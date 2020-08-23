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الرئيسية | مجتمع | المغاربة يصابون بالحيرة وينتظرون إيضاحات حول الدخول المدرسي

المغاربة يصابون بالحيرة وينتظرون إيضاحات حول الدخول المدرسي

المغاربة يصابون بالحيرة وينتظرون إيضاحات حول الدخول المدرسي
هسبريس من الرباط
الأحد 23 غشت 2020 - 15:00

تبعا لارتفاع "عداد كورونا" خلال الأسابيع الأخيرة، ارتأت وزارة "التربية الوطنية" اعتماد صيغة التعليم الافتراضي في الموسم الدراسي المقبل، مع منح الأسر حرية اختيار التعليم الحضوري لأبنائها؛ الأمر الذي طرح لدى المغاربة جملة من التساؤلات بشأن كيفية تدبير السنة الدراسية في ظل "الغموض" الذي يكتنف البيان الوزاري.

وأجمعت تعليقات المواطنين، خصوصا في هسبريس، على الخطوة الحكومية بأنها "ارتجالية"، مُرجعة ذلك إلى "التسرع في تحديد ماهية الموسم الدراسي القادم، بفعل غياب مخطط مدروس بعناية"، موردة المثال بـ "تلاميذ السنة أولى بكالوريا الذين يُجهل مصيرهم بعد تأجيل الامتحان الجهوي".

وفي هذا الصدد، علّق أحد المغاربة على البيان الوزاري بالقول: "العجلة من الندامة والسرعة تقتل؛ ومن ثمة يجب تأخير الدخول إلى غاية يناير". في حين تفاعل معلق آخر مع الموضوع بقوله: "التعليم عن بعد مجرد كذبة، لو تأجلت الدراسة إلى يناير لكان ذلك أفضل".

وسارت جل التعليقات على المنوال نفسه، حيث أوضحت معلقة تشتغل في قطاع التربية أن "عملية التعليم عن بعد فاشلة بكل المقاييس لكل الأسلاك التربوية؛ وهو ما لمسته سواء مع أبنائي أو تلامذتي. إذن، التعليم الحضوري ضرورة ملحة مع احترام كل التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس".

معلق آخر، يقدم نفسه باسم "حسام"، قال: "مع تزايد عدد الإصابات بشكل كبير، فمن الأفضل تأجيل الدخول المدرسي بكافة مستوياته على غرار العديد من دول العالم، وإلا فستكون الفاجعة أثقل مما هي عليه الآن"، مبرزا أن "الاعتماد على الصرامة في الوقاية ووضع الكمامات والتباعد والنظافة لا يٌعوَّل عليها كثيرا".

فيما أوضح معلق أن "المواطن في جبال سوس والأطلس والريف لا يجد الماء الصالح للشرب أو المستشفى، فما بالك بالأنترنت والحاسوب لكي يتعلم عن بعد"، متسائلا: "أين هي تغطية شبكة الهاتف المحمول؟ أين شركات الاتصالات التي ينبغي أن تمنح الويفي مجانا للأسر؟".

بدورها، تفاعلت معلقة تحمل اسم "صفاء"، مع الجدل المثار قائلة: "نحن نفضل الدراسة الحضورية، لأن الأغلبية لا تتوفر على الأنترنت، بل لا تفهم أي شيء فيها، زد على ذلك أن التلميذ لا يدرس حتى في الفصل الدراسي، فما بالك بالدراسة انطلاقا من البيت".

في المقابل، أيدت تعليقات أخرى القرار الوزاري، معللة ذلك بالحرص على حماية صحة المتمدرسين؛ وهو ما عبر عنه أحد المعلقين بالقول: "قرار صائب في ظل الارتفاع المتزايد للحالات الإيجابية لكورونا، فلا أظن أن الآباء سيوافقون على الحضور الفعلي لأبنائهم، وسيعتمد الكل على التعليم عن بعد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (71)

