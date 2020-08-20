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الرئيسية | مجتمع | الملك: لم نكسب "معركة كورونا" .. وخرق التدابير سلوك غير وطني

الملك: لم نكسب "معركة كورونا" .. وخرق التدابير سلوك غير وطني

الملك: لم نكسب "معركة كورونا" .. وخرق التدابير سلوك غير وطني
هسبريس من الرباط
الخميس 20 غشت 2020 - 21:15

خصص الملك محمد السادس المضمون الرئيسي لخطابه مساء اليوم، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب، لموضوع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال العاهل المغربي إن نفس القيم والمبادئ والتعبئة الاجتماعية لذكرى ثورة الملك والشعب، أبان عنها المغاربة اليوم خاصة في المرحلة الأولى في مواجهة "كوفيد 19".

وأوضح الملك بأن الدولة قامت بتقديم الدعم لفئات واسعة من المواطنين، وأطلقنا خطة طموحة وغير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة".

وتابع قائلا "إننا لم نكسب بعد، المعركة ضد هذا الوباء، رغم الجهود المبذولة. إنها فترة صعبة وغير مسبوقة بالنسبة للجميع"، قبل أن يضيف "صحيح أنه كان يضرب بنا المثل، في احترام التدابير الوقائية التي اتخذناها، وفي النتائج الحسنة التي حققناها، خلال فترة الحجر الصحي، وهو ما جعلنا نعتز بما قمنا به، و خاصة من حيث انخفاض عدد الوفيات، و قلة نسبة المصابين، مقارنة بالعديد من الدول".

ولكن مع الأسف، يردف العاهل المغربي، لاحظنا مع رفع الحجر الصحي، أن عدد المصابين تضاعف بشكل غير منطقي، لأسباب عديدة، فهناك من يدعي بأن هذا الوباء غير موجود؛ و هناك من يعتقد بأن رفع الحجر الصحي يعني انتهاء المرض؛ وهناك عدد من الناس يتعاملون مع الوضع، بنوع من التهاون والتراخي غير المقبول.

وشدد الخطاب الملكي على أن "هذا المرض موجود؛ و من يقول عكس ذلك، فهو لا يضر بنفسه فقط، وإنما يضر أيضا بعائلته وبالآخرين"، قبل أن يستمر بالقول "يجب التنبيه أيضا، إلى أن بعض المرضى لا تظهر عليهم الأعراض، إلا بعد 10 أيام أو أكثر، إضافة إلى أن العديد من المصابين هم بدون أعراض. وهو ما يضاعف من خطر انتشار العدوى، و يتطلب الاحتياط أكثر".

وزاد "هذا المرض لا يفرق بين سكان المدن والقرى، ولا بين الأطفال و الشباب والمسنين"، منبها إلى أن "الواقع أن نسبة كبيرة من الناس لا يحترمون التدابير الصحية الوقائية، التي اتخذتها السلطات العمومية: كاستعمال الكمامات، واحترام التباعد الاجتماعي، واستعمال وسائل النظافة و التعقيم".

واستطرد الملك "فلو كانت وسائل الوقاية غير موجودة في الأسواق، أو غالية الثمن، قد يمكن تفهم هذه التصرفات. ولكن الدولة حرصت على توفير هذه المواد بكثرة، وبأثمان جد معقولة. كما أن الدولة قامت بدعم ثمن الكمامات، وشجعت تصنيعها بالمغرب، لتكون في متناول الجميع".

ولم يفت الخطاب أن يصف هذا السلوك بأنه "غير وطني و لاتضامني. لأن الوطنية تقتضي أولا، الحرص على صحة وسلامة الآخرين؛ ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط، وإنما هو قبل كل شيء، الالتزام بعدم نشر العدوى بين الناس".

