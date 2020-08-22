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الرئيسية | مجتمع | تربويون يقترحون سيناريو دخول مدرسي "سليم" لتفادي "بؤر كورونا"

تربويون يقترحون سيناريو دخول مدرسي "سليم" لتفادي "بؤر كورونا"

تربويون يقترحون سيناريو دخول مدرسي "سليم" لتفادي "بؤر كورونا"
هسبريس - محمد الراجي
السبت 22 غشت 2020 - 14:00

على بُعد أسبوعين من انطلاق الموسم الدراسي 2020-2021، المرتقب أن يبدأ يوم 7 شتنبر المقبل، وفق التصور الذي وضعته وزارة التربية الوطنية، قدّم فاعلون تربويون مقترح سيناريو للدخول المدرسي، بهدف تفادي تحول المدارس إلى بؤر لانتشار فيروس كورونا.

مقترح السيناريو، الذي قدمته مجلة "مدرسة الوطن"، وكشفت عن مضامينه في ندوة رقمية مساء أمس الجمعة، يتضمن مجموعة من المقترحات، بُنيت على أساس الوضعية الوبائية الحالية، التي تعرف ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وتضمنت مقترحا مركزيا وهو المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد.

وفيما أصبحت المزاوجة بين الدراسة الحضورية والتعليم عن بُعد الخيار الأقرب إلى التطبيق مع انطلاق العد العكسي لبداية الدخول المدرسي الجديد، اعتبر أصحاب المبادرة بأن هذا الخيار له سلبيات وإيجابيات، تختلف بحسب المؤسسات التعليمية وتنوع المناطق والجغرافيات والجهات والأقاليم.

ولإنجاح خيار المزاوجة بين الدراسة الحضورية والتعليم عن بُعد، دعا الفاعلون التربويون الذين سهروا على إعداد "مقترح سيناريو الدخول المدرسي 2020-2021 إلى القيام بالاختبارات الطبية المجانية لأطر التدريس والإدارة والتلاميذ، "وكل من يدور في فلك مهن التربية والتكوين"، بحسب تعبير حسن اللحية، أستاذ علوم التربية ومناهج البحث مدير مجلة "مدرسة الوطن"، في ندوة تقديم المقترح.

الوثيقة ذاتها دعت إلى العمل على وضع بروتوكول صحي عام وشامل، والتعقيم والتشوير ووضع الملصقات التوعوية، واقتناء مستلزمات النظافة والوقاية، من صابون ومعقمات ومناديل ورقية وكمامات.

في هذا الإطار، دعا يونس كموني، مستشار في التخطيط التربوي رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بمديرية أزيلال، إلى تزويد المؤسسات التعليمية بأجهزة قياس الحرارة، وتنظيم حركة التلاميذ أثناء الدخول والخروج، مع إبقائهم داخل الأقسام وعدم السماح لهم بالخروج إلى الساحة خلال فترة الاستراحة تفاديا للاختلاط، ومنع الزوار من الدخول إلى المؤسسة التعليمية دون وضع الكمامة، وتعقيم الأحذية قبل الدخول.

وفي الشق التربوي، تضمنت الوثيقة المذكورة جملة من المقترحات، إذ يرى واضعوها أن إنجاح فرضية سيناريو الدراسة الحضورية وعن بُعد يقتضي التمييز بين الأسلاك الدراسية الثلاثة من جهة اكتساب التعلمات والتنشيط البيداغوجي.

وأوضح عبد الغفور البقالي، مستشار في التخطيط التربوي بمديرية سيدي قاسم، أن عدم التمييز بين المستويات الدراسية "فيه نوع من المغامرة"، مشيرا إلى أنّ الفئات الصغيرة من التلاميذ ينبغي أن يحتكوا بالأساتذة، من أجل اكتساب المعارف الأولية التي قد لا يكتسبونها من خلال التعليم عن بُعد نظرا لصغر سنهم، وحاجتهم إلى من يواكبهم.

مسألة المواكبة والتأطير لا تُطرح فقط بالنسبة للتلاميذ؛ بل إن الأسَر أيضا تحتاج إلى مواكبة، لكي تتفاعل بشكل جيد مع أبنائها خلال الدراسة عبر تقنية التعليم عن بُعد، بحسب البقالي، موضحا: "ليس جميع الأسر متمدرسة، وهذا يطرح سؤال كيف ستواكب هذه الأسر أبناءها المتمدرسين لكي تمر الكفايات بسلاسة وتكون هناك جودة في التعلمات".

كما دعت الوثيقة إلى إعادة بناء المنهاج الدراسي وفق الكفاءات الأساس الخاصة بكل سلك ومادة دراسية وشعبة دراسية، والتناوب بين الحضوري وعن بُعد مراعاة لاحترام التباعد الجسدي، والاقتصار على نصف غلاف المقرر السنوي، أي سبعة عشر أسبوعا فقط بدل أربعة وثلاثين المعتمدة حاليا.

وبينما لم تتوضح معالم الدخول المدرسي المقبل بما فيه الكفاية، انتقد محمد بادي، مستشار في التخطيط التربوي بمديرية سلا، الأصوات الداعية إلى اعتماد الدراسة الحضورية في المناطق التي تقل فيها نسبة الإصابات بفيروس كورونا، والتعليم عن بُعد في المناطق التي يتفشى فيها الوباء، مبرزا أن هذا الخيار "سيكون في غير محله، لأن الجائحة منتشرة في كل مكان، كما أنه سيكرس عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (97)

1 - رأي السبت 22 غشت 2020 - 14:06
يجب تطبيق مجانية التعليم في المدارس الخصوصية طيلة وجود فيروس كرونا، سنوات و هذه الدارس تمتص جيوب الآباء
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81
2 - jeie السبت 22 غشت 2020 - 14:06
واش منيتكم باغين تقريو دراري فالاقسام

حنا باغنهوم يقراو فالاقسام والاكن ما عدنا مانديروا را لمرض كاين والدراري باقين صغار را ماكايديروا لة حتياط لا والواا وداك الساعة اتسمع

