، وحالتان بالجديدة.
جهة مراكش أسفي حلت بالمرتبة الثانية، وتم تسجيل 240 حالة بها؛ من بينها 165 حالة بمراكش، و58 حالة بقلعة السراغنة، وعشر حالات بالصويرة، وأربع حالات بآسفي، وثلاث حالات الرحامنة.
وتأتي جهة بجهة الرباط سلا القنيطرة في الرتبة الثالثة بـ178 حالة؛ من بينها 59 حالة بالقنيطرة، و34 حالة بسلا، ثم 30 حالة بالرباط، و21 بالصخيرات تمارة، و14 بسيدي سليمان، و12 بسيدي قاسم، وسبع حالات بالخميسات.
جهة فاس مكناس سجلت بها 147 حالة؛ من بينها 91 حالة بفاس، و27 بمكناس، و14 بصفرو، وست حالات ببولمان، فخمس حالات بتاونات، وأربع حالات بتازة.
تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ129؛ من بينها 65 حالة بطنجة، و28 حالة بتطوان، و16 حالة بالحسيمة، و11 حالة بالعرائش، وسبع حالات بالمضيق الفنيدق، وحالتان بشفشاون.
أما جهة درعة تافيلالت فسجلت 122 حالة؛ من بينها 95 حالة بالراشيدية، و16 حالة بورزازات، وعشر حالات بميدلت، وحالة واحدة بتتغير.
وتم تسجيل 82 حالة بجهة بني ملال خنيفرة؛ من بينها 58 حالة ببني ملال، و13 حالة بخريبكة، و11 حالة بالفقيه بن صالح.
ثم جهة سوس ماسة بـ78 حالة؛ من بينها 28 حالة بأكادير إدوتنان، و25 حالة بطاطا، و12 حالة بآيت ملول، و12 حالة بتزنيت، ثم حالة بتارودانت.
وسجلت جهة الشرق 27 حالة؛ من بينها ثمان حالات بالناظور، وسبع حالات ببركان، وست حالات بوجدة أنكاد، وأربع حالات بكرسيف، وحالة واحدة بكل من تاوريرت وجرادة.
أما جهة العيون الساقية الحمراء فسجلت بها عشرون حالة كلها بالعيون، ثم سجلت سبع حالات بالداخلة وحالتان بطانطان.
وأعلنت الوزارة الوصية على القطاع الصحي عن استمرار ارتفاع وتيرة الوفيات بوباء "كورونا"، إذ تم تسجيل 29 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع معدل الفتك إلى 1,6 في المائة؛ فيما تعافى 574 مريضا، ليبلغ معدل الشفاء 68 بالمائة.
وفيما يهم الحالات النشطة قيد العلاج فقد بلغت 13994 بمعدل 38,5 لكل مائة ألف نسمة، أما الحالات الخطيرة والحرجة فبلغت مائتين وحالة واحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
المستشفىات في المغرب منقسمة الى صنفين :
__الصنف الاول من المدنيين وعامة الشعب مملوء بالمصابين يأتون بهم للاكل والنوم فقط بما تيسر,لا توجد متابعة طبية ولا دواء ولا اجهزة تنفس ولا شيء,غرف قذرة ومتسخة تتجول فيها الجرذان والصراصيروالقطط, يباع فيها الحشيش والخمروفيها سرقات يوميا.
__الصنف الثاني للعسكريين وخدام الدولة وفر لهم كل ما يحتاجون من أطباء وأدوية وفحوصات وتتبع وطعام ونوم في المستوى.
الحمد لله كورونا لا يفرق بين الفقير والغني كما تفعلون انتم.
BASTA KOUZI
الاصابات
أما الآن و بعد أن أصبحت الإصابات و الوفيات تسجل أرقاما قياسية، فإن الدولة تحمل المسؤولية للمواطن، حتى لا تخدش في أسطورة إحتوائها للفيروس و قوتها الجبارة في مواجهة الأزمات.
فالإنجازات العظمى و المعجزات من صنع الدولة، و الإخفاقات و الإنتكاسات من صنيع المغاربة!!!!!!
ما يحصل الآن هو مسؤولية الجميع، تراخي كبير للدولة و تفضيلها الحسابات الإقتصادية على سلامة المواطنين و صحتهم و حياتهم، إضافة إلى جهل المغاربة و غياب الوعي بينهم و سيادة ثقافة الفوضى و عدم إحترام القانون.
المسؤولية مشتركة.
حتى في ضغط الأزمة الكورونية لا زال الكذب والفساد يسيطران على المشهد السياسي.
أموال صندوق كورونا لم تستعمل لتعزيز القطاع الصحي ولا أشهر الحجر الصحي استغلت لتأهيل المستشفيات.
على رئيس الدولة التدخل عاجلا غير ٱجل.
ماهو المنطق المعتمد من طرف المسؤولين
لماذا هذا التمييز
الم يوصيكم صاحب الجلالة على الشفافية منذ بداية الجائحة
امتثلوا الى التعليمات ووضحوا لماذا هذا الحيف على طنجة حيث اقبرتم آمال سكانها وحرمتموهم من الشواطئ والتنقل من دون غيرهم مع العلم أن ارقام المدن الأخرى ليست بالمطمئنة
كل بيت في طنجة لديه قصة يحكيها على تجربته مع المنظومة الصحية من قبل الجائحة، والكل يعلم ضعفها وفشلها منذ سنين و توهمون الناس بأن ارتفاع عدد الحالات مسؤولية المواطن فقط بسبب التراخي في الإحترازات ومن يحاسب وزارة الصحة في التراخي المتواصل لمنظومتها منذ سنين.
الكل يعلم كذلك أن المنظومة تنحصر بالرباط والدار البيضاء.
انشري يا هسبريس
أموال صندوق كورونا لم تستعمل لتعزيز القطاع الصحي ولا أشهر الحجر الصحي استغلت لتأهيل المستشفيات.
دعوا أرقامكم جانبا ، اوقفوا عدادكم لسنا في حاجة أليها أو دعوها لكم وعندكم
كفى من التهويل والترويع كفى من زراعة الخوف واليأس عدنا مرضى بأمراض نفسية أكثر من كورونا
اجدر بها أن تقوم بمناظرة حقيقية حول الفيريس كوفيد 19 بواسطة علماء أخصائيين في البيولوجيا وي الطب في الغلم النفس وحتى رجال الدين ،
اجدر بها أن تزرع الأمل في النفوس أن تحيي الأيمان وما أحوجنا إليهم أكثر من أي وقت مضى
وأقول اصبروا ورابطوا والله مع الصابرين والموت والحياة بيد الله لكن لا تلقوا بنا وبأنفسكم إلى التهلكة
ب 1.6 في المئة كورونا بريئة منكم اسألو أنفسهم أين الخلل الان في المغرب أي شخص يموت ستنسبونه لكورونا حتى ولو مات بحادثة سير