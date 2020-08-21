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كُتّاب وآراء
هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟
العودة إلى الحجر الصحي صارت حلا عمليا يلوح في الأفق القريب ما لم يتم التجاوب مع الإجراءات الصحية الموصى بها؛ كانت تلك رسالة واضحة حملها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب.
وقال الملك محمد السادس، ضمن الخطاب الموجه إلى المغاربة ليلة الخميس، ما يلي: "وإذا استمرت هذه الأعداد في الارتفاع، فإن اللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد-19 قد توصي بإعادة الحجر الصحي، بل وزيادة تشديده".
وأصبحت الأرقام المسجلة في مختلف ربوع التراب الوطني تثير قلق الفاعلين في القطاع الصحي، نظرا لعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات الوافدة عليها بشكل يومي، ما تسبب في إنهاك كبير للأطر الصحية.
وفي هذا الصدد، قال جمال الدين البوزيدي، طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة، إن "هناك قاعدة فيزيائية مفادها أن لكل فعل رد فعل مواز في القوة ومعاكس في الاتجاه، بينما يشدد علماء الأوبئة على أنه لكل حالة وبائية معالجة".
تبعا لذلك، أضاف البوزيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ردود فعل الدولة بشتى صنوفها كانت بحسب تطورات الحالة الوبائية؛ فالأرقام السابقة كان مسيطرا عليها، لكن التطور السلبي الذي أسفر عن الوضعية المقلقة جدا مرده إلى عاملين أساسيين".
العامل الأول، بحسب البوزيدي، يتعلق باعتقاد البعض أن الوباء غير موجود، معللين وجهة نظرهم بعدم إصابة أي فرد من أفراد عائلاتهم، بينما يتمثل العامل الثاني في خرق التدابير الصحية بعد انتهاء مدة الحجر الصحي بالمملكة.
ولفت الخبير الصحي إلى أن "الدولة انتصرت على الوباء في بداية المعركة، حيث كنا محل إشادة دولية، لكننا نعيش انتكاسة حاليا بعدما اقتربنا من الحالة الوبائية التي كانت بإيطاليا، غير أنه لحسن الحظ تلتزم نسبة كبيرة من المواطنين بالمعايير الصحية المعمول بها".
وتابع شارحا: "توجد مقاربات عديدة لمحاربة كوفيد-19، بينها المناعة الجماعية، حيث يصاب أزيد من 70 في المائة من المجتمع بالفيروس، فيصبح بذلك مرضاً عاديا مثل الإنفلونزا الموسمية؛ وهو ما حاولت بريطانيا تطبيقه على أرض الواقع نظرا إلى الإمكانيات الصحية القوية التي تتوفر لديها".
"تخلت بريطانيا عن القرار بعدما اكتشفت أن اعتماد سياسة المناعة الجماعية يقتضي مضاعفة الإمكانات الصحية ثلاثين مرة"، وفق المصدر عينه، الذي أوضح أن "50 في المائة من المصابين بالفيروس لا يحملون أي أعراض، في حين تكون 20 في المائة من الحالات المصابة شرسة".
وأورد الاختصاصي في الأمراض التنفسية أن "الحجر الصحي وسيلة تنهجها الدولة حتى لا نصل إلى الوضعية الوبائية غير المسيطر عليها، تبعا للإمكانيات الصحية التي تتوفر عليها"، مستدركا بأن "قرارات ملكية استباقية اتخذت في بداية الوباء قصد السيطرة على كورونا".
وأعاد المصرح للجريدة التذكير بطبيعة التدابير المتخذة في بداية تفشي الوباء بالمملكة، قائلا: "جرى إغلاق الحدود الوطنية، ثم أدمج القطاع العسكري، والآن نتحدث عن القطاع الخاص، لكن لن نستطيع مواكبة الوضعية إن استمرت الأعداد في الازدياد؛ وبالتالي لن يبقى من حل سوى الحجر الصحي".
وأبرز المتحدث أن "الدولة اعتمدت على الحجر الصحي الجزئي؛ أي تطويق البؤر الوبائية داخل المدينة، لكن لن يكون بمقدورها مواكبة ذلك مستقبلا، لأن المواطن عليه تحمل مسؤوليته، فالمرض ليس له دواء ذو سند طبي وعلمي، لتبقى الوسيلة الوحيدة لمحاربته هي التباعد الجسدي وارتداء الكمامات".
وختم البوزيدي حديثه بالقول: "مازلنا نعيش الموجة الأولى من الوباء، فالأمر يتعلق بتموجات فقط داخل الموجة الأولى، بينما الموجة الثانية هي الأصعب، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء"، خالصا إلى أن "اللحظة تستدعي ثورة ملك وشعب لمحاربة الوباء"، وأعرب عن تفاؤله بأن "المغاربة سيتجاوبون مع الخطاب الملكي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (63)
وبغيتو ديروا الحجر
وديروه وشوفو نسبة الانتحار. والطلاق والمشاكل فين غدي توصل
الحكومة دارت الغلط بعدم الفاء العيد اذن فلتتحمل العواقب
نحن شعب غير واع ولا نعرف ما يجب القيام به
السباحة في البحار ممنوعة ،. الجلوس في الحدائق بكل اريحية ممنوع .. الخروج بحرية ممنوع .. ينتظرون منك ابسط الاشياء لياخدونك للمخفر لتخلص الغرامة العجيبة _ لا تحمل معك البطاقة الوطنية - اودي الله يعفو علينا من هاد البلاد
الحجر هو انتحار للاقتصاد
هو الفقر والاكتئاب
سيكون بمثابة النقطة التي ستفيض الكأس
الناس كتعاني من الحجر البطالة والفقر ودابا زايدين بالخلعة ماشي من المرض من الحجر
ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا
الاحتياط واجب التقاعد و الكمامة ووو
لكن كفانا ترهيبا راه النفسية محطمة
العالم كولو هاكا و معايشين مع هاد الظاهرة
مالقاش عندكم واحد 2 كيلو ديال الاكسجين لدواير الزمان
يجب التضحية لأننا أمام عدو ينخر فينا في الخفاء و وراء ظهرنا
يجب التعبءة لمواجهة هذا الفتاك
ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نار نفخت بها أضاءت
ولكن أنت تنفخ في الرماد
لست ضد العبادات ..ولا ضد الأديان..و لكن اليس العدد كبير جدا جدا ...وفي أغلب الاحيان فارغة إلا من بعض المسنين؟ الم يكن افضل لو كان لدينا 30 الف مسجد والباقي مستشفيات؟
الحجر صعب ومتعب نفسيا وماديا ولكن لا مفر منه حتى لا نقع في كارثة.
ان الآن تفشي الوباء في بلادنا نتيجة تهاون الحكومة وليس المواطن
الحكومة صنفة المنطقتين ولم تحكم الإغلاق بل فتحتهما كليا وسمحت للاشخاص بالتنقل من بأر الوباء الى صفر حالة والعكس كان الفعل متعمد والعلم لله .
كذلك لم تلغي اضحية العيد بل اعلنت عن اغلاق المدن في ظرف وجيز لتخلق فوضى وبالتالي كثرة الاصابات بالفيروس ولم نشهد في الحقيقة اي اغلاق للوقاية بل سوى كلام فقط.
اما المواطن المغلوب على امره هو من يادي الثمن
أما أولئك الأثرياء فلهم كل شيء وبدون شيء.
مشمس....التقليل من الزيارات ... غسل اليدين عند كل دخول للمنزل وفي العمل ...الامتناع عن العناق واالسلام باليد ..استعمال المعقم....تخصيص مكان لوضع كل شيء اتينا به من الخارج تم تعقيم تلك الاشياء....بعد استعمال متلا كوب لشرب الماء لايستعمل مجددا الابعد الغسل.. غسل قنينات المشروبات قبل اي استعمال....ودائما تقول مع نفسك كل الناس مصابون وعلي الاحتياط.....نسيت ان النقود قدتحمل الفيروس لدلك وجب الغسل او التعقبم بعد لمسها وكدلك الوثائق.......لن اتحدت عن الكمامات واجتناب الحمام......
الإشادة يجب أن تبدأ من المواطنين لما يحسوا أن هناك دولة يمكنهم الاعتماد عليها كما هي تعتمد عليهم في جني الضرائب والرسوم والأتاوات.
فشل ذريع على كل المستويات
هل يستطيع أحد أن يدلنا و يقدم لنا الخطة البديلة؟ إن وجدت؟
يوميا في أمريكا يتحدث الرئيس و حاكم الولاية و السيناتور و التيرميناتور و آل غور و عمدة المدينة و رئيس الشرطة و المنظمون الاجتماعيون، كل في مجموعته الاجتماعية أو ما يسمي "كَمْيُونِيتِي". الكل هدفه سلامة المواطن و رضاه؛ رغم الفشل الذريع. الأمل و العمل هما كلمتي السر في أمريكا. هذا ما تعلمناه من بيل كلينتون و باراك أوباما؛ و الآن من السيدة (ك) ممالا هاريس و العم جو بايدن.
فهمتو ولاَّ مازال؟
ما معنى أن تمنع الناس من التحرك وتتركهم لمصيرهم خصوصا منهم ذوي المهن الحرة أو العاملين في القطاع المهيكل.؟ والله حتى وإن ما عدد الإصابات فسيرتفع من جديد بعد رفع الحجر.
الحل بسيط وهو توجيه الصناعات المحلية لإنتاج ملايين التحاليل كما تمّ إنتاج ملايين الكمامات بثمن مدعّم وبعدها يتم إجراء التحاليل على نطاق واسع فلا يتم الإكتفاء بالمعدل اليومي الحالي حوالي 20000 تحليل في اليوم أو المخالطين فقط وإنما أقله 100000 تحليل في اليوم للجميع ولمدة أسبوع كامل على الصعيد الوطني وبذلك سيتم اكتشاف كل الحالات حتى التي لا تعاني من أعراض والتي كان ممكنا أن تنقل العدوى فيتم عزل المصابين في منطقة معينة وترك البقية يعيشون بطريقة عادية مع شيء من الإحتياطات وليس الحجر التام وهكذا سيستفيد الإقتصاد ويستفيد المواطن
الحجر الصحي ليس حلا بالمرة..فحتى لو انخفظت الارقام فستعود لتصعد لاحقا، وهذا مسجل في العالم بأسره. والقول بأن استهتار المواطن هو السبب الوحيد في الحالة الراهنة تحليل تبسيطي حتى لا نقول تعسفي..
إعادة الحجر الصحي إذا تم لا قدر الله فسيكون أمرا غاية في الخطورة على جميع الأصعدة ويعني شيئا واحدا هو هروب السلطة إلى الأمام واستحكام الرغبة في العقاب الجماعي على عقليتها بدل تدبير التحديات بعقلانية ومنطق، وحينها فلتتحمل كامل المسؤولية عما سيترتب عن قرار بهذه الحجم.
أيه المسؤولون رفقا بهذا الوطن، واعلموا أن التاريخ والخالق سيحاسبكم.
إن لم يفرض الحجر الصحي في أقرب وقت فستحل بنا كارثة لا قدر الله بسبب هذا الوباء.
لابد من حجر عام للقضاء على الوباء مثل بعض الدول خصوصا ونحن على أبواب فصل الخريف و الشتاء التي تكثر به الفيروسات وممكن موجة تانية.
نعم للحجر العام لأن الباطرونا تخلت على التدابير الإحترازية بالمصانع و غيرها و هي المسؤولة على تفشي الفيروس