10000 حالة كورونا فالنهار و عادي 700 وفاة
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138
3 - خبير السبت 22 غشت 2020 - 14:09
أحسن حل هو إعادة تصنيف المدن بداية شتنبر و بهذا المناطق المستقرة تدرس بشكل عادي و المناطق المضطربة تعمل بمنطق التناوب أسبوع حضوري و أسبوع عن بعد لأنه للأسف قلة الأساتذة و خروج العديد للتقاعد سيزيد الطين بلى لأننا فالمغرب و لازال هناك بناء مفكك و أقسام مشتركة و أعداد تصل ل 60 تلميذ فالقسم لا يتعدى 5 أمتار على 5 للأسف الدولة رعت المهرجانات و لم ترعى العلم لترقى بالعباد و البلاد
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50
4 - maman السبت 22 غشت 2020 - 14:10
لا دراسة في هده الظروف ولا دراسة عن بعد لانه لافاءدة منها خصوصا بالنسبة للتلاميد التعليم الابتداءي نطلب سنة بيضاء
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135
5 - أب تلميذ السبت 22 غشت 2020 - 14:10
الجهل أكبر من كورونا التي لا يعلم أحد متى تغيب عنا و الحل هو التعايش مع الوباء و تعليم أبناءنا .....
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-43
6 - مواطن السبت 22 غشت 2020 - 14:11
سمحوليا نقوليكم راه مستحيل يطبق هادشي فثانوية قروية فيها كثر من 2000 تلميذ و حارس عام واحد.
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109
7 - مواطن السبت 22 غشت 2020 - 14:11
الدخول المدرسي لو كان حضوريا فسيكون القشة التي قسمت ظهر البعير فهو سينشئ تجمعات أسوأ من تجمعات أسواق عيد الأضحى و بؤر قد نصل فيها إلى 10000 حالة يوميا لا قدر الله.
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101
8 - zoro السبت 22 غشت 2020 - 14:12
هما أمران لا ثالث لهما : الدراسة أو كورونا.
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76
9 - استاذ السبت 22 غشت 2020 - 14:12
في الحقيقة اكتشفنا مدى ضعف التعليم عن بعد لان نسبة كبيرة من التلاميذ لم تستفد .

الحل هو التعليم الحضوري و بالتناوب.

