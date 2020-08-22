"كورونا" يخطف وجها سياحيا بارزا بمدينة ورزازات

محمد ايت حساين

لفظ رحو بلغازي، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، صبيحة السبت، أنفاسه الأخيرة، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، بأحد مستشفيات مدينة الرباط، الذي نقل إليه في وضع صحي حرج من مدينة ورزازات.

وكان الفقيد خضع للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية، قبل أن تتفاقم وضعيته الصحية، لينقل إلى أحد مستشفيات مدينة الرباط، حيث كان يخضع للعلاج؛ لكن جسده لم يقاوم الفيروس، ففارق الحياة.

وبوفاة بلغازي رحو، تفقد جهة درعة تافيلالت عموما ومدينة ورزازات، على وجه الخصوص، واحد من خيرة أطرها الذين ساهموا بشكل كبير لتكون الجهة والمدينة قِبلة للسياح والسينمائيين والرياضيين العالميين المرموقين.

وبهذه المناسبة الأليمة، نعت عدد من الفعاليات الجمعوية والسياسية والثقافية والرياضية بجهة درعة تافيلالت، في تدوينات على "فيسبوك"، الفقيد بلغازي رحو، الذي كان في وقت سابق رئيسا للمجلس الإقليمي للسياحة بورزازت ومديرا عاما لأحد الفنادق الفخمة بورزازات، مبلغين أسرة الراحل تعازيهم الحارة، داعين للمكلومين بالصبر والسلوان.

عبد الواحد درويش، فاعل مدني، قال إن الفقيد راكم تجربة لأكثر من 40 سنة في المجال السياحي والفندقي، وكان ملما بالموروث الثقافي والحضاري للمغرب، مضيفا "الراحل كان مهتما كثيرا بالفكر الإنساني ومتتبعا شغوفا بالفنون العالمية، وخاصة منها السينما".