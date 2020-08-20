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مسؤولة في مستشفى تنقل وقائع مأساوية عن مصابين بفيروس كورونا

مسؤولة في مستشفى تنقل وقائع مأساوية عن مصابين بفيروس كورونا
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 20 غشت 2020 - 12:00

في الوقت الذي يستهزئ فيه عدد من المغاربة بفيروس كورونا المستجد، ويشكك آخرون في وجوده، روتْ مسؤولة التواصل في مستشفى الحسن الثاني بمدينة فاس قصصا مأساوية لأشخاص أصيبوا بالفيروس، وصلت الصدمة ببعضهم إلى حد محاولة الانتحار.

نوال موحوت، مسؤولة التواصل بالمستشفى المذكور، باحثة في سوسيولويجا الصحة، قالت في ندوة نظمتها "خلية الدعم النفسي كوفيد-19"، بكلية علوم التربية، إنها كانت شاهدة على "تجارب حزينة وأليمة عندما تفاجأ العائلة بوفاة قريب لها جراء إصابته بالفيروس، ولا تستطيع حتى تشييع جثمانه إلى قبره".

وفيما لا يزال عدد من المغاربة يعتقدون أن فيروس "كورونا" لا يشكل خطرا سوى على المسنّين أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، قالت نوال موحوت إن بعض الذين توفوا جراء الإصابة بالفيروس العالمي كانوا شبابا سليمين ولا يعانون من أية أمراض.

وتابعت المتحدثة ذاتها مخاطبة المشككين في وجود فيروس "كورونا" قائلة: "العمل الذي تقوم به الأطقم الصحية وباقي أطقم المستشفيات مضنٍ للغاية، وأتمنى من الذين يقولون إن المرض غير موجود أن يجربوا ارتداء اللباس الخاص الذي يرتديه الأطباء والممرضون ربع ساعة فقط في هذا الجو الحار، ليعرفوا مقدار المعاناة التي يعيشونها أثناء عملهم المحفوف بالخطر".

وحذرت مسؤولة التواصل بمستشفى الحسن الثاني بفاس من الاستهانة والتقليل من خطورة فيروس "كورونا"، موضحة أن بعض المرضى يفدون على المستشفى وهم في حالة مستقرة، وبعد ساعات قليلة تتدهور صحتهم، حيث ينتشر الفيروس في الرئتين بسرعة مذهلة تنقل في وقت قياسي من 25 في المائة إلى ما فوق 70 في المائة.

وأوضحت أن الفيروس عندما ينتشر بسرعة في الرئتين، لأسباب لا يعرفها الأطباء إلى حد الآن، فإنه يؤثر على الجهاز التنفسي، ومن ثم يصير المصاب في حاجة إلى التنفس الاصطناعي، ويعني وصول المريض إلى هذه المرحلة دخوله إلى دائرة الخطر، إذ تتضاءل نسبة النجاة من الموت بعد الخضوع للتنفس الاصطناعي.

ونقلت نوال موحوت، انطلاقا مما عاينته داخل المستشفى، مشاهد صادمة من معاناة أشخاص أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد؛ منهم مَن فكر في الانتحار لولا يقظة الأطر الصحية المشرفة على رعاية المرضى، على حد تعبيرها.

وإذا كان العالم لا يفكر حاليا سوى في لقاح للقضاء على فيروس "كورونا"، فإن المستهترين بهذا "المجهول المخيف"، كما وصفته نوال موحوت، قد يعانون بسببه إلى الأبد، موضحة: "حين يكون الإنسان سببا في نقل العدوى إلى قريب له، ويتسبب في وفاته، لعدم التزامه بإجراءات السلامة الصحية، فإنه سيشعر بالذنب، وقد لا يفارقه الندم أبدا".

وبخصوص الإستراتيجيات التي ينبغي العمل بها لتجاوز حالة التراخي في مواجهة فيروس "كورونا"، قالت موحوت إن ثمة حاجة إلى تكثيف التواصل مع المواطنين بخطاب مبسط، وأن يكون التواصل شفافا ومستمرا، مضيفة أن المغاربة كانوا عند بدء انتشار الجائحة يُقبلون على متابعة الوصلات التحسيسية؛ ولكن بعد تراجع المصابين حدث تراخٍ، داعية إلى تغيير طرائق التواصل مع المواطنين لتكون الوصلات التحسيسية ذات فعالية أكبر.

