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كُتّاب وآراء
المغاربة يصابون بالحيرة وينتظرون إيضاحات حول الدخول المدرسي
تبعا لارتفاع "عداد كورونا" خلال الأسابيع الأخيرة، ارتأت وزارة "التربية الوطنية" اعتماد صيغة التعليم الافتراضي في الموسم الدراسي المقبل، مع منح الأسر حرية اختيار التعليم الحضوري لأبنائها؛ الأمر الذي طرح لدى المغاربة جملة من التساؤلات بشأن كيفية تدبير السنة الدراسية في ظل "الغموض" الذي يكتنف البيان الوزاري.
وأجمعت تعليقات المواطنين، خصوصا في هسبريس، على الخطوة الحكومية بأنها "ارتجالية"، مُرجعة ذلك إلى "التسرع في تحديد ماهية الموسم الدراسي القادم، بفعل غياب مخطط مدروس بعناية"، موردة المثال بـ "تلاميذ السنة أولى بكالوريا الذين يُجهل مصيرهم بعد تأجيل الامتحان الجهوي".
وفي هذا الصدد، علّق أحد المغاربة على البيان الوزاري بالقول: "العجلة من الندامة والسرعة تقتل؛ ومن ثمة يجب تأخير الدخول إلى غاية يناير". في حين تفاعل معلق آخر مع الموضوع بقوله: "التعليم عن بعد مجرد كذبة، لو تأجلت الدراسة إلى يناير لكان ذلك أفضل".
وسارت جل التعليقات على المنوال نفسه، حيث أوضحت معلقة تشتغل في قطاع التربية أن "عملية التعليم عن بعد فاشلة بكل المقاييس لكل الأسلاك التربوية؛ وهو ما لمسته سواء مع أبنائي أو تلامذتي. إذن، التعليم الحضوري ضرورة ملحة مع احترام كل التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس".
معلق آخر، يقدم نفسه باسم "حسام"، قال: "مع تزايد عدد الإصابات بشكل كبير، فمن الأفضل تأجيل الدخول المدرسي بكافة مستوياته على غرار العديد من دول العالم، وإلا فستكون الفاجعة أثقل مما هي عليه الآن"، مبرزا أن "الاعتماد على الصرامة في الوقاية ووضع الكمامات والتباعد والنظافة لا يٌعوَّل عليها كثيرا".
فيما أوضح معلق أن "المواطن في جبال سوس والأطلس والريف لا يجد الماء الصالح للشرب أو المستشفى، فما بالك بالأنترنت والحاسوب لكي يتعلم عن بعد"، متسائلا: "أين هي تغطية شبكة الهاتف المحمول؟ أين شركات الاتصالات التي ينبغي أن تمنح الويفي مجانا للأسر؟".
بدورها، تفاعلت معلقة تحمل اسم "صفاء"، مع الجدل المثار قائلة: "نحن نفضل الدراسة الحضورية، لأن الأغلبية لا تتوفر على الأنترنت، بل لا تفهم أي شيء فيها، زد على ذلك أن التلميذ لا يدرس حتى في الفصل الدراسي، فما بالك بالدراسة انطلاقا من البيت".
في المقابل، أيدت تعليقات أخرى القرار الوزاري، معللة ذلك بالحرص على حماية صحة المتمدرسين؛ وهو ما عبر عنه أحد المعلقين بالقول: "قرار صائب في ظل الارتفاع المتزايد للحالات الإيجابية لكورونا، فلا أظن أن الآباء سيوافقون على الحضور الفعلي لأبنائهم، وسيعتمد الكل على التعليم عن بعد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (71)
التعليم خاصو شي وزير يكون حكيم ووطني ومشهود ليه وعندو رؤيا على المدى البعيد. أما خونا راه تربيت فرنسا لخبار فراسكم.
هذا الاختيار ذكرني بنكتة ذاك الرجل الذي أرادالانتحار فصعد أعلى عمارة وبدأ يصرخ ويشتم وعندما حضر رجال الشرطة والإسعاف صاح فيه رجل أمن لك الاختيار إما أن ترمي بنفسك وتحملك سيارة الإسعاف أوتنزل فتحملك سيارة الشرطة
نحن نعرف منذ أول قرار بأنه لن تكون هناك سنة دراسية إن لم يكن هناك لقاح فعال فلماذا التلاعب
كان من المهم إيجاد حلول مع المدارس الخاصة والاباء اللذين لن يستطيعوا دفع واجبات أبنائهم للمدارس مع هذه الجاءحة.
انهم يمهدون لكرثة تاريخية عند الدخول المدرسي المقبل
الوزير اسي الوزير وراك غير تتخربق شنو معنيتها من يريد الحضور فليتحمل مسؤولية حضور أبنائه ومن يريد التعليم عن بعد فله ذلك؟ ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
أتساءل لماذا لم تؤجلوا الدخول المدرسي إلى غاية يناير لتريحوا وتستريحوا وتحافظوا على مصلحة الجميع؟
من يتفق معي والله والله والله سئمنا هاته القرارات التي لا تعبر عن رأي او إرادة الآباء.
