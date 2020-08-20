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الرئيسية | مجتمع | الدخول يوم 7 شتنبر بالمدارس الفرنسية في المغرب

الدخول يوم 7 شتنبر بالمدارس الفرنسية في المغرب

الدخول يوم 7 شتنبر بالمدارس الفرنسية في المغرب
هسبريس - أمال كنين
الخميس 20 غشت 2020 - 16:15

حددت مدارس التعليم الفرنسي في المغرب يوم الاثنين 7 شتنبر المقبل موعدا لانطلاق العام الدراسي 2020-2021، بحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية في الرباط.

وذكر البيان الصحافي الموجه إلى آباء الطلاب وأولياء أمورهم أنه تمت استشارة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج بخصوص هذا الموعد.

أما بالنسبة لتاريخ الدخول المسبق للموظفين، فسيظل دون تغيير، أي يوم الثلاثاء فاتح شتنبر، وبذلك ستجري الاستعدادات لبدء العام الدراسي في أفضل الظروف الممكنة، فضلا عن التدابير الوقائية والصحية الرسمية التي ستقررها وزارتا الصحة والتربية الوطنية المغربيتان التي ستؤخذ بعين الاعتبار.

من ناحية أخرى، أورد البيان الصحافي الصادر عن السفارة الفرنسية في المغرب أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن طريقة التدريس، إن كان ذلك سيتم حضوريا أو عن بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - salim الخميس 20 غشت 2020 - 16:26
ايوى عنداكم تنقلو منهم تاريخ الدخول هما قادين بنظامهم وبتسييرهم واقسامهم فيها تباعد ويلى نقلتو مهم كنا هو معناد فلاتلومو الا انفسكم حيث اقسامنا الله لي عارف شحال كتهز والاساتذة ادرى واصلا هملتو التعليم لا مدارس جديدة ولا تأطير وغادي تجيو وديرو الدخول المدرسي وسيقع بحال ملي رفعتو الحجر الصحي ودرتو العيد لا الوم ولكن احدر لان الوضع ليس بهين ووليداتنا ملائكة الرحمان بالبراءة ديالهم ومابغينا نضحيو بهم اما البوادي والارياف هههههه ماخفي كان اعظم الله اصاوب وخلاص وباراكا من النقيل فكلشي ماكتنجح ديما
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20
2 - ابراهيم الخميس 20 غشت 2020 - 16:30
اتمنى ألا يحدث مايدور في بالي حاليا..
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21
3 - القادري الخميس 20 غشت 2020 - 16:38
أعرف أن رأيي لن يشاطره أحد ، ولكن بصراحة أنه يستحسن تأخيرالدخول الى فاتح أكتوبر عسى أن تتراجع حدة انتشار الڤيروس لانه لا يوجد أحد يعرف ما سيؤول اليه الوضع الصحي بالمغرب عند الدخول المدرسي ، أخشى أن يحدث لنا ما حصل نتيجة تشبت أخنوش بإرضاء الكسابة لدوافع اتخابية وها نحن نؤدي اليوم ضريبة ذلك الاختيار رغم أن صاحبنا لم نعد نرى له أثرأو نسمع له صوت (أغراس أغراس)
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72
4 - هشام متسائل الخميس 20 غشت 2020 - 16:41
هل يمكن التخمين أن الدخول المدرسي المغربي سيكون حضوريا ؟
إذ من المستحيل إن يكون الدخول الفرنسي حضوريا والمغربي غير حضوري
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6
5 - انوار الخميس 20 غشت 2020 - 16:59
اخواتي :ابنائي عزاز علي ولن يتحكم فيهم امزازي وسأدخلهم متى شئت إن شاء الله
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10
6 - Said الخميس 20 غشت 2020 - 17:01
مدارس فرنسية و لكن على ارض مغربية اذن يسري عليها قانون الطوارء المغربي. عجيب هذا الاستعمار
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12
7 - ملاحظ الخميس 20 غشت 2020 - 17:04
هل هذا الإعلان يتعلق بالمدارس الفرنسية بالمغرب ام مدارس مناهج التعليم الفرنسي بالمغرب لأن هذا الأخير له مدارس لا بأس بها ويدرس ويُدرس فيها مغاربة؟؟؟
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