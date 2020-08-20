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كُتّاب وآراء
الخطاب الملكي يحذر من تداعيات قرار إعادة "الحجر الصحي" الشامل
قال الملك محمد السادس إن بعض مرضى "كوفيد ـ 19" لا تظهر عليهم الأعراض إلا بعد 10 أيام أو أكثر، إضافة إلى أن العديد من المصابين بالمرض سالف الذكر هم بدون أعراض؛ وهو ما يضاعف من خطر انتشار العدوى، ويتطلب الاحتياط أكثر.
وشدد العاهل المغربي، في خطاب ذكرى "ثورة الملك والشعب"، على أن "هذا المرض لا يفرق بين سكان المدن والقرى، ولا بين الأطفال والشباب والمسنين".
واستطرد الملك قائلا إن "نسبة كبيرة من الناس لا يحترمون التدابير الصحية الوقائية، التي اتخذتها السلطات العمومية: كاستعمال الكمامات، واحترام التباعد الاجتماعي، واستعمال وسائل النظافة والتعقيم".
وزاد "لو كانت وسائل الوقاية غير موجودة في الأسواق، أو غالية الثمن، قد يمكن تفهم هذه التصرفات. ولكن الدولة حرصت على توفير هذه المواد بكثرة، وبأثمان جد معقولة. كما أن الدولة قامت بدعم ثمن الكمامات، وشجعت تصنيعها بالمغرب، لتكون في متناول الجميع".
وتابع الجالس على عرش البلاد بأن الأمر هنا يتعلق بسلوك غير وطني ولا تضامني؛ لأن الوطنية تقتضي، أولا، الحرص على صحة وسلامة الآخرين؛ ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط، وإنما هو قبل كل شيء الالتزام بعدم نشر العدوى بين الناس.
ولفت الخطاب ذاته إلى أن "هذا السلوك يسير ضد جهود الدولة، التي تمكنت والحمد لله من دعم العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها"، مستدركا: "أن هذا الدعم لا يمكن أن يدوم إلى ما لانهاية، لأن الدولة أعطت أكثر مما لديها من وسائل وإمكانات".
وسجل الملك بأنه، بموازاة مع تخفيف الحجر الصحي، تم "اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، قصد الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من انتشار الوباء، إلا أننا تفاجأنا بتزايد عدد الإصابات".
وصارح العاهل المغربي شعبه بالقول: "تدهور الوضع الصحي الذي وصلنا إليه اليوم مؤسف، ولا يبعث على التفاؤل. ومن يقول لك، شعبي العزيز، غير هذه الحقيقة فهو كاذب؛ فبعد رفع الحجر الصحي، تضاعف أكثر من ثلاث مرات، عدد الإصابات المؤكدة، والحالات الخطيرة، وعدد الوفيات، في وقت وجيز، مقارنة بفترة الحجر".
ولفت الملك إلى أن "معدل الإصابات ضمن العاملين في القطاع الطبي ارتفع من إصابة واحدة كل يوم خلال فترة الحجر الصحي، ليصل مؤخرا إلى عشر إصابات"، محذرا من استمرار هذه الأعداد في الارتفاع، باعتبار أن اللجنة العلمية المختصة بوباء "كوفيد 19" قد توصي بإعادة الحجر الصحي، بل وزيادة تشديده".
وأكمل الخطاب الملكي: "إذا دعت الضرورة لاتخاذ هذا القرار الصعب، لا قدر الله، فإن انعكاساته ستكون قاسية على حياة المواطنين، وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، مردفا بأنه "بدون الالتزام الصارم والمسؤول بالتدابير الصحية، سيرتفع عدد المصابين والوفيات، وستصبح المستشفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء، مهما كانت جهود السلطات العمومية، وقطاع الصحة".
ودعا الملك كل القوى الوطنية إلى "التعبئة واليقظة، والانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء"، قبل أن ينبه إلى أنه "بدون سلوك وطني مثالي ومسؤول، من طرف الجميع، لا يمكن الخروج من هذا الوضع، ولا رفع تحدي محاربة هذا الوباء".
وفي ختام الخطاب، وجّه الملك كلامه إلى الشعب بالقول: "إن خطابي لك اليوم، لا يعني المؤاخذة أو العتاب؛ وإنما هي طريقة مباشرة، للتعبير لك عن تخوفي من استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، لا قدر الله، والرجوع إلى الحجر الصحي الشامل، بآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (71)
لكن حتى القرارات المتهورة للحكومة ساعدت في انتشار الوباء بشكل ملحوظ، و ما نجنيه اليوم هو تبعات قرار إغلاق ثمانية مدن و في غضون ساعات قليلة ، ما خلف أحداث ما أصبح يسمى بليلة الهروب الكبير، كما قرارات إغلاق بعض المناطق مثلا إغلاق الشواطئ بالبيضاء سيخلف ضغطا كبيرا على الشواطئ المجاورة المحمدية شمالا و سيدي رحال جنوبا،
الأمر لا يبشر بالخير و الحجر الصحي ليس هو الحل .
