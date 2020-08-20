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الرئيسية | مجتمع | الخطاب الملكي يحذر من تداعيات قرار إعادة "الحجر الصحي" الشامل

الخطاب الملكي يحذر من تداعيات قرار إعادة "الحجر الصحي" الشامل

الخطاب الملكي يحذر من تداعيات قرار إعادة "الحجر الصحي" الشامل
هسبريس من الرباط
الخميس 20 غشت 2020 - 22:01

قال الملك محمد السادس إن بعض مرضى "كوفيد ـ 19" لا تظهر عليهم الأعراض إلا بعد 10 أيام أو أكثر، إضافة إلى أن العديد من المصابين بالمرض سالف الذكر هم بدون أعراض؛ وهو ما يضاعف من خطر انتشار العدوى، ويتطلب الاحتياط أكثر.

وشدد العاهل المغربي، في خطاب ذكرى "ثورة الملك والشعب"، على أن "هذا المرض لا يفرق بين سكان المدن والقرى، ولا بين الأطفال والشباب والمسنين".

واستطرد الملك قائلا إن "نسبة كبيرة من الناس لا يحترمون التدابير الصحية الوقائية، التي اتخذتها السلطات العمومية: كاستعمال الكمامات، واحترام التباعد الاجتماعي، واستعمال وسائل النظافة والتعقيم".

وزاد "لو كانت وسائل الوقاية غير موجودة في الأسواق، أو غالية الثمن، قد يمكن تفهم هذه التصرفات. ولكن الدولة حرصت على توفير هذه المواد بكثرة، وبأثمان جد معقولة. كما أن الدولة قامت بدعم ثمن الكمامات، وشجعت تصنيعها بالمغرب، لتكون في متناول الجميع".

وتابع الجالس على عرش البلاد بأن الأمر هنا يتعلق بسلوك غير وطني ولا تضامني؛ لأن الوطنية تقتضي، أولا، الحرص على صحة وسلامة الآخرين؛ ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط، وإنما هو قبل كل شيء الالتزام بعدم نشر العدوى بين الناس.

ولفت الخطاب ذاته إلى أن "هذا السلوك يسير ضد جهود الدولة، التي تمكنت والحمد لله من دعم العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها"، مستدركا: "أن هذا الدعم لا يمكن أن يدوم إلى ما لانهاية، لأن الدولة أعطت أكثر مما لديها من وسائل وإمكانات".

وسجل الملك بأنه، بموازاة مع تخفيف الحجر الصحي، تم "اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، قصد الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من انتشار الوباء، إلا أننا تفاجأنا بتزايد عدد الإصابات".

وصارح العاهل المغربي شعبه بالقول: "تدهور الوضع الصحي الذي وصلنا إليه اليوم مؤسف، ولا يبعث على التفاؤل. ومن يقول لك، شعبي العزيز، غير هذه الحقيقة فهو كاذب؛ فبعد رفع الحجر الصحي، تضاعف أكثر من ثلاث مرات، عدد الإصابات المؤكدة، والحالات الخطيرة، وعدد الوفيات، في وقت وجيز، مقارنة بفترة الحجر".

ولفت الملك إلى أن "معدل الإصابات ضمن العاملين في القطاع الطبي ارتفع من إصابة واحدة كل يوم خلال فترة الحجر الصحي، ليصل مؤخرا إلى عشر إصابات"، محذرا من استمرار هذه الأعداد في الارتفاع، باعتبار أن اللجنة العلمية المختصة بوباء "كوفيد 19" قد توصي بإعادة الحجر الصحي، بل وزيادة تشديده".

وأكمل الخطاب الملكي: "إذا دعت الضرورة لاتخاذ هذا القرار الصعب، لا قدر الله، فإن انعكاساته ستكون قاسية على حياة المواطنين، وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، مردفا بأنه "بدون الالتزام الصارم والمسؤول بالتدابير الصحية، سيرتفع عدد المصابين والوفيات، وستصبح المستشفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء، مهما كانت جهود السلطات العمومية، وقطاع الصحة".

ودعا الملك كل القوى الوطنية إلى "التعبئة واليقظة، والانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء"، قبل أن ينبه إلى أنه "بدون سلوك وطني مثالي ومسؤول، من طرف الجميع، لا يمكن الخروج من هذا الوضع، ولا رفع تحدي محاربة هذا الوباء".