وترى المتحدثة أن من بين التحديات الكبيرة التي سيطرحها استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" امتلاء أقسام المستعجلات؛ وهو ما سيجعل الأطقم الصحية في وضعية صعبة تتمثل في من ستُعطى له الأولوية، هل مرضى فيروس "كورونا" أم المرضى المصابين بأمراض حادة ويوجدون في حالة خطرة تستدعي إبقاءهم في المستعجلات، مضيفة: "لكي نتفادى هذه المشاكل علينا أن نبقى تحت سقف ألف إصابة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - وليد الخميس 20 غشت 2020 - 12:09
يارب يحفظ الأطباء والممرضات أكثر الناس معاناة..
واحفظ جميع المسلمين أمين
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66
2 - عسولي الخميس 20 غشت 2020 - 12:12
بأم عيني رأيت أُناساً في الشارع يتبادلون الكمامات حتى تطابق ألوان ملابسهم .. بأم عيني رايت شباباً يشربون القهوة من نفس الكوب .. بأم عيني شاهدت نساء يقبلن بعضهن قبلات حارة ويتبادلن الحديث ولا يفصل بينهن الا سنتمترات ... اين نحن من الصين الذين طبقوا التباعد الاجتماعي بحذافره حتى اصبحوا مثلا يحتدى به لمحاربة كورونا... مشكلتنا في الوعي الذي اصبح عملة نادرة في مجتمعنا .. بصراحة انتشرت اللامبالاة و الاستهتار وعدم المسؤولية .. أسأل الله ان يفرج الغمة و يبعد عنا البلاء والوباء
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82
3 - Mohammed الخميس 20 غشت 2020 - 12:14
(اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا)
الوعي و الادراك للمسؤولية كل فرد في المجتمع كفيل لمحاربة هدا الوباء، على الاقل التحكم في انتشاره لان الاوبئة ترافقنا مدا الحياة، حتى وان اكتشفنا لقاحا او مصلا للعلاج
ادعوا الناس للاكثار من الاستغفار
(وماكال الله معدبهم وهم يستغفرون )
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33
4 - عاداوي الخميس 20 غشت 2020 - 12:14
وباركا ماتبقاوا تفرشوا لينا و توجودنا ، راه ما عند الميت مايدير قدام غسالو، الأمور واضحة تماما، أولاًا : مرحلة تحميل المسؤلية للمواطنين بحجة التراخي،تانيا : إعادة الحجر (الصحي) ثالثا : فرض التحاليل و اللقاحات على الجميع... الله ينصر الحق على الباطل يارب
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5 - yassin الخميس 20 غشت 2020 - 12:17
الدولة تحصد قرار الابقاء على عيد الاضجى، العيد الذي فيه تحركات وسفر كثيرا، والاحصائيات تقول أنه في عيد الاضحى حوالي 14 مليون مغربي يسافر من أجل قضاء العطلة عيد الاضحى، الٱن قرى ومدن صغيرة ماكانش فيها الفيروس اصبح متواجد بكثرة
خطأ كبير وفادح ، أشمن ربح دابا فدوك الحوالا اللي تباعو ، دابا المغرب خاسر الافتصاد كامل والسياحة بالخصوص اللي كان خاصهم يعتقو الموقف فهاد شهرين د الصيف، صدقو والو
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32
6 - مواطنة الخميس 20 غشت 2020 - 12:17
اذاكانت القرارات الارتجالية للحكومة مثل عدم الغاء عيد الاضحى والسماح لحركة التنقل خلال تلك الفترة قد اوصلتنا لهذه الكارثة.فعلينا نحن المواطنون تدارك الأمر قبل ان يخرج عن السيطرة.وذلك بالالتزام بالحجر التطوعي.واالتزام بالتباعد الجسدي والنظافة . قبل أن نفقد احبتنا.ونصبح من النادمين
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22
7 - الغيور الخميس 20 غشت 2020 - 12:21
الإستهتار من المواطنين والقرارات الخاطئة. والعشوائة في العمل، قد عرت عورتنا وأضهرت جهلنا ....
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8 - مواطن الخميس 20 غشت 2020 - 12:22
كل ما جاء على لسان المسؤولة صحيح لكن هنا يجب التنسيق بين وزارة الصحة و الإعلام لنشر كل ما قالته الباحثة على قنوات التلفزة الرئيسية عوض ارتدوا الكمامة اجلسوا في ديوركم وووووو