1 - سميرة الأحد 23 غشت 2020 - 15:03
يحب التريث و انتظار تجارب الدول الأخرى، يعني من الأفضل الدخول المدرسي في أواخر أكتوبر حتى تتضح الصورة.
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50
2 - ههه الأحد 23 غشت 2020 - 15:05
حكومة بدون خبرة تسيير عشوائي في شتى المجالات تذهبون بالمغرب الى الهاوية
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64
3 - عند بعد الأحد 23 غشت 2020 - 15:05
لازم التعليم عن البعد وإلا.... فاجعة كبيرة على وزارة ان تحسم في قرار دراسة عن البعد
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-34
4 - fouad fouaad الأحد 23 غشت 2020 - 15:06
مع تزايد عدد الاصابات بشكل كبير من الافضل تأجيل الدخول المدرسي بكافة مستوياته على غرار العديد من دول العالم. وألا فالفاجعة ستكون اثقل مما هي عليه الان أما الأعتماد على الصرامة في الوقاية ووضع الكمامات والتباعد والنظافة فلا يٌعوَّل عليها كثيرا خصوصا في البوادي والمدن المكتطة وأيام التسجيل وحدها ستكون كارثية ادا انتشر الوباء بين التلاميد والطلبة والاساتدة فحداري من اعادة خطأ عيد الاضحى والتأجيل لشهرين اخرى على الاقل يبدو منطقيا.
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84
5 - اب متضرر الأحد 23 غشت 2020 - 15:08
بإذنه تعالى ستنتهي الجائحة ،المشكل هو في المتعاقدين لمفضيين الغيابات والمستوى الرديء.
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-33
6 - عصام الأحد 23 غشت 2020 - 15:08
انا قريت البلاغ ديال الوزارة لبارح مافهمت والو، كنضن الوزير من نهار جا وهو غير كيخربق، لقى التعليم مكرفس وزاد كمل على بوه.
التعليم خاصو شي وزير يكون حكيم ووطني ومشهود ليه وعندو رؤيا على المدى البعيد. أما خونا راه تربيت فرنسا لخبار فراسكم.
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51
7 - عبد المجيد الأحد 23 غشت 2020 - 15:09
او بعبارة أصح الحضور إختياري زعما الى ولدك طرات ليه شي حاجة راه انت هو المسؤول اللي سيفطيه للمدرسة ماشي الحكومة
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30
8 - Rachid الأحد 23 غشت 2020 - 15:09
من ينتقذون هم أنفسهم ليس لديهم تصور .فقط المعارضة من أجل المعارضة
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-12
9 - lah الأحد 23 غشت 2020 - 15:09
هل صدقتم البلاغ تلك فقط كاميرا خفية على شاكلة مشيتي فيها
هذا الاختيار ذكرني بنكتة ذاك الرجل الذي أرادالانتحار فصعد أعلى عمارة وبدأ يصرخ ويشتم وعندما حضر رجال الشرطة والإسعاف صاح فيه رجل أمن لك الاختيار إما أن ترمي بنفسك وتحملك سيارة الإسعاف أوتنزل فتحملك سيارة الشرطة
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9
10 - MOUISSA الأحد 23 غشت 2020 - 15:09
الحكومة تمارس سياسة الهروب إلى الأمام يعني أنا و من بعدي الطوفان بعد و قوع الكارتة إنتشار الوباء على نطاق واسع في البلاد و تقريبا إنهيار المنظومة الصحية و في أخر المطاف تحمل الشعب كامل المسؤولية و وزير التعليم يضع الأباء أما خيارين أحلامها مر و إختفى عن الأنظار يعني عوموا أبحركم و ألي أخد شي قرار يتحمل مسؤوليته
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12
11 - مستغرب الأحد 23 غشت 2020 - 15:09
هذا اللغط و الضجة دليل على أن ليس لدينا مسؤولين في المستوى. نعيش أزمة كبيرة شبهها عاهل البلاد بالحرب و حذر منها و مع هذا تكون هذه القرارات الليلية اللا مسؤولة من الوزارة... راه مصيبة !!!
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11
12 - صلاح الأحد 23 غشت 2020 - 15:10
سلام عليكم التعليم عن البعد هو الوسيله للحماية من الفايروس انا ك تلميد اريد التعليم عن البعد لكن انتم جعلتك آباؤنا في موقف صعب. يأم ان نختار الحضور وهي الوسيلة الجيدة ولكن سوف تهدد حيات كل تلميد ومنهم انا . أو نتعلم بوسيلة الأخرى التي لم تنبت نجاعتها وانا شخصيا لم استفد فيها وهي الوسيلة الوحيدة للحماية .واباءنا حائرون المرجو اعطائنا قرار واحد في محله
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2
13 - rachid الأحد 23 غشت 2020 - 15:10
الخيار الامثل هو إقرار سنة بيضاء تضمن تكافؤ الفرص بيت جميع التلاميذ
