هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟

هسبريس - مصطفى شاكري

العودة إلى الحجر الصحي صارت حلا عمليا يلوح في الأفق القريب ما لم يتم التجاوب مع الإجراءات الصحية الموصى بها؛ كانت تلك رسالة واضحة حملها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب.

وقال الملك محمد السادس، ضمن الخطاب الموجه إلى المغاربة ليلة الخميس، ما يلي: "وإذا استمرت هذه الأعداد في الارتفاع، فإن اللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد-19 قد توصي بإعادة الحجر الصحي، بل وزيادة تشديده".

وأصبحت الأرقام المسجلة في مختلف ربوع التراب الوطني تثير قلق الفاعلين في القطاع الصحي، نظرا لعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات الوافدة عليها بشكل يومي، ما تسبب في إنهاك كبير للأطر الصحية.

وفي هذا الصدد، قال جمال الدين البوزيدي، طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة، إن "هناك قاعدة فيزيائية مفادها أن لكل فعل رد فعل مواز في القوة ومعاكس في الاتجاه، بينما يشدد علماء الأوبئة على أنه لكل حالة وبائية معالجة".

تبعا لذلك، أضاف البوزيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ردود فعل الدولة بشتى صنوفها كانت بحسب تطورات الحالة الوبائية؛ فالأرقام السابقة كان مسيطرا عليها، لكن التطور السلبي الذي أسفر عن الوضعية المقلقة جدا مرده إلى عاملين أساسيين".

العامل الأول، بحسب البوزيدي، يتعلق باعتقاد البعض أن الوباء غير موجود، معللين وجهة نظرهم بعدم إصابة أي فرد من أفراد عائلاتهم، بينما يتمثل العامل الثاني في خرق التدابير الصحية بعد انتهاء مدة الحجر الصحي بالمملكة.

ولفت الخبير الصحي إلى أن "الدولة انتصرت على الوباء في بداية المعركة، حيث كنا محل إشادة دولية، لكننا نعيش انتكاسة حاليا بعدما اقتربنا من الحالة الوبائية التي كانت بإيطاليا، غير أنه لحسن الحظ تلتزم نسبة كبيرة من المواطنين بالمعايير الصحية المعمول بها".

وتابع شارحا: "توجد مقاربات عديدة لمحاربة كوفيد-19، بينها المناعة الجماعية، حيث يصاب أزيد من 70 في المائة من المجتمع بالفيروس، فيصبح بذلك مرضاً عاديا مثل الإنفلونزا الموسمية؛ وهو ما حاولت بريطانيا تطبيقه على أرض الواقع نظرا إلى الإمكانيات الصحية القوية التي تتوفر لديها".

"تخلت بريطانيا عن القرار بعدما اكتشفت أن اعتماد سياسة المناعة الجماعية يقتضي مضاعفة الإمكانات الصحية ثلاثين مرة"، وفق المصدر عينه، الذي أوضح أن "50 في المائة من المصابين بالفيروس لا يحملون أي أعراض، في حين تكون 20 في المائة من الحالات المصابة شرسة".

وأورد الاختصاصي في الأمراض التنفسية أن "الحجر الصحي وسيلة تنهجها الدولة حتى لا نصل إلى الوضعية الوبائية غير المسيطر عليها، تبعا للإمكانيات الصحية التي تتوفر عليها"، مستدركا بأن "قرارات ملكية استباقية اتخذت في بداية الوباء قصد السيطرة على كورونا".

وأعاد المصرح للجريدة التذكير بطبيعة التدابير المتخذة في بداية تفشي الوباء بالمملكة، قائلا: "جرى إغلاق الحدود الوطنية، ثم أدمج القطاع العسكري، والآن نتحدث عن القطاع الخاص، لكن لن نستطيع مواكبة الوضعية إن استمرت الأعداد في الازدياد؛ وبالتالي لن يبقى من حل سوى الحجر الصحي".

وأبرز المتحدث أن "الدولة اعتمدت على الحجر الصحي الجزئي؛ أي تطويق البؤر الوبائية داخل المدينة، لكن لن يكون بمقدورها مواكبة ذلك مستقبلا، لأن المواطن عليه تحمل مسؤوليته، فالمرض ليس له دواء ذو سند طبي وعلمي، لتبقى الوسيلة الوحيدة لمحاربته هي التباعد الجسدي وارتداء الكمامات".

وختم البوزيدي حديثه بالقول: "مازلنا نعيش الموجة الأولى من الوباء، فالأمر يتعلق بتموجات فقط داخل الموجة الأولى، بينما الموجة الثانية هي الأصعب، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء"، خالصا إلى أن "اللحظة تستدعي ثورة ملك وشعب لمحاربة الوباء"، وأعرب عن تفاؤله بأن "المغاربة سيتجاوبون مع الخطاب الملكي".