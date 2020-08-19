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كُتّاب وآراء
فاتح محرم يوم الجمعة .. هسبريس تتمنى لكم سنة هجرية سعيدة
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل قليل، أن فاتح شهر محرم لعام 1442 هـ، سيكون يوم الجمعة 21 غشت 2020، ويحل بالتالي العاشر من شهر محرم الحرام، والذي يصادف مناسبة عاشوراء، يوم الأحد 30 غشت الجاري.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1442هـ بعد مغرب اليوم الأربعاء، فلم يثبت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
جدير بالذكر أن يوم فاتح شهر محرم الحرام، الذي يؤشر إلى بداية السنة الهجرية الجديدة، يعدّ يوم عطلة رسمية في المغرب، كما في عدد من بلدان العالم الإسلامي. ويدخل ضمن الأعياد الدينية، تتعطل فيه المصالح العمومية والإدارات والمؤسسات التعليمية يوما واحدا عن العمل.
وبهذه المناسبة التي تخلد للهجرة النبوية الشريفة تهنئ جريدة هسبريس زوارها الكرام متمنية لهم سنة هجرية سعيدة، وكل عام وأنتم بخير.
في ما يلي نص بلاغ وزارة الأوقاف:
"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1442، بعد مغرب يوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1441 هـ موافق 19 غشت 2020 م.
واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.
وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل الثلاثين يوما ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الجمعة 21 غشت 2020م. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدها والأمن والهناء. إنه سميع مجيب."
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
والله يشافي جميع المرضى المصابين ب كوفيد 19.
اللهم أنزل علينا رحمتك يارب
اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وهداها، وأعوذ بك يا الله من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلاكها، اللهم إني أرغب إليك أن تحفظ عليّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني يا رب العالمين فيها إلى ما يرضيك عني يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والغم والفتن كلها ما ظهر منها وما بطن عن أمة
الإسلام...اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا
ورزقا واسعا وعلما نافعا...وأن توحد أمة الإسلام
لما فيه الخير والفلاح وكل النجاح....وأن تستيقظ أمة الاسلام من سباتها وتتوكل عليك وأن تتذكر داءما حلول السنة الهجرية العربية وأن لا تأرخ الا بذلك.....سنة سعيدة وطيبة على أمة محمد الرسول الكريم أين ما كنتم......والله ولي التوفيق