وفي ختام الخطاب، وجّه الملك كلامه إلى الشعب بالقول: "إن خطابي لك اليوم، لا يعني المؤاخذة أو العتاب؛ وإنما هي طريقة مباشرة، للتعبير لك عن تخوفي من استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، لا قدر الله، والرجوع إلى الحجر الصحي الشامل، بآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (71)

1 - مغربي قح الخميس 20 غشت 2020 - 22:19
الاغلبية من الشعب مقهورة ومغلوبة عن امرها والمشكلة لي كانت تتمسح فيها ،علاش مانتكلموش على القلة لي مبرعة فاليخوث والفنادق والمصنفة والشواطئ الخاصة ؟؟!!
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271
2 - مواطن الخميس 20 غشت 2020 - 22:20
هناك إحتمال ان يعود الحجر رغم الكارثة التي سيخلفها
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127
3 - karim-Tokyo الخميس 20 غشت 2020 - 22:21
يجب أيضا معاقبة من كانوا في اليخت بدون كمامات يتراقصون بينما العديد من المغاربة محاصرون في مدنهم لا عطلة و لاهم يحزنون.
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350
4 - الله غالب الخميس 20 غشت 2020 - 22:23
زيادة في عدد الإصابات بسبب الليلة المشؤومة و تنقل الكتير في مناسبة العيد.والدولة تتحمل المسؤلية قرارات الغلط
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383
5 - مكلخ مغربي قح الخميس 20 غشت 2020 - 22:24
الدولة اقرت بالاحتفال بعيد الاضحي،سمحت بالسفر بين المدن ،فتحت الشواطيء،والمصانع والمقاولات الكبري فطبيعي جدا ان يتفشي المرض بين المغاربة التي ينخرهم الجهل والامية. الكل يتحمل المسوولية.
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437
6 - السيد الخميس 20 غشت 2020 - 22:26
يجب محاسبة من كان وراء قرار بعدم إلغاء عيد الأضحى لهذا العام فبسببه وصلنا لهذه الحالة سياسة الهواة في إتخاء كهذا قرار عجيب أمر من أفتا بعدم إلغاء العيد . المغرب بلد لا يمتلك بنية صحية قوية وتخذ قرار جريء وخاطئ كان ظاهرا لابسط الناس يجب محاسبته وإعفاءه وشكرا
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220
7 - ismail الخميس 20 غشت 2020 - 22:26
بصراحة أشجع على عودة الححر الصحي
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-140
8 - [email protected] الخميس 20 غشت 2020 - 22:28
la solidarité est de poser les clés et partir pour nous laissons tranquilles !!!
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12
9 - التاغي العلوي الخميس 20 غشت 2020 - 22:29
كلامكم في الصميم سيدنا أعزكم الله،
لكن حتى القرارات المتهورة للحكومة ساعدت في انتشار الوباء بشكل ملحوظ، و ما نجنيه اليوم هو تبعات قرار إغلاق ثمانية مدن و في غضون ساعات قليلة ، ما خلف أحداث ما أصبح يسمى بليلة الهروب الكبير، كما قرارات إغلاق بعض المناطق مثلا إغلاق الشواطئ بالبيضاء سيخلف ضغطا كبيرا على الشواطئ المجاورة المحمدية شمالا و سيدي رحال جنوبا،
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10
10 - ايمداحن الحسن الخميس 20 غشت 2020 - 22:29
حفظ الله ملكنا وجعله رمزا للأمن والاستقرار.ونرجوا من جميع المغاربة الالتزام بالتدابير الصحية.
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-47
11 - Ammar الخميس 20 غشت 2020 - 22:29
خطاب صريح وواضح، فهل من مجيب؟أظن أن المرحلة القادمة ستظطر الدولة إلى استعمال الأسلوب الذي تفهمه فئة كبيرة من الشعب والتي هي أصل هذا الإستهتار. سيكون حجرا صحيا ولكن من نوع آخر.
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-52
12 - kamal الخميس 20 غشت 2020 - 22:31
نحن نقبل التضحية بنسبة 3% من السكان مقابل عدم عودة الحجر اللهم الموت ديال كورونا اولا الموت الناتج عن الفقر واالعطالة والعداب النفسي ، والمشكل الكبير هو كن غير الحجر غادي اقد على الفيروس ما شي مشكل ولكن هدشي راه مطول واحد تلات سنوات راه مايمكنش نبفدقاو الحجر رفع الحجر وفيه ازعاج كبير للمواطنين و لا فاءدة غير تعديب الفقراء و العاطلبن ، المرجو من الموضفين التزام الصمت فنحن نعرف انكم تريدون حجر مدى الحياة يجب التركيز على الاقتصاد راه كلينا العصى راه الاقتصاد هو غايتنا في هده الدنيا لهدى اطلب عدم الحجر مهما يحدت فالاقتصاد فيه حياة لنا