اما أولئك الذين يهولون فالكل عايق بهم .
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-20
10 - محمد بنحده السبت 22 غشت 2020 - 14:13
ينبغي الا يتجاوز القسم 15 تلميذ على الاقل ولذلك ينبغي التفكير في تقليص ساعة الدرس الى 30 دقيقة بدل 60 حتى يمكن استقبال القسم الواحد مقسم الى فوجين كما ينبغي إلغاء الاستراحة حتى لا يتجمع التلاميذ باعداد كبيرة ومنع التجمعات خارج المؤسسات وامام الباب
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16
11 - النقد الذاتي السبت 22 غشت 2020 - 14:13
لما لا يكون كتاب واحد يجمع كل دروس مستوى من مستويات التعليم الإبتدائي و الإعدادي. بدل ذاك الكم الكبير من المقررات ومادام التعليم عاجلا أم آجلا سيكون عن بعد وبذلك نخفف الحمل على أولياء الأمور..
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-7
12 - الفيروس هو المقرر السبت 22 غشت 2020 - 14:14
كفاكم مزايدات .
من يقرر في كيفية الدخول المدرسي هو تطور الحالة الوبائية في البلاد وهذا منطق تاخد به كل الدول وهناك لجنة علمية لليقظة والتتبع للحالة الوبائية في البلاد وهي المرجع والاساس لكل اجراء تقوم به الحكومة.
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26
13 - ali السبت 22 غشت 2020 - 14:14
من الافضل تاخير الدخول حتى اكتوبر او نونمبر لتتضح الامور اكتر ليكونو اطفالنا في امان واستقرار
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63
14 - سفيان السبت 22 غشت 2020 - 14:14
الإصرار على الاحتفال بعيد الأضحى جعل كورونا تصل لجميع الأقاليم، فلا تجعلوا الدخول المدرسي سببا لدخولها لجميع المنازل
نعم لتأجيل الدخول المدرسي
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64
15 - bakilly السبت 22 غشت 2020 - 14:15
الدخول المدرسي لايجب ان يكون قرارا اعتباطيا يجب دراسته من كل الجوانب لان القضية مرتبطة بتلاميد واطفال صغار والحالة الوبائية في مستويات مرتفعة لدالك لايجب المغامرة وخصوصا فيما يخص العالم القروي الدي بدوره اصبح يسجل ارقام مرتفعة ومن الاحسن ان تكون الدورة الاولى بالتعليم عن بعد حتى نتجاوز البؤر المدرسية
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18
16 - marocci السبت 22 غشت 2020 - 14:15
ا لدخول لمدرسي يجب ان يسانف حتى شهر 10 تكون الرؤية قد اتضحت
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40
17 - ابراهيم السبت 22 غشت 2020 - 14:15
يجب تأجيل الدخول المدرسي تفاديا للكارثة .
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42
18 - COVID-32 السبت 22 غشت 2020 - 14:16
الأكاذيب والخداع تقتل أكثر من فيروس كورونا.
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-1
19 - رب أسرة السبت 22 غشت 2020 - 14:16
فرض الكمامة و رجال الأمن بجوار المؤسسات لاحترام التباعد الجسدي و تعيين مكلفات بالنظافة داخل المؤسسات التعليمية تسهر على تنظيف المراحيض و جمع الكمامات و توفير المعقمات و الحراسة و إرسال لجان للمراقبة و توعية التلاميذ مع تحذير التلاميذ من التجمعات فالساحة و فرق مدة الإستراحة بين القسم و الساحة و تعيين لجان مراقبة داخل المؤسسات التعليمية.....
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-16
20 - خالد السبت 22 غشت 2020 - 14:17
كان عندي اكثر من 30 تلميذا في القسم في الموسم الماضي وأغلبهم من أسر فقيرة جدا وليس لديهم القدرة على شراء الحاسوب او أداء ثمن الانخراط في الانترنيت وهو ما حرم حوالي 27 منهم من متابعتي عبر الواتساب خلال فترة الحجر الصحي. هل سيتكرر هذا الامر هذه السنة؟ هل ستوزع الوزارة لوحات الكترونية مع اشتراك في الأنترنيت على التلاميذ كي تضمن متابتهم للدروس عن بعد؟ أم انها ستتغاضى عن الامر مثل النعامة تحت شعار قولو العام زين
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26
21 - elinak السبت 22 غشت 2020 - 14:17
كما فعلوا في عيد الأضحى سيعيدون نفس الطريقة بالدخول المدرسي،طبعا مصاريف التسجيل و بيع الكتب ويحملون المواطنين المسؤولية حسبي الله ونعم الوكيل.
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32
22 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 14:17
اذا كان الدخول المدرسي بشكل عادي فعلى وزارة التربية والتعليم اجراء فحوصات الكشف عن الفيروس كل 15 يوم كأحد أقصى لجميع الأطر التربوية والادارية والتي يبلغ عددها 500 ألف.. ثم هل سيستطيع تلامذة الابتدائي اتباع سبل الوقاية؟
في القسم والساحة واثناء خروجهم من المدرسة؟
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1
23 - محمد الصابر السبت 22 غشت 2020 - 14:18
الحضور يفترض تدخلات صارمة من حراس التباعد الجسدي مع شروط التنظيف السريع على رأس كل ساعة والتقنين البرمجي الاداري والتخطيط المنهجي الديداكتيكي من طرف الاستاذ.
 قبل الدخول صباحا تتم المراقبة بقياس حرارة بعض التلاميذ من ذوي علامات المرض.
 بعد الدخول الى الاقسام (16 تلميذا فقط)،يتم الاشتغال بمنطق الحضورالذي ستتغير منهجيته (أسلوب العمل + ايقاع الزمن المدرسي) تحضيرا للأسبوعين المواليين عن بعد.
 الاشتغال والتحضير من طرف الاستاذ يتم بتوجيهات وتعليمات دقيقة وهادفة في موضوع الدروس الثلاث التي ستبدأ أولها بالحضور في الاسبوع الاول وتنتهي بالتواصل والمشاركة في الاسبوعين المواليين عن بعد.
 التلاميذ في الحضور يتدربون على منهجية الاشتغال للأسبوعين المواليين،والمهام والتعليمات الموجهة لهم أولبعضهم (بالتناوب) قصد الاستيعاب وإنتاج التعلمات.
 امكانية الاتصال بالأولياء ممكنة في حال تغيب التلميذ ولوعن بعد.
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-9
24 - أب كادح السبت 22 غشت 2020 - 14:18
كثرة الدفاتر و المقررات في الابتدائي بعضها بلا فائدة المرجو تقليصها للحد الادنى فالحالة المادية صعبة
