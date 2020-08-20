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كُتّاب وآراء
باحثون يعزون التراخي في مواجهة جائحة كورونا إلى "استفحال الجهل"
قال عبد اللطيف كيداي، عميد كلية علوم التربية باحث في علم الاجتماع، إن التراخي المسجّل في مجابهة المغاربة لجائحة فيروس كورونا المستجد، ناجم عن جملة من الأسباب، منها التشكيك في وجود الفيروس، وعزا سبب هذا التشكيك إلى "استفحال الجهل".
وأوضح كيداي، في معرض حديثه ضمن ندوة نظمتها "خلية الدعم النفسي عن بعد كوفيد-19"، بكلية علوم التربية، في موضوع "استراتيجيات مواجهة التراخي"، أن موجة التشكيك في وجود فيروس كورونا "تجد سندها في استفحال جهل حقيقي، وتغذّيها أيضا الشائعات وأنصاف الحقائق التي تروج حول الوباء، خاصة في الشبكات الاجتماعية".
وثمة عامل آخر يرى عميد كلية علوم التربية أنه يغذي موجة التشكيك في وجود "كوفيد-19"، هو الاختلافات والصراعات التي تنشب أحيانا بين أقطاب علمية على الصعيد العالمي، "لأن العلم في جزء منه لا يخدم الإنسانية بل يخدم كبريات الشركات من صانعي الأدوية، وغيرها من الأطراف المتصارعة".
وفيما تسير الإصابات بفيروس كورونا في المغرب في اتجاه تصاعدي خلال الأسابيع الأخيرة، قال كيداي إن المواطنَ لا يستشعر خطورة الوضع، حتى بعد تجاوز نسبة الإصابات 127.5 في كل 100 ألف نسمة في بعض المدن، لأنه لا يصادف المرضى، لكون عدد المصابين يمثلون نسبة قليلة من إجمالي السكان.
وأوضح أن "المواطن العادي قد لا يصادف أشخاصا مصابين بفيروس كورونا مطلقا، وهذا ما يجعله يشكك في وجود مصابين، وبالتالي يصبح التشكيك في وجود الفيروس نفسه مسألة عادية، ولكن المواطن الذي يصادف حالة إصابة لا يمكنه أن يشكك في وجود الفيروس أبدا".
وتوقف كيداي عند مفارقة تسم تعاطي الشعوب مع جائحة كورونا؛ ففي الوقت الذي يتفشى فيه هذا الوباء على نطاق واسع في جميع أنحاء المعمور، فإن بعض الدول تمكنت من محاصرته، مثل الصين وكوريا الجنوبية، مفسرا ذلك بقدرتها على ضبط سلوكيات مواطنيها.
وتابع قائلا: "في الدول الغربية التي يوجد فيها هامش حرية أكبر، هناك تضاؤل في مستوى الثقة في المؤسسات، وهناك تشكيك في وجود فيروس كورونا، وعدم التطبيق الحرفي لتدابير السلامة الصحية. وفي الدول الأقل ديمقراطية، يمتثل المواطنون للإجراءات التي تفرضها السلطات".
عميد كلية علوم التربية قال إن "المغاربة كان يضرب بهم المثل، وحققنا مستويات جيدة في مواجهة الجائحة، وكان هناك سلوك إيجابي من المواطنين، وعمل دؤوب تقوم به الدولة ما زال مستمرا"، مؤكدا أن تجاوز حالة التراخي الحالية "يرجع بالدرجة الأولى إلى المواطن ومدى قدرته على الصمود في معركة تحتاج إلى نفَس طويل".
من جهته، قال نبيل شكوح، أستاذ علم النفس بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن سلوك التراخي الذي يسم تعاطي شريحة واسعة من المغاربة مع فيروس كورونا له أسباب سيكولوجية واجتماعية، وله ارتباط أيضا بالإعياء الناجم عن عدم امتثال الجميع للإجراءات الصحية المتخذة لمجابهة الجائحة.
وأوضح المتحدث أن بعض المواطنين "جسّدوا سلوكا مواطناتيا بامتياز، باحترامهم لإجراءات السلامة الصحية بشكل جيد، ولكن المواطنَ الذي يلتزم بالتباعد الجسدي، ويضع الكمامة عندما يخرج إلى الفضاء العام، يجد مواطنين كثرا لا يلتزمون بتدابير الوقاية، فيتساءل، مثلا، عن الجدوى من وضعه للكمامة طالما أن الآخرين لا يضعونها، وقد يدفعه ذلك أن يتصرف مثلهم".
