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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يخيّر التلاميذ بين الحضور والتعليم عن بعد ويؤجل "الجهوي"

أمزازي يخيّر التلاميذ بين الحضور والتعليم عن بعد ويؤجل "الجهوي"

أمزازي يخيّر التلاميذ بين الحضور والتعليم عن بعد ويؤجل "الجهوي"
هسبريس من الرباط
السبت 22 غشت 2020 - 21:30

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها قررت اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020ـ2021، وذلك في سياق التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي "وباء كورونا"، وفي إطار مقاربة استباقية، حيث بلورت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مخططا متكاملا لتدبير الموسم، يتم تنزيله وفق تطور الحالة الوبائية بالمغرب، حيث سيتم توفير التعليم الحضوري للمتعلمين الذين سيعبر اولياء أمورهم عن اختيار ذلك.

وذكرت الوزارة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس مساء اليوم السبت، أنه نظرا للوضعية الوبائية المقلقة، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات، تنهي إلى علم كافة التلاميذ ونساء ورجال التربية والتكوين والأسر أنها قررت اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي الذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات، بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مع توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.

"حفاظا على صحة وسلامة هؤلاء التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ستقوم الوزارة بتوفير الظروف الملائمة من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم، يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية، ولاسيما إلزامية وضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة ابتدائي فما فوق، وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، وكذا احترام مسافة التباعد الجسدي من خلال تقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية، والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية"؛ تزيد الوزارة.

كما أردف المصدر أنه يمكن في أي محطة من الموسم الدراسي 2021-2020، وفق تطور الوضعية الوبائية في المملكة والتغيرات التي قد تطرأ عليها مستقبلا، تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي؛ بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.

وقال البلاغ إن وزارة التربية ستعمل، في الأيام القليلة القادمة، على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين، وأمهاتهم وآبائهم، وكذا عموم المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي 2021-2020 في ظل هذه الوضعية الاستثنائية، وأردفت: "بخصوص الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا، واعتبارا لما سبق، فقد تقرر تأجيله إلى وقت لاحق".

"تدعو الوزارة الأطر التربوية والإدارية والأسر والشركاء الاجتماعيين، وجميع فعاليات المجتمع، إلى الانخراط بشكل فعال في جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها وذلك من أجل إنجاح تنزيلها وضمان حق كافة المتعلمين في التحصيل الدراسي"، يورد البلاغ نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (218)

1 - عبدالحق السبت 22 غشت 2020 - 21:35
عن بعد وما مصير الكتب التي ستشترى. وهل الدراسة عن بعد سيكون الانثرنيت بالمجان
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296
2 - الصراحة على عين ميكا السبت 22 غشت 2020 - 21:37
العجلة من الندامة والسرعة تقتل يستوجب تأخير الدخول إلى غاية يناير.
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483
3 - التأجيل افضل السبت 22 غشت 2020 - 21:38
يعد خيار التأجيل في هاد الحالة هو الخيار الافضل و الاصلخ لان التعليم عن بعد سيجد مقاطعة كبيرة عوض 40% اللتي كانت في السنة الماضية ستكون النسبة اكبر بالاضافة الى عدم تكافئ الفرص في الوسائل و الانترنيت بالاضافة الى استبعاد التعليم الحضوري
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335
4 - Achraf السبت 22 غشت 2020 - 21:38
التعليم عن بعد مجرد كذبة
لو تأجلت الدراسة ليناير لكان افضل
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472
5 - تلميذة بالمعرفة العرائش السبت 22 غشت 2020 - 21:38
أفضل وأختار الحضور وليس القراءة عن بعد
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158
6 - مريم السبت 22 غشت 2020 - 21:38
بغينا نأجل هد التعليم حتا 4 يناير اداك الساعه نقرر راتعليم حضوري في خطر اعن بعد مصلحش
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283
7 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 21:38
هل تضحكون على انفسكم ام علينا
تعليم عن بعد هل انا جاد سيد الوزير
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176
8 - YasYassino السبت 22 غشت 2020 - 21:38
الأجدر تأجيل الامتحانات الجامعية كذلك، سيفجر اجتيازها في هذه الظروف كارثة عظمى ...
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211
9 - une étudiante السبت 22 غشت 2020 - 21:39
je dirai bien que c'est mieux de reprendre les cours normal puisque c'est plus pratique et en arrive plus a être attentifs et bien comprendre les cours et bien-sûr avec des masques et chaque élève aura un gel antibactérien dans son sac de cours
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-74
10 - Abdou RABAT far السبت 22 غشت 2020 - 21:39
قررات ارتجالية متسرعة ....سؤال للسيد الوزير تم تأجيل الإمتحانات الجهوية للاولى باك. إذن في هاته الحالة مع من سيتابع تلاميد الاولى باك سنتهم الدراسية؟؟هل سيعيدون السنة أم يتابعون الدراسة مع اصحاب البكالوريا؟؟
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288
11 - ilyas السبت 22 غشت 2020 - 21:40
و حنا لي فالجامعات علاش ماتاجلوش لينا الامتحانات ؟؟
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145
12 - ayoub Bohous السبت 22 غشت 2020 - 21:40
الحمد لله تم تأجيل الإمتحان الجهوي
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-228
13 - Del delo السبت 22 غشت 2020 - 21:40
الحجر الصحي على الابواب ما هذه التذابير الا بداية النهاية
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96
14 - مغربية السبت 22 غشت 2020 - 21:40
قرار صائب في ظل الارتفاع المتزايد للحالات الإيجابية لكورونا و لا اظن ان الاباء سوف يوافقون على الحضور الفعلي لابناءهم و الكل سيعتمد التعليم عن بعد.... الله يحد الباس و يرفع علينا هاد الوباء و نتمنى من المواطنين يديرو عقلهم و يلتازمو الاجراءات الصحية لانها في صالح الجميع.... حنا دابا بحال الى غادين في شي مركب في البحر يا اما ننجاو كاملين او نغرقو كاملين و المشكل ايمشي فيها الصالح و الطالح لا قدر الله
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-174
15 - Oussama السبت 22 غشت 2020 - 21:41
غير كتخربقو والله التعليم ، الصحة ، الاقتصاد ...... 0 التعليم عن بعد زعما لقيتو الحل الانسب راه الناس مقهورة وتزيدو تقهروها بالانترنت راه كاين ليكيفطر ومكيتعشاش اااا امزازي
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203
16 - عبدو السبت 22 غشت 2020 - 21:41
باي باي التعليم لا للقطاع الخصوصي باي باي الجهوي حكومة نزل عليها غضب الله ملي حطتك ماماك فرنسا وانت تكرفس في هاد التعليم هاد الجيل خرجت عليه
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103
17 - أم صفوان السبت 22 غشت 2020 - 21:41
التعليم عن بعد
انا كأساتذة التعليم الثانوي وأم لثلاثة أطفال بالتعليم الابتدائي اقر ان عملية التعليم عن بعد فاشلة بكل المقاييس لكل الأسلاك التربوية وهو ما لمسته سواءا مع ابنائي او مع تلامذتي
اذن التعليم الحضوري ضرورة ملحة مع احترام كل التدابير الوقائية للحد من انتشار الفايروس
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246
18 - اݣاديري السبت 22 غشت 2020 - 21:42
نصيحة للأباء وأولياء التلاميذ مكاين لاش تقريو ولادكوم فالتعليم الخاص في ظل هذه الظروف لا قراية لا والو اللهم التعليم العمومي.
الجشع لي بينو عليه صحاب المدارس الخاصة مخاصوش يدوز مرور الكرام
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180
19 - تلميد السبت 22 غشت 2020 - 21:42
زوينة هاد تاجيله الى وقت لاحق حنا مابقيناش فيكم النفسية ديالنا تحطمات داخلة دابا 7شهور و حنا على العافية باغيين غا نرتاحو ودابا تزيدو تاجلوه الله ياخذ فيكم الحق
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142
20 - houssam السبت 22 غشت 2020 - 21:42
مع تزايد عدد الاصابات بشكل كبير من الافضل تأجيل الدخول المدرسي بكافة مستوياته على غرار العديد من دول العالم. وألا فالفاجعة ستكون اثقل مما هي عليه الان أما الأعتماد على الصرامة في الوقاية ووضع الكمامات والتباعد والنظافة فلا يٌعوَّل عليها كثيرا خصوصا في البوادي والمدن المكتطة وأيام التسجيل وحدها ستكون كارثية ادا انتشر الوباء بين التلاميد والطلبة والاساتدة فحداري من اعادة خطأ عيد الاضحى والتأجيل لشهرين اخرى على الاقل يبدو منطقيا.
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124
21 - khadija السبت 22 غشت 2020 - 21:43
أما بالنسبة للطلبة اي بالنسبة للإمتحان
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30
22 - الحاج علي السبت 22 غشت 2020 - 21:43
الوزير أعطى الصلاحيات الكاملة للمدارس الخاصة في استمرارية الابتزاز وقهر الآباء. اسيدي مبغيناش القراية فهد الظرفية. فلتتأجل الدراسة الى يناير. صحتنا وصحة أبنائنا أولا.
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163
23 - kmal السبت 22 غشت 2020 - 21:43
غير زيدوه منايض منايض ، هد القرار ديال شيواحد تلف مبق عرف مايدير ، راه التعليم عن بعد جريمة في حق ملتيين التلاميد سيضيع مستقبلهم بسبب خدا التعليم عن بعد ، المسؤولين الاغبياء يضحون بمستقبل انة وماايين التلاميد عوض فتح كل شيء والاستعداد لارتفاع الحالات و الستعداد لتصحية ب١ ال3% عوض الملايين ، راه مكاين قرايا بهد التعليم عن بعد راها جريمة جريمة جريمة حذرت منها اليونسكو مستقبل اجيال على المحك افتحو كل شيء افتحو كل شيء راه مستقبل الملايين واقتصاد الملايين اهم من كل شيء افتحو كل شيء
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30
24 - هشام السبت 22 غشت 2020 - 21:43
وماذا بخصوص التأمين إذ أنه تقرر التعليم عن بعد
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32
25 - ملاحظ سابق السبت 22 غشت 2020 - 21:43
لا هدا مشي حل. واحد يدخل المدرسة والآخر يبقى عن بعد إما يدخل الجميع ولا يبقاو فديرهم أحسن
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121
26 - Bilal السبت 22 غشت 2020 - 21:43
هدشي لكانو كيتناو رجال ونساء التعليم باش يدوزها نعاس ويتخلصو بطل...دابا بقا الموظفين ديال القطاع العام عيبداو يطلبون بالحجر الصحي باش مايمشيوشي يخدمو تن 2022..زيدنا القدام بكري.
