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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1325 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1325 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1325 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 20 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1325 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 47638 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1644767 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 775 حالة.

وتم التأكد من 1230 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 32806 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - المهاجر الخميس 20 غشت 2020 - 18:14
‏صراحة ما يقلقني وهو تزايد عدد الحالات و ارتفاع في عدد الموتى أتمنى من المغاربة أن يأخذ حذرهم من هذا الوباء الفتاك لانه بصراحة مرض خبيث يصيب من هو صحيح او ضعيف لهذا ارجو منكم ‏الحدر ، ‏نسأل من الله عز وجل أن يبعد عنا هذا الوباء عاجلا غير اجلا ، وارتداء الكما مات ضروري لكي نحافظ على أهلنا وأحبابنا
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111
2 - سعيد الخميس 20 غشت 2020 - 18:15
الإغلاق التام هو الحل مع الأخد بعين الإعتبار الإستثناء.
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3
3 - omar الخميس 20 غشت 2020 - 18:15
إدا داقت بيك دنيا فقل يا ألله انه هو الواحد الاحد الدي يستجيب دعائك اللهم رحم موت أمواتنا وجعل أهلهم من صابيرين
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105
4 - الحذر تم الحذر الخميس 20 غشت 2020 - 18:15
الوفيات في تزايد....32 حالات وفاة جديدة......تغمدهم الله بواسع رحمته و جعلهم من الشهداء و ألهم دويهم الصبر والسلوان
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88
5 - الهاشمي الخميس 20 غشت 2020 - 18:16
من يتحمل ذنب هؤلاء الشهداء رحمهم الله
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35
6 - Allal الخميس 20 غشت 2020 - 18:16
أعباد الله خذو العبرة : 32حالة وفاة . إنالله وإنا إليه راجعون.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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66
7 - الله يستر بلادنا الخميس 20 غشت 2020 - 18:16
الله يشوف من حال هاد البلاد
الفشل في التسيير، من المسؤول عن قرار السماح بعيد الأضحى ؟
و تفشي الحالة الوبائية بخصوص العطلية الصيفية في المدن السياحية ؟!!
يجب تحميل المسؤولية للجهات المعنية !!!!
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34
8 - said الخميس 20 غشت 2020 - 18:17
اللهم ألطف بنا وارحمنا برحمتك الوباء انتشر لازم أخد الحيطة والحذر والالتزام بحالة النظافة فالامور لا تبشر بالخير ان بقينا نستهتر بالمرض المرجو أخد الأمور بجدية والله على كل شي قدير
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14
9 - تخنقنا الخميس 20 غشت 2020 - 18:17
اللهم ارفع تنا الوباء ... والله الا راه ربي لؤ غالم بقلوبنا .
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6
10 - أطلسي الخميس 20 غشت 2020 - 18:17
المخالطون يصل 30.000 مخالط فالقادم أصعب.
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19
11 - المسيوري حميد الخميس 20 غشت 2020 - 18:17
كيف الحال و الدخول المدرسي على الأبواب ؟؟؟
هل نقدم اولادنا قربانا لكورونا نتيجة لأخطاء الحكومة القاتل ؟؟
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47
12 - محمد قصر إزيلف الخميس 20 غشت 2020 - 18:17
" إننا نحصد ما زرعناه من تهميش وتبخيس، فمن يزرع الريح يحصد العاصفة، وما نعيشه اليوم من وقائع صادمة، ما هي الا الجزء الظاهر من جبل الجليد العائم.
إننا وفي ظل هذه الجائحة، نريد مواطنا صالحا في خمسة أيام، ولم نقدم له قبلا، لا إعلاما تنويريا ولا عدالة اجتماعية ولا عملا دامجا، نريده مواطنا صالحا، وفي ظرف خمسة أيام وكل ما قدمناه له هو التفقير والتجهيل والتبخيس. فما حدث، لا يمكن اعتباره معزولا، إنه يدين السياسي والديني والاقتصادي والاجتماعي.
إنه يدين النسق برمته."
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36
13 - Hassan الخميس 20 غشت 2020 - 18:18
مسلسل لن ينتهي أبدا !!!!!!!!!!!
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5
14 - ملاحظ الخميس 20 غشت 2020 - 18:19
عدد حالات الشفاء مرتفعة الحمد لله

