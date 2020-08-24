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الرئيسية | مجتمع | الجامعة الوطنية للصحة تخوض احتجاجات في شتنبر

الجامعة الوطنية للصحة تخوض احتجاجات في شتنبر

الجامعة الوطنية للصحة تخوض احتجاجات في شتنبر
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 غشت 2020 - 07:48

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض وقفات احتجاجية جهوية في فاتح شتنبر المقبل، ووقفة وطنية أمام وزارة الصحة في العاشر من الشهر ذاته.

وأفاد بيان للجامعة بأن هذا الاحتجاج يأتي نظرا لـ "عدم تحمل وزارة الصحة مسؤوليتها في وقف الاحتقان باتخاذ إجراءات تساهم في رد الاعتبار للأطر الصحية في مواجهة كورونا".

ودعت الجامعة الوطنية للصحة، في بيانها الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه إلى "مواصلة دعم كافة المحطات النضالية المستقلة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، على المستويين المحلي والوطني".

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