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الرئيسية | مجتمع | هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟

هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟

هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 21 غشت 2020 - 20:00

العودة إلى الحجر الصحي صارت حلا عمليا يلوح في الأفق القريب ما لم يتم التجاوب مع الإجراءات الصحية الموصى بها؛ كانت تلك رسالة واضحة حملها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب.

وقال الملك محمد السادس، ضمن الخطاب الموجه إلى المغاربة ليلة الخميس، ما يلي: "وإذا استمرت هذه الأعداد في الارتفاع، فإن اللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد-19 قد توصي بإعادة الحجر الصحي، بل وزيادة تشديده".

وأصبحت الأرقام المسجلة في مختلف ربوع التراب الوطني تثير قلق الفاعلين في القطاع الصحي، نظرا لعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات الوافدة عليها بشكل يومي، ما تسبب في إنهاك كبير للأطر الصحية.

وفي هذا الصدد، قال جمال الدين البوزيدي، طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة، إن "هناك قاعدة فيزيائية مفادها أن لكل فعل رد فعل مواز في القوة ومعاكس في الاتجاه، بينما يشدد علماء الأوبئة على أنه لكل حالة وبائية معالجة".

تبعا لذلك، أضاف البوزيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ردود فعل الدولة بشتى صنوفها كانت بحسب تطورات الحالة الوبائية؛ فالأرقام السابقة كان مسيطرا عليها، لكن التطور السلبي الذي أسفر عن الوضعية المقلقة جدا مرده إلى عاملين أساسيين".

العامل الأول، بحسب البوزيدي، يتعلق باعتقاد البعض أن الوباء غير موجود، معللين وجهة نظرهم بعدم إصابة أي فرد من أفراد عائلاتهم، بينما يتمثل العامل الثاني في خرق التدابير الصحية بعد انتهاء مدة الحجر الصحي بالمملكة.

ولفت الخبير الصحي إلى أن "الدولة انتصرت على الوباء في بداية المعركة، حيث كنا محل إشادة دولية، لكننا نعيش انتكاسة حاليا بعدما اقتربنا من الحالة الوبائية التي كانت بإيطاليا، غير أنه لحسن الحظ تلتزم نسبة كبيرة من المواطنين بالمعايير الصحية المعمول بها".

وتابع شارحا: "توجد مقاربات عديدة لمحاربة كوفيد-19، بينها المناعة الجماعية، حيث يصاب أزيد من 70 في المائة من المجتمع بالفيروس، فيصبح بذلك مرضاً عاديا مثل الإنفلونزا الموسمية؛ وهو ما حاولت بريطانيا تطبيقه على أرض الواقع نظرا إلى الإمكانيات الصحية القوية التي تتوفر لديها".

"تخلت بريطانيا عن القرار بعدما اكتشفت أن اعتماد سياسة المناعة الجماعية يقتضي مضاعفة الإمكانات الصحية ثلاثين مرة"، وفق المصدر عينه، الذي أوضح أن "50 في المائة من المصابين بالفيروس لا يحملون أي أعراض، في حين تكون 20 في المائة من الحالات المصابة شرسة".

وأورد الاختصاصي في الأمراض التنفسية أن "الحجر الصحي وسيلة تنهجها الدولة حتى لا نصل إلى الوضعية الوبائية غير المسيطر عليها، تبعا للإمكانيات الصحية التي تتوفر عليها"، مستدركا بأن "قرارات ملكية استباقية اتخذت في بداية الوباء قصد السيطرة على كورونا".

وأعاد المصرح للجريدة التذكير بطبيعة التدابير المتخذة في بداية تفشي الوباء بالمملكة، قائلا: "جرى إغلاق الحدود الوطنية، ثم أدمج القطاع العسكري، والآن نتحدث عن القطاع الخاص، لكن لن نستطيع مواكبة الوضعية إن استمرت الأعداد في الازدياد؛ وبالتالي لن يبقى من حل سوى الحجر الصحي".

وأبرز المتحدث أن "الدولة اعتمدت على الحجر الصحي الجزئي؛ أي تطويق البؤر الوبائية داخل المدينة، لكن لن يكون بمقدورها مواكبة ذلك مستقبلا، لأن المواطن عليه تحمل مسؤوليته، فالمرض ليس له دواء ذو سند طبي وعلمي، لتبقى الوسيلة الوحيدة لمحاربته هي التباعد الجسدي وارتداء الكمامات".