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6
14 - عبدو الأحد 23 غشت 2020 - 15:10
علاش السنة أولى بكالوريا ما دوزوش الإمتحان في شهر 7 ونحن نعرف ان عندهم يوم ونصف وكانت الحالات قليلة ومتحكم فيها اذا هاد السيد فاشل بجميع المقاييس خاصو يتحاكم ديك السنة التلاميذ ما قراوش بسبب الساعة وبسبب المقررات بغريرة مسمنة وهاد المتفرنس خاصو يرحل هو وديك الحكومة المرتجلة الناس اللي كتطلب التأجيل شكون قال ليكم الفيروس غادي يرحل من هنا شهر واحد الفيروس سيبقى كما بقى أبناء عمومته إلا أن البشرية تعايشت معهم
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8
15 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 23 غشت 2020 - 15:10
سؤال هل الأمور كلها تسير على مايرام لنعاتب قطاع التعليم على عدم القيام بالواجب لكن جميع القرارات التي تتخذها الحكومة توضح بجلاء عدم الكفاءة في اتخاد القرارات المناسبة والدليل على ذالك تلك القرارات الفضفاضة التي أفضت إلى إشعال نيران كوفيد 19 بعد أن كان المغرب قاب قوسين أو أدنى من اخمادها فايقضوها بعدم إلغاء عيد الأضحى الخالي من الطقوس الدينية اصلا والمطلوب بالنسبة للتمدرس تأجيل الدخول المدرسي إلى بداية السنة المقبلة بحول الله
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3
16 - سمير الأحد 23 غشت 2020 - 15:11
أغلب الاساتدة و المعلمين يريدون تأجيل الدخول المدرسي إلى يناير!! نودو شمرو على كتافكم و نودو تخدمو راكم عيقتو
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-10
17 - visiteur الأحد 23 غشت 2020 - 15:11
اما بالنسبة للتكوين المهني لا توضيح للآن
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-1
18 - Med الأحد 23 غشت 2020 - 15:11
الوزير يقول بطريقة اخرى را حنا خدامين بمناعة القطيع و تطبيق ديلها في التعليم لبغا شي حاجة يديرها ويتحمل المسؤوليتها.
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1
19 - ن.حنان الأحد 23 غشت 2020 - 15:11
ارى أنه من الضروري تقليص المواد المدرسة الى المواد الأساسية فقط وبالتالي تقليص ساعات الدراسة، ويتم تفعيل التعليم الحضوري بالعمل كأفواج قليلة العدد
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4
20 - Ahmed iddouch الأحد 23 غشت 2020 - 15:11
بما ان فرنسا قامت بنفس الصيغة واننا لا نبتكر اي شيء فالتقليد اقل شيء عند وزراءنا...
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1
21 - ابو نائل الأحد 23 غشت 2020 - 15:12
التعليم عن بعد اصبح ضرورة لامفر منها سواء الابتدائي او الثانوي او الجامعي
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-3
22 - "إيضاحات" !!!! الأحد 23 غشت 2020 - 15:12
عفوا يا هسبريس ! المغاربة لا ينتظرون إيضاحات وإنما ينتظرون توضيحات بالواضح ولا شيء غير التوضيحات والوضوح التام.
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1
23 - مواطن يائس الأحد 23 غشت 2020 - 15:12
هل هناك من سيجازف ويغامر في ارسال فلذة كبده للمدرسة في ظل انتشار هذا الوباء.اظن انكم مرتبكون لاتدرون ما ذا ستفعلون.كان عليكم في الفترة الممتدة من نهاية السنة الدراسية الى بدايتها اي العطلة الصيفية ات تبرموا اتفاقا مع اتصالات المغرب لتوفير الانترنيت للجميع في القرى والمدن نفسها بالمجان ولو باثمنة رمزية وتحسين الصبيب لاتاحة التعلم عن بعد للكل. تكوين السادة والسيدات نساء ورجال التعليم على الرفع من الجودة وتحفيزهم .في الواقع الحكومة ليست لها رؤية ناجعة مع الاسف
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4
24 - مناضل الأحد 23 غشت 2020 - 15:12
الافضل هو سنة بيضاء بشكل عام بالتزامن مع مراجعة مقررات القسم المنتقل إليه وإعادة النظر في الحجر الصحي إلى حين ظهور لقاح خلال فصل الشتاء
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3
25 - عبدالله الفقير الأحد 23 غشت 2020 - 15:12
يجب حدو غالبية الدول في هذا المجال ؛ولو أني أحبد الراسة الحضورية مع أخذ التدابير اللازمة لذلك: منها تفويج الأقسام و اعتماد صيغ جديدة لاستعمال الزمن تتماشى مع ظروف كل مؤسسة البنيوية التربوية و البشرية.
