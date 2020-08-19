"ذكرى 20 غشت" .. الملك يعفو عن 550 شخصا

هسبريس من الرباط

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة 1442 هجرية 2020 ميلادية، قرر الملك محمد السادس إصدار عفوه السامي عن 550 شخصا.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

"بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1442 هجرية 2020 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 550 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 472 نزيلا، وذلك على النحو التالي:

العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 195 نزيلا،

التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 275 نزيلا،

تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: (02) نزيلين اثنين،

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 78 شخصا موزعين كالتالي:

العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 37 شخصا،

العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 03 أشخاص،

العفو من الغرامة لفائدة: 38 شخصا.