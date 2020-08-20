24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عاصمة فواكه البحر (5.00)

  2. رواية الإخوة كارامازوف .. منجم سيغموند فرويد لتحليل النفس البشرية (5.00)

  3. تونس تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" (5.00)

  4. رصيف الصحافة: مستشفى جديد بقاعدة بنجرير لعلاج مرضى "كورونا" (5.00)

  5. "البنتاغون" يوافق على منح القوات المسلحة الملكية مقاتلات نفاثة (3.20)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | باحثون يعزون التراخي في مواجهة جائحة كورونا إلى "استفحال الجهل"

باحثون يعزون التراخي في مواجهة جائحة كورونا إلى "استفحال الجهل"

باحثون يعزون التراخي في مواجهة جائحة كورونا إلى "استفحال الجهل"
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 20 غشت 2020 - 10:00

قال عبد اللطيف كيداي، عميد كلية علوم التربية باحث في علم الاجتماع، إن التراخي المسجّل في مجابهة المغاربة لجائحة فيروس كورونا المستجد، ناجم عن جملة من الأسباب، منها التشكيك في وجود الفيروس، وعزا سبب هذا التشكيك إلى "استفحال الجهل".

وأوضح كيداي، في معرض حديثه ضمن ندوة نظمتها "خلية الدعم النفسي عن بعد كوفيد-19"، بكلية علوم التربية، في موضوع "استراتيجيات مواجهة التراخي"، أن موجة التشكيك في وجود فيروس كورونا "تجد سندها في استفحال جهل حقيقي، وتغذّيها أيضا الشائعات وأنصاف الحقائق التي تروج حول الوباء، خاصة في الشبكات الاجتماعية".

وثمة عامل آخر يرى عميد كلية علوم التربية أنه يغذي موجة التشكيك في وجود "كوفيد-19"، هو الاختلافات والصراعات التي تنشب أحيانا بين أقطاب علمية على الصعيد العالمي، "لأن العلم في جزء منه لا يخدم الإنسانية بل يخدم كبريات الشركات من صانعي الأدوية، وغيرها من الأطراف المتصارعة".

وفيما تسير الإصابات بفيروس كورونا في المغرب في اتجاه تصاعدي خلال الأسابيع الأخيرة، قال كيداي إن المواطنَ لا يستشعر خطورة الوضع، حتى بعد تجاوز نسبة الإصابات 127.5 في كل 100 ألف نسمة في بعض المدن، لأنه لا يصادف المرضى، لكون عدد المصابين يمثلون نسبة قليلة من إجمالي السكان.

وأوضح أن "المواطن العادي قد لا يصادف أشخاصا مصابين بفيروس كورونا مطلقا، وهذا ما يجعله يشكك في وجود مصابين، وبالتالي يصبح التشكيك في وجود الفيروس نفسه مسألة عادية، ولكن المواطن الذي يصادف حالة إصابة لا يمكنه أن يشكك في وجود الفيروس أبدا".

وتوقف كيداي عند مفارقة تسم تعاطي الشعوب مع جائحة كورونا؛ ففي الوقت الذي يتفشى فيه هذا الوباء على نطاق واسع في جميع أنحاء المعمور، فإن بعض الدول تمكنت من محاصرته، مثل الصين وكوريا الجنوبية، مفسرا ذلك بقدرتها على ضبط سلوكيات مواطنيها.

وتابع قائلا: "في الدول الغربية التي يوجد فيها هامش حرية أكبر، هناك تضاؤل في مستوى الثقة في المؤسسات، وهناك تشكيك في وجود فيروس كورونا، وعدم التطبيق الحرفي لتدابير السلامة الصحية. وفي الدول الأقل ديمقراطية، يمتثل المواطنون للإجراءات التي تفرضها السلطات".

عميد كلية علوم التربية قال إن "المغاربة كان يضرب بهم المثل، وحققنا مستويات جيدة في مواجهة الجائحة، وكان هناك سلوك إيجابي من المواطنين، وعمل دؤوب تقوم به الدولة ما زال مستمرا"، مؤكدا أن تجاوز حالة التراخي الحالية "يرجع بالدرجة الأولى إلى المواطن ومدى قدرته على الصمود في معركة تحتاج إلى نفَس طويل".

من جهته، قال نبيل شكوح، أستاذ علم النفس بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن سلوك التراخي الذي يسم تعاطي شريحة واسعة من المغاربة مع فيروس كورونا له أسباب سيكولوجية واجتماعية، وله ارتباط أيضا بالإعياء الناجم عن عدم امتثال الجميع للإجراءات الصحية المتخذة لمجابهة الجائحة.

وأوضح المتحدث أن بعض المواطنين "جسّدوا سلوكا مواطناتيا بامتياز، باحترامهم لإجراءات السلامة الصحية بشكل جيد، ولكن المواطنَ الذي يلتزم بالتباعد الجسدي، ويضع الكمامة عندما يخرج إلى الفضاء العام، يجد مواطنين كثرا لا يلتزمون بتدابير الوقاية، فيتساءل، مثلا، عن الجدوى من وضعه للكمامة طالما أن الآخرين لا يضعونها، وقد يدفعه ذلك أن يتصرف مثلهم".

وشدد شكوح على أن مسؤولية التراخي المسجل في مواجهة المغاربة لجائحة كورونا ليست ملقاة على عاتق المواطنين وحدهم، أو على مدبري السياسات العمومية وحدهم، "بل إننا إزاء منظومة، لأن الشخص الذي يتخذ القرار هو قبل كل شيء مواطن ينتمي إلى منظومتنا المجتمعية، وكل واحد منا عليه أن يساهم في تغيير الوضع، كل من موقعه".

وقدم الباحثون في علم الاجتماع وعلم النفس المشاركون في ندوة "خلية الدعم النفسي عن بعد كوفيد-19" بكلية علوم التربية، مجموعة من الاستراتيجيات لموجهة التراخي الحاصل في تعاطي المغاربة مع جائحة كورونا، حيث أشار حمزة شينبو، منسق الخلية أستاذ بكلية علوم التربية، إلى أن أول استراتيجية ينبغي العمل بها هي "تقويض الشائعات".

وأضاف المتحدث ذاته أن ثمة حاجة أيضا إلى تفنيد المعتقدات الخاطئة حول جائحة كورونا، وتقوية التواصل المؤسساتي مع المواطنين، والاقتناع بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الصحية، من أجل التغلب على الوباء، والتحلي باليقظة، وبناء "نظام قيمي صالح لمواجهة الإشكالات والصعوبات التي تواجهنا في الحياة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (75)

1 - مواطن مغربي الخميس 20 غشت 2020 - 10:05
وأنا اعزوه إلى تناقض المعلومات والإجراءات المتخدة والأخبار حول العالم وفي كل يوم عن الوباء. إذ أن الشيء البين الواضح لايحتاج لقوة القانون وتحريك القوة العمومية لتفرضه على الناس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - اجبار الخميس 20 غشت 2020 - 10:07
فعلا وإنما جهل السلطات وليس جهل المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
3 - علم النفس الخميس 20 غشت 2020 - 10:08
من المستحيل ن تتحكم وتطلب من شخص نشأ وترعرع في بيئة غير منظمه فهدا هو الجهل بالواقع.لانه العقل الباطن يتحكم فيها دائما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
4 - البوهالي الخميس 20 غشت 2020 - 10:10
إن وإن وإن صح قولهم بان تفشي الجهل هو السبب فعليهم أن يتساءلوا من افشى،هذا الجهل ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
5 - idane الخميس 20 غشت 2020 - 10:10
دائما تقع اللائمة على المواطن المغربي، المواطن كان ماتزما و كانت الارقام ضعيفة، لكن كان من الواجب الحفاظ عليها، فمسيرو معمل للا ميمونة الذي فجر اول رقم قياسي كان عليهم الالتزام بالتدابير، و عيد الاضحى كان من اللازم الغاء الشعيرة الدينية نظرا للظروف و ليس الابقاء عليه و تطبيق قرارات اخر لحظة ما ترتب عنه جملة من المشاكل و التخبطات، و معامل تصبر السمك تاني رقم قياسي المشغل لم يحترم التدابير
اذن لا يمكن القول ان المواطن المغربي جاهل، ابحثوا عن الجهل بينكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
6 - النقد الذاتي الخميس 20 غشت 2020 - 10:11
نسي هذا الأكاديمي ان هناك دولة قائمة لها مؤسسات ولها جيش من العسكر ومن الأمن ومن المخابرات ومن رجال السلطة.. فإن كان هناك خلل فسببه الدولة فهي الام والشعب بمثابة الأبناء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
7 - رأي الخميس 20 غشت 2020 - 10:11
الجهل الذي ساهم فيه الجميع منذ نصف قرن من المهرجانات،وتشجيع التافهين واحتقار الاستاذ والمربي والفقيه.ها نحن نؤدي الفاتورة غاليا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
8 - Samir الخميس 20 غشت 2020 - 10:11
L'ignorance est une conséquence et un résultat dont il faut étudier et analyser les causes racines
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
9 - mre الخميس 20 غشت 2020 - 10:12
السبب هو استفحال الجهل و سبب الجهل هي الدولة التي انتهجت سياسة التجهيل و التكليخ بتخريبها قطاع التعليم و إلهاء الشعب بالتفاهات. الإستعداد للأزمات من كل نوع و مواجهتها لا يكون فقط بالقرارات بل بإعداد المواطنين لمواجهتها. كلخ فعباد الله و من بعد انتظر منهم المعجزة عند الأزمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
10 - خالد الخميس 20 غشت 2020 - 10:12
واش الدولة حلات الشواطئ وخلات المناسبة ديال عيد الكبير تكون وحلات الحماحم والقهاوي والقيساريات والأسواق الأسبوعية والشعبية وجات دابا بغات تسيطر على الوباء وكاتحمل المواطن المسؤولية ديال الإنتشار ديالو واش ماشي هذا هو الشطط في استعمال السلطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
11 - saloum الخميس 20 غشت 2020 - 10:12
صحيح ان الجهل واللامبالات من البعض منا ساهم في كل مايجري بالموازات مع سوء تأطير الدولة ايام الحجر لم يكن هناك تواصل عبر وساءل الاعلام عن كيفية وطريقة الخروج التدريجي من الحجر بالسيف 3شهور والناس محبوسين بلا توعية وملي سلى الحجر تلقو الناس هاكاك وحنا عارفين بلي الجهل سبب تأخرنا ودابا لي وقع وقع لانلوم بل ننصح واش دارت الحكومة ملي تفاقم جهلنا حتا هي جمدات لامساعدة لتغيير الوضع الصحي والتعليم وملي هملوهم فهذ الظرف الحرج هذا دليل بلي مابغاو لنا التقدم والمضي قدما وهذا يحز في النفس الجهل ديالنا واهمال الحكومة نتيجة مانحن عليه وهذا كارثي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
12 - غيور الخميس 20 غشت 2020 - 10:15
الجهل ثم الجهل، يكفي ان ترى الطقوس في مدن شتى بوجلود، بوهروس..
الاستهتار مرتبط بالجهل اكيد لذا كان يجب الغاء اليد
وتصدير الاكباش
الاعداد بدات في التصاعد قبل وبعد العيد
شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - حميد فاس الخميس 20 غشت 2020 - 10:15
ومن زرع الجهل غير السياسات الحكومية المتبعة منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي مع برنامج التقويم الهيكلي ؟
إن الشعب الحالي هو نتاج لسياسة تكليخ الشعب.
فكها يا من وحلها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
14 - محمد الخميس 20 غشت 2020 - 10:18
رايي ان الجهل سبب بنسبة 40% ولكن السبب الأكثر هو اخلاقي وتربوي يظهر من خلال أنانية مضرة للآخرين متجدرة بين جميع أطياف المجتمع . الكل يجري حول مصلحة آنية غير مبال بالضرر الذي يسببه للاخرين. كيف تفسير تصرف شاب ذي مستوى دراسي يعرف انه مصاب بالفيروس ويخرج مع ذلك إويخالط الناس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - Abdelhak الخميس 20 غشت 2020 - 10:18
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
16 - adil الخميس 20 غشت 2020 - 10:18
المسالة لا تحتاج باحثين أو محللين
انتشار الجائحة راجع الى تغول الجهل و الجشع في المجتمع نتيجة فشل منظومة تنموية لازيد من ستين سنة
دول جنوب شرق اسيا استطاعت احتواء الجائحة بالوعي و احترام الذات و الاخر و راهوما دابا عندهم الحياة عادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
17 - pescador الخميس 20 غشت 2020 - 10:19
إن كان إستفحال الجهل هو السبب في تفشي covid19 بيننا ، فعلينا أن نبحث عن المسؤول عن انتشار الجهل فينا. بلا ما ندوور بزاف السلطة هي المسؤولة عن المنظومة التعليمية. السلطة هي المسؤولة عن إفراغ المدرسة من محتواها التي تنتج أفرادا لا يمتلكون العقل النقدي ، الحفظ ثم الحفظ. السلطة تخاف من المعرفة لأن هذه المعرفة تفضحها و تعريها. عليها خرجو و دمرو التعليم. و دابا بلا ماتبكيو و تلصقو التهمة في المواطن المغلوب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
18 - طارق الخميس 20 غشت 2020 - 10:20
و ما سبب الجهل اذن؟أليست سياسة تكريس اغتيال المنظومة التعليمية و إلغاء دور المدرسة في التربية؟أليست تشجيع الطقوس الوتنية في الاضرحة و المواسم و إنفاق الملايين على هده الطقوس بدل إستعمالها في تجويد المدرسة؟أليست البرامج التلفزية البليدة التي همها تكريس التفاهة؟ألم يقل أحد الوزراء السابقين الدي جمع لأول مرة بين الداخلية و الاعلام ان دور الاعلام هو الترفيه لا التتقيف؟فكيف لشعب عاش لعقود على منهج التجهيل ان يكون واعيا إلا من رحم ربي بمجهود شخصي أو تحت ظروف إستتنائية.القائمة تطول في شرح أسباب الجهل و نتائجه.ملخصها ما قالته إحدى زعيمات العالم حين سؤلت لمادا تنفق بلادها المال الكتير على التعليم فكان جوابها ،ان كان التعليم مكلفا فانتظرو حتى تروا تكلفة الجهل..و نحن اليوم نرى بداية تكلفة الجهل و القادم أسوؤ الا برحمة من الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
19 - المدرسة الوطنية الخميس 20 غشت 2020 - 10:20
على حق استفحال الجهل عند هذه الحكومة التي سمحت بفتح أسواق الأضاحي وأبقت على السنة ومنعت الفرض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
20 - Kamal الخميس 20 غشت 2020 - 10:20
نعم السبب هو استفحال الجهل ؛ و بنادم ضاسر مباغيش اسمع و فالاخر ةاقولك الدولة او الحكومة مدارتش خدمتها !!!!!!!!!!
هاد الحالة خاص بنادم بينوا و بين راسوا ارد بالوا . ماشي عيش حياتك مامسوقش و من بعد اجي لصقها للحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
21 - مهتم الخميس 20 غشت 2020 - 10:22
هذا الجهل راه مصطنع. كون بغاو الشعب إكون واعي كون زرعو فيه القيم. المبادئ هاذي 60 سنة. ماشي حتىجات الجايحة عاد بغاو إكون الشعب المغربي بوعي الشعب الدنماركي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
22 - مباشر الخميس 20 غشت 2020 - 10:24
الإيمان بالخرافات و عدم الثقة في المسؤولين التي فُقدت من زمان زيادة على الجهل من الصنف الثاني أي جهل الشخص الذي لا يحسب نفسه جاهلا هم الذين أحدثوا هذه الثقافة العرجاء في المجتمع المغربي..مما يزيد من عناء المكبوبين على هذه الجائحة أطباء و سلطة و يقلص من إمكانية التغلب على الجائحة عما قريب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - mowatun الخميس 20 غشت 2020 - 10:25
ادن الشركات كلهم جهلاء !!!!او مستهترون ،علما امهم هم من نشروا الوباء اكثر فاكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - حسين الخميس 20 غشت 2020 - 10:27
حادي حاجة باينا بيلي عندنا الشعب جاهل كيما عارفين شكون لي خلاه يولي جاهل ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - محمد العيون الخميس 20 غشت 2020 - 10:28
السلام عليكم
معقولة الجهل فقط متشوفوش غير الجهل في المواطن. الجهل الخطير هو لي في النخب السياسية الجهل في المسيرين الجهل في الصلطات لي مكلفة بتطبيق حالة الطوارء أوزيد أوزيد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - أنس الخميس 20 غشت 2020 - 10:28
التراخي يُعزى إلى الحكومة وليس إلى جهل المواطن، كان على الحكومة منع التضحية في عيد الأضحى الذي كان السبب الرئيسي في عدة بؤر عائلية في عدة مدن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
27 - لوجيك الخميس 20 غشت 2020 - 10:28
و راها باينا الجهل مستفحل في المجتمع المغربي بشكل كبير جدا، وأسبابه متعددة جدًا أهم أسبابها عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاربة الجهل ونشر الوعي فلا المدارس تقوم بدورها ولا القنوات المفضوحة تقوم بدورها ونجد الكل يشجع على الجهل والتفاهة والإنحلال الأخلاقي عوض الصرامة والإنظباط في جميييييع الميادين، وفي كل مكان، يجب تغير العقليات وإعادة تربية لأن إستفحال الجهل يؤدي إلى مشكل كثيرة أخطر بكثير من عدم وضع الكمامات، والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - مدوخ الخميس 20 غشت 2020 - 10:29
ومن المسؤول عن إستفحال الجهل في البلاد ايها العميد؟اليست هي الدولة بكل مؤسساتها؟ وذلك عبر تاطير مواسم الاولياء والسادات و برامج الأعلام المتواطئ وإقامة السهرات والمناسبات الماجنة والاعتماد في التربية و التعليم على مناهج دخيلة... فبسياسة الجهل تبقي الدولة على مصالحها وتستمر في النهب ومراكمة الثروات واستنزاف خيرات البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - swissmor الخميس 20 غشت 2020 - 10:29
