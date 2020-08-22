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الرئيسية | مجتمع | وفيات كورونا تصل إلى 858 حالة .. وزارة الصحة تحذّر المغاربة

وفيات كورونا تصل إلى 858 حالة .. وزارة الصحة تحذّر المغاربة

وفيات كورونا تصل إلى 858 حالة .. وزارة الصحة تحذّر المغاربة
هسبريس من الرباط
السبت 22 غشت 2020 - 19:00

أعلنت وزارة الصحة أن معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 4,3 حالات لكل مائة الف نسمة، بعد تسجيل 1565 إصابة مؤكدة جديدة، ونسبة الفتك الإجمالية وصلت 1,7 بالمائة نتيجة 41 وفاة إضافية رفعت حصيلة الوفيات إلى 858، وذكرت أن "هذا المعدل سيرتفع بشكل تدريجي اذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه".

ويؤكد معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، ضمن التصريح الصحافي اليومي أن "الحل المتوفر حاليا والفعال هو الالتزام بالتدابير الوقائية"، وأن هناك مجهودا يبذل في التشخيص والعلاج، بينما عدد الحالات النشطة يعرف ارتفاعا ليصل معدلها التراكمي إلى 41,1 حالة لكل مائة ألف نسمة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 186 حالة بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش.

جهة الدار البيضاء سطات حلت في الرتبة الأولى من حيث عدد الحالات المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ وبلغت 405 حالات من بينها 337 بالدار البيضاء و24 بالجديدة و13 بالنواصر، و8 في برشيد و7 حالات بالمحمدية ومثلها بالسطات، و5 في مديونة وحالتان بكل من ببن سليمان وسيدي بنور.

وتم تصنيف جهة مراكش آسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 391 حالة جديدة؛ من بينها 289 حالة بمراكش و73 حالة في الحوز، و13 بالصويرة ثم 6 حالات بقلعة السراغنة، و4 باليوسفية و3 في آسفي، وحالتين بشيشاوة و1 على مستوى إقليم الرحامنة، بينما جهة فاس مكناس ضمن الرتبة الثالثة بـ 280 حالة من بينها 85 في فاس و70 بتازة، و56 بصفر و31 في مكناس، و24 بالحاجب و9 حالات ببولمان و3 بافران و2 في تاونات.

في الرتبة الرابعة جهة الرباط سلا القنيطرة بـ129 حالة إصابة مؤكدة؛ من بينها 43 حالة في سلا و34 بالقنيطرة و29 حالة بالصخيرات تمارة، و16 حالة في العاصمة الرباط و4 بالخميسات، وحالتان بسيدي قاسم وحالة بسيدي سليمان، وبعدها جهة بني ملال خنيفرة التي سجلت 128 حالة؛ 50 منها في بني ملال و35 بخريبكة، و23 في خنيفرة و12 بالفقيه بنصالح، و8 بأزيلالK متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسبمة التي عرفت 110 حالة حديثة؛ من بينها 58 بطنجة و16 في الحسيمة، و15 بتطوان و11 في شفشاون، و6 بالمضيق الفنيدق و4 اكتشفت في العرائش.

وسجلت جهة سوس ماسة 40 حالة من بينها 34 حالة بأكادير ادوتنان و3 بتارودانت وحالتان بانزكان، وحالة باشتوكة ايت باها، تليها جهة الشرق بـ33 حالة من بينها 11 حالة في الناظور و10 بوجدة انجاد، و8 في جرسيف وحالتين ببركان، وحالة بكل من فكيك وجرادة، بينمما جهة درعة تافيلالت عرفت بروز 24 حالة جديدة؛ من بينها 23.في ورزازات و1 بزاكورة، أما جهة الداخلة واد يالذهب فقد عرفت 16 حالة إضافية، ثم جهة كلميم وادي نون بـ6 حالات؛ 3 في سيدي افني و2 بطانطان و1 بكلميمK ثم جهة العيون الساقية الحمراء بـ3 حالات كلها في إقليم السمارة.