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-210
27 - مواطن ملاحظ السبت 22 غشت 2020 - 21:43
هذا التخيير الذي طرحه السيد الوزير سيخلق بلبلة وارتباك بين الأسر المغربية لا محالة لأن الدولة مسؤولة عن اتخاذ القرار الصائب في ظروف يحار فيها المواطن مثل هذا الظرف بالذات والله المستعان
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92
28 - عبدو السبت 22 غشت 2020 - 21:43
يعني قرا نتا و كانتك هههههههه
الضربة القاضية للتعليم
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52
29 - قرار صائب السبت 22 غشت 2020 - 21:44
هذا هو انسب قرار لانه محال واش غادي يقدرو يصرفو على كاع الاساتذة لي غايحبسو الخدمة بما فيهم الاساتذة ديال التعليم الخصوصي و لي ساكنين فالداخليات التعليم الحضوري هو الانسب لهم لانهم اصلا مجتمعين مع بعضياتهم زائد انه مجموعة ديال الاسر غادي يخليو ليهوم الاماكن فدوك الداخليات المكتظة عادة و الاقسام خاص غير ايكونو دايرين اختبارات الفيروس و يتمنعو انهم يخرجو لبرا.اما المشكل ديال القرى مشكل جذري و كبير خاصو سنين باش اتحل. افضل حاجة يديروها هيا يدعموهم بالاجهزة الالكترونية ...برافو لأنهم ماتبعوش داك التخربيق لي دارتو فرنسا
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-67
30 - ... السبت 22 غشت 2020 - 21:44
بصراحة خبر في محله. على الاقل قرار جيد في هده الفترة الوبائية التي تمر بها البلاد . في ضل القرارات العشوائية و الغريبة التي صدرت من الحكومة. والتي لها جزء فيما يقع لنا الان.
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-80
31 - براهيم السبت 22 غشت 2020 - 21:44
هذا هو الصولد ديال المحلات التجارية. هههه المهم راكم غادي تخلصو أيها المواطنين الضعفاء. سي الوزير داو ليكوم حل ملغوم. عندو عدة شروحات. الطنز بعينه
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55
32 - احمد السبت 22 غشت 2020 - 21:44
الحل هو التاجيل حتى يتبين لنا منحى الوباء لأن التعليم عن بعد غير نافع
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105
33 - م ابراهيم السبت 22 غشت 2020 - 21:44
اظن ان هناك تهافت والمسالة لا يمكن ان تجمع بين الحضوري والبعد في مؤسسة واحدة في الاخير اظن ان السيد الوزير يجب ان يحتكم الى المنطق وراي الاغلبية وهو تاجيل وتاخير الدخول المدرسي حتى الاول من شهر اكتوبر ربما تتغير المعطيات (اكون خير ان شاء الله )
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52
34 - علي العيون السبت 22 غشت 2020 - 21:45
مرة أخرى الارتجال في القرار بعد ان مكتنا في المنزل والمراجعة قصد اجتياز الإمتحان الجهوي هانحن نفاجأ مرة أخرى بالتأجيل إن كان هذا الخبر صحيحا ولماذا لم ينظم الإمتحان الجهوي قبل الباكلويا أو بعدها مباشرة ليستر يح التلاميذ والآباء.
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49
35 - حسنة السبت 22 غشت 2020 - 21:45
ارحموا تلاميذ اولى بكالوريا كيف يعقل أن اغلبهم حرم من التمتع بالعطلة وهم يستعدون لاجتياز الامتحان وفي آخر المطاف يؤجل إلى وقت لاحق لقد قتلتموهم الف مرة حسبنا الله ونعم الوكيل
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68
36 - maman السبت 22 غشت 2020 - 21:45
راه الحماق هدا نعس فيق حط قرار راه من الافضل ديرو سنة بيضاء
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32
37 - مواطنة السبت 22 غشت 2020 - 21:45
قرار صائب في الظروف الحالية وكان الأجدر أن يلغى الجهوي بصفة نهائية مع احتساب نقط الدورة الأولى والثانية.
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12
38 - ناظوري السبت 22 غشت 2020 - 21:45
امسك السيد الوزير العصا من الوسط والقى بالكرة في ملعب اباء واولياء التلاميذ فمن يحب اللعب فليعبر عن رغبته ههههه وليتحمل مسؤوليته بكل روح رياضية .. والله الا ذكي هاد الوزير.
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19
39 - محمد الناصري السبت 22 غشت 2020 - 21:46
فيما يخص التعليم عن بعد انا كولي امر لطفلين في التعليم الخصوصي افضل سنة بيضاء عن التعليم عن بعد الذي لم ينفع في شيء فقط هدر الوقت وانقود
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42
40 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 21:46
جل الاساتذة يقومون بشرح الدرس مرة ومرتين التلاميذ ومع ذلك تجد نسبة قليلة التي استوعبت الدرس فكيف بالتعليم عن بعد الذي اتبث فشله وثانيا العديد من الأسر لا تستطيع توفير الأنترنيت لابنائها
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50
41 - mohammedia السبت 22 غشت 2020 - 21:46
مشكل كبير سيخلقة قرار التعليم عن بعد و بالخصوص للمدارس الخصوصية ثم عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ باختيار الحضوري أو البعد
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29
42 - زكرياء أيت الطالبي السبت 22 غشت 2020 - 21:46
أنا مواطن مغربي ولدي طفلتان تدرسان بالتعليم الإبتداءي أعلن تضامني المطلق واللا مشروط مع قرار وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي وهو قرار حكيم لأن التعليم الحضوري كان سيكون بمثابة إنتحار جماعي لأطفالنا الأبرياء.التعليم عن بعد يستوجب من الدولة دعم الأسر المعوزة بتوفير الأنترنت بأثمان منخفضة ومدهم باللوحات الإلكترونية و الكتب المدرسية والدفاتر .التعليم عن بعد أفضل بكثير من التعليم الحضوري في هذه الظروف العصيبة التي تعؤشها بلادنا وجميع بلدان العالم .
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-36
43 - السيد العالمي السبت 22 غشت 2020 - 21:47
تقولون التعليم عن بعد ، المواطن في جبال سوس والاطلس والريف وزيد وزيد لم يجد الماء الصالح للشرب لم يجد مستشفى لم مدرسة لم يتبقى له الانترنيت والحاسوب لكي يتعلم عن بعد ، وفيناهو بعدا الريزو وأين هي شركة الاتصال المناسبة لإدخال الويفي للمنزل كلهم شركات تمتص جيوب المواطن ، وأخيرا أقول لكم 60 سنة من الاستقلال (ديال بلعاني ) أنتجتم لنا شعبا همه الوحيد طرف الخبز ، لم تعطوا للشعب التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لكي يكون الشعب واعيا ومثقفا ومسؤولا لكي نقضي على كل المشاكل أو بعضها لكن أعطيتم للشعب موازين ومهرجان مراكش ودنيا باطما ونيبا وسعد المجرد وسير وسير ونهبتم ثروته المكدسة في بنما ،،، انشروا إن كانت هنا حرية التعبير وشكرا
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37
44 - safae السبت 22 غشت 2020 - 21:47
نحن نفضل الدراسة الحضورية لان الاءغلبية لايتوفرون على الانترنيت ولايفهمون شي ء زد على ذلك التلميذ مكيقراش حتى فلقسم عاد غيقرة فالدار
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21
45 - Mohamed السبت 22 غشت 2020 - 21:48
هذا هو العبث بعينيه. تلاميذ الأولى بكالوريا يحضرون منذ 6 أشهر ولم يستفيدوا من عطلتهم الصيفية كباقي التلاميذ وفي الأخير يؤجل الامتحان الجهوي إلى وقت لاحق.
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32
46 - touil omar السبت 22 غشت 2020 - 21:48
مرة أخرى التعليم عن بعد صيغة فاشلة لمنظومة تعليمية دوماً ثثبت السيران بعجلة لن نتقدم أبدا للإمام. من الافضل تأجيل الدراسة حتى يناير من السنة المقبلة أو أحسن أن أمكن الإعلان عن سنة بيضاء
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21
47 - Jojo السبت 22 غشت 2020 - 21:48
المرجو من السيد الوزير التريث. هادوك أطفال صغار والمدارس تريد سوى المصلحة ديالها. لا يهمها الأطفال. وعاد ديك la cantine
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18
48 - %%%% السبت 22 غشت 2020 - 21:48
revenons à la case départ .et le problème reste entier qui dit a distance dit le coût pour les familles .on va faire le double d efforts pour payer plus alors que c pas juste donc le coût des études surtout pour le privé c reste d actu
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1
49 - المهدي نصير السبت 22 غشت 2020 - 21:49
السلام عليكم .واش نركز مع امتحان الجهوي او الباكالوريا ،هدش بزاف وله
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22
50 - فاطمة السبت 22 غشت 2020 - 21:49
أنا عن نفسي سأفضل التدريس الحضوري فهي انجع وسيلة لتدريس وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين فليس الجميع يتوفر على حواسب او هواتف او حتى انترنت وكذا مواكبة التعلم لدى المتعلمين ستكون مهمة صعبة بالاضافة الى استهتار التلاميذ بالتعليم عن بعد ... رغم ان الوضع صعب و الجائجة مزالت موجودة لكن اظن بتكاثف مجهودات الاطر التربوية وأولياء الأمور يمكن السيطرة و ضبط الأمور... جات فالقراية والبحورة والقهواي و البيسينات لي كيظلو ولادنا مغطسين فيهم و الشوارع لي مطرطقة... غطي العكر بالخنونة تخربيقولوجي وصافي..
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7
51 - موظف السبت 22 غشت 2020 - 21:50
قولو لينا الصيغة المتخذة في أداء واجبات المدرس عن بعد بالنسبة للمدارس الخصوصية اما ان نؤدي التعليم عن بعد بثمن التعليم الحضوري فهذا يبين فشل الحكومة امام دناصير التعليم الخصوصي مايزيدنا عدم الثقة لا في الوزارة ولا الحكومة.
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20
52 - عبد الهادي السبت 22 غشت 2020 - 21:50
يجب التفكير في سلامة الءبناء وصحتهم قبل كل شيء
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15
53 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 21:50
عبث وعشوائية في ت
دبير استراتجية التعليم في ظل أزمة م
ورونا
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9
54 - yasin السبت 22 غشت 2020 - 21:50
"مع توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار."
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5
55 - الطنز البنفسجي السبت 22 غشت 2020 - 21:50
قرار جد منطقي.. ولكن..
كيفية التطبيق والالتزام بما وعدت به الوزارة بتنسيق مع وزارة الصحة بخصوص توفير وسائل وعمال نظافة متخصصين في المدارس الحكومية..
الكلام سهل السي امزازي.
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5
56 - ام ندى السبت 22 غشت 2020 - 21:51
اللهم يضيع التعليم عام ولا يضيع ولادنا. قرار صائب تماشيا مع الوضعية الوبائية. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين.
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5
57 - kamal السبت 22 غشت 2020 - 21:51
الملاحضة الأولى هي رمي المسؤولية على الآباء. ثانيا إحداث شق لدى المتعلمين بين الذين ستوفر لهم الظروف الحضور والآخرون الذين سيستحيل عليهم ذالك. وهناك عدة نقط لازالت غامضة.
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17
58 - Abdelouahed السبت 22 غشت 2020 - 21:52
قرار تأجيل الجنوب قرار حماري بما تحمله الكلمة من معنى كيف يعقل تأجيله و التلاميذ طول العطارة و هم حاملين هم الامتحان و تأتي انت و ت وتؤجل
اتقي الله في هذه الفئة
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5
59 - عبد الله السبت 22 غشت 2020 - 21:52
كثرت المشاكل، اللهم يارب يسر أمرنا واحفظنا من الوباء، هذا زمن الوباء سيعاني منه المتعلمين وأسرهم والمعلمين والأساتذة على حد سواء للأسف الشديد.
