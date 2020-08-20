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هل تأخرت الحكومة في سن قرارات جديدة لمواجهة تفشّي "كوفيد 19"؟‎

هل تأخرت الحكومة في سن قرارات جديدة لمواجهة تفشّي "كوفيد 19"؟‎
هسبريس من الرباط
الخميس 20 غشت 2020 - 23:00

تتواصل قرارات حكومية تحاول استدراك الموجة الثانية من فيروس "كورونا" في الصدور، فمجددا وأمام الارتفاع القياسي لعدد المصابين، عادت الحكومة إلى سن حزمة تدابير تتعلق أساسا ببعض المدن، وتكثف مساعي التقليص من التجمعات بتحديد أوقات اشتغال الأسواق والمقاهي.

ويشهدُ المغرب موجة غير مسبوقة للإصابة بـ"كوفيد ـ 19"، الذي ما زالَ يحيّرُ الأوساطَ الرّسمية وغير الرّسمية المغربية؛ وذلكَ على الرّغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشدّدة التي أقرّتها سلطات البلاد، بينما ربطَ بعض المتتبّعين هذه الموجة "المُخيفة" بتهاونِ مشترك.

ومنذ أسابيع، يسجّل المغرب أرقاماً "قياسية" في عدد الإصابات المؤكّدة، إذ أصبحت تتجاوزُ معدل الألف إصابة خلال اليوم الواحد؛ بينما يؤكّد خبراء أنّ المملكة مقبلة على مرحلة "صعبة"، وأن وتيرة انتشار الفيروس الحالية لا يمكن التّنبؤ بتداعياتها على المنظومة الصّحية.

وشكل معطى مزيد من المراقبة دون العودة إلى الحجر الصحي أولوية قصوى ضمن العديد من التعليقات، خصوصا بعد انتشار صور تبرز وضعية كارثية يرقد فيها مرضى "كوفيد 19" بمستشفى المامونية بمراكش، فضلا عن تواتر أرقام المصابين ليلامس الألفين.

مصطفى الناجي، مدير مختبر علم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أورد أن هذه الإجراءات جيدة وستمكن من وقف زحف فيروس "كورونا"، مستدركا أن النتائج لن تظهر سوى بعد مرور 14 يوما، وبالتالي وجب الالتزام.

وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التوجيهات والرسائل تتكرر بشكل مستمر؛ لكن بعض المواطنين يستهترون بالفيروس، مسجلا أن الغاية في النهاية تبقى وقف انتشار الوباء، وهي مسألة لا يستوعبها الجميع.

وأشار خبير علم الفيروسات إلى أن القرارات جاءت في وقتها، بعدما تيقن الجميع أنه لا بديل عن اتخاذ إجراءات حازمة، مطالبا في المقابل بمراجعة بعض اختلالات المنظومة الصحية بالبلاد، بداية بوضع المستشفيات، ويتقدمها المامونية بمراكش.

