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المغرب يسجل 1565 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
السبت 22 غشت 2020 - 18:05
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1565 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 50.812 في المغرب.
(التفاصيل بعد قليل ..)