وشدد شكوح على أن مسؤولية التراخي المسجل في مواجهة المغاربة لجائحة كورونا ليست ملقاة على عاتق المواطنين وحدهم، أو على مدبري السياسات العمومية وحدهم، "بل إننا إزاء منظومة، لأن الشخص الذي يتخذ القرار هو قبل كل شيء مواطن ينتمي إلى منظومتنا المجتمعية، وكل واحد منا عليه أن يساهم في تغيير الوضع، كل من موقعه".
وقدم الباحثون في علم الاجتماع وعلم النفس المشاركون في ندوة "خلية الدعم النفسي عن بعد كوفيد-19" بكلية علوم التربية، مجموعة من الاستراتيجيات لموجهة التراخي الحاصل في تعاطي المغاربة مع جائحة كورونا، حيث أشار حمزة شينبو، منسق الخلية أستاذ بكلية علوم التربية، إلى أن أول استراتيجية ينبغي العمل بها هي "تقويض الشائعات".
وأضاف المتحدث ذاته أن ثمة حاجة أيضا إلى تفنيد المعتقدات الخاطئة حول جائحة كورونا، وتقوية التواصل المؤسساتي مع المواطنين، والاقتناع بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الصحية، من أجل التغلب على الوباء، والتحلي باليقظة، وبناء "نظام قيمي صالح لمواجهة الإشكالات والصعوبات التي تواجهنا في الحياة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (75)
اذن لا يمكن القول ان المواطن المغربي جاهل، ابحثوا عن الجهل بينكم
الاستهتار مرتبط بالجهل اكيد لذا كان يجب الغاء اليد
وتصدير الاكباش
الاعداد بدات في التصاعد قبل وبعد العيد
شكرا هسبريس
إن الشعب الحالي هو نتاج لسياسة تكليخ الشعب.
فكها يا من وحلها
انتشار الجائحة راجع الى تغول الجهل و الجشع في المجتمع نتيجة فشل منظومة تنموية لازيد من ستين سنة
دول جنوب شرق اسيا استطاعت احتواء الجائحة بالوعي و احترام الذات و الاخر و راهوما دابا عندهم الحياة عادية
هاد الحالة خاص بنادم بينوا و بين راسوا ارد بالوا . ماشي عيش حياتك مامسوقش و من بعد اجي لصقها للحكومة
معقولة الجهل فقط متشوفوش غير الجهل في المواطن. الجهل الخطير هو لي في النخب السياسية الجهل في المسيرين الجهل في الصلطات لي مكلفة بتطبيق حالة الطوارء أوزيد أوزيد.
ولهذا العديد من الدول وقي مقدمتها فرنسا (المنقول منها كل شيء) لم تفرض حجرا صحيا صارمة. بل كانت تسمح بالخروج للرياضة والتنزه في إطار عائلي مع منع التجمعات لأكثر من عدد معين.
وهذه الدول كانت على دراية بالٱثار الصحية للحجر الصارم. فحتى السجين داخل السجن إذا حرمته من وقته للتنزه والرياضة وأشعة الشمس والهواء الخارجي يمكن يصبح عنيفا أو يتأثر نفسيا.
الحجر الصحي كما طبقه المغرب هو أسهل حل لأنه لا يحترم أدنى حق للإنسان ولكن ٱثاره بقيت عميقة.
يبدو أن لجان اليقظة لا تضم مختصين أو خبراء في علم النفس والسوسيولوجيا والطب النفسي.
Le niveau d'ignorance au Maroc est vraiment immense, nous resterons un pays du tiers monde pour les deux prochains ciecles
بينما في دول عربستان تنشد الحكومات ان تتوفر على شعوب واعية متعلمة و المفارقة ان الشعوب لو كانت كذلك لما وصلت تلك الحكومات أصلا للسلطة.....
التجهيل بغرض التركيع قد يحقق أهدافا نفعية لحظية و لكن إذا جد الجد فالكل هالك ....
الدول الاسيوية اثبتت صلابتها في مواجهة الفيروس، لقد راينا كيف يحتفلون في ووهان بالسهرات الموسيقية لانهم هزموا الفيروس فعليا.
بينما في اوروبا و الولايات المتحدة الامريكية يحتجون ضد ارتداء الكمامات باسم الحرية و باسم الدستور الوضعي الوضيع عندهم.
ادعو المغاربة الى الاسقلال الحقيقي و عدم الرؤية لا شرقا و لا غربا و التفكير بانفسنا في مشاكلنا و الاتيان بحلول تلائمنا على جميع الاصعدة.