وعاد الملك ليقول إن "هذا السلوك يسير ضد جهود الدولة، التي تمكنت و الحمد لله، من دعم العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها، إلا أن هذا الدعم لا يمكن أن يدوم إلى ما لانهاية، لأن الدولة أعطت أكثر مما لديها من وسائل وإمكانات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - ابن المملكة المغربية الشريفة الخميس 20 غشت 2020 - 21:23
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس وحفظ الله ولي عهده وكافة الأسرة الملكية الشريفة ،و حفظ الله كل من أراد لهذا البلد الأمين الأمن والاستقرارو السلام.
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66
2 - الهرفالي محمد الخميس 20 غشت 2020 - 21:25
عندما يضطر الملك إلى حصر موضوع الخطاب كله في كوفيد 19 فإن الأمر فعلا خطير ولا يبشر بخير ، ولا بد من تعاون الجميع حكومة وملكا وشعبا للتصدي لهذا الوباء الخطير .
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238
3 - lahnine Ahmed الخميس 20 غشت 2020 - 21:26
سلام أطال الله في عمر سيدنا الله انصر راه الناس ما بقاتش حاسبا المرض كاين لا تباعد لاكمامات او واقيلة حتى لغسيل ماكاينش الله يهديكم خافوا على ابلادكم اوواليديكم اواوليداتكم
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67
4 - Nour الخميس 20 غشت 2020 - 21:27
ترى من يتحمل المسؤولية في تجهيل الشعب و همجيته و غياب مظاهر الحظارة. عقود من التجهيل و التفقير أنتجت هكذا شعب 65سنة من الاستقلال لا صحة لا تعليم لا قضاء ..
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291
5 - rodeo الخميس 20 غشت 2020 - 21:28
فعلا كل من لا يحترم قوانين الحجر الصحي فهو لا يتصف بالمواطنة و يستحق الشفقة على سلوكه الهمجي أما أصحاب التعناق و السلام من الوجه هادوك يحسبون أنفسهم أبطال خارقين لا يقهرون لكن جهلهم سيؤدي بهم إلى مالا تحمد عقباه
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58
6 - mahroucha الخميس 20 غشت 2020 - 21:28
الحجر الصحي من الأحسن لتفادي الكارثة
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42
7 - MOUISSA الخميس 20 غشت 2020 - 21:28
جلالة الملك كان واضحا في خطابه إما الإحترام التام لإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا بوضع الكمامة التي لا يتجاوز تمنها تمانين سنتيم و التعقيم و التباعد الإجتماعي و إما العودة إلى الحجر الصحي الشامل مع التشديد الصارم الله إعز لحكام سمعتم يا معشر المتخلفين و الراس القاصح
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22
8 - الفاسي الخميس 20 غشت 2020 - 21:28
أنا سائق شاحنة بالأمس توجهت من إسبانيا إلى مدينة الحسيمة على الطريق الساحلية تطوان واد لو الشواطئ مليئة عن أخرها بأعلياء القوم بسيارتهم الفارهة يستجمون كأن البلاد لا يوجد فيها حالة طوارئ صحية وكل هذا أمام أعين السلطات
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132
9 - أمل الخميس 20 غشت 2020 - 21:29
الله يحفظ ملكنا الغالي ويوفقه لخدمة بلده العزيز وشعبه.
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6
10 - فاطمة الزهراء الخميس 20 غشت 2020 - 21:30
كمواطنة مغربية اقدم اعتذاري لملك البلاد لأننا لم نكن بالمستوى المطلوب الذي تمناه فينا كشعب و خذلناه صراحة،معركة لكل طرف مسؤوليته كمواطن و كحكومة، محزن جدا....
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-104
11 - محمد الخميس 20 غشت 2020 - 21:30
كل ما همني في الخطاب هو الاطمئنان على صحة مولانا الامام و التملي بطلعة جلالته البهية.
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-57
12 - ايمداحن الحسن الخميس 20 غشت 2020 - 21:30