وختم البوزيدي حديثه بالقول: "مازلنا نعيش الموجة الأولى من الوباء، فالأمر يتعلق بتموجات فقط داخل الموجة الأولى، بينما الموجة الثانية هي الأصعب، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء"، خالصا إلى أن "اللحظة تستدعي ثورة ملك وشعب لمحاربة الوباء"، وأعرب عن تفاؤله بأن "المغاربة سيتجاوبون مع الخطاب الملكي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (63)

1 - Khalid الجمعة 21 غشت 2020 - 20:05
لا داعي لذلك ... لأن حتى الحجر الصحي فيه الوجهيات أو باك صاحبي فالمغرب ... هاداك ولد (الكولونيل،الكوميسير،القايد) خليه إدوز ... غي طلقو ... هاذاك ولد الشعب هبط عليه .... زطم عليه ... جيبو يتربى ...
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157
2 - مواطن الجمعة 21 غشت 2020 - 20:07
مع كامل الأسف إعادة الحجر الصحي الشامل هو الحل الوحيد
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-94
3 - yaasineo الجمعة 21 غشت 2020 - 20:07
اظن أنه قرار صائب ولربما جاء متأخرًا!!!!!!
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-90
4 - عبودة الجمعة 21 غشت 2020 - 20:08
مهما فعلت الدولة ... فإن وعي المواطن هو الحاسم في الأمر... فهناك أماكن لا تستطيع السلطات مراقبتها.... ووعي المواطن يبنى لبنة لبنة عبر سنوات من التعليم الهادف والاعلام المتحضر....
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109
5 - essadki الجمعة 21 غشت 2020 - 20:08
هذا هو الحل الحجر أساس السلامة
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-67
6 - الفاروق الجمعة 21 غشت 2020 - 20:09
كاين الناس لي متخلصوش في الحجر الاول حتى دفعة
وبغيتو ديروا الحجر
وديروه وشوفو نسبة الانتحار. والطلاق والمشاكل فين غدي توصل
الحكومة دارت الغلط بعدم الفاء العيد اذن فلتتحمل العواقب
نحن شعب غير واع ولا نعرف ما يجب القيام به
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99
7 - N.H الجمعة 21 غشت 2020 - 20:09
هذه نتائج سنين من تكليخ الشعب عنوة و الآن تحصدون ما زرعتمونه عندما كانت الدول تهتم بالتعليم و البحث و العلمي و الصحة.... أنتم كنتم همكم الوحيد المهرجانات و الشيخات و كرة القدم كأن لا خير تحتاج إليه البلاد و العباد
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132
8 - الحجر ليس حلا جذريا الجمعة 21 غشت 2020 - 20:09
الحجر الصحي ليس حلا جذريا كما يدعي البعض بل قد يكون جزءا في تخفيف الاصابات و ليس انهائها، على الدولة ان تنتهج سياسية صحية متكاملة تشرك كل الاطراف المعنية ، و تحسن منظومة الصحة ككل و تبني المستشفيات الجامعية و تجهز التي بها خصاص و تعتمد بشكل كبير على القيمة البشرية في تكوين كوادر طبية تعمل لاجل المستقبل فهذا الفيروس نا هو الا انذار بما سيكون لاحقا
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57
9 - الفلسفة الجمعة 21 غشت 2020 - 20:11
ما هذه الفلسفة الزائدة كل الدول تعرف صعودا في الأرقام ثم يليه هبوط و هكذا حتى يختفي أو يوجد الدواء و اللقاح، ضروري أن تدخل كل تلك التحليلات الفارغة من قبيل الالتزام و الحجر و الوعي و غيرها من الكلام الذي مللناه، اصمتوا قليلا فأنتم لا تفقهون شيئا ولا تعون ما تقولون. الوباء سينتشر ثم يختفي و الوفيات موجودة على كل حال و لكل أجل كتاب.
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46
10 - Kénitra city الجمعة 21 غشت 2020 - 20:12
و اصلا الآن هناك حجر فكل شيء ممنوع !
السباحة في البحار ممنوعة ،. الجلوس في الحدائق بكل اريحية ممنوع .. الخروج بحرية ممنوع .. ينتظرون منك ابسط الاشياء لياخدونك للمخفر لتخلص الغرامة العجيبة _ لا تحمل معك البطاقة الوطنية - اودي الله يعفو علينا من هاد البلاد
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30
11 - mounir الجمعة 21 غشت 2020 - 20:12
لا للحجر
الحجر هو انتحار للاقتصاد
هو الفقر والاكتئاب
سيكون بمثابة النقطة التي ستفيض الكأس
الناس كتعاني من الحجر البطالة والفقر ودابا زايدين بالخلعة ماشي من المرض من الحجر
ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا
الاحتياط واجب التقاعد و الكمامة ووو
لكن كفانا ترهيبا راه النفسية محطمة
العالم كولو هاكا و معايشين مع هاد الظاهرة
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33
12 - احمد الجمعة 21 غشت 2020 - 20:13
المغرب غادي فالخسران أحمادي!هذا نتاج سنوات من التجهيل والتفقير والانتهازية منذ الاستقلال! لو استثمرت الدولة في التعليم بدل التحمير، لوجدت شعبا واعية بالضرفية! لما رشح لكم البيغ ودنيا باطما للوسام وقبلتموهم، آنذاك شجعتم لالا ومالي. كان الاولى اعطاء تلك الاوسمة لمعلمين يحاربون الامية في اقاصي المغرب غير النافع، كان الاجدر عدم تفويت المدرسة للسماسرة ليتاجروا بأجيال الغد! اودي الهدرة كثيرة والسكات اخير، الله افرج من عنده، أما الاغلاق الشامل كان ليكون له معنى في مارس، اما الان فهو كمن يدفع أخر عجلة الى الهاوية.