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17
25 - جمال السبت 22 غشت 2020 - 14:19
التعليم عن بعد هو الحل الامثل ان لم نرد تاجيل الدخول المدرسي لا يمكننا ان نخاطر ب10ملايين من التلاميذ والطلبة اضافة الى الاطر التعليمية والحراس وعاملي النظافة وعاءلاتهم لو حسبناها للقينا عددا بعشراة الملايين في ظل تفشي الجاءحة الفيروس لا زال شديد العدوى والفتك يجب التعامل مع الوضع بمسؤولية واخذ النصيحة من ذوي الاختصاص والا فستكون العواقب وخيمة على الجميع وحفظ الله بلدنا وابناءنا من كل مكروه
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11
26 - بوخيار ولد الحومة د المشاكل السبت 22 غشت 2020 - 14:19
يمكن تشبيه المدرسة بمعمل كبير.يحتاج وسائل كبيرة زد على ذلك الكتب المدرسية . نتمنى ايجاد صيغ آمنة. والاستفادة من التجربة الصينية و الأندونيسية خصوصا .لا.بد من تعقيم الاقسام قبل الدخول و بعده وان لا يتعدى القسم 15 تلميذا. نتمنى ان يظهر لقاح قريب حتى ندرس بدون كمامة .
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3
27 - جمال السبت 22 غشت 2020 - 14:19
التعليم عن بعد هو الحل الامثل ان لم نرد تاجيل الدخول المدرسي لا يمكننا ان نخاطر ب10ملايين من التلاميذ والطلبة اضافة الى الاطر التعليمية والحراس وعاملي النظافة وعاءلاتهم لو حسبناها للقينا عددا بعشراة الملايين في ظل تفشي الجاءحة الفيروس لا زال شديد العدوى والفتك يجب التعامل مع الوضع بمسؤولية واخذ النصيحة من ذوي الاختصاص والا فستكون العواقب وخيمة على الجميع وحفظ الله بلدنا وابناءنا من كل مكروه
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6
28 - said السبت 22 غشت 2020 - 14:20
حالة المدارس في المغرب لا يرث لها لا مراحض صالحة اكتظاظ في الاقسام الاساسيات غير متوفرة كيف يمكن ان يقوم باختبار كوفيد لعدد هائل من اطر التعليم والتلاميد اذا يجب فحص المغرب باكمله الله ابعد علينا هده الجائحة اخف ان يكون هناك تعليم عن بعد الذي له سلبيات كبيرة في اعتقادي
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5
29 - محمد بوترفيس السبت 22 غشت 2020 - 14:20
اتمنى ان لا ينقل التلاميذ من القسم إلى آخر بل الأستاذ هو الذي ينتقل من القسم إلى آخر في هذا الموسم الدراسي تفاديا لتفشي كوفيد ١٩
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-2
30 - محمد ل السبت 22 غشت 2020 - 14:20
أرى أنه وفي ظل الحالة الوبائية حاليا من الصعب الالتزام بمواعيد الدخول المدرسي المعتادة، و أن التأجيل لمدة شهر على الأقل هو الحل الأمثل للجميع من أجل دخول مدرسي آمن و مبني على خطوات مدروسة ومحسوبة العواقب.
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16
31 - توفيق السبت 22 غشت 2020 - 14:20
آحسن طريقة هي عن بعد لمدة شهر و إجبار تلاميد على إسترجاع مفاهيم اسابقة خلال هده المدة ومطلوب من المجتمع المدني مساعدة الدولة في هده الظروف لا ملامتها اما المزدوج فمجرد التفكير فيه عيب
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-3
32 - يوسف السبت 22 غشت 2020 - 14:21
بغينا تعليم عن بعد،ويلا كانت كورونا فالقسم و نتعادو كلنا
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1
33 - رشيد السبت 22 غشت 2020 - 14:21
اقتراح فاشل ولم يأت بأي شيء يذكر والمضحك مثلا كما جاء في الاقتراح التحاليل الطبية .فهل كل من قام بالتحليلة لن يمرض ابدا؟ إذا التحليلة يجب أن تكون يومية وهذا ضرب من الخيال.
التأخير في الدخول ابتداء من يناير حتى تمر الانفلونزا الموسمية والتي ستربك الوضع أو اعتبار السنة الدراسية سنة بيضاء مع الاعتماد على التعليم عن بعد غير ذلك فلننتظر كارثة وبائية والتي سيصعب على الدولة السيطرة عليها.
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11
34 - ملاحظ السبت 22 غشت 2020 - 14:21
سؤال أقدمه لكاتب هذا الموضوع :هل تستطيع الدولة ان تجري تحليلا ل9 ملايين شخص الذي هو عدد التلاميذ ومتدربي التكوين المهني والأساتذة والإداريين .كم تكلفة ذلك وكم تستغرق العملية.هذا مجرد خيال لا غير
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7
35 - جلال السبت 22 غشت 2020 - 14:21
نفس الشىء كان مخطط له بهده الطريقة قبل رفع الحجر بالنسبة لعدد كبير من المهن كالمقاهي والمطاعم والشركات والطاكسيات الحافلات... ولكن لم نرى اي شيء من كل هدا على ارض الواقع فهاهي النتائج تحصد مصابين بالمائة ومتوفون بالعشرات مثل الوعود التي نتلقاها قبل الانتخابات وبعد ذلك لا شيء على ارض الواقع فبعد التسجيل وتحصيل المبالغ سترى وجها اخر للمدارس الخصوصية وغالبا هؤلاء التربويون لهم اهداف أخرى الهضرة في راسك
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3
36 - عبد الغني السباعي الحسني السبت 22 غشت 2020 - 14:22
حقيقة الاباء متخوفون من ارسال فلذات اكبادهم الى المدارس وسط الأرقام القياسية والمهولة لكورونا في بلادنا. الحل هو الدراسة عن بعد او سنة بيضاء .
تقدرات الخبراء ان الفيروس سيختفي تماما بعد سنة اوسنتين.
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11
37 - أم طفل السبت 22 غشت 2020 - 14:22
واش حتى الروض غادي يكونو فيه هاد الاتزمات حيت مستحيل طفل بعمر 3 أو 4 سنوات يطبق هادشي المرجو تفكير فإعادة فتح
المدارس
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7
38 - بن بشتغير السبت 22 غشت 2020 - 14:23
الدخول المدرسي في ضل هذا الإرتفاع المهول في الإصابات مع ضعف المنظومة الصحية يعد ضرب من الجنون
رفع الحضر كان خطأ فادحا ها نحن ندفع ثمنه ولا نريد خطأ أفدح من الأول وسيكون ثمنه كارتيا
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8
39 - تلميذة السبت 22 غشت 2020 - 14:23
