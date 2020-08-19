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الرئيسية | مجتمع | فاتح محرم يوم الجمعة .. هسبريس تتمنى لكم سنة هجرية سعيدة

فاتح محرم يوم الجمعة .. هسبريس تتمنى لكم سنة هجرية سعيدة

فاتح محرم يوم الجمعة .. هسبريس تتمنى لكم سنة هجرية سعيدة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:05

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل قليل، أن فاتح شهر محرم لعام 1442 هـ، سيكون يوم الجمعة 21 غشت 2020، ويحل بالتالي العاشر من شهر محرم الحرام، والذي يصادف مناسبة عاشوراء، يوم الأحد 30 غشت الجاري.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1442هـ بعد مغرب اليوم الأربعاء، فلم يثبت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

جدير بالذكر أن يوم فاتح شهر محرم الحرام، الذي يؤشر إلى بداية السنة الهجرية الجديدة، يعدّ يوم عطلة رسمية في المغرب، كما في عدد من بلدان العالم الإسلامي. ويدخل ضمن الأعياد الدينية، تتعطل فيه المصالح العمومية والإدارات والمؤسسات التعليمية يوما واحدا عن العمل.

وبهذه المناسبة التي تخلد للهجرة النبوية الشريفة تهنئ جريدة هسبريس زوارها الكرام متمنية لهم سنة هجرية سعيدة، وكل عام وأنتم بخير.

في ما يلي نص بلاغ وزارة الأوقاف:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1442، بعد مغرب يوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1441 هـ موافق 19 غشت 2020 م.

واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل الثلاثين يوما ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الجمعة 21 غشت 2020م. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدها والأمن والهناء. إنه سميع مجيب."

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - يونس الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:12
سنة هجرية سعيد على الجميع.
والله يشافي جميع المرضى المصابين ب كوفيد 19.
اللهم أنزل علينا رحمتك يارب
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79
2 - سارة الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:13
أهل الله السنة الهجرية الجديدة على الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات وان يرفع الله عنا الوباء والبلاء ويرزقنا الأمن والأمان
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53
3 - سنه هجرية سعيدة الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:14
اللهم أدخلها علينا بالصحة و العافية لا فاقدين و لا مفقودين و اصرف عنا هذا الوباء
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29
4 - خديجة الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:15
سنة سعيدة للجميع إن شاء الله ياربي تدخل علينا بالخير واليمن والبركات ويترفع علينا هاد الوباء اللهم آمين يارب العالمين
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23
5 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:16
كل عام والأمة العربية بخير اللهم ارفع عنا هذا البلاء وراحم موتا المسلمين من هذا الوباء اللهم امين انك سميع الدعاء.
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17
6 - بنت الرباط الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:17
اللهم اهله علينا بالخير واليمن والبركات ورفع الوباء والداء.ااااامين . عام خير ورحمة باذن الله
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7 - Aspro10g الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:19
نسأل الله أن تكون سنة خالية من كورونا.
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17
8 - rachida الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:19
الله يدخلها على الجميع بالصحة والعافية ويرفع علينا هذا الوباء ويشافي جميع المصابين ويرحم من رحل . ولهسبريس كل عام وانتم في الصدارة .
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11
9 - خديجة اديب الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:19
كل عام وكل عاملي هسبريس بخير ونشاط وهمة، اتمنى لكم التوفيق والسداد واسأل الله العظيم ان يرفع عنا هذا الوباء ويرحم جميع موتانا ويشافي مرضانا ويحفظنا برحمته الواسعة.
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14
10 - بوعزة الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:24
اللهم إنا نسألك خير هذه السنة ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها، اللهم ارزقنا فيها العصمة من الشيطان الرجيم يا رب العالمين.


اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وهداها، وأعوذ بك يا الله من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلاكها، اللهم إني أرغب إليك أن تحفظ عليّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني يا رب العالمين فيها إلى ما يرضيك عني يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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11 - فاطمة الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:25
كل عام والأمة الإسلامية بخير ..جعلها الله سنة خير وبركة للجميع ورفع الله عنا هذا الوباء
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13
12 - adil الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:26
سنة سعيدة و كل عام وانتم بالف خير وصحة وعافية يارب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد
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13 - الدكالؤ ع الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:29
سنة هجرية سعيدة للجميع بالصحة والعافية و الطمأنينة و طول العمر
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14 - العقل البني الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:30
كل سنة وجريدتنا المفضلة بألف خير .تحية أخوية لللجميع .
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7
15 - سعيدة الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:32
اللهم اجعلها سنة خير ويمن وبركة لجميع المغاربة وأصلح احوالنا وارزقنا الأمن والأمان في بلدنا اللهم امين .
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6
16 - فاطمة الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:46
سنة هجرية سعيدة وعام جميل انشاء الله اهله سبحانه وتعالى باليمن والبركات والرضى لكافة المغاربة والمسلمين
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17 - ولد الشعب الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:54
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يدخلها على أمتنا الإسلامية بالأمن والأمان وان يرفع علينا وباء كورونا و سيء الاسقام ...وأن يردنا إليه ردا جميلا..
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18 - حسين عمري الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:55
سنة هجرية سعيدة هسبريس وجميع القراء والزوار وعامة المسلمين وجميع الخلق اللهم إرفع عنا البلاء والوباء
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19 - تكنيت الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:56
كل عام وانتم بخير وجميع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
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20 - ichouali الأربعاء 19 غشت 2020 - 23:00
أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد المبارك على الشعب المغربي كله من طنجة الى الكويرة و على مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وعلى كل أفراد أسرته وعلى جميع البشرية قاطبة بالرقي والازدها والأمن والهناء. إنه سميع مجيب.
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21 - عزيز الأربعاء 19 غشت 2020 - 23:02
اللهم اشف مرضى المسلمين...اللهم أذهب الهم
والغم والفتن كلها ما ظهر منها وما بطن عن أمة
الإسلام...اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا
ورزقا واسعا وعلما نافعا...وأن توحد أمة الإسلام
لما فيه الخير والفلاح وكل النجاح....وأن تستيقظ أمة الاسلام من سباتها وتتوكل عليك وأن تتذكر داءما حلول السنة الهجرية العربية وأن لا تأرخ الا بذلك.....سنة سعيدة وطيبة على أمة محمد الرسول الكريم أين ما كنتم......والله ولي التوفيق
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22 - سنة حلوة الأربعاء 19 غشت 2020 - 23:10
شكرا لهسبريس سنة ان شاء الله بالصحة والهنا والعفو من كورونا للمغاربة ولجميع البشرية
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