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53
13 - مهاجر الجمعة 21 غشت 2020 - 20:14
واش ملي كتشوف المسؤولين والفنانة او بالحرى الشطاحة اش دايرن اش بغيتي الشعب ايدير حلال عليهم وحرام على الشعب حسبي الله ونعم الوكيل بلاد السيبة والله لوكان كل واحد يتحاسب بالمعقول كما معمول في بعض الدول والله تكلشي اشد الخط ولاكن الفوضى وهادشي ليباغين هما
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43
14 - عابر سبيل الجمعة 21 غشت 2020 - 20:14
سبحان الله كل مرة اقرأ الحجر الصحي .... واش تتخلعوا المغاربة بيه واش هو بوعو الله يرد بيكم هدروا على المستشفيات،على الفلوس المهراجانات على السهرات على اليسا ونانسي وإيهاب توفيق وحسين الجاسمي ويلا مالقيتوا والو دربوها غير بسكتا
مالقاش عندكم واحد 2 كيلو ديال الاكسجين لدواير الزمان
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29
15 - Abdelhak الجمعة 21 غشت 2020 - 20:15
حتى ولو عدنا إلى الحجر الكلي يبدو أن الخسائر ستكون كبيرة. فات الأوان الفيروس في كل مكان.
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22
16 - محمد الجمعة 21 غشت 2020 - 20:16
الحالة الوباءية الحالية تستدعي إعادة الحجر بطريقة مشددة هذه الملاحظة سوف لا تروق بعض الفءات من المجتمع بدعوى أنه فقير و ليس له دخل شهري و لكن بالمقابل اذا ما أصيب هذا الشخص بالعودى هل سيفكر في مصدر رزقه أو في صحته ؟
يجب التضحية لأننا أمام عدو ينخر فينا في الخفاء و وراء ظهرنا
يجب التعبءة لمواجهة هذا الفتاك
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-26
17 - mahroucha الجمعة 21 غشت 2020 - 20:16
ما لا شك فيه لإنقاذ أرواح المواطنين
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-13
18 - عمر عبدالنور الجمعة 21 غشت 2020 - 20:17
ارواح وصحة المواطنين المغاربة اهم من كل رغم ان ذلك سيكون له في تبعات وخيمة على الاقتصاد وعلى القطاع الغير المهيكل وخصوصا القطاع الخاص كيفما كان... الله يهدي اخواننا نديرو لعلي نلنتزمو بالنصائح والتوجيهات المطلوبة للحفاظ على صحتنا و سلامة الاخرين وبلادنا .... والناس ترخات صافي كأنه ليس هناك وباء فين ماعطيتي راسك الزحام والناس بلا كمامات بلا تباعد الله يهدي ماخلق غاذي بهاذ البلاد الهاوية الله يحفظنا جميعا وصافي
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-7
19 - المهدي الجمعة 21 غشت 2020 - 20:17
لقد أسمعت لو ناديت حيا
ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نار نفخت بها أضاءت
ولكن أنت تنفخ في الرماد
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-2
20 - Yassin XD الجمعة 21 غشت 2020 - 20:17
كلنا مع حجر الصحي لمدة شهر اقل شي و انزال الجيش لشارع و تطبيق اقصى عقوبات على كل مخالف
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-14
21 - Bilal الجمعة 21 غشت 2020 - 20:17
الحجر الصحي يعملوه على كازا ومراكش والمدن الموبوئة ..علاش تعميم...ويعملوا الحجر ولكن يخاليو المطارات محلولين باش حنا لساكنين على بارا نمشيو بحالنا..ومني يعملو الحجر الصحي على المدن الموبوئة ماتخاليو تحاد يخدم باش الأعداد ديال كورونا تنزل ..ماشي تخاليو المعامل تنشر كورونا كيما عملتو فلولي ومن بعد دجيو تقولو نغباد الله لمجبروشي تالخدمة يݣلسو فبراركوم.
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10
22 - شخص مر من هنا الجمعة 21 غشت 2020 - 20:19
الوقت واقفة ماكاين لابيع لااشرى.غير الناس امجلوقة فازناقي اولقهاوي.اللهم ديروا الحجر حتى ايوجدوا اللقاح.اولا راه غادي انشوهوا شي شوهة قدام العالم ماعندهاش الوالدين.
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3
23 - huchamkhouribga الجمعة 21 غشت 2020 - 20:19
الناس تعان من الفقر والبطالة وقلة الموارد المواطن يأن تحت وطءة الديون من كل الاتاجاها والمصاريف تتراكم والدولة لا تملك موارد مالية و الحل السحري في نظرها هو الحجر ولو كانت هناك فاءدة من الحجر لنفعنا في التلات اشهر عالجاف الءولى الحل هو ظبط حركة التنقل بين المدن والاجراءات الوقاءية من كمامة وتعقيم ومن لم يلتزم يحاسب مع الحجر المنزلي للمصابن اما الحجر الشامل للشهور اخرى فهو عقاب جماعي لا اظن ان المغاربة سيتحملون تبعاته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والامنية وسنرى الفوضى والسرقات والانفلات الامني في كل مكان خصوصا المدن الكبرى مع تزايد الانتحارات والعنف الءسري وربما لن تجد بعض الءسر ما تسد به رمقها وستتحمل المراة المغربية جل تبعات هدا القرار الخطير المراة المغربية تحملت بما فه الكفاية عواقب الحجر اكبر من كورونا حكومة البيجيدي ديكاج فشلت في تسيير كل المراحل وعاش محمد السادس بن الحسن الله ينصر