سندفع الآن ضريبة تجهيل الشعب و تفقيره و سرقة ثرواته اللتي أنتجت مجتمعا جاهلا لا يستطيع الدفاع عن حقوقه و إن غدا لناظره قريب
هناك عائلات منذ شهور لم تعرف لون اللحم
و هناك عائلات لم تأكل سوى الخبز و الشاي منذ شهور و لا تعرف ماذا يعني مواد التعقيم
و هناك عائلات داخلها اليومي فقط 20 درهم العائلة كاملة
و هناك ملايين الفقراء حرمو حتى من 20 درهم يوميا للقوت اليومي بسبب الفقر و البطالة و الحجر الصحي
شعب مثقف يحتاج إلى دعم مادي و عدالة اجتماعية و تقسيم الثروة
مستدركا إن هذا الدعم لن يستمر إلى ما لا نهاية
800 درهم لأسرة مكونة من 4 أشخاص أهذا حقا هو الدعم
فقط مرتين استفاذا المحظوظين
لكن أين الثروة و الذهب و الضرائب و الجمارك الصيد البحري الفوسفاط و البحر و الجو و البر
منذ ستين عام أين تريليونات الدراهم في إفريقيا و بنما و اليونان و فرنسا و سويسرا
الكمامات ثمنها الحقيقي هو 80 سنتيم
الدولة شجعت صناعة الكمامات في المغرب لصالح أهل الشركات
أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المغاربة
عن أي دعم
في بداية الوباء فضل صاحب الجلال حياة المواطن علي اقتصاد البلاد وهونا استهتار بعض افراد الشعب وقرار والحوكمة في تخفيف الحجر الصي هو الذي ادا الي كترة الاصبات ونتمنة من من الله سباحنه وتعالي برفع هاذا الوباء عنا وننتمنا من المواطنين احترام التدبير الصحية لان العود الي الحجر الصحي صوف بكون امر صعب جدا
إلى ملك البلاد حفظه الله وشفاه:
أحيطكم علما أن الدعم الذي تتحدث عنه لم يصل لجميع المعوزين...وأن قيمته لا تكفي لسد فواتير الماء والكهرباء والتي كان على الدولة إعفاء الشعب منها......
كما أنه من بداية الحجر منتصف مارس...إلى الآن بداية شتنبر...تقريبا أكثر من خمسة أشهر...صرفت الدولة ثلاث دفعات من الدعم أي 2400 درهم..في حالة دعم 800 درهم..
معدل الدعم أقل بكثير من 500 درهم للشهر...مبلغ يخجل ضمير العاقل في الحديث عنه...في حين تلقت شركات كبار الشخصيات والخطوط الملكية الجوية مليارات الدراهم...
نرجو من سموكم إعادة النظر في هذا الأمر...أصلح الله أمركم..وأراكم الحق حقا ورزقكم اتباعه..
و نهب اموال الفقراء
أستسمح على كلامي و إن كان قاصيا لكن واقعي.
ثمن الكمامة نتاع 80 سنتيم هو يضعها و هي كتقطع
الله يرفع عنا البلاء
ما كان يجب اقامة شعيرة العيد
و لماداتلفيق التهمة للشعب فقط
كلنا نحب بلدنا و نخاف عليه
الاطقم الطبية 80 في المائة منهم منعدجمين الضمير كلهم يلعبون في حدائق المستشفيات و المرضى الي بغا يموت و لا تضربو جايحة سواء مرضى الكوفيد او المرضى الاخرين
كل ما نراه على تلفزة يا جلالة الملك ما هو الا تضليل للشعب و لك من قبل الحكومة الفاشلة يجب ان تحاسبها اشد الحساب هي المسؤولة عن تفشي الاوضاع
كلنا نحب المغرب و ملكنا العزيز علينا الدي يخبؤون عنه كل الامور للاسف الشدد
وهناك تراخي غير مسموح به من طرف السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية و هو عدم مراقبة المقاهي و الأسواق الشعبية و حث المواطنين عل الإرتداء الصحيح للكمامات و إنزال عقوبات مالية على المخالفين...
أين رجال السلطة الذين كانوا يتحركون بنشاط أثناء الحجر الصحي..؟لقد اختفوا من الميدان ولم يعد أحد يعبأ بهذا الوباء المتفشي بين المواطنين وكل الباراجات القضائية لا تؤدي واجبها على أكمل وجه ولا إغلاق للأحياء المكتظة بالسكان و ترك الحبل على الغارب و الكل يفعل ما يريد أمام أعين السلطة دون احترام لهيبة الدولة...
يجب إعادة النظر في قرارات الدولة بتفعيلها بقوة القانون و إلا ستكون الأمور لا قدر الله خارج السيطرة و يحترق اليابس و الأخضر....
اللهم احفظ المغرب و المغاربة و البشرية جمعاء..
بان ليك العيد لوحدو و ماذا عن المقاهي و الاسواق و كل الشركات التي هي بؤر للوباء...
الامر و ما يمكن ان يكون ان الشعب اصبح لا يخاف.
اللهم ارفع هنا هذا الوباء و اشف مرضانا و مرضى المسلين اجمعين.
السلطة اللتي وزعت رخص الانتقال بطرق ملتوية و غير مسؤولة(باك صاحبي )
تانيا احملها لفئة كبيرة من ما يسمى (الشباب ) بتهورهم و غباءهم .
لما تشاهد تلك النماذج وعامتهم بشبه لحية تعتقد في النضرة الأولى انك تشاهد انسان دا قيمة أخلاقية و انسان ملتزم لاكن لما تعمق في الواقع تشاهد أجسام بشرية متحركة إلا من رحم ربك.
هادا هو الواقع مع الأسف الشديد.
فهو الذي يتحمل التبعات ،هو الشماعة التي يعلق عليها الفشل .
يقول المثل والله لقفلتي لا فورتي