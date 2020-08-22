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الرئيسية | مجتمع | "مفرقعات عاشوراء" تتحدى القانون وتعمّق الهلع في "زمن الجائحة"

"مفرقعات عاشوراء" تتحدى القانون وتعمّق الهلع في "زمن الجائحة"

"مفرقعات عاشوراء" تتحدى القانون وتعمّق الهلع في "زمن الجائحة"
هسبريس - محمد الراجي
السبت 22 غشت 2020 - 17:00

منذ سنتين، دخل القانون المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية حيز التنفيذ، وجاء بعقوبات مشدّدة ضد مخالفي مقتضياته؛ لكنّ تجّار المفرقعات التي يستعملها الأطفال في عاشوراء ما زالوا يتحدّون القانون، ويروّجون هذه المواد ذات الخطورة على مستعمليها والمزعجة لراحة المواطنين.

تتراوح العقوبات الواردة في المادة 54 من القانون المذكور بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف درهم، ويمكن أن يعاقَب المخالف بهاتين العقوبتين أو إحداهما؛ لكنّ "قانون المتفجرات" لم يفلح بعد في وضع حد لاستعمال مفرقعات عاشوراء، التي بدأ دويّها يهز الأحياء السكنية قبل حلول السنة الهجرية الجديدة بأيام.

ويبدو أن من الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق القانون المذكور لغاية الردع المتوخاة منه غياب مواكبته بحملة تحسيسية للتوعية بخطورة استعمال المفرقعات، خاصة أن غالبية مستعمليها إما أطفال أو مراهقون؛ وهو ما يؤكده حسن الشطيبي، رئيس جمعية حماية المستهلك تامسنا – تمارة، بقوله "العقوبات وحدها غير كافية، بل لا بد من القيام بوصلات تحسيسية عبر التلفزيون والجرائد الإلكترونية التي تحظى بنسب متابعة عالية، والمنصات الاجتماعية".

وتابع المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في مواكبة قانون تنظيم استعمال المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية، بتحسيس المواطنين، وأيضا تفعيل المراقبة والزجر وتطبيق القانون، لافتا إلى أن جمعيات المجتمع المدني لها أيضا دور مركزي في عملية التحسيس، وكذلك الآباء والأمهات في توجيه أبنائهم وبناتهم لتفادي استعمال المفرقعات.

وإذا كانت مقتضيات القانون رقم 22.16 تنص على معاقبة من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو معدّات أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية أو يدخلها إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، "فإننا، كجمعية لحماية المستهلك، نطالب بتطبيق العقوبات القانونية في حق كل من يتاجر في هذه المواد أو يستعملها بشكل غير قانوني"، يقول الشطيبي.

وأبرز الفاعل الجمعوي ذاته أن المفرقعات التي يستعملها الأطفال والمراهقون في عاشوراء تشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى غيرهم، إذ قد تؤدي إلى الحروق، وقد تؤدي إلى فقدان البصر؛ لأن المتفجرات المستعملة في شحن تلك المفرقعات تحتوي على مواد سامة قد تودي بالبصر نهائيا أو جزئيا.

وثمة مخاطر أخرى تنجم عن استعمال مفرقعات عاشوراء، تتمثل في التلوث بمختلف أبعاده؛ ذلك أن المواد التي تتسرب بعد الانفجار ملوثة للبيئة. كما أن الانفجارات، يضيف الشطيبي، "تحدث تلوثا سمعيا وتخلق ضجيجا وفوضى ووضعا غير طبيعي، خاصة في هذه السنة التي يتزامن الاحتفال بعاشوراء مع جائحة كورونا".