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2
26 - أحمد الأحد 23 غشت 2020 - 15:13
هل يعقل هكذا يتلاعبون بأفكار المواطن
نحن نعرف منذ أول قرار بأنه لن تكون هناك سنة دراسية إن لم يكن هناك لقاح فعال فلماذا التلاعب
كان من المهم إيجاد حلول مع المدارس الخاصة والاباء اللذين لن يستطيعوا دفع واجبات أبنائهم للمدارس مع هذه الجاءحة.
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1
27 - amine الأحد 23 غشت 2020 - 15:13
يستحسن تأجيل الدخول المدرسي الى غاية يناير 2021 يكون احسن لتفادي العدوى
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6
28 - عروبي الأحد 23 غشت 2020 - 15:13
في ضل تفشي الوباء و ضعف البنية التحتية التعليمية و الصحية و إستهتار أغلبية الناس بالتباعد أنصح بتأجيل الدخول المدرسي لشهرين حتى تتضح الرؤية و بعدها إما إستئناف الدراسة الحضورية أو إعلان سنة بيضاء تخصص فقط لتلقيح التلاميذ و الطلبة إذا وجد اللقاح في2021 غير هاذا فستحل كارثة عدوى بين التلاميذ لا تحمد عقباها
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2
29 - الوراد الأحد 23 غشت 2020 - 15:13
قبل ايام اجتمع الوزير و مدراء الاكاديمية و قلت :
انهم يمهدون لكرثة تاريخية عند الدخول المدرسي المقبل
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1
30 - مواطنة الأحد 23 غشت 2020 - 15:13
بصفتي أم لطفلين الأول في المستوى الرابع والثاني سينتقل الى grande section هذه السنة كيف سيكون تعاملي معهما سواء عن بعد او بالحضور مع العلم ان الطفل الثاني لايفقه شيئا نظرا لضياع السنة الماضية عليه بسبب التعليم عن بعد الغير مفيد البثة أريد من يوضح لي كيف سيصبح الوضع بهذا القرار الابله الغير مسؤول الارتجالي الذي لا ياخد بعين الاعتبار لا الوضعية الحالية ولا المقبلة .
الوزير اسي الوزير وراك غير تتخربق شنو معنيتها من يريد الحضور فليتحمل مسؤولية حضور أبنائه ومن يريد التعليم عن بعد فله ذلك؟ ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
أتساءل لماذا لم تؤجلوا الدخول المدرسي إلى غاية يناير لتريحوا وتستريحوا وتحافظوا على مصلحة الجميع؟
من يتفق معي والله والله والله سئمنا هاته القرارات التي لا تعبر عن رأي او إرادة الآباء.
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5
31 - أستاذ رضى الأحد 23 غشت 2020 - 15:14
أرى أن في هذه الخطة التي أصدرتها الوزارة الوصية على قطاع التعليم ذكاء شيطاني ستجعل من الآباء و الأولياء مضطرين على تحمل المسؤولية تجاه هذا القرار الخطير ما سيجعل معظمهم موافق على حضور أبنائهم لمدرسة الموت
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-1
32 - وجدي الأحد 23 غشت 2020 - 15:15
الحمد لله عندنا في وجدة الوضع الوبائي متحكم فيه بطريقة جيدا والحالات قليلة جدا.إذن التعليم الحضوري وارد جدا وسأرسل إبني إلى مدرسته يوم السابع من شتنبر .كما أدعو جميع الآباء بالمدن الغير موبوءة إلى عدم الهلع والدلع المبالغ فيه وإرسال أبناءهم إلى مدارسهم
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-2
33 - Amine الأحد 23 غشت 2020 - 15:15
الحل هو تأخير الدخول المدرسي الي شهر نونبر او دجنبر حتى تتضح الرؤية و يتم الكشف عن اللقاح الصيني
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2
34 - ام واستادة الأحد 23 غشت 2020 - 15:15
قرارات دائما مفاجئة ولا حول ولا قوة الا بالله الم تكن الجهوية حل للعديد من المشاكل لماذا لا يترك هذا الامر الى مديري الاكادميات للحسم فيه هناك جهات لاتسجل بها اعداد كبيرة لماذا لا يختبر فيها تلاميذ السنة اولى باك ويبدؤوا موسمهم الدراسي بكل التزام واحتراز وانهاء معانات هؤلاء التلاميذ واولياء امورهم لماذا تريدون اطالة الشدة بهم المرجو اعادة النظر في هذا القرار الاحادي الجانب والمركزي وجعل تاريخ الامتحان بيد مديري الاكادميات ونتمنى ان يكون في موعده او بعد اسبوع على الاكثر من 4/9/2020
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1
35 - هشام متسائل الأحد 23 غشت 2020 - 15:15
سنة بيضاء حتى يتم تجهيز كل الأسر والمدرسين وكل القرى والمدن بالأنترنيت السريع للتمكن من التعليم عن بعد في ظروف تقنية ملائمة.