ندعوا لصاحب الجلالة نصره الله بموفور الصحة والعافية،وندعوا جميع المغاربة الالتزام بالتدابير الصحية المناسبة،حتى نجتاز هذه المحنة الخطيرة ونضمن الاستقرار لبلدنا العزيز.
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14
13 - فرحان الخميس 20 غشت 2020 - 21:30
شاهدت و انصت لخطاب الملك و صراحة خطاب في صميم لسنا وطنيين لا نحب سوى انفسنا الكل يحب نفسه و هواه
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15
14 - أبو حسام الغرباوي الخميس 20 غشت 2020 - 21:32
خطاب هام جدا ، بحيث تطرق للحدث الكبير.. الكوفيد ... ، والوضعية الوبائية بالمغرب ، والجميل هوالتركيزعلى من يدعون أن كورونا غير موجودة ، ونحن نعلم أن الشعب المغربي له ثقة تامة في ملك بلاده ، الاشاعات كانت قد تركت أثرها على الناس ، لكن الخطاب حمل معه حقيقة الوباء وحمل معه ايضا الثقة التي يكنها الشعب المغربي للملك ، أكيد الوضع سيتغير من بعد الخطاب، بسبب هاته الثقة التي ورثناها أبا عن جد ولها جذورها وتأثيرها في نفوس المغاربة ...
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1
15 - مواطنة الخميس 20 غشت 2020 - 21:32
اللهم احفظ بلدنا ملكا وشعبا وارضا من الوباء والبلاء تحت شعار الله الوطن الملك
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8
16 - ز. عثمان الخميس 20 غشت 2020 - 21:32
اولا و قبل كل شيء اتقدم بكل التهاني كمواطن مغربي لجلالة الملك بمناسبة حلول السنة الجديدة اعادها الله عليه على المغرب شعبا و ملكا بالصحة و العافية و زوال البلاء. نحن نعي مدا خطورة الوضع و نشكركم على توفير مستلزمات الوقاية لنا بثمن بسيط بالنسبة لكم و لكن بالنسبة لظروفنا الحالية الخبز اهم خاصة ان اغلبنا رفيق البطالة. بخلاصة انا كرب عائلة في قطاع غير مهيكل (السياحة) ما الحل؟منين غنعيش انا او ولادي؟باش غنخلص الكرا و الضو؟واش بالماء و الصابون؟انتم الراعي و نحن الرعية. لذا يجب على جلالتكم ايجاد حلول سريعة و ناجعة. فالقادم اكبر. دمتم لنا ملكا و ولي امرنا.
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-10
17 - موح الخميس 20 غشت 2020 - 21:32
جاب من الاخير (ايها المواطن فمرحلة الحجر دعمناك ,وطلبنا منك مقابل رفع الحجر دير كمامة وتبعد من الجوقة وتنظف حالتك ’درتي فيها عايق ,دابا تقاد ولا الحجر وبلا دعم)
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15
18 - احمد الكلميمي الخميس 20 غشت 2020 - 21:33
الشعب غالبيته العظمى اميين، فمن يحترم التدابير يا ترى؟؟ قبل رفع الحجر كان لزاما على الدولة الضرب بيد من حديد لكل من كان سببا في خرق التدابير الاحترازيةو، اقصد الشركات التي لا تحترم التدابير، اقصد المراهقين المستهترين بالوضع وكانو سببا في هلاك العشرات يوميا،، المغرب قبل ان يقوم بخطة انعاش الاقتصاد وجب عليه انعاش العقول التي خيم عليها الجهل و اللاوعي،...
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6
19 - Tarik الخميس 20 غشت 2020 - 21:34
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس وحفظ الله ولي عهده وكافة الأسرة الملكية الشريفة ،و حفظ الله كل من أراد لهذا البلد الأمين الأمن والاستقرارو السلام.
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-7
20 - مواطنة تحب بلدها الخميس 20 غشت 2020 - 21:34
لا ألاه إلا الله ... كلام معقول ،الله يهدي الجميع
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9
21 - Abdou الخميس 20 غشت 2020 - 21:34
Merci et Bravo Majesté : j'espère que le message Royal est bien maîtrisé par tout le monde :Nous les citoyens et elles les autorités.Merci Sidi pour votre discour court mais pertinent et intelligent.Allah tbark fâmar Sidi
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-7
22 - Y/L الخميس 20 غشت 2020 - 21:35
