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الرئيسية | مجتمع | العثماني يلمّح إلى إمكانية إعادة "الحجر الصحي"

العثماني يلمّح إلى إمكانية إعادة "الحجر الصحي"

العثماني يلمّح إلى إمكانية إعادة "الحجر الصحي"
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 غشت 2020 - 00:05

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن الخطاب الملكي في الذكرى الـ67 لثورة الملك والشعب "تضمن نداء حازما لاحترام التدابير الوقائية، فلا شيء يبرر السلوك اللاواعي للبعض".

وأضاف العثماني، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "إذا استمر التطور الوبائي على نفس الاتجاه، فقد تضطر الدولة إلى إعادة الحجر الصحي العام، كما تضمن الخطابُ أيضاً دعوة القوى الوطنية للانخراط في جهود التوعية والوقاية".

وكان الملك محمد السادس قد وصف سلوك بعض المواطنين بأنه "غير وطني ولا تضامني، لأن الوطنية تقتضي أولا الحرص على صحة وسلامة الآخرين؛ ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط، وإنما هو قبل كل شيء الالتزام بعدم نشر العدوى بين الناس"، مضيفا أن هذا السلوك "يسير ضد جهود الدولة، التي تمكنت والحمد لله من دعم العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها، إلا أن هذا الدعم لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية، لأن الدولة أعطت أكثر مما لديها من وسائل وإمكانات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - المروكي الجمعة 21 غشت 2020 - 00:16
يا عباد الله شدو واحد الطريق راه حنا عيينا من التجلويق و القرارات العشوائية و التمييزية أحيانا
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45
2 - robinhood الجمعة 21 غشت 2020 - 00:18
ملي ݣالها الملك، عاد بانتليك. ا سير تنعس راه نص الليل هادا باش تفيق تصلي الفجر. عايشين مع الكراكيز في هاد البلاد والله العضيم
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99
3 - حمزة الجمعة 21 غشت 2020 - 00:18
اجترار الكلام الكل يستطيع ذلك الحكومة الحالية كأنها حكومة تصريف أعمال وفرض غرامات واختراع اخرى لنهب جيوب المواطنين لا حاجة لنا في الحكومة والبرلمان بغرفتيه والإنتخابات ليحكم القصر دون وساطة الحكومة لتوفير تلك المبالغ والأجور الضخمة وليقم كل مستشار بدور وزير لكان الأمر أفضل الأحزاب المغربية مجرد محلات سمسرة ووساطة لا أقل ولا أكثر
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51
4 - حقيقة الجمعة 21 غشت 2020 - 00:19
اسيدي يمكن الحجر الصحي ينقص من كرونا ولكن راه غادي يجي واحد الوباء ما ينفع فيه لا حجر ولا لقاح ولا دواء اييه ياك عرفتوه راه الوباء ديال الجيب لي ما يرحم لا قريب ولا بعيد ولا راجل ولا امراة و
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38
5 - مواطن الجمعة 21 غشت 2020 - 00:19
من المحتمل ان يعود الحجر بنسبة 90 % بعد اسبوع هناك تلميح شديد
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24
6 - النقد الذاتي الجمعة 21 غشت 2020 - 00:20
بلاشك هناك مفاجئة غير سارة تنتظر المغاربة نهاية الأسبوع. فعلى الذين مازال في عطلة العيد أو الاستجمام العودة إلى منازلهم حتى لا يصبحوا عالقين هناك...
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36
7 - omar الجمعة 21 غشت 2020 - 00:22
يله اسيدي بينو لينا حتى حنا مكرهناش هاد الوباء نسيطرو عليه ونتهناو من هد الأخبار
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16
8 - م روان الجمعة 21 غشت 2020 - 00:23
كل المؤشرات تأكد ان الحجر الصحي قادم ولا مفر منه .التأخير في بدأ الإجراءات اللازمة سيعمق الازمة المنضومة الصحية ضعيفة الاعتماد على وعي المواطن في اخد الاحطياتات لم يجدي. الوباء ينتشر بسرعة. هل سننتضر حتى نرى الطايح اكثر من النايض ،؟
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17
9 - citoyen الجمعة 21 غشت 2020 - 00:24
شخبط شخابيط لخبط لخابيط السي الكراكوز يلاه فاق من القلبة
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14
10 - abdel الجمعة 21 غشت 2020 - 00:25
صباح الخير
سبحان الله ما تيدوي حتى يموت لي يموت
رئيس حكومة خارج التغطية دائما يركب على الخطابات والقرارات الملكية دون اية مبادرة من طرفه.
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25
11 - الموجة الثانية الجمعة 21 غشت 2020 - 00:26
* إنها الموجة الثانية للجائحة التي يعرفها العالم أجمع و دون إستثناء ،
سواء طبق الحجر الصحي أم لا .
* إذن لا داعي لتبادل التهم و إلقاء المسؤولية على الآخر .
* و هل سلوك المغاربة حكومة و شعباً هو السبب ما يجري في العالم ؟
* إنها جائحة ، على دول العالم أجمع مواجهتها ، إن إستثنينا دولة ما و أهملناها ،
فإن الوباء لن يزول .
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12 - الحكومة هي المسؤولة. الجمعة 21 غشت 2020 - 00:27
على ما يضهر لي فان المغرب اصبح حالة حرجة وربما سيدخل الإنعاش.
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6
13 - حجي الجمعة 21 غشت 2020 - 00:27
نحن لسنا نعاج حتى تفرضوا علينا الحجر الصحي أمثالكم مجرد بيادق وأنتم منتشون لأن أرصدتكم البنكية مسمنة أم نحن مجرد مياومون من سيفرض الحجر الصحي يلعب بالنار وسيحرق أخضر واليابس والمغاربة لن يصبروا هذه المرة لأن دقة وصلت للعطم وسنخرج فلا توقدوا الفتنة
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18
14 - خوك الجمعة 21 غشت 2020 - 00:43
السلام عليكم.نعم لاحترام التباعد نعم لاستمرار الدعم لجميع الاسر المغربية نعم للاستفادة من ثروات المغرب الكثيرة والمتنوعة.والبلاد راها فيها الفوضى في توزيع الثروات.الدرويش راه مكرفص واخا طلقتليه يخدم راها واصلا ليه لعظم.الله يعفو علينا من الهدرة الخاوية.
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0
15 - وا كراكيز الجمعة 21 غشت 2020 - 00:45
بلاما تبقاو تلمحو لينا جبو من لخر كاين مكينش و جوبونا متخليوناس هكا واش دخول مدرسي كاين و اش ناس غتاخد رميد واش واش واش .... كون فرقتونا على دول حتى تسالي كورونا كيف مكان كديرو اساتيذ مني كيغيب شي استاذ حيت نتوما حكومة غائبة عن واقع
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16 - hamza الجمعة 21 غشت 2020 - 00:46
و وزارة الصحة مكتحمل والو هي؟؟؟واش كيمشي المريض او المشكوك فيه يدير التحليلة كيبقا تما او كيتعطلو فالنتيجة حتى يكون خالط اللي خالط.هاد التراخي مسؤولية الجميع حكومة و شعبا
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17 - aklani الجمعة 21 غشت 2020 - 00:49
ههههه ملي قالها الملك حتا نتا نايض تحل فمك والله معرف ليك غا الجعفري فالامم المتحدة شبع فيك تصرفيق سكوت يا ... غا كدوي كتزبلها
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18 - كاظم الغيض الجمعة 21 غشت 2020 - 00:51
لماذا نلقي اللوم دائما على المواطن المغربي البسيط ونصفه بالجهل والكلخ ؟ مانراه على قنوات التلفزة الفرنسية من تصرفات مواطنيها من عدم احترام للتعليمات أكثر بكثير مما نراه في بلادنا، مع العلم أن نسبة كبيرة من المغاربة يصنفون الشعب الفرنسي بالمتحضر !! الرئيس ماكرون أعلن أنه ( لا عودة إلى الحجر ) لأن تداعياته ستكون وخيمة على البلاد والإقتصاد . لذلك الرجوع إلى الحجر في المغرب، سيكون بمثابة آخر مسمار في نعش إقتصادنا الهش، وفتح الباب على المجهول.