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6
24 - med.bm الجمعة 21 غشت 2020 - 20:19
الكل يلوم المواطن علي عدم التزامه و تهاونه في التعامل مع فيروس كورونا... و الكل اجتمع علي ان المواطن هو المسؤول الاول و الاخير عن تفشيه... لكن لا احد لام الحكومة على عدم قدرتها في احتواء الفيروس و علي قرراتها الارتجالية التي سببت في تفشي فيورس كورونا.. نعم الموطن بجهله المدسوس له قي سياسات متعاقبة و بتكوينه الضعيف الاجتماعي و الثقافي كل هذه عوامل سببها الرئيسي المنهجية المتبعة من طرف الدولة... الشعب تعب و يريد جديدا كالذي تحياه تركيا التي ربحت مل الرهانات و حاربت الفساد و اصبحت ما هي عليه اليوم. اما نخن فلزلنا في مكاننا ينخرنا الفساد و ينهكنا الكلام الفارغ.
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2
25 - مواطن الجمعة 21 غشت 2020 - 20:20
حنا مقابلينش . الى كنتوبغيتو ناس تخرج تحتج ديرو الحجر.
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0
26 - فريد الجمعة 21 غشت 2020 - 20:22
ليس لدى المغرب الامكانيات المادية لإعادة الحجر الصحي الذي يعني تقديم المساعدة المالية لاكثر من خمسة ملايين اسرة والتي بدونها ستعم الفوضى، لا احد يمكن له ان يتحكم في الجياع إد كيف ستحبس بشرا في المنزل بدون اكل؟
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0
27 - مسلم الجمعة 21 غشت 2020 - 20:22
المغرب و لله الحمد بنى اكثر من 56 الف مسجد.....تكلفت الآلاف الملايير..إضافة إلى صيانتها المستمرة.... الخ
لست ضد العبادات ..ولا ضد الأديان..و لكن اليس العدد كبير جدا جدا ...وفي أغلب الاحيان فارغة إلا من بعض المسنين؟ الم يكن افضل لو كان لدينا 30 الف مسجد والباقي مستشفيات؟
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-3
28 - الحقيقة الجمعة 21 غشت 2020 - 20:24
الهروي خاصو الزواطة والعصى هي اللغة الوحيدة التي يفهمها ام لغة العقل والصواب لاتنفع بل بالعكس الهروي كيضسر وكيزيد سيب . وفي نفس الوقت يجب مسح جمعيات حقوق الدبان للانها جرت البلاد إلى السيبة والهلاك الفساد والانحلال أما مصطلح الحرية والموسات فهما شر اريد بهما هلاك المجتمعات المتخلفة وقطع لسان كل متلي جنسي يتلفض بهده العبارات،،المساوات والحرية،،
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1
29 - مواطن محب لبلده الجمعة 21 غشت 2020 - 20:24
وزّعوا الثروة على الشعب التي سرقتم منه طوال هذه السنين وافرضوا حجر صحي لمدة سنة. انها فرصتكم التاريخية لاظهار وطنيتكم الحقيقية. ففي مثل هاته الظروف يظهر المواطنون الصالحون، الضعفاء يلتزمون بالاجراءات الصحية حرفيا والاغنياء ينفقون الاموال المكدسة لكي يعيش الجميع بسلام. فهل انتم مستعدون لخدمة وطنكم ولو تعلق الامر بثروتكم العزيزة على قلوبكم!!؟
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1
30 - Observateur الجمعة 21 غشت 2020 - 20:24
خاليوْ الوباء ينتشر, اللي بغا يحمي راسو راه عارف شانو خاصو يعمل .. حتى مناعة القطيع راها مهمة, والكمال على الله
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3
31 - أحمد الجمعة 21 غشت 2020 - 20:24
إعادة الحجر الصحي هو الحل الوحيد بالنسبة للمغرب مع ضرورة مساعدة الفئات الهشة والتي تعمل في القطاع الغير مهيكل.
الحجر صعب ومتعب نفسيا وماديا ولكن لا مفر منه حتى لا نقع في كارثة.
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-2
32 - ملاحظ محمد الجمعة 21 غشت 2020 - 20:25
العودة إلى الحجر الصحي حل غير منطقي لأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية بل وحتى النفسية للمواطنين غير مستعدة بتاتا وحتى لو افترضنا ذلك هل يمكن للدولة أن تعيد مسلسل الدعم المادي للمواطنين والتي ستكون بمتابة السكتة القلبية للاقتصاد الذي يحتضر فالمواطن والدولة يعانيان وهذا من شأنه تهديد السلم الاجتماعي فتطبيق الحجر الجزئي للمناطق الموبوءة هو أحسن حل كما وقع لمنطقة طنجة التي بدأت تتعافى
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3
33 - الأزرق الجمعة 21 غشت 2020 - 20:25
الحجر الصحي أبدا لم يكن حلا أو علاجا ولكن ربحا للوقت حتى نتخطى الموجة الأولى للوباء التي تفشت بشكل خطير وسريع. كانت فرصة لتعزيز المستشفيات وتجهيزها واكتساب المعلومات النظرية من باقي تجارب العالم. الآن وقت التجربة الذاتية مع الفيروس والتعايش معه. المسؤولية بنسبة كبيرة على المواطنين باحترامهم إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي بموازاة مع الدولة و تعزيزها للمنظومة الاستشفائية في ذات الوقت. كما ظهر الوباء سيختفي بإذن الله العظيم.
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2
34 - متتبع الجمعة 21 غشت 2020 - 20:25
انني وضعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر هذه المنصة عدت حلول للقضاء على الوباء منذ الوهلة الاولى الا ان الحكومة واصحاب القرار لم ياخذوا بها الا في غلق الحدود الدولية
ان الآن تفشي الوباء في بلادنا نتيجة تهاون الحكومة وليس المواطن
الحكومة صنفة المنطقتين ولم تحكم الإغلاق بل فتحتهما كليا وسمحت للاشخاص بالتنقل من بأر الوباء الى صفر حالة والعكس كان الفعل متعمد والعلم لله .
كذلك لم تلغي اضحية العيد بل اعلنت عن اغلاق المدن في ظرف وجيز لتخلق فوضى وبالتالي كثرة الاصابات بالفيروس ولم نشهد في الحقيقة اي اغلاق للوقاية بل سوى كلام فقط.
اما المواطن المغلوب على امره هو من يادي الثمن
أما أولئك الأثرياء فلهم كل شيء وبدون شيء.
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3
35 - مواطن الجمعة 21 غشت 2020 - 20:25
عقولنا البسيطة قد تندفع بسهولة لترجيح رأي دون أخر؛ بين العودة إلى الحجر الصحي أو الاستمرار في تخفيف القيود؛ غير أن الفصل بين الرأيين في الحقيقة مسألة صعبة .
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0
36 - مسافر الجمعة 21 غشت 2020 - 20:25
السلام عليكم ظهور الأرقام وتصاعدها و تزايد عدد الوفيات مرده واضح وصريح الا وهو التعبئة نحو تلقيح الزامي على كل مواطن وذلك بنشر ثقافة الهلع والخوف وسط الناس وتبرير اي قرار ستتخده الدولة... الدولة فاشلة وهي سبب المصائب... يعني كمثال خلاو الاسباني حتى جنا الفريز وعاد قالو للعيالات راكم مراض وهما من حساب هذي مراض... وفيقو رالشفارة سحبو البساط من تحت وزارة الصحة من ايام اليوبي وبداو تيتحكمو فالامور والنتيجة ظهرت للعيان.. واش حتى باعو الحوالة ديالهم عاد بانليهم المواطن جاهل... المغاربة كانوا اكثر شعب ملتزم بالحجر في العالم بسبب البروباغندا المخزنية ومقصروش لكن الدولة هي اللي جعلت الأمور تخرج على السيطرة بسبب القرارات الارتجالية وعرت على واقع مؤلم اننا دولة فاشلة في التسيير والصحة والتعليم وكل شئ... شكرا كورونا ومتبقاوش المغاربة تسبر بعضياتكم را خصنا نكونو يد وحدة مخصهموش يديرو الفانية بيناتنا وشكرا وياربي يتنشر هذ التعليق
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2
37 - تلميذ حائر الجمعة 21 غشت 2020 - 20:27
صحاب الجهوي اش غا ديرو ليهم. مابقينا عارفين راسنا من رجلينا .واش كتقولو الحجر .او باغين ندوزو الامتحان .او من الانتهاء من الامتحان نرجعو الدراسة .راه حنا باغين ندوزوه في وقتو ولكن بغيناكم تنورونا بشي اخبار رسمية او مصدقة.راه حنا غادين في الضلمة.والسلام عليكم
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0
38 - Myhafid lbrini الجمعة 21 غشت 2020 - 20:28
السلام عليكم ان ضد الحجر العام لان المشكل اقتصادي والكل يعرف دلك...تم ان الحجر لايمكن ان يتم الى مالانهاية ولدلك ادكر اخواني كما ادكر نفسي لاتختلطوا بالاخرين الاعند الحاجة والابتعاد عن الجنائز والافراح ....اجتناب لمس الاشياء قدر الامكان....غسل كل مانشتريه متلا علب حليب خضر فواكه وكل العلب او تركها لمدة في مكان
مشمس....التقليل من الزيارات ... غسل اليدين عند كل دخول للمنزل وفي العمل ...الامتناع عن العناق واالسلام باليد ..استعمال المعقم....تخصيص مكان لوضع كل شيء اتينا به من الخارج تم تعقيم تلك الاشياء....بعد استعمال متلا كوب لشرب الماء لايستعمل مجددا الابعد الغسل.. غسل قنينات المشروبات قبل اي استعمال....ودائما تقول مع نفسك كل الناس مصابون وعلي الاحتياط.....نسيت ان النقود قدتحمل الفيروس لدلك وجب الغسل او التعقبم بعد لمسها وكدلك الوثائق.......لن اتحدت عن الكمامات واجتناب الحمام......
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0
39 - الطوارىء الجمعة 21 غشت 2020 - 20:28
إذا كان و لابد من تطبيق الحجر فلنبدأ اولا بضرب حجر صارم سياسيا على الحكومة التي تسببت في هذه الكوارث .
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40 - ملاحظ الجمعة 21 غشت 2020 - 20:30
الحل الوحيد هو الحجر الصحي ولابد يل عنه...
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-2
41 - هشام متسائل الجمعة 21 غشت 2020 - 20:32
الإشادة الدولية فقط في مخيلة البعض أما الواقع فهو بالمرارة المعهودة.
الإشادة يجب أن تبدأ من المواطنين لما يحسوا أن هناك دولة يمكنهم الاعتماد عليها كما هي تعتمد عليهم في جني الضرائب والرسوم والأتاوات.