الإعياء أيضا من الحجر والشعور بالسجن وسط شقق أو غرف ضيقة. يعني المغاربة تأثروا نفسيا من الحجر الصحي الصارم.
ولهذا العديد من الدول وقي مقدمتها فرنسا (المنقول منها كل شيء) لم تفرض حجرا صحيا صارمة. بل كانت تسمح بالخروج للرياضة والتنزه في إطار عائلي مع منع التجمعات لأكثر من عدد معين.
وهذه الدول كانت على دراية بالٱثار الصحية للحجر الصارم. فحتى السجين داخل السجن إذا حرمته من وقته للتنزه والرياضة وأشعة الشمس والهواء الخارجي يمكن يصبح عنيفا أو يتأثر نفسيا.
الحجر الصحي كما طبقه المغرب هو أسهل حل لأنه لا يحترم أدنى حق للإنسان ولكن ٱثاره بقيت عميقة.
يبدو أن لجان اليقظة لا تضم مختصين أو خبراء في علم النفس والسوسيولوجيا والطب النفسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - فريد الخميس 20 غشت 2020 - 10:29
اللوم يقع دائما على المواطن رغم أن المخزن هو الذي ومند البداية قرر كل شيء من سيغلق ومن سيفتح ومتى وكيف، والآن وبعد أن أصبحت الصناديق فارغة لم يعد يعرف ماذا سيفعل وفضل التضحية بالمواطن: يجب إغلاق كل شيء لمدة أسبوع وبعد بداية الفتح بالتدريج مع السماح للشركات التي تحترم البروتوكول الصحي فقط ومنع الاشتعال على كل خارق لهذا البروتوكول ومنع التجمعات والتنقلات غير الضرورية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - كلخ تسد الخميس 20 غشت 2020 - 10:29
هادي هي النتيجة ديال تكليخ الشعب باش مايهدرشي على حقو، الدولة عندا دور كبير ف تفشي الجهل فالمجتمع، نظام تعليمي فاشل بمعنى الكلمة، هدر الملايير على المهرجانات التافهة اللتي لا تسمن ولا تغني من جوع، تكريم المغنيين و الراقصات و تحقير العلماء و الناس لي باغا تخدم بلادة، الله ياخد فيكم الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
32 - Wtf Maroc الخميس 20 غشت 2020 - 10:29
Il y a beaucoups de Marocains qui soient pendent que ce virus Covid n'existe pas ou que ce n'est qu'une conspiration par les americains! Les francais ou autres kouffares
Le niveau d'ignorance au Maroc est vraiment immense, nous resterons un pays du tiers monde pour les deux prochains ciecles
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - التجهيل الخميس 20 غشت 2020 - 10:33
تقول القاعدة العلمية أن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة مضاد له في الاتجاه.....و تقدم الشعوب لا يستثنى من هذه القاعدة...فدول مثل التنينات الاسوية استطاعت أن تحقق قفزة في الزمكان عن طريق الاهتمام بتعليم شعوبها و الانخراط في مسلسل صريح ( لا مراوغ ) من النهوض بكفاءات أفرادها الفكرية وهي الان تحصد ثمارها....
بينما في دول عربستان تنشد الحكومات ان تتوفر على شعوب واعية متعلمة و المفارقة ان الشعوب لو كانت كذلك لما وصلت تلك الحكومات أصلا للسلطة.....
التجهيل بغرض التركيع قد يحقق أهدافا نفعية لحظية و لكن إذا جد الجد فالكل هالك ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - مغربي الخميس 20 غشت 2020 - 10:33
الجهل و قلت الوعي سوف يقضي علينا في مجالات عدة . خاصة كورونا و للاسف الشديد لحد الساعة هناك العديد مازالو يتقون بنظرية المؤامرة و ان كل شيء معد لأغراض ما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
35 - مهاجر وأفتخر الخميس 20 غشت 2020 - 10:33
المواطن يبقى دائما حائط قصير للوصول إلى الهدف،لا يامعشر الأساتذة حجتكم ضعيفة ،المغرب كان موفقا في البداية والمواطن استجاب وبقي في الحجر الصحي أكثر من ثلاثة أشهر لكن الترخيص للوحدات الإنتاجية من أن تستأنف نشاطاتها والعيد الكبير عاملان أساسيان في تفاقم الوضع انتهى الكلام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - عينك ميزانك الخميس 20 غشت 2020 - 10:33
و من الجهل ما قتل الجهل سبب كتير من المشاكل و السلوكيات الغير حضارية و المضرة بالمنضومة الاجتماعية رمي الازبال من النوافد تحويل المنازل لورش ما يقلق الساكنة عدم احترام قانون السير السكر العلني و العربطة لكن حتى الدولة لها نصيب في نفشي الجهل بأنها لم تحاول القظاء عليه فهي تغديه بعدم تفاعلها مع القظاء عليه او تراخيها في تطبيق القانون و هناك عدة قوانين موجودة لكنها غير مفعلة و بعض الطرف على تطبقها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - مغاربي من المغرب الاقصى الخميس 20 غشت 2020 - 10:35
استفحل الجهل في اوروبا و الولايات المتحدة الامريكية ماذا عساك تتوقع من شريحة من المغاربة.
الدول الاسيوية اثبتت صلابتها في مواجهة الفيروس، لقد راينا كيف يحتفلون في ووهان بالسهرات الموسيقية لانهم هزموا الفيروس فعليا.
بينما في اوروبا و الولايات المتحدة الامريكية يحتجون ضد ارتداء الكمامات باسم الحرية و باسم الدستور الوضعي الوضيع عندهم.
ادعو المغاربة الى الاسقلال الحقيقي و عدم الرؤية لا شرقا و لا غربا و التفكير بانفسنا في مشاكلنا و الاتيان بحلول تلائمنا على جميع الاصعدة.
لا حزب شيوعي و لا ديموقراطية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - مواطنة مغربية الخميس 20 غشت 2020 - 10:35
الجهل في بلادنا واضح وباين وضوح الشمس في نهار جميل واضح وباين مامحتاج لا دراسة لا والو .
المشكل انً المستهترين همًاول المضروبين وما عايقينش اما اصحاب المانضة طالعة هم لي ملتزمين عجب !!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - طاحت الصومعة علقوا الحجام الخميس 20 غشت 2020 - 10:36
ربما الجهل لعب دورا والشعب خايب ومامزيانش، لكن كيف نفسر ارتفاع الحالات في فرنسا وإسبانيا وألمانيا وعودة الفيروس إلى نيوزيلندا، وغيرهما من الدول المتقدمة، هل هو كذلك الجهل؟