الدراسة عن بعد مهياش دراسة ! كان علينا الضغط بزاف ݣاع الأساتذة باغيين تكون عندهم حصة فوقت واحد بحال ملي كنا كنقراو حضوريا مكنوش منضمين بالاضافة الى انو بزاف ديال التلاميذ م عارفين والو و كاين اللي معندوش المادة باش يوفر المستلزمات ثم التلميذ مكيقراش حتى فالقسم باقي غي فالدار ! راه غي غادي اخرجوا علينا بهاد الدراسة عن بعد اذا كانت حلول مزيانة معليش و لكن اذا كان بحال داكشي اللي داز علينا قبل را بلاش
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4
40 - الحل بسيط هو التاجيل السبت 22 غشت 2020 - 14:24
لنفرض ان الاختبارات ستكون بالمجان فهل ستكون يوميا يكفي ان يختلط اي واحد بمريص ويعدي الاخرين في اليوم الموالي وهل فكرتم في العالم القروي اشمن تعليم عن بعد واشمن معقمات غادي توفر الدولة المدارس ما فيها حتى ابسط اللوازم من زجاج ومراحيض مبقى غير مواد التعقيم. اش غا يوقع يلا تاجل الدخول المدرسي. هل الدولة بحاجة إلى التعليم من اصله راه عباد الله قراو حتى عياو من دكاترة ومهندسين ومجازيين وراهم غير في المقاهي
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13
41 - said السبت 22 غشت 2020 - 14:24
يجب إجراء التحليلة لكل من يلجأ باب المؤسسة التعليمية من اباء و تلاميد ومدرسين و إداريين في كل يوم على اعتبار ان التلاميد و المدرسين على سبيل المثال يغادرون المؤسسة ليختلطوا بكل من هب و دب بعد دلك خارج اسوار المؤسسة يجب التفريق بين اللقاح الغائب و التحليلة التي تبين فقط مدى اصابة الشخص من عدمه بالفيروس في تلك اللحظة قد يغادر المؤسسة بعد نهاية الحصة ليلتقط الفيروس في الخارج و يحضرها الى المدرسة غدا و تلك هي الكارثة ...حدث في العديد من الشركات ان احضر الفرد إلى مقر عمله شهادة تتبث خلو الفرد من كورونا و لكن بمجرد خروجه من المختبر التقط الفيروس و هو في الطريق إلى عمله....و تعرفون بقية القصة...
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5
42 - يوسف السبت 22 غشت 2020 - 14:24
يجب على وزارة التربية و التعليم ان يؤجل وقت الدخول المدرسي
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13
43 - استاد السبت 22 غشت 2020 - 14:25
في ظل هدا الوباء أرى من المنطقي اعتماديت طريقة التدريس عن بعد. غير دلك فهي مغامرة غير محسوبة العواقب. المرجو الاخد بهذه النصيحة فالعلم عن بعد أثبت نجاعته
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2
44 - houssine السبت 22 غشت 2020 - 14:25
التعليم عن بعد مرتبط و بشكل إلزامي من الدولة توفير آليات أهمها مجانية صبيب الأنترنيت و الحواسيب للأسر المعوزة و الانتباه للدواوير و المداشير البعيدة عن شبكة الاتصالات و حتى بعض الأساتذة لا يتوفرون على الأجهزة الرقمية لمواكبة التعليم عن بعد هذا إن كنا نتكلم عن مجانية التعليم .
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6
45 - adam السبت 22 غشت 2020 - 14:26
depuis quand les conseillers en orientation s'y connaissent en pédagogie. vos propositions sont nulles et incohetentes
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5
46 - samir السبت 22 غشت 2020 - 14:26
ا لحل الوحيد لتجنب سيناريو العيد الاضحى , هو تاجيل الدخول المدرسي الى اجل غير مسمى , اوحتى شهر يناير بعد حصول على اللقاح لجميع التلاميذ , او السنة البيضاء ماذا سيقع لاشيئ,
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15
47 - الرأي السبت 22 غشت 2020 - 14:27
لماذا لا يقتصر التعليم الحضوري على المواد العلمية واللغات والتعليم عند بعد على المواد الادبية لتجنب الاكتظاظ
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1
48 - الفزازي علي السبت 22 غشت 2020 - 14:27
فکلمایقال في الإذاعة أوالتلفزة لایطبق علی أرض الواقع،ولاأدل علی ذلک حراسة البکالوریا بحیث موادالتعقیم شحیحة والکمامات من النوع الرديء بالإضافة إلی التلامیذ لایعیرون أي اهتمام لا للکمامات ولا لغیرهاوالمسٶولین لایحرکون ساکناوعلیه فإننا نلتمس من المسٶولین الصرامة والسهرعلی التطبیق ومعاقبة المتخالفین ولسیادتکم واسع النظر
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1
49 - mowatina السبت 22 غشت 2020 - 14:30
on est pour un enseignement a distance puisque la sante prime avant , et pour le report de la rentrée scolaire
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4
50 - مواطن السبت 22 غشت 2020 - 14:30
السلام عليكم. افضل سيناريو هو تأجيل الدخول المدرسي الى غاية نهاية 2020. خذوا العبرة من استئناف البطولة الوطنية لكرة القدم فرغم البروتوكول الصحي الا ان الفيروس بدأ يسري في الفرق كالنار في الهشيم.
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14
51 - متضامن السبت 22 غشت 2020 - 14:30
أضم صوتي إلى صوت الآباء والأمهات المتضررين من المعلمين المتعاقدين، فبعد اختفاء الوباء ان شاء الله سيبقى المتعاقد ويعود إلى الغيابات والغيابات ورفع الصوت في الشوارع ....
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-3
52 - مواطن مقهور السبت 22 غشت 2020 - 14:31
كيفاش حسن اللحية؟
.........................................
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3
53 - تلميذ السبت 22 غشت 2020 - 14:31
إلى مكانش التعليم حضوري تنفضلوا سنة بيضاء لأن تعليم عن بعد را متعليم موالوا
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4
54 - متتبع السبت 22 غشت 2020 - 14:31
لا حل سوى تأجيل الدخول المدرسي شهرا كاملا على الأقل، وخلاله تكون الجهات الوصية قد أعدت تصورا واقعيا. أما مسألة التناوب فهي غير واقعية.
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11
55 - بوبكر المريد السبت 22 غشت 2020 - 14:32
إعادة انتشار الموظفين التابعين للجماعات الترابية قد يساهم في الخصاص التي تشكو منه منضومة التعليم.
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56 - متتبع السبت 22 غشت 2020 - 14:32
