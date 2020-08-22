المغرب يسجل 1565 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1565 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 50.812 في المغرب.

(التفاصيل بعد قليل ..)