تحليل المعطيات الرسمية على Covid.hespress.com يبرز أن نسبة التعافي من الجائحة في المغرب محددة في 68,96% بعد شفاء 841 اليوم السبت و35.040 في المجموع، ونسبة الفتك 1,69% بمجموع 858 وفاة، أما عدد المتلقين العلاجات من "كوفيد-19" في المملكة يصل حاليا إلى 14.914.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي المرض في المملكة مستهل شهر مارس الماضي، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - الصرامة ةالكرامة السبت 22 غشت 2020 - 19:04
ما أحوجنا إلى ديكتاتورية الدولة في شكلها الايجابي، (لكي لا يؤول كلامي خطئا، في احترام تام للقوانين المعمول بها)، بدلا من ديكتاتورية بعض المواطنين الذين لا يحترمون قواعد الاحتراز والتباعد الجسدي، وينشرون أفكار مغلوطة.
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31
2 - شفيق السبت 22 غشت 2020 - 19:05
اللهم احفظنا في بلدنا و سائر البلدان العربية و الاسلامية
آمين
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26
3 - كمال المنصوري السبت 22 غشت 2020 - 19:07
بإختصار شديد و أتمنى أن تصل الرسالة لمن يهمه أمر هذا الوطن.
المغرب يحصد اليوم نتائج عقود من التجهيل و الأمية و بعض السياسات المتعمَّدة التي كان هدفها خلق شعب معين دو أهداف و نوازع معيَّة.
الدولة تجني ثمار ما حصدت.
من يحصد الريح يجني العاصفة.
أتمنى العُدول عن السياسات الماضية و نهج سياسات جديدة هدفها خلق شعب واعي و متعلم و ناضج و مُبتَكِر
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79
4 - مغربية السبت 22 غشت 2020 - 19:08
هاد الشعب ما حشم من سلطات ما حشم من الملك اللي هضر باسلوب صريح لانه خايف علينا مسكين و دار كل اللي في جهدو معانا... ما خاف على واليديه و عائلتو اللي ممكن يآذيهم فاللهم الحجر الصحي و يكون اكثر صرامة و لا هاد الوضعية الكارثية اللي ولينا نسمعو.... و داك ساعة شوف واش ايلتازمو او لا لا
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-22
5 - حسين عمري السبت 22 غشت 2020 - 19:08
الله يستر وصافي أرقام مفزعة اش كتسناو للحجر الصحي اللهم دابا ماحد شي شوية د الأمل باش تتم السيطرة على الوباء ولا حتى اولي الوفيات بالمئات..الله يهدينا شعب وحكومة على راسنا وخا الصراحة راه ماكاين لا حكومة لازالو كاين الملك هو وحكومة الظل الي معه
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12
6 - الوزاني السبت 22 غشت 2020 - 19:08
الحجر الصحي ينادي.
الوضع يقتضي تطبيق الحجر الصحي لمدة شهر كامل مع تشديد العقوبات على المخالفين وتشديد العقوبات أيضا على كل من ينفي وجود هذا المرض.
فإذا استمر الوضع هكذا ستصل الحصيلة اليومية للوفيات إلى المئات وربما الآلاف.
ومن يعترض على تطبيق الحجر الصحي فليعطينا البديل.
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0
7 - عبدالحي السبت 22 غشت 2020 - 19:08
جهة طنجة عرفت إنخفاضا ملموسا منذ إنتشار الجيش بطنجة.السؤال هل كورونا تهاب مدرعات الجيش؟.
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31
8 - (تعجيل الحجر الصحي) السبت 22 غشت 2020 - 19:09
نتمنى ان يكون برنامج . ان
كل مدينة فيها بؤرى أو تعرف ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات. ان يطبق عليها الحجر الصحي . وبهذا يكون جدير بكل واحد منى ان يحرص بشدة . على
الالتزام بالتدابير التي تفرضها كل الوزارات..
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3
9 - Yahya السبت 22 غشت 2020 - 19:09
مع رفع الحجر، أعداد الإصابات ترتفع و هذا شيء طبيعي، إلا أن هناك تضخيم لأعداد الوفيات. هل كل هؤلاء الموتى هم ضحايا كورونا؟ أو نستطيع إعادة السؤال بطريقة أخرى. هل تضخيم الأرقام يتماشى مع إقبال الدول في المساهمة في تطوير اللقاح و التخطيط للضغط على المواطنين من خلال الترهيب و التخويف...جينيريك
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7
10 - kimos السبت 22 غشت 2020 - 19:09
هاد الوزارة حادكة غير في التحذير، والتخدير.
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22
11 - التازي لبييض السبت 22 غشت 2020 - 19:09
في مقاهي تازة وخاصتا على طريق الحسيمة المقاهي مملؤء والتباعد الاجتماعي والجسدي منعدم في تلك المقاهي ولا يحترم توقيت العمل اضفات ليس هناك تعقيم الى غير دالك يجب على عامل افليم تازة يقوم بزيارة وتفقد مادا يقع هناك
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10
12 - الحل الوحيد السبت 22 غشت 2020 - 19:10
يجب أتخاد تدابير وقرارات على أرض الواقع من الحجر الصحي أما عن المخالفات والتحديرات والتنبيهات حتى لو كانت من الملك فلن يكترت الشعب الفقير لأنه لن يخسر شيء ولا يفهم ولا يخاف

