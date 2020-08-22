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المغرب يسجل 1565 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1565 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 22 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1565 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 50.812 في المغرب.

(التفاصيل بعد قليل ..)

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