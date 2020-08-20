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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1325 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1325 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 47638 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1644767 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 775 حالة.
وتم التأكد من 1230 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 32806 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
الفشل في التسيير، من المسؤول عن قرار السماح بعيد الأضحى ؟
و تفشي الحالة الوبائية بخصوص العطلية الصيفية في المدن السياحية ؟!!
يجب تحميل المسؤولية للجهات المعنية !!!!
هل نقدم اولادنا قربانا لكورونا نتيجة لأخطاء الحكومة القاتل ؟؟
إننا وفي ظل هذه الجائحة، نريد مواطنا صالحا في خمسة أيام، ولم نقدم له قبلا، لا إعلاما تنويريا ولا عدالة اجتماعية ولا عملا دامجا، نريده مواطنا صالحا، وفي ظرف خمسة أيام وكل ما قدمناه له هو التفقير والتجهيل والتبخيس. فما حدث، لا يمكن اعتباره معزولا، إنه يدين السياسي والديني والاقتصادي والاجتماعي.
إنه يدين النسق برمته."
الحل الامثل هو معاقبة من لم يحمل الكمامة و من لم يحترم التباعد و الحكومة الله يهديها يجب ان لا تاخد قرارات ارتجالية تزيد من ارتفاع الوباء كليلة الهروب.
فشلنا فشلا ذريعا في الخروج من الحجر الصحي
الدولة راهنت على الوعي الجماعي للمواطن.
بعض المواطنين قابلوا هذه المراهنة بالاستهتار و اللامبالاة وعدم الانخراط في تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل وقف انتشار الوباء.
هذه نتيجة طبيعية لفشل النموذج التنموي الحالي وللسياسات الفاشلة لبناء الإنسان المواطن و لبناء الوعي الجماعي ولتعزيز الثقة
هيئنا جميع الظروف الملائمة لإعادة انتشار السريع للوباء
رغم تسجيل معدل إصابات يوميا يفوق 500 خلال شهر يوليوز ، تم الرفع الكلي الحجر الصحي
عدم مواكبة المواطن بالحملات التحسيسية و الزجرية عند مراحل الخروج من الحجر الصحي
اختلاط و اكتظاظ في المقاهي، الأسواق، في الشواطئ، المعامل، المصانع، الإدارات...
الإحتفال بعيد الأضحى و كثرة الزيارات العائلية من المناطق الموبوءة.
قرارات ادارية تتنافى مع الخطاب الرسمي والتعليمات الطبية على الصعيد العالمي اللتي توصي وتحث المسنين على المكوث بمنازلهم كقرار تجديد بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية.
طوابير المواطنين و المسنين أمام الإدارات و وكالات البريد.
فلا خوف علينا ولا نحن نحزن...الدواء موجود عند البكماني : رفع الكفوف إلى السماء ففي ذلك لقاح لمرضنا
أنهينا لحم العيد و الفيروس ما زال نتسرا و بشدة هذه هي بركة العيد شكرا حكومتنا
من أراد الخير لنفسه و لعائلته فليفرض الاحتياطات اللازمة على نفسه لا تنتظروا قرارات من الحكومة فهي نائمة لا تزعجوها
فلا خوف علينا ولا نحن نحزن...الدواء موجود عند البكماني : رفع الكفوف إلى السماء ففي ذلك لقاح لمرضنا
جدتي زادوا ف ساعة ديما كدعي على المسؤولين الله إلكيها ( كورونا) ليهم. ما فائدة الساعة الإضافية مع تدهور الإقتصاد العالمي
الحل هو التأقلم مع الوضع و الالتزام بوسائل الحماية من نظافة و كمامة واقية
دول كاتسجل الالاف يوميا و الوضع شبه عادي
أذخلوا خرائط كورونا،كل الدول فيها آلاف الحالات الجديدة إلا الصين رغم إستقبالها ملايين السياح حاليا.و يعملون طبيعيا و رأيتهم يحتفلون في مسبح ضخم في ووهان التي خرج منها الفيروس
لا تقولون لي بفضل الحجر الصحي قضت على الفيروس و لا بفضل الكمامات
لأن كل جيرانها مازالوا يعانون من الفيروس إلا حليفتها كوريا الشمالية
ثم يقول لنا محللي المقاهي و رأس الدرب أننا نؤمن بنظرية المؤامرة، و كأن ما نؤمن به هو وحي خيالنا.الصين لعبت لعبتها في هذا الفيروس،و العالم متوقف، و الصين تنتج و تبيع،و امريكا و صندوق النقد يغرقون العالم بالديون الربوية مع العلم أن جل الشركات في الصين هي أمريكية.
من المستفيذ؟الصين،أمريكا و من يملكون صندوق النقد الدولي من صهاينة روتشيلد و روكفلر و باقي العائلات الصهيونية صاحبة رؤوس الأموال الربوية
الحل في رأيي هو مقاطعة المحلات التجارة والمطاعم والسلع الصينية،حتى تخرج الصين الدواء الذي إستعملته لوباءها المصطنع.و إن لم ترضخ،يجب طرد كل الصينيين إلى بلدهم،و حصارها إقتصاديا حتى تذوق وبال أمرها
ألا يكفي تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة يوميا؟ أم أن أرواح مواطنينا لا قيمة لها؟
ما هو دور الحكومة في تدبير هذه الأزمة؟ أليس حري بها أن تقدم استقالتها من باب أضعف الإيمان؟
كيف سنستقبل الدخول المدرسي في غضون عشرة أيام؟
إنه العبث بعينه و لا حياة لمن تنادي!!!!
من جهة ثانية .. عدد هائل لم يتمكن من إجراء التحاليل ، ناهيك عن من مات و دفن قبل ظهور النتيجة .. و آخرون يفترشون ممرات المستشفيات و أرصفتها .و أطباء و ممرضين يحتجون على نقص المعدات و الأكسجين .
و لا زلنا نسمع أن الحالة الوبائية تحت السيطرة .
بالله عليكم .. باراكا علينا .
الحالة يرثى لها .
إن استمر الوضع هكذا ، قريبا سنرى جثت أموات كورونا تملأ الشوارع
وتذكرو كلامي جيدا الحجر الصحي لن يعود ولو تعددت حالات وفاة 100 في يوم
مادامت فرنسا لم تعود الى الحجر الصحي فالمغرب ايضا لن يعود اليه
هؤلاء الذين يسيرون شؤون البلد من ينزلوا علينا من المريخ أو كوكب آخر ، هم من أبناء هذا الوطن، فكما قيل؛ كما تكونوا يولى عليكم، عمالكم أعمالكم. فهم إذن من جنسنا ومن طينتنا. فمتى صلحنا صلح مسؤولونا وبالتالي أصلحوا أنفسكم وما استرعاكم الله...
كاين شي وحدين فكل احصاءيات، تيكتب ليك #هادشي ولا تيخلع.# فلم بدا من العام الماضي هو عاد الخلعة جاتو...
على هاد القبل فقش غنديرو الوقاية ؟ بان ليا تيقرب يتسلا الفيلم عاد ينضو تيفهمو في الوقاية
اللهم اللطف بنا و ادخلنا في رحمتك ان رحمتك قد وسعت كل شيء.
اما عندنا في المغرب..السؤال المحير هو لماذا كتامة ما تزال صفر حالة؟؟؟
الوباء لا علاقة له بالذنوب او المعاصي. الوباء له اسبابه و له طرق علاجه. فاكتشيفوها يُرفع عنكم الوباء. لا تنسوا ان الوباء شأنه كسائر الامراض و العلل. العلم و بالعلم وحده نكتشف العلاج.