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7
60 - محمد الوليدي السبت 22 غشت 2020 - 21:52
صافي مشينا فيها... فرحة عارمة انتابت التلاميذ في الأزقة والأحياء الشعبية، هذا المساء، عقب علمهم بقرار الوزارة... بصيص الأمل الذي بقى معلقا على التعليم بهذا المغرب الغريب، سيتلاشى مع الجائحة... وزارة التربية في حاجة لإجراءات أخرى حريئة لتدبير هذه الأزمة، لضمان قدر من التعليم لأبنائنا، بدل اختيار أسهل الحلول... لأن نظام "التعليم عن بعد" أثبت فشله الذريع في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي... قالها الحمار: "ما نيضش ما نيضش"..
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11
61 - غير مفهوم السبت 22 غشت 2020 - 21:52
والله العظيم استغرب من هذه القرارات . مجرد فرنسا قررت اعتماد التعليم عن بعد يجب علينا نحن ايضا لا يمكن ولن اعتماد تعليم عن بعد وحضوري في نفس الوقت . هذه معادلة فارغة .يجب اعتماد التعليم الحضوري والا بلاش
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15
62 - متابع للوضع عن كثب السبت 22 غشت 2020 - 21:52
قرار صائب في ظل هذه اللحظات العصيبة، اتحدى من يتشدق بأن الوزارة فشلت في تدبير الوضعية ان يقوم باقتراح تدابير تروم لإنقاذ الموسم الدراسي، كلنا معنيون وسنساهم بجميع السبل. المسألة اضحت تشاركية بين المواطن والوزارة والحكومة
تقبلوا مروري
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-11
63 - مواطن_مواطن السبت 22 غشت 2020 - 21:53
السلام عليكم
بهذا البلاغ وضعت الوزارة رؤوس أمهات وآراء وأولياء التلاميذ تحت يد أرباب المدارس الخاصة ولم تترك لهم المجال للنقاش _ أصلا المدارس الخاصة أقسامها غير مكتظة_ وبالتالي لا حجة لك أيها الأب في عدم إرسال ابنك للمدرسة وأداء الواجبات كاملة على أساس تعليم حضوري _ ولا تنسوا أن الوزارة لها الحق في اتخاذ تدابير أخرى لكن بعد أدائكم الواجبات كاملة وبعد توقيعكم العقود التي ستلزمكم بالأداء كيفما كانت الظروف .... الفاهم يفهم
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17
64 - ايمداحن الحسن السبت 22 غشت 2020 - 21:53
حلول غير عملية ويصعب تنزيلها على أرض الواقع.في حالة عبر جميع الآباء عن رغبتهم في التعليم الحضوري في مؤسسة معينة ،ستكون صعوبة كبيرة في تدبير الأمور.خاصة أن مجموعة من الآباء في المدارس العمومية،بالاحياء الشعبية سيدفعون بأبنائهم للذهاب للمدرسة.وبذلك ستتافقم المشكلة.
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15
65 - متمدرسة السبت 22 غشت 2020 - 21:53
في رأي أن تعليم عن بعد وسيلة لن تنجح باستثناء متعلمي الخصوصي وفي رأي الحضور أحسن مع أخد إحترازية وبروتوكول لعدم تفشي هذا المرض وشكرا
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8
66 - رجل تعلييم السبت 22 غشت 2020 - 21:53
هذه الصيغة المزدوجة، و حسب الاختيار، غير عملية بتاتا. يجب الحسم على شكل صيغة واحدة لتكافؤ الفرص. هذه ترضية للقطاع الخاص. تبارك الله عليكم. هل هذا الاختيار يخص البعثات الأجنبية؟ ماذا عن الآباء الذين يفضلون التعليم عند بعد و ليس لديهم الإمكانيات التكنولوجية؟ هذا يبين أن الوزارة لم تهيأ الدخول المدرسي جيدا. ماذا لو اختار الجميع الحضوري في القطاع العمومي . وعليهم أن يفعلوا. ما العمل في قضية و إشكالية الاكتضاض؟
السيد الوزير من الأحسن الاستقالة.
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16
67 - Mohsine السبت 22 غشت 2020 - 21:53
التخربيق هوا هادا.
التعليم عن بعد خاصو يكون ولكن بقواعدو!
دابا هادو زيرو الاباء واولياء التلاميذ:
يا يديو ولادهم ويطلبو من الله ما يتصابوش بكورونا.
يا يختارو التعليم عن بعد اللي ما تعليم ما والو بصيغته المجربة.
والفائز هما المدارس الخاصة.
الله يعميها لشي وحدين فهاد النهار!
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13
68 - مدرس السبت 22 غشت 2020 - 21:53
لا تزال الوزارة متخبطة في الخروج برؤية واضحة لكيفية انطلاق الموسم الدراسي بين الحضوري ام عن بعد . وكل الاقتراحات المقدمة صعبة التطبيق خاصة في المؤسسات التعليمية ذات الاستقطاب الكبير من التلاميذ،التي يستحيل معها اعتماد التعليم الحضوري بالتناوب أو اعتماد التعليم عن بعد دون توفير العدة والإمكانيات اللوجستية من انترنت مجاني ولوحات الكترونية للتلاميذ والمدرسين معا.ناهيك عن تكوين في تقنيات استخدام المنصات الرقمية بطرق فعالة.
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8
69 - مواطن غيور السبت 22 غشت 2020 - 21:54
اتقوا الله في ابناء الشعب انكم تقودونهم الى الهاوية،الحل هو الحجر الصحي وتاجيل الدراسة الى دجنبر او يناير حتى يتم رصد حالة الوباء .
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16
70 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 21:54
لا توجد ضمانة أن التأجيل حل و هاد الترقيع لي داروه دابا معندو معنى
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7
71 - مواطن السبت 22 غشت 2020 - 21:55
التعليم عن بعد لا يليق في بداية الموسم ، كون الأستاذ ليست لديه معرفة مسبقة بمستوى التلاميذ و كذلك بالنسبة للتلاميذ و لن يكون هناك انسجام بينهم و بين الأستاذ. عكس الفترة المنصرمة لان التعليم عن بعد بدأ تقريبا وسط الموسم الدراسي.
لذلك في نظري يبقى الحل الأمثل هو التعليم الحضوري بنسبة 50%
او تأجيل الدخول المدرسي على الأقل شهر واحد
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19
72 - أستاذ السبت 22 غشت 2020 - 21:56
عندي اقتراح لوزارة التربية الوطنية. أقترح أن توفر الوزارة للأساتذة الآليات التقنية داخل المؤسسات التعليمية (كاميرات، الربط بالأنتيرنيت،...) بحيث ينجز الأستاذ الدرس في قاعة الدرس مع مجموعة قليلة من التلاميذ (أقل من عشرة) و يتابع بقية تلاميذ القسم الدرس من منازلهم. يمكن أن يكون حظورالتلاميذ في المؤسسة بالتناوب
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1
73 - مواطن السبت 22 غشت 2020 - 21:56
قرارات ارتجالية لان أصحاب القرارات يدرسون أبناءهم لدى مدارس البعثات الأجنبية بالمملكة فلا يهمهم مصير التلاميذ المغاربة، امام هده الوضعية الكارثية نطالب بحكومة انقاد وطني تخرجنا من هده الارتجالية وتكون لديها وطنية صادقة في تقرير مصير المواطنين طبقا لتطلعات صاحب الجلالة نصره الله
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6
74 - ام مريم السبت 22 غشت 2020 - 21:56
وماذا عن الامتحانات الجامعية هل هي كذلك ستؤجل لم لا ؟؟؟؟؟؟؟
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3
75 - مغرب السبت 22 غشت 2020 - 21:56
باي باي تعليم ابناء الطبقة الكديحة والهشة .لا يمكنكم مقارعة ابناء الاغنياء .
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3
76 - لعب الدراري السبت 22 غشت 2020 - 21:57
في حالة تعبير اولياء التلاميذ عن رغبتهم في التعليم الحضوري ماهي ضمانات عدم تفشي الوباء
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7
77 - لطيف السبت 22 غشت 2020 - 21:57
كلا الحلين غير منطقي و غير عملي و غير مسؤول .
لنضحي بالاقتصاد من أجل الارواح .
حجر صحي بالمعنى الصحيح من الصرامة و الحزم لمدة شهر لا دخول و لا خروج . إذ ذاك يمكن تفعيل دخول مدرسي آمن في شهر يناير .. تعليم حضوري خقيقي .
اما التعليم عن بعد فربما نسبة 80 % لن تستفيد شيئا . فالمرجو اعتماد عقلانية أكثر في اتخاذ قرارات مصيرية ...
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5
78 - مواطن السبت 22 غشت 2020 - 21:57
ان الوضعية الحالية استثنائية بكل المعايير و الدخول المدرسي العادي و خصوصا اليوم الاول يكون اكتظاظ كبير امام وداخل المؤسسات و خصوصا الابتدائي فلماذا مثلا تخصيص يوم 7 شتنبر لسنة الاولى في الصباح والثانية بعد الزوال ويوم 8 شتنبر المستوى الثالث صباحا و هكذا يمكن تفادي ارتباك اليوم الاول للدخول
السنة الحالية من الافضل ان تكون بيضاء على ان تكون سوداء اما عادية فلن تكون هذه السنة باي حال من الاحوال
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3
79 - Bakilly السبت 22 غشت 2020 - 21:57
فعلا انه قرار حكيم لخطورة الوضع الوبائي يجب الحسم كليا ولا يكون حتى اختيار في الحظور حتى حتى لايستعمل التلميذ هدا الفراغ في القرار والتعليم عن بعد طيلة الدورة الأولى سيجنبنا ماوقع فيه المغرب بخصوص السماح بالتنقل في مناسبة عيد الاضحى
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-5
80 - هند السبت 22 غشت 2020 - 21:59
انا في نظري ان تأجيل هوالاصح ولكن لفترة شهرين فقط وتكون الدراسة بالتناوب يعني فءة صباحية وأخرى في المساء
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7
81 - محمد لمصاطفي السبت 22 غشت 2020 - 21:59
والله حرام واش التلاميذ ديال أولى بكالوريا شحال وهوما كايحفظوا وكايسهروا ووالديهم يخلصوا ليهم لكونيكسيون وفي الأخير يقولوا أجلوه في وقت لاحق علاش مادوزوهش وراء امتحانات البكالوريا في شهر يوليوز.عايب وحشومة عليهم.
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4
82 - فاطمة السبت 22 غشت 2020 - 21:59
ليس هناك تعليم عن بعد لقد كانت نتائجه كارثية ابان الحجر الصحي
التعليم عن بعد مجرد مزحة بل هو كذبة كبيرة الأكثر من ذللك هو أكبر كذبة صدقها السيد امزازي في زمن كورونا
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8
83 - zouhair السبت 22 غشت 2020 - 21:59
أظن أن التعليم عن بعد لن يكون آلية متاحة للجميع ،خاصة في القطاع الخاص مع تعدد البرامج و المقررات الدراسية.. حبذا لو كان هناك مقرر دراسي واحد لكل مستوى و أتحدث هنا عن التعليم الخاص الذي يجب عليه تتبع المقرر الدراسي العمومي لما ابان عليه من فعالية أثناء الحجر الصحي ،الدروس و الشروحات عبر شاشة الإذاعة والتلفزيون المغربي و هي الوسيلة الوحيدة و المتاحة لجميع التلاميذ بالمغرب عوض لزومية انترنت الغير مجاني و الغير متاح للكل.