منذ شهر مارس ماذا أعدت وزارة التعليم ماديا وتقنيا لإنزال التعليم عن بعد على أرض الواقع ؟
لماذا توزع اللوحات والهواتف الذكية والاشتراكات الهاتفية على البرلمانيين ولا توزع على التلاميذ ؟
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6
36 - عصام كامل الأحد 23 غشت 2020 - 15:16
لا يمكن للاستاذ ان يدرس في القسم في احترامه لاستعماله للزمن والقيام بالتعليم عن بعد لان بذلك يمكن ان يدرس اكثر من30 ساعة فمراعاة للمدارس الخصوصية تم طرح هذه الصيغة فكندا وما ادراك ما كندا اوقفت التدريس فما نحن فاعلون
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0
37 - مغربي و أفتخر الأحد 23 غشت 2020 - 15:16
أول حاجة خاص ضروري إتحدد الوقت ديال الجهوي حيت لا يمكن التلاميذ إدخلو إقراو أهما مزال مدوزو الجهوي راه النفسية ديالهم غادا تضرر
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38 - فاطمة الأحد 23 غشت 2020 - 15:16
الى حدود هذه اللحظة لم يتم وضع جدولة الامتحان الخاص بالجامعات وخاصة بفاس والتي تعتبر بؤرة للوباء ونحن مطالبون بالسفر من اجل اجتياز الامتحان مع حي جامعي مغلق ووضعيه ماديه مزريه وحالة نفسية سيئه خوفا من نقل المرض الى الاقارب رفع الله عنا هذا الوباء .
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0
39 - Kenitra City الأحد 23 غشت 2020 - 15:16
ليس الحيرة فقط بل الدوخة ,,, فالمرجوا ايها الوزير الشرح بشكل جيد وواضح ,
اما التعليم عن بعد فيتطلب الانترنت بصبيب عالي فالمرجوا اهداء للتلاميد و الطلبة اشتراكات مجانية او بثمن رمزي
اما التعليم الحضوري فالقسم يجب ان يحتوي 16 تلميذ فقط
وهذا الذي لن تستطيعوا توفيره
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40 - فريد الأحد 23 غشت 2020 - 15:16
راه القاضية بينة مغاديش اقولو شي حاجة دبا حتى تخلص الناس كاع الوجبات وتسجل وتشري الكتب ومن بعد غادي يقلو راه كاين حالة وتبدى القراية عن بعد مهم الخلاص
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0
41 - محمد لعيوني الأحد 23 غشت 2020 - 15:16
يجب تاجيل الدخول المدرسي الى اشعار اخر .لا اقول الى يناير كما راى الكتيرون ولكن الى ان تتضح الصورة.
صحة ابناءنا فوق كل اعتبار .الاهم هو استمرار الدراسة ولو بنصف المقرر الدراسي.
الحمد لله هناك بشائر بوجود اللقاح اوائل السنة القادمة ادن لما التسرع.
الحالة الوبائية غير مستقرة الان لكترة التحاليل وايضا لعودة العجلة الاقتصادية للدوران وعليه فارتفاع الاصابات عادي لانه اصبح هناك تجمع للناس في مقرات العمل ةالشواطئ وووسائل النقل.
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42 - Tanja balia الأحد 23 غشت 2020 - 15:17
On empêche pas les gens de circuler en voiture sous prétexte qu'il ya trop d'accidents mortels mais on invente des règles et on respecte le code de la route
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43 - السائق تالف الأحد 23 غشت 2020 - 15:17
السائق تالف والراكب خايف وسفينتنا تحت الماء عوامة.هذه هي حقيقة الأمر الواقع.
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0
44 - محمد الوطن الأحد 23 غشت 2020 - 15:17
لماسمعنا سابقا بأن الدراسة ستكون بالمداولة بين الحضوري والتعليم عن بعد ،،قلنابأن الوزارة قد ابتكرت طريقة مثلى ستمكن من الجمع بين الحسنيين ،وستمكن من تعرف الأساتذة على تلامذتهم ،اضافة الى التمكن من تنظيم الاجراءات الوقائية بما أن الحضور يقتصر على 50% ولكن البيان الوزاري لبس على الناس ولم يعد الآباء ولاالأولياء يفهمون شيئا.