فشل ذريع على كل المستويات
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42 - غير دايز الجمعة 21 غشت 2020 - 20:33
ليس المواطن فقط من يتحمل المسؤولية كلشي عارف أن الخطأ الكارثي إرتكبته الحكومة بالسماح للمغاربة الإحتفال بعيد الأضحى ما ساهم في تفشي الوباء تربوع المملكة وحتى بالمناطق النائية بسبب تنقل المواطنين للإحتفال إظافة للزيارات العائلية التي تعقب عيد الأضحى. فقبل عيد الأضحى بعد رفع الحجر لم يكن المغرب يسجل سوى 200 أو 300 حالة مع ظهول بؤر صناعية من حين لآخر بينما الآن تحولت بعض المدن التي إستطاعت التخلص من الوباء بصفر إصابة لبؤرة جديدة بعد العيد كمدينة بني ملال. من هنا يتبين لنا إرتجال وغباء الحكومة بقراراتها الغير المدروسة التي تكلف حاليا عشرات الوفيات يوميا
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43 - عبد ربه الجمعة 21 غشت 2020 - 20:33
والله حتى لو عاد الحجر لن تكون له أي منفعة. علاه ماشي 3 شهور وحنا محبوسين و بنادم عايش في الجوع و المشاكل و المرض النفسي فقط لكي نرجع الى النقطة 0 بل تحت الصفر! لو كان الحجر الصحي هو الحل لما كان الوضع على ماهو عليه الآن
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44 - Mafhamtch الجمعة 21 غشت 2020 - 20:36
تغلق الأحياء بدون فحوصات؛ ستغلق المنازل بدون فحوصات. لم تلغ شعيرة العيد. تم فتح الشواطئ. تم التغاضي عن التجمعات في كل مكان. تم السماح بالسفر للمناطق الخالية و السالمة من الوباء. هذه هي الاستراتيجية التي صفق لها العالم؛ و وقف لها احتراما و خشوعا. و رأينا النتيجة و النجاح؛ رغم كل التحذيرات.
هل يستطيع أحد أن يدلنا و يقدم لنا الخطة البديلة؟ إن وجدت؟
يوميا في أمريكا يتحدث الرئيس و حاكم الولاية و السيناتور و التيرميناتور و آل غور و عمدة المدينة و رئيس الشرطة و المنظمون الاجتماعيون، كل في مجموعته الاجتماعية أو ما يسمي "كَمْيُونِيتِي". الكل هدفه سلامة المواطن و رضاه؛ رغم الفشل الذريع. الأمل و العمل هما كلمتي السر في أمريكا. هذا ما تعلمناه من بيل كلينتون و باراك أوباما؛ و الآن من السيدة (ك) ممالا هاريس و العم جو بايدن.
فهمتو ولاَّ مازال؟
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45 - كاري حنكو الجمعة 21 غشت 2020 - 20:36
الحجر الصحي هو التخربيقولوجيا بعينها.
ما معنى أن تمنع الناس من التحرك وتتركهم لمصيرهم خصوصا منهم ذوي المهن الحرة أو العاملين في القطاع المهيكل.؟ والله حتى وإن ما عدد الإصابات فسيرتفع من جديد بعد رفع الحجر.
الحل بسيط وهو توجيه الصناعات المحلية لإنتاج ملايين التحاليل كما تمّ إنتاج ملايين الكمامات بثمن مدعّم وبعدها يتم إجراء التحاليل على نطاق واسع فلا يتم الإكتفاء بالمعدل اليومي الحالي حوالي 20000 تحليل في اليوم أو المخالطين فقط وإنما أقله 100000 تحليل في اليوم للجميع ولمدة أسبوع كامل على الصعيد الوطني وبذلك سيتم اكتشاف كل الحالات حتى التي لا تعاني من أعراض والتي كان ممكنا أن تنقل العدوى فيتم عزل المصابين في منطقة معينة وترك البقية يعيشون بطريقة عادية مع شيء من الإحتياطات وليس الحجر التام وهكذا سيستفيد الإقتصاد ويستفيد المواطن
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46 - ahmed الجمعة 21 غشت 2020 - 20:40
Même si on pense opter pour un re confinement total ,on ne peut pas ,quel soit le donneur de l'ordre il est impuissant ,et ça serait compliqué pour le royaume et très dangereux pour la stabilité d'une population très pauvre ou plutôt appauvri. Personne dans le pays ne peut imposé un re confinement sans une justice sociale. Attention!!!!