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4
84 - ام خليل السبت 22 غشت 2020 - 21:59
سلام
فتحو المدارس واتخدوا اجراءات التباعد والكمامة
وخليو. الناس تقرا غادي
هذا هو الإجراء لي تاخداتو فرانسا وبلجيكا غدي يفتحو
المدارس من 1 شتنبر
راه هاد الحبس. هلك الوالدين والاولاد في صحتهوم. وعقلهوم
كنحس بالضيق. الموت حسن من هاد الاحساس
الدراري ما قراو والو عن بعد
غادي يضيعوا. اعباد الله
فتحو المدارس وتحملو مسؤولياتكوم
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-4
85 - شهدان باريس السبت 22 غشت 2020 - 21:59
علينا ان نتعايش مع الوباء فلايمكن تحمل المزيد من المعانات فالاقتصاد العالمي في مرض والمغربي بالخصوص فكل الدول قررت ان يتم الدخول المدرسي في وقته ففي الدول الأوروبية سيتم الدخول المدرسي يوم فاتح سبتمبر لان الوباء سيبقي بيننا الي ان يتم ايجاد التلقيح او الدواء فلا يمكن ان تتوقف الحياة.
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1
86 - abdou السبت 22 غشت 2020 - 22:00
c'est du n'importe quoi!
décisions à la louche.
quel enseignement à distance !
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3
87 - karim السبت 22 غشت 2020 - 22:00
يجب تأخير الدخول المدرسي الى بداية شهر يناير و ان لا نكرر خطأ العيد
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13
88 - عبدالمالك السبت 22 غشت 2020 - 22:01
يبدو لي انه من الافضل اخد الحيطة والحدر وعدم الاستعجال وخاصة انه امامنا فصل الشتاء .
ارتكبت الحكومة خطأ بمناسبة عيد الاضحى كونها لم تلغيه مما تسبب في وجود بؤر بمدن اخرى وانتشار العدوى في كل مدن المغرب.
الدخول المدرسي له علاقة بانتقال التلاميذ الي الجامعات والمؤسسات التطبيقية مما سيشكل خطرا على المغرب من كثرة التنقلات .
التأجيل الاحين ينخفظ عدد المصابين وتستقر الاوضاع احسن من بداية الدخول المدرسي ولكم واسع النظر
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6
89 - أم تلميذ السبت 22 غشت 2020 - 22:01
واش تضحكو علينا اولا آش قال ليكم ريوسكوم واش حنا مارتاحينا لا عطلة لا والو او في الآخير تؤجلون الجيهاوي التلاميذ تيوجدو من شهر يونيو وفي الآخر تؤجلون الإمتحان الله ياخذ فيكم الحق قهرتونا بالقرارات العشوائية ديالكوم
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7
90 - احمد السبت 22 غشت 2020 - 22:01
لن أقوم بإرسال أبنائي إلى المدرسة لأننا نعيش مرحلة صعبة في هده الحياة. و سأقوم بمواكبتهم في التعليم عن بعد رغم صعوبة دالك ولأنه ليس لدي خيار آخر.
أقول كلمة مختصرة. ادا لم يستطيع الآباء وقاية أنفسهم من الوباء فكيف تريد لتلميد في الابتدائي أو الإعدادي أو التانوي أو حتى الجامعي أن يتجنب الإصابة بالفيروس اللعين. اما الدراسة قولولي مادا حل بالافواج التى تخرجت في الأعوام الفائتة. أليس الكتير منهم معطلون. المغامرة الغير مدروسة و المتهورة تكون نتائجها قاسية. المرجو الحدر لأننا نمر بمرحلة تستوجب دالك.
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6
91 - مشكلة كبيرة السبت 22 غشت 2020 - 22:01
العبث هذا الوزير يعبث بمستقبل أجيال عليه تأجيل الدخول المدرسي و إلا الكارثة هل أنت مغربي أم نزلت علينا من كوكب آخر ...كل أولياء التلاميذ سيختارون التعليم الحضوري لأنهن يرفضون ذاك عن بعد و عندها ستحل الكارثة كفاك من التنسيق مع عصابة التعليم الخصوصي سيدمرونك و يدمرون البلد...
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8
92 - طالبة السبت 22 غشت 2020 - 22:01
الطلبة الجامعيين العدد ديالهم يساوي الأضعاف ديال التلاميذ ليغايدوزو الجهوي زيادة على ان الطلبة لي فهاد العمر اغلبيتهم مكاتكونش باينة عليهم الأعراض و غادي يجيو يدوزو و يتخالطو مع الطلبة لوخرين و الأساتذة و اجي تشوف ديك الساعة الأعداد د الإصابة كيفاش ايرتفع !!
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4
93 - ام محمد السبت 22 غشت 2020 - 22:01
ما هذه القرارات التي تأتي دائما متأخرة فكما وجدتم الحل لأصحاب البكالوريا ارحموا أولى باك الذين لم يتمتعوا بعطلتهم كباقي التلاميذ وبالاخص انهم مقبلون على سنة حاسمة بالنسبة ومستقبلهم
ما عسانا نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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3
94 - تلميذة السبت 22 غشت 2020 - 22:02
أفضل الحضور في الاقسام لان التعليم عن بعد مجرد كذبة و نحن اصحاب الجهوي لن نستوعب الدروس الجديدة سنلتزم بالاجراءات هذا واجبنا
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4
95 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 22:02
لإنجاح التعليم عن بعد يجب وضع برنامج نصف شهري للتقويم عبر الانترنيت خاصة بالنسبة للاقسام الاشهادية ( مراقبةمستمرة )يسهر على تتبعه و تنفيذه هيئة التدريس و الإدارة و الآباء تحتسب نقطه في جميع أنشطة التلميذ مع استغلال جميع الاداعات المرئية و السمعية لهذا الغرض حسب توقيت يمكن من إشراك جميع الفاعلين في تنفيذه.
بالتوفيق ان شاء الله.
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-2
96 - rachid السبت 22 غشت 2020 - 22:02
Pour tout résumer ,le ministre de l éducation nous dit démerdez vous ,faites ce que vous voulez ,si vos enfants attrappent le virus ,je ne serai pas résponsable mais c est vous et seuls vous qui serez entièrement responsables !
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10
97 - فريد السبت 22 غشت 2020 - 22:03
قمة التخبط والعشواىية ناس مستمدين المناهج من فرنسا وكيحاربوا اللغة العربية شنو غادي تنتظروا منهم غير هذا العبث
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3
98 - ام ولدي السبت 22 غشت 2020 - 22:04
نشكر السيد امزازي على تأجيل امتحان الجهوي وان كان يجب إلغاؤها والاكتفاء بنقطة الثانية باك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و العباد ونظرا للتوتر الدي يعاني منه تلاميذ الأولى باك نظرا للارتفاع المهول للوباء ونظرا أكثرت التاجيلات
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3
99 - سارة السبت 22 غشت 2020 - 22:04
لا علاش تم تأجيل ديال جهوي كان خسني ندوزو باش ملي يجي دخول بعدا واخا يكون عن بعد نركز شوية ولكن جهوي و عن بعد لا صافي حق رب تاغادي نحماق انتخربق محدي نراجع للجهوي محدي نركز مع فلسفة و زيد وزيد. لا حول ولا قوة الا بالله .
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-1
100 - تلميذة السبت 22 غشت 2020 - 22:04
أفضل التعليم الحضوري من أجل تكافؤ الفرص اضافة إلى أنه ليس كل متعلم او طالب يتوفر على الأنترنيت فمن الأحسن أن تستأنف الدراسة داخل المؤسسات التعليمية مع احترام الاجرائات الإحترازية للحد من هذه الجائحة
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-1
101 - moha السبت 22 غشت 2020 - 22:04
كان على الوزير أن يقول للمغاربة بكل وشوح أن:
- التعلبم العمومي سيكون عن بعد.
- التعليم الخصوصي سيكون حضوري و السلام
-
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7
102 - [email protected] السبت 22 غشت 2020 - 22:05
دابا الاستاذ غادي يولي يخدم في القسم و ثاني يجي للدار يخدم عن بعد

دائما القرارات العشوائية
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7
103 - تلميذة السبت 22 غشت 2020 - 22:05
أفضل التعليم الحضوري من أجل تكافؤ الفرص اضافة إلى أنه ليس كل متعلم او طالب يتوفر على الأنترنيت فمن الأحسن أن تستأنف الدراسة داخل المؤسسات التعليمية مع احترام الاجرائات الإحترازية للحد من هذه الجائحة ...
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0
104 - عمر السبت 22 غشت 2020 - 22:05
اولا ميمكنش لينا نفهمو عن بعد وميمكنش 40 واحد يخدم وفواتساب حنا جربناه ومفهمنا والو أما بالنسبة لجهوي راه باغيتو ضيعونا ملي أجلتوه كون دوزناه شحال هادي وتهنينا نخافو غاتجمعوه هوا والوطني فالاخر دلعام
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4
105 - معلق السبت 22 غشت 2020 - 22:05
الولايات المتحدة الامريكية حجرات اكثر من 1200 شخص اغلبهم تلاميذ و اغلقت عدد من الثانويات بعد اسبوع واحد فقط من الحضوري - فرضا ديك 1200 نقولو غير 100 منها احتاجت الانعاش ...هل مستشفياتنا الاقليمية تستوعب اضافة 100 سرير (علما ان هاد 1200 احصائيات عن مقاطعة واحدة اعتمدت التعليم الحضوري) الله احد لباس وصافي وهادوك لي قالو خدامين معندهم فين يديرو ولادهم، فاش يمرضوا متلوموش الدولة ولا ...لي مقادر على ابناء ميديرهومش ويندم ويبغي يتهنى منهم
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6
106 - fatima السبت 22 غشت 2020 - 22:06
بالنسبة لي أظنه قرار غير صائب بشأن تأجيل الإمتحان الجهوي
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1
107 - hassan السبت 22 غشت 2020 - 22:06
تفكرون في إملاء خزينة مدارس المقاولين البزناسة و لا تفكرون في سلامة الأطفال آلله يعطينا وجهكم تريدون إعادة البؤر التي انتشرت كالهشيم في عيد الأضحى لا يهمكم سوى الربح و المواطن ليست له قيمة عندكم. التأجيل هو الأنسب...
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7
108 - العزة لله السبت 22 غشت 2020 - 22:06
هاذ المرض مزال منتشر ولا مشى هو غاد يجي من غيرو كفما جا قبل منو أمراض إذا خاصنا نتعايشو معاه بالوقاية ماشي نسدو علينا وعلى ولادنا هوما يضيعو واحنا تالفين معاهم نديرو لي علينا والحافض الله
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2
109 - ابو مهدي السبت 22 غشت 2020 - 22:06
من سيراقب الطفل في المستوى الإبتدائي ادا كان الآباء مشتغلين ؟
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3
110 - الحر السبت 22 غشت 2020 - 22:07
إسألوا هؤلاء الناس ما رأيهم في ما يرونه الشعب و الله من خلال التعليقات إنهم في واد و الشعب في واد آخر لك الله يا وطني وفك الله أسرك من ربائب فرنسا
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7
111 - التاجيل السبت 22 غشت 2020 - 22:07
دابا عن بعد مصالحش لناس القرية و ادا جاء المعلم من المدينة حامل للوباء تقفل المدرسة فيضيع الاطفال.
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6
112 - يوسف السبت 22 غشت 2020 - 22:07
سلام
كان من الضروري تأجيل الدراسة بالمدارس إلى العام المقبل بتاريخ 07شتنبر2021.