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53
13 - مغربي الخميس 20 غشت 2020 - 22:33
كانت الدولة تعلم ان مناسبة عيد الاضحى ستكون سبب في ارتفاع عدد الاصابات بين الناس رغم ذلك لم تلغو هذه الشعيرة رغم الظرفية التي تسمح بذلك، كذلك تلك البؤر الوبائية التي ظهرت مباشرة بعد الرفع التدريجي للحجر اين ظهرت !! ظهرت في المصانع و الضيعات الفلاحية ..ماذا يعني هذا ان اصحاب الشكارة هم المسؤولين اولا قبل ان نحمل المسؤولية للمواطن مباشرة...غالبة الشعب انخرط ، لكن تراخي الدولة و ارتجاليتها في اتخاد بعض القرارات كقرار ليلة الهروب و غيرها من القرارات ساهمت في في انتشار الوباء...المسؤولية مشتركة بين المواطن و الدولة....
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96
14 - Younes Yo الخميس 20 غشت 2020 - 22:33
الحجر الصحي سيعني انهيار جميع القطاعات و اقتصاده البلد فتح أبواب جميييع الإحتمالات السوداوية و السلبية اللتي يمكن تخيلها !!
الأمر لا يبشر بالخير و الحجر الصحي ليس هو الحل .
سندفع الآن ضريبة تجهيل الشعب و تفقيره و سرقة ثرواته اللتي أنتجت مجتمعا جاهلا لا يستطيع الدفاع عن حقوقه و إن غدا لناظره قريب
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88
15 - سيمو البيضاوي الخميس 20 غشت 2020 - 22:33
الملك محمد السادس لم يقل سوى الواقع الذي نعيشه حاليا و هو يعرف اكثر من شعبه ان هذه الفوضى لو استمرت فلن يمكن للمغرب ان يقف على رجليه إلا بعد مرور أكثرمن خمس سنوات فالمرجو من المواطنين اخد ما قاله الملك على محمل من الجد
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-25
16 - Dr.op الخميس 20 غشت 2020 - 22:33
عليكم سيادة الملك النظر في مسائل تطوير هدا المجتمع الجاهل، وهذا لن يكون إلا بإنشاء المدارس وإعادة تطوير و نجلزة التعليم، آنذاك سنبني مجتمع واعي،
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70
17 - مواطنة الخميس 20 غشت 2020 - 22:33
والله بتوجيهات الملك الله يحفظه و يشافيه .وبطول عمره.ممكن كل واحد يتحمل مسؤوليته.وتكون نتيجة .
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-36
18 - ليدر الخميس 20 غشت 2020 - 22:34
مصارحة ملكنا المحبوب لشعبه اشعرتني بمعنى الأبوة الحقيقية التي تتملك ولي امرنا اتجاه ابناء شعبه جازاك الله خيرا عنا
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-60
19 - Haron الخميس 20 غشت 2020 - 22:34
كل ما قلته صحيح جلالتكم ولكن يا صاحب الجلالة الموقر هناك فئة من المواطنين لا يملكون المال لشراء الأقنعة أو بالأحرى يفضل شراء كيلو من الخضر لأبنائه على أن يضع قناع لذلك اقترح ان توزع الأ قنعة بالمجان على الفقراء و على ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز دخل أسرته 3000 درهم وانا شخصيا مستعد أن اتبرع بالمال انا أثق في حبك لشعبك نصرك الله لما فيه خير لبلدنا الحبيب والسلام
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-29
20 - Sabrina الخميس 20 غشت 2020 - 22:35
هاد القوم ما ينفع امعاهم غير اللقاح .من غير هادشي راه غير كتضيعوا الحجر امعاهم.
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-36
21 - عبد الإله الخميس 20 غشت 2020 - 22:36
إذا كان وزير المالية قد قال ان الحجر الصحي الشامل مستبعد، ثم ينفي ذلك الملك في خطابه الذي كل مضمونه يتطرق للوضعية الوباءية...فلتستعدو لحجر صحي شامل قادم لا محالة،. ناقوس الخطر قد دق و بشدة !
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28
22 - richi الخميس 20 غشت 2020 - 22:37
اذا قررت الحكومة الحجر مرة أخرى فعليها إعطاء مهلة اسبوع للناس للرجوع إلى منازلهم وتفادي ما وقع قبل العيد .علينا المساهمة مرة أخرى في صندوق كرونا لمحاربة هذه الجاءحة لنعيش في اطمئنان وهناء.اللهم ارفع عنا هذا البلاء واغفر لنا وارحمنا يارب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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14
23 - بن محمد هولندا الخميس 20 غشت 2020 - 22:37
بثمن معقول أي مواد التعقيم و الصابون و قد دعمت الدولة الكمامات فقط