الحل الامثل هو معاقبة من لم يحمل الكمامة و من لم يحترم التباعد و الحكومة الله يهديها يجب ان لا تاخد قرارات ارتجالية تزيد من ارتفاع الوباء كليلة الهروب.
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7
15 - Younes الخميس 20 غشت 2020 - 18:19
اقتصدت الحكومة في ميزانية التعليم و الصحة و نسيت أن تكلفة إنتشار الجهل و المرض أكبر بكتير من تلك الأموال التي ظنت أنها إستتمرتها في قطاعات إنتاجية كما يقولون. 
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29
16 - هل هناك دخول مدرسي الخميس 20 غشت 2020 - 18:20
إن كان حال هكذا ولم يبدأ بعد الدخول المدرسي. فإنتظروا إبادة جماعية إن كان هناك دخول مدرسي. سياسية غبية... تركوا الوباء ينتشر طيلة فصل الصيف. وبعدها قد يغلقون كل شيء ويتم تجويع الفقراء. أعتقد أنها سياسة مقصودة لمعاقبة الشعب...حتى فات الفوت وأصبح الخريف على الأبواب عاد بدينا تنسمعوا بإغلاق بعض الشواطئ...وبعدما تم ارسال أطنان من المساعدات الطبية وأجهزة التنفس لدول مختلفة. كثير من ضحايا كورونا في بلدنا يموتونا اختناقا ولا يجدون أجهزة تنفس ولا أكسجين.....
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31
17 - جنات شحيتي الخميس 20 غشت 2020 - 18:20
.نجحنا في الحجر الصحي

فشلنا فشلا ذريعا في الخروج من الحجر الصحي

الدولة راهنت على الوعي الجماعي للمواطن.

بعض المواطنين قابلوا هذه المراهنة بالاستهتار و اللامبالاة وعدم الانخراط في تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل وقف انتشار الوباء.

هذه نتيجة طبيعية لفشل النموذج التنموي الحالي وللسياسات الفاشلة لبناء الإنسان المواطن و لبناء الوعي الجماعي ولتعزيز الثقة

هيئنا جميع الظروف الملائمة لإعادة انتشار السريع للوباء

رغم تسجيل معدل إصابات يوميا يفوق 500 خلال شهر يوليوز ، تم الرفع الكلي الحجر الصحي

عدم مواكبة المواطن بالحملات التحسيسية و الزجرية عند مراحل الخروج من الحجر الصحي

اختلاط و اكتظاظ في المقاهي، الأسواق، في الشواطئ، المعامل، المصانع، الإدارات...
الإحتفال بعيد الأضحى و كثرة الزيارات العائلية من المناطق الموبوءة.

قرارات ادارية تتنافى مع الخطاب الرسمي والتعليمات الطبية على الصعيد العالمي اللتي توصي وتحث المسنين على المكوث بمنازلهم كقرار تجديد بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية.