لا حزب شيوعي و لا ديموقراطية
المشكل انً المستهترين همًاول المضروبين وما عايقينش اما اصحاب المانضة طالعة هم لي ملتزمين عجب !!!!!
أين ذهب النموذج الاستثنائي المغربي في تدبير هذه الجائحة التي تطبل به قنوات الصرف الصحي؟ هل ترى إغلاق البلاد عند 20 حالة وعدم ترك الفيروس يأخذ مساره الطبيعي لعب دورا في هذه الحالة التي وصلنا إليها؟
وماذا عن الكلوروكين التي أصر المغرب على استعمالها رغم رفض جل دول العالم ذلك؟ وهل الكمامات "بالمعيار المغربي" ساهمت كذلك في هذه الأزمة؟
أسئلة صعب الإجابة عنها، لذلك خلينا في الجهل والشعب خايب.
وكذلك التراخي في المراقبة
نتمنى أن لايكون التراخي في الدخول المدرسي بمعنى ان تقرر الحضور فيجب على الوزارة والمدرسة أن تتحملا مسؤوليتهما في النظاقة الصارمة ومراقبة كل تلميذ وان تبقى المحفظة والكتب بالمدرسة لاننا ليس لدينا الوقت لتعقيم يوميا الكتب قبل المراجعة...
كما أنه مع نزلات البرد عند الأطفال ابتداءا من أكتوبر إلى مارس يجب توفير التحاليل لمعرفة هل هذا راجع إلى كورونا أو السعال الموسمي ....وفي حالات اكتشاف الفيروس في مدرسة ما ...هل سيتم إخضاع جميع التلاميذ وذويهم وجيرانهم إلى التحاليل..الخ
وفي اعتقادي المسألة معقدة جدا......حتى في فرنسا فالكثير غير مرتاح إلى الدخول المدرسي الحضوري
....
مغربي من فرنسا مر من هنا
كل هذا نعرفه حق المعرفة بل نعيشه .
نحتاج لمن يطور لقاحا مغربيا للمغاربة وكفى
شوية من الحنة ، وشوية من رطوبة اليدين .
إذا اجتمع الجهل والأمية مع سوء التدبير الحكومي ،
فالنتائج لن تكون إلاّ كارثية .
هناك دول وشعوب اقل منا في الصحة والتعليم والدخل.....وووووو.
عيبنا نحن هو انعدام روح المواطنة.
كل واحد فينا متعلم . او غير متعلم يرى أن القوانين والتشريعات ......والكمامة وضعت للاخرين ليس له.
ثقافة المواطنة هي الغاءب الأكبر في معادلتنا.
لو كنا مواطنين صالحين لكان وضعنا أفضل بكثير.
حنا خاسنا يكون بوليسي ولا جدارمي واقف علينا باش نحترمو القانون؟
لقد كان من المفروض أن تتعامل الحكومة بكل صرامة و أن تتخذ قرارات تتسم الواقعية تأخذ بعين الإعتبار واقع و تركيبة المجتمع و ليس المثالية الممزوجة بألعاب السياسة.
ما يحدث الآن في مدينة مراكش يدل على شيء واحد إنعدام الضمير و حس المسؤولية و نقص كبير في الكفاءة لدى بعض المسؤوليين خاصة المديرة الجهوية للصحة التي ساهمت بشكل كبير في الفوضى و الأوضاع الكارثية التي يعرفها مستشفى ابن زهر و التي أدت إلى حلول وزير الصحة بالمدينة بالأمس من أجل إصلاح ما أفسدته هذه السيدة.
هل يعقل أنا تحاليل PCR اليوم في مراكش أصبحت تعطى بموعد يفوق شهر؟ حتى يموت من يموت و يتضاعف عدد المصابين و تنهار المنضومة الصحي؟
أعتقد أن تدبير القطاعات الحساسة خاصة الصحة و التعليم و العدل على الأقل على مستوى العمالات و الأقاليم و الجهات لا يجب أن تسند للأحزاب السياسية.
و هذا بسبب الجهل المتفشي في الدول الغربية ...
هزلت
دعوة المظلوم لا ترد أبدا. كم ناجينا رب العباد ليرفع عنا الغمة وتكالب الأعداء من بني جلدتنا. فاستجاب سبحانه لدعواتنا.
كل ما يقع اليوم نتيجة حتمية لفساد الأمة ولن تقوم قائمة لأمة لا ترفع من شأن معلميها وأطبائها وعلماءها.