هناك عائلات منذ شهور لم تعرف لون اللحم

و هناك عائلات لم تأكل سوى الخبز و الشاي منذ شهور و لا تعرف ماذا يعني مواد التعقيم

و هناك عائلات داخلها اليومي فقط 20 درهم العائلة كاملة


و هناك ملايين الفقراء حرمو حتى من 20 درهم يوميا للقوت اليومي بسبب الفقر و البطالة و الحجر الصحي


شعب مثقف يحتاج إلى دعم مادي و عدالة اجتماعية و تقسيم الثروة

مستدركا إن هذا الدعم لن يستمر إلى ما لا نهاية

800 درهم لأسرة مكونة من 4 أشخاص أهذا حقا هو الدعم

فقط مرتين استفاذا المحظوظين

لكن أين الثروة و الذهب و الضرائب و الجمارك الصيد البحري الفوسفاط و البحر و الجو و البر

منذ ستين عام أين تريليونات الدراهم في إفريقيا و بنما و اليونان و فرنسا و سويسرا


الكمامات ثمنها الحقيقي هو 80 سنتيم

الدولة شجعت صناعة الكمامات في المغرب لصالح أهل الشركات


أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المغاربة

عن أي دعم
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91
24 - Lahcen الخميس 20 غشت 2020 - 22:37
نصر الله ملكنا العزيز واطال الله في عمره
في بداية الوباء فضل صاحب الجلال حياة المواطن علي اقتصاد البلاد وهونا استهتار بعض افراد الشعب وقرار والحوكمة في تخفيف الحجر الصي هو الذي ادا الي كترة الاصبات ونتمنة من من الله سباحنه وتعالي برفع هاذا الوباء عنا وننتمنا من المواطنين احترام التدبير الصحية لان العود الي الحجر الصحي صوف بكون امر صعب جدا
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-40
25 - Latifa الخميس 20 غشت 2020 - 22:39
لماذا لوم شعب مغلوب أمره انظرو كم من شخص فقد عمله بسبب الحجر الصحي ومنهم أنا منين غانوكل ولادي منين ودبا وجدت عمل بنصف الاجرة لانريد الرجوع للحجر الصحي أبدا
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63
26 - aroub الخميس 20 غشت 2020 - 22:41
المرجو تشديد امراقبة في مداخل ومخارج المدن بجدية
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-2
27 - عبدالحق الفلالي الخميس 20 غشت 2020 - 22:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى ملك البلاد حفظه الله وشفاه:
أحيطكم علما أن الدعم الذي تتحدث عنه لم يصل لجميع المعوزين...وأن قيمته لا تكفي لسد فواتير الماء والكهرباء والتي كان على الدولة إعفاء الشعب منها......
كما أنه من بداية الحجر منتصف مارس...إلى الآن بداية شتنبر...تقريبا أكثر من خمسة أشهر...صرفت الدولة ثلاث دفعات من الدعم أي 2400 درهم..في حالة دعم 800 درهم..
معدل الدعم أقل بكثير من 500 درهم للشهر...مبلغ يخجل ضمير العاقل في الحديث عنه...في حين تلقت شركات كبار الشخصيات والخطوط الملكية الجوية مليارات الدراهم...
نرجو من سموكم إعادة النظر في هذا الأمر...أصلح الله أمركم..وأراكم الحق حقا ورزقكم اتباعه..
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50
28 - مواطنة تحب بلدها الخميس 20 غشت 2020 - 22:42
مع الاسف الاحتفال بعيد الاضحى كان غلط كبير من طرف الدولة، و هذا الذي أدى إلى ارتفاع الحالات و انتشارها بجل ارجاء البلاد. العودة إلى الدراسة الحضورية سيكون له اثار وخيمة فيجب التفكير بجدية في حل لتفادي الكارثة، و ذلك بتاجيل الدخول المدرسي او سنة بيضاء فالصحة اولى في هذه الظروف.
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33
29 - خواجة الرباط الخميس 20 غشت 2020 - 22:44
الكل يتحمل المسؤوليه في محاربة هذا الوباء الحكومة كانت مرتبكة في العديد من القرارات وهذا إن دل فانما يدل على فشلها في مواجهة كورونا ابتداءا من ليلة الهروب الكبير وقرارات منع التنقل وعيد الأضحى والاسواق وقس على ذلك أما المواطن مغلوب على امره لانه كلها والضروف نتاعو
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28
30 - ان شاء الله خير الخميس 20 غشت 2020 - 22:45
الخطاب الملكي واضح ...اذا استمرت الوضعية الوبائية بهذه الارقام المقلقة فالحجر الصحي وارد وبزيادة مشددة رغم اثاره السلبية نفسيا و اقتصاديا واجتماعيا...خطاب يجب ان يصل الى الجميع والتأمل في أبعاده. فلنلتزم جميعا بالتدابير الاحترازية بحس وطني عال لتدبير هذه المرحلة الصعبة ونلبي نداء ملكنا المفدى ...ولنبرهن ان كبوة حصان ليست نهايته ...الطريق صعب ...فلنتحلى بالمسؤولية والصبر وان شاء الله كل خير
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-9
31 - النقد الذاتي الخميس 20 غشت 2020 - 22:45
بلا شك من الآن الصحافة والاعلام ومؤسسات الدولة سيكون كلامهم وخرجاتهم في مضمون خطاب الملك وتوجيه اللوم إلى الشعب وسينسون ما جاء في خطاب العرش حول تعميم التغطية الصحية
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22
32 - عابر سبيل الخميس 20 غشت 2020 - 22:45
عدم احترام التدابير الصحية سلوك غير وطني،
و نهب اموال الفقراء
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38
33 - من تويسيت الخميس 20 غشت 2020 - 22:45