أين ذهب النموذج الاستثنائي المغربي في تدبير هذه الجائحة التي تطبل به قنوات الصرف الصحي؟ هل ترى إغلاق البلاد عند 20 حالة وعدم ترك الفيروس يأخذ مساره الطبيعي لعب دورا في هذه الحالة التي وصلنا إليها؟
وماذا عن الكلوروكين التي أصر المغرب على استعمالها رغم رفض جل دول العالم ذلك؟ وهل الكمامات "بالمعيار المغربي" ساهمت كذلك في هذه الأزمة؟

أسئلة صعب الإجابة عنها، لذلك خلينا في الجهل والشعب خايب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - قارىء الخميس 20 غشت 2020 - 10:36
و تنقلات عيد الأضحى على الخصوص وتجارة الاكباش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - الجهل والتخلف والتبرهيش الخميس 20 غشت 2020 - 10:37
فعلا استفحال الجهل له دور كبير في هذا المشكل ويضاف إلى الجهل التخلف العقلي الذي يعد من الأمراض الكارثة، ويأزم الجهل والتخلف سلوك التبرهيش الذي يميز خلق كبير من المجتمع ومنه الاستهثار واللامبالاة واختراق قوانين الدولة ويدخل في سلوك التبرهيش بعض الموظفين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - استدراك هام الخميس 20 غشت 2020 - 10:38
لمادا لم يشر هدا " الباحث" على ان الدولة كان من اولويلتها مند الاستقلال غرس الجهل والامية في الشعب حتى يبقى في دار غفلون ولكن ما زرعته فهي تحصده الان من تنامي البطالة والجريمة والامية والفساد والتخلف. الدولة هي السبب في تخلفنا عن الركب وقعودنا في دوامة التخلف التي من المستحيل ان نخرج منها، ولا تجد لها حلا سوى المقاربة الامنية مما يزيد الطين بلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - Naturaliat الخميس 20 غشت 2020 - 10:38
التراخي والاستهتار من المواطن

وكذلك التراخي في المراقبة

نتمنى أن لايكون التراخي في الدخول المدرسي بمعنى ان تقرر الحضور فيجب على الوزارة والمدرسة أن تتحملا مسؤوليتهما في النظاقة الصارمة ومراقبة كل تلميذ وان تبقى المحفظة والكتب بالمدرسة لاننا ليس لدينا الوقت لتعقيم يوميا الكتب قبل المراجعة...

كما أنه مع نزلات البرد عند الأطفال ابتداءا من أكتوبر إلى مارس يجب توفير التحاليل لمعرفة هل هذا راجع إلى كورونا أو السعال الموسمي ....وفي حالات اكتشاف الفيروس في مدرسة ما ...هل سيتم إخضاع جميع التلاميذ وذويهم وجيرانهم إلى التحاليل..الخ

