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الرئيسية | مجتمع | مهنيو "كراء السيارات" يطلبون دعم الحكومة بمسيرة صوب العاصمة

مهنيو "كراء السيارات" يطلبون دعم الحكومة بمسيرة صوب العاصمة

مهنيو "كراء السيارات" يطلبون دعم الحكومة بمسيرة صوب العاصمة
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 غشت 2020 - 11:00

قرّر مهنيو كراء السيارات خوض إضراب مفتوح ومسيرة احتجاجية وطنية نحو مدينة الرباط الاثنين المقبل، بسبب ما اعتبروه "تهميشاً لهم وعدم استفادتهم من إجراءات الدعم الحكومي لتجاوز تداعيات أزمة كورونا".

وقالت النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن المشتغلين في هذا الميدان "عانوا التهميش من مؤسسات القروض وشركات التأمين، حيث تم اعتبار هذا القطاع لا يساهم في اقتصاد البلاد".

وأكدت النقابة، في بلاغ صحافي لها، أنها راسلت جميع الهيئات المعنية من أجل حوار مسؤول؛ لكنها لم تتلقَ تجاوباً، وهو ترك العاملين في هذا القطاع "يتخبطون في مشاكل عديدة ترمي بهم إلى الإفلاس".

ويُطالب مهنيو قطاع كراء السيارات بـ"الاستفادة من الامتيازات التي تم منحها لمهنيي النقل السياحي على اعتبار أن كراء السيارات بدون سائق قطاع خدماتي سياحي"، كما يدعون إلى "تأجيل سداد القروض بدون فوائد ورسوم إلى حين رفع الوباء".

وتتضمن المطالب أيضاً "تخفيض سعر التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية والتأمين الشامل باعتماد منهجية التشاور مع المهنيين والوزارة للتوصل إلى توافق، إضافة إلى استفادة الأجراء من دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية عودة القطاع إلى عافيته".

كما أوردت النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات مطلب وضع عقد موحد يحفظ حقوق وواجبات المهنيين والزبناء، وتحديث القرب الإداري وتسريع الإجراءات المتعلق بقطاع كراء السيارات خاصة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ويدعو مهنيو القطاع أيضاً إلى تغيير دفتر التحملات الخاص بوكالات تأجير السيارات، وتخفيض معدل الفائدة على القروض الجديدة في الظرفية الحالية بعدم تجاوزها 3 في المائة، ومنح امتيازات لضمان توازن القطاع.

