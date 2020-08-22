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كُتّاب وآراء
الأبلق يضرب عن الطعام تضامنا مع معتقلي الحراك
أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة أن المعتقل السابق على خلفية حراك الريف ربيع الأبلق، المفرج عنه مؤخرا بعفو ملكي بمناسبة عيد العرش، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 19 غشت بمقر فرع الجمعية، تضامنا مع معتقلي الحراك المضربين عن الطعام.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن المعتقلين المضربين عن الطعام يطالبون بتحسين ظروف الزيارة، وتجويد الوجبات الغذائية، وتمديد مدة المكالمات الهاتفية، وتجميعهم في سجن واحد قريب من أسرهم.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة المسؤولين بالاستجابة الفورية لمطالب المضربين، معتبرا أنها مشروعة، ودعا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.