منذ شهر مارس ماذا أعدت وزارة التعليم ماديا وتقنيا لإنزال التعليم عن بعد على أرض الواقع ؟
لماذا توزع اللوحات والهواتف الذكية والاشتراكات الهاتفية على البرلمانيين ولا توزع على التلاميذ ؟
اما التعليم عن بعد فيتطلب الانترنت بصبيب عالي فالمرجوا اهداء للتلاميد و الطلبة اشتراكات مجانية او بثمن رمزي
اما التعليم الحضوري فالقسم يجب ان يحتوي 16 تلميذ فقط
وهذا الذي لن تستطيعوا توفيره
صحة ابناءنا فوق كل اعتبار .الاهم هو استمرار الدراسة ولو بنصف المقرر الدراسي.
الحمد لله هناك بشائر بوجود اللقاح اوائل السنة القادمة ادن لما التسرع.
الحالة الوبائية غير مستقرة الان لكترة التحاليل وايضا لعودة العجلة الاقتصادية للدوران وعليه فارتفاع الاصابات عادي لانه اصبح هناك تجمع للناس في مقرات العمل ةالشواطئ وووسائل النقل.
التفويج والتناوب وتخفيف الوحدات الدراسية والغاء بعض المواد التكميلية مع استغلال امثل للتوقيت المدرسي ولكل البنيات التربوية ولو اقتضى الحال ان يلج التلميذ الى الاقسام الدراسية لثلاثة أيام في الأسبوع فهو أمر كافي ولا مشكل انذاك ان كان التعليم عن بعد تكميليا....كما ان التعليم الحضوري ضرورة ملحة في البوادي واعالى الجبال وفيافي الصحراء
▪️مسؤول التعليم: تبغيو التعلم عن بعد.
▪️آباء التلاميذ: لا، حيتاش هادي ما قراية ما والو.
▪️مسؤول التعليم: تبغيو التعليم الحضوري؟
▪️آباء التلاميذ: لا، حيتاش كانخافو على ولادنا.
▪️مسؤول التعليم: ختارو لي بغيتو...
▪️آباء التلاميذ: علاش كاتهرب من المسؤولية؟
سنة بيضاء الاكثر واقعية
التعليم عن بعد يتطلب دعم الدولة لشراء الحواسيب على الأقل أن تستغني الدولة عن 20% TVA و TAXE douanière مع تقديم شهادة مدرسية
وايضا اشتراك الإنترنيت بصبيبة جيد أن لا يتجاوز 50 درهم في الشهر
بالإضافة الى أن المدارس الخصوصيةمظعوة أن تخفض قيمة الشهرية
هناك مغامرة كبيرة في اتخاد هاته القرارات الارتجالية
انا في حيرة من نفسي لما صرح به السيد الوزير من امكانيه التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.
فالأول يجب موافقة مسبقة من الآباء يعني تحملهم المسؤولية كاملة لا قدر الله في حال الإصابة بهذا الوباء.
اما الاقتراح الثاني الا وهو التعليم عن بعد فلم نجني منه شيء والدليل من ابنائي الذين لم يستفيدو منه بل مازاد الطين بلة جشع المدارس الخصوصية التي طالبت القسط الشهري بأكمله.
نحن في حيرة هل نختار التعليم الحضوري ام عن بعد على الرغم من كون احلاهما مر في ظل تفاقم الوضع الصحي.
في الاخير نسال الله ان يرفع عنا هاذا الوباء انه سميع مجيب. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا تعذر توفير كل ذلك، يجب اعتماد التعلم عن بعد لكلا القطاعين العام و الخاص لكي لا نجد أنفسنا أم كارثة حقيقية بعد أسبوعين أو ثلاثة من الدخول؛ علما أن دائرة الوباء تتسع و لا تضيق. الحياة و الصحة العامة قبل كل شيء.
و يجب أن نجتاز هذه الجائحة و نحن مازلنا هنا؛ مع تخفيض الخسائر البشرية لأدنى حد ممكن. ألمانيا و اليابان دمرتا كليا في الحرب؛ و لم يمنعهما ذلك من النهوض بقوة أكبر مما كانتا عليه قبلها.
البلاغ الوزاري يطرح
خياران أحلهما مر
العصاب عن بعد أو تعليم الحضوري
الأول غير ناجع و الخيار الثاني مغامرة غير محسوبة
الحل واضح و يطرح نفسه
تأجيل الدخول المدرسي إلى شهر نونبر
التهور نتائجه ستكون وخيمة .
الحلول الواقعية تكون غالبا أكثر نجاعة .