ربما الحكومة ارتكبت خطء و فكرت من رفع الاقتصاد الوطني على حساب السياحة و عيد الأضحى هذا الأخير لو الحكومة دعمت الكسابة و ألغت عيد الأضحى لما خسرت ما خسرته الآن و كما يقول المثل المغربي ( المشطر كيتغدا مرتين في السوق ) كما كان من المفروض منع السفر على الجميع و المواطن سيعتبرها سنة بيضاء هذه السنة في نظري سنتغلب على هذا الوباء إلى الاقل ل 95%
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9 - الهماج الخميس 20 غشت 2020 - 12:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أخطر فيروس في المجتمعات العربية ألا وهي الهماج والتكبر والعنجهية والاستهتار بعدم وجود كورونا قلناها مرارا وتكرارا اللدين لا يرتدون الكمامات والتباعد انتضرو موت امهاتكم واباؤكم والعياد بالله لأننا شعب الكلاخ لا كمامات لا والو الله استرنا علاش الكبر والنفخة تواضع لله سبحانه وتعالى يا قوم يا بشر في الدنيا الإنسان لا يساوي بعوضة أو أكثر كلنا إلى التراب لا ينفع لا المال والبنبن ولا السيارات الفارهة ولا كل شيي الأعمال الصالحة والتواضع لله فقط واتباع التعليمات الصحية والسلام
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10 - Haro! الخميس 20 غشت 2020 - 12:27
il faut montrer aux gens ce qui se passe dans les hopitaux, que la situation risque de devenir catastrophique. la résistance du personnel de la santé a des limites. les gens doivent savoir que meme si l'on guérit de covid, cette maladi laisses des séquelles sur le corps. c'est-à-dire qu'on ne sort pas comme avant le message de "situation est sous controle" et rassurant certes, mais il risque de rassurer un peu trop.
il faut expliquer aux gens les vraies conséquences de la pandémie: rentrée scolaire et universtiare compromise, ils auront à garder leurs enfants chez eux (ils ont vécu l'expérience pendant le confinement et ça leur a montré le role de l'école), l'économie, le chomage, l'insécurité et les vols qui en découlent.
le message positif est bon mais il faut étre réaliste. les gens ne changent pas de bavettes par défaut de ressources surtout que dans la famille c'est souvent un parent qui travaille. la lutte contre la covid19 doit menée sur plusieurs axes (social, législatifs,
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11 - ناصح أمين الخميس 20 غشت 2020 - 12:27
الدولة تحصد ما زرعته...شعب جاهل ومتخلف..وقصير الفهم..هذا نتاج لسياسة خاطئة في التعليم والتربية...وهي والله أعلم مقصودة..لأن هناك فئة قليلة نافدة ليس من مصلحتها أن يكون الشعب متعلما ومثقفا لأنه سيزاحم أبناءهم على المناصب...ولأن الوعي سلاح الشعوب في مواجهت الأستبداد كان لزاما تجريدهم منه..من خلال سياسة قائمة على التجهيل المتعمد من خلال التسامح في مواجهة المخدرات والخمور ومروجيها...كذلك غظ النظر عن محتوى إعلامنا الهابط من مسلسلات لا هم لها إلا بيع مساحات الإشهار وإلهاء المواطن عن القضايا المهمة..و الموضوع يطول...والله المستعان.
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12 - ali الخميس 20 غشت 2020 - 12:27
شكرا لكل طبيب، ممرض، مسعف ،مساعد،...إلخ تحية تقدير واحترام لكم على كل ماتقومون به في هذه الظروف الصعبة....أنتم في البال
لكل المواطنين ولكي لا نندم حيث لا ينفع الندم....لا للإستهتار....نعم للمسؤولية....ولروح المواطنة
لنحترم الإجراءات الصحية ولو من أجل جنود الصف الأول : الأطباء ومساعديهم...
