"وفيات كورونا" تسابق الأرقام .. ومعدل الفتك يرتفع إلى 1.6 بالمائة

هسبريس ـ أمال كنين (كاريكاتير: عماد السنوني)

قالت وزارة الصحة إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بوباء "كوفيد 19" بلغ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 1510 حالات، بمعدل إصابة تراكمي بلغ 4,2 لكل مائة ألف نسمة.

وقد حازت جهة الدار البيضاء ـ سطات على النصيب الأكبر من هذه الحالات، وبلغت 478 حالة؛ من بينها 409 حالات بالدار البيضاء الكبرى، و22 حالة بالنواصر، و20 حالة بالمحمدية و15 حالة بسطات، وست حالات بمديونة، وأربع حالات ببرشيد، وحالتان بالجديدة.

جهة مراكش أسفي حلت بالمرتبة الثانية، وتم تسجيل 240 حالة بها؛ من بينها 165 حالة بمراكش، و58 حالة بقلعة السراغنة، وعشر حالات بالصويرة، وأربع حالات بآسفي، وثلاث حالات الرحامنة.

وتأتي جهة بجهة الرباط سلا القنيطرة في الرتبة الثالثة بـ178 حالة؛ من بينها 59 حالة بالقنيطرة، و34 حالة بسلا، ثم 30 حالة بالرباط، و21 بالصخيرات تمارة، و14 بسيدي سليمان، و12 بسيدي قاسم، وسبع حالات بالخميسات.

جهة فاس مكناس سجلت بها 147 حالة؛ من بينها 91 حالة بفاس، و27 بمكناس، و14 بصفرو، وست حالات ببولمان، فخمس حالات بتاونات، وأربع حالات بتازة.

تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ129؛ من بينها 65 حالة بطنجة، و28 حالة بتطوان، و16 حالة بالحسيمة، و11 حالة بالعرائش، وسبع حالات بالمضيق الفنيدق، وحالتان بشفشاون.

أما جهة درعة تافيلالت فسجلت 122 حالة؛ من بينها 95 حالة بالراشيدية، و16 حالة بورزازات، وعشر حالات بميدلت، وحالة واحدة بتتغير.

وتم تسجيل 82 حالة بجهة بني ملال خنيفرة؛ من بينها 58 حالة ببني ملال، و13 حالة بخريبكة، و11 حالة بالفقيه بن صالح.

ثم جهة سوس ماسة بـ78 حالة؛ من بينها 28 حالة بأكادير إدوتنان، و25 حالة بطاطا، و12 حالة بآيت ملول، و12 حالة بتزنيت، ثم حالة بتارودانت.

وسجلت جهة الشرق 27 حالة؛ من بينها ثمان حالات بالناظور، وسبع حالات ببركان، وست حالات بوجدة أنكاد، وأربع حالات بكرسيف، وحالة واحدة بكل من تاوريرت وجرادة.

أما جهة العيون الساقية الحمراء فسجلت بها عشرون حالة كلها بالعيون، ثم سجلت سبع حالات بالداخلة وحالتان بطانطان.

وأعلنت الوزارة الوصية على القطاع الصحي عن استمرار ارتفاع وتيرة الوفيات بوباء "كورونا"، إذ تم تسجيل 29 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع معدل الفتك إلى 1,6 في المائة؛ فيما تعافى 574 مريضا، ليبلغ معدل الشفاء 68 بالمائة.

وفيما يهم الحالات النشطة قيد العلاج فقد بلغت 13994 بمعدل 38,5 لكل مائة ألف نسمة، أما الحالات الخطيرة والحرجة فبلغت مائتين وحالة واحدة.