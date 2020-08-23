24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فيروس كورونا (5.00)

  2. غالبية أولياء "تلاميذ الخصوصي" يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي‬ (5.00)

  3. وهم الاندماج يغرق إسبانيا بـ"حريك جزائري استثنائي" في الصيف (5.00)

  4. المخدّرات توقع بشخصين في قبضة شرطة بنسليمان (5.00)

  5. هل يؤجّل المغرب الاستحقاقات الانتخابية لـ 2021 في آخر لحظة؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1537 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1537 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1537 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 23 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1537 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 52.349 في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.706.521 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 888، وتم التأكد من 1303 حالات شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 36.343 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - الوزاني الأحد 23 غشت 2020 - 18:09
لا بديل عن تطبيق الحجر الصحي بشكل صارم وتأجيل الموسم الدراسي حتى تتضح الرؤية.
وإلا سيتكرر سيناريو عيد الأضحى بشكل مضاعف.
ارتفاع عدد الإصابات وعدد الوفيات مع الدخول المدرسي وما يرافقه من انتقال الأساتذة من مقرات سكناهم إلى مقرات عملهم يعني حدوث كارثة بدون شك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
152
2 - لم يعد لدينا وقت الأحد 23 غشت 2020 - 18:10
نحن ذاهبون إلى نقطة اللاعودة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
3 - يونسي الأحد 23 غشت 2020 - 18:11
هذا من تبعبيات العيد البؤر اصبحت منتشرة في البوادي ايوة فكها يا من وحلتيها وحتى بنادم عارف المرض كاين وجلس كيتزاحم في الكيران ايام العيد ومشاو داو واليدهم الوباء الله يلطف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
4 - التعليم لابد أن يستمر الأحد 23 غشت 2020 - 18:11
التأجيل أو سنة بيضاء ليسو بالحل..... نحن في جائحة و لا أحد يعلم متى ستنتهي..... هل بعد أشهر أو بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة ؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-73
5 - مغربية الأحد 23 غشت 2020 - 18:11
يعرف المغرب موجة ثانية وعنيفة من تفشي فيروس كورونا، وسواء كان فيروسا طبيعيا أو مصنعا، فالسبب غير مهم، المهم النتيجة والنتيجة هي أن المغرب فقد السيطرة على تفشي الفيروس، لا نستطيع أن نلقي اللوم على الحكومة فقط أو على المواطنين فقط، فالمسؤولية مشتركة شاء من شاء وأبى من أبى ،المهم في هذه المرحلة هو البحث عن حل وليس القاء اللوم على فئة أو أخرى، هذا ليس وقت تضييع الوقت في كيل الاتهامات التي لا تقدم ولا تؤخر، أنصحكم لوجه الله بأن تنتبهوا لما تأكلون فمناعتكم هي السلاح ضد هذا الوباء، ومناعتهم تعتمد على ما تأكلون وعلى نمط حياتكم ونومكم، فقللو الاكل وابتعدوا عن الوجبات الجاهزة واطبخو طبخا صحيا في المنزل وناموا بعد صلاة العشاء واستيقظوا عند الفجر وصوموا قدر ما تستطيعون، نظفوا أجسادكم من السموم والمبيدات والمضافات الغذائية التي تنهك مناعتكم، مناعتكم ثم مناعتكم ثم مناعتكم، فلينظر كل شخص لما يأكل وأوقفوا عادة السهر المقيتة المهلكة للبدن وابتعدوا عن كل الاشخاص السلبين الذين يوترونكم ولا نفع فيهم لا دنيا ولا آخرة، دمت وإياكم جميعا في حفظ الله وهو خير الحافظين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
176
6 - عابر سبيل الأحد 23 غشت 2020 - 18:11
الوضع الحالي لا يبشر بالخير. الله يلطف بنا وصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
7 - المكناسي الأحد 23 غشت 2020 - 18:11
فالدخول المدراسي سنسجل 2000 حالة فما فوق والبؤر المدرسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
8 - رشدي افورار الأحد 23 غشت 2020 - 18:11
المرجو من السلطات المعنية أن تقوم بإرجاع الحجر الصحي لي الحد من انتشار الوباء لأن الحالات المؤكدة أصبحت مخيفة كثيرا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
9 - مواطنة تحب بلدها الأحد 23 غشت 2020 - 18:12
اللهم ارفع عنا هذا الوباء الخطير ،إنك سميع عليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
10 - عبد العالي الأحد 23 غشت 2020 - 18:12
اللهم ارفع عنا هاذا البلاء يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
11 - المهاجر الأحد 23 غشت 2020 - 18:12
صراحة ما يقلقني ‏....وهو تزايد عدد الحالات لبلادنا، ‏أتمنى أن تصل رسالتي ‏لمن يهمه الأمر. ‏من يحسب الريح ‏يجني العاصفة، ، ‏بعض السياسات المتعمدة ‏التي كان هدفها ‏خلق شعب معين ‏دواء اهداف معيَّة ،‏الدولة تجني ثمار ما حصدت . ‏أتمنى العدول عن السياسات ‏الماضية ونهج سياسات جديدة ‏هدفها خلق شعب واعي وطموح من أجل هذا الوطن. ‏ونسأل من الله عز وجل أن يبعد علينا هذا الوباء ورحم الله موتانا المسلمين اجمعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
12 - فففلفل الأحد 23 غشت 2020 - 18:12
لا حول ولا قوة الا بالله ياا ربي يرفع علينا هاد الباء لي معايا لايك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
13 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 23 غشت 2020 - 18:13
نختار الوقاية، لكننا أيضا نريد الحقيقة.
هل فعلا أرقام الإصابات ترتفع بهذا الشكل الكبير و المفرط؟ أو أن الأمر يتعلق بمؤامرة لتهويل الوضع و إثارة الرعب، لتسهيل جعل المغاربة فئران تجارب اللقاح الصيني؟ خصوصا و أن لوبيات صناعة الأدوية بالمغرب ستغزو السوق الإفريقية بمباركة من منتجي اللقاح الصينيين، و ستحقق بذلك الطرفين الأرباح الطائلة؟؟؟!
عموما الوقاية لا مناص منها، ليس فقط الكمامة، بل كل الإجراءات الإحترازية الأخرى من تباعد جسدي و الحرص على النظافة الشخصية.
أما الحكومة المغربية أو الصين و مختبراتها أو منظمة الصحة العالمية أو الشركات العالمية المنتجