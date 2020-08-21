العثماني يلمّح إلى إمكانية إعادة "الحجر الصحي"

هسبريس من الرباط

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن الخطاب الملكي في الذكرى الـ67 لثورة الملك والشعب "تضمن نداء حازما لاحترام التدابير الوقائية، فلا شيء يبرر السلوك اللاواعي للبعض".

وأضاف العثماني، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "إذا استمر التطور الوبائي على نفس الاتجاه، فقد تضطر الدولة إلى إعادة الحجر الصحي العام، كما تضمن الخطابُ أيضاً دعوة القوى الوطنية للانخراط في جهود التوعية والوقاية".

وكان الملك محمد السادس قد وصف سلوك بعض المواطنين بأنه "غير وطني ولا تضامني، لأن الوطنية تقتضي أولا الحرص على صحة وسلامة الآخرين؛ ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط، وإنما هو قبل كل شيء الالتزام بعدم نشر العدوى بين الناس"، مضيفا أن هذا السلوك "يسير ضد جهود الدولة، التي تمكنت والحمد لله من دعم العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها، إلا أن هذا الدعم لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية، لأن الدولة أعطت أكثر مما لديها من وسائل وإمكانات".