طوابير المواطنين و المسنين أمام الإدارات و وكالات البريد.
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16
18 - المهدوي الخميس 20 غشت 2020 - 18:20
حسب رئيس حكومة الكفاءات فالوضع متحكم فيه، والدليل على ذلك أنه ذهب هو وفريقه في عطلة...
فلا خوف علينا ولا نحن نحزن...الدواء موجود عند البكماني : رفع الكفوف إلى السماء ففي ذلك لقاح لمرضنا
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16
19 - عيد مبارك سعيد الخميس 20 غشت 2020 - 18:20
منذ عيد الأضحى لم يعد العدد ينزل عن الألف حالة في اليوم
أنهينا لحم العيد و الفيروس ما زال نتسرا و بشدة هذه هي بركة العيد شكرا حكومتنا
من أراد الخير لنفسه و لعائلته فليفرض الاحتياطات اللازمة على نفسه لا تنتظروا قرارات من الحكومة فهي نائمة لا تزعجوها
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17
20 - المهدوي الخميس 20 غشت 2020 - 18:20
حسب رئيس حكومة الكفاءات فالوضع متحكم فيه، والدليل على ذلك أنه ذهب هو وفريقه في عطلة...
فلا خوف علينا ولا نحن نحزن...الدواء موجود عند البكماني : رفع الكفوف إلى السماء ففي ذلك لقاح لمرضنا
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9
21 - لمهم الخميس 20 غشت 2020 - 18:21
لمهم المرض لقد انتشر واستفحلة وتوسع وكثر ولجهل انتشر وسنة سعيدة هجرية وليس فقط الملادية المنحوسة
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2
22 - ثابث الخميس 20 غشت 2020 - 18:21
العدد تابث لا في مصابين و لا في المتوفين منذ 15يوم.
جدتي زادوا ف ساعة ديما كدعي على المسؤولين الله إلكيها ( كورونا) ليهم. ما فائدة الساعة الإضافية مع تدهور الإقتصاد العالمي
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5
23 - Jawad الخميس 20 غشت 2020 - 18:21
الناس لي كاتقول ضروري الحجر الصحي الكامل واش من نيتكم ياك جربناه اش ستافدنا غير الامراض النفسية و الاجتماعية و المزيرية ناس مالقات ماتاكل
الحل هو التأقلم مع الوضع و الالتزام بوسائل الحماية من نظافة و كمامة واقية
دول كاتسجل الالاف يوميا و الوضع شبه عادي
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2
24 - حسين عمري الخميس 20 غشت 2020 - 18:21
لازلنا في خانة الأرقام الأربعة... والخطر محدق لابد من إتخاذ تدابير حازمة لمحاصرة الوباء...حجر صحي جدي لأسبوعين حتى ينخفض المعدل اليومي ثم محاصرة البؤر.. .يتحدثون عن إجراءات حازمة والشواطئ غامضة بالمشرفين.. .ومباريات كرة القدم تلعب في الأحياء....شيئا من المصداقية هي أرواح ناس بأعياد الله....أرجوكم
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6
25 - الرأي الآخر الخميس 20 غشت 2020 - 18:22
العالم يشاهد الصين التي عدد سكانها يفوق مليار و ثلاث مئة مليون نسمة؛ لم يبقى فيها أي حالة كورونا
أذخلوا خرائط كورونا،كل الدول فيها آلاف الحالات الجديدة إلا الصين رغم إستقبالها ملايين السياح حاليا.و يعملون طبيعيا و رأيتهم يحتفلون في مسبح ضخم في ووهان التي خرج منها الفيروس
لا تقولون لي بفضل الحجر الصحي قضت على الفيروس و لا بفضل الكمامات
لأن كل جيرانها مازالوا يعانون من الفيروس إلا حليفتها كوريا الشمالية
ثم يقول لنا محللي المقاهي و رأس الدرب أننا نؤمن بنظرية المؤامرة، و كأن ما نؤمن به هو وحي خيالنا.الصين لعبت لعبتها في هذا الفيروس،و العالم متوقف، و الصين تنتج و تبيع،و امريكا و صندوق النقد يغرقون العالم بالديون الربوية مع العلم أن جل الشركات في الصين هي أمريكية.
من المستفيذ؟الصين،أمريكا و من يملكون صندوق النقد الدولي من صهاينة روتشيلد و روكفلر و باقي العائلات الصهيونية صاحبة رؤوس الأموال الربوية
الحل في رأيي هو مقاطعة المحلات التجارة والمطاعم والسلع الصينية،حتى تخرج الصين الدواء الذي إستعملته لوباءها المصطنع.و إن لم ترضخ،يجب طرد كل الصينيين إلى بلدهم،و حصارها إقتصاديا حتى تذوق وبال أمرها
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9
26 - حميد فاس الخميس 20 غشت 2020 - 18:22
ماذا تنتظر السلطات الوصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل احتواء الوباء في المغرب؟
ألا يكفي تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة يوميا؟ أم أن أرواح مواطنينا لا قيمة لها؟
ما هو دور الحكومة في تدبير هذه الأزمة؟ أليس حري بها أن تقدم استقالتها من باب أضعف الإيمان؟
كيف سنستقبل الدخول المدرسي في غضون عشرة أيام؟
إنه العبث بعينه و لا حياة لمن تنادي!!!!
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8
27 - نيشان الخميس 20 غشت 2020 - 18:23