واعتبرت النقابة سالفة الذكر أن الشلل والتوقف الذي شهده القطاع خلال السنة الجارية يستدعي الإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات برسم سنة 2021، إضافة إلى ضرورة قيام السلطات بحملات مكثفة للقضاء على الكراء العشوائي والوسطاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - يوسف الجمعة 21 غشت 2020 - 11:09
بعض المطالب مشروعة و البعض الآخر لا أعتقد ...
على العموم فأهل مكة ادرى بشعابها ...
هنالك العديد من القطاعات تضررت و المشكل أن جلها ليست مؤطرة لتدافع عن مصالحها ...
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8
2 - المجلي الجمعة 21 غشت 2020 - 11:10
الكل يريد الدعم كما يقول المثل المغربي
منين كطيح البقرة كيكثارو جناوا
التماسيح+ميزانية البرلمان و الوزراء و المجالس الكثيرة
لم تترك شيء ادا اردتم الدعم عليكم بالمظاهرات امام البنك الدولي
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22
3 - مواطن الجمعة 21 غشت 2020 - 11:10
آ تقاو الله آ كونو تحشمو شوية فين الملايير للي ربحتو من شحال هادي التهميش والإقصاء للي خاصو يهضر عليه هو الدرويش هو المزلوط هو الفقير نتوما بعدا ماخاصكومش تهضرو غير على وجه الإعفاءات والتسهيلات للي عاطياكم الدولة
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23
4 - Bob الجمعة 21 غشت 2020 - 11:11
انا دخلت من برا بغيت نكري سيارة لمدة شهر. ملي مشيت سولت. قال لي جيب شيك فيه 26.000 dh. خليتو او مشيت فحالي.
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37
5 - karim الجمعة 21 غشت 2020 - 11:11
حتى اكونو هما بعدا خدامين قانونيين..كياخدو شيك على بياض من عند الزبون كضمان و هادشي ماشي قانوني
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37
6 - ليدر الجمعة 21 غشت 2020 - 11:12
اظن و الله ا علم ا ن احسن دعم يمكن ان نقدمه لبعضنا البعض هو التناصح فيما بيننا في الشوارع و السواق و كل الاماكن العمومية بالتزام الوقاية من الوباء من كمامات و تباعد جسدي لإن صنبور الدعم لن يفي بكا الإحتياجات بالطبع
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14
7 - salimm الجمعة 21 غشت 2020 - 11:18
لاحول ولا قوة الا بالله كلشي بغى الحليب حتا يشبع من بقرة واحدة مع احترامي لكم باش كنتو كتفيدو البلاد من قبل عنري ماسمعت شي عمل خيري مسبق علانية وكيفاش بغيثو تتعفاو من اداء الضريبة اصلا الضرر عام على الجميع نفسيا واجتماعيا بيعو شي طونوبيلات وسلكو حتا تسالي الجائحة ولا كلشي بغى ياخذ ومايأدي والو الجهل والانانية طغات على بعض البشر
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18
8 - متتبع الجمعة 21 غشت 2020 - 11:19
كلشي واكل العصى مع هدا الوباء الله يلطف بنا. اللهم رحمتك يا ارحم الراحمين يارب العالمين.
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11
9 - said الجمعة 21 غشت 2020 - 11:20
ceux la il faut casser leur dos avec le baton car le corona a impacter tous
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5
10 - لعربي الجمعة 21 غشت 2020 - 11:20
مضحك أمركم، نحن كمواطنين نرفض دعم هذه الفئات، محلاتكم مفتوحة و الرزاق الله، الدولة لم تعد تمنعكم من الإشتغال، هل تريدون من الناس أن يكتروا سياراتكم صحة أي عنوة؟
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25
11 - Elbouhali الجمعة 21 غشت 2020 - 11:20
الصراحة من عندي انا تستاهلوا في شهر مارس 10ايام قبل كورونا امشيت نكري سيارك مدة 10 ايام احسب ليا 200 درهم النهار قبلت يالله غادي انسيني الكونطرا هو يطلب ليا 10000 درهم ضمانة بالشيك سولتوا قلت لو واش هادي قانونيا هو يجاوبني لا لا وننقولوا اوا اعلاش نعطيك ضمانة قاالي حنا كنطلبوا هادشي فينما مامشيتي غادي اطلبو ليك ضمانة اليوم باركين تباكاو فاش سولت قالو لي عول على راسك اديوا ليك واحد نالسبة بان ااصباغة مقشرة باشوك مكانش بحالهوكا اما الى كنتي مهاجر وجا نهار السفر ديالك هاديك هي الوجبة ديالهم ماحيلتك السفر ماحيلتك تفاري حريرتك معاهم.. ولكن كاينين بعض الاخوة لكيسروا في الكراء ولكن قلال
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23
12 - المغربي الجمعة 21 غشت 2020 - 11:20
مزال زايدين فيه، الخطاب مزال مكملش حتى 24h الله يهدي مخلق.
اما الناس لماتوا بهاد الڤيروس لامسمحوش ليكوم نتوما يالمتراخين والانانيين...
ها علاش الله سبحانه وتعالى حرم الربا ...
اتقوا الله في الناس وسيروا ريحو حتى يدير الله الخير ... معاديني تموتوا بالجوع
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13
13 - kamal الجمعة 21 غشت 2020 - 11:21
ها علاش كنغوت رفع الحجر راه اخطر مرض هو العطالة والفقر والحرمان، فتح الاقتصاد على مصرعيه و اعادة السياج واليمات الله ارحمو ، عند امتلاء اامستشفيات نعتدر للمرضى ، راه صافي يجب فتح الاقتصاد راه هزمنا وانتشر المرض ، علينا الخروج باقل الاضرار وهي فتح الاقتصاد
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-11
14 - كبور الجمعة 21 غشت 2020 - 11:22
لا يستحقون الدعم .اغلبهم لاباس عليه من كراء السيارات على طول السنة .واخا كورونا هما ديما خدامين لأن الناس في حاجة داءمة للسيارات.هم يتحايلون فقط على الدولة مع انهم قطاع خاص .المدخول نقص عندهم في الصيف بسبب غياب الجالية المغربية في اوروبا فلم يتقبلو ا الامر .القانون واضح وليس هناك بنذ يسمح لهم بالإستفادة من الدعم .على الدولة أن تلتفت للفءات الهشة لانها هي وحدها من يستحق ذلك.
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