يجب على الدولة أن تسارع بالحجر الصحي و بحزم أما اللجوء إلى التوصيات فالشعب لا يهمه سوى ما يسد رمق عيشه.
أستسمح على كلامي و إن كان قاصيا لكن واقعي.
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-28
34 - الله لطيف بعباده الخميس 20 غشت 2020 - 22:46
ثمن المعقمات بالنسبة للدي اصبح بدون شغل
ثمن الكمامة نتاع 80 سنتيم هو يضعها و هي كتقطع
الله يرفع عنا البلاء
ما كان يجب اقامة شعيرة العيد
و لماداتلفيق التهمة للشعب فقط
كلنا نحب بلدنا و نخاف عليه
الاطقم الطبية 80 في المائة منهم منعدجمين الضمير كلهم يلعبون في حدائق المستشفيات و المرضى الي بغا يموت و لا تضربو جايحة سواء مرضى الكوفيد او المرضى الاخرين
كل ما نراه على تلفزة يا جلالة الملك ما هو الا تضليل للشعب و لك من قبل الحكومة الفاشلة يجب ان تحاسبها اشد الحساب هي المسؤولة عن تفشي الاوضاع
كلنا نحب المغرب و ملكنا العزيز علينا الدي يخبؤون عنه كل الامور للاسف الشدد
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6
35 - تنغيري 2020 الخميس 20 غشت 2020 - 22:46
سبب ارتفاع عدد الاصابات في المغرب سببه الاول و الاخير هو الحكومة و طريقة تسييرها الامور و الارتجالية الغير المبررة.حكومة لا و لم تعرف كيف ستتصرف مع هذا الوباء منذ ان كنا في فترة الحجر الصحي.90% من المسؤولية تقع على الحكومة و 10% هي من نصيب الشعب المغلوب على امره.عاتبوا و حاسبوا المسؤولين حتى يحس الشعب المغربي انكم تعطونه الاهمية آنذاك ستتجدر فينا الوطنية كمواطنين مغاربة.
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18
36 - عبدالحليم الخميس 20 غشت 2020 - 22:46
انه واقع مر٠٠٠٠٠٠٠لكن هو نتيجة لسياسة فاشلة في تاهيل البشر٠٠٠٠٠٠٠٠المهرجانات وسمحيني والاضرحة والتعليم غير نجح٠٠٠٠٠٠٠٠٠نحصد ما زرعنا٠٠٠٠٠٠٠٠ما يؤلمني حتى فئة عريضة من المتقفين تتهور بل تنشر التهور٠٠٠٠٠وتنفي وجود المرض٠
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20
37 - Yassin الخميس 20 غشت 2020 - 22:47
اقرأ التعاليق و سمعت خطاب جلالة الملك و الكل يصب في الحجر الصحي. أقول للجميع و مع كل الاحترام أن هدا الوباء يمكن مواجهته أو التقليل من خطره عبر النضافة لباس الكمامة و التباعد الاجتماعي والأهم أن تكون هناك منضومة صحية في المستوى و أطر طبية في المستوى (مع احترامي للاطر ) أما أن نحمل الشعب المسؤولية بوجود حكومة فاشلة مترددة و متأخرة دائما حتى لو كان اسمها حكومة جلالة الملك فسنكون اول دولة تحمل شعبها المسؤولية .
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18
38 - tarzan الخميس 20 غشت 2020 - 22:47
لا يوجد شيء اسمه بلد فقير يوجد فقط نظام فاشل ومتخلف في إدارة موارد البلد.
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35
39 - مواطن الخميس 20 غشت 2020 - 22:48
على الاقل لو كانت الأحزاب ( 39 ) تقوم بواجبها و تؤطر قواعدها وتساعد في تجنيدها لمحاربة هذا الوباء لقامت بدورها الدستوري - أين الوطنية ؟؟؟ ولماذا لا نسمع عن تحرك الأحزاب لتقوم بدورها في مواجهة هذه الكارثة ؟؟؟؟
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15
40 - المعزوزي الخميس 20 غشت 2020 - 22:48
هناك تراخي من طرف بعض أو أغلب المواطنين نتيجة الجهل بهذا الوباء الفتاك....
وهناك تراخي غير مسموح به من طرف السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية و هو عدم مراقبة المقاهي و الأسواق الشعبية و حث المواطنين عل الإرتداء الصحيح للكمامات و إنزال عقوبات مالية على المخالفين...
أين رجال السلطة الذين كانوا يتحركون بنشاط أثناء الحجر الصحي..؟لقد اختفوا من الميدان ولم يعد أحد يعبأ بهذا الوباء المتفشي بين المواطنين وكل الباراجات القضائية لا تؤدي واجبها على أكمل وجه ولا إغلاق للأحياء المكتظة بالسكان و ترك الحبل على الغارب و الكل يفعل ما يريد أمام أعين السلطة دون احترام لهيبة الدولة...
يجب إعادة النظر في قرارات الدولة بتفعيلها بقوة القانون و إلا ستكون الأمور لا قدر الله خارج السيطرة و يحترق اليابس و الأخضر....
اللهم احفظ المغرب و المغاربة و البشرية جمعاء..
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1
41 - %%%% الخميس 20 غشت 2020 - 22:49
partout dans le monde le nombre de colis 19 a augmenté . avec les bavettes et même la distanciation sociale .vous disiez qu il faudrait 1 de distance et d autres scientifique parlent de 5 mettre et d ailleurs chaque jour qui passe on apprend un peu plus sur lui . il y a des gens aisées qui vivent dans des villas ou des appart bien équipée et avec un train de vie au dessus de la normale c quartiers sont donc protéger d avance . car chaque un vie dans son cocon a lui . mais les quartiers populaires on s en tasse les un sur les autre et on fait avec . la nature de leur mode de vie est comme ça .ils font des efforts mais il faut comprendre que c inévitable. . je vous demande d arrêter de nous noter comme dans une école les meilleures élèves et les mauvais car c seller d avance les mailleur c les quartiers chics et les mauvais c les quartiers populaires. il faut soit aider c gens soit se mettre à leur place
