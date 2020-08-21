رقم غير مسبوق .. "كورونا" يخطف أرواح 42 شخصا في يوم واحد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1609 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، و1393 حالة شفاء، و42 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح معاذ لمرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أن هذه الحصيلة اليومية للوفيات تعتبر الأسوأ منذ بداية جائحة "كورونا" في المغرب شهر مارس الماضي.

ووفق معطيات وزارة الصحة، فقد تجاوز المغرب عتبة 135.6 حالة لكل مائة ألف نسمة، وبالضبط 101 لكل مائة ألف نسمة، علما أن المعدل التراكمي للإصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4.4 في كل مائة ألف نسمة، وهو أعلى معدل يومي للإصابة منذ بداية انتشار الفيروس في الثاني من مارس 2020.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 488 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات؛ منها 420 حالة بالدار البيضاء، و14 بسطات، و7 بالمحمدية، و12 ببنسليمان، و13 ببرشيد، و18 بالنواصر، و2 بالجديدة ومديونة.

وسجلت جهة مراكش آسفي 186 حالة؛ منها 118 بمراكش، و14 بقلعة السراغنة واليوسفية،، 24 في الحوز، و7 حالات في الصويرة وشيشاوة، وحالتان بالرحامنة.

أما في جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد سجلت 114 حالة جديدة؛ منها 37 بطنجة، و25 بتطوان، و18 بالمضيق الفنيدق، و17 بالعرائش، و9 حالات في وزان، و5 شفشاون، و3 حالات بالحسيمة.

وبدأ عدد الإصابات يرتفع في جهة الرباط سلا القنيطرة بتسجيل 134 إصابة جديدة؛ منها 16 بالرباط، و32 حالة بالصخيرات بتمارة، و27 بالقنيطرة، و22 بسيدي قاسم، و5 بالخميسات، و23 حالة بسلا، و9 حالات بسيدي سليمان.

وسجلت جهة فاس مكناس 257 حالة؛ ضمنها 89 بفاس، و37 بمكناس، و62 بصفرو، 26 بتازة، و5 بإفران، و23 بولمان، و14 تاونات، وحالة واحدة بمولاي يعقوب.

باقي الإصابات تتوزع على بني ملال خنيفرة بـ 88 حالة؛ منها 38 ببني ملال، و11 بالفقيه بن صالح، ومثلها بخريبكة، و21 بأزيلال. ثم 66 إصابة في درعة تافيلالت؛ منها 23 بالرشيدية، و32 في ورزازات، و5 بميدلت، و4 بتنغير، وحالتان بزاكورة.

ونالت جهة سوس ماسة 213 إصابة جديدة؛ منها 166 بإنزكان آيت ملول، و7 بتارودانت، و22 بأكادير إدوتنان، و17 حالة بتزنيت، وحالة واحدة باشتوكة.

ورصدت 38 حالة بجهة الشرق؛ منها 10 بكرسيف، و8 بوجدة أنكاد، وحالة واحدة بالدريوش، و7 حالات في الناظور، و4 حالات في بركان، و3 بجرادة.

وفي الأقاليم الجنوبية، تم تسجيل 8 حالات في العيون، وحالتين ببوجدور، وحالة واحدة بسمارة. كما تم تسجيل 4 حالات بجهة كلميم وادنون.