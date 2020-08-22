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كُتّاب وآراء
أمزازي يخيّر التلاميذ بين الحضور والتعليم عن بعد ويؤجل "الجهوي"
أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها قررت اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020ـ2021، وذلك في سياق التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي "وباء كورونا"، وفي إطار مقاربة استباقية، حيث بلورت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مخططا متكاملا لتدبير الموسم، يتم تنزيله وفق تطور الحالة الوبائية بالمغرب، حيث سيتم توفير التعليم الحضوري للمتعلمين الذين سيعبر اولياء أمورهم عن اختيار ذلك.
وذكرت الوزارة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس مساء اليوم السبت، أنه نظرا للوضعية الوبائية المقلقة، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات، تنهي إلى علم كافة التلاميذ ونساء ورجال التربية والتكوين والأسر أنها قررت اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي الذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات، بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مع توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.
"حفاظا على صحة وسلامة هؤلاء التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ستقوم الوزارة بتوفير الظروف الملائمة من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم، يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية، ولاسيما إلزامية وضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة ابتدائي فما فوق، وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، وكذا احترام مسافة التباعد الجسدي من خلال تقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية، والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية"؛ تزيد الوزارة.
كما أردف المصدر أنه يمكن في أي محطة من الموسم الدراسي 2021-2020، وفق تطور الوضعية الوبائية في المملكة والتغيرات التي قد تطرأ عليها مستقبلا، تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي؛ بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
وقال البلاغ إن وزارة التربية ستعمل، في الأيام القليلة القادمة، على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين، وأمهاتهم وآبائهم، وكذا عموم المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي 2021-2020 في ظل هذه الوضعية الاستثنائية، وأردفت: "بخصوص الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا، واعتبارا لما سبق، فقد تقرر تأجيله إلى وقت لاحق".
"تدعو الوزارة الأطر التربوية والإدارية والأسر والشركاء الاجتماعيين، وجميع فعاليات المجتمع، إلى الانخراط بشكل فعال في جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها وذلك من أجل إنجاح تنزيلها وضمان حق كافة المتعلمين في التحصيل الدراسي"، يورد البلاغ نفسه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (218)
لو تأجلت الدراسة ليناير لكان افضل
تعليم عن بعد هل انا جاد سيد الوزير
انا كأساتذة التعليم الثانوي وأم لثلاثة أطفال بالتعليم الابتدائي اقر ان عملية التعليم عن بعد فاشلة بكل المقاييس لكل الأسلاك التربوية وهو ما لمسته سواءا مع ابنائي او مع تلامذتي
اذن التعليم الحضوري ضرورة ملحة مع احترام كل التدابير الوقائية للحد من انتشار الفايروس
الجشع لي بينو عليه صحاب المدارس الخاصة مخاصوش يدوز مرور الكرام
الضربة القاضية للتعليم
دبير استراتجية التعليم في ظل أزمة م
ورونا
كيفية التطبيق والالتزام بما وعدت به الوزارة بتنسيق مع وزارة الصحة بخصوص توفير وسائل وعمال نظافة متخصصين في المدارس الحكومية..
الكلام سهل السي امزازي.
اتقي الله في هذه الفئة
تقبلوا مروري
بهذا البلاغ وضعت الوزارة رؤوس أمهات وآراء وأولياء التلاميذ تحت يد أرباب المدارس الخاصة ولم تترك لهم المجال للنقاش _ أصلا المدارس الخاصة أقسامها غير مكتظة_ وبالتالي لا حجة لك أيها الأب في عدم إرسال ابنك للمدرسة وأداء الواجبات كاملة على أساس تعليم حضوري _ ولا تنسوا أن الوزارة لها الحق في اتخاذ تدابير أخرى لكن بعد أدائكم الواجبات كاملة وبعد توقيعكم العقود التي ستلزمكم بالأداء كيفما كانت الظروف .... الفاهم يفهم
السيد الوزير من الأحسن الاستقالة.
التعليم عن بعد خاصو يكون ولكن بقواعدو!
دابا هادو زيرو الاباء واولياء التلاميذ:
يا يديو ولادهم ويطلبو من الله ما يتصابوش بكورونا.
يا يختارو التعليم عن بعد اللي ما تعليم ما والو بصيغته المجربة.
والفائز هما المدارس الخاصة.
الله يعميها لشي وحدين فهاد النهار!
لذلك في نظري يبقى الحل الأمثل هو التعليم الحضوري بنسبة 50%
او تأجيل الدخول المدرسي على الأقل شهر واحد
لنضحي بالاقتصاد من أجل الارواح .
حجر صحي بالمعنى الصحيح من الصرامة و الحزم لمدة شهر لا دخول و لا خروج . إذ ذاك يمكن تفعيل دخول مدرسي آمن في شهر يناير .. تعليم حضوري خقيقي .