متعاقد يفضل التعليم عن بعد ومدى الحياة .. والنجاح للجميع إن شاء الله
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-1
57 - Wald chaab السبت 22 غشت 2020 - 14:33
شكون هاد الأب ولا الأم لي غادي تصيفط ولادها للمدرسة وكرونا مازال الله يهديكم براك من التخربيق واش القسم فيه 50 واحد فين هو هاد التباعد ولنفرض غادي تقلصو العدد الاقسام قلال والحق الرب حتى هاد الوباء عرا على الواقع ديال المغرب ضعف البنيات التحتية لا مدارس لا مستشفيات الله يشوف من حالنا ملايير تتصرف كل سنة ماعرفناش فين تتمشي هاد الميزانية
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6
58 - مغربية غيووورة السبت 22 غشت 2020 - 14:33
سنة بيضاء هي مطلب كافة شرائح الشعب أو تأجيل الدخول المدرسي إلى يناير المقبل كأقل تقدير
ومقترحي كالتالي بحيث تكون الاشهر الثلاثة التالية ليناير أي فبراير مارس ابريل تعتبر كدورة أولى و ماي يونيو يوليو دورة ثانية مع أسبوع عطلة بين الدورتين
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14
59 - مواطن غيور السبت 22 غشت 2020 - 14:34
اولا هادشي كله ترهات لأن الدخول المدرسي كما لعيد لكبير كما عاشوراء واجتماع النياء للغناء لمدة شهر دون رادع وغياب تام للسلطة فما بالك بهده النسوة يتجمعن أيضا طيلة أيام الدخول المدرسي عند باب المدرسة للتعارف وانتظار أبنائهم ضف على دالك الاساتدة والذي يقول مدة الدرس نصف ساعة هده النصف ساعة هي المدة التي يدخن فيها الاستاد سيجارته او تنتهي الاستادة من واتسابها الحل هو الإنتظار ونرى ماذا سيكون من أمر كرونا في قادم الايام
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3
60 - عماد السبت 22 غشت 2020 - 14:35
وبالنسبة لتجمهر التلاميذ والاباء امام ابواب المدارس كغاديرو فيه ؟
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3
61 - التحاليل هههه السبت 22 غشت 2020 - 14:35
تتحدثون عن التحاليل كأنها تحمي من الفيروس،واش كل نهار غاتبقاو ديروليهوم تحاليل، راليوم النتيجة تخرج مزيانة يرجع يجيب الفيروس من عند الأب أو الأم ديالو و من بعد يديرليك بؤرة من الأطفال كانستغرب كيفاش وصلتوا لهاد المناصب و الله.
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6
62 - شرف السبت 22 غشت 2020 - 14:35
الاطفال نجدهم في الشوارع وفي الوديان بدون الاحتياطات ودون تباعد...نحن نفضل هولاء الاطفال ان يتوجدو في الاقسام افضل بكثير من الشوارع.في المدارس يمكن للاطفال الالتزام بالاجراءات النضافة اما في البيت و الشوارع سيكن العكس...التعليم الحضوري في الدخول المدرسي ضروري...ابنائنا لم يستفيدوا بتتا من التعليم عن بعد بالرغم من تواجدنا في المدن لان اساتدة التعليم العمومي لم يرسلوا الدروس عكس اساتدة التعليم الخاص الدين يرسلون الدروس ....
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0
63 - شخص مر من هنا السبت 22 غشت 2020 - 14:36
اوقاليك اعلاش كورونا ما ابغاوش تخرج من المغرب.اغلب الأساتذة والموظفين ما بغيينش يلتاحقوا بالعمل انتاعهم و التلاميذ اتنساو اعليهم الحروف والارقام .الحل راه ساهل الأساتذة اللي شباب واصحاء يلتاحقوا بالعمل انتاعهم.والاساتذة اللي اكبار فالسن ايقريو عن بعد .ثم كاينة مسألة اهم من هادشي هاديك لفرملية او الطبيبة اشكون اللي غادي ايشد ليها اولادها الى امشات للخدمة.
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-7
64 - سناء السبت 22 غشت 2020 - 14:37
واش كيضحكو علينا ??? مدخلوش وليداتنا فاش كان المغرب كيسجل 90 حالة و دابا الي نسبة الوفيات مرتفعة ولينا كنشوفو 1000 ومتفوق و نسبة الإماتة إرتفعت بطريقة خطيرة بغيتو نرسلو ليكم وليداتنا باش ترجعوهم لينا جتة هامدة
لن نغامر بحياة وليداتنا و معندناش ما أعز و أغلى من حياة وليداتنا .
أطفال صغار أش عارفين من تباعد??? المدرسة غادي تبقى تابعهم غسلو يديكم . متحيدش الكمامة. متقيسوش صحابكم . ووووو . كونو واقعيين شويا .
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6
65 - استاذ الانجليزية السبت 22 غشت 2020 - 14:38
انا كأستاذ ارفض التعليم عن بعد رفضا تاااما لعدم نجاعته وفشله. التعليم بالتنواب افضل رغم انني اتمنى ان يكون حضوري. لا مجال لتضخيم الامور كما قال احد السادة الاساتذة في احد التعليقات.
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-1
66 - خبير السبت 22 غشت 2020 - 14:38
الحـــــــــــــــل:
هو أن يخضع الأساتذة والمدراء والتلاميذ لاختبارات طبية وأن يمكثوا في المؤسسة
طيلة السنة الدراسية تجهز لهم أسرة ويساهم بنصيب الآباء والأولياء في توفير التغذية للتلاميذ.
وإن كان هناك تواصل عن بعد فليكن بين الآباء وأبنائهم .
حل صعب التطبيق لكن دونه كورونا ستنتصر.
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-9
67 - زكرياء أيت الطالبي السبت 22 غشت 2020 - 14:38
الدراسة الحضورية في هذه الظروف التي يعيشها بلدنا المغرب يعني إنتحارا جماعيا . تأجيل الدراسة هو الحل الوحيد في هذه الفترة العصيبة التي تعرف إرتفاعا مهولا لعدد الإصابات التي تفوق يوميا 1500 إصابة والوفيات حيث حصدت هذه الجاءحة أرواح 817 مواطنا رحمهم الله.
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6
68 - lahbil السبت 22 غشت 2020 - 14:39
