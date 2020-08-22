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كُتّاب وآراء
وفيات كورونا تصل إلى 858 حالة .. وزارة الصحة تحذّر المغاربة
أعلنت وزارة الصحة أن معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 4,3 حالات لكل مائة الف نسمة، بعد تسجيل 1565 إصابة مؤكدة جديدة، ونسبة الفتك الإجمالية وصلت 1,7 بالمائة نتيجة 41 وفاة إضافية رفعت حصيلة الوفيات إلى 858، وذكرت أن "هذا المعدل سيرتفع بشكل تدريجي اذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه".
ويؤكد معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، ضمن التصريح الصحافي اليومي أن "الحل المتوفر حاليا والفعال هو الالتزام بالتدابير الوقائية"، وأن هناك مجهودا يبذل في التشخيص والعلاج، بينما عدد الحالات النشطة يعرف ارتفاعا ليصل معدلها التراكمي إلى 41,1 حالة لكل مائة ألف نسمة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 186 حالة بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش.
جهة الدار البيضاء سطات حلت في الرتبة الأولى من حيث عدد الحالات المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ وبلغت 405 حالات من بينها 337 بالدار البيضاء و24 بالجديدة و13 بالنواصر، و8 في برشيد و7 حالات بالمحمدية ومثلها بالسطات، و5 في مديونة وحالتان بكل من ببن سليمان وسيدي بنور.
وتم تصنيف جهة مراكش آسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 391 حالة جديدة؛ من بينها 289 حالة بمراكش و73 حالة في الحوز، و13 بالصويرة ثم 6 حالات بقلعة السراغنة، و4 باليوسفية و3 في آسفي، وحالتين بشيشاوة و1 على مستوى إقليم الرحامنة، بينما جهة فاس مكناس ضمن الرتبة الثالثة بـ 280 حالة من بينها 85 في فاس و70 بتازة، و56 بصفر و31 في مكناس، و24 بالحاجب و9 حالات ببولمان و3 بافران و2 في تاونات.
في الرتبة الرابعة جهة الرباط سلا القنيطرة بـ129 حالة إصابة مؤكدة؛ من بينها 43 حالة في سلا و34 بالقنيطرة و29 حالة بالصخيرات تمارة، و16 حالة في العاصمة الرباط و4 بالخميسات، وحالتان بسيدي قاسم وحالة بسيدي سليمان، وبعدها جهة بني ملال خنيفرة التي سجلت 128 حالة؛ 50 منها في بني ملال و35 بخريبكة، و23 في خنيفرة و12 بالفقيه بنصالح، و8 بأزيلالK متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسبمة التي عرفت 110 حالة حديثة؛ من بينها 58 بطنجة و16 في الحسيمة، و15 بتطوان و11 في شفشاون، و6 بالمضيق الفنيدق و4 اكتشفت في العرائش.
وسجلت جهة سوس ماسة 40 حالة من بينها 34 حالة بأكادير ادوتنان و3 بتارودانت وحالتان بانزكان، وحالة باشتوكة ايت باها، تليها جهة الشرق بـ33 حالة من بينها 11 حالة في الناظور و10 بوجدة انجاد، و8 في جرسيف وحالتين ببركان، وحالة بكل من فكيك وجرادة، بينمما جهة درعة تافيلالت عرفت بروز 24 حالة جديدة؛ من بينها 23.في ورزازات و1 بزاكورة، أما جهة الداخلة واد يالذهب فقد عرفت 16 حالة إضافية، ثم جهة كلميم وادي نون بـ6 حالات؛ 3 في سيدي افني و2 بطانطان و1 بكلميمK ثم جهة العيون الساقية الحمراء بـ3 حالات كلها في إقليم السمارة.
تحليل المعطيات الرسمية على Covid.hespress.com يبرز أن نسبة التعافي من الجائحة في المغرب محددة في 68,96% بعد شفاء 841 اليوم السبت و35.040 في المجموع، ونسبة الفتك 1,69% بمجموع 858 وفاة، أما عدد المتلقين العلاجات من "كوفيد-19" في المملكة يصل حاليا إلى 14.914.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي المرض في المملكة مستهل شهر مارس الماضي، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
آمين
المغرب يحصد اليوم نتائج عقود من التجهيل و الأمية و بعض السياسات المتعمَّدة التي كان هدفها خلق شعب معين دو أهداف و نوازع معيَّة.
الدولة تجني ثمار ما حصدت.
من يحصد الريح يجني العاصفة.
أتمنى العُدول عن السياسات الماضية و نهج سياسات جديدة هدفها خلق شعب واعي و متعلم و ناضج و مُبتَكِر
الوضع يقتضي تطبيق الحجر الصحي لمدة شهر كامل مع تشديد العقوبات على المخالفين وتشديد العقوبات أيضا على كل من ينفي وجود هذا المرض.
فإذا استمر الوضع هكذا ستصل الحصيلة اليومية للوفيات إلى المئات وربما الآلاف.
ومن يعترض على تطبيق الحجر الصحي فليعطينا البديل.
كل مدينة فيها بؤرى أو تعرف ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات. ان يطبق عليها الحجر الصحي . وبهذا يكون جدير بكل واحد منى ان يحرص بشدة . على
الالتزام بالتدابير التي تفرضها كل الوزارات..
مشكلة الحكومة أنها لم تقتنع بعد أن الشعب الفرنسي واعي والمغربي أغلبيته جاهل
أذا كنتم تريدون أنخفاض في عدد الأصابات فيجب فرض الحجر الصحي الكامل على الأحياء الشعبية في المغرب بأكمله لأن من يسكنهم 99 في المائة منهم جاهلون والله حتى لو يتم تلحين وغناء جميع التحديرات فهم صم بكم لايعقلون ولا يخافون ولايفهمون خطورة الوضع فالحل هو تشديد الحجر الصارم
المهم حاجة واحدة لي بقات .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ان لله و ان اليه راجعون
الكل في منزلق خطير . اللهم ردنا اليك ردا جميلا
و ها نحن نجني التمار
من يكذب عليكم منذ سنوات يكذب عليكم منذ شهر مارس
تعرت مخططات الحكومية. تابعين نسبة البطالة. نسبة التضخم. 10مليون سائح. حنا أحسن من فرنسا. ............. كلشي تضرب ف صفر
الفائز الوحيد هو بنكيران تهنى من مشاكل ؤ دبر على 9ملايين ؤ بخير.
travel band all over Morocco and international.
Wallah this is too much. We must care for others. Pls use PPO and stay home as much as you can
أصبح المواطن في موقف المتهم وموضوعا للتهديد والتخويف...فالسلطة تقول له ليس من حقك أن تمرض فالبنية الصحية التي كان يجب أن نوفرها منذ عقود غير موجودة، واضرب رأسك بالحائط...
المغاربة هم من يجب أن يحذروا وزارة الصحة وكامل الحكومة ويحاسبوا الحكومات السابقة على عدم كفاءتها وعلى تفريطها في توفير الحد الأدنى من العناية الصحية للشعب، وكفى من لغة التهديد والوعيد.
هنا يظهر بوضوح أن السلطات لا تفوت حتى الكوارث لتمرير خطاباتها الكاذبة بشأن قدرتها المزيفة على تدبير المخاطر.
يجب حل الب البرلمان و استقالة الحكومة فورا.
كفى كذبا و وبهتانا على هذا الشعب المسكين