حسب شهادات المواطنين الذين تمكنوا من إجراء التحاليل ، فيجمعون على أنهم ينتظرون النتائج منذ أسبوع . أي أن هذه الأرقام لا تخص ال24 ساعة الأخيرة ، بل هي نتائج تحاليل أجريت قبل أسبوع .
من جهة ثانية .. عدد هائل لم يتمكن من إجراء التحاليل ، ناهيك عن من مات و دفن قبل ظهور النتيجة .. و آخرون يفترشون ممرات المستشفيات و أرصفتها .و أطباء و ممرضين يحتجون على نقص المعدات و الأكسجين .
و لا زلنا نسمع أن الحالة الوبائية تحت السيطرة .
بالله عليكم .. باراكا علينا .
الحالة يرثى لها .
إن استمر الوضع هكذا ، قريبا سنرى جثت أموات كورونا تملأ الشوارع
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11
28 - Yassin XD الخميس 20 غشت 2020 - 18:23
لاسف الدولة فضلت الاقتصاد على الشعب
وتذكرو كلامي جيدا الحجر الصحي لن يعود ولو تعددت حالات وفاة 100 في يوم
مادامت فرنسا لم تعود الى الحجر الصحي فالمغرب ايضا لن يعود اليه
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12
29 - احمد الخميس 20 غشت 2020 - 18:24
هناك مخلوقات عجيبة في هذا البلد بمجرد وقوع حادثة على الفور يسبها في الدولة وعلى مسؤوليها.
هؤلاء الذين يسيرون شؤون البلد من ينزلوا علينا من المريخ أو كوكب آخر ، هم من أبناء هذا الوطن، فكما قيل؛ كما تكونوا يولى عليكم، عمالكم أعمالكم. فهم إذن من جنسنا ومن طينتنا. فمتى صلحنا صلح مسؤولونا وبالتالي أصلحوا أنفسكم وما استرعاكم الله...
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3
30 - جميلة الخميس 20 غشت 2020 - 18:24
السلام عليكم ورحمة الله،الإصابات في تزايد وهذا راجع إلى خروج الناس حتى لو لم يكن هناك سبب للخروج هناك ازدحام في كل مكان في الأسواق في المحلات التجارية في الشواطئ ليس هناك تباعد والكثير لا يرتدي الكمامة لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارحم الموتى واغفر لهم.انا لله وانا اليه راجعون
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4
31 - مغربي الخميس 20 غشت 2020 - 18:24
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الموتى ....اعداد الموتى في ارتفاع واعداد المصابين في تزايد امام تراخ من المجتمع بمختلف مكوناته .. لم نجتز شيئا لنقول اننا انتصرنا ... ما نعيشه اليوم كابوس وتوالي الصفعات للأسف زادت من سباتنا
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5
32 - hamada الخميس 20 غشت 2020 - 18:25
الله يحد الباس ويجب اتحاد الحيطة والحذر
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6
33 - عمي الخميس 20 غشت 2020 - 18:27
هاد كورونا راها غير تدريب امام الاهوال اللي غادي اتجي من موراها.الى ابقات الامور على حالها اوجات الله يستر شي حاجة اخرى كلشي غادي يمشي فيها يافقير ياغني.الحل راه ابيدينا .العلم فالعام ثم العلم .الدولة خاصها تبدا الموسم الدراسي وايكون حضوري اوترجع لعصا للمدرسة اوباراكا اعلينا من التسيب .والثلفزة ترخف اعلينا من هادوك البرامج الثافهة.الناس اللي مسؤولين اعلى مشاريع البنية التحتية اتاقيو الله راه غدا غادي تلقاوه.
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0
34 - ملاحظة الخميس 20 غشت 2020 - 18:27
سلام،
كاين شي وحدين فكل احصاءيات، تيكتب ليك #هادشي ولا تيخلع.# فلم بدا من العام الماضي هو عاد الخلعة جاتو...
على هاد القبل فقش غنديرو الوقاية ؟ بان ليا تيقرب يتسلا الفيلم عاد ينضو تيفهمو في الوقاية
اللهم اللطف بنا و ادخلنا في رحمتك ان رحمتك قد وسعت كل شيء.
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35 - Thfxhjf الخميس 20 غشت 2020 - 18:28
اذا اردتم السيطرة على هذا الوباء لابد من زيادة عدد التحاليل اليومية ليصل الى مليون تحليلة في اليوم وبعد شهر ان شاء الله سوف تسيطرون عليه
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36 - القادري الخميس 20 غشت 2020 - 18:31
أضعف الايمان أن يتحمل من فتح أسواق بيع أضاحي العيد أمام المواطنين ويقدم استقالته لان عمله هذا يعتبر جريمة في حق المغاربة
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37 - جيجي الخميس 20 غشت 2020 - 18:32
عيد الاضحى هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع عدد الحالات في بلدنا الحبيب.. كان على الحكومة اتخاد القرار الصائب فيما يخص عيد الاضحى.. لو كان الملك الراحل الحسن الثاني .. لأمر بإلغاء العيد تفاديا لهذه الكارثة...
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38 - مسلم الخميس 20 غشت 2020 - 18:33