مشكلة الحكومة أنها لم تقتنع بعد أن الشعب الفرنسي واعي والمغربي أغلبيته جاهل

أذا كنتم تريدون أنخفاض في عدد الأصابات فيجب فرض الحجر الصحي الكامل على الأحياء الشعبية في المغرب بأكمله لأن من يسكنهم 99 في المائة منهم جاهلون والله حتى لو يتم تلحين وغناء جميع التحديرات فهم صم بكم لايعقلون ولا يخافون ولايفهمون خطورة الوضع فالحل هو تشديد الحجر الصارم
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-3
13 - red السبت 22 غشت 2020 - 19:11
معرفت اش نقول جميع الكلمات والمصطلحات قلناها
المهم حاجة واحدة لي بقات .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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11
14 - salma السبت 22 غشت 2020 - 19:12
الله يرحم جمييع الامة الاسلامية لايك عفاكم
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8
15 - المزيد من الحذر السبت 22 غشت 2020 - 19:13
صرح طبيب بمصلحة الإنعاش و التخدير بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء أن 7 على 10 من مرضى كورونا الذين يوجدون تحت التنفس الاصطناعي يتوفون.... من بينهم أناس في الثلاثينات و الأربعينات من العمر ..... هذه المؤشرات كافية للأخذ المزيد من الحذر و احترام الشروط الوقائية...
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14
16 - المجلي السبت 22 غشت 2020 - 19:13
اللهم ارحمهم يا ارحم الراحمين ان رحمتك وسعت كل شيء
ان لله و ان اليه راجعون
الكل في منزلق خطير . اللهم ردنا اليك ردا جميلا
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8
17 - ملاحظ سابق السبت 22 غشت 2020 - 19:15
الله يرزق السلامة وحد البأس العدد يرتفع يوم بعد يوم ونحن نقترب من دخول المدرسي .وزارة المعنية بتعليم تقول بأن دخول سيكون في وقته المحدد مادا يعني دلك ؟ هل نغامر بأطفالنا أم مادا؟ أجبينا يحكومة نحن في حيرة من أمرنا
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9
18 - مجيب السبت 22 غشت 2020 - 19:15
اللهم ارفع عنا هدا البلاء وارحم موتانا
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5
19 - موحا السبت 22 غشت 2020 - 19:15
الدولة ارتكبت خطأ جسيما لا يغتفر حينما سمحت بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك استجابة لضغوط لوبيات فلاحية. هذا هو ما أدى إلى تسجيل كل هذه الأرقام المرعبة. نعتبر هذا استهتارا بأرواح المواطنين. و نحن الآن نؤدي الثمن غاليا و خصوصا أن الدخول المدرسي على الأبواب. الكل أصبح يعيش حالة رعب كبيرة.
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18
20 - Karim السبت 22 غشت 2020 - 19:16
الله يرحم الموتى و يشافي المرضى . و أهم حاجة يهدي الشعب يلتازم بالإجراءات اللازمة .. او الرجوع إلى الحجر الصحي لتفادي الكارثة الإنسانية
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8
21 - عبد المنعم السبت 22 غشت 2020 - 19:16
نطلب من الله تعالى ان يرفع عنا هذا الوباء العالمي
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0
22 - عبدالله التطواني السبت 22 غشت 2020 - 19:17