اما التعليم عن بعد فربما نسبة 80 % لن تستفيد شيئا . فالمرجو اعتماد عقلانية أكثر في اتخاذ قرارات مصيرية ...
السنة الحالية من الافضل ان تكون بيضاء على ان تكون سوداء اما عادية فلن تكون هذه السنة باي حال من الاحوال
التعليم عن بعد مجرد مزحة بل هو كذبة كبيرة الأكثر من ذللك هو أكبر كذبة صدقها السيد امزازي في زمن كورونا
فتحو المدارس واتخدوا اجراءات التباعد والكمامة
وخليو. الناس تقرا غادي
هذا هو الإجراء لي تاخداتو فرانسا وبلجيكا غدي يفتحو
المدارس من 1 شتنبر
راه هاد الحبس. هلك الوالدين والاولاد في صحتهوم. وعقلهوم
كنحس بالضيق. الموت حسن من هاد الاحساس
الدراري ما قراو والو عن بعد
غادي يضيعوا. اعباد الله
فتحو المدارس وتحملو مسؤولياتكوم
décisions à la louche.
quel enseignement à distance !
ارتكبت الحكومة خطأ بمناسبة عيد الاضحى كونها لم تلغيه مما تسبب في وجود بؤر بمدن اخرى وانتشار العدوى في كل مدن المغرب.
الدخول المدرسي له علاقة بانتقال التلاميذ الي الجامعات والمؤسسات التطبيقية مما سيشكل خطرا على المغرب من كثرة التنقلات .
التأجيل الاحين ينخفظ عدد المصابين وتستقر الاوضاع احسن من بداية الدخول المدرسي ولكم واسع النظر
أقول كلمة مختصرة. ادا لم يستطيع الآباء وقاية أنفسهم من الوباء فكيف تريد لتلميد في الابتدائي أو الإعدادي أو التانوي أو حتى الجامعي أن يتجنب الإصابة بالفيروس اللعين. اما الدراسة قولولي مادا حل بالافواج التى تخرجت في الأعوام الفائتة. أليس الكتير منهم معطلون. المغامرة الغير مدروسة و المتهورة تكون نتائجها قاسية. المرجو الحدر لأننا نمر بمرحلة تستوجب دالك.
ما عسانا نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بالتوفيق ان شاء الله.
- التعلبم العمومي سيكون عن بعد.
- التعليم الخصوصي سيكون حضوري و السلام
-
دائما القرارات العشوائية
كان من الضروري تأجيل الدراسة بالمدارس إلى العام المقبل بتاريخ 07شتنبر2021.
سلام
امتحان الجهوي كله حفض استعد له التلاميذ في شهر ماي فتأجل إلى شتنبر فاضطروا الى إعادة الحفظ و استعدوا نفسيا ليفاجأو اليوم بهدا القرار المحبط، كيف سيستعدوا للسنة التانية بكالوريا و أولادنا لم ينتهوا من الاولى بعد.
تلاميذ الجهوي 4 اشهر و هم على اعصابهم لم يعرفوا طعم الراحة و في الايام الاخيرة تخبروهم عن تأجيل الامتحان
تاجيل امتحانات الجهوي لشهر شتنبر. كان بالامكان اجتيازها وقت الباكالوريا.
اعتماد صيغ اختيارية للآباء الذين يرغبون في التعليم الحضوري؟!!! هل تعتقد الوزارة انه عند حضور 10 تلاميذ بالقسم سيبقى الباقي عن بعد. انها مغامرة كبيرة ستخلق مشاكل كثيرة بالمؤسسات...
تلاميذ الجهوي هل سيتابعون دروس الثانية باكلوريا ام الاعداد للامتحان بمواد الجهوي.
لدا اقول اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر العشوائية و سوء التدبير وبالتالي ازدياد عدد الاصابات... الم يان الوقت لاعفاء هؤلاء سواء بالتعليم او الصحة ...
حسبي اله ونعمة الوكيل
من سيتحمل مسؤولية إنتشار الوباء!
الدولة هي صاحبة القرار الأول و الأخير لأنها تنظر بعين العقل وليس المواطن الذي ينظر بعين العاطفة.
إذا أعطي القرار للأباء في قطاع التعليم فلماذا لا يعطى للفرق الرياضية لمعرفة من تريد اللعب بحضور الجمهور ممن ترفض . فالأمر سيان في هذه الحالة
أو ما هو التعليم في نظركم ؟
هنا يكمن المشكل ، الحضور أو الغياب أو المماطلة ، ما مدى استفادة المتلقي من سنة دراسية كامل ؟
ما هي النتيجة ؟
اسمحلي سيدي الوزير أن سياستكم المتخدة في تسير وزارة التربية الوطمية تعادل درجة حصولكم على ...........و لا تنسى أن تاريخ يسجل ملك و ماعليك ....
