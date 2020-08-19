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الرئيسية | مجتمع | "ذكرى 20 غشت" .. الملك يعفو عن 550 شخصا

"ذكرى 20 غشت" .. الملك يعفو عن 550 شخصا

"ذكرى 20 غشت" .. الملك يعفو عن 550 شخصا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:07

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة 1442 هجرية 2020 ميلادية، قرر الملك محمد السادس إصدار عفوه السامي عن 550 شخصا.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

"بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1442 هجرية 2020 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 550 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 472 نزيلا، وذلك على النحو التالي:

العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 195 نزيلا،

التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 275 نزيلا،

تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: (02) نزيلين اثنين،

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 78 شخصا موزعين كالتالي:

العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 37 شخصا،

العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 03 أشخاص،

العفو من الغرامة لفائدة: 38 شخصا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - N.H الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:13
550 مجرما أم 550 من المعتقلين ظلما و عدوانا؟؟؟
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15
2 - اخ سجين الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:16
يارب يكون اخي من بين المعفو عليهم ..وخا فقدنا الأمل كل مرة نسمعو كاين عفو نتفألو
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9
3 - تاسير الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:16
اوا الله يعفو على الجميع من هاد كورونا
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11
4 - عادل الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:20
إخلاء سبيل صحاب تريبورتورات،ولكن دابا طلبوليهوم لبيرمي،يعني غايرجعو للتشرميل،معادلة سهلة و بسيطة.
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-11
5 - abir الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:23
شكرا جزيلا ولكن لو كان العدد أكثر لكان أحسن
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-15
6 - السعداني الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:24
العفو الحقيقي هو أن يعفو المرء عمّن ظلمه أو أساء اليه شخصيا وليس أن يعفو عمّن ظلم اﻷخرين فلا يملك حق العفو الا من تعرض للظلم أو ذووه ان كان قد توفي
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39
7 - المغربي الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:29
الله ينصرو ويشفيه ويعاونو....ويارب يرزقو بشي مستشارين حارررررررين يموتو على البلاد ويقدمو ارواحهم في سبيل الوطن.
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-9
8 - مواطن الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:31
الله ينصر ملكنا الهمام رمز الأمن والأمان والإستقرار
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-10
9 - عبد الهادي الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:32
حبذا لو يقتصر هذا العفو على معتقلي الرءي وضحايا الشيكات المزورة دون الءفراج عن الجناة القتلة كما هو شءن قاتل شقيقه بءكادير
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24
10 - محمد مداني الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:40
نتمنى الصحة والعافية لجلالة الملك والأسرة العلوية الشريفة.
ونرجو أن لا يشمل هذا العفو اعداء المملكة وخاصة من يحسبون أنهم زعماء ولا يشمل من رشق الأمنيين بالحجارة ومن احرق سيارة الدولة والذين يريدون التفاوض مع الدولة.
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-2
11 - خيرا إن شاء الله الأربعاء 19 غشت 2020 - 19:50
يا ربي يحوفن عفى على معتقلي الرأي العام و المظلومين و كبار السن
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8
12 - نادي زهور الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:00
ان الله عفوا يحب العفو أي نعم ولكن ليس معناه العفو عن المجرمين والقتلة الذين يعتدون على حرمات الناس فى اجسادهم وأعراضهم وممتلكاتهم فالعفو لايجب ان يمنح للمجرمين الذىن اذا تم اطلاق سراحهم عادوا لترويع المجتمع وعاثوا في الارض فسادا فمن يتحمل المسؤولية بعد ذالك اذا حدث ونزل ماقلناه المسؤول معروف ولاداعي لذكر اسمه
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