يجب على المواطنين اخد الامور بجدية و المسؤولية واحترام التدابير حفاظا على العائلة الصغيرة قبل الكبيرة
نتمنى المزيد من الوعي وكفى من الاشاعات التي تزيد الوضع سوءا
المرض موجود و خطير و شكرا لكل السلطات على المجهودات
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12
23 - الصحراء المغربيه الخميس 20 غشت 2020 - 21:36
الله ايبارك في عمر سيدي
الله اينصركم ووفقكم لما فيه خير ل البلاد والعباد
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-14
24 - واحد من المغاربة الخميس 20 غشت 2020 - 21:36
صراحة أننا تتواجد في مأزق حقيقي فإما أن نعود للحجر الصحي مع ماله من عواقب وخيمة على الاقتصاد و السلامة النفسية للمواطن او ننتظر كوارث حقيقية تتمثل في ارتفاع الوفيات و انهيار المنظومة الصحية ومن هدا المنبر ندعو اخواننا المغاربة الالتزام بالتدابير الصحية و الوقائية لتجنب المغرب أسوأ السيناريوهات كما ندعو الحكومة أن ترتب القطاع الصحي ضمن أولوياتها لان تحسين المنظومة الصحية أصبح أمرا ملحا لا مناص لنا عنه يجب أن نتعامل معه بنفس الأهمية التي نوليها لقضية وحدتنا الترابية
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13
25 - بنت الرباط الخميس 20 غشت 2020 - 21:36
الحمد لله على سلامة ملكنا وتحسن صحته. والحمد لله على خطابه الواعي والمسؤول و تحميله المسؤولية للجميع. نحن جميعا في قارب واحد فاما ننجو جميعا او لا قدر الله ....
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-7
26 - مستفذ ما شاف الخميس 20 غشت 2020 - 21:37
كلام معقول وفي الصميم ولا يسعنا الا ان نطلب الله عز وجل ان يرفع عنا كل وباء وان يفرج علينا اجمعين وان يهدينا لما فيه الخير للجميع
للاسف يا سيدي كل المغاربة دخلوا بيوتهم بامر من الدولة لمدة فاقت الثلاثة شهور الا ان الاستفادة كانت لبعض المغاربة والبعض الاخر لم يتلقى ولو لقمة وكانه منسي فنطالب المسؤولين ان يبحثوا عن من ضاع حقه من الدعم ومحاسبة آخذه وهو غير محتاج له لكي نحس باننا اجمعين مغاربة فقد استفاد الغريب من دول اخرى ونحن مغاربة ابا عن حد لم نستفيد الا من الحجر الصحي اهذه هي المواطنة ام هناك طبقات حتى في الوطن
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5
27 - تايكة غرماد الخميس 20 غشت 2020 - 21:38
صافي لافوت ديال المواطن !! وانتهى الكلام وان لم نفعل شيءا فالوضعية تسبب فيها المواطن !!
هكدا تخرج الدولة داءما رابحة رغم ان الهفوات في السماح بالعيد والسفر وفتح الشواطء كانت اهم سبب كل الكوارث الحاصلة
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18
28 - الحل الخميس 20 غشت 2020 - 21:38
احسن حل لمحاصرة هذا الوباء اللعين هو الحجر الصحي لكل منطقة لا تحترم الوقاية والتباعد و استهتار بالوضع لتكن عبرة لمن لا يعتبر و الله يهدينا و يبعد عنا الوباء يا ارحم الراحمين
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6
29 - skimo الخميس 20 غشت 2020 - 21:38
الحمد للّه ملي شفناك ا سيدنا على خير
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-2
30 - امل من اكادير الخميس 20 غشت 2020 - 21:38
الله يطول لينا فعمر سيدنا، هو الوحيد صمام امان هاد البلد.
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-3
31 - أناس الخميس 20 غشت 2020 - 21:38
الدولة تدفع ثمن تدمير ما تبقى من هبة المدرسة العمومية...
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24
32 - محمد الشوري-مكناس الخميس 20 غشت 2020 - 21:39
اللهم احفظ ملكنا وولي عهده ووطننا من كل المكاره .ايها المغاربة الاحرار استجيبوا لنداء الملك الهمام نداء الحياة والمسؤولية والوطنية .لبوا النداء لحماية الانفس ومستقبل ابنائنا و بلدنا.يا رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سالما تحت القيادة الحكيمة و الرشيدة لجلالة الملك رعاه الله.
