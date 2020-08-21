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كُتّاب وآراء
العثماني يلمّح إلى إمكانية إعادة "الحجر الصحي"
قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن الخطاب الملكي في الذكرى الـ67 لثورة الملك والشعب "تضمن نداء حازما لاحترام التدابير الوقائية، فلا شيء يبرر السلوك اللاواعي للبعض".
وأضاف العثماني، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "إذا استمر التطور الوبائي على نفس الاتجاه، فقد تضطر الدولة إلى إعادة الحجر الصحي العام، كما تضمن الخطابُ أيضاً دعوة القوى الوطنية للانخراط في جهود التوعية والوقاية".
وكان الملك محمد السادس قد وصف سلوك بعض المواطنين بأنه "غير وطني ولا تضامني، لأن الوطنية تقتضي أولا الحرص على صحة وسلامة الآخرين؛ ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط، وإنما هو قبل كل شيء الالتزام بعدم نشر العدوى بين الناس"، مضيفا أن هذا السلوك "يسير ضد جهود الدولة، التي تمكنت والحمد لله من دعم العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها، إلا أن هذا الدعم لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية، لأن الدولة أعطت أكثر مما لديها من وسائل وإمكانات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
سبحان الله ما تيدوي حتى يموت لي يموت
رئيس حكومة خارج التغطية دائما يركب على الخطابات والقرارات الملكية دون اية مبادرة من طرفه.
سواء طبق الحجر الصحي أم لا .
* إذن لا داعي لتبادل التهم و إلقاء المسؤولية على الآخر .
* و هل سلوك المغاربة حكومة و شعباً هو السبب ما يجري في العالم ؟
* إنها جائحة ، على دول العالم أجمع مواجهتها ، إن إستثنينا دولة ما و أهملناها ،
فإن الوباء لن يزول .
حل، بلع، حل، بلع ، حل شوي، بلع شوي، خلع شوي، بلع كلشي ، حل بكري، بلع مع 6 , بلع مع 10 ... غادي نبلعو، غادي نحلو
الشعب يعيش ضغط الوباء ، و ضغط النفسي للقرارات الفجائية التي تتسبب في حوادث السير و نوبات الغضب و القلب، نفسية المغربي اصبحت كبوتشامو السيارات.
نحن نلتزم بقرارات الملك و بمواطنة و مسؤولية، لكن نريد ان نعامل كمواطنين ليس كدما مسيرة من طرف السلطة التي احيانا تستخدم الا لتبين للاخر بقوة رجل امن او عسكري او حارس و ان تقمعه لأنه انسان عادي فقير لا يدعمه سوى الذي خلقه.
نريد تواضعا و اشراك الشعب في القرارات ، نريد قرارات تبنى على الواقع المغربي و ليست مستوردة من فرنسا و الدول المتقدمة.
نعم للحجر الصحي ، لكن بارادة الشعب ليس بورقة من المقدم او الباشا لأنها تزيد من التزاحم و الفتنة.
يجب زرع الوعي بالاعلام الذكي و النافع و بالتحسيس و الاقتراب من المواطن، وليس بالقمع و السلطة و الغرامات و الحواجز الامنية.
je me demande ou sont ces partis politiques et associations qui bouffent des milliards!!