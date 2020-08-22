24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟
- إحداث مراكز إقليمية لامتحانات "جامعة السعدي"
- وفاة معتقل بسجن "مول البركي" في مدينة أسفي
- جامعة فاس تعتمد مراكز القرب لاجتياز الامتحانات
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19"
المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية (5.00)
- المغرب يسجل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (165)
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟ - (127)
- رقم غير مسبوق .. "كورونا" يخطف أرواح 42 شخصا في يوم واحد - (111)
- حشد عسكري يستعد لمواجهة التحركات التركية في شرق المتوسط - (103)
- تربويون يقترحون سيناريو دخول مدرسي "سليم" لتفادي "بؤر كورونا" - (97)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تربويون يقترحون سيناريو دخول مدرسي "سليم" لتفادي "بؤر كورونا"
على بُعد أسبوعين من انطلاق الموسم الدراسي 2020-2021، المرتقب أن يبدأ يوم 7 شتنبر المقبل، وفق التصور الذي وضعته وزارة التربية الوطنية، قدّم فاعلون تربويون مقترح سيناريو للدخول المدرسي، بهدف تفادي تحول المدارس إلى بؤر لانتشار فيروس كورونا.
مقترح السيناريو، الذي قدمته مجلة "مدرسة الوطن"، وكشفت عن مضامينه في ندوة رقمية مساء أمس الجمعة، يتضمن مجموعة من المقترحات، بُنيت على أساس الوضعية الوبائية الحالية، التي تعرف ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وتضمنت مقترحا مركزيا وهو المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد.
وفيما أصبحت المزاوجة بين الدراسة الحضورية والتعليم عن بُعد الخيار الأقرب إلى التطبيق مع انطلاق العد العكسي لبداية الدخول المدرسي الجديد، اعتبر أصحاب المبادرة بأن هذا الخيار له سلبيات وإيجابيات، تختلف بحسب المؤسسات التعليمية وتنوع المناطق والجغرافيات والجهات والأقاليم.
ولإنجاح خيار المزاوجة بين الدراسة الحضورية والتعليم عن بُعد، دعا الفاعلون التربويون الذين سهروا على إعداد "مقترح سيناريو الدخول المدرسي 2020-2021 إلى القيام بالاختبارات الطبية المجانية لأطر التدريس والإدارة والتلاميذ، "وكل من يدور في فلك مهن التربية والتكوين"، بحسب تعبير حسن اللحية، أستاذ علوم التربية ومناهج البحث مدير مجلة "مدرسة الوطن"، في ندوة تقديم المقترح.
الوثيقة ذاتها دعت إلى العمل على وضع بروتوكول صحي عام وشامل، والتعقيم والتشوير ووضع الملصقات التوعوية، واقتناء مستلزمات النظافة والوقاية، من صابون ومعقمات ومناديل ورقية وكمامات.
في هذا الإطار، دعا يونس كموني، مستشار في التخطيط التربوي رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بمديرية أزيلال، إلى تزويد المؤسسات التعليمية بأجهزة قياس الحرارة، وتنظيم حركة التلاميذ أثناء الدخول والخروج، مع إبقائهم داخل الأقسام وعدم السماح لهم بالخروج إلى الساحة خلال فترة الاستراحة تفاديا للاختلاط، ومنع الزوار من الدخول إلى المؤسسة التعليمية دون وضع الكمامة، وتعقيم الأحذية قبل الدخول.
وفي الشق التربوي، تضمنت الوثيقة المذكورة جملة من المقترحات، إذ يرى واضعوها أن إنجاح فرضية سيناريو الدراسة الحضورية وعن بُعد يقتضي التمييز بين الأسلاك الدراسية الثلاثة من جهة اكتساب التعلمات والتنشيط البيداغوجي.
وأوضح عبد الغفور البقالي، مستشار في التخطيط التربوي بمديرية سيدي قاسم، أن عدم التمييز بين المستويات الدراسية "فيه نوع من المغامرة"، مشيرا إلى أنّ الفئات الصغيرة من التلاميذ ينبغي أن يحتكوا بالأساتذة، من أجل اكتساب المعارف الأولية التي قد لا يكتسبونها من خلال التعليم عن بُعد نظرا لصغر سنهم، وحاجتهم إلى من يواكبهم.
مسألة المواكبة والتأطير لا تُطرح فقط بالنسبة للتلاميذ؛ بل إن الأسَر أيضا تحتاج إلى مواكبة، لكي تتفاعل بشكل جيد مع أبنائها خلال الدراسة عبر تقنية التعليم عن بُعد، بحسب البقالي، موضحا: "ليس جميع الأسر متمدرسة، وهذا يطرح سؤال كيف ستواكب هذه الأسر أبناءها المتمدرسين لكي تمر الكفايات بسلاسة وتكون هناك جودة في التعلمات".
كما دعت الوثيقة إلى إعادة بناء المنهاج الدراسي وفق الكفاءات الأساس الخاصة بكل سلك ومادة دراسية وشعبة دراسية، والتناوب بين الحضوري وعن بُعد مراعاة لاحترام التباعد الجسدي، والاقتصار على نصف غلاف المقرر السنوي، أي سبعة عشر أسبوعا فقط بدل أربعة وثلاثين المعتمدة حاليا.