سلام
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6
113 - بحتري السبت 22 غشت 2020 - 22:07
التعيلم الحضورة او عن بعد بالنسبة لتعليم العمومي لافرق لان الاطر التربوية تأتي الى المدرسة العمومية من اجل الراحة وادخار الجهد لابناء التعليم الخصوصي
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-8
114 - عضو جمعية الاباء (خميسي ) السبت 22 غشت 2020 - 22:07
ياوزير هل انت فعلا وزير التعليم هل لديك خبر ة في هدا المجال ام مادا تفعل .التعليم عن بعد فاشلة 100% ماهده الهمجية .انت كتخلص فلوس صحيحة وكضن الناس كملين فحالك .اوا اسدي الوزير الناس وحلا مع لمعيشة .وليكن في علمك اننا رفضنا التعليم عن بعد .نريد التعليم الحظوري او تأجيل الدخول المدرسي بدون او سنة بيظاء
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3
115 - نادية السبت 22 غشت 2020 - 22:07
لا للتعليم عن بعد ماذا لو تم تأجيل الدخول المدرسي الى شهر أكتوبر ومواصلة الدراسه حتى شهر يوليوز خصوصا وأن الكتب المدرسية المنقحه للمستوى السادس والخامس غير جاهزه وغالبا ما يتم التوصل بها حتى نهاية شهر أكتوبر وكذلك بدل ان يدفع الاباء مصاريف المدرسه الخصوصيه لشهر شتنبر تمدد الدراسه لشهر يوليوز أما التعليم عن بعد فهو غير ناجح نهائيا ومعظم التلاميذ لا يستفيدون منه خصوصا بالبوادي وهل الواتساب وسيلة للتعلم للأسف لا أحد يأخذ بعين الاعتبار الاضرار الوخيمه لهذا القرار وطبعا الاباء سيرضخون لهذا القرار خوفا على أبنائهم بالرغم من المشاكل الماديه والنفسيه المترتبه عنه ولا أنسى الضغوطات التي يتكبدها المعلمون لا حول ولا قوة إلا بالله .
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8
116 - عبدالحق السبت 22 غشت 2020 - 22:07
امام هذه الوضعية ، يجب النظر في تقليص أجور رجال ونساء التعليم بنسبة 25 الى 30/100 ، اذا ماتم تطبيق التعليم عن بعد .
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-17
117 - أم عتمان السبت 22 غشت 2020 - 22:08
الجهوي تأجل، قرارات في آخر اللحظات قبل أسبوع تقريبا من الجهوي. هل يعقل.
امتحان الجهوي كله حفض استعد له التلاميذ في شهر ماي فتأجل إلى شتنبر فاضطروا الى إعادة الحفظ و استعدوا نفسيا ليفاجأو اليوم بهدا القرار المحبط، كيف سيستعدوا للسنة التانية بكالوريا و أولادنا لم ينتهوا من الاولى بعد.
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6
118 - étudiante السبت 22 غشت 2020 - 22:08
La meilleure éducation urbaine dans un souci d'égalité des chances, indépendamment du fait que tous les élèves ou apprenants n'ont pas accès à Internet, il vaut mieux reprendre les études en fréquentation tout en respectant les mesures de précaution pour réduire cette épidémie
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2
119 - Med السبت 22 غشت 2020 - 22:08
حرام عليكم
تلاميذ الجهوي 4 اشهر و هم على اعصابهم لم يعرفوا طعم الراحة و في الايام الاخيرة تخبروهم عن تأجيل الامتحان
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8
120 - سؤال السبت 22 غشت 2020 - 22:09
ما الحلول المقترحة لتنقل تلاميذ القرى الى المدارس في سيارات نقل مدرسي مكتظة ؟ ثم ما الحل اذا رغب عدد في الحضور وعدد آخر رغب عن بعد في نفس القسم اين يتموقع الاستاذ؟ من سيحرس ابناء الابوين الموظفين والعاملين والعاملات عموما في المنزل لوجود اخطار في المنزل صعقات كهرباىية اشتعال النيران... ؟ هل وفرتم جميع المستلزمات للاساتذة والتلاميذ؟
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4
121 - استاذ السبت 22 غشت 2020 - 22:09
برمجة البكالوريا مكن من وضع كل البنيات التحتية لمرور الامتحان في سلام مع صرف ميزانيات مهمة. تأجيل الجهوي سيتطلب إعادة البرمجة الاستعدادات والتجهيز والتعليم وووو صرف الميزانيات مرة ثانية وتنقل الجميع في ظرف صحي جد خطير ووضع وبائي جد متدهور.
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2
122 - كلنا مقاطيعون السبت 22 غشت 2020 - 22:09
الحل الوحيد هو هو يتأجل الدخول المدرسي
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5
123 - نعيمة الزاكي السبت 22 غشت 2020 - 22:10
وماذا عن التعليم العتيق هل هذا القرار الذي اتخذ يخص كذالك المدارس العتيقة
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2
124 - Yoyo السبت 22 غشت 2020 - 22:10
ما ذنب تلامذة السنة الاولى بكالوريا،تاجيل الجهوي ليس في صالحهم ولا ذويهم،هل سينشغلون بتتبع الدراسة عن بعد للمستوى الموالي ام التهييء للجهوي وباي نفسية
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8
125 - عثمان السبت 22 غشت 2020 - 22:10
الا تفكرون في الحالة النفسية لتلاميذ السنة الولى باك تأجيل الامتحان الجهوي الى وقت لاحق هدا استهتار و عدم السؤولية (لا حول ولا قوة الا بالله)
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11
126 - حميد السبت 22 غشت 2020 - 22:10
اخطاء كثيرة وقعت فيها الوزارة:
تاجيل امتحانات الجهوي لشهر شتنبر. كان بالامكان اجتيازها وقت الباكالوريا.
اعتماد صيغ اختيارية للآباء الذين يرغبون في التعليم الحضوري؟!!! هل تعتقد الوزارة انه عند حضور 10 تلاميذ بالقسم سيبقى الباقي عن بعد. انها مغامرة كبيرة ستخلق مشاكل كثيرة بالمؤسسات...
تلاميذ الجهوي هل سيتابعون دروس الثانية باكلوريا ام الاعداد للامتحان بمواد الجهوي.
لدا اقول اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر العشوائية و سوء التدبير وبالتالي ازدياد عدد الاصابات... الم يان الوقت لاعفاء هؤلاء سواء بالتعليم او الصحة ...
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12
127 - اب تلميدة السبت 22 غشت 2020 - 22:10
الحمد لله على اي حال قراراة عشوائية بخصوص الجهوي الاولى باك لا ديدي لا حب الملوك
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7
128 - أمين طنجة السبت 22 غشت 2020 - 22:12
لا نريد التعليم عن بعد لا أستفيد و لا شئ هل تقول أن الانترنيت سريعة أيها الوزير قرار فاشل التعليم عن بعد أرجوك أرجوك نريد العودة إلى المدرسة لكن يوجد حل رائع الإبتدائي و الإعدادي عن البعد و التانوي و الجامعات و تكوين المهني الحضور إلى القسم ما رأيك أحسن حل خوف صغار من كورونا لبس عن بعد نحن الكبار لا يهم
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1
129 - رشيدة السبت 22 غشت 2020 - 22:12
تلاميذة الاولى باك تضلمو هاد لعام تاجيل تاجيل تتلعبوا بيهم كانوا دوزو وراء الباك اسالينا جاو حتا مبقاليهم والوا ويرتاحوا ثم التاجيل عاوتاني ماشي معقول وجدوا لشهر يونيو اجلتوليهم وجدوا دابا اجلتوليهم
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14
130 - med السبت 22 غشت 2020 - 22:14
يخير المواطينين بين ... و بين و كأن الامر كله بيد المواطنين و كأننا لسنا امام واقع يفرض نفسه علينا و يستوجب ان نكون جد حدرين في اتخاد قرارات مصيرية قد تكون نتائجها كارتية قرارات تتطلب دراسة دقيقة للواقع و تطوره من أجل اتخاد قرارات مسؤولة مؤسساتنا تؤكد من جديد عجزها و عدم قدرتها على تحمل المسؤولية و غياب رؤية واضحة و مدروسة و الحل الوحيد الذي يجده المسؤولون هو رمي الكرة في ملعب المواطن من أجل تحميله المسؤولية مستقبلا عما ستؤول اليه الأوضاع.
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131 - rachid السبت 22 غشت 2020 - 22:15
سنة بيضا حسن للجميع راه الوضع خطير
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132 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 22:15
التعليم عن بعد أو تعليم البعض و حرمان البعض و التضحية بالاسرة التعليمية دون امتلاك الوسائل التي تمكن من الحد من انتشار الوباء هو محض انتحار جماعي، ما يجب فعله هو تأجيل الدخول المدرسي حتى اكتبر لأن شتنبر يخصص في الحالات العادية للتشخيص و معضم التلاميذ لا يحضرون إلى الفصول الدراسية بل يكتفون بالتواجد في محيط المؤسسة فقط ما سيفاقم الحالة الوبائية دون أية نتيجة ثم هذا سيمكن من معرفة مدى فعالية الوباء في الجو البارد فإذا كانت فعاليته ضعيفة نتعايش معه ونبدأ الموسم كأنه عادي مع الاخد بالتدابر المتاحة و الضامنة لتكافئ الفرص و صحة الجميع
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133 - ben ali fatimazahra السبت 22 غشت 2020 - 22:15
لا لا الدراسة عن بعد مكنفهمو فيها والو من الأحسن تأجيل الدراسة الى غاية يناير
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134 - aicha السبت 22 غشت 2020 - 22:16
وماذا اذن ! عن نفسية التلاميذ الذين كانوا يعانون خلال هذه الفترة والذين سهروا الليالي من اجل اجتياز امتحان الجهوي
حسبي اله ونعمة الوكيل
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135 - Nazih السبت 22 غشت 2020 - 22:16
Et ceux qui n'ont pas de connexion internet
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1
136 - مفكر السبت 22 غشت 2020 - 22:16
من الاحسن حجر لمدة شهر وتاجيل الدخول المدرسي الى 15اكتوبر الامور آنذاك تكون قد توضحت اما مغامرة الدخول المدرسي في هذه الظرفية خطيرة سوف نجني منها المتاعب والاخطار يجب أن نتعظ من عيد الأضحى الذي كان سببا في انتشار الوباء لأن الدخول المدرسي يعني حركة وازدحام وبالتالي انتشار الوباء في كل الاوساط وبالتالي التوقف عن الدراسة ربما لمدة سنة اذن ضياع شهر سيكون احسن. اما الاجراءات الاحترازية من كمامات وغسل اليدين ووووو....قد لا تنفع مع الاغلبية الساحقة وهذا الامر نلاحظه كل يوم حيث نجد الكثير لا يحترم المطلوب
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137 - احمد السبت 22 غشت 2020 - 22:16
اش هاد العشوائية و التخبط في القرارات حكومة تائهة بدون خريطة طريق واضحة ، حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم .....
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-1
138 - Hassan السبت 22 غشت 2020 - 22:16
التعليم عن بعد يساوي 50% من مبلغ الواجب الشهري الغير المستحق للمدارس الخصوصية مع إسقاط واجب التأمين.