-- بما ان التلميذ يدرس ما يناهز 30 ساعة في الاسبوع تقريبا
-- تقسم هذه المدة لجزئين
-- 15 ساعة بتعليم حضوري بنسبة نصف عدد التلاميذ
-- يتناوب النصفين على هذا التعليم
-- 15 ساعة الثاني بتعليم عن بعد
-- يتم تقديم الدروس خلال التعليم البعدي
-- يتم تثبيت هذه الدروس خلال التعليم الحضوري مع تقييم معارفها و تقويمها
-- يتم الاقتصار على المواد الاساسية .. لغة بانواعها / رياضيات
--تاجيل المواد المكملة للمعارف .. انشطة علمية / اجتماعيات / ت بدنية / انشطة موازية يتم تاجيلها الى ما بع الجائحة
-- مدة الدراسة اليومية ساعتان و ربع تفاديا لفترة الاستراحة
استسمح على هذا الاقتراح البسيط
ماهذا الا رتجال لا جل مسمى و الله ا ظحكني
الجا معان الا مر يكية و غيرها قررو الدراسة عن بعد في ابريل و هدا الوز ير غير قادر عن التحاد القرار
مصير شعب بيد ا شخاص حزبية دون كار يزما
الٱباء الذين لا يثقون في التعليم عن بعد يقول لهم الوزير ابعثوا بأطفالكم للمدرسة
والٱباء الذي يخافون على أطفالهم يقول لهم الوزير قروهم في الدار
فكرة جهنمية
الأولى بالوزارة وضع استمارة أو استطلاع رأي موجه للفئات المعنية تكون بمثابة الأساس الذي تعتمد عليه في اتخاذ القرار أما قراراتها الانفرادية فلن تأتي بنتيجة، اللهم التخبط والعشوائية.
الدولة تعالج الأخطاء بالأخطاء.
قبل العيد طالما نادينا بتأجيله..ولاحياة لمن تنادي... أصرت الدولة على العيد وأدخلت البلاد في مستنقع كورونا القاتل...
والآن نقولها ونكررها أحسن قرار هو التأجيل وفرض حجر صحي تام.... وانتظار نجاح أحد اللقاحات...
أما ما اتخذته الوزارة فهو العبث بعينه ورجله.
اللهم نأجلو وتكون خسائر اقتصادية ولا نتاخدو هاد القرارات الحمقاء و نساينو آلاف وعشرات الآلاف من القتلى...
الأولى باك الذين حرموا أنفسهم من العطلة ومن السفر ومن العيد حيث قضوا عطلة الصيف وهم يحضرون لاجتياز الامتحان الذي كان مقررا في يوم 4 شتمبر وفي الاخير وببرودة تشعر ونهم بتاجيل الامتحان إلى اجل غير. مسمى.
المرجو من السادة المسؤولين الاخذ بعين الاعتبار ظروف التلاميذ التي لا تتماشى واشغال التلميذ بامتحان الجهوري وفي نفس الوقت متابعته لدروس السنة الثانية باك نقترح عليكم بعض الخيارات وهي كما يلي :
=== اما اجتياز الامتحانات في الوقت المحدد مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالسلامة الصحية.
===اما إلغاء امتحانات الأولى باك واعتماد. نقط السنة الثانية باك.
=== اما اعتماد نقط الدورة الاولى
وادامكم الله في. خدمة الصالح العام ملتمسين منكم اعتبار التلاميذ انهم فلدات اكبادكم.
ما هذا؟! تأجيل وراء تأجيل ! أين مراعاة نفسية المتمدرسين هنا أقصد الأولى باك. أليس الحرص على نفسية التلاميذ من أولويات المنظومة التعليمية ؟!
والله حرام عليكم هذا العبث والعشوائية اللي معيشينا فيها. القرار الأفضل الذي يبرز الحنكة والحكمة في اتخاذ مثل هذه القرارات هو تأجيل الدراسة لعموم التلاميذ حتى يناير والإسراع في إيجاد حل لتلاميذ الجهوي أولى باك لأن نفسيتهم تحبطونها بهذه القرارات العشوائية وغير المسؤولة يوما عن يوم بعد استعدادات مكثفة وجهود مضنية من طرف التلاميذ لاجتياز امتحان الجهوي والانتهاء من كابوسه.
إما يدوزو في الموعد المحدد أو زولوا لهم الامتحان إسوة بتلاميذ الثالثة إعدادي.
سئمنا ومللنا من العبث
ومن المستحيل أن يدرس في السنة الثانية وهو لم يمتحن في السنة الاولى؟؟؟
كيف يعقل، صراحة قمة الاستهتار وعدم المسؤولية.
انعدمت الثقة بصفة كاملة
باش تخلص 100% بزز منك
هاذا ماشي وزير هاذا بزناس كبير
لا حول ولا قوة إلا بالله
حسبنا الله.
ماهو التعلم عن بعد ؟
ماهي الوسائل المستعملة فيه تطبيقات ....plate forme .........
زربتو بزاف فالقرار ،خسنا غير نديرو الكمامة ديالنا والتعقيم و نمشيو نقراو