أقول للسيد يونس كموني، مستشار في التخطيط التربوي رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بمديرية أزيلال بأن التعليم الإبتدائي بالإقليم لايلبي حاجيات المتعلمين من إكتساب التعلمات الأساس سواء منها الحظوري أو عن بعد وهدا راجع إلى صعوبة المنطقة وضعف البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وعدم إستقرار الأساتدة وعدم قيامهم بواجبهم المهني بحيث أن أغلبهم يهتم بتكوينه الداتي يبالتسجيل بالجامعات ومتايعة دراسته على حساب الأطفال الأبرياء مما يظيع أمامهم فرصة التعلم كما أن أغلبهم لايقوم بواجبه ويكتفي فقط بالحظور وينتظر الشهرية في غياب المراقبة وتحت ظغط النقابات التي تتسر عن هدا الوظع وأقول لكم هدا لأني أعرف الإقليم جيدا مند مايزيد عن 35 سنة بنوابه ومفتشيه ونقابيه ووومشاكله وصراعاته التي لاتخدم المتعلم أقول لكم بالنسبة للمناطق النائية والتي لاتعرف الفيروس يمكن أن يلتحق الأساتدة ويعملون بشكل عادي أولا عدد التلاميد قليل وثانيا يكون الوظع متحكم فيه شرط الصرامة لأن هده الفئة حرمت السنة الماظية ولايمكن أن تحرم هده السنة
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-1
69 - Prof Univ السبت 22 غشت 2020 - 14:41
بدون مراوغة و حفاضا على سلامة التلاميد و التربويين يجب تاجيل الدخول التربوي. اقول لكم لا فرق بين التعليم الضوري و النصف الحضوري......
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4
70 - Ana السبت 22 غشت 2020 - 14:42
Le transport scolaire : le corona virus
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1
71 - marocain السبت 22 غشت 2020 - 14:42
اطن ان النقص في عدد الساعات في بعض المواد وتعويضها بالعمل المنزلي سياسهم في الوقاية من هذا الفيروس
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0
72 - ايمداحن الحسن السبت 22 غشت 2020 - 14:43
أحسن سيناريو هو تأخير الدخول المدرسي،إلى بداية دجنبر...مع اعتماد التعلم عن بعد بداية شهر شتنبر...والله الموفق.
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73 - Buchaib السبت 22 غشت 2020 - 14:43
يجب تأجيل الدخول المدرسي حتى يناير 2021
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3
74 - عبد الله السبت 22 غشت 2020 - 14:43
هذا نوع من القفز على الواقع فمدارس ابنلئما نعرف حالتها وبنياتها فكيف يمكن لمؤسسة عدد تلامذتها الف تلميذ يتناوبون على دورة مياه مجاري مياهها العادمة مختنقة. و من سيضمن كلفة التعقيم وكم مرة ينبغي اجراء الكشوف الطبية على الاطر التعليمية وهل الماء ممزوج بالخل يعد معقما مثلما حصل في مركز من مراكز الباك بالمحاميد بمراكش حيث لا يستبعد اعتماده في ظل غياب ميزانية قادرة على تغطية حاجيات المدارس. خلاصة الامر لا محيد عن تاجيل الدخول المدرسي حتى يشاء الله ويتم التحكم في الجائحة.
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2
75 - متابع مغربي السبت 22 غشت 2020 - 14:45
احسن حل هو تأجيل الدخول المدرسي على الاقل شهرين. حتى نشوفو فين غادي توصل حالة إنتشار المرض بالمغرب. التعليم عن بعد بنفس الطريقة ديال السنة الماضية مغادي يفيدنا بوالو. غادي يستافدو غير أصحاب الشكارة. أما التناوب و الاجراءات الأخرى راه غير ممكنة في ظل هاد الضروف لتنعيشوها وغادي تزيد غير تأزم الوضع و تنشر الفيروس. راه ميمكنش نغامرو بالاطفال الصغار و نرسلوهم للمدارس باش يختلطو مع بعضهم. الله يحد الباس و يشافي الجميع إن شاء الله.
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2
76 - هم....هم السبت 22 غشت 2020 - 14:46
إذا طبق التعليم عن بعد أو حتى المزاوجة بينه وبين الحضوري فيجب لزوما الإقتطاع الإجباري من رواتب الأساتذة لأنه من غير المعقول ولا المنطقي ولا العادل استمرار منحهم الراتب كاملا لسنة أخرى إضافية.الريع في أبهى تجلياته وصوره
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-5
77 - librevoyage58 السبت 22 غشت 2020 - 14:47
Salam je pense que la rentrée scolaire devrait être reportée à Janvier 2021
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3
78 - مغربي غيور السبت 22 غشت 2020 - 14:47
ناس لكبار و مكيديروش الاحتياط عاد لولاد صغار.التدريس الحضوري فيه مخاطرة كبيرة و مغامرة غير محسوبة العواقب.يجب استغلال القنوات المغربية في التدريس عن بعد بشكل أفضل عوض تفاهات السهرات ( اللهم لعمش و لا لعما ) و يكون منهج مركز بحيث يكون التركيز على الأهم و الأولويات عالأقل باش ميضيعوش لولاد سنة ديالهم و الله يحفظ و يوفق الجميع
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79 - khalid السبت 22 غشت 2020 - 14:47
صحة أطفالنا أولا. و قبل كل شيئ و الحل هو التأجيل او سنة بيضاء لحين أخد اللقاح
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3
80 - ناصر السبت 22 غشت 2020 - 14:48
الجميع متناسي لأمر هام جدا .الكل مركز على شكل الدخول المدرسي المقبل ومتجاهل لآلاف الرواتب التي تمنح للمعلمين من دون عمل.البلاد راها مضعضدعة ومع ذلك تستنزف الميزانية فرفقا لها.الاقتطاع هو الحل
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-1
81 - هشام السبت 22 غشت 2020 - 14:49
دخول المدرسي يساوي آلاف الحالات كورونا في يوم وتبارك الله مع تعقيم ونضافة موجودة
في اقسام ومراحض مدارس.
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1
82 - ....abdo السبت 22 غشت 2020 - 14:50
يجب تأجيل الدخول المدرسي وبالتالي تأخير العطلة وتقليص فترتها
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2
83 - تلميذة السبت 22 غشت 2020 - 14:50
اضن من الأفضل الدراسة حضوريا لأن الدراسة عن بعد فهناك صعوبات علينا و ايضا انا كتلميذة لم أفهم شيئ في الدراسة عن بعد وهذا راي التلميذ المجتهد و اما بالنسبة للفيروس علينا التزام بجميع القواعد الأساسية إن إلتزمنا بها فسنكون في أفضل الأحوال
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-2
84 - سارة السبت 22 غشت 2020 - 14:50