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139 - سارة السبت 22 غشت 2020 - 22:16
عن بعد و لا حضوري ولكن بموافقة ولي امر هممم انا متأكدة واليديا والله لاصيفطوني نقرا حضوري . و عن بعد كااااارثة عظمي حيت تبارك الله شفنا تعليم عن بعد كيداير . اذن بقاو يفكرو كيفاش ايهربو من مسؤولية وهوما يلصقوها للواليدين باش اذا قدر الله و تصاب شي تلميذ ويجي ولي امر ايقولو ليه هاذ التزام ديالك اسي . و جهوي اغير كاتلفو لينا طريق حيت كنت غادية فمراجعة صافي موجدة بكولشي وشادني ستريس و صيف دوزتو فدار كانراجع اذا غير مشيت شي مرة للبحر كانمشي و انا بالي فدار مع مراجعة فلخر تم تأجيل ديالو دابا واش غادي نركز لدروس ديال وطني و تعليم عن بعد و لا انبقا نحلم بالجهوي حق رب تاانفجر ضغط كبير هذا .
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140 - مواطن محدود الدخل مغسول الدماغ السبت 22 غشت 2020 - 22:16
لقد تفوقت وزارة امزازي على نفسها نجددا باصدار اغبى بيان وزاري في تاريخ المغرب قرروا ما قرروا ! والو التعليم غادي يكون حضوري عن بعد ! و لن يلتزموا بما قرروا ان شاؤوا ! تحدث البيان عن الكثير و لم يقل شيئا، عجيييييييييييب امر هذه الوزارة، لمهم للي فهم شحاجة يفهمني هههههه
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2
141 - أب مغربي السبت 22 غشت 2020 - 22:17
ماذا لو وافق الآباء على التعليم الحضوري؟
من سيتحمل مسؤولية إنتشار الوباء!
الدولة هي صاحبة القرار الأول و الأخير لأنها تنظر بعين العقل وليس المواطن الذي ينظر بعين العاطفة.
إذا أعطي القرار للأباء في قطاع التعليم فلماذا لا يعطى للفرق الرياضية لمعرفة من تريد اللعب بحضور الجمهور ممن ترفض . فالأمر سيان في هذه الحالة
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1
142 - بابليس السبت 22 غشت 2020 - 22:17
اغلب الأسر ستختار التعليم الحضوري وخصوصا أولياء تلاميذ التعليم الخصوصي لأنهم يدفعون الأموال للمدرسة وغالبية الناس قد تعبوا من مراقبة أطفالهم ويريدون ارسالهم إلى المدرسة .كان على الحكومة ان تقرر وتختار الأصلح وتفرضه على الجميع .ماذا لو اختار البعض نوعا واختار البعض الآخر نوعا آخر هل سيشتغل الأستاذ مرتين.
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143 - مواطنة 1 السبت 22 غشت 2020 - 22:18
بالنسبة للامتحان الجهوي ، أرجو أن نعود للصيغة القديمة لامتحانات البكالوريا والتي كان التلميذ يمتحن في جميع المواد بالسنة الثانية بكالوريا ، امتحانات الجهوي تقضي على آمال الكثير من التلاميذ ، نريد امتحانات بالصيغة التي كانت معتمدة في الستينات والسبعينات ...
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0
144 - bbenaissa السبت 22 غشت 2020 - 22:18
كان على الوزارة ان تؤجل الدخول المدرسي و الجهوي الى اكتوبر عوض حيصة بيص و فتنة التلاميد ودويهم #
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145 - زكريا السبت 22 غشت 2020 - 22:18
هي نتيجة طبيعية لتلك المعالجة الانية للمشاكل ، تؤدي الى غموض في المستقبل و هدا التخبط في القرارات لها ملها من انعكاسات على المجتمع ، في خرجة سابقة أوضح السيد الوزير أن الدخول سيكون في 7 من شهر و الان يقول عليكم أن تقررو اما عن بعد أو حظوري لكم الاختيار ، سيدي الوزير هو سوؤال واحد : ما هو الدخول المدرسي ؟
أو ما هو التعليم في نظركم ؟
هنا يكمن المشكل ، الحضور أو الغياب أو المماطلة ، ما مدى استفادة المتلقي من سنة دراسية كامل ؟
ما هي النتيجة ؟
اسمحلي سيدي الوزير أن سياستكم المتخدة في تسير وزارة التربية الوطمية تعادل درجة حصولكم على ...........و لا تنسى أن تاريخ يسجل ملك و ماعليك ....
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146 - عبد ربه السبت 22 غشت 2020 - 22:20
ياعباد الله نحن نعيش ظروفا استثناءية اي نعيش الوباء ونصارع الموت وبالتالي علينا ان نساير الوضع بحذر ونحافظ على ارواح ابناء الشعب.الوزير يقول اعملوا بالتعليم عن بعد ريثما تتحسن الظروف ولمن يرفض القرار ويريد ان يغامر بحياة ابناءه فما عليه الا ان يوقع اقرارا بذلك حتى يتحتل مسؤولية وفاة ابنه دون ان يرمي اللوم على الوزير او غيره.
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147 - غزة السعدية السبت 22 غشت 2020 - 22:20
بالله عليك السيد الوزير تلاميذ الجهوي ماذا سيتابعون خلال هذا الدخول المدرسي دروس الجهوري ام البكالوريا ريثما تجدون لهم حلا لهذه المهزلة
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148 - الجهوي السبت 22 غشت 2020 - 22:20
من الظلم تاجيل الجهوي يجب الغائه لان التلاميد ارهقوا بالمراجعة دون انقطاع يجب احتساب نقط الدورة والمراقبة الم يتم وضع النقط من طرف مجلس القسم
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149 - غزلان السبت 22 غشت 2020 - 22:21
انا مع تأجيل الدراسة الى مابعد التلقيح تفاديا للمزيد من الاصابات و الموتى و الحمد لله في جميع الاحوال.
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150 - imane de Casablanca السبت 22 غشت 2020 - 22:21
بالنسبة للناس اللي كيقولو اجلو الدخول ل يناير،. واش ف مخيلتكم ان الفيروس ايتقادا من هنا ل يناير، بالعكس وجدو راسكم لموجة اكثر حدة من الفيروس، مع دخول موسم البرد، و بالنسبة للناس اللي باغيين التعليم الحضوري، واش بنادم كبير و صعيب تحضيه ف ما بالك باطفال صغار، الوليدات يقراو آه و لكن الصحة سبقات، رغم ان التعليم عن بعد عمرو ما كيعوض التعليم الحضوري، راه منين ما جيتي وحلة، هاد الفيلم ديال كورونا ما عرفت كيفاش غادي يسالي
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151 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 22:21
بنسبة دراسة عن بعد غيستافدو منها فقط لي عندهم هاتف نقال لي معندهمش كيفاش غيديرو ليهم
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152 - استاذ السبت 22 غشت 2020 - 22:21
كان على الوزارة على الأقل تأجيل الدخول المدرسي لاسبوعين على الأقل حتى تتضح الحالة أكثر. فتجربتنا مع التعليم عن بعد كانت فاشلة ولم يستفد منها سوى القلة القليلة من التلاميذ.
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153 - متدخل السبت 22 غشت 2020 - 22:22
ما مصير السنة الأولى ثانوي بعد تأجيل الاختبار هل سيدرسون في نفس السنة ام نعتبرهم في السنة الثانية ثانوي ام أين محلهم من الدراسة في السنة الدراسية 2020/2021؟؟؟؟؟؟
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154 - sara السبت 22 غشت 2020 - 22:22
حقا الكثير لن يستفد من التعليم عن البعد لأن هناك فئات من المجتمع لاتتوفر على انترنيت كل يوم . حقا التعليم عن بعد صعب.لوكان التعليم الحضوري وعن بعد سوف يكون احسن
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155 - أم حايرة في أمر أبناءها السبت 22 غشت 2020 - 22:22
ما مصير أبناءنا هذا بالنسبة للجهوي نحن نعيش على اعصابنا في هذه الفترة أبناؤنا اصيبو بإحباط ويأس حرام على الحكومة أبناؤنا ليسو ألعوبة بين ايديكم اللهم هذا منكر رحمتك يا الله
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156 - مومو السبت 22 غشت 2020 - 22:23
انا بلاصتو غانقترح على جلالة الملك و رئيس الحكومة بما انه اعطى الضوء الاخضر من خطابه السامي الاخير، جعل شهر شتنبر باكمله حجر صحي اجباري للتلاميذ و ذويهم. ممنوع الخروج بتاتا تحت مراقبة الجنود. مع امداد مقرات السكن بالدقيق و الشاي و السكر و الزيت فقط. فنقضي على كورونا نهائيا و نستأنف الدراسة داخل الاقسام بداية اكتوبر و كذلك جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تقبلوا مروري.
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157 - med السبت 22 غشت 2020 - 22:23
كاطار تربوي عملت في المجال التربوي لمدة 43 سنة لدي اقتراح متواضع في شان انطلاق الدراسة . و هو كالاتي
-- بما ان التلميذ يدرس ما يناهز 30 ساعة في الاسبوع تقريبا
-- تقسم هذه المدة لجزئين
-- 15 ساعة بتعليم حضوري بنسبة نصف عدد التلاميذ
-- يتناوب النصفين على هذا التعليم
-- 15 ساعة الثاني بتعليم عن بعد
-- يتم تقديم الدروس خلال التعليم البعدي
-- يتم تثبيت هذه الدروس خلال التعليم الحضوري مع تقييم معارفها و تقويمها
-- يتم الاقتصار على المواد الاساسية .. لغة بانواعها / رياضيات
--تاجيل المواد المكملة للمعارف .. انشطة علمية / اجتماعيات / ت بدنية / انشطة موازية يتم تاجيلها الى ما بع الجائحة
-- مدة الدراسة اليومية ساعتان و ربع تفاديا لفترة الاستراحة
استسمح على هذا الاقتراح البسيط
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158 - Jamal السبت 22 غشت 2020 - 22:23
حكومة فاشلة و هده هي الكفاءات الحزبية الفاشلة
ماهذا الا رتجال لا جل مسمى و الله ا ظحكني
الجا معان الا مر يكية و غيرها قررو الدراسة عن بعد في ابريل و هدا الوز ير غير قادر عن التحاد القرار
مصير شعب بيد ا شخاص حزبية دون كار يزما
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159 - developer السبت 22 غشت 2020 - 22:23
أودي غي وزعوا بعد الحواسيب و الطابليط على الناس وبالخصوص الطبقة الفقيرة أو ديرو الأنترنت بالمجان ديك الساعة ديرو التعليم عن بعد أو لا تا في الصين!
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160 - Simohamed السبت 22 غشت 2020 - 22:24
ماذا عن الإمتحانات الجامعية ؟؟
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161 - فاطمة ح السبت 22 غشت 2020 - 22:24
بالنظر للوضعية الحالية . لنا نرى مانعا لتفعيل التعليم عن بعد شريطة التواصل عبر سكايب او عبر اي قناة من التواصل الاجتماعي صورة وصوت. وخاصة بالنسبة للمدارس الخصوصية التي يتجاوز واجب التمدرس فيها اكثر من 2500رهم.
