الدخول يوم 7 شتنبر بالمدارس الفرنسية في المغرب

هسبريس - أمال كنين

حددت مدارس التعليم الفرنسي في المغرب يوم الاثنين 7 شتنبر المقبل موعدا لانطلاق العام الدراسي 2020-2021، بحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية في الرباط.

وذكر البيان الصحافي الموجه إلى آباء الطلاب وأولياء أمورهم أنه تمت استشارة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج بخصوص هذا الموعد.

أما بالنسبة لتاريخ الدخول المسبق للموظفين، فسيظل دون تغيير، أي يوم الثلاثاء فاتح شتنبر، وبذلك ستجري الاستعدادات لبدء العام الدراسي في أفضل الظروف الممكنة، فضلا عن التدابير الوقائية والصحية الرسمية التي ستقررها وزارتا الصحة والتربية الوطنية المغربيتان التي ستؤخذ بعين الاعتبار.

من ناحية أخرى، أورد البيان الصحافي الصادر عن السفارة الفرنسية في المغرب أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن طريقة التدريس، إن كان ذلك سيتم حضوريا أو عن بعد.