سبب ارتفاع الوفيات هو هشاشة المنظومة الصحية ونقص في أجهزة التنفس ووووو لو يقولون الحقيقة لتمت مساعدتهم لكن يفضلون موت المواطن على أن تنكشف كذبتهم في صناعة أجهزة التنفس واحتوائهم على الوباء فكيف يمكن أن يتم ارسال مستشفيات ميدانية لعدد من الدول والشعب لايجد من يعالجه هل هناك دولة تحتقر مواطينيها لهذه الدرجة
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0
23 - visiteur السبت 22 غشت 2020 - 19:17
السبب الوحيد و الأوحد لهذه المصيبة هو السماح بشعيرة عيد الأضحى
و ها نحن نجني التمار
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1
24 - احمد السبت 22 غشت 2020 - 19:18
انا الان على متن القطار رقم 47 القادم من الدار البيضاء الميناء والمتجه القنيطرة وهو مملوء عن اخره دون المراعاة لخطورة الازدحام في عربات مكيفة ومغلوقة تماما دون تغيير الهواء ولا احترام المسافة ونسبة الملىء
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2
25 - جميلة السبت 22 غشت 2020 - 19:18
السلام عليكم ورحمة الله،حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحنا في خطر،المرجو من المواطنين المزيد.من الوعي وأخذ الأمور بجدية وعدم التراخي،اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين.
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0
26 - سمير السبت 22 غشت 2020 - 19:18
ماكاينش الزيار. الصرامة. انتظروا الأسوء
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-1
27 - kamal السبت 22 غشت 2020 - 19:19
التعايش مع هده المعطيات امر ضروري ولا للحجر ، الموضفين سيستغلون هده الاصابات لطلب الحجر لينامو في منازلهم ويتمنون حجر الى ما لا نهاية، لا تهمهم الاوضاع الاقتصادية لدولة ولا عطالة المغاربة وعادابهم النفسي انانيتهم تجعلهم مستغلين و يطلبون الحجر
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0
28 - swissmor السبت 22 غشت 2020 - 19:19
نضجتوا أم مازال لتلقي اللقاح التجريبي الصيني ؟
من يكذب عليكم منذ سنوات يكذب عليكم منذ شهر مارس
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0
29 - سباتة السبت 22 غشت 2020 - 19:19
من رفع الحجر يجب معاقبته.
تعرت مخططات الحكومية. تابعين نسبة البطالة. نسبة التضخم. 10مليون سائح. حنا أحسن من فرنسا. ............. كلشي تضرب ف صفر
الفائز الوحيد هو بنكيران تهنى من مشاكل ؤ دبر على 9ملايين ؤ بخير.
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30 - Manal السبت 22 غشت 2020 - 19:20
All doors must be closed. We have to implement
travel band all over Morocco and international.
Wallah this is too much. We must care for others. Pls use PPO and stay home as much as you can
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0
31 - Adil Kenitra السبت 22 غشت 2020 - 19:21
Où est l'argent du peuple volé qui devait construire des hôpitaux ?!?! Où est l'argent des marocains ??? où sont passés les investissements en hôpitaux depuis 1956 ?!!!! L'état seul assumera la responsabilité
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0
32 - من المسؤول السبت 22 غشت 2020 - 19:23
وزارة الصحة تحذر المغاربة! عنوان مثير للسخرية والاستهجان

