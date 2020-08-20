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كُتّاب وآراء
مسؤولة في مستشفى تنقل وقائع مأساوية عن مصابين بفيروس كورونا
في الوقت الذي يستهزئ فيه عدد من المغاربة بفيروس كورونا المستجد، ويشكك آخرون في وجوده، روتْ مسؤولة التواصل في مستشفى الحسن الثاني بمدينة فاس قصصا مأساوية لأشخاص أصيبوا بالفيروس، وصلت الصدمة ببعضهم إلى حد محاولة الانتحار.
نوال موحوت، مسؤولة التواصل بالمستشفى المذكور، باحثة في سوسيولويجا الصحة، قالت في ندوة نظمتها "خلية الدعم النفسي كوفيد-19"، بكلية علوم التربية، إنها كانت شاهدة على "تجارب حزينة وأليمة عندما تفاجأ العائلة بوفاة قريب لها جراء إصابته بالفيروس، ولا تستطيع حتى تشييع جثمانه إلى قبره".
وفيما لا يزال عدد من المغاربة يعتقدون أن فيروس "كورونا" لا يشكل خطرا سوى على المسنّين أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، قالت نوال موحوت إن بعض الذين توفوا جراء الإصابة بالفيروس العالمي كانوا شبابا سليمين ولا يعانون من أية أمراض.
وتابعت المتحدثة ذاتها مخاطبة المشككين في وجود فيروس "كورونا" قائلة: "العمل الذي تقوم به الأطقم الصحية وباقي أطقم المستشفيات مضنٍ للغاية، وأتمنى من الذين يقولون إن المرض غير موجود أن يجربوا ارتداء اللباس الخاص الذي يرتديه الأطباء والممرضون ربع ساعة فقط في هذا الجو الحار، ليعرفوا مقدار المعاناة التي يعيشونها أثناء عملهم المحفوف بالخطر".
وحذرت مسؤولة التواصل بمستشفى الحسن الثاني بفاس من الاستهانة والتقليل من خطورة فيروس "كورونا"، موضحة أن بعض المرضى يفدون على المستشفى وهم في حالة مستقرة، وبعد ساعات قليلة تتدهور صحتهم، حيث ينتشر الفيروس في الرئتين بسرعة مذهلة تنقل في وقت قياسي من 25 في المائة إلى ما فوق 70 في المائة.
وأوضحت أن الفيروس عندما ينتشر بسرعة في الرئتين، لأسباب لا يعرفها الأطباء إلى حد الآن، فإنه يؤثر على الجهاز التنفسي، ومن ثم يصير المصاب في حاجة إلى التنفس الاصطناعي، ويعني وصول المريض إلى هذه المرحلة دخوله إلى دائرة الخطر، إذ تتضاءل نسبة النجاة من الموت بعد الخضوع للتنفس الاصطناعي.
ونقلت نوال موحوت، انطلاقا مما عاينته داخل المستشفى، مشاهد صادمة من معاناة أشخاص أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد؛ منهم مَن فكر في الانتحار لولا يقظة الأطر الصحية المشرفة على رعاية المرضى، على حد تعبيرها.
وإذا كان العالم لا يفكر حاليا سوى في لقاح للقضاء على فيروس "كورونا"، فإن المستهترين بهذا "المجهول المخيف"، كما وصفته نوال موحوت، قد يعانون بسببه إلى الأبد، موضحة: "حين يكون الإنسان سببا في نقل العدوى إلى قريب له، ويتسبب في وفاته، لعدم التزامه بإجراءات السلامة الصحية، فإنه سيشعر بالذنب، وقد لا يفارقه الندم أبدا".
وبخصوص الإستراتيجيات التي ينبغي العمل بها لتجاوز حالة التراخي في مواجهة فيروس "كورونا"، قالت موحوت إن ثمة حاجة إلى تكثيف التواصل مع المواطنين بخطاب مبسط، وأن يكون التواصل شفافا ومستمرا، مضيفة أن المغاربة كانوا عند بدء انتشار الجائحة يُقبلون على متابعة الوصلات التحسيسية؛ ولكن بعد تراجع المصابين حدث تراخٍ، داعية إلى تغيير طرائق التواصل مع المواطنين لتكون الوصلات التحسيسية ذات فعالية أكبر.