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4
42 - كونيتو الخميس 20 غشت 2020 - 22:49
نعم ازيلوا الدعم لايمكن للدعم ان يبقى الى الابد...لكن اعيدوا الناس الى مصدر رزقهم.لان عدد من الشركات والمقاولات استفادت من الدعم ولن تعد المستخدمين.والعمال الى شغلهم.نحن يامولاي لانريد صدقة من حد...
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5
43 - moi الخميس 20 غشت 2020 - 22:49
Moi je suis pour reconfirment total . comme ça les fouteurs du trouble seront punis : L'économie va s'effondre/ Les pénuries / Le chômage / Arrêt des écoles surtout privés ....etc (tout ceci grâce a ce gouvernement qui ne veut pas reconnaitre ses défauts )Avec les dettes qu'on a on sera bon a être sous tutelle .
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-7
44 - Hassan الخميس 20 غشت 2020 - 22:51
منين الدولة باغا تعاود الحجر وما تعطيوهم والو والدولة مابقا عندها والو وعندها غا الدول الإفريقية ولبنان هنا السؤال الجوهري لبنان وافريقيا عندكم الفلوس غا كتشتت والمغاربة مبقاعندكم ما تعطيوهم عجبت لصبر هادا الشعب عليكم
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24
45 - محمد الخميس 20 غشت 2020 - 22:51
اتمنى من الله الشفاء العاجل للناس المرضى والرحمة الناس لتوفاة انا كنحما المسؤولية للدولة لمعرفتش تكمل على المخطط لي كانت غادية بيه في الاوائل ديال المرض تسدات الحدود في المجالات كاملين البحر الجو البر كان كلشي الحمد لله مزيان كنا مصيطرين على الوباء بنسبة كبيرة بزاف ولكن الكريتة الكبرى ملي نادوا بالبلاغ ديال المرض ملي بقا تقريبا اسبوع لعبد الاضحى الناس ناضوا في هديك الليلة المشؤمة سافروا لي مات لي تكريسة لي شعلات فيه العافية في السيارة كريتة بمعنى الكلمه ومن ورا العيد بنادم سافر بزاف تم الكارتة وقعات الاصابات بزاف الوفيات خاص الدولة تاخد قرار شجاع وتصرف بحكمة مع هد الوباء ولا غادي نعيشوا كارتة حقيقية اللي تغلبنا عليها في اول ما انتاشر هد الوباء وعاش الملك والله يشفيه.
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46 - Ahmed الخميس 20 غشت 2020 - 22:52
التضحية بالخروف ادى الى التضحية بالبشر بسبب السفر قبل وبعد عيد الاضحي الذي كان من الضروري إلغاؤه،بالإضافة الى فتح المقاهي والحمامات والشواطيء وجهل المواطن زاد الطين بلة وبالخصوص الذين يصدقون نظرية المؤامرة .
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47 - عادل بوموجة الخميس 20 غشت 2020 - 22:52
لاقدر الله وعاد الحجر الصحي ستكون مضاعفته على أغلبية الشعب الفقير خطيرة جدا أتساءل كيف يعيش أصحاب الموقف والمغاربة بدون عقد عمل والشباب العاطل ذكورا وإناثا والأيتام والأرامل والمعوقين راه المغرب قنبولة موقوتة ليس فقط بالكوفيد بل بالحزقة والفقر والجهل والكلاخ والفهامة الخاوية والعشوائية والتفرعين والعياقة ، أتمنى من الملك الصرامة مع المسؤولين عن تكليخ وتفقير هذا الشعب المسكين، الملك هو الذي قادر بعد الله على الحد من ا لكوارث التي لحقت وستلحق بالمغرب والمغاربة لأن أصحاب البطون المنتفخة الذين يتفردون بتعذيب المغاربة كايخافوا ما يحشموا
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-3
48 - رمزي الخميس 20 غشت 2020 - 22:52
كلشي كيحصل فالحكومة ولا فاللي عندهوم لفلوس والشعب ماعندوا مسؤولية انا عايش في اوربا من 1985 والناس ابكلمة وحدة من الحكومة كيحتارمو القانون زد اعلى هذا الناس اللي عندها لفلوس راه اغلبهم خدموا او تعبوا فيهتم لا تخلطوش واتقاو الله راه المسؤولية كيتحملها كل واحد فالبلاد.
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-9
49 - عبدو عتيقي الخميس 20 غشت 2020 - 22:53
بصراحة الدولة عملت لي عليها والمسؤولية يتحملها المواطن والعودة الى الحجر الصحي محتملة مع هذا القوم
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-15
50 - الدفعة4 الخميس 20 غشت 2020 - 22:53
بغينا الدفعة 4 فالدخول المدرسي على الأبواب و نحن بدون شغل لأن الحمامات ستغلق أبوابها يوم السبت.....
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4
51 - ايمان الخميس 20 غشت 2020 - 22:54
اكبر غلط هو عيد الاضحي كان قرار كارثي
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52 - معلق... الخميس 20 غشت 2020 - 22:55
الى السيد صاحب التعليق 6.
بان ليك العيد لوحدو و ماذا عن المقاهي و الاسواق و كل الشركات التي هي بؤر للوباء...
الامر و ما يمكن ان يكون ان الشعب اصبح لا يخاف.