أصبح المواطن في موقف المتهم وموضوعا للتهديد والتخويف...فالسلطة تقول له ليس من حقك أن تمرض فالبنية الصحية التي كان يجب أن نوفرها منذ عقود غير موجودة، واضرب رأسك بالحائط...

المغاربة هم من يجب أن يحذروا وزارة الصحة وكامل الحكومة ويحاسبوا الحكومات السابقة على عدم كفاءتها وعلى تفريطها في توفير الحد الأدنى من العناية الصحية للشعب، وكفى من لغة التهديد والوعيد.
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1
33 - lahbil السبت 22 غشت 2020 - 19:23
الحكومة تحمل المسؤولية للمواطنين الدين بدورهم يحملون المسؤولية للسياسة الفاشلة للحكومة في تدبير الوظعية الوبائية بإعلانها الإحتفال بعيد الأظحى وماترتبت عنه من مشاكل مادية وصحية بحيث عرفت المدن المغربية ظهور بؤر عائلية سببها الوافدون من المدن الموبوءة كما أن عدم إغلاق الوحدات الصناعية ساهم في تأزم الوظع خصوصا في طنجة والقنيطرة والدارالبيظاء المدن المصدرة للوباء لو عمدت الحكومة على إلغاء العيد والتنقل ومحاصرة البؤر لما وصلنا لما هو عليه اليوم حكومة فاشلة وسياسة فاشلة عوظ إيجاد حلول بقينا نوجه التهم ليبعظنا البعظ
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34 - momocher السبت 22 غشت 2020 - 19:23
الحالة الوباءية الحالية هي نتاج لسببين أساسيين أولهما عيد الأضحى وثانيهما بعد رفع الحجر لم تقم الدولة بحملات تحسيسية كثيفة ليفهم المواطن أن الوباء لم ينته بعد لأن الغالبية اعتقدت ذلك مع الأسف.
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35 - عديل السبت 22 غشت 2020 - 19:24
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.... صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شخص الوضع في خطابه وأكد نصره الله على احترام التدابير والإجراءات الوقائية للقضاء على الجائحة ..... يجب على جمعيات المجتمع المدني والقوى الحية العمل على توعية المتهورين بحياة الناس ..... وعاش الملك وأطال الله في عمره
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36 - حسن السبت 22 غشت 2020 - 19:27
الدولة لا تريد فرض الحجر الصحي لأن فترة الصيف ذهبية بالنسبة لها لإدخال الأموال إلى الخزينة، الان ينتضرون الدخول المدرسي لكي ينفق فيه الآباء نقودهم فيه، علماً أنهم على دراية أن الكثير من الآباء قد فقدوا وضائفهم ومضطرين للإستلاف أو أخد قروض لشراء الأدوات المدرسية... وبعد انتهاء الصيف واستنزاف أكثر عدد من المال من المغاربة سوف يعيدون الحجر الصحي، هذا هو مخططهم، حسبنا الله عليك يا حكومة !!!!!
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37 - Doc السبت 22 غشت 2020 - 19:28
Chaque peuple mérite les gens qui le gouvernent
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1
38 - حميد فاس السبت 22 غشت 2020 - 19:36
السؤال المطروح هو: أين أجهزة التنفس الاصطناعي التي قيل تصنع في المغرب؟
هنا يظهر بوضوح أن السلطات لا تفوت حتى الكوارث لتمرير خطاباتها الكاذبة بشأن قدرتها المزيفة على تدبير المخاطر.
يجب حل الب البرلمان و استقالة الحكومة فورا.
كفى كذبا و وبهتانا على هذا الشعب المسكين
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