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13 - مول الكلب د الدرب الخميس 20 غشت 2020 - 12:27
وقعت حالات طلاق بسبب الصراع بين الزوجين بسبب التعقيم وكورونا. بعض المخلوقات الأرضية لا تقتنع بوجود كورونا حتى يضعوا لها قناع التنفس الاصطناعي. فيؤذي عائلته و أصحابه وجيرانه حتى زبناء المقهى و النادل.واصدقاء العمل. نتمنى ايجاد لقاح .وبدأت بوادره تظهر .او يذهب الوباء من تلقاء نفسه.
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14 - كريم الخميس 20 غشت 2020 - 12:28
لا اظن ان هناك من يشكك في وجود المرض. و لاكن المشكل هنا هو محاولة تحميل الانسان البسط المسؤلية. و اتساءل هنا عن المنضومة الصحية في بلادنا التي لم تستطع تحمل اقل من 200 مريض لان الباقي حاملين للفايرس وليسو مرضا.
قال المقال ان هناك من حاول الانتحار فهل هذه المحاولة كانت الانه علم بمرضه او لتعامل الغير انساني في تلك الخيم التي يسمونها مستشفيات.
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15 - جامع الخميس 20 غشت 2020 - 12:29
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إرفع عنا مقتك و غضبك يا ارحم الراحمين
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16 - rachida الخميس 20 غشت 2020 - 12:29
السلام عليكم.المغاربة يقولون أن ليس لدينا مستشفيات في المستوى ولا بنيات تحتية ولا تجهيزات كافية لصد هذا الوباء.اذن لما أنتم عرفتم كل هذا بأن مستشفياتنا ليست في المستوى المطلوب لي مكافحة هذا الوباء إذن لماذا لا تحتاطوا أنتم بأنفسكم من هذا الوباء لتجنب الوقوع في براطينه ما دمتم تعرفون أنه ليست لديكم مستشفيات في المستوى ولا حتى أطباء في المستوى كما تزعمون أم أنكم تحبون فقط انتقاد الاخر وتبرئة انفسكم بالرغم من أنكم المسبب الأول في إنتشار هذا الوباء بستهتاركم للتعليمات الصحية.حتى الله تعالى قبل حتى أن تكون هناك مستشفيات على أرض الوجود يقول لا ترمو أنفسكم إلى التهلكة ولكن المغاربة ماذا يفعلون.يرمون بنفسهم للتهلكة ويتهمون الغير بأنه هو من رماهم إلى التهلكة وليس هم.هل عندما نضع طفلا صغيرا دو السنة على نافذة غير مسيجة ووقع منها ومات هل نلوم الذي وضعه على النافذة أم نلوم النافذة لأنها لم تكن مسيجة.وفيقو وعاونو ريوسكم بوضع الكمامات والتباعد إلا بغيتو تهناو من هاد المرض ويلا مابغيتوش بقاو تابعينوا فيما كان حتى تصابوا به ومن موراها لوموا الدولة بلي هي لي ماحيداتوش ليكم من الطريق فاش بغيتوا دوزوا
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17 - said الخميس 20 غشت 2020 - 12:33
هذه نتيحة حتمية للقرار الخاطئ الذي أبقى على عيد الاضحى لخدمة مصالح البعض على حساب صحة المواطنين. فقل لمن باع كباشه وقطيعه الكبير انظر ماجنيته على هذا البلد. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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18 - موحا الخميس 20 غشت 2020 - 12:36
السبيطار لي دخلتي ليه يبداوا يقنطروا عليك في الأمراض لي ما كاينش باش ينهبوا ليك رزقك خاصك غير تدخل عندهم صافي يوزعوك بحال شي ذبيحة.
بأي وجه ستلقون الله الكذب والنهب والسرقة أطباء وممرضين... الله سبحانه لا ينسى صغيرة ولا كبيرة كلشي فعايلكم غادي تلقاهم كيتسناوكم عند اللذي لا يضيع عنده حق...
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19 - غيور الخميس 20 غشت 2020 - 12:41
محاربة كورونا عملية سهلة، وكيف ؟ الكمامة عند الخروج من المنزل. احترام التباعد. تجنب الازدحام. النظافة المستمرة. 4 اشياء اذا حافظنا عليها نحافظ على حمايتنا؛ واطلب الحفظ والسلامة والصحة والعافية لجميع اخوتي المغاربة ولنكن متفاءلين ان شاء الله وقد قد قال تعالى : ان بعد العسر يسرا. وكما قال الحكماء : اسوا العواصف لا تدوم طويلا
