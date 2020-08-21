24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/08/2020
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:17
|06:50
|13:36
|17:11
|20:12
|21:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- وفاة معتقل بسجن "مول البركي" في مدينة أسفي
- جامعة فاس تعتمد مراكز القرب لاجتياز الامتحانات
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19"
- الأطراف المتنازعة بليبيا تراهن على المغرب في استئناف المفاوضات
- "كورونا" يتسلل إلى الوقاية المدنية في النّاظور
- الخطاب الملكي يحذر من تداعيات قرار إعادة "الحجر الصحي" الشامل - (140)
- المغرب يسجل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (132)
- هل يعيد "العدالة والتنمية" سيناريو 2007 في انتخابات 2021؟ - (132)
- الملك: لم نكسب "معركة كورونا" .. وخرق التدابير سلوك غير وطني - (89)
- قرار "إعادة الحجر" في مدن المملكة يثير امتعاض معلقين مغاربة - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
المغرب يسجل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
الجمعة 21 غشت 2020 - 18:00
كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1609 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 49247 في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1665336 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 817.
وتم التأكد من 1393 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 34199 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (132)
1 - يارب اخفظنا الجمعة 21 غشت 2020 - 18:09
أخطاء ما بعد الحجر، 1- الرفع الكلي وفي سرعة قياسية لمعظم الانشطة 2 - تيسيير الاختلاط المجاني بين الناس في الشواطئ و الحدائق العمومية والاسواق....3- عدم الابقاء على مبدأ التناوب بين الموظفين الذين يتجمعون في فضاءات صغيرة وبأعداد كبيرة 4- عدم اتخاذ قرار حاسم بخصوص عيد الاضحى، حيث كثرة التنقلات أغرقت البلاد باصابات، وتغييب قاعدة الاجتهاد باعتبار مآل الفعل في مثل هذه الحالات، 5- غياب التوعية الميدانية القبلية قبل رفع الحجر للفئات الهشة و حتى بعض الفئات المثقفة التي أشاعت افكار مغلوطة بخصوص الوباء. 6 - ويبقى الجهل أكبر عدو للمجتمع، وكذا عدم الاكتراث
تعليق غير لائق
343
2 - عابر سبيل الجمعة 21 غشت 2020 - 18:09
وقت الاختيار الصعب.. العنصر البشري أم الاقتصاد!
تعليق غير لائق
103
3 - hassan الجمعة 21 غشت 2020 - 18:09
آلبشر!!!!! 3 أمور بسيطة جدا وفي متناول الجميع تقي من الفيروس والنجاة منه والحفاظ على أرواح الغير، الكمامة + التباعد + المعقم والنظافة......واش مكاتفهموووووووووووا.....
تعليق غير لائق
171
4 - جواد الجمعة 21 غشت 2020 - 18:09
بدون تعليق نتمناو المواطنين يديروا عقلهم رآه الوضع لا يبشر بالخير
تعليق غير لائق
107
5 - Kamal الجمعة 21 غشت 2020 - 18:10
هدا الفيروس الدي سيطر على العالم ينادينا بلسان فصيح انا عبد مامور جئت بامر الله الواحد القهار وسارحل عنكم حين يادن لي القهار الجبار عقمو قلوبكم قبل ايديكم وتراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واستغفرو الله يرحمكم
تعليق غير لائق
258
6 - من الرباط الجمعة 21 غشت 2020 - 18:10
أقترح سلخة في الشارع لكل من لا يضع كمامة كما هو الحال في الهند، يجب إنزال القوات المساعدة للشوارع لأن من لا يحترم التدابير الصحية التي يفرضها القانون يعرض الآخرين للخطر و يساهم في كساد الإقتصاد المغربي بطريقة مباشرة، ماديرش الكمامة تاكل العصا معادلة سهلة، المغربي لا يفهم إلا بالعنف، من يدعي حقوق الإنسان فليحترم هو الأول حق الآخرين في الحياة و ليحترم قانون الطوارئ و ليراعي حالة المشتغلين في قطاع الصحة الذين تعبوا
تعليق غير لائق
105
7 - وردة الجمعة 21 غشت 2020 - 18:10
إنا لله وإنا إليه راجعون أصبحنا نعيش فلم رعب يومي على الساعة السادسة
رحم الله الموتى و رزق اهاليهم الصبر والسلوان
رحم الله الموتى و رزق اهاليهم الصبر والسلوان
8 - Rachid الجمعة 21 غشت 2020 - 18:10
نجحنا في الحجر الصحي
فشلنا فشلا ذريعا في الخروج من الحجر الصحي
الدولة راهنت على الوعي الجماعي للمواطن.
بعض المواطنين قابلوا هذه المراهنة بالاستهتار و اللامبالاة وعدم الانخراط في تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل وقف انتشار الوباء.
هذه نتيجة طبيعية لفشل النموذج التنموي الحالي وللسياسات الفاشلة لبناء الإنسان المواطن و لبناء الوعي الجماعي ولتعزيز الثقة
هيئنا جميع الظروف الملائمة لإعادة انتشار السريع للوباء
رغم تسجيل معدل إصابات يوميا يفوق 500 خلال شهر يوليوز ، تم الرفع الكلي الحجر الصحي
عدم مواكبة المواطن بالحملات التحسيسية و الزجرية عند مراحل الخروج من الحجر الصحي
اختلاط و اكتظاظ في المقاهي، الأسواق، في الشواطئ، المعامل، المصانع، الإدارات...
الإحتفال بعيد الأضحى و كثرة الزيارات العائلية من المناطق الموبوءة.
قرارات ادارية تتنافى مع الخطاب الرسمي والتعليمات الطبية على الصعيد العالمي اللتي توصي وتحث المسنين على المكوث بمنازلهم كقرار تجديد بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية.
طوابير المواطنين و المسنين أمام الإدارات و وكالات البريد.
.
فشلنا فشلا ذريعا في الخروج من الحجر الصحي
الدولة راهنت على الوعي الجماعي للمواطن.
بعض المواطنين قابلوا هذه المراهنة بالاستهتار و اللامبالاة وعدم الانخراط في تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل وقف انتشار الوباء.
هذه نتيجة طبيعية لفشل النموذج التنموي الحالي وللسياسات الفاشلة لبناء الإنسان المواطن و لبناء الوعي الجماعي ولتعزيز الثقة
هيئنا جميع الظروف الملائمة لإعادة انتشار السريع للوباء
رغم تسجيل معدل إصابات يوميا يفوق 500 خلال شهر يوليوز ، تم الرفع الكلي الحجر الصحي
عدم مواكبة المواطن بالحملات التحسيسية و الزجرية عند مراحل الخروج من الحجر الصحي
اختلاط و اكتظاظ في المقاهي، الأسواق، في الشواطئ، المعامل، المصانع، الإدارات...
الإحتفال بعيد الأضحى و كثرة الزيارات العائلية من المناطق الموبوءة.
قرارات ادارية تتنافى مع الخطاب الرسمي والتعليمات الطبية على الصعيد العالمي اللتي توصي وتحث المسنين على المكوث بمنازلهم كقرار تجديد بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية.
طوابير المواطنين و المسنين أمام الإدارات و وكالات البريد.
.
