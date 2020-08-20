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الرئيسية | مجتمع | الملك يعفو عن 673 شخصا بمناسبة "عيد الشباب"

الملك يعفو عن 673 شخصا بمناسبة "عيد الشباب"

الملك يعفو عن 673 شخصا بمناسبة "عيد الشباب"
هسبريس من الرباط
الخميس 20 غشت 2020 - 19:20

أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 673 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، منهم 522 موجودون في حالة اعتقال و151 في حالة سراح.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

"بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1442 هجرية 2020 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 673 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 522 نزيلا وذلك على النحو التالي:

- العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 220 نزيلا؛

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 298 نزيلا؛

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 4 نزلاء؛

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 151 شخصا موزعين كالتالي:

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 70 شخصا؛

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 06 أشخاص؛

- العفو من الغرامة لفائدة : 70 شخصا؛

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 03 أشخاص؛

- العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: شخصين؛

المجموع العام: 673

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Rachida الخميس 20 غشت 2020 - 19:26
الله ينصر سيدنا و يطول ف عمرو
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-19
2 - hasqsane الخميس 20 غشت 2020 - 19:30
شكرا جزيلا صاحب الجلالة حفضك الله ورعاك
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-15
3 - بارك الخميس 20 غشت 2020 - 19:34
بسم الله الرحمان الرحيم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة نبارك لكم ياصاحب الجلالة و نتمنى لكم الصحة والعافية و التوفيق والنجاح حتى ترى شعبك يعيشوا في الرخاء كما نطلب منكم يا أمير المؤمنين أن تعفوا على جميع المعتقلين المغرر بهم من رعاياكم و ابنائكم في الريف المغربي حفظكم الله لنا يامولاي
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1
4 - غيور عن المغاربة الاحرار الخميس 20 غشت 2020 - 19:50
اتمنى ان يشمل العفو معتقلين الريف وجرادة وكل معتقلين الرئي العام والحرية للمظلومين والسجن للمجرمين الظالمون وشكرا للولي العهد الحسن العلوي بزيارتك إلى أجمل مدينة في المغرب بطبيعتها وكانها وزوارها
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14
5 - houssine الخميس 20 غشت 2020 - 19:58
حبذا لو شمل هذا العفو أبناء جرادة وأبناء الحسيمة
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17
6 - galenstraat الخميس 20 غشت 2020 - 20:01
الله يعفو علينا من هاد البلاد الله يعفو علينا وعليك
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3
7 - عبد الهادي الخميس 20 غشت 2020 - 20:14
يجب انتقاء من لهم ءحقية الاستفادة من هذا العفو حتى لا يدخل في الصفقات السجنية
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3
8 - medoujda الخميس 20 غشت 2020 - 20:17
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده احب من احب وكره من كره و اطال الله في عمره
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