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45 - سارة الأحد 23 غشت 2020 - 15:17
كيبالية بلي خاصهم يأجلو تعليم حية ألاتقاص تلميد واحد بهاد الجائحة راه غادي يعادي كولشي وغادي تولب بؤرة وبائية لدالك كنصحهم باش يؤجلو تعليم
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46 - taoufik الأحد 23 غشت 2020 - 15:17
خاص الصبيب الانتر ت يكون عالي، حاسوب محمول تخفيض 50٪،4 ج لا وجود لها في المغرب غير النافع و الثمن ديال المدرسه الخصوصيه؟
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47 - Adam الأحد 23 غشت 2020 - 15:17
لا للتعليم عن بعد نعم للتعليم الحضوري بمواصفات تتأقلم مع زمن كورنا
التفويج والتناوب وتخفيف الوحدات الدراسية والغاء بعض المواد التكميلية مع استغلال امثل للتوقيت المدرسي ولكل البنيات التربوية ولو اقتضى الحال ان يلج التلميذ الى الاقسام الدراسية لثلاثة أيام في الأسبوع فهو أمر كافي ولا مشكل انذاك ان كان التعليم عن بعد تكميليا....كما ان التعليم الحضوري ضرورة ملحة في البوادي واعالى الجبال وفيافي الصحراء
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48 - ناصر الأحد 23 غشت 2020 - 15:17
يغيضني كثيرا توصل المعلمين براتبهم كاملا مع أنهم لا يشتغلون.إذا استمر هذا الوباء لشهور قادمة أو ربما لسنوات.هل سيستمر منحهم لرواتبهم من دون اقتطاع
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-1
49 - طالب الأحد 23 غشت 2020 - 15:17
انا بكل صراحة التعليم عن بعد صعب جدا على الجميع ،وخصوصا في بعد المجلات التي يكون فيها من الضروري القيام بتجارب ،و التجارلا يمكن أن تكون عن بعد على سبيل المثال اصحاب الميكانيك و غيرها من المجالات،بنسبة لي مبرمج اعلاميات حياتي متعلقة بالحاسوب فقط افضل الدراسة عن بعد ، ولم نحس بأي تغير فالالشهر لي قرينا عن بعد ،خلاصة الكلام المجالات المرتبطة بدروس النظرية و التجريبية لازم من الحظور
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50 - اب متضرر الأحد 23 غشت 2020 - 15:18
ليس الاشكال في التعليم عن بعد،الاشكال في الأساتذة المتعاقدين خصوصا،مستواهم رديء،اغلبهم يتقاضون اجورهم على حساب التلاميذ ولا شيء يذكر
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51 - تلميذ الأحد 23 غشت 2020 - 15:19
بنادم لي عملتي معاه وحلا.
▪️مسؤول التعليم: تبغيو التعلم عن بعد.
▪️آباء التلاميذ: لا، حيتاش هادي ما قراية ما والو.
▪️مسؤول التعليم: تبغيو التعليم الحضوري؟
▪️آباء التلاميذ: لا، حيتاش كانخافو على ولادنا.
▪️مسؤول التعليم: ختارو لي بغيتو...
▪️آباء التلاميذ: علاش كاتهرب من المسؤولية؟
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52 - محسن الأحد 23 غشت 2020 - 15:20
انتظروا ايها الاساتذة تقليص الاجور...انتظروا الغاء التقاعد النسبي واصلاح التقاعد
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53 - hamid الأحد 23 غشت 2020 - 15:20
ياك قالو الكمامة والتعقيم كيحاربو الفيروس.الدراري اديرو الكمامات امشيو المدرسة صافي انا بغيت ولدي امشي المدرسة التعليم عن بعد مخدامش
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54 - Naturaliat الأحد 23 غشت 2020 - 15:20
التعليم الحضوري غير مقبول في ظل الحالة الصحية الراهنة