واعتبر المتحدث ذاته أن ترويج المفرقعات في الأسواق خلال الظرفية الحالية، رغم ما تعرفه من إجراءات مشددة على جميع المستويات، يطرح تساؤلات كثيرة حول كيف يتمكن تجار الألعاب النارية والمفرقعات من إدخالها إلى المغرب وبيعها للأطفال، مضيفا: "ندعو جميع السلطات المخول لها مراقبة الأسواق والشارع العام إلى التدخل لاستعمال السلطة الزجرية التي يخولها لها القانون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - فرنسا السبت 22 غشت 2020 - 17:07
au lieu de suivre les études et la science بدل البحث عن التكنولوجيا والعلوم التطبيقية وخدمة المجتمع الشعب المغربي الشريف لا أقول الجميع يبحث عن التفاهات و عاشوراء هههههه شباب بليد !!! كورونا تقتل إبحث يا شباب في العلوم بدل هاته الأفعال الصبيانية حسبي الله ونعم الوكيل شكرا هسبريس
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11
2 - بصراحة السبت 22 غشت 2020 - 17:09
كيف تدخل المفرقعات الى الأسواق من يروجها من المستفيد الأكبر من بيعها؟ أليست هناك لوبيات ان لم نقل مافيات تضم حيتان كبيرة لا يهمها أمن المواطن ولا جائحة كورونا بل الربح و الغنى الفاحش؟ من يتواطئ معها؟ للتأمل ليس الا
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9
3 - النقد الذاتي السبت 22 غشت 2020 - 17:10
كيف للسلطات التي لا تستطيع منع دخول تلك المفرقعات وترويجها في الأسواق ان تظبط الناس بخصوص الكمامة والحجر الصحي ؟؟؟؟؟؟؟
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9
4 - chafik السبت 22 غشت 2020 - 17:10
كل القوانين التي تتخذها الحكومة من زجر و عقوبات ضد مخالفين للقانون لا يعمل بها و لا تهز كيان الخارقين للقانون و السبب الرشوة التي تجعل لكل عقوبة شفاعة
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8
5 - visiteur السبت 22 غشت 2020 - 17:14
السلام عليكم أخوكم من ليساسفة أريد منكم توعية الناس في هاذه الأيام أيام عاشوراء .للإحتفاض بالهدوء وعدم التجمعات وعدم إزعاج الناس بالمفرقعات الضارة أرجوكم انشروها المهم الحفاظ على التباعد تجنبا لأي عدوى لاقدر الله لأنني بدأت أرى بعض التجمعات وضرب الطبول والمفرقعات في الأحياء
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2
6 - مُــــواطِــن مــــغـــربِـــي السبت 22 غشت 2020 - 17:17
كورونا عرت العديد من العيوب داخل الدولة ضعف الموارد البشرية في كل التخصصات. سيطرت بعض اللوبيات على القرارات الهامة كمثل ما جرى مع لوبي أرباب المدارس الحرة ولوبي المواشي وها هو الآن نراه مع لوبي المفرقعات والالعاب وسنراه مع لوبي المطابع والأدوات المدرسية
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10
7 - ايمداحن الحسن السبت 22 غشت 2020 - 17:19
أصوات المفرقعات النارية لا تهدأ بمدينة الرباط بحي يعقوب المنصور ،بعضها صوتها مرتفع لدرجة تخلق الدعر والخوف بين السكان خاصة بالليل.
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8
8 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 17:19
وا عباد الله. شدو ولادكم. واللي ماقدش على المسؤولية لاش والد أصلا؟
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12
9 - miloud السبت 22 غشت 2020 - 17:23
الاسباب الرئيسية لعدم تطبيق القانون هو ان مستوردو هذه المفرقعات هم من الطبقة البرجوازية لهاذا لايسري عليهم هذا القانون
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3
10 - شريعي عبد السلام السبت 22 غشت 2020 - 17:27
سؤال يحتاج إلى جواب مقنع،خاصة وأن السلطات المعنية تمنع منذ مدة بيع وترويج المفرقعات على اختلاف أنواعها.الواقع هو ان سكان الاحياء الشعبية في العاصمة الاقتصادية يعانون من الأصوات المزعجة المنبعثة من تفجير هذه المفرقعات،وتشتد العملية بعد غروب الشمس،بعد أن يعمد عدد من المراهين الى ضم عدد من المفرقعات لتنفجر في وقت واحد مخلفة دويا يفزع الساكنة في هذا الزمن الموبوء. وكمثال على احياء جماعة سيدي مومن(على سبيل المثال لا الحصر).
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4
11 - rachida السبت 22 غشت 2020 - 17:29
السلام عليكم.أي قانون خرجاتوا الدولة لي غاينضم لنا حياتنا كاتلقى الهمج كايتحداوه.بغاوها تكون غابة يأكل فيها القوي الضعيف حتى الغابة عندها قوانين أطرها الله بين الحيوانات.أصلا كاع ماكايديروا داكشي لي كايقول الله بقا غايديروا داكشي لي كايقول بنادم بحالهم.شعب متخلف بكل المقاييس وحتى الوالدين ادلي خاصهم إحبسوا ولادهم مايشريوش هذا الضرر ماحضرينش.n'est pas la ويقولون أذكى شعب في العالم.باز
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2
12 - السلام عليكم السبت 22 غشت 2020 - 17:33
اسبشرنا بالخطاب الملكي الاخير وقلنا سيكون حجرا صحيا في هذه الأيام الأكثر ضجيجا في العام مفرقعات وطبول تقرع ليلا على رؤوس الامنيين والمرضى.. بيض وماء قاطع يرمى على المارة.. قبور تدنس بزيارات عشوائية.. ليت هذه العشر كانت حجرا شاملا
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4
13 - محمد مداني السبت 22 غشت 2020 - 17:33
يجب القبض على كل مستعمل هذه اامفرقعات لنرى من أين اقتناها وإن كان قاصر فالقبض على أحد الأبوين ليؤدي غرامة، لأن أحد المارة كاد أن يفقد عيناه لولا لطف الله ولا من حرك ساكن
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6
14 - خدوج السبت 22 غشت 2020 - 17:34
هناك فئة من هاد الشعب لن تنفع معه لا حملات تحسيسية ولا توعية لأنها لا تنتمي لبني البشر إلا بالشكل ، للأسف هاد الفئة أخطر علينا من أي شيء آخر لأنها أشبه بالزومبيات والقردة منها للانسان
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6
15 - Moroccan السبت 22 غشت 2020 - 17:35
انا الوم الوالدين، اولادهم في عالم وهم في عالم اخر. مسؤولية لابد ان تهتم بولادك بالخاطر ولا بزز. اطفال اقل من 17 عام عندما يرتكبون اي حاجة خارجه عن القانون، غرامة او سجن للوالدين.
هنا في الولايات المتحدة ، وخاصة في الرابع من يوليوز ، يوم الاستقلال الماضي ، بدأ الكثير من الناس في استخدام هذه المفرقعات المزعجة بشكل غير عادي ، وعلى الفور تبدأ الشرطة بالقيادة قائلة إنه سيكون هناك تطبيق صارم لاستخدامها بعد غروب الشمس. تم القبض على 25 شخصًا ومن المتوقع أن يدفعوا غرامة قدرها 500 دولار واستدعاء الوالدين الى المحكمة. وشكرا !
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16 - رفيق السبت 22 غشت 2020 - 17:38
واش المفرقعات تادخول المغرب تاحت الارض دايمن تاتلوموا الشعب بحتوا لي تيدخلها وعقبوه
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17 - مغربي السبت 22 غشت 2020 - 17:40
منذ سنتين، دخل القانون المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية حيز التنفيذ، وجاء بعقوبات مشدّدة ضد مخالفي مقتضياته؛
لمفرقعات سلعة والاحتجاج بعد وصولها للأطفال ضحك على الذقون..
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