وفي اعتقادي المسألة معقدة جدا......حتى في فرنسا فالكثير غير مرتاح إلى الدخول المدرسي الحضوري
....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
44 - مغربي من فرنسا مر من هنا الخميس 20 غشت 2020 - 10:39
وافيقو يا المغاربة يا المستهترين أصحاب مقولة موت وحدة كاينة راكم غدي تضحكو عليكم الأقوام الأخرى اللهم إني بلغت . ديرو عقلكم وقولو لعقلكم يدير عقلو
مغربي من فرنسا مر من هنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - أ.ك الخميس 20 غشت 2020 - 10:39
لست أدري هؤلاء الباحثون يعرفون أن تخلف اىأمم يرجع بالاساس الى الجهل والمغرب اخد استقلاله منذ مايزيد على 70 سنة والشعب لا يزال يرزح تحت وطأة الجهل فمن السؤول هل الحكومات المتعاقبة .هل السياسة المتبعة هل الشعب ؟ ولمادا هدا هو السؤال الدي على الباحثين الاجابة تليه وبتفيل وو ضع الاصبع عمن تسبب في هده اىكارثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
46 - immad الخميس 20 غشت 2020 - 10:39
قبل ان نلوم المواطن ...لابد ان نعترف بان الدولة ارتكبت خطأ قاتلا وهو الترخيص لعيد الاضحى وما تبعه من بؤر وبائية لا متناهية هذا فضلا عن اننا لم نحس بطعم العيد أصلا !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
47 - عبدالله الحلاوات الخميس 20 غشت 2020 - 10:40
إن الباحث (أو الباحثين)حدد سبب إنتشار الوبا في المجتمع المغربي في متغير واحد و هو الجهل...إلا أنه حمل المسؤولية للشعب و لم يشير إلى الأسباب و النوايا و المؤسسات التي تستثمر في أدوات الجهل من إعلام و تعليم و أسرة و صحة...إنه الجهل المؤسساتي أضيف إليه الجهل المقدس...و لنا أن نعمل على تحديد الأسباب بعد تشخيص النتائج ثم نحدد الإجراءات لتجاوز الوضع مع حسن النية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
48 - rme1974 الخميس 20 غشت 2020 - 10:40
celui qui a décidé d autoriser la fête du sacrifice est le plus ignorant de tous et il est la cause de la progression du virus
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
49 - مواطن مغربي الخميس 20 غشت 2020 - 10:42
هذه نتيجة اصرار المسؤول الأول عن تدبير الفلاحة على اقامة شعائر الأضحى بكل مكوناتها وتشبته بها رغم نداء الجميع بالغائها لكون الظروف غير مواتية، فأين هو لقد ترك المغاربة يواجهون مصيرهم الغير المنتظر الم يع ان الأمور ستنقلب وأن الجائحة سننزل البلاد والعباد الى الحضيض ؟ اللهم انا لانسألك رد القدر بل نسألك اللطف فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
50 - Lao الخميس 20 غشت 2020 - 10:43
استفحال سياسة التجهيل ..................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
51 - رشيد الخميس 20 غشت 2020 - 10:44
في الظرفية الحالية ﻻ نحتاج إلى من يقول لنا أن الجهل مستفحل في بلدنا العزيز . فنحن نعلم جيدا ان معظم المغاربة لم يتلقوا تعليما جيدا ، إﻻ تعليم الشيخات و المغنيين، فإنهم يتقنونه وهذا خطأ الحكومات المتعاقبة . كما أن المغاربة معظهم يعيشون على خط الفقر
كل هذا نعرفه حق المعرفة بل نعيشه .
نحتاج لمن يطور لقاحا مغربيا للمغاربة وكفى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - لحسن عبدي الخميس 20 غشت 2020 - 10:45
ينبغي الإشارة الى تراخي المخزن في تدبير الجائحة منذ البداية بعض المنظرين ان اختيار الحجر الصحي قبل استفحاله على شاكلة مجرد هدر مجهودات نحتاج لها اليوم استراتيجية مواجهة محل مناقشة ، حالياً تراخي المخزن فرض الوقاية اجتماعيا لسبب الإمكانيات السلطات المختصة امام عقلية غياب عدم الاكتراث بالقانون لان ظاهرة غيبات دولة القانون بنيوية بالطبع يليه استشكالية الوعي الصحي موازاة مع التحسيس الاعلامي المكثف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - مجرد رأي الخميس 20 غشت 2020 - 10:46
يقول المثل المغربي :
شوية من الحنة ، وشوية من رطوبة اليدين .
إذا اجتمع الجهل والأمية مع سوء التدبير الحكومي ،
فالنتائج لن تكون إلاّ كارثية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
54 - Fouad belhaj الخميس 20 غشت 2020 - 10:46
هناك دول أفقر منا.
هناك دول وشعوب اقل منا في الصحة والتعليم والدخل.....وووووو.
عيبنا نحن هو انعدام روح المواطنة.
كل واحد فينا متعلم . او غير متعلم يرى أن القوانين والتشريعات ......والكمامة وضعت للاخرين ليس له.
ثقافة المواطنة هي الغاءب الأكبر في معادلتنا.
لو كنا مواطنين صالحين لكان وضعنا أفضل بكثير.
حنا خاسنا يكون بوليسي ولا جدارمي واقف علينا باش نحترمو القانون؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
55 - نور الهدى الخميس 20 غشت 2020 - 10:46
نعم يبقى عامل الجهل من أهم العوامل التي حالت دون التخلص من هذه الجائحة ما يبقى فشل الحكومة في تدبير المرحلة التانية '(إبتداءا من عيد الفطر ) أخطر من الجهل.
لقد كان من المفروض أن تتعامل الحكومة بكل صرامة و أن تتخذ قرارات تتسم الواقعية تأخذ بعين الإعتبار واقع و تركيبة المجتمع و ليس المثالية الممزوجة بألعاب السياسة.
ما يحدث الآن في مدينة مراكش يدل على شيء واحد إنعدام الضمير و حس المسؤولية و نقص كبير في الكفاءة لدى بعض المسؤوليين خاصة المديرة الجهوية للصحة التي ساهمت بشكل كبير في الفوضى و الأوضاع الكارثية التي يعرفها مستشفى ابن زهر و التي أدت إلى حلول وزير الصحة بالمدينة بالأمس من أجل إصلاح ما أفسدته هذه السيدة.