9 - essadki الجمعة 21 غشت 2020 - 18:10
الحجر هو أساس السلامة نحن لسنا شعب يتحمل المسؤولية نحن شعب مستهتر و يلزمنا الحجر لنظبط إقاع السلامة
10 - سكفاندري الجمعة 21 غشت 2020 - 18:10
واش مزال مبغاوش يطبقو الحجر الصحي الشامل ههه واش تيتسناو لقاح الصداقة المغربي-الصيني هههه الاقتصاد في انحدار في انحدار .... يكمل في الانحدار باش ميتلفش ...
تعليق غير لائق
-40
11 - N.H الجمعة 21 غشت 2020 - 18:10
أظن أن هناك مبالغة يومية في عدد حالات الشفاء حتى يتم التغطية على عدد الإصابات
تعليق غير لائق
-34
12 - mahroucha الجمعة 21 غشت 2020 - 18:11
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مخلفات معامل الكبلاج و عيد الأضحى
الان ان الاوان للحجر 15 يوما على الاقل
الان ان الاوان للحجر 15 يوما على الاقل
13 - اسامة وجدة الجمعة 21 غشت 2020 - 18:11
ما لم أفهمه رغم هذه الارقام المرعبة عندما تخرج إلى الشارع كل شيئ عادي جداا وهذا ما ستجعل كارثة تحل بينا ( غي قبيلة شت واحد المنظر مول الحانوت داير بيدو ديال لما لي فايت فطريق وبغا يشرب يشرب والكارتة داك الكاس شروبو من العشرات
14 - منار الجمعة 21 غشت 2020 - 18:12
42 وفاة!!!، لا إله إلا الله. اللهم ارحمهم و ارحم جميع اموات المسلمين و اشفي مرضانا. اللهم الطف بنا وارحم ضعفنا و أرفع هذا الوباء عاجلا.
15 - سمحمد المانيا الجمعة 21 غشت 2020 - 18:12
اضن ان المغرب فشل في وقف انتشار الوباء... الحكومة بقررات مرتجلة بعد رفع الحجر و الشعب يقتسمان السبب.
16 - عبد الفتاح الجمعة 21 غشت 2020 - 18:12
لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
17 - سوء التدبير الجمعة 21 غشت 2020 - 18:12
مع هذا الارتفاع المفجع يجب اتخاذ اجراءات وتدابير عاجلة مع رؤية استراتيجية للعواقب و مخلفات القرارات المتخذة، قبل فوات الاوان. اللهم إنا نسألك اللطف يا أرحم الراحمين.
19 - Abdelhak الجمعة 21 غشت 2020 - 18:13
اللهم اصرف عنا الأذى انك على كل شيء قدير.
20 - المهاجر الجمعة 21 غشت 2020 - 18:13
إننا اليوم أمام تحدي قوي ، كل ... بأمر الله عز وجل ، قل ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا . وبصراحة ، ما يقلقني وهو تزايد عدد الحالات و ارتفاع عدد الموتى ، إنه لحزن أليم . أتمنى من المغاربة أن يأخذوا حذرهم من هذا الوباء الفتاك لانه بصراحة مرض خبيث يصيب من هو صحيح او ضعيف لهذا ارجو منكم الحدر ، نسأل من الله عز وجل أن يبعد عنا هذا الوباء عاجلا غير اجلا ، وارتداء الكما مات ضروري لكي نحافظ على أهلنا
21 - الذروة الجمعة 21 غشت 2020 - 18:13
اللهم أرفع عنا غضبك وأنزل علينا رحمتك
لا تقنطوا من رحمة الله فإن مع العسر يسرا.
مزيدا من الالتزام بالحذر والاحتراز إننا نمر بذروة الوباء وستنتهي قريبا إذا التزمنا بالتباعد والنظافة باستمرار.
لا تقنطوا من رحمة الله فإن مع العسر يسرا.
مزيدا من الالتزام بالحذر والاحتراز إننا نمر بذروة الوباء وستنتهي قريبا إذا التزمنا بالتباعد والنظافة باستمرار.
22 - واحد من الناس الجمعة 21 غشت 2020 - 18:13
كان لدينا وقت كاف منذ الاستقلال لبناء مجتمع واع مثقف ومتحضر يمكن المراهنة عليه في الأزمات، لكن عوض ذلك استثمر النضام الفاسد في الزوايا والأضرحة والملاعب والمهرجانات ظنا منه أن ذلك هو ما سيؤطر المغاربة ويحافظ على أمن البلاد. الآن إما سينقذنا لقاح معجزة أو سيهلك المرض أعدادا كبيرة. وفي كلتا الحالتين أشك أننا سنتعلم الدرس.
23 - عبد الفتاح الجمعة 21 غشت 2020 - 18:13
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يارب العالمين
24 - MOHAMMED الجمعة 21 غشت 2020 - 18:14
الطبقة التي وجه لها الخطاب السامي لا تفهم اللغة العربية الفصحى!
25 - حيرتوني الجمعة 21 غشت 2020 - 18:14
تشديد الاجراءات ام مقبول لكن العودة للحجر الصحي مرفوض لان المتضرر من هذا هو القطاع الخاص والغير المهيكل اما قطاع العام والبرجوازيين وحتى إذ لم يلتزموا ف شهريتهم مضمونة
26 - نتتت الجمعة 21 غشت 2020 - 18:14
سبحان القادر.. مخلوق لا يُرى قلب العالم رأسا على عقب.. حقا ما قدرنا الله حق قدره...
27 - لهويشري عبدالصادق الجمعة 21 غشت 2020 - 18:14
نسأل الله أن يحفظ الجميع و أن يرفع عنا هذا البلاء
28 - سلام عليكم الجمعة 21 غشت 2020 - 18:15
اللهم حجر ولا هاد اعداد لي كتخوف يوم بعد يوم كيزيد اصدمونا
29 - said الجمعة 21 غشت 2020 - 18:15
اللهم ارفع عنا مقتك وغظبك ونجينا من هذا الوباء الفتاك ورحم موتانا وارزق أهلهم الصبر والسلوان الإصابات في ارتفاع و الوفيات كذلك في ارتفاع التزموا بيوتكم وظبقوا قواعد النظافة وعدم الاختلاط الله أحد الباس كل شيء وارد خدوا الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة والله على كل شيء قدير
30 - ملاحظ الجمعة 21 غشت 2020 - 18:15
زيد مبقا والو على 2000 و 3000 حنا لي مريحين فديورنا و مقابلين الاخبار لي تنشوفو هاد الارقام اما لي متسبب فيهم راه خارج كيتبحر و كيتسارا معلابالوش بكورونا
31 - عمي الجمعة 21 غشت 2020 - 18:16
ما ابقا ما يتقال.خاص الحجر الشامل .اي انهار كنتعطلوا فيه كيصعب الخروج من الأزمة .اللهم انصبروا اشهر اخور اولا نبداو نلقاو الناس املاوحين فالزنقة.
32 - issam الجمعة 21 غشت 2020 - 18:16
هناك حلان لا ثالث لهما: الاغلاق العام او تلقيح الجميع
33 - المغلوب على امره الجمعة 21 غشت 2020 - 18:16
ضريبة العيد، وخطأ المحكومة المدفوعة، لك الله يا وطني، ولك الله يا مسكين بحالي.
34 - Yassin XD الجمعة 21 غشت 2020 - 18:16
صافي مشينا فيها الاخوان
الدول فضلت الفلوووووس على شعب
الدول فضلت الفلوووووس على شعب
35 - راشد الجمعة 21 غشت 2020 - 18:16
ربنا لقد مسنا الضر وانت أرحم الراحمين . اللهم بحق الأطفال والشيوخ والمستضعفين.