وبينما لم تتوضح معالم الدخول المدرسي المقبل بما فيه الكفاية، انتقد محمد بادي، مستشار في التخطيط التربوي بمديرية سلا، الأصوات الداعية إلى اعتماد الدراسة الحضورية في المناطق التي تقل فيها نسبة الإصابات بفيروس كورونا، والتعليم عن بُعد في المناطق التي يتفشى فيها الوباء، مبرزا أن هذا الخيار "سيكون في غير محله، لأن الجائحة منتشرة في كل مكان، كما أنه سيكرس عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (97)
حنا باغنهوم يقراو فالاقسام والاكن ما عدنا مانديروا را لمرض كاين والدراري باقين صغار را ماكايديروا لة حتياط لا والواا وداك الساعة اتسمع
10000 حالة كورونا فالنهار و عادي 700 وفاة
الحل هو التعليم الحضوري و بالتناوب.
اما أولئك الذين يهولون فالكل عايق بهم .
من يقرر في كيفية الدخول المدرسي هو تطور الحالة الوبائية في البلاد وهذا منطق تاخد به كل الدول وهناك لجنة علمية لليقظة والتتبع للحالة الوبائية في البلاد وهي المرجع والاساس لكل اجراء تقوم به الحكومة.
نعم لتأجيل الدخول المدرسي
في القسم والساحة واثناء خروجهم من المدرسة؟
قبل الدخول صباحا تتم المراقبة بقياس حرارة بعض التلاميذ من ذوي علامات المرض.
بعد الدخول الى الاقسام (16 تلميذا فقط)،يتم الاشتغال بمنطق الحضورالذي ستتغير منهجيته (أسلوب العمل + ايقاع الزمن المدرسي) تحضيرا للأسبوعين المواليين عن بعد.
الاشتغال والتحضير من طرف الاستاذ يتم بتوجيهات وتعليمات دقيقة وهادفة في موضوع الدروس الثلاث التي ستبدأ أولها بالحضور في الاسبوع الاول وتنتهي بالتواصل والمشاركة في الاسبوعين المواليين عن بعد.
التلاميذ في الحضور يتدربون على منهجية الاشتغال للأسبوعين المواليين،والمهام والتعليمات الموجهة لهم أولبعضهم (بالتناوب) قصد الاستيعاب وإنتاج التعلمات.
امكانية الاتصال بالأولياء ممكنة في حال تغيب التلميذ ولوعن بعد.
التأخير في الدخول ابتداء من يناير حتى تمر الانفلونزا الموسمية والتي ستربك الوضع أو اعتبار السنة الدراسية سنة بيضاء مع الاعتماد على التعليم عن بعد غير ذلك فلننتظر كارثة وبائية والتي سيصعب على الدولة السيطرة عليها.
تقدرات الخبراء ان الفيروس سيختفي تماما بعد سنة اوسنتين.
المدارس
رفع الحضر كان خطأ فادحا ها نحن ندفع ثمنه ولا نريد خطأ أفدح من الأول وسيكون ثمنه كارتيا
.........................................
ومقترحي كالتالي بحيث تكون الاشهر الثلاثة التالية ليناير أي فبراير مارس ابريل تعتبر كدورة أولى و ماي يونيو يوليو دورة ثانية مع أسبوع عطلة بين الدورتين
لن نغامر بحياة وليداتنا و معندناش ما أعز و أغلى من حياة وليداتنا .
أطفال صغار أش عارفين من تباعد??? المدرسة غادي تبقى تابعهم غسلو يديكم . متحيدش الكمامة. متقيسوش صحابكم . ووووو . كونو واقعيين شويا .
هو أن يخضع الأساتذة والمدراء والتلاميذ لاختبارات طبية وأن يمكثوا في المؤسسة
طيلة السنة الدراسية تجهز لهم أسرة ويساهم بنصيب الآباء والأولياء في توفير التغذية للتلاميذ.
وإن كان هناك تواصل عن بعد فليكن بين الآباء وأبنائهم .
حل صعب التطبيق لكن دونه كورونا ستنتصر.
في اقسام ومراحض مدارس.
اخطر من كورونا بحالها.
عفوك ياالاهي
نحن داىما لسنا على استعداد .الاطر غير قادرة .الاطفال لا يفهمون ،لا يستطيعون.الاباء خاىفون .تصوروا طفلا صغيرا يتعلم عن بعد لا يعرف استاذه هل سيستوعب دروسه ؟التعليم عن بعد لتلاميذ الابتداىي ممل جدا .يعتبرون انفسهم يشاهدون فلما مملا غير مرغوب فيه.
التعليم عن بعد صالح لطلبة التعليم العالي فقط.
إن مخطط الجهات المعنية وتصورها لدخول مدرسي "سليم" لن يحمي ملايين التلاميذ والطلبة من الوباء مادام هذا التصور يقتصر فقط على المؤسسة وما بداخلها ولا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الأخرى المتعددة السالفة الذكر التي تعد السبب الرئيسي في إنتشار الوباء وارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين والمتوفين.
المزاوجة بين الحضوري والتعليم عن بعد يتطلب التفكير في خطة عمل دقيقة مع التزام الاباء والاطر الادارية والتربوية .
هذا كله لن يمنع ظهور البؤر بين التلاميذ التي تفرض الاستعداد التام للتعامل معها .
الى نهاية الجائحة