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47 - احمد الجمعة 21 غشت 2020 - 20:40
الحجر الصحي هو الحل الوحيد لأنه الناس مستهترة بزاف بالمرض
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48 - le tondu الجمعة 21 غشت 2020 - 20:40
La meilleures sanction est la suspension de la couverture médicale pour une année de tous les contrevenants à distanciation sociale et à l'obligation du port du masque. Ils doivent payer payer de leurs poches les soins s'ils tombent malades. C'est les meilleures façons pour protéger la majorité des marocains honnêtes. Ce commentaire n'est pas destiné à Victor Hugo.
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49 - سمرة الجمعة 21 غشت 2020 - 20:42
فعلا الحجر الصحي هو الحل الأمثل في هذه الظرفية ولكن يكون حجر على حقو و طريقو حيت الناس طغاو بزاااف ولا كولشي عندهم بحال اللعب و ماعارفينش راسهم راهم مسؤولين على هاد الأرواح التي تزهق
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50 - تميمي عبد الرزاق الجمعة 21 غشت 2020 - 20:43
يجب التركز على الكمامات والتباعد وعدم التنقل بين المدن واشرك الجمعيات في تحسيس الموطنين
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51 - موحى اعدي الجمعة 21 غشت 2020 - 20:44
الحجر الصحي لا فائدة فيه سواء كان او لم يكون المشكل ما سيأكلوه المواطنون الازمة +الازمة يساوي الانتحار او الخروج الى الشارع .والمشكل في نقاط المراقبة (دهن السير إسير) 100% .نطلب من الله الشفاء العاجل
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52 - %%%% الجمعة 21 غشت 2020 - 20:44
je suis contre . contre vous avez promulguéz pas mal de loi et de restriction appliquer les .vous avez passé plus de 67 a bâtir l économie du Maroc qui piétine encore . alors si vous voulez un génocide économique allez y . Macron a dit aux Français que le confinement c du passé .
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53 - abdkader الجمعة 21 غشت 2020 - 20:45
on a un manque de responsable dans ce pays kolchi na3esss men tali je donne un exemple par exemple dans le train au lieu de mettre en service plusieurs trains et de minimiser les personnes dans chaque compartiment deux personnes par exemple par chaque compartiment vous allez fait qoui c tt a fait le contrairaire vous avez minimiser le nombre de trains j ai pris un train de l aeroport a casa et depuis casa a fes il est etait completement pleins ?????VOUS N AVEZ AUCUNE VISION AUCUNE MESURE FAITE
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54 - Adam الجمعة 21 غشت 2020 - 20:46
الحجر الصحي انتحار بكل المقاييس.... فأوضاع البلاد والعباد متأزمة ومتفاقمة وعلى كف عفريت وبالتالي فهي استراتيجية غير محيوبة العواقب ..وتجربة المغاربة مع الحجر في الأشهر السابقة اثبتت ان المراهنة على الحجر المنزلي خيار فاشل ...فتجربة المغرب مع الحجر اثبتت ان ماجني منه من فواءد أقل مما سسببمن أضرار اقتصادية واجتماعية ونفسية وصحية ...ابحثوا عن حلول أخرى أنجع وأفيد
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55 - رفقا بهذا الوطن الجمعة 21 غشت 2020 - 20:47
لنكن واضحين،