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162 - safae السبت 22 غشت 2020 - 22:24
انا أفضل الدراسة الحضورية لان لايتوفر الاغلبية من التلاميذ على الانترنيت
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163 - طه 2007 السبت 22 غشت 2020 - 22:25
انا تلميذ افضل التعليم الحضوري على التعليم عن. بعد وكان من الأفضل تاجيل الدراسة
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164 - زكية السبت 22 غشت 2020 - 22:25
يؤسفني هذا كثييرا ، هناك تلاميذ لا يمتلكون لوحات الكترونية ولا حواسيب ولا انترنيت ليستطيعوا التعليم وهذا جد مؤسف حقا
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165 - fati السبت 22 غشت 2020 - 22:25
تعليم عن بعد 0 ولادنا طالعين اولى الباك والباك خيفين إقراو عن بعد حيت مشدو فيه والوا
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166 - ام وليد السبت 22 غشت 2020 - 22:26
أم لتلاثة أبناء متمدرسين وبعد تجربة التعليم عن بعد أجزم أنه أبان عن فشل ذريع. الحالة الوبائية مخيفة أرفض ذهاب أبنائي لمؤسساتهم صحتهم أهم من أي تعليم كنت أفضل تأجيل الدراسة ثم ماذا عن تلاميذ أولى باكالوريا كيف يؤجل امتحانهم وتنطلق الدراسة يوم7 مع من سيدرسون مع سنة أولى أو ثانية باكالوريا رفقا بهم فلا هم استمتعوا بصيفهم ولا هم يعرفون مصير سنتهم الدراسية الحالية ولا القادمة؟
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167 - هشام متسائل السبت 22 غشت 2020 - 22:26
هو ليس تخيير بل إلقاء الكرة في ملعب الأسر
الٱباء الذين لا يثقون في التعليم عن بعد يقول لهم الوزير ابعثوا بأطفالكم للمدرسة
والٱباء الذي يخافون على أطفالهم يقول لهم الوزير قروهم في الدار

فكرة جهنمية
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168 - sara السبت 22 غشت 2020 - 22:27
حقا الدراسة عن بعد ليس لديها قيمة. انا شخصيا إذا درست عن بعد مستواي الدراسي سوف يتدنى كثيرا . كل احترامي ارجوكم لا تتسرعو . نحن تحت ضغط كبير .
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169 - samir elmoumniy السبت 22 غشت 2020 - 22:27
بصفتي تلميد أريد أن أدرس عن قرب لان الدراسة عن بعد مجرد مزحة ليس هناك وسائل جيدة صالحة في هدا الاطار علي عكس الدول الاروبية
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170 - غا دايو السبت 22 غشت 2020 - 22:28
في ظل هذه الظرفية يجب تحكيم العقل. اولا تقسيم الجهات و المناطق الموبوءة و اعتماد التعليم الحضوري في المناطق القروية 100٪. و اعتماد الحضوري في المناطق السالمة. و اعتماد التعليم عن بعد في المناطق الموبوءة. و منح الأكاديميات الجهوية لتغيير الصيغة في حالة حدوث أي تغيير.
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171 - استاد محبط السبت 22 غشت 2020 - 22:28
كاستاد اخير التعليم الحضوري اوتاجيل الدخول المدرسي اوالتكرار على التعليم عن بعد لا بنائي.
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172 - متتبعة السبت 22 غشت 2020 - 22:28
القرارات السريعة الغير مدروسة هي من اوصلتنا الى ما نحن عليه..تخبط في كل شيء
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173 - samira السبت 22 غشت 2020 - 22:28
قرار اتخد في وقت متأخر من ر ءي اتخاد قرار الامتحان الجهوي عن بعد اولى من التاجيل
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174 - احمد السبت 22 غشت 2020 - 22:30
علاش الوزارة ما تعمل مراكز للقرب للدراسة فالموسم الجديد و بدلك نمتصوا الاكتضاض في المدارس
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175 - استاذة بالبادية السبت 22 غشت 2020 - 22:31
بصفتي استاذة أظن أن هناك ارتجالية وعشوائية في اتخاذ القرارات لا يعقل البعض يكون فالاقسام والبعض الآخر لا.مادرتوش حساب البادية نحن نأسف والله وليداتنا من مارس مقراوش لان اغلبيتهم مكيتوفروش على الانترنت ت جهاز التلفاز مكاينش.نحن مستعدين نخدمو ف اي وقت من غذا التحقو لمقرات العمل ولكن مبغيناش يضيعو تلاميذ ديالنا حيث التعليم عن بعد فاشل من الاحسن يتأجل الدخول وخا نخدمو الصيف
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176 - أستاذ السبت 22 غشت 2020 - 22:31
دابا أنا أستاذ ابتدائي، نخدم من الثمنية للخمسة و نص في القسم مع لي بغا يحضر، و نمشي لداري نشد الليل مع لي بغا عن بعد..... من حدها تقاقي و هي تزيد في البيض
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177 - طالع ليه الخز السبت 22 غشت 2020 - 22:31
اودي غا تخربيق وراه كلشي غادي يبغي الحضوري.
الأولى بالوزارة وضع استمارة أو استطلاع رأي موجه للفئات المعنية تكون بمثابة الأساس الذي تعتمد عليه في اتخاذ القرار أما قراراتها الانفرادية فلن تأتي بنتيجة، اللهم التخبط والعشوائية.
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178 - صراحة قرار في محله السبت 22 غشت 2020 - 22:31
الذي يريد التعليم عن بعد يذهب إلى العمومي. صراحة قرار في محله -- المدارس الخصوصية لمن يريد التعليم الحضوري لكي لا يكون مشاكل مع الآباء الذين يهربون من الأداء بحجة التعلبم عن بعد -- ضربة قاضية للإنتهازيين --- قرار صائب
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179 - abdou السبت 22 غشت 2020 - 22:32
في جميع الأحوال وجب على الدولة استكمال تدخلها وملائمة المصاريف مع الخدمات في القطاع الخاص ماعذا ذلك ايجاد المقاعد الكافية لمجموع ابناء الوطن داخل التعليم العمومي.
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180 - انس مكناس السبت 22 غشت 2020 - 22:32
معناه ان الأطفال دابا هوما للي غايتاخدو القرارات الحاسمة ماشي المسؤولين؟؟؟؟
الدولة تعالج الأخطاء بالأخطاء.
قبل العيد طالما نادينا بتأجيله..ولاحياة لمن تنادي... أصرت الدولة على العيد وأدخلت البلاد في مستنقع كورونا القاتل...
والآن نقولها ونكررها أحسن قرار هو التأجيل وفرض حجر صحي تام.... وانتظار نجاح أحد اللقاحات...
أما ما اتخذته الوزارة فهو العبث بعينه ورجله.
اللهم نأجلو وتكون خسائر اقتصادية ولا نتاخدو هاد القرارات الحمقاء و نساينو آلاف وعشرات الآلاف من القتلى...
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181 - القنيطري السبت 22 غشت 2020 - 22:32
باسم الله صيغ محمودة وعقلانية نتمنى لاولادنا واحفادنا وجميع التلاميد والطلبة ومعلميهم واساتدتهم مزيدا من المتابرة والتألق وللاطر الإدارية حسن التسيير والتدبير. وعلى بركة الله. مع الالتزام بالنظافة ووضع الكمامة والتباعد الجسمي وتحسيس التلاميد بالوباء.(تعريفه،اعراضه،الوقاية منه)
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182 - عبدو السبت 22 غشت 2020 - 22:32
يكون الحضور 50% نصف الفصل يحضر في الصباح والآخر بعد الظهر وكذلك التعليم عن بعد
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183 - تلميذ السبت 22 غشت 2020 - 22:32
ها هوما شي وحدين لي بهاد المصطلح كايقدسو القراية ايعطيو الموافقة باش ولادهم اقراو، غادي اتزادو غير الحالات بوثيرة خيالية و ايرجعو الحجر الصحي، ايصدقو هادوك لي ماكانش عندهم الحضور مجموعين عايشين مع عائلتهم و لي حضرو ايمرضو اشدو الناموسية فالصبيطار يعني خاص ابقاو شي حل احسن
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184 - omar السبت 22 غشت 2020 - 22:32
انا تايبان ليا التلاميد يقراو بالتنوب. يعني نص القسم يقرا 4 ساعات في الصباح والنص التاني يقرا 4ساعات في العشيه واحد الشهر بعدا
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185 - فاسي السبت 22 غشت 2020 - 22:33
دبا شفناهم اجلوا إمتحانات جهوية أولى بكالوريا لي فيها عدد قليل وحنا لي طلبة في جامعة وجامعة فيها غضب ديال طلبة غندوزوا كيفاش هادشي ؟؟؟
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186 - Farah السبت 22 غشت 2020 - 22:33
التعليم الحضوري أفضل وأنجح من التعليم عن بعد لأننا إن إتبعنا التعليم عن بعد فسوف نتقدم إلى المستقبل بعقول فارغة وغير مستفيدة تماما من التعليم عن بعد الحل الوحيد هو التأجيل إلى أن يتحسن الوضع فلا تتعجلوا وتفسدوا كل شيء
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187 - محمد امين السبت 22 غشت 2020 - 22:34
المؤسف ان هناك من المواطنين لديه عداوة مع الدولة ويعتقد ان هذه فرصته المواتية للانتقام، عبر عدم الامتثال كل الاجراءات التي تتخدها السلطة
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188 - استاذة و ام السبت 22 غشت 2020 - 22:35
قرار عشوائي وعبثي ولعب بنفسية التلاميذ. تنصل صريح من المسؤولية ووضعها على عاتق المواطن. رحمة الله عليك يا وطني
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189 - باغيين غير الفلوس السبت 22 غشت 2020 - 22:35
هاد همه هو انقاذ المدارس الخصوصية غادي يخليوكم تشتروا الكتب وتخلصوا التامين والواجبات ومن بعد يقول ليكم حقا كرونا. ولنفرض انكم تشبتم بالتعليم عن بعد رغم فشله بشهادة الجميع ماذا وفرتم لابناء الشعب المسحوق المدكوك ام هاد الطبقة لا تهمكم.
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190 - wafila السبت 22 غشت 2020 - 22:35
بصفتي تلميذة ،انا لا ادعم التعليم عن بعد ابدا . الدراسة الحضوية لا تعوض . مستواي الدراسي سوف يتدنى كثيرا . احترم قرارات الدولة ايا ما كانت . لقد أبدية رأي في الموضوع . أرجو أن أن ندرس حضوريا سوف يكون احسن للتلاميذ .سوف نحترم الإجراءات اللازمة الوقائية ل صد تفشي كوفيد _19 virus Corona
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191 - عزوز زريول السبت 22 غشت 2020 - 22:35
المرجو تقدير. احساس تلامذة السنة
الأولى باك الذين حرموا أنفسهم من العطلة ومن السفر ومن العيد حيث قضوا عطلة الصيف وهم يحضرون لاجتياز الامتحان الذي كان مقررا في يوم 4 شتمبر وفي الاخير وببرودة تشعر ونهم بتاجيل الامتحان إلى اجل غير. مسمى.
المرجو من السادة المسؤولين الاخذ بعين الاعتبار ظروف التلاميذ التي لا تتماشى واشغال التلميذ بامتحان الجهوري وفي نفس الوقت متابعته لدروس السنة الثانية باك نقترح عليكم بعض الخيارات وهي كما يلي :
=== اما اجتياز الامتحانات في الوقت المحدد مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالسلامة الصحية.
===اما إلغاء امتحانات الأولى باك واعتماد. نقط السنة الثانية باك.
=== اما اعتماد نقط الدورة الاولى
وادامكم الله في. خدمة الصالح العام ملتمسين منكم اعتبار التلاميذ انهم فلدات اكبادكم.
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192 - ثريا السبت 22 غشت 2020 - 22:36
منتهى العبث!!!!!
ما هذا؟! تأجيل وراء تأجيل ! أين مراعاة نفسية المتمدرسين هنا أقصد الأولى باك. أليس الحرص على نفسية التلاميذ من أولويات المنظومة التعليمية ؟!