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19 - حسين الجمعة 21 غشت 2020 - 00:53
الحجر الصحي بدون شك غادي يكون كايتسناو غي يوجدو سطاش الف ريال عاوتاني
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20 - خليل الجمعة 21 غشت 2020 - 00:55
مستحيل إعادة الحجر لأن في المرة الأولى تركت الامتيازات العديد من الشركات يتركها تعمل منها مطاعم ومقاهي استغلت الضرفية وحققت أرباح كبيرة بينما تركت الأغلبية متقلة بالكراء وانتم تعلمون كم تبلغ القيمة الكراءية للمحلات التجارية أضف إليها السكن والهاتف المهني أما ال 2000 درهم أو 1000 درهم أن استفدت منها فلا تكفي حتى لواجب التمدرس الذي هو حق دستوري فأين هي المساوات هنا بينما القطاع العام استفاد من كل راتبه ناهيك عن اقتطاع 3 ايام ...نعلم أنه أن استمر الوضع على هذا الحال ففي شهرين سيصاب كل المغاربة. ...........تحية لرجال الصحة والداخلية فقد قاموا بعمل جبار رغم بعض الأخطاء ولهم جزيل الشكر على كل شيء. ........فقط أن كان هناك عودة إلى الحجر فلى نحمل القطاع الخاص الفاتورة لوحده
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21 - مبرمج محترف الجمعة 21 غشت 2020 - 00:55
التحدي الذي سوف يواجهه العالم بعد وباء كوفيد١٩ ، هو برمجة الحواسيب للتنبأ بقرارات الحكومة المغربية.
حل، بلع، حل، بلع ، حل شوي، بلع شوي، خلع شوي، بلع كلشي ، حل بكري، بلع مع 6 , بلع مع 10 ... غادي نبلعو، غادي نحلو
الشعب يعيش ضغط الوباء ، و ضغط النفسي للقرارات الفجائية التي تتسبب في حوادث السير و نوبات الغضب و القلب، نفسية المغربي اصبحت كبوتشامو السيارات.
نحن نلتزم بقرارات الملك و بمواطنة و مسؤولية، لكن نريد ان نعامل كمواطنين ليس كدما مسيرة من طرف السلطة التي احيانا تستخدم الا لتبين للاخر بقوة رجل امن او عسكري او حارس و ان تقمعه لأنه انسان عادي فقير لا يدعمه سوى الذي خلقه.
نريد تواضعا و اشراك الشعب في القرارات ، نريد قرارات تبنى على الواقع المغربي و ليست مستوردة من فرنسا و الدول المتقدمة.
نعم للحجر الصحي ، لكن بارادة الشعب ليس بورقة من المقدم او الباشا لأنها تزيد من التزاحم و الفتنة.
يجب زرع الوعي بالاعلام الذكي و النافع و بالتحسيس و الاقتراب من المواطن، وليس بالقمع و السلطة و الغرامات و الحواجز الامنية.
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22 - عروبي الجمعة 21 غشت 2020 - 01:01
قلناها ليكم فلول زيرو.... بغيتو الإنتعاش الإقتصادي و السياحي دابا لا إقتصاد لا صحة لا مولاي بيك ... منطقيا يجب على وزير الصحة و رئيس الحكومة تقديم الإستقالة
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23 - MAROCAIN الجمعة 21 غشت 2020 - 01:01
كما تضمن الخطابُ أيضاً دعوة القوى الوطنية للانخراط في جهود التوعية والوقاية".
je me demande ou sont ces partis politiques et associations qui bouffent des milliards!!
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24 - متتبعة الجمعة 21 غشت 2020 - 01:03
كعادته..العثماني سيركب على موجة الخطاب وسيفرض الحجر الصحي ..بسبب كارثة الاعداد المتزايدة التي هو السبب الرءيسي فيها بقراراته المقيتة..جاب ليه الله السبة باش يدير التمديد لشهر اخر...سلكاتهم هاد القضية
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25 - عبدو الجمعة 21 غشت 2020 - 01:04
الخروج إلى أسواق الأضاحي ، والجري للشواطىء بدون كمامة افواجا افواجا . اظهر أن القوة المالية للافراد ليست كما يدعون من فقر أو جهل بالوباء...فلنعد إلى الأرشيف وما تابعنا من المناظر الخلابة للاسواق ، وخيبة العيد الكبير وتهافت الفقراء على الأضحية . حيث كان الإعتذار للأطفال كاف بمناسبة الكورونا، وكفى!!
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