بالنسبة ل دراري صغار راه صعيب و صعيب عليهم باش يقراو سواء عن بعد و لا حضوري حيت دراري صغار حركيين و خسهم يلعبو و ماوعيينش بهاذ شي واش دري ف تحضيري ايبقي بلا مايقرب علي صاحبو و لا يعطيه شي حاجة وغادي يمل من دك كمامة . من ناحية عن بعد قاصحة شوية حيت شفنا كيفاش كان تعليم عن بعد كوقع ضغط لا علي تلميذ لا علا واليدين راه الله يكون فعون لي عندو 2 و 3 اطفال راه والله تيحماق خسك توفق مابين دار و مابين قرايتهم . بالنسبة للكبار يقدرو يحميو راسهم و لكن لي واعيين بهاذ شي و كيخاف .اما لي عقلو خاوي ايبقا يتعامل فحال ديما و يقدر يحيد كمامة وزيد وزيد و بالنسبة لدك تعقيم و منعرت شنو هههه راه شفنا تعقيم كيداير ف مطاعم و محلات فبلا ماتغامرو بهاذ دخول حيت يقدر يدير شي مصيبة عفاكم ديرو بعين اعتبار و شوفو شي قرار لي يرتحنا ماشي يزيد يكمل علينا .
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2
85 - طفل السبت 22 غشت 2020 - 14:51
صحة الاطفال اولا والحل هو التأجيل او سنة بيضاء
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2
86 - مهتم السبت 22 غشت 2020 - 14:51
الدخول المدرسي رهين بوضعية الوباء يجب تأخير الدخول إلى مابعد أكتوبر على اساس أن يتم استدراك مافات في يوليوز أو حتى غشت تفاديا لكارثة إنسانية لا قدر الله صون النفس أولى من الهلك. أنا أول من لا يرسل أولاده حتى تتضح الرؤية. و الله المستعان
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2
87 - Amine السبت 22 غشت 2020 - 14:51
الحل الوحيد هو سنة بيضاء،وشهر دجنبر نشوفو الى كاين شي دواءولا لقاح تبدا السنة الدراسية فيناير 2021 وتسالي فآخر شهر 7 ويلا مكان والو نكملو سنة بيضاء حتى لشتنبر 2021 واِلاّ غادي تكون كارتة كتر من دابا
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88 - العزوزي السبت 22 غشت 2020 - 14:53
واش بغيتو الوليدات يقراو بالكمامة داخل القسم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اخطر من كورونا بحالها.
عفوك ياالاهي
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1
89 - استاذة السبت 22 غشت 2020 - 14:53
اظن ان جميع الدول ستفتح مدارسها للتلاميذ.
نحن داىما لسنا على استعداد .الاطر غير قادرة .الاطفال لا يفهمون ،لا يستطيعون.الاباء خاىفون .تصوروا طفلا صغيرا يتعلم عن بعد لا يعرف استاذه هل سيستوعب دروسه ؟التعليم عن بعد لتلاميذ الابتداىي ممل جدا .يعتبرون انفسهم يشاهدون فلما مملا غير مرغوب فيه.
التعليم عن بعد صالح لطلبة التعليم العالي فقط.
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-2
90 - sara السبت 22 غشت 2020 - 14:53
اغلب التعليقات التي تؤيد التعليم عن بعد اصحابها هم رجال التعليم...لمادا؟...لانهم كانو في عطلة مؤدى عنها مند مارس و يريدون عطلة اخرى في شتنبر و اكتوبر ..لان اغلب الاساتدة التعليم العمومي لم يقومو بعملية التعليم عن بعد لم يكلفو انفسهم بإرسال الدرس .اقول هد لانني اب و ابنائي لم يستفيدو من الدروس في فترة الحجر الصحي رغم انني قدمت رقم هاتفي الى الادارة و اتصلت بالمدير مررا دون جدوى..في حين ان ابناء جيراني الدين يدرسون ابنائهم في التعليم الخاص كانو يتوصلون بالدروس بشكل يومي.....
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-2
91 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 14:54
فكرة الثناوب تعليم حضوري وعن بعد فاشلة هناك حلان لا ثالث لهما دراسة عادية مع كرونا او التعليم عن بعد مع الصحة
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1
92 - ABOUYOUSRA السبت 22 غشت 2020 - 14:56
واااا نعلو الشيطان، واش بقات في التعقيم والتشوير والتباعد في المؤسسات التعليمية!!! ماذا عن المسافات الفاصلة مابين هذه المؤسسات التعليمية ومابين مقرات سكنى المتمدرسين أو التلاميذ!!؟ ماذا عن مراقبة هؤلاء التلاميذ خلال تنقلاتهم أو تواجدهم في الشوارع والازقة قصد الإلتحاق بمقرات التعليم؟!!ماذا عن مراقبتهم وتتبعهم خلال استعمال وسائل النقل العمومية؟!!!!.
إن مخطط الجهات المعنية وتصورها لدخول مدرسي "سليم" لن يحمي ملايين التلاميذ والطلبة من الوباء مادام هذا التصور يقتصر فقط على المؤسسة وما بداخلها ولا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الأخرى المتعددة السالفة الذكر التي تعد السبب الرئيسي في إنتشار الوباء وارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين والمتوفين.
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93 - استاذة السبت 22 غشت 2020 - 14:58
تأجيل الدخول المدرسي حتى ليناير أفضل حتى تتضح الأمور مزيان وربما يكون بان اللقاح . وهذيك الساعة نقدروا نقراو 7 أشهر كافية باش ناخدوا المقرر مع تقليص بعض المواد ...
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94 - اسماء السبت 22 غشت 2020 - 14:59
الخيار الوحيد حاليا امام تزايد نسبة الإصابات هو تأجيل الدخول المدرسي حتى تتضح الامور وماتم تاخيره يعوض في العطلة الصيفية ان شاء الله
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1
95 - أستاذ السبت 22 غشت 2020 - 15:00
من الصعب جدا تعقيم الأقسام باستمرار خاصة المناطق النائية لكن إذا كان لا بد من اعتماد التناوب فيجب تقليص المنهاج الدراسي إلى النصف من خلال تدريس المواد الأساسية فقط اما المواد الأخرى تدرس عن بعد لا ننسى مشكلة الأقسام المشتركة 3 أقسام او اكثر نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء
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1
96 - صلاح السبت 22 غشت 2020 - 15:00
اجراء التحاليل الطبية للاطر والتلاميذ يعني ما يقارب 8 ملايين تحليلة وهو رقم لم نصل اليه منذ بداية اجراء التحاليل مطلع مارس الماضي .
المزاوجة بين الحضوري والتعليم عن بعد يتطلب التفكير في خطة عمل دقيقة مع التزام الاباء والاطر الادارية والتربوية .
هذا كله لن يمنع ظهور البؤر بين التلاميذ التي تفرض الاستعداد التام للتعامل معها .
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0
97 - Rachid السبت 22 غشت 2020 - 15:01
الابتدائي يدرسون عن بعد والإعداد والثانوي 50٪
الى نهاية الجائحة
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