وترى المتحدثة أن من بين التحديات الكبيرة التي سيطرحها استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" امتلاء أقسام المستعجلات؛ وهو ما سيجعل الأطقم الصحية في وضعية صعبة تتمثل في من ستُعطى له الأولوية، هل مرضى فيروس "كورونا" أم المرضى المصابين بأمراض حادة ويوجدون في حالة خطرة تستدعي إبقاءهم في المستعجلات، مضيفة: "لكي نتفادى هذه المشاكل علينا أن نبقى تحت سقف ألف إصابة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
واحفظ جميع المسلمين أمين
الوعي و الادراك للمسؤولية كل فرد في المجتمع كفيل لمحاربة هدا الوباء، على الاقل التحكم في انتشاره لان الاوبئة ترافقنا مدا الحياة، حتى وان اكتشفنا لقاحا او مصلا للعلاج
ادعوا الناس للاكثار من الاستغفار
(وماكال الله معدبهم وهم يستغفرون )
خطأ كبير وفادح ، أشمن ربح دابا فدوك الحوالا اللي تباعو ، دابا المغرب خاسر الافتصاد كامل والسياحة بالخصوص اللي كان خاصهم يعتقو الموقف فهاد شهرين د الصيف، صدقو والو
ربما الحكومة ارتكبت خطء و فكرت من رفع الاقتصاد الوطني على حساب السياحة و عيد الأضحى هذا الأخير لو الحكومة دعمت الكسابة و ألغت عيد الأضحى لما خسرت ما خسرته الآن و كما يقول المثل المغربي ( المشطر كيتغدا مرتين في السوق ) كما كان من المفروض منع السفر على الجميع و المواطن سيعتبرها سنة بيضاء هذه السنة في نظري سنتغلب على هذا الوباء إلى الاقل ل 95%
il faut expliquer aux gens les vraies conséquences de la pandémie: rentrée scolaire et universtiare compromise, ils auront à garder leurs enfants chez eux (ils ont vécu l'expérience pendant le confinement et ça leur a montré le role de l'école), l'économie, le chomage, l'insécurité et les vols qui en découlent.
le message positif est bon mais il faut étre réaliste. les gens ne changent pas de bavettes par défaut de ressources surtout que dans la famille c'est souvent un parent qui travaille. la lutte contre la covid19 doit menée sur plusieurs axes (social, législatifs,
لكل المواطنين ولكي لا نندم حيث لا ينفع الندم....لا للإستهتار....نعم للمسؤولية....ولروح المواطنة
لنحترم الإجراءات الصحية ولو من أجل جنود الصف الأول : الأطباء ومساعديهم...
قال المقال ان هناك من حاول الانتحار فهل هذه المحاولة كانت الانه علم بمرضه او لتعامل الغير انساني في تلك الخيم التي يسمونها مستشفيات.
بأي وجه ستلقون الله الكذب والنهب والسرقة أطباء وممرضين... الله سبحانه لا ينسى صغيرة ولا كبيرة كلشي فعايلكم غادي تلقاهم كيتسناوكم عند اللذي لا يضيع عنده حق...
عطلت الصلاة في المساجد التي هي الركن الثاني في الاسلام من بعد الشهادتين.
وعيد الأضحى ليس ركنا من أركان الاسلام لم يعطل لمصالح مادية وتجارية محضة .
الفيروس انتشر كالنار في الهشيم .
لم يتحكم فيه في الوقت الذي كانت الإصابات ما بين 10 و 50 حالة فكيف الان الذي أصبحت الإصابات ما بين 1300 و 1700 .
منضومة صحية عاجزة منعدمة غير قادرة على احتواء الضرفية أتكلم على الدولة .
وانا اقدر كل الجهود المبذولة من طرف الأطقم الطبية التي أتمنى لها كل خير وان يحفظهم الله ويجازيهم خيرا .
اسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء .
وأطلب من كل ذي عقل وضمير ان يلتزم بالاحترازات والاجراءات الصحية وان يرتدي الكمامة وان يفعل كل ما بوسعه لا للاستهتار.
اخي الغالي سواءا كنت مؤمنا بكورونا او لا تؤمن به دير اللي عليك والله غادي يسر الامور .
الله يوفقنا لكل خير .