الحجر الصحي ليس حلا بالمرة..فحتى لو انخفظت الارقام فستعود لتصعد لاحقا، وهذا مسجل في العالم بأسره. والقول بأن استهتار المواطن هو السبب الوحيد في الحالة الراهنة تحليل تبسيطي حتى لا نقول تعسفي..

إعادة الحجر الصحي إذا تم لا قدر الله فسيكون أمرا غاية في الخطورة على جميع الأصعدة ويعني شيئا واحدا هو هروب السلطة إلى الأمام واستحكام الرغبة في العقاب الجماعي على عقليتها بدل تدبير التحديات بعقلانية ومنطق، وحينها فلتتحمل كامل المسؤولية عما سيترتب عن قرار بهذه الحجم.

أيه المسؤولون رفقا بهذا الوطن، واعلموا أن التاريخ والخالق سيحاسبكم.
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56 - hmida الجمعة 21 غشت 2020 - 20:49
الحجر الصحي وسيلة تنهجها الدولة حتى لا نصل إلى الوضعية الوبائية غير المسيطر عليها، اين كنتم لما كانت الدول تبني البنى التحتية من مشتشفيات ومراكز صحية وتثقيف المجتمع لكي يفهم ارشاداتكم كان البندير والتفاهات والمهراجانات الن تحصدون ما زرعتكم من امية وجهل
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57 - مواطن متابع الجمعة 21 غشت 2020 - 20:49
امتلاك معظم المغاربة لهاتف حديث .. وانتشار ثقافة الحقوق الفردية .. وسياسة التجهيل والتضليل لعقود .. صار الكثيرون يعتقدون أنهم يمتلكون الحقيقة ، وأنهم أصبحوا يعرفون كل شيء ، في كل شيء .. بلا مرجعيات معرفية موثوقة .. فقط الفايس بوك وأنستغرام والواتساب ، وثقافة لوح التصاور وبارتجيو آلخوت ، والنميمة ، ولغو المقاهي واللباسات والاستعراض وبان عليا نبان عليك .. وهاهي النتائج . ملي الدول تاتحتاج مواطنيها في الأوقات الصعبة .. احنا واعرين عافلفهامات والضحك والنشاط .
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58 - Issam الجمعة 21 غشت 2020 - 20:50
نعم للحجر الصحي في انتظار أن الذين كفرو القاو اللقاح. الشعب المغريبي بين على وعي كبير في المرحلة الأولى ولكن غياب الوعي والحس الوطني تركه يتهكم بالفيروس والنتائج اليوم كارثية بعد الازمة يجب الاهتمام بالتعليم والصحة والامن ماشي الرقص والغناء والفساد طول السنة
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59 - ولد البلد الجمعة 21 غشت 2020 - 20:51
استعمال الكمامة بصفة مأكذة ومعاقبة صارمة المخالفين كافية بدون حجر. اي حجر تتكلموا عليه بدون النزول بقبضة من حديد على من لم يرتدي الكمامة
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60 - شرقاوي الجمعة 21 غشت 2020 - 20:51
إعادة الحجر الصحي هو مشكلة كبيرة نسبة الانتحار 45% نسبة الفقر 60% نسبة الجهل 43% نسبة أمراض نفسية 100% البقاء في المنزل مضر الصحة الإنسان لا يمكن أن نعيش في الحجر الصحي 5 أشهر أخره لا يمكن مستحيل
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61 - اختاروا اما الحجر او اللقاح الجمعة 21 غشت 2020 - 20:53
المسؤولين باليهم يجربوا فينا اللقاح الي هو من صنع شركات روسية وصينية واسرائيلية تحت رعاية بيل كيت وهدفهم هو انتشار المرض والخوف حتى يبدا بنادم هو الي يقلب على اللقاح. لو كان هدفهم سلامتنا لوفروا لنا المستشفيات او حتى الفنادق وبهذا يكونوا اصيبوا عصفورين بحجرة واحدة اصحاب الفنادق يتمعشوا والمستشفيات ما يبقاش فيها هاد الشوها. ولا المغاربة ميستهلوش في نظريتكم
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62 - محمد الجمعة 21 غشت 2020 - 20:53
فعلا، الحجر الصحي هو الحل الوحيد للحد من تفشي الوباء.
إن لم يفرض الحجر الصحي في أقرب وقت فستحل بنا كارثة لا قدر الله بسبب هذا الوباء.
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63 - يوسف الجمعة 21 غشت 2020 - 20:54
سلام
لابد من حجر عام للقضاء على الوباء مثل بعض الدول خصوصا ونحن على أبواب فصل الخريف و الشتاء التي تكثر به الفيروسات وممكن موجة تانية.
نعم للحجر العام لأن الباطرونا تخلت على التدابير الإحترازية بالمصانع و غيرها و هي المسؤولة على تفشي الفيروس
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