سنة بيضاء الاكثر واقعية

التعليم عن بعد يتطلب دعم الدولة لشراء الحواسيب على الأقل أن تستغني الدولة عن 20% TVA و TAXE douanière مع تقديم شهادة مدرسية

وايضا اشتراك الإنترنيت بصبيبة جيد أن لا يتجاوز 50 درهم في الشهر

بالإضافة الى أن المدارس الخصوصيةمظعوة أن تخفض قيمة الشهرية
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55 - عبد الله الأحد 23 غشت 2020 - 15:21
يجب حل هذا المشكل بحسب خصوصيات كل جهة أو اذا اقتضى الامر كل نيابة على حدة وليس عىى المستوى المركزي.
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56 - غاضبة الأحد 23 غشت 2020 - 15:22
ااااعباد الله اتقوا الله فينا وكفى من العبثية.ما هذه الشطحات؟يكفينا ما نعانيه من كورونا نفسيا .اجلوا الدخول المدرسي الى يناير لن يتغير شيء ما مطفرين ما مطفرين
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57 - مواطنة الأحد 23 غشت 2020 - 15:22
الظروف التي تعيشها بلادنا ظروف جد خطيرة لذلك علينا إما القبول بالتعليم عن أو بعد أوتأجيل الدخول المدرسي إلى حين توقف المرض ،أما التعليم الحضوري حاليا فهو مغامرة بفلذات أكبادنا إذ لا يعقل أن نبعث أبناءنا للمدارس ونحن نعلم أنهم سيصابون حتما بالمرض،فصحتهم أولى الأولويات،نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل،ونعود لحياتنا الطبيعية إنه قادر على كل شئ .
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58 - سعيد سعيد الأحد 23 غشت 2020 - 15:22
بالله عليكم كيف يعقل أن وزير التعليم مع الحكومة مع مجلس الأعلى للتعليم مند بداية جاءحة كورونا وهم يناقشون مشكلة التعليم ولم يتوصلون لأي حل نهائي. لهذه الأسباب نحتل الصفوف الأولية من الوراء في الترتيب مع الدول في التعليم
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59 - visiteur الأحد 23 غشت 2020 - 15:22
التعليم الحضوري سيكون أفضل لان التعليم عن بعد ليست له نتائج إيجابية
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60 - sohail الأحد 23 غشت 2020 - 15:22
قرار يعطي حرية اختيار التعليم عن بعد او التعليم الحضوري مثله مثل الكلام الذي سمعناه قبل عيد الاضحى الذي يقول لي عندوا باش اعيد اعيد ولي ما عندوا بلا ما يعيد وفي الاخير كلشي عيد و المرض انتشر دابا لي بغا يحضر ولي ما بغاش ما يحصرس والطبيعة الحال راه كلشي غادي يحضر وغادي ينتشر المرض هذا كله يعني ان الدولة تتهرب من تحمل المسؤولية في كل الجوانب
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61 - يوسف الأحد 23 غشت 2020 - 15:22
يجب تعليق الدراسة حتى تتضح الرؤية
هناك مغامرة كبيرة في اتخاد هاته القرارات الارتجالية
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62 - محمد الأحد 23 غشت 2020 - 15:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انا في حيرة من نفسي لما صرح به السيد الوزير من امكانيه التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.
فالأول يجب موافقة مسبقة من الآباء يعني تحملهم المسؤولية كاملة لا قدر الله في حال الإصابة بهذا الوباء.
اما الاقتراح الثاني الا وهو التعليم عن بعد فلم نجني منه شيء والدليل من ابنائي الذين لم يستفيدو منه بل مازاد الطين بلة جشع المدارس الخصوصية التي طالبت القسط الشهري بأكمله.
نحن في حيرة هل نختار التعليم الحضوري ام عن بعد على الرغم من كون احلاهما مر في ظل تفاقم الوضع الصحي.
في الاخير نسال الله ان يرفع عنا هاذا الوباء انه سميع مجيب. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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63 - رجل تعليم الأحد 23 غشت 2020 - 15:22
على الوزارة أن تتراجع فورا عن ازدواجية صيغة الدخول المدرسي. صيغة التناوب النصفي هو الحل الأمثل في القطاعين العام و الخاص على السواء. مع تهييئ قبلي لتدابير وقائية صارمة على مستوى الأدوات المدرسية، الوسائل التعليمية، النقل العام و الخاص، الدخول و الخروج، الحياة المدرسية و ظروف العيش في الداخليات بكل أنواعها.
