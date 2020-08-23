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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1537 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1537 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 52.349 في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.706.521 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 888، وتم التأكد من 1303 حالات شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 36.343 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
وإلا سيتكرر سيناريو عيد الأضحى بشكل مضاعف.
ارتفاع عدد الإصابات وعدد الوفيات مع الدخول المدرسي وما يرافقه من انتقال الأساتذة من مقرات سكناهم إلى مقرات عملهم يعني حدوث كارثة بدون شك.
هل فعلا أرقام الإصابات ترتفع بهذا الشكل الكبير و المفرط؟ أو أن الأمر يتعلق بمؤامرة لتهويل الوضع و إثارة الرعب، لتسهيل جعل المغاربة فئران تجارب اللقاح الصيني؟ خصوصا و أن لوبيات صناعة الأدوية بالمغرب ستغزو السوق الإفريقية بمباركة من منتجي اللقاح الصينيين، و ستحقق بذلك الطرفين الأرباح الطائلة؟؟؟!
عموما الوقاية لا مناص منها، ليس فقط الكمامة، بل كل الإجراءات الإحترازية الأخرى من تباعد جسدي و الحرص على النظافة الشخصية.
أما الحكومة المغربية أو الصين و مختبراتها أو منظمة الصحة العالمية أو الشركات العالمية المنتجة للأدوية و المنتجات الصحية، فكلها لا نثق بها و لا بإحصائياتها و لا بوعودها.
ثقتنا في لطف الله و مشيئته. فالحمد لله مستحقِ الحمد بلا انقطاع، ومستوجب الشكر بأقصى ما يستطاع، الوهابُ المنان، الرحيم الرحمن، المدعو بكل لسان، المرجو للعفو والإحسان، الذي لا خير إلا منه، ولا فضل إلا من لدنه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جميل العوائد، جزيل الفوائد، أكرم مسؤول، وأعظم مأمول، عالم الغيوب مفرّج الكروب، مجيب دعوة المضطر المكروب.
La catastrophe économique sociale etc etc
Voilà le résultat de l AID BSSEHA BOULFAF....
لاحول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
IL FAUT FERMER TOUS LES CAFÉS ET INTERDIRE DE FUMER DANS TOUS LES LIEUX PUBLICS
لا للارواح ولا للانهيار الاقتصادي.
فقط يجب الأخذ بتجربة دول أخرى سبقتنا . فقط. .
لا داعي للشرطة و العسكر .
لا يهتم بالكمامة وخاصة في الأسواق خاصنا مكبرات الصوت تتحرك من جديد