هل يعقل أنا تحاليل PCR اليوم في مراكش أصبحت تعطى بموعد يفوق شهر؟ حتى يموت من يموت و يتضاعف عدد المصابين و تنهار المنضومة الصحي؟
أعتقد أن تدبير القطاعات الحساسة خاصة الصحة و التعليم و العدل على الأقل على مستوى العمالات و الأقاليم و الجهات لا يجب أن تسند للأحزاب السياسية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - Le révolté الخميس 20 غشت 2020 - 10:48
الجهل في المغرب هو سبب كل مآسي البلاد. الجهل في المغرب هو من يسير ضد تيار التقدم والحذاثة. الجهل في المغرب هو من سيضع بلادنا في المراتب الأخيرة على المستوى العالمي خلال العقدين القادمين. الجهل هو من سيكون السبب الرئيسي في تفكيك مجتمعنا مستقبلا. النظام المغربي سوف يئدي يوما ما سياسة " تجهيل" المجتمع المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - انقلب السحر على الساحر الخميس 20 غشت 2020 - 10:48
تحصدون ما تزرعون واش الجهل جديد. من الثمانينات والدولة همها وسياساتها تجهيل المواطنين ومحاربة العلم والعلماء ونشر البدع ومحاربة الدين بالزوايا والاضرحة وتفقير الناس حتى بنادم ما بقى يعرف راسه من رجله اصبح همه الوحيد طلب لقمة العيش ليس الا. وانتم ايها المسؤولين من زمان تستغلون الظروف وتنهبون خيرات البلاد بدون رقيب ولا حسيب اما كورونا والحمد لله جابها الله غير باش تفضح هاد الظالمين وتكشف عوراتهم اما حنا ما عندنا منخصروا لا قصور ولا فيرمات ولا اموال في الابناك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - Moha... الخميس 20 غشت 2020 - 10:50
التجار والحرفيون ومهنيو الخدمات وأصحاب المعامل وغيرهم هؤلاء يعتبرون أكبر مصدر لنشر شائعة عدم وجود كورونا مخافة توقف مشاريعهم وتجارتهم... يجب متابعة المشككين قضائيا ومحاربة هذه الظاهرة بعرض فيديوهات وشهادات لأكبر عدد من المصابين وخاصة من الفئات الأصغر سنا لضحد هذه الشائعات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - العالم الباحث والثرثارون الخميس 20 غشت 2020 - 10:52
وهل هؤلاء الباحثون نشؤوا في بيئة العلماء وسط المختبرات كي يوزعون الصفات يمينا ويسارا ؟ الناس لم تخلق جاهلة بل أجبرت على العيش في محيط التجهيل والتفقير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - FENANE الخميس 20 غشت 2020 - 10:53
«العلم نور والجهل عار » هناك مفارقة كبيرة بين الذي يعلم والذي يجعل هذا معيار و طرمومتر للدولة لتعرف مستوى الجهل و الأمية في بلادنا على العموم وكما جرى على لسان عميد كلية التربية مشكورا ،ان الناس تحب الجهل لان الأغلبية الساحقة من الشعب جاهلة لما يحدث بهذا الناموس .رغم التوعية والارشادات التي تحث عليها وزارة الصحة و الداخلية ولكن لا حياء لمن لا تنادي هذا الجهل سيخدم بالدرجة الأولى الانتخابات انها على المشارف ،فالسيطرة على الوضع يبقى صعبا لان الوباء غير مرئي لضبطه و التحكم فيه يبقى الامل في إيجاد لقاح مضاد يخلصنا من هذا الفيروس الذى دوخ وفتك بالملايين من البشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - ابو علي الخميس 20 غشت 2020 - 10:53
وتابع قائلا: "في الدول الغربية التي يوجد فيها هامش حرية أكبر، هناك تضاؤل في مستوى الثقة في المؤسسات، وهناك تشكيك في وجود فيروس كورونا، وعدم التطبيق الحرفي لتدابير السلامة الصحية. وفي الدول الأقل ديمقراطية، يمتثل المواطنون للإجراءات التي تفرضها السلطات".
و هذا بسبب الجهل المتفشي في الدول الغربية ...
هزلت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - مر من هنا الخميس 20 غشت 2020 - 10:53
وانا اعزوه الا ضعف اجور رجال القوات المساعدة والدرك والأمن ... لأن ليس لهم نقابات تدافع عنهم مثل الصحة ...طلبو تعويضات ضغطو فنالو مطالبهم لكن القطاع الأمني ..» غيديير عين ميكة وميتسوقش« كطريقة للإحتجاج .. ولا يسلت ..تهلاو فالناس اقل اجرة فهد الأجهزة خاصها تكون 8000 درهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - Aziza de suisse الخميس 20 غشت 2020 - 10:55
أفينكم المغاربة ثلاتة دلحوايج بسيطة مقدرتوش ديروها .. *الكمامة على وجهكم كما ينبغي.. * التباعد مع احترام مسافة متر واحد على الأقل .. * الابتعاد عن المصافة و مداومة النظافة .. وديرو فيها الفهامات و غدي تبقاو بلا مدارس و بلا مستشفيات وبلا مصانع و بلا والو و من بعد علقو فشلكم على الدولة هي أسهل حاجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - البوزطاطي الخميس 20 غشت 2020 - 10:56
وأنا أعزوه لقلة يد الحيلة. المجتمع يعاني. القوت اليومي. هل من سبيل إليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - fatyاسبانيا الخميس 20 غشت 2020 - 10:56
مع هد الحكومة كل شئ مضروب في الزيرو اللي خاصها تقوم بتعقيم الشورع والاحياء وتوزيع الكمامات بالمجان في مثل هده الاحياء الشعبية فين كانين الفقراء والاكتضاض كي انتشر الفيروس فين غادين بهد الاهمال بغاو الناس اوقعو في الشواريع هد الحكومة ناعسة حسبي الله ونعمة الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - العاقل الخميس 20 غشت 2020 - 10:56