وناشد الناجي، ضمن تصريحه للجريدة، المواطنين الالتزام بالتدابير الصحية المتعارف عليها دوليا، بداية بارتداء الكمامات الواقية، ثم احترام مسافة التباعد الاجتماعي، فضلا عن الحرص على النظافة وتعقيم اليدين بشكل مستمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - اليخت الخميس 20 غشت 2020 - 23:16
تاخرت عن القبض على من كان في اليخت
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2 - مواطن الخميس 20 غشت 2020 - 23:24
هادي عقود و عقود و دوك الصبيطارات منكوبين الداخل إليهم مفقود و الخارج مولود، دابا عآاد فاقو من النعاس، فلوس التجهيزات و المستشفيات داتهم شاكيرا و لوبيز في موازين و المهراجانات و السهرات، و حكومة الديباناج لا وجود لها أسوأ و أضعف أداء حكومي في تاريخ المغرب منذ الاستقلال، حكومة خارج التاريخ
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22
3 - نوح الخميس 20 غشت 2020 - 23:25
المشكل في التسيير راه عندنا كلشي خاص الحوار مع المجتمع المدني الحكومة معاندهاش الحوار كلها كيدير لبغا ونحن نؤدي الفاتورة
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6
4 - مصطفى الشلح الخميس 20 غشت 2020 - 23:27
هم ليسوا محتاجين لسن القوانين في ذلك ، كل من استيقظ منهم باكرا يقرر مايريد، يقطعون الطريق على العباد أينما كانوا دون إنذار سابق لا يؤمنون الا بالزرواطة ، أنا لا ألومهم ربما هي فئة كبيرة من الشعب تتلذذ بتلك الانتهاكات التي ألفوها
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5 - عبد الله الخميس 20 غشت 2020 - 23:28
صاحب الكريكاتير موهوب جدا تحياتي
الحكومة فاشلة و كل الحكومات فاشلة التي تعاقبت على المغرب لا يهمهم امر المواطن الضعيف ...ان اردت ان تعرف قيمة المواطن الضعيف اذهب الى الكومسارية لغرض اوراق ادارية و انتظر المعاملة.
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6 - م روان الخميس 20 غشت 2020 - 23:28
اعتقد ان الحجر الصحي هو السيبل الانسب لمحاصرة تفشي وباء كورونا في غياب لقاح او دواء ناجع ومجتمع تغلب عليه الانانية والجهل واعتقاد البعض أنهم غير معنيون بالمرض .
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7 - sana45 الخميس 20 غشت 2020 - 23:29
المهم هو ان هاد الاجرتءات طبق على جميع المدن باش المدن لي فيها شي حاجة يسيطرو على الوضع مشي كتسناو ديما اي مدينة حتى تولي فيها كارثة عاد تسدوها اش هاد سوء التدبير كون غير خلاوني انا والله حتى نوريهم اش يديرو حيث هاد الحكومة بحال شي دري صغير معرفا مدير غير كتخبط من الاول كان عليهم يدير فتح جزئي المدن اي مفيها والويرفع عليها الحجر ويمنعو التنقل ليها باش ميدخلوش ليها الاصابات هما فتحو كولشي فدقة الكلاخ
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8 - مشكلة كبيرة الخميس 20 غشت 2020 - 23:29
القرارات سنت في وقتها إلا أنها سنت بالمقلوب كما العادة فالقرارات الأولى أي الحجر الكلي يجب أن يسن حاليا أما القرارات الحلية كان بالأجدر أن تسن أولا و عليه فهمت الآن لماذا الأميون بالبرلمان و الموجزون بالشوارع
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9 - machi dawi khawi الخميس 20 غشت 2020 - 23:29
كما قال انشتاين. "من يعيد نفس التجربة مرات متعددة ويتوقع نتائج مختلفة فهو ......" الفاهم يفهم. شكرا هسبريس واتمنا النشر
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10 - عبد الله الخميس 20 غشت 2020 - 23:32
الحكومة هي السبب لانتهاجها سياسة "طلع الكرمة انزل شكون كالها ليك" لم تعد تعرف مالذي ستفعله ولا كيف ستعالجه وها نحن على مشارف الدخول المدرسي ولا قرار ولا تخطيط؛ تنظر الحكومة والوزارة الوصية الى اخر لحظة ليتفاجئ المواطنون بقرارات ارتجالية كقرار ليلة الهروب. اللهم الطف بالبلاد والعباد
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11 - Samir الخميس 20 غشت 2020 - 23:32
عيد بأيي حال عدة ياعيد وهل فيك تجديد
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12 - ichtghak ichtghasn الخميس 20 غشت 2020 - 23:33
كفى تحميل المسؤولية للمواطنين، الوباء يواجة بالعلم وليس باستعراض السلطة. لقد راينا وسمعنا كلنا تدخلات العنيفة الا انسانية للسلطة و لم نسمع على الاجراءات التي اتخذت في حق هؤلاء الفراعنة و رد الاعتبار للمواطن، كورونا عرات الحكومة، يجب تفعيل محاسبة المؤولين؛ ثروات و ثروات صرفت بدون نتيجة
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13 - Nabilالمغربي الخميس 20 غشت 2020 - 23:35
الله يلطف بينا و السلام القضية حامضة و مغيمص حموضيتها غي الدراوش فحانا لي كنمثلو 80 % من السكان الله يحفظ مع الله يستر
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14 - عمي الخميس 20 غشت 2020 - 23:39
ومكاين والوا واش التلفزة المغربية دايرة دابا برنامج اعلى الشيخات والناس كتموت . واش هاد المسؤولين اعلى الثلفزة ممسوقينش لخطاب الملك.راه خاص وساىل الاعلام اتوعي الناس .راه متاجهين لكارثة اعباد الله.
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