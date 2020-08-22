وفيات كورونا تصل إلى 858 حالة .. وزارة الصحة تحذّر المغاربة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة أن معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 4,3 حالات لكل مائة الف نسمة، بعد تسجيل 1565 إصابة مؤكدة جديدة، ونسبة الفتك الإجمالية وصلت 1,7 بالمائة نتيجة 41 وفاة إضافية رفعت حصيلة الوفيات إلى 858، وذكرت أن "هذا المعدل سيرتفع بشكل تدريجي اذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه".

ويؤكد معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، ضمن التصريح الصحافي اليومي أن "الحل المتوفر حاليا والفعال هو الالتزام بالتدابير الوقائية"، وأن هناك مجهودا يبذل في التشخيص والعلاج، بينما عدد الحالات النشطة يعرف ارتفاعا ليصل معدلها التراكمي إلى 41,1 حالة لكل مائة ألف نسمة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 186 حالة بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش.

جهة الدار البيضاء سطات حلت في الرتبة الأولى من حيث عدد الحالات المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ وبلغت 405 حالات من بينها 337 بالدار البيضاء و24 بالجديدة و13 بالنواصر، و8 في برشيد و7 حالات بالمحمدية ومثلها بالسطات، و5 في مديونة وحالتان بكل من ببن سليمان وسيدي بنور.

وتم تصنيف جهة مراكش آسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 391 حالة جديدة؛ من بينها 289 حالة بمراكش و73 حالة في الحوز، و13 بالصويرة ثم 6 حالات بقلعة السراغنة، و4 باليوسفية و3 في آسفي، وحالتين بشيشاوة و1 على مستوى إقليم الرحامنة، بينما جهة فاس مكناس ضمن الرتبة الثالثة بـ 280 حالة من بينها 85 في فاس و70 بتازة، و56 بصفر و31 في مكناس، و24 بالحاجب و9 حالات ببولمان و3 بافران و2 في تاونات.

في الرتبة الرابعة جهة الرباط سلا القنيطرة بـ129 حالة إصابة مؤكدة؛ من بينها 43 حالة في سلا و34 بالقنيطرة و29 حالة بالصخيرات تمارة، و16 حالة في العاصمة الرباط و4 بالخميسات، وحالتان بسيدي قاسم وحالة بسيدي سليمان، وبعدها جهة بني ملال خنيفرة التي سجلت 128 حالة؛ 50 منها في بني ملال و35 بخريبكة، و23 في خنيفرة و12 بالفقيه بنصالح، و8 بأزيلالK متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسبمة التي عرفت 110 حالة حديثة؛ من بينها 58 بطنجة و16 في الحسيمة، و15 بتطوان و11 في شفشاون، و6 بالمضيق الفنيدق و4 اكتشفت في العرائش.

وسجلت جهة سوس ماسة 40 حالة من بينها 34 حالة بأكادير ادوتنان و3 بتارودانت وحالتان بانزكان، وحالة باشتوكة ايت باها، تليها جهة الشرق بـ33 حالة من بينها 11 حالة في الناظور و10 بوجدة انجاد، و8 في جرسيف وحالتين ببركان، وحالة بكل من فكيك وجرادة، بينمما جهة درعة تافيلالت عرفت بروز 24 حالة جديدة؛ من بينها 23.في ورزازات و1 بزاكورة، أما جهة الداخلة واد يالذهب فقد عرفت 16 حالة إضافية، ثم جهة كلميم وادي نون بـ6 حالات؛ 3 في سيدي افني و2 بطانطان و1 بكلميمK ثم جهة العيون الساقية الحمراء بـ3 حالات كلها في إقليم السمارة.

تحليل المعطيات الرسمية على Covid.hespress.com يبرز أن نسبة التعافي من الجائحة في المغرب محددة في 68,96% بعد شفاء 841 اليوم السبت و35.040 في المجموع، ونسبة الفتك 1,69% بمجموع 858 وفاة، أما عدد المتلقين العلاجات من "كوفيد-19" في المملكة يصل حاليا إلى 14.914.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي المرض في المملكة مستهل شهر مارس الماضي، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.