إذا تعذر توفير كل ذلك، يجب اعتماد التعلم عن بعد لكلا القطاعين العام و الخاص لكي لا نجد أنفسنا أم كارثة حقيقية بعد أسبوعين أو ثلاثة من الدخول؛ علما أن دائرة الوباء تتسع و لا تضيق. الحياة و الصحة العامة قبل كل شيء.
و يجب أن نجتاز هذه الجائحة و نحن مازلنا هنا؛ مع تخفيض الخسائر البشرية لأدنى حد ممكن. ألمانيا و اليابان دمرتا كليا في الحرب؛ و لم يمنعهما ذلك من النهوض بقوة أكبر مما كانتا عليه قبلها.
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64 - مريم الأحد 23 غشت 2020 - 15:23
الحضور في مقاعد الدراسة يزيد من خطر الاصابة بالعدوى و ليس من السهل اتخاذ هذا القرار . و اظن ان فءة كبيرة ستلجا الى اختيار الدراسة عن بعد بالرغم من انها تظل تجربة فاشلة و صعوبات تطبيقها و الأنترنيت و و الوساءل و و و ... و كيف سيتسنى ذلك خاصة و كل من الاب و الام يشتغلان.. اختباران احلاهما مر من الاخر.. تاجيل الدخول المدرسي حل مرضي ريتما تتحسن الاوضاع و نسال الله عز و جل السلامة
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65 - layla الأحد 23 غشت 2020 - 15:23
اللهم الطف بنا وبأطفالنا وأولادنا فليس لهم ذنب في ما آلت له الدولة واللهم اهدي كل من تسبب في نشر العدوى وكل من يستهتر بشأن الوباء والقيم بالاحتياطات اللازمة لصده .
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66 - سعيدة الأحد 23 غشت 2020 - 15:23
اما عن تأجيل الجهوي لم ياخد الوزير باعتبار الأولياء الدين دفعوا دم جوفهم في الساعات الإضافية وقالوا هانت لم يتبقى سوا اسبوع وضحوا التلاميد والإباء بالاستجمام من اجل الموحد. واحدا بالقرار العشوائي يضرب عرض الحائط لكل تلك التضحيات ويترك وراءه تلاميد بنفسية مزرية.
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67 - ميلود الأحد 23 غشت 2020 - 15:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البلاغ الوزاري يطرح
خياران أحلهما مر
العصاب عن بعد أو تعليم الحضوري
الأول غير ناجع و الخيار الثاني مغامرة غير محسوبة
الحل واضح و يطرح نفسه
تأجيل الدخول المدرسي إلى شهر نونبر
التهور نتائجه ستكون وخيمة .
الحلول الواقعية تكون غالبا أكثر نجاعة .
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68 - Halimo الأحد 23 غشت 2020 - 15:25
أليست صيغة اعتماد تبادل مجموعتين بين تعليم عن بعد و حضوري كانت ستكون اكثر منطقية من بيان يترنح بين قرارين متضاربين؟ أم ان الهدف هو تحميل الاباء مسؤولية ما قد يقع لأبنائهم؟ هؤلاء الناس (اصحاب البيان) ما دورهم اذا كانوا غير قادرين على تحمل اية مسؤولية؟
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69 - مواطن محدود الدخل مغسول الدماغ الأحد 23 غشت 2020 - 15:25
ارتأى لي و الله اعلم، ان الوزارة تريد جعل الدراسة حضورية، و لكن دون تحمل تبعات هذا القرار و ذلك بإِلقاء المسؤولية على عاتق أولياء الامور.
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70 - الأراء تختلف. الأحد 23 غشت 2020 - 15:25
اجراء ديموقراطي، الكل له حق الاختيار بين التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد. عند إفتتاح الموسم الدراسي ساذهب و أطلب من الإدارة بتعليم ابنائي حضوريا بفصول الدراسة و ليس لأحد الحق في إنتقاض رأيي هذا. من لم يعجبه رأي هذا فهو حر في إختيار الطريقة التي يراها تتناسب مع رأيه الشخصي.
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71 - المهدي الأحد 23 غشت 2020 - 15:25
إلى معلق رقم 3 إن كنت لا تريد تعليم الحضوري فلك بتعليم عن بعد أحسن لك لأن وزارة حسمت في قرارها تعليم حضوري فقط للتلاميذ الذين يريدون ذالك بطلب من أولياء أمورهم و أنا من الذين سيلجأون الى تعليم الحضوري و لكم واسع نضر
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