اللهم ارفع هنا هذا الوباء و اشف مرضانا و مرضى المسلين اجمعين.
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53 - مكلخ الخميس 20 غشت 2020 - 22:57
المغاربة ميتين ميتين إلى ماماتو بكورونا غايمتوا بالجوع فلحجر الصحي
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54 - حسن الخميس 20 غشت 2020 - 22:57
المنظومة الصحية ضعيفة جدا و تعيش على الزبونية والمحسوبية والرشوة .الحس الوطني منعدم تماما .كيف يمكنها مواجهة كل هذه الاعداد الهائلة. وايضا هناك تراخي السلطات في ردع المخالفين .و الشعب الاغلبية الساحقة لا يحترم قواعد السلامة
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55 - مؤيد الخميس 20 غشت 2020 - 22:59
لم اتفاجأ بما حصل خصوصا بعد قرار عدم الغاء عيد الاضحى المبارك. المساجد مغلوقة والشواطئ مفتوحة والعيد الاضحى لم يلغى. اين الحكمة غي هذا. الشعب يتحمل جزء من المسؤولية طبعا لاكن كان يمكن تجنب 50 بالمائة على الاقل لو عيد الاضحى التغى. للاسف.
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56 - jalil الخميس 20 غشت 2020 - 23:00
كلام معقول اذا استمر الوضع هكذا فلا محيد عن الحجر الصحي
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57 - ملاحض الخميس 20 غشت 2020 - 23:01
من وجهة نظري المتواضعة احمل المسؤولية من ما وصلنا إليه إلى اتنين:
السلطة اللتي وزعت رخص الانتقال بطرق ملتوية و غير مسؤولة(باك صاحبي )
تانيا احملها لفئة كبيرة من ما يسمى (الشباب ) بتهورهم و غباءهم .
لما تشاهد تلك النماذج وعامتهم بشبه لحية تعتقد في النضرة الأولى انك تشاهد انسان دا قيمة أخلاقية و انسان ملتزم لاكن لما تعمق في الواقع تشاهد أجسام بشرية متحركة إلا من رحم ربك.
هادا هو الواقع مع الأسف الشديد.
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58 - رضوان الخميس 20 غشت 2020 - 23:01
نريد الحجر الصحي ولو لمدة شهر واحد الكل يصبر ويتضامن حتى تنزل عدد الاصابات
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7
59 - Momo الخميس 20 غشت 2020 - 23:02
طبيعي كل شيء يتحمله الشعب المغلوب على أمره!!
فهو الذي يتحمل التبعات ،هو الشماعة التي يعلق عليها الفشل .
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60 - عمر لزهر الخميس 20 غشت 2020 - 23:02
العودة إلى الحجر صحي سيجعل فوضى ولكن اشجع على العودة إليه
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61 - hsdssdff الخميس 20 غشت 2020 - 23:03
على الدولة اصدار قانون بخصوص العمل عن بعد.فالتجربة الاولى في الحجر الصحي اعطت تتائج جيدة.مثال مراكز النداء النتائج احسن من داخل اماكن العمل
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62 - فاطمة الخميس 20 غشت 2020 - 23:06
المشكل في المواطن. ماذا يضير المواطن اذاوضع الكمامة، اذا احترم التباعد، اذا قلل من خرجاته ، اذا استعمل المعقم، اذا امتنع عن الزيارات العائليية، اذا اخبر اصدقاءه وعائلته بانه غير مرحب بهم في هذه المرحلة العصيبة، اذا تجنب الجلوس في المقاهي دون سبب منطقي، اذا تجنب الاكل في المطاعم بدون سبب، اذا قام برمي الكمامة في حاوية الازبال، اذا ساهم في جهود التحسيس بخطورة الوباء، اذا حسس ابناءه ومعارفه بخطورة الوباء، اذا قدم امثلة لابناء يتمو ا بسبب سلوك طائش.....
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-1
63 - هشام اكادير الخميس 20 غشت 2020 - 23:12
انا كمواطن مغربي احمل المسؤولية للحكومة الفاشلة لانها أقرت بعيد الاضحى ولم تتحمل العواقب وتقول المواطن لم يلتزم بالحجر
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0
64 - الثقة بنت عتيقة الخميس 20 غشت 2020 - 23:13
