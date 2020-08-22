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وضع الكمامات للأطفال الأقل من 12 سنة .. حزمة توصيات وتحذيرات

وضع الكمامات للأطفال الأقل من 12 سنة .. حزمة توصيات وتحذيرات
هسبريس - أمال كنين
السبت 22 غشت 2020 - 16:00

أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات تهم كيفية التعامل في حالة الاضطرار لوضع كمامات للأطفال، مشيرة إلى أن قرار استخدام الأقنعة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و11 عامًا يجب أن يعتمد على عوامل عديدة؛ أبرزها إذا ما كان هناك انتقال واسع النطاق في المنطقة التي يقيم فيها الطفل، وقدرة الطفل على استخدام القناع بأمان وبشكل مناسب، والوصول إلى الأقنعة، بالإضافة إلى غسيل واستبدال الأقنعة.

وتوضح المنظمة أنه في أماكن معينة، مثل المدارس وخدمات رعاية الأطفال، يجب أن يخضع وضع الكمامات للأطفال لإشراف وتعليمات كافية من الكبار للطفل حول كيفية ارتداء الأقنعة وخلعها وارتدائها بأمان، أما بالنسبة للأطفال المعاقين أو من يعانون من أمراض مزمنة وأمراض تنفسية من الأفضل عدم ارتداء الكمامات.

وفي هذا الإطار، تقول سناء الحناوي، طبيبة عامة، إنه غير ضروري بتاتا ارتداء الكمامات إلا ابتداء من سن 12 سنة؛ فيما ممنوع منعا باتا استخدامها للأطفال أعمارهم أقل من سنتين، لأن هناك خطر الاختناق لأنهم لا يستطيعون التحكم بأنفسهم.

وتضيف الحناوي، ضمن تصريح لهسبريس: "الأطفال أقل من ست سنوات من الأفضل أن لا يرتدوا الكمامات إلا حين الدخول إلى مكان به خطر عليهم أو أماكن بها ازدحام وبها نسبة إصابة بـ"كوفيد 19" مرتفعة"، مؤكدة أن الإبقاء على باقي الإجراءات الاحترازية الأخرى من تباعد وغسل يدين والحفاظ على النظافة يظل هو الحل الأمثل، وتؤكد: "الأفضل عدم إخراجهم إلى أماكن مكتظة ومزدحمة".

وتشير الطبيبة إلى أن هناك كمامات الثوب والكمامات غير الطبية يمكن وضعها للأطفال، "وليس بالضرورة ارتداء كمامات طبية.. الضروري هو أن يكون حجمها ملائما للطفل، وأن تغطي أنفه وفمه وذقنه".

وتنصح منظمة الصحة العالمية و"اليونيسيف" بأن يرتدي الأطفال البالغون من العمر 12 سنة أو أكثر كمامة بالشروط ذاتها المطبقة على البالغين، ولا سيما إذا تعذّر عليهم الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل من الأشخاص الآخرين، وإذا كان هناك انتقال واسع النطاق للعدوى في المنطقة.

وتوضح المنظمتان أنه ينبغي للأطفال الذين يعانون من اعتلالات صحية سابقة، مثل التليف الكيسي أو السرطان، أن يرتدوا كمامة طبية بعد التشاور مع مقدمي الخدمات الطبية. "إن الكمامة الطبية توفر الحماية للشخص الذي يرتديها، وتقي من انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين. ويوصى كل شخص يعاني من اعتلالات صحية سابقة تزيد من شدة تعرّضه لخطر الإصابة بمرض خطير بأن يرتدي كمامة"، تضيف المنظمتان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رباطي السبت 22 غشت 2020 - 16:11
الحمد لله أصبح الطفل يعتادها في سن 3سنوات .
ويبكي إذا خرج بدونها.
اللهم إنك على كل شيء قدير. ارفع عنى هذا الوباء يا أرحم الراحمين.
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-24
2 - amine السبت 22 غشت 2020 - 16:15
لكيخاف و مربي لكبدة علا ولادو غادي إتجنب الأماكن العامة و لي فيها كثرت بنادم
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28
3 - عدنان مول البئر د الفكرون السبت 22 غشت 2020 - 16:15
لماذا مافياوات العقار سرقوا فرحة الاطفال ببناءمناطق لعب الاطفال باقفاص إسمنتية .والطفل المسكين لا يجد مكان اللعب فيذهب عند الحشاشين ليدخلوه لمدرسة الشارع. والنهاية معروفة .
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32
4 - عقلاني السبت 22 غشت 2020 - 16:15
المغاربة يعرضون أطفالهم للخطر، ماتخرجوهمش و ديلا خرجتوهم ديرو ليهم الكمامة. و الكمامة في الأنف ماشي الذقن
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-3
5 - النقد الذاتي السبت 22 غشت 2020 - 16:17
هذه النصيحة قد تنطبق على أطفال الدول المتقدمة اما نحن فالبالغون أنفسهم ان وضعوا الكمامة لا يستعملونها بالطرق الصحيحة الصحية . هي عند معظمنا كمامة للفم لا للانف وهي فقط لاجتناب الغرامة لا لاجتناب كورونا
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17
6 - RMICH Mohamed السبت 22 غشت 2020 - 16:18
ليست الكمامة هي الأساس بل الأساس هو عدم التعنت و الكبرياء الزائدة و الزائفة و عدم احترام الأخريين
ايها الناس اطيعوا اولي الأمر منكم
ايها المراهقون الكبار اطيعوا أبائكم
إحترموا التباعد ، تواصوا بالنظافة
إقرؤا إقرؤوا تعلموا , لاتضيعوا الوقت في التفاهات
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1
7 - akram السبت 22 غشت 2020 - 16:19
عداد كبير غير والد و طالق ولادو نهار كولو و هو فزناقي منشورين و دوران ، لمقادرش علا تربية ولادو لا داعي إدي تقليدهم و إعذبهم و إخرج لينا جيل فوضوي لا أخلاق لا إحترام لا تربية
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6
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