الفيروس لا يقدر على إختراق رئة المدخنين....مع التدخين الرئة تطور ميكانيزم للدفاع عن نفسها ضد الدخان...والنيكوتين يستعمر و يحتل مستقبلات.ACE2التي يدخل منها الفيروس...حسب قول العلماء..
اما عندنا في المغرب..السؤال المحير هو لماذا كتامة ما تزال صفر حالة؟؟؟
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39 - mohammed sayfi الخميس 20 غشت 2020 - 18:33
اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك نعترف لك بذنوبنا . ونسالك ان تفتح علينا من خزائن رحمتك
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40 - عببدو الخميس 20 غشت 2020 - 18:34
اتوجه لكم بالسؤال؛ لماذا لم يرفع الله عنا هذا الوباء؟
الوباء لا علاقة له بالذنوب او المعاصي. الوباء له اسبابه و له طرق علاجه. فاكتشيفوها يُرفع عنكم الوباء. لا تنسوا ان الوباء شأنه كسائر الامراض و العلل. العلم و بالعلم وحده نكتشف العلاج.
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1
41 - عدمي و افتخر الخميس 20 غشت 2020 - 18:35
كان على المغرب تتبع العلاج بالمصل اعتمادا على مضاضات الاجسام من حالات الشفاء اكثر نجاعة و بينة قوتها في عدة دول عوض تشبت المخزن بالكلوروكين وها النتيجة
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-1
42 - ahmed الخميس 20 غشت 2020 - 18:35
ما اخبار الامتحان الجهوي هل سيتم تأجيله ام لا فنحن جد قلقون
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43 - مواطن الخميس 20 غشت 2020 - 18:35
كنا نخشى الانتكاسة،لكن وقعت الانتكاسة واصبحت الاصابة بالالاف، فقد تقمت رتبتنا عالميا من حيث الاصابات، والناس في غفلة. المرجو من السلطات تشديد الحظر على التنقل اولا ثم التقيد بالاجراءات الوقائية للحد من الانتشار. اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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44 - FENANE الخميس 20 غشت 2020 - 18:37
الله يرحم ليكم الوالدين ابها الشباب ،كفى استهتارا و حماقات من سلوكياتكم المتدنية انا لا اقدف او اسب أحدا وانما الواقع يبين الإنحرافات الغير مرغوب فيها،انكم تعيشون واقعا اخر كأن الوباء ما هو الا خدعة مفتعلة ،هذا ظن وشك عندما يصيبك الوباء سوف تغير رأيك و تطلب من الله ان يعافيك ويخليك منه .فلنتعاون ونتصامن أجمعين باحترام للتدابير الوقائية الصحية والاحترازية قصد الخروج من هذه الجائحة التي دمرت حياتنا واقتصادنا .
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45 - Rachid الخميس 20 غشت 2020 - 18:37
الى المشككين في وجود الفيروس...الموت حقيقة و انتم تشاهدونها تصحصد مزيدا من الارواح يوما بعد يوم...كفاكم تهورا و اخذوا الحيطة و الحذر من اجل أنقاذ ارواحكم و ارواح اعزائكم..كفى ثم كفى تهورا
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46 - وفيات بالالاف يوميا قريبا الخميس 20 غشت 2020 - 18:40
المغرب في طريق الصحيح على خطى امريكا و البرازيل ...والسبب قرار غبي بفتح الاسواق لشراء الاضاحي ...قرار اشبهه بقرار فتح ملاعب كرة القدم للجماهير لمتابعة مباريات الدوري الايطالي في ذروة انتشار الفيروس ....والذي لو كان حدث لاعتقلت الحكومة و حتى الرئيس البلد بتهمة الاهمال المؤدي للموت في حق كل من اصيب بالفيروس وتوفي به ....الحاصول انسوا شيء اسمه انخفاض عدد الاصابات عن 1000 ثم اذا كنا محظوظين قد نواجه موجة ثانية في الخريف قد تجعل عدد الجثث اليومية بالالاف
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47 - fatyاسبانيا الخميس 20 غشت 2020 - 18:41
حالة الوفيات في الارتفاع والفيروس انتشر الئ تخلتو علئ البرتكول العلاج اللي كان ولا يزال الوحيد للقضاء علئ هد الفيروس هد دواء Hidroxicloroquina بيعوه في الصيدليات وهنيونا من الاهمال اللي تيتعرض ليه الواطن الفقير علئ الاقل يقيه من الفيروس ومن هد الحكومة الفاشلة في كل شيئ .
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48 - driss الخميس 20 غشت 2020 - 18:43
أسباب المصيبة هو التهور والجهل. هناك من يظن أنه في منئ عن الفيروس ولا يتخذ اي احتياطات بل هناك من يريد لعب البطل والنتيجة تفشي الوباء خصوصا في الأحياء الشعبية التي لا تراعي أدنى احتياط(درب بوشنتوف، حي التقدم، درب السلطان وقس على ذلك في المدن الاخرى). ربما كنا سنكون احسن احوالا لو منع عيد الأضحى، ولكن "عبقرية" الحكومة ترى غير ذلك. على المواطنين ان يتحملوا مسؤوليتهم وتبعات تهورهم لأن الأحياء الشعبية هي الأرض الخصبة لتوالد الفيروس.
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