خطاب الملك يحمل المسؤولية للشعب فهمناها و المستشفيات من يتحمل المسؤولية والذعر والفوضى قبل ساعات من عيد الأضحى كذالك من يتحمل المسؤولية أليست حكومة صاحب الجلالة قبل أن يولم الشعب يجب الأعتراف بالهزيمة السياسية والسبب حكومة هزيلة بقيادة متذبذبة حيت كتخلط السياسة بالدين ولا السياسة بالمال كيوقعوا كوارث بالجملة .
يقول المثل والله لقفلتي لا فورتي
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65 - Adam الخميس 20 غشت 2020 - 23:14
التلويح بالعودة ألى الحجر الصحي انتحار للأقتصاد الوطني وتفاقم للأوضاعه الاجتماعية والنفسية والصحية المتأزمة أصلا ....فأرتفاع اعداد الأصابات لا يخرج عن السياق العالمي فجل دول العالم تعرف الموجة الثانية من ارتفاع أعداد المصابين بمافيها الصين واوربا وأمريكا ... . ... كما أن ارتفاع عدد التحاليل اليومية وتجاوزها ل20ألف كشف يومي ستعطي حصيلة طبيعية اذا ما قورنت ب1000كشف مخبري التي كانت تجرى طيلة مدة الحجر الصحي والتي كانت تسفر عن 100الى200اصابة في اليوم هذا علاوة على حركية المجتمع بعد دوران عجلة الحياة بعد الرفع الجزءي للحجر الصحي ..ومع كل هذا وذاك يجب على الدولة والمواطنين على السواء تحمل مسؤولياتهم ...الدولة بتجنبها لقرارات ارتجالية وعشواءيةوغير محسوبة العواقب.. والمواطن بأحترام التدابير الأحترازية
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66 - نورالدين الخميس 20 غشت 2020 - 23:16
يجب محاسبة الكبار من دمروا الحجر الصحي الذي نجح وليلة الهروب السوداء وكان يجب إلغاء عيد الأضحى وعدم رفع الحجر حتي يخلو المغرب تماما أما الآن الكل يتكلم عن المواطن البسيط الذي لم يتوصل بأي دعم أو مساعدة كيف يمكنه تطبيق الحجر وهو لايوجد في بيته مايكله لهذا الطبقة الغنية ولا أحد عليه الحجر بينما الفقير له الله سبحانه وتعالى عندما نرى مثل الوزير مثل الغفير الكل يحاسب حينها نقول بلد ديمقراطي أما الآن الخنونة علي العكر
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67 - ملاحظ الخميس 20 غشت 2020 - 23:17
لا و ألف لا. لن نقبل بإعادة الحجر الشامل. يجب على الشعب المقهور أن يقول كلمته. العدد المرتفع للوفيات سببه تدهور قطاع الصحة التي أهملته الدولة منذ عقود واليوم ترمون بكل المسؤولية على عاتق المواطن!!!! لا حول ولا قوة إلا بالله.
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68 - moh الخميس 20 غشت 2020 - 23:22
التراخي جاء من الحكومة فهي التي بيدها ادوات فرض ما تريد من المواطن سواء كان منضبطا او ارعنا ,اين قوات التدخل السريع واين الجيش علئ سبيل المثال
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69 - لطيفة الخميس 20 غشت 2020 - 23:23
كلامك معول سيدنا ولكن الحجر الصحي بالنسبة للفقراء موت ولو لم تسمحو بعيد الاضحى الدي خسرنا فيه دم جوفنا على غلاء الماشية كاين ل معيدش نهائيا للأسف حكومة كتاخد قرارات لا محل لها اكبر غلاط كان هو عيد اضحى وانا غير متفقة مع حجر صحي لانه الموت بالنسبة لنا و شكرا
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70 - خبر كان الخميس 20 غشت 2020 - 23:25
عدم إلغاء عيد الاضحى هو أهم سبب انتشار فيروس في المغرب .سوف ترتفع حالات الى الحد الاقصى وبعدها تنخفض تدريجيا وهذا يتطلب شهرا على الاقل مع الاسف الشديد .يعني لازم أن نكون مستعدين زيادة اعداد من الوفيات .الله يلطف بنا
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71 - marocain libre الخميس 20 غشت 2020 - 23:26
انتقل الناس بالآلاف شرقا وغربا بسبب عيد الدم والعفن وهاهم يحصدون النتائج
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