36 - أطلسي الجمعة 21 غشت 2020 - 18:16
الملك كان صادقا الأمور لا تبشر بالخير .نحن بدورنا نريد الحجر الصحي لا يوجد احترام بين الناس.
37 - السلام عليكم الجمعة 21 غشت 2020 - 18:16
42 حالة وفاة قد يكون هذا الرقم الأعلى مند ظهور الفيروس بالمغرب. نسأل الله الرحمة للأموات
38 - احلام الجمعة 21 غشت 2020 - 18:16
و الله يعجز اللسان عن التعبير.... رحماك يا رب.... رحماك يا رب يا غياث اغثنا و ارفع عنا هذا الوباء انه لا يعجزك شيء في الارض و لا في السماء
40 - الصمدي رحيم الجمعة 21 غشت 2020 - 18:16
لا حول و لاقوة الا بالله العلي العظيم .....
و الله لا يسعني الا ان ابكي على بلدي الجريح و على ابناء وطني الذين راحوا ضحية هذا الوباء اللعين ......
ايها الاخوان في كل مكان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء .....
و اتقوا الله في وطنكم .
و الله لا يسعني الا ان ابكي على بلدي الجريح و على ابناء وطني الذين راحوا ضحية هذا الوباء اللعين ......
ايها الاخوان في كل مكان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء .....
و اتقوا الله في وطنكم .
41 - hameza الجمعة 21 غشت 2020 - 18:17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي والله يشفي كل مريض يعاني من مرضه وبعد علينا هدا الوباء خبيت يارب العالمين
42 - hameza الجمعة 21 غشت 2020 - 18:17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي والله يشفي كل مريض يعاني من مرضه وبعد علينا هدا الوباء خبيت يارب العالمين
43 - فواد لزرق الجمعة 21 غشت 2020 - 18:17
الحل هو الحجر الصحي و بصرامة الى ابغينا انتاصرو اعلى هاد الوباء
44 - ارتقوا الجمعة 21 غشت 2020 - 18:17
من أقوال العارف بالله سيدي حمزة قدس الله سره:
إن الخير كله في القرآن الكريم، والعز كله في القرآن الكريم، والحفظ كله في القرآن الكريم.
لا أدفع للشرور والمصائب، والغلاء والبلاء من تلاوة القرآن الكريم.
إن الخير كله في القرآن الكريم، والعز كله في القرآن الكريم، والحفظ كله في القرآن الكريم.
لا أدفع للشرور والمصائب، والغلاء والبلاء من تلاوة القرآن الكريم.
45 - البيضاوي الجمعة 21 غشت 2020 - 18:17
الشعب المغربي دون المستوى ولا أعمم شي مكلخين مازالين تايتلاقاو ويسلمو على بعضياتهوم والشواطىء عامرة بحال اللي عباد الله ماعمرها شافت البحر أخخخخخخخخخخ على بشر نهار مايبقاوش الحشايشية ياكميو الحشيش فبيبان الزناقي وشي تا يباصي لشي الجوان تما نجولو راحنا ولينا شعب واعي
46 - فاطمة الزهراء الجمعة 21 غشت 2020 - 18:18
ان لله وان اليه راجعون رحمهم الله هذا عدد وفيات مقلق جدا جدا جدا وكذا عدد الاصابات نتمنى الوصول الى اللقاح وعودة الحياة الى مجراها الصحيح باذن الله
48 - مغربي الجمعة 21 غشت 2020 - 18:18
اثار تجربة اللقاح الصيني على المغاربة واضح في عدد الموتى المرتفع !!!!
تعليق غير لائق
-13
49 - momtaz الجمعة 21 غشت 2020 - 18:18
رقم قياسي جديد لعدد الوفيات اليومية، متى سنصل الى 100 ؟ سنصل اليها باستهتار الناس وانانيتهم..
ما بغيتيش لحجر العام للي قهرك ؤ خايف على رزقك، هي فاش تمشي تخدم دير لكمامة ومسافة الامان وغسل يديك ومنين تكمل لخدمة ما شي تبقى تدير لحلقيات فلقهاوي بلا فايدة..
ؤ سدو علينا لكاسيطة تع لحكومة خايبة و سبيطارات خايبين ؤ هاديك "كون ما لعيد" وووو
لي فات مات، فكروا فلي جاي، للي هي الاحتياطات والوقاية الى باغي تجري على رزقك وتحمي ناس لي عزاز عليك
ما بغيتيش لحجر العام للي قهرك ؤ خايف على رزقك، هي فاش تمشي تخدم دير لكمامة ومسافة الامان وغسل يديك ومنين تكمل لخدمة ما شي تبقى تدير لحلقيات فلقهاوي بلا فايدة..
ؤ سدو علينا لكاسيطة تع لحكومة خايبة و سبيطارات خايبين ؤ هاديك "كون ما لعيد" وووو
لي فات مات، فكروا فلي جاي، للي هي الاحتياطات والوقاية الى باغي تجري على رزقك وتحمي ناس لي عزاز عليك
50 - مغربي مغترب في المغرب الجمعة 21 غشت 2020 - 18:18
الله أكبر ولا حولة ولا قوة ايلا بالله العلى العظيم انا لله وانا اليه راجعون الهم ارحم موتى المسلمين والأحياء منهم يارب العالمين انك على كل شيء قدير وارفع عنا البلاء يا رب العرش العظيم
51 - Jawad الجمعة 21 غشت 2020 - 18:18
هذه نتائج القرارات العشوائية و اللامسؤولة للحكومة و ليست مسؤولية الشعب
لو تم منع عيد الاضحى لسارت الامور بشكل مخالف
لو تم تشديد مراقبة المعامل و المصانع لاختلفت النتيجة
الشعب حائط قصير
لو تم منع عيد الاضحى لسارت الامور بشكل مخالف
لو تم تشديد مراقبة المعامل و المصانع لاختلفت النتيجة
الشعب حائط قصير
52 - Sagesse الجمعة 21 غشت 2020 - 18:19
إلا قررت الدخول المدرسي غادي تجيبوها ف 90
بمعنى الحالات اليومية سوف تفوق 10.000 والوفيات ستفوق 300....في اليوم
لكن تحملوا مسؤولياتكم...........
بمعنى الحالات اليومية سوف تفوق 10.000 والوفيات ستفوق 300....في اليوم
لكن تحملوا مسؤولياتكم...........
53 - نذير الجمعة 21 غشت 2020 - 18:19
هشاشة التفكير وعقلية المؤامرة والبداوة المقنعة بالحضارة ، كلها عوامل اعطت هذه النتيجة.
تفضيل التقاليد والعادات على النتائج المصيرية للبلد ، خيار مؤلم وسندفع جميعا ثمنه غاليا.
هذا الوباء كشف لنا انعدام الثقة بين مكونات المجتمع ، والتخبط والتيه. وكلها عوامل تحمل في طياتها علامات تنذر بالخروج من التاريخ ، ان لم نتدارك الأمر قبل فوات الأوان.
تفضيل التقاليد والعادات على النتائج المصيرية للبلد ، خيار مؤلم وسندفع جميعا ثمنه غاليا.
هذا الوباء كشف لنا انعدام الثقة بين مكونات المجتمع ، والتخبط والتيه. وكلها عوامل تحمل في طياتها علامات تنذر بالخروج من التاريخ ، ان لم نتدارك الأمر قبل فوات الأوان.