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-12
33 - مروان الخميس 20 غشت 2020 - 21:39
حفظ الله ملكنا الحبيب وحفظ الله بلادنا المغرب
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1
34 - فواد الخميس 20 غشت 2020 - 21:40
لابد من اعادة الحجر الصحي لتفادي كثرة الضحايا او سنعيش أزمة خانقة
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-2
35 - moha الخميس 20 غشت 2020 - 21:42
حفضك الله يامولاي ونسأل الله تعالى ان يرفع عنا هادا الوباء اميييييين
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36 - عبدالصمد الخميس 20 غشت 2020 - 21:42
اللهم احفظ لنا ملكنا الغالي وبارك خطواته في سبيل بلدنا الحبيب
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37 - Résident à l'étranger الخميس 20 غشت 2020 - 21:42
Notre Roi dans son discours a insisté pour le respect de ce danger Covid19 ,donc a remarqué qu'il n y'a pas le respect de réglement de propreté et distanction ,à mon avis pour ne pas avoir le plus des résultats dangereux et pour notre pays il faut un confinement total et strict dans tout le pays
Attention Attention les résultats à venir sont pire.
UN CONFINEMENT TOTAL LE PLUTÔT POSSIBLE
VIVE NOTRE ROI ET VIVE LE MAROC
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0
38 - ملاحض الخميس 20 غشت 2020 - 21:45
جلالة الملك قال ما يجب أن يقال حول الأزمة الصحية كرونا.
مع الأسف الشديد كنا في البداية نموذج أشاد به الجميع لاكن كما يقال بالدارجة لضربتو يديه ما يبكيش. مشكلنا خاصة في عينة كبيرة من (شبابنا ) لا أعرف حقيقة ماهي المادة الموجودة في عقولهم.
كيف يفكرون والله انا شخصيا أرى فيهم أجسام بشرية متحركة و لا يعرفون و لا يفقهون شيئا سوى الزواق و التقليد .كان الله لك ياوطني.
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-5
39 - Simoo الخميس 20 غشت 2020 - 21:46
الجهل الجهل وعدم الوعي ينخر مجتمعنا
المغرب يجني سنين سياسات تعلمية انتجت عنصر بشري يعد حا ليا الحاجز المانع لاي مجهود تنموي والدولة هي المسؤلة
الاحزاب المغربية لا تقوم بتاطير المواطن وجعله ينخرط في سياسات البلاد وجعله طرف مهم وهذا هو السبيل مع العدالة الاجتماعية لخلق حب الانتماء للوطن ،اصبحت وسيلة للكسب منعزلة وفارغة من المواطنين تتحرك عند اقتراب لانتخابات
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5
40 - مواطن الخميس 20 غشت 2020 - 21:47
عطيونا باش نعيشو مع وليداتنا و ديرو الحجر الشامل واحد ثلاثة اشهر اخرى.
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8
41 - مواطنة الخميس 20 غشت 2020 - 21:47
مادام المواطن غير واعي، لابد أن لاتكون الحكومة كذلك، لماذا فتحتم الطرق ومنحتم فرصة التنقل ونقل الوباء ، على الاقل، بعد رفع الحجر ، كل واحد يبقى في جهته.
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42 - hima الخميس 20 غشت 2020 - 21:49
الحمد لله لشفناك على خير الله احفظك اما كوفيد بدون رتعليق
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1
43 - محمد الخميس 20 غشت 2020 - 21:50
الله نصر سيدنا وطول فى العمر تاعو هوا الوحيد الذى يحب الخير للمغاربة. الله شفيه وعفيه وراك فى قلبنا يا ملكنا الغالى ونتمنى لك الشفاء و الصحة الجيدة ونتمنى آن تزورنا بمدينة الجديدة
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0
44 - مهاجر وافتخر الخميس 20 غشت 2020 - 21:50
كلام من ذهب لصاحب الجلالة الذي أنقذ البلاد والعباد منذ الوهلة الأولى بتبصره وحكمته حفظ الله ملكنا العزيز والشعب المغربي قاطبة وأطال الله عمره ووفقه الله لما يحب ويرضاه. .