تفسير يعتريه الكثير من جلد الذات ...الجاءحة مستفحلة في مختلف اصقاع العالم في امريكا واوربا وأسيا ....وموجة الأرتفاع لم تسلم منها حتى الدول المتقدمة .....الشاهد هو ان سياسة البهرجة والمهرجانات وتضييع فرص التنمية من طرف الكمبرادوريين هي السبب في المأسي التي يعيشها المجتمع ..والوفيات المرتفعة مردها ألى نقص الأوكسجين في المستشفيات الوطنية وضعف خدماتها وتجهيزاتها ونقص الأطر الطبية والأستهتار في التعامل مع المرضى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
67 - سعيدة الخميس 20 غشت 2020 - 10:58
نعم انه الجهل ولكن من المسؤول عن نشره أنها سياستكم بالعمل على أضعاف التعليم بل القضاء عليه وقبره محاربة كل مربي ومعلم وضياع هيبته ها نحن نجني ثمار ما زرعنا فهنيئا لكم بما زرعتم !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - جمانة الخميس 20 غشت 2020 - 10:59
الجهل ماشي هو السبب . حتى الدول المتقدمة الناس التزموا فيها بقوة القانون ماشي بالوعي .لوكان الوعي ما ينظموش مباريات فيهم عشرات الالاف من الجمهور فعز بداية ازمة كورونا . فاستراليا الناس ماالتزموش وبقاو كيمشيوا للبحر رغم الغرامات والعقوبات . فأمريكا الناس رافضين يلبسوا الكمامات وكينظموا مظاهرات واخا كان عندهم قرابة المليون اصابة ديك الوقت. فاسبانيا خرجوا فمظاهرة ضد ارتداء الكمامة . وففرنسا شفت برنامج غير اتفك الحجر مشاو لواحد المهرجان عندهم الاف الناس بلا كمامات او تباعد . بلا مانبقاو نحكروا راسنا المغاربة فئة فيهم التزمت وفئة ما التزمتش اما بحكم الظروف او بسبب الاستهتار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
69 - Abdelghani الخميس 20 غشت 2020 - 11:00
عندما نتكلم عن مجتمع فانما نقصد اخلاقة وتربيته,المجتمع المغربي ينقصه الاخلاق والقيم الحميدة ليس كل المجتمع بل فئة كبيرة منه,وحتئ السلطة وما الاحظه ولاحظته في عدة فيديوهات فنسبة كبيرة من رجال السلطة جاهلون لعدة اشياء وهم اصلا يشكلون بؤرة وباء,حتئ الكمامة التي وجب وضعها علئ الوجه لتغطي الانف والفم من اجل الحمية فانك ترئ اغلبية رجال السلطة يضعونها علئ اذقانهم وكانهم يتنفسون عبر اذقانهم او ذقونهم,وتراهم يهرعون ويورولون جماعة وبدون مسافة محترمة بينهم,السلطة هي نمودج للمجتمع وسلطتنا يغلبها الجهل لانها اصلا جاهلة فما بالك بالمواطن? طبيعة الحال سيكون اجهل من الجهل والجاهلين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
70 - حدى. الخميس 20 غشت 2020 - 11:04
جسم لا نراه. أظهر حقيقة كل شعب على حدى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
71 - Mouatene الخميس 20 غشت 2020 - 11:08
le citoyen a perdu la confiance dans l'enseignement et la santé et l'administration . comment il va croire la réalité du virus ?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
72 - rachida الخميس 20 غشت 2020 - 11:09
السلام عليكم.أيها الباحثون.لا تقولوا أن سبب إستفحال الوباء هو جهل المغاربة لأن المغاربة سيغضبون منكم إن قلتم هذا لأنهم يظنون أنفسهم أذكى شعوب العالم وهم في الحقيقة أغبى شعوب العالم.المواطن المغربي لا يقرأ ولو حتى كتاب واحد في السنة ليثقف نفسه ولو قليلا ويكتفي بالاشاعات في مواقع التواصل والماقع التي ساكلخه أكثر دون أدنى تفكير في البحت هل تلك الإشاعات صحيحة أم لا وبالرغم أنه يرى الوباء منتشر في جميع دول العالم ويقولوا لك أذكى شعب في العالم وأنه فطن بالمؤامرة التي تحاك ضده.بالله عليكم هل من يفكر هكذا تدخله في خانة الشعوب الذكية لا وألف لا.بل يجب إدخاله في خانة أغبى شعوب العالم وليس أذكاها ثانيا لا يجب أن تلوموا المواطن على أنه السبب في تفشي هذا الوباء بسبب إستهتاره للتعليمات الصحية وعدم إحترامه لها بل يجب أن تمجدوه لي حد وصفه له ملائكي لا يأتيه الباطل و لوموا له فقط السلطات كي يرضى عنكم وإن فعلتم العكس سيغضبون عليكم بالرغم أنه فعلا هو المسبب الأول في إنتشار هذا الوباء بسبب إستهتاره هذا للتعليمات الصحية.أنتظر الديسلايكات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
73 - Mohammed الخميس 20 غشت 2020 - 11:09
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سبب كل هذا السياسية المتخدة في المنضومة التعليم والبرامج التلفزيونيه والاقتصادية من قبل الحكومات المتعاقبة على التسير البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - rabat الخميس 20 غشت 2020 - 11:13
نعم الجهل هو السبب الرئيسي، بنادم مامعتارفش واش اصلا كاينة شي حاجة اسمها كورونا، وضع الكمامة تحت الدقن، و الجهل كاين ايضا ف بعض التعليقات اللي عندهم كره اعمى للدولة، و كايحملوها غباء شعب باكمله، السودان اقل منا و عندها شعب واعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
75 - عابر سبيل الخميس 20 غشت 2020 - 11:13
الحمد لله أن معاناة رجال التعليم في القسم مع أجيال عديمي التربية وصرخاتهم في الأودية لم تذهب سدى.
دعوة المظلوم لا ترد أبدا. كم ناجينا رب العباد ليرفع عنا الغمة وتكالب الأعداء من بني جلدتنا. فاستجاب سبحانه لدعواتنا.
كل ما يقع اليوم نتيجة حتمية لفساد الأمة ولن تقوم قائمة لأمة لا ترفع من شأن معلميها وأطبائها وعلماءها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 75 | عرض: 1 - 75

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.