والله حرام عليكم هذا العبث والعشوائية اللي معيشينا فيها. القرار الأفضل الذي يبرز الحنكة والحكمة في اتخاذ مثل هذه القرارات هو تأجيل الدراسة لعموم التلاميذ حتى يناير والإسراع في إيجاد حل لتلاميذ الجهوي أولى باك لأن نفسيتهم تحبطونها بهذه القرارات العشوائية وغير المسؤولة يوما عن يوم بعد استعدادات مكثفة وجهود مضنية من طرف التلاميذ لاجتياز امتحان الجهوي والانتهاء من كابوسه.
إما يدوزو في الموعد المحدد أو زولوا لهم الامتحان إسوة بتلاميذ الثالثة إعدادي.
سئمنا ومللنا من العبث
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193 - مغربي مستغرب السبت 22 غشت 2020 - 22:36
دولة لا تحترم نفسها ولا مواطنيها بهذا القرار صافي وصلنا للحضيض ليس هناك مسؤولين يخافون على المواطن أم أنهم يريدون التضحية بالشعب حسي مسي من اجل مناعة القطيع... يجب محاكمة الشخص الذي أخذ هذا القرار و تنصل من المسؤولية أمام الله و أمام الشعب.
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194 - بوعو السبت 22 غشت 2020 - 22:36
التعليم الحضوري ولاشيء غير التعليم الحضوري أما التعليم عن بعد فهو كذبة جربناها.
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195 - Etudiante السبت 22 غشت 2020 - 22:36
Personnellement en tant que étudiante en 1ère année master audit et contrôle de gestion à supmti rabat ,au Début de mars, j'étais avec l'idée de l'enseignement à distance, mais après l'expérience, je rejette complètement cette décision. Oui, les professeurs donnent des cours, mais il y a toujours de la confusion, que ce soit en termes de mauvaise connexion Internet ou de la part d'étudiants qui ne fréquentent pas ou qui assistent mais avec du bruit. Personnellement, j'ai enregistré toutes les seances dans des vidéos, littéralement, je ne pouvais pas me concentrer sur l'enseignement à distance.
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196 - عمر السبت 22 غشت 2020 - 22:37
خطة لتحميل الأب نتائج اختياره فإذا اختار الحضوري يتحمل مسؤولية إصابة إبنه و إذا اختار عن بعد عليه توفير وسائل ذلك الاختيار وتحمل تدريس إبنه
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197 - بلال السبت 22 غشت 2020 - 22:37
بلا قصوحية تلىاس او تجلو الدخول المدرسي الى حين وضوح الرؤية، اشمن وعايم عن بعد، را الاغلبية الساحقة ماتاتعرفش خاذ التعليم، او نسبة كبيرة ماعندهاش الوسائل.
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198 - ام مصدومة من قرار متسرع السبت 22 غشت 2020 - 22:37
قرار متسرع لم يراعي وضعية تلاميذ الجهوي والتحضيرات التي قامو بها منذ العام الماضي ولم يحترم نفسية التلاميذ الذين وجدو انفسهم في مستويين ونفس الوقت مطالبين بدروس،سابقة وبالاضافة الي تحضير مواد اساسية في الباكالوريا شابها نقص كبير خلال التعليم عن بعد السيد الوزير لم يراعي كل هذا.كان من الافضل ان يلغى الجهوي او يبقى في ما تقرر له سابقا .فالمرجو من وزير التعليم اعادة النظر.
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199 - أب تلميذ يحضر للجهوي السبت 22 غشت 2020 - 22:37
أنا اب لتلميذ يحضر للجهوي، منذ عدة أشهر وهو يحضر للامتحانات وتم تأجيلها أكثر من مرة، ونحن ننتظر ونشجعه على الجد والاجتهاد، نتفاجأ بهذا القرار، لا هو أخذ عطلة ولا هو امتحن في الامتحان الجهوي
ومن المستحيل أن يدرس في السنة الثانية وهو لم يمتحن في السنة الاولى؟؟؟
كيف يعقل، صراحة قمة الاستهتار وعدم المسؤولية.

انعدمت الثقة بصفة كاملة
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200 - Nabila السبت 22 غشت 2020 - 22:38
أنا إنشاء الله سأختار لأبنائي وبدون تفكير التعليم الحضوري كفاهم ضياع السنه الماضية، والتعليم عن بعد مهزلة .وأتمنى أن لايتغير قرار الوزارة الوصية وإن كان كذالك فنطالب بسنة بيضاء إلى حين إستقرار الحالة الوبائية،
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201 - إبن جرير السبت 22 غشت 2020 - 22:39
مقاطعة التعليم عن بعد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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202 - houssam السبت 22 غشت 2020 - 22:39
إن تأجل الامتحان الجهوي فمتی موعده
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203 - ام وسيم السبت 22 غشت 2020 - 22:39
الاختيار سيخلق فوضى الأجدر كان تأخير الدخول أو حتى سنة بيضاء لا مساومة حين يتعلق الأمر بصحة الأبناء الصحة أولا
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204 - تلميذة السبت 22 غشت 2020 - 22:40
اذا كان هناك من يقرأ حضوريا و من يقرأ عن بعد فهل الأساتذة سيقومون بتعليم الاثنين في وقت واحد و مع ذلك انا افضل التعليم حضوريا
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205 - Youssef السبت 22 غشت 2020 - 22:40
السلام عليكم وجب الوقوف على هده المهزلة التعليمية
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206 - Sagesse السبت 22 غشت 2020 - 22:40
أتساءل هل هناك من أولياء وآباء التلاميذ الذين سيفضلون التعليم عن بعد.. وأقترح أن يتم توفير التعليم الحضور على الأقل للأقسام الإشهادية من قبيل السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي والسنتين الأولى والثانية باكالوريا.. حسبنا الله ونعم الوكيل..
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207 - abdel السبت 22 غشت 2020 - 22:40
عارفين تا واحد ماغادي يسيفط ولدو
باش تخلص 100% بزز منك
هاذا ماشي وزير هاذا بزناس كبير
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208 - مصطفى ضد هذه الارتجالية السبت 22 غشت 2020 - 22:41
قرارات ارتجالية انفرادية ومهزلة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حسبنا الله.
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209 - تلميذة سنة اولى باك السبت 22 غشت 2020 - 22:41
واش مبقيناش فيكم واش حنا بنا ليكم فئران تجارب واش محرامش عليكم نفسيتي تذمرت بكترة السهر و المراجعةالدائمة كل ما احفظه و كل ما اتعب من اجله ضاع كل شيء ينسى تقليل الدروس و تأجيلها لا يعني ان تقوموا بمعاملتنا مثل الكلاب نحن ايضا بشر نحس و نتعب كيف ساتمكن من الدراسة بعد بداية السنة الدراسية الجديدة و انا لم اتمكن قط من اجتياز الجهوي و المشكلة ان هذه السنتين هم عماد الحياة الدراسية ( اولى باك و التانية باك ) ارجوكم ارحمونا الله يرحم ليكم الواليدين راني قربت نتسطا
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210 - نضال السبت 22 غشت 2020 - 22:41
أعتقد أنهم سيطلبون من أولياء الأمور الذين سيرغبون في تعليم حضوري لأبنائهم بفحص يثبت خلوهم من الفيروس، وهذا إن حصل سيشكل عبئا إضافيا عليهم خاصة مرتادي المدارس الخصوصية. التعليم عن بعد ليس حلا ونتائجه ستكون كارثية، كان من الأجدى تأجيل الدراسة إلى يناير مع تخفيف المقررات الدراسية وتمديد الدراسة إلى شهر يوليوز.
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211 - تلميذة بالاولى باكالوريا السبت 22 غشت 2020 - 22:41
نفسيتنا مدمرة بما للكلمة من معنى، عانينا من قرار الدراسة عن بعد و حاولنا الاستعداد للامتحان الجهوي بما توفر لنا من كيفيات و ماديات و ضحت اسرنا معنا ليؤجل لشهر شتنبر فلم نتذوق طعم العطلة الصيفية لهذه السنة و حاولنا الاستعداد عن بعد مرة ثانية لنصدم بقرار تأجيله ثانية و الى متى؟؟ و ما مصيرنا؟ و اما بالنسبة للبكالوريا و التي نحن على ابوابها نفتتح السنة بالجهوي و نختمه بالوطني + ان التعليم عن بعد+ اننا في القطاع العام و الاكمانات المادية غير متوفرة لهذا الاجراء، و شكراً.
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212 - عمر عبدالنور السبت 22 غشت 2020 - 22:42
ماذا تخسرون اذا ما اجلتم الدخول المدرسي .... مستوى التلا ميذ يتحسن فيما بعد ...ولكن ارواح الناس لا تعوض وقطاعنا الصحي لا يحتمل ...ماهذا العبث؟ تركتم الان للمواطن ليقرر ...قمة العبث ... والله نخاف على هذا الوطن الله يستر وصافي
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213 - مدوخ السبت 22 غشت 2020 - 22:42
يجب اقالة الوزير والكاتب العام ومديري الوزارة لانهم لم يعدوا اي شيء لشهر شتنبر طوال هذه الخمسة اشهر، مع التفكير في انشاء هيئة للاستعداد للدخول المدرسي والجامعي 2021/2022
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214 - مغربي السبت 22 غشت 2020 - 22:42
الا تفضلتم سيدي الوزير و اخرجتم مرسوم التعلم عن بعد حتى نعرف ما لنا و ما علينا
ماهو التعلم عن بعد ؟
ماهي الوسائل المستعملة فيه تطبيقات ....plate forme .........
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215 - وئام بودغاغ السبت 22 غشت 2020 - 22:43
حنا مابغناش تعليم عن بعد أراه مكنفهموش مزيان الدروس أراه ماشي هدا هو الحل أراه هاد الحل. 0 ، و عودتني خسنا نقدرو الظروف للمساكن لي بغاو إقراو ولكن ما عندهومش باش غيديرو الويفي الله احن لعوان أراه غادي نطلعو خاويين
زربتو بزاف فالقرار ،خسنا غير نديرو الكمامة ديالنا والتعقيم و نمشيو نقراو
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216 - يوسف السبت 22 غشت 2020 - 22:43
الأجدر ان نقول ان السيد الوزير أعطى العصا للمدارس الخصوصية كي تخيرنا اي تعليم نريد كي تمص دمائنا وتدبحنا من الوريد إلى الوريد. لك الله يا وطني
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217 - الجرسيفي السبت 22 غشت 2020 - 22:43
ماذا يعني لأولياء الأمور خيارالسماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدارس او لا .هذا يعني العبث في القرارات المصيرية لمستقبل المملكة .او تريد وزارة التعليم تحميل اولياء الامور النتائج والعواقب الناتجة عن ذلك. نحن نعيش ظروف صعبة جدا يجب الحسم في اتحاد القرارات. والخطاب الملكي السامي جاء واضحا مبينا لا يشوبه لبس لدى عامة الرعية .فما بالكم بمن في موقع اتخاد القرارات .لا تهاون في مسألة محاربة هذا الوباء القاتل .
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218 - المهدي السبت 22 غشت 2020 - 22:43
إلى من يطالب بتأجيل الدخول المدرسي و الذين لا يريدون إرسال أبنائهم إلى مدارس راه سي أمزازي عطاك جوج خيارات يا تعليم عن بعد أو حضوري و لكم واسع نضر , أنا ضد تأجيل وضد تعليم عن بعد رغم تطور وضعية وبائية صعبة لكن يبقى قرار وزارة أخير أفضل خيار لجأت إليه في ضروف حالية التي نعيشها
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