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20 - Maestro الخميس 20 غشت 2020 - 12:43
الاولى كان على الدولة ان تلغي عيد الأضحى لهذه السنة خطأ جسيم لا يغتفر .
عطلت الصلاة في المساجد التي هي الركن الثاني في الاسلام من بعد الشهادتين.
وعيد الأضحى ليس ركنا من أركان الاسلام لم يعطل لمصالح مادية وتجارية محضة .
الفيروس انتشر كالنار في الهشيم .
لم يتحكم فيه في الوقت الذي كانت الإصابات ما بين 10 و 50 حالة فكيف الان الذي أصبحت الإصابات ما بين 1300 و 1700 .
منضومة صحية عاجزة منعدمة غير قادرة على احتواء الضرفية أتكلم على الدولة .
وانا اقدر كل الجهود المبذولة من طرف الأطقم الطبية التي أتمنى لها كل خير وان يحفظهم الله ويجازيهم خيرا .
اسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء .
وأطلب من كل ذي عقل وضمير ان يلتزم بالاحترازات والاجراءات الصحية وان يرتدي الكمامة وان يفعل كل ما بوسعه لا للاستهتار.
اخي الغالي سواءا كنت مؤمنا بكورونا او لا تؤمن به دير اللي عليك والله غادي يسر الامور .
الله يوفقنا لكل خير .
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21 - اسماعيل والحاج الخميس 20 غشت 2020 - 12:44
الوصلات التحسيسية عرضت بطرق هرلية من طرف فنانين واطفال واشخاص لجؤوا الى تقليد اسلوب تا عروبيت لتبليغ شيء اصلا معقول وخطير وهو الوقاية من كورونا. هذه الطرق في حد ذاتها استهتار بالوباء وتبخيس لغقول المغاربة وضعف لمستوى التواصل الاجتماعي مع جميع الفئات سنا ومستوى وظرفا عالميا خطيرا. مستوى التخسيس وطرقه بايخة خاخا وكاكا.
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22 - meknassiya الخميس 20 غشت 2020 - 12:45
و الله العظيم شخصيا و المقربين مني لا نستهتر بالامر..الفيروس موجود بخطر لكن تصرفات اغلبية الناس تدعو للقلق..اغلبية الناس و بعد رفع الحجر يقولون صافي مشات كورونا..ايوا شحال قدك ما تفهمهم..الجهل مع الاسف و التعنت هو الطاغي على مجنمعنا..اناس فقدوا اقرباء لهم و ليس لهم الحق حتي في القاء نظرة اخيرة عليهم..و الله شيء يحزن القلب..و اناس ماتوا ورفض اقرب الناس اليه الذهاب للمقبرة حتى يوارى جثمانه...و الله اشياء تترك اسى و صدى عميقا في النفس..و اناس يرقدون في المستشفيات بين الحياة و الموت...يا رب احفظنا و من نحب من هدا البلاء...الله يهدي الناس يشدوا رجليهم شوية ف ديورهم باراكا من الزناقي و التجمعات ....اللهم الطف بنا يا كريم و ارحم موتانا و موتى المسلمين اجمعين...امين امين امين
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23 - جليل الخميس 20 غشت 2020 - 12:46
هدا كله حدث بفعل عدم الغاء الحكومة لعيد الاضحى لان المجتمع المغرب معروف بتنقله خلال فترة العيد ونحن لا نستغرب من الحالات المسجلة لانه كانت الأفلام تطالب بالغاء العيد ولكن الحكومة راي آخر فلتتحمل مسؤوليتها امام هدا الكم الهاءل من الحالات وسوف نتصدر إفريقيا في الحالات لاننا كنا السباقين وسنبقى فلا اقتصاد ربحناه ولا وباء حاربناه ولتستمر هده المسرحية دات الاخراج الرديء فاللوم كل اللوم على لجنة اليقضة والخبراء الدين كلفتهم الدولة بتتبع الوضع واعطاء رؤيا واضحة وكدلك اللون على البرلمانيين والمستشارين الدين يكلفون الدولة مبالغ خيالية وكل همهم الانتخابات وتقسيم الغنيمة بينهم ،والان هم توارو عن الانضار وتركوا الأطباء لوحدهم بعد ان اخدوا اجازاتهم في الوقت الدي منعوا الأطباء والممرضين من دلك
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