24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البحرية الإسبانية تنقذ 21 مهاجرا مغربيا غير نظامي (5.00)

  2. المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية (5.00)

  3. لقجع يهنئ بونو والنصيري بتتويج إشبيلية الأوروبي (5.00)

  4. جمعيات بسطّات توفّر النقل للطلبة في الامتحانات (5.00)

  5. حبل حول العنق ينهي حياة أربعيني بمدينة برشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | الأبلق يضرب عن الطعام تضامنا مع معتقلي الحراك

الأبلق يضرب عن الطعام تضامنا مع معتقلي الحراك

الأبلق يضرب عن الطعام تضامنا مع معتقلي الحراك
هسبريس من الرباط
السبت 22 غشت 2020 - 01:30

أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة أن المعتقل السابق على خلفية حراك الريف ربيع الأبلق، المفرج عنه مؤخرا بعفو ملكي بمناسبة عيد العرش، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 19 غشت بمقر فرع الجمعية، تضامنا مع معتقلي الحراك المضربين عن الطعام.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن المعتقلين المضربين عن الطعام يطالبون بتحسين ظروف الزيارة، وتجويد الوجبات الغذائية، وتمديد مدة المكالمات الهاتفية، وتجميعهم في سجن واحد قريب من أسرهم.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة المسؤولين بالاستجابة الفورية لمطالب المضربين، معتبرا أنها مشروعة، ودعا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.