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-1
45 - عبدالله الخميس 20 غشت 2020 - 21:52
عاش الملك ، اطلالة حفيد النبي تحمل كل خير إن شاء الله وتبهج صدورنا والتي ضاقت بأخبار الوباء، اللهم أحفظ مولانا أمير المومنين وارفع هذا البلاء عنا يا رب واشف مرضانا واحفظ بلدك الأمين من كل سوء ومن كل خوف، اللهم ارحمنا بعام نغاث فيه واسقنا عيث نافعا ، آمييين
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-1
46 - مغربي أبا عن جد الخميس 20 غشت 2020 - 21:52
الله يحفظ ملكنا و يعطيه الصحة و يبارك في عمره. و الله يهدي المواطنين و يكونو واعيين بواجب الوطنية هاد الفترة العصيبة ديال الوباء. و وعيو بعضكم أعباد الله فلبلاد أنكوم إيلا ماشديتوش رجليكوم شويا ويلا بقيتو متهورين كتسافرو و كتخرجو و تتبحرو والبيسينات و شي غادي عند شي ولخروج و الزحامات فالسواق و الزناقي و المواصلات و الحمامات و لقهاوي را غاديين يرجعو الحجر الصحي و كيفما قال ملكنا هاد المرة غادي يكون صعيب اجتماعيا يعني اللي عندو غير بيت غادي يضطر يكون فيه 24 ساعة و اقتصاديا يعني كلشي ساد و مكاينا خدمة ما كاين صندوق كورونا. المهم نتمنى من الدولة تكون استباقية و الدراسة تكون عن بعد بعدا و ميديروش فحال خطأ العيد و السياحة الوطنية عوتاني، و بعدو من الزحام و احتارمو التباعد و ضروري بالكمامات حتى للأنف و مواد التعقيم دائما معاكوم و لخروج ميكون غير للضرورة.
حفظ الله بلادنا و ملكنا و كل مغربي أينما كان بما حفظ به الذكر الحكيم
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47 - Yassine الخميس 20 غشت 2020 - 21:53
احسن ملك في العالم يحب شعبه الله يبارك في عمرك سيدنا
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-2
48 - يوسف الخميس 20 غشت 2020 - 21:53
العودة حجز صحي هوا الحل الصحيح لان بعض ناس لا ينصحون الى بقوة وياخذون الأمور بسهولة
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-3
49 - عبد الله من كازا. الخميس 20 غشت 2020 - 21:55
الى صاحب التعليق NOUR رقم 4 سبب التخلف يا اخي واضح كيف كان حال المجتمع المغربي والعربي بصفة عامة مند القرن الثالت عشر والى حدود القرن التاسع عشر لقد كنا نعيش في التخلف المطلق وهناك كتب وابحاث كثيرة خصصت لهدا الموضوع لا علوم ولاطب ولا جامعات علمية متخصصة في الفيزياء ووووووو فقط الشعودة والخرافات ان تخلفنا ظاهرة شمولية مركبة وتاريخية ويجب أن نبحث عن الاسباب الحقيقية .تاريخنا يقدم الاجوبة عن تخلفنا.
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0
50 - Campo dchrif الخميس 20 غشت 2020 - 21:57
الكل متفق على ان بعض المغاربة لا الاغلبية لا ولم ولن يلتزمو بالاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا ولكن لنكن موضوعيين بعض الشيء من سمح لهم بالاحتفال بعيد الاضحى وما صاحب دلك من فوضى عارمة عمت ربوع المملكة اسواق ماشية كانها طواف الكعبة ليلة الهروب وكوارثها حان الوقت للتعامل بحزم وصرامة مع بعض الفئات من الشعب التي تتحدى السلطات ولا تلتزم بحالة الطوارئ ودلك بالسماح بنزول الجيش المشاة وليس مدرعات لتطبيق حظر التجوال الشامل بكل المدن الموبوؤة لا فرق بين هاديك المدينة لي في الشمال وبين محور كازا الرباط الكل سواسية
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51 - Observateur الخميس 20 غشت 2020 - 21:58
خطاب صاحب الجلالة وضع النقط على الحروف، و لكن هناك إدارات لم تفهم الوضع الي اليوم، ما معنى الزحام الشديد لتجديد البطاقة الوطنية، بينما يكفي تمديد اجل صلاحية البطاقة الحالية اعتمادا على قانون الطوارئ و حصرها فقط للحالات الني تتطلب بطاقة هوية، و يمكن تعمييم هاته الفكرة التي لا تتطلب جهودا و إنما فقط تنسيقا
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