54 - اعصيم سمير الجمعة 21 غشت 2020 - 18:19
اللهم الطف بينا وارحمنا انت خير الراحمين.لي عندو شي دار الزم بيتو.الحذر ثم الحذر.الخروج الا للضرورة القصوى.وضع الكمامة وغسل الايدي.وتجنب التجمعات.اللهم الطف بنا.
55 - محمد الجمعة 21 غشت 2020 - 18:19
ارتفاع مهول يارب السلامة الله يرحم الموتى ويرزق اهلهم الصبر
56 - Mohamed El Haj الجمعة 21 غشت 2020 - 18:19
أعقتد أنه حان الوقت لفرض الحجر الصحي مرة أخرى، وعلى الحكومة من جانب آخر فرض الرسوم على الأثرياء والبرلمانيين والوزراء والمستفيدون من خيرات البلاد لتقديم الدعم للأسر الفقيرة والمعوزة لمواجهة تداعيات الحجر الصحي.
58 - الله يحد الباس الجمعة 21 غشت 2020 - 18:20
42 حالات وفاة جديدة ..... أمر محزن....رحمهم الله جميعا
59 - كمال . الجمعة 21 غشت 2020 - 18:20
اللي مات الله ايرحموا ، واللي امريض الله ايشافيه ، اللي بقى ربي ايدير ليه لعقل و يهديه ، المخزن دار اللي عليه ، والسلام .
60 - احمد الهيرور الجمعة 21 غشت 2020 - 18:20
اللهم ارفع عنا الضرر امين انك سميع الدعاء
61 - younes الجمعة 21 غشت 2020 - 18:20
يجب استقالة الحكومة فورا ومحاسبة باسم القانون من سمح باحتفالات العيد الاضحى , وهذا العمل عير تضامني وليس له حس وطني من سمح بالعيد في عز حالة الطوارئ الصحية.
62 - مشاهد الجمعة 21 غشت 2020 - 18:20
أيها المواطنون الشرفاء ضعوا الكمامات على فمكم وأنوفكم ، تباعدوا، ابتعدوا عن المقاهي والتحمعات..عقموا أياديكم.. لا تخرجوا إلا للضرورة راقبوا أبناءكم الذين يطوفون بالشوارع. نحن في خطر والمنظومة الصحة قد تنهار. وينهار الاقتصاد. ولا نريد حجرا شاملا.
64 - محمد الجمعة 21 غشت 2020 - 18:21
لا حول و لا قوه الا بالله. الله يرحم الاموات . يجب على الناس ان يعو خطورة الوضع والا سنصل الى الكارثة
65 - not okay الجمعة 21 غشت 2020 - 18:21
نحو عتبة الألفين والثلاثة آلاف.. والكارثة لا مفر منها إلا بلطف إلهي.. !
67 - مغربية تحب بلدها الجمعة 21 غشت 2020 - 18:21
الهم لطفك يارب أنزل علينا رحمتك يارب ...
الله يرحمهم .
الله يرحمهم .
69 - mostafa الجمعة 21 غشت 2020 - 18:21
المقاهي عامرة وكيلعبو فيها كارطة الحانات محلولة كمطأعم والناس كيمشيولها باش يشربوا الشراب الناس مزدحمة في الحداءق النساء والأطفال كيفاش ميطلعوش الحالات وفين هاذ الامن الناس لمكيخدموش كيخرجوا كتر ملي كيخدموا
70 - ندى الجمعة 21 غشت 2020 - 18:21
الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله الله ربي لا اشرك به شيئا اللهم صل وسلم وبارك على بينا محمد
71 - Zohair الجمعة 21 غشت 2020 - 18:21
أنصح المواطنين بالتباعد الجسدي وعدم لمس الوجه إلآ بعد تعقيم اليدين أو غسلهما جيدا بالماء والصابون, علما أن رغوة الصابون هي التي تزيل الفيروس القاتل .. والله المستعان وعليه التوكل
74 - الحووووو الجمعة 21 غشت 2020 - 18:22
هذشي ما بقى فيهاللي اتعجب . الناس الله اهديهم باقين كيكذبوا على ريوسهم وكيقولو هذشي غير الكذوب ما كاين والو . الجهل بعينيه ، إلا ما دارت الدولة شي حل وغلقات المدن والمعامل غادي توقع الكارثة
75 - rachid الجمعة 21 غشت 2020 - 18:22
هادشي سبابو العيد الكبير ماشي المواطن بغيتو تبيعو الحوالة جبتو كورونا
76 - مواطن الجمعة 21 غشت 2020 - 18:22
الحجر الصحي الشامل ليس حلا بل مشكل اخر ينضاف الى الوباء يعمق الازمة في نظري الاحتياطات المعمول بها سوف تعطي النتاءج مع الوقت
77 - khadija adib الجمعة 21 غشت 2020 - 18:22
اللهم سلم سلم سلم، اللهم ارحم موتانا وشاف مرضانا واحفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم يارب ياكريم
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اهدي العباد المتهورين واللامبالين لأنهم يضروا أنفسهم واهلهم وجميع الناس.
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اهدي العباد المتهورين واللامبالين لأنهم يضروا أنفسهم واهلهم وجميع الناس.
78 - ايت وانعيم مينة الجمعة 21 غشت 2020 - 18:22
هاد القوم ما ينفع امعاهم غير اللقاح .من غير هادشي راه غير كتضيعوا الحجر امعاهم.
79 - zogram lamizo الجمعة 21 غشت 2020 - 18:23
اللهم الطف بنا يا رب.
كفاكم استهتارا يا إخوان
كفاكم استهتارا يا إخوان
80 - كمال الجمعة 21 غشت 2020 - 18:23
الله ارحم الموتى ولكن معندنا كينديرو, الحجر ماشي حل لانه واخا نطبقوه الاصابات غادا تنخافض شوية ولكن بمجرد رفعه مرة اخرى سترتفع ، هدا غادي ولي سميتو اللعب ، لهدا لا داعي لتدمير الاقتصاد في معركة خاسرة، انتضار التلقيح وتشديد مراقبة اىكمامات والتباعد اما الحجر راه ماشي حل ، الاقتصاد هو عصب حياتنا يجب حمايته لا للحجر لا للحجر لا للحج ر رحمة بالعاطلين والفقراء لا للحجر
81 - filali الجمعة 21 غشت 2020 - 18:23
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم لطفك يارب اللهم اشف كل مريض وارحم جميع موتى المسلمين
82 - كمام الكوروني الجمعة 21 غشت 2020 - 18:23
الله يهدينا ، الناس غير واعية بخطورة المرض و الدولة تتحمل مسؤوليتها في التراخي الواقع ، خصوصا في ظل غياب الحملات التوعوية ....
83 - Doc الجمعة 21 غشت 2020 - 18:23
La seule solution confinement 3semaines et payer les gens pauvres en arrêtant le salaire du roi 40000 euros et celui des ministres et parlementaires SINON WLAH C LA CATASTROPHE
84 - Amir الجمعة 21 غشت 2020 - 18:23
أصبحت مدينة الدار البيضاء تعج بأصوات سيارات الإسعاف في كل مكان كثيرا هادشي ولا تايخلع!
85 - متابع للوضعية الوبائية الجمعة 21 غشت 2020 - 18:23
الوضع يزداد تأزما لا مفر من العودة الى الحجر الصحي ولو لمدة 30 يوما على الاقل لخفض التزايد المهول للحالات و لو انه قرار مصيري و صعب .
86 - متوقع وطبيعي الجمعة 21 غشت 2020 - 18:24
إحصائيا مجموع الحالات الإيجابية منذ بداية الوباء هو49247 يعني ما نسبته 0,1% من ساكنة المغرب يعني عدد قليل جدا.
إحصائيا كذلك عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج في المستشفيات أو المنازل هو 14231.نسبة قليلة جدا بلغة الأرقام ! إذن علاش هاد الحالات الصعبة طارحة لينا تحدي كبير ؟ فين كاين المشكل بالضبط ؟
خاصكم تعرفو أن مصالح الإنعاش كتسمى فلغة الأطر الصحية مصالح ثقيلة (des services lourds) نظرا لأن مريض واحد ديال الإنعاش كتخدم معاه فرقة ديال الأطر الصحية ماكتنزلش على 5 ديال الناس : طبيب تخدير وإنعاش، طبيب أمراض صدرية، 2 ممرضين متعددي التخصصات، ممرض متخصص في العناية المركزة، ممرض متخصص في الترويض، وحسب الأمراض المزمنة التي يحملها المريض قد نحتاج طبيب سكري، طبيب قلب وشرايين وزيد وزيد ... ثم خاص يكون عندك فرق كافية تتناوب لتجنب الارهاق لأن حالات الانعاش تتطلب مراقبة لصيقة 24 ساعة على 24 وخاص عينك ماتغفلش على المريض. وكلما تزادو المرضى يوميا في الانعاش بحال لي واقع دابا تتعقد المهمة، حيت مريض ديال الانعاش كيشد ليك البلاصة على الاقل 21 يوم !
غادي تقولولي ساهلة ! نزيدو النوامس والأجهزة باش
إحصائيا كذلك عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج في المستشفيات أو المنازل هو 14231.نسبة قليلة جدا بلغة الأرقام ! إذن علاش هاد الحالات الصعبة طارحة لينا تحدي كبير ؟ فين كاين المشكل بالضبط ؟
خاصكم تعرفو أن مصالح الإنعاش كتسمى فلغة الأطر الصحية مصالح ثقيلة (des services lourds) نظرا لأن مريض واحد ديال الإنعاش كتخدم معاه فرقة ديال الأطر الصحية ماكتنزلش على 5 ديال الناس : طبيب تخدير وإنعاش، طبيب أمراض صدرية، 2 ممرضين متعددي التخصصات، ممرض متخصص في العناية المركزة، ممرض متخصص في الترويض، وحسب الأمراض المزمنة التي يحملها المريض قد نحتاج طبيب سكري، طبيب قلب وشرايين وزيد وزيد ... ثم خاص يكون عندك فرق كافية تتناوب لتجنب الارهاق لأن حالات الانعاش تتطلب مراقبة لصيقة 24 ساعة على 24 وخاص عينك ماتغفلش على المريض. وكلما تزادو المرضى يوميا في الانعاش بحال لي واقع دابا تتعقد المهمة، حيت مريض ديال الانعاش كيشد ليك البلاصة على الاقل 21 يوم !
غادي تقولولي ساهلة ! نزيدو النوامس والأجهزة باش
87 - رشيد الجمعة 21 غشت 2020 - 18:24
اقسم بالله ان الحجر الصحي ويكون مشددا هو الحل الوحيد والأخير مع هذا البشر.
لا أدري ما الفائدة من الخروج بغير سبب والوقوف في رأس الدروبة شي مخشي في شي والجلوس في المقاهي وكأنها مفروضة عليهم.شوية ديال الوعي ديروا الخير فينا وشدوا شركم عندكم.
لا أدري ما الفائدة من الخروج بغير سبب والوقوف في رأس الدروبة شي مخشي في شي والجلوس في المقاهي وكأنها مفروضة عليهم.شوية ديال الوعي ديروا الخير فينا وشدوا شركم عندكم.
88 - ولد مي نعيمة الجمعة 21 غشت 2020 - 18:24
افضل علاج من كورونا هو الحلبة في الرفيسة
هذا بالتجريب وحق مولانا متبقا فيكم كورونا.
كنت مريض بالرواح وطيبت الرفيسة وتعالجت
هذا بالتجريب وحق مولانا متبقا فيكم كورونا.
كنت مريض بالرواح وطيبت الرفيسة وتعالجت
تعليق غير لائق
-10
89 - عبدالله الجمعة 21 غشت 2020 - 18:24
اللهم ارفع عنا هدا الوباء و احفظنا من هدا الداء لا ملجأ الا اليك امين امين امين
90 - Abderrazak الجمعة 21 غشت 2020 - 18:25
الله استر هادشي بزاف.الله احفض هاد البلاد و جميع بلاد المسلمين من جميع الامراض و الاوبؤة اااامييييننن
91 - لم نعد نصدق الحكومة الجمعة 21 غشت 2020 - 18:25
أظن أن حصيلة الأيام الأخيرة مبالغ فيها جدا والدليل أن العديد من الذين أخبروهم بعد التحليلة أنا إيجابية. أعادوا عند الخواص مباشرة و ظهرة النتيجة سلبية
هناك أناس كثيرون أعرفهم حدث لهم هذا
هذا مجرد تخويف للتحضير إلى اللقاح والله أعلم
هناك أناس كثيرون أعرفهم حدث لهم هذا
هذا مجرد تخويف للتحضير إلى اللقاح والله أعلم
92 - يونس الجمعة 21 غشت 2020 - 18:25
نسأل الله السلامة و العافية.
42 حالة وفاة. حصيلة مخيفة و تدعو للقلق و تحتاج إلى كثير من الحرص و التشديد في تطبيق الإجراءات المتخذة.
اللهم ارحمنا برحمتك.
42 حالة وفاة. حصيلة مخيفة و تدعو للقلق و تحتاج إلى كثير من الحرص و التشديد في تطبيق الإجراءات المتخذة.
اللهم ارحمنا برحمتك.
93 - الوعي الجمعة 21 غشت 2020 - 18:25
عدم وجود الوعي بين المواطنين فلا يوجد حل او ايقاف الفيروس امريكا بقوة ووجود اجهزة متطورة ومستشفيات ببواخر عسكرية انهزمت امام الفيروس لغباء البعض
95 - nour الجمعة 21 غشت 2020 - 18:25
يارب السلامة الوفيات غير كتزيد ياربي تحفظنا وتحفظ واليدينا وجميع المسلمين
96 - Yoyo الجمعة 21 غشت 2020 - 18:26
لا حول ولا قوة الا بالله،بعد الخطاب الملكي،ما هو رد فعل اعضاء الحكومة،عليهم اعطاء المثال وقطع سفرياتهم ولا سيما بالمناطق الموبوءة،واتساءل هل حصلوا كمواطنين خلال عطلتهم برخص التنقل؟وماذا فعلت الاحزاب لتوعية الناس والنزول للشارع لمساندة رجال السلطة في التحسبس باضرار ااوباء وبالمسؤولية حيال الاخر والاهل
97 - المراكشي الجمعة 21 غشت 2020 - 18:26
على الجميع تحمل مسؤوليته المواطن متهاون و الله يكون فالعوان هناك أناس سيخرجون للبحث عن لقمة عيشهم حتى لو كانت الحرب قائمة... الدولة فاشلة بجميع مكوناتها السياسية و المدنية.. نتائج الفساد الإداري و السياسي ندفع ضريبتها الآن... الجهل و الفقر.. المجتمع المدني من جمعيات و نوادي و منظمات الكل غائب... لا يمكن أن تقوم بحملات تحسيسية و تنتظر من شخص أكل الفقر عضده و الجهل عقله ان يصغي و يلبي.. نتمنى من الفاعلين و كل حسب اختصاصه الاتحاد و التكافل حتى تمر هذه السحابة السوداء... نتمنى حبس الصغار و المراهقين فهم حركيون و هم من ينقلون المرض بين ذويهم و عائلاتهم... الخروج للضرورة القصوى... و احترام معايير السلامة..
98 - امل الجمعة 21 غشت 2020 - 18:26
السلام عليكم .
يبدو ان الارقام تتصاعد يوما بعد يوم.
لكن مهما بلغ هذا الوباء فهو الى الزوال.
لذالك وجب على الأمة ان تعي دورها في
مثل هذه الظروف الحرجة .
يبدو ان الارقام تتصاعد يوما بعد يوم.
لكن مهما بلغ هذا الوباء فهو الى الزوال.
لذالك وجب على الأمة ان تعي دورها في
مثل هذه الظروف الحرجة .
99 - سلمى الجمعة 21 غشت 2020 - 18:27
الله يرفع الوباء ويشفي جميع المرضى وانا لله انا اليه راجعون . هذه مشيئة الله لله ما اعطى ولله ما اخذ .
مزيدا من الحيطة والحذر . هدشي ولا كثير بزاف احنا داخلين ديورنا ومخنوقين ومكتائبين والنفسية مرضات . والله الا الطبيبة مابقيت مشيت عندها غير من الخوف . ولكن بزااف الناس مادايرينش الاحتياط وكاين لي باقي تيقول كورونا اشاعة ومؤامرة . واااعباد الله مرضنا منفسيا ومعنويا الا جات كورونا غاتصفيها ليا انا بعدا لاني تنضل ونبات نبكي ماشي خوفا من الموت وانما من تبعات الوباء ومخلفاتو النفسية علينا كبارا وصغارا . الرحمة يا الله الرحمة يارحيم اللرمة يالطيف . اسال لكم ولي العفو والعافية . وتغمد الله ارواح من ماتو بالرحمة والمغفرة
مزيدا من الحيطة والحذر . هدشي ولا كثير بزاف احنا داخلين ديورنا ومخنوقين ومكتائبين والنفسية مرضات . والله الا الطبيبة مابقيت مشيت عندها غير من الخوف . ولكن بزااف الناس مادايرينش الاحتياط وكاين لي باقي تيقول كورونا اشاعة ومؤامرة . واااعباد الله مرضنا منفسيا ومعنويا الا جات كورونا غاتصفيها ليا انا بعدا لاني تنضل ونبات نبكي ماشي خوفا من الموت وانما من تبعات الوباء ومخلفاتو النفسية علينا كبارا وصغارا . الرحمة يا الله الرحمة يارحيم اللرمة يالطيف . اسال لكم ولي العفو والعافية . وتغمد الله ارواح من ماتو بالرحمة والمغفرة
100 - سفيان الجمعة 21 غشت 2020 - 18:29
لا مفر من الحجر الصحي لانه لا يمكن التعويل على شعب غير واعي ومستهتر لهذا الحجر الصحي الصارم هو الحل مع السجن لكل من يخالف القانون.
101 - Hassan D الجمعة 21 غشت 2020 - 18:29
كذالك السلطات بقراراتها المتناقضة ساهمت في إنتشار الڤيروي مثلا رخصة التنقل الاستثنائية عليك بالتوجه للإدارة العمومية وتجد مئات الأشخاص متگدسين للحصول عليهـا وحتى من يشتغل ولديه ختم خاص يرفض بدعوى غير كافية في حين دول أخرى لذيهـا برمجيات على الهواتف وتحصل عليهـا زائد أصبح عدة ابتزازات وشبهات وبالنسبة للتخفيف شمل الگل في وقت واحد تجد النساء في 11ليلا ولازالوا عند بالهم يتنزهون بأطفالهم والمراهـقين گذالك لمعندو شغل خارج هـناك خلل گبير ويبقى أساس تقدم الدول هـي العدالة ....
102 - محارب كوفيد19 الجمعة 21 غشت 2020 - 18:29
مؤشر الوفيات في ارتفاع مهول
نسأل الله السلامة والعافية للجميع
يبدو ان هذا الخوخو-19 لا يمزح
والحجر الاختياري هو اسلم طريق للنجاة
ربنا اشف المرضى وارحم الموتى وعاف المجاهدين في ثكنات العلاج
قلبي على الاطباء والممرضين والمشتغلين بشكل مباشر مع هذا العدو الخفي
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ، وهو الولي الحميد
نسأل الله السلامة والعافية للجميع
يبدو ان هذا الخوخو-19 لا يمزح
والحجر الاختياري هو اسلم طريق للنجاة
ربنا اشف المرضى وارحم الموتى وعاف المجاهدين في ثكنات العلاج
قلبي على الاطباء والممرضين والمشتغلين بشكل مباشر مع هذا العدو الخفي
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ، وهو الولي الحميد
103 - بلاحدود.. الجمعة 21 غشت 2020 - 18:31
أرقام قياسية مفزعة
عودة الحجر الصحي الجماعي الذي لا مفر منه في غياب دعم مادي و معنوي و إجتماعي و تكافل و تضامن وطني يعني المجاعة و تهديد السلم المدني و الاجتماعي...هاته هي النتائج الكارثية للتسيب و الفلتان و الاستخفاف بالجائحة بعد الحجر الصحي الجماعي الإجباري الأول...
عودة الحجر الصحي الجماعي الذي لا مفر منه في غياب دعم مادي و معنوي و إجتماعي و تكافل و تضامن وطني يعني المجاعة و تهديد السلم المدني و الاجتماعي...هاته هي النتائج الكارثية للتسيب و الفلتان و الاستخفاف بالجائحة بعد الحجر الصحي الجماعي الإجباري الأول...
104 - majd الجمعة 21 غشت 2020 - 18:31
لا داعي لان تهيب بالمواطنين ان يلتزموا بالحجر او الكمامة ..فالاولى الان بالسلطة هواتخاد اجراء حمل سجل وتسجيل من لا يحترز في مقهى او او الشارع او مرفق عمومي او تجاري حثى اذا ما تم واصيب بالوباء ان يتحمل واهله مصاريف العلاج في مصحة خاصة غير مستشفيات الدولة..يجب على السلطة تسجيل هذا النوع من اللامواطن بانه خطر ويتحمل عواقب جنايته ..المواطن الخواف سيبادر لاتخاد الاجرائات اللازمة حثى وهو في منزله ...واش احنا واحلين عير مع الدوا الاحمر فما بالك بدواء كوفيد19
105 - Nasih الجمعة 21 غشت 2020 - 18:31
استنتجوا أن الإجراءين الأكثر فاعلية لوقف الانتشار هما التباعد الاجتماعي الصارم والاختبار الجماعي لتحديد المصابين بدون أعراض من أجل عزلهم.
106 - مصطفي الجمعة 21 غشت 2020 - 18:33
ايهم اولى البشر ام الاقتصاد وساعة الحسم قد دقت
107 - لطفب العدوي الجمعة 21 غشت 2020 - 18:33
الله يستر اخوتي المغاربة خوكم من الجزائر
الله يرفع عنكم وعنا الوباء . الله يكون هذه الجاءحة سبسب في لم شملنا
الله يرفع عنكم وعنا الوباء . الله يكون هذه الجاءحة سبسب في لم شملنا
108 - ouchn الجمعة 21 غشت 2020 - 18:33
Les pauvres vont mourir c'est tout. Ce sont eux qui sortent, se sont eux qui ne respectent pas la distance, La majorite sont des ignorants. Le systeme les a negliges et corona va les tuer. Le Roi a raison de prendre les vacances. Il a tout fait au debut et vous n'avez pas pris la corona au serieux. Le Maroc sera comme le Brazil dans un mois.
109 - El Handaz Mostapha الجمعة 21 غشت 2020 - 18:34
j'aime bien avoir des nouvelles au Maroc et au monde
110 - وا عياقتوووووو الجمعة 21 غشت 2020 - 18:34
وا راكوم عياقتو وا بزاف او واش كاتقالبو على صداع من عند شعب
111 - mbolo watara الجمعة 21 غشت 2020 - 18:35
اغلبية المعلقين تلقاهم بحرو معا راسهم وفوجو وكلسو في القهاوي ودبا كيفلسفو في التعاليق ديالهم لن انسى تعليخ اخ من كازا قبل ايام قال فيه انه في شاطئ عين الدياب والجو جميل وهناك تباعد والخ اتمنى ان يظهر صاحب التعليق المدكور لكي اقدم له التهنئة بمناسبة فوز كازا بكاس كوفيد التاسع عشر
112 - رشدي الجمعة 21 غشت 2020 - 18:36
المرجو من السلطات إرجاع الحجر الصحي لأنه أفضل حلول
113 - مواطن غيور الجمعة 21 غشت 2020 - 18:36
هناك بعض الاشخاص كيشوفو عدد الوفاة والاصابات .عدد قليل بالمقارنة مع الدول الاخرى .ولكن هل اعداد سكان تلك الدول هو عدد سكان المغرب .بالطبع لا .يجب ان نتحسس صعوبة وخطورة الموقف.الوضع زاد على حده. الله يحد الباس
114 - Covidien الجمعة 21 غشت 2020 - 18:36
نتاءج عدم الالتزام فين وصلونا بالاسواق النمودجية د الحوالة كون ما تخلطو ف محطة اولاد زيان كون ماوقع هادشي المقدس رون حياة المروكي مزيدا من الحذر
115 - youssef الجمعة 21 غشت 2020 - 18:38
Que des erreurs. Je ne comprends pas pourquoi Otmani ne démissionne pas encore ou qu'est ce qu'on attend pour le démettre de ses fonctions. Clairement c'est un incompétent.
116 - عبدو الجمعة 21 غشت 2020 - 18:39
حقا أن بعض الأشخاص بسلوكهم الغير المسؤول والغير الوطني يتحملون المسؤولية في انتشار الفيروس بعدم تطبيق الشروط الاحترازية كعدم حمل الكمامات وعدم احترام التباعد الجسدي والنظافة. ولكن السلطات تتحمل المسؤولية الكبرى في انتشار الفيروس لأنها سمحت لهؤلاء الأشخاص المستهترين بنقل المرض وتهديد صحة المواطنين لأنها لم تقم برذعهم بالغرامات ولا زالوا موجودين في الفضاء العام. كما سمحت أيضا للتجمعات العشوائية كالاسواق الفوضوية الموجودة بالأحياء الشعبية بالعودة وكمثال سوق المصلى العشوائي بطنجة. كانت قد أزالته والذي يعرف ازدحاما دون أدنى شروط صحية والذي يساهم في انتشار الفيروس بين المخالطين في غياب تام للسلطات المكلفة بتطبيق القانون . لهذا يجب منع جميع العشوائيات التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية لأنها هي سبب انتشار الوباء
117 - المغرب الجمعة 21 غشت 2020 - 18:40
نقطة مهمة يجب ان يعرفها الجميع يوميا نسجل ازيد من الف حالة مما يعني انه هناك مئات آلاف من المرضى ولم يخضعوا للكشف بعد ... الكشف فقط يكون لفئة معينة في المغرب (عمال و مخزن و وو )فلو عممت التحاليل لكنا نسجل ازيد من 20 الف حالة يوميا
118 - Ammar الجمعة 21 غشت 2020 - 18:41
البارحة كنا في 32وفاة واليوم42وفاة. ربما أن البشر سيفهم حينما سنصل إل 1000وفاة في اليوم. الحل بأيدينا والمناقشات الخاوية لا تجدي. الحل: غسل اليدين بالصابون+ التباعد+الكمامة+ الإبتعاد عن الأماكن المكتظة+ كل فرد يشرب من كأسه+عدم اقتسام السيجارة وما شابهها مع الأصدقاء.......هذا هو الحل ومن يتغاضى عن هذا فإنه غير مسؤول.
119 - المنطق الجمعة 21 غشت 2020 - 18:42
كلما شاهدت الارقام المسجلة حاليا و التي ترتفع وثيرتها كل مرة كلما تذكرت وقوف وزير الفلاحة و الصيد البحري في قبة البرلمان مع نبرة الاصرار و هو يقول ( العيد الكبير راه كاين شكون قالكوم ما كاينش ). فاقول في نفسي حسبنا الله و نعم الوكيل فيما كان السبب في اهذا المعطى الذي كنا قد نتفادى هذه النسبة المرتفعة لو تم اتخاذ قرار اسقاط شعيرة العيد الاضحى للتخفيف من ضرر انتشار الفيروس فهذه نتيجة غياب وعي استراتيجي لتفادي الكوارث المحتملة ... مع ان الحل قد شرعه الله و لكن قدر الله ما شاء ... .
120 - Freeman الجمعة 21 غشت 2020 - 18:42
Morocco was going good dealing with covid19 until 3id al mach2oum +escape night all this made a situation out of control now it’s not too late we can catch up
First government had to resign and be shame of themselves
Second curfew for more than 2 weeks since people’s still do not believe that this a critical moments we are loosing lives every second
Hey no body died with hunger in Morocco so the excuse of I have family to feed I don’t have anything is not working u may die soon or later due to covid19 and u won’t get chance to feed ur family I am sick of people’s begging every where government is begging as well so it’s time that the army step in to the street to make sure the curfew is respected and the guidance of safety are followed
Give them 2 day to get whatever they want to stock for a month and starting Monday shot down everything if u want to win this battle if not no need to come out every second with a briefing same over and over we need action to be taken in place
Cheer
First government had to resign and be shame of themselves
Second curfew for more than 2 weeks since people’s still do not believe that this a critical moments we are loosing lives every second
Hey no body died with hunger in Morocco so the excuse of I have family to feed I don’t have anything is not working u may die soon or later due to covid19 and u won’t get chance to feed ur family I am sick of people’s begging every where government is begging as well so it’s time that the army step in to the street to make sure the curfew is respected and the guidance of safety are followed
Give them 2 day to get whatever they want to stock for a month and starting Monday shot down everything if u want to win this battle if not no need to come out every second with a briefing same over and over we need action to be taken in place
Cheer
121 - personne الجمعة 21 غشت 2020 - 18:44
الدولة هي التي ساهمت في انتشار الوباء، لانها لم تقم بما ينبغي فعله في فترة الحجر الصحي، نضرا لقدوم اناس من الخارج اضافة لعدم السد الكامل لعدد من الشركات و الاسواق الكبرى و الشوارع التي تقوم بالخروقات. نطلب من الشفاء الكامل للمصابين و العفو من الله، رغم الشكوك في وجود هذا الوباء!!!
122 - شرح ملح الجمعة 21 غشت 2020 - 18:44
بعض من بني جلدتنا رأسه أقسح من الضس وكيدير فيها فهاماطور يهضر فكلشي وفوالو تهضر معاه عل الكورونا يقوليك هاديك غير قوالب وما كايناش تهضر معاه فالكورة يفهم أكثر من أعتى مدربي الفرق العتيدة تكلمو فالسياسة أو الاقتصاد أو القانون يتبومبا عليك بحال هاد الطينة اللي خلات المرض يستفحل ويحصد أرواح الناس.
لمثل هؤلاء ما تنفع معاه لا نصائح ارتداء الكمامة ولا تقولو يدير التباعد الاجتماعي إنما خصو لغة الوعيد والشرح المفيد باللي الرجوع للحجر الصحي بشكل أكثر شدة معناه أنو غيريح واحنا معاه بدون عمل وما يعولش على دعم الدولة وديك الساعات يجي يورينا فهامتو لما ندخلو جميع فدوامة الله وحدو الاعلم بمخارجها
لمثل هؤلاء ما تنفع معاه لا نصائح ارتداء الكمامة ولا تقولو يدير التباعد الاجتماعي إنما خصو لغة الوعيد والشرح المفيد باللي الرجوع للحجر الصحي بشكل أكثر شدة معناه أنو غيريح واحنا معاه بدون عمل وما يعولش على دعم الدولة وديك الساعات يجي يورينا فهامتو لما ندخلو جميع فدوامة الله وحدو الاعلم بمخارجها
123 - يوسف الجمعة 21 غشت 2020 - 18:46
سلام
الحل هو الحجر الصحي العام إلى نهاية السنة.
أو كارثة كبرى.
سلام
الحل هو الحجر الصحي العام إلى نهاية السنة.
أو كارثة كبرى.
سلام
124 - Mohamed الجمعة 21 غشت 2020 - 18:48
اعتقد ان عدد الاختبارات المحدد في 20000 اختبار يوميا غير كافي لتحديد المصابين وبالتالي يجب على وزارة الصحة الاسراع في رفع عدد الاختبارات اليومية وهو خيار لابد منه لمنع تفشي الوباء
125 - متتبع الجمعة 21 غشت 2020 - 18:49
أصبح الوضع الوباءي لدينا كالوضع في أوروبا لما كانت الإصابات بالآلاف يوميا .و أصبحت الوفيات في ارتفاع سريع. وهذا ناتج عن استهتار غالبية المواطنين واستخفافهم بخطورة الفيروس .وكذلك اللامبالاة بما يحدث في المغرب وفي العالم.هذه هي نتيجة الجهل واللاوعي واللامسؤولية.وهناك من يقول ان الكورونا غير موجودة.ليجد في هذا السلوك فجوة للحرية وعدم الالتزام بالتدابير الوقاءية المعروفة.
وهذا الوضع ناتج كذلك لأن الوباء أصبح غير متحكم فيه.والأطر الصحية انهارت قواها البدنية والنفسية مع تصاعد الوباء وهذا طبيعي .لأن فاقد الشيء لا يعطيه (.والناس مامسوقينش )
فالحل صعب جدا أن لم نقل مستحيل إذا لم يضحي كل واحد من جانبه بجميع قدراته والعمل يد في يد مع الجميع وبدون استثناء لمحاربة هذا الوباء .والله ولي التوفيق.
وهذا الوضع ناتج كذلك لأن الوباء أصبح غير متحكم فيه.والأطر الصحية انهارت قواها البدنية والنفسية مع تصاعد الوباء وهذا طبيعي .لأن فاقد الشيء لا يعطيه (.والناس مامسوقينش )
فالحل صعب جدا أن لم نقل مستحيل إذا لم يضحي كل واحد من جانبه بجميع قدراته والعمل يد في يد مع الجميع وبدون استثناء لمحاربة هذا الوباء .والله ولي التوفيق.
126 - سلمى الجمعة 21 غشت 2020 - 18:49
فراسكم من شهر مارس ماخرجت ملي سدو المدارس وانا محبوسة في الدار . حدي لا خرجت تنمشي عند امي لي ساكنة في نفس مدينتي . ولا جا عندي شي حد تيكون من اقرب المقربين .يعني نفس الوجوه وفين وفين حتى تنشوفهم . وبنادم مشا للحمام والعراسات والعزا والسفار والبحور واليخوت ههههه وزيد وزيد وانا طبيبتي ماقديتش نتحرك لعندها حيت في مراكش وراني تنتقطع وصابرة ماحيلتي للنفسية ولا للحبسة ولا القنط ولا للمرض ... الخ حسبي الله ونعم الوكيل يارب اللهم اعفو عنا واشف مرضانا وارحم موتانا . انشري هسبريس راني غانطرطق
127 - سعيد الجمعة 21 غشت 2020 - 18:50
انتظروا الدخول المدرسي الدي تريده وزارة امزازي دخولا عاديا لتشاهدوا الكارثة التي ستحل بالاسر المغربية
128 - ولو عاد الحجر الجمعة 21 غشت 2020 - 18:50
حتى لو عاد الحجر فسوف تتقلص الأرقام ربما لكن لن تصل إلى 0 أبدا، ثم ما أن يعاد رفعه ثانية حتى ترتفع الأرقام ثانية، و حتى لو وصلنا إلى 0 حالة واستمرت لمدة فيمكن أن يتغير الحال في أي وقت لذلك لا أظن أن الحجر هو الحال، لا أظن أننا أكثر وعيا أو تقدما من السويد و الدنمارك الذين لم يفرضا حتى الكمامة و سكانهم يعيشون طبيعيا
129 - moukhtar الجمعة 21 غشت 2020 - 18:51
a mon avis il faut fermer immediatement les cafes les sans rien a faire sont entrain de jouer au partchis sans bavettes on ne sais meme pas si les vases qu ils utilisent pour boire leurs cafe sont bien laves ou non la mentalite ne changera jamais....lol
130 - كريم الجمعة 21 غشت 2020 - 18:52
اوا فينكم الي كيناديوا بعدم الحجر الصحي شفناكم غبرتوا ولا انتم دايرينوا ادفعوا عباد الله للخروج
131 - حياة الجمعة 21 غشت 2020 - 18:52
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه يارب ترحم الأموات وتصبر أهاليهم ويخرجنا من هاد الجائحة سالمين
132 - FENANE الجمعة 21 غشت 2020 - 18:53
ان التعليمات السامية التي اقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،عندما أعطى تعليماته السامية في إغلاق الحدود حتى نتمكن من محاصرة الوباء بأقل الخسائر ولقد لقيت هذه التعليمات السامية إقبالا كبيرا من كل المغاربة و أقر جلالته على إعطاء الأولوية القصوى العنصر البشري عوض الاقتصاد و قام حفظه الله بإنشاء صندوق الجائحة كوفيد19 ليستفيد منه كل المتضررين وحصل ذلك بالفعل ،إلا أنه في خطابه بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب لم يكن مطمئنا على الوضع الوباءي الحالي و قد خيلت آماله امام شعبه الوفي ،ان هذه المرحلة تدعو الى التضامن و التعاضد وعدم التراخي و الإستهانة بهذا الوباء الفتاك ،اني مواطن مغربي مثلكم اتمنى ان تحترموا التدابير الوقائية الصحية والاحترازية قصد الخروج من هذه الجائحة التي مافتءت تفتك بالعديد من المواطنين الأبرياء رحمهم الله جميعا،يجب ان نكون مجندين وراء ملكنا وعاهلنا المفدى في السراء و الضراء ،،أتمنى من الله ان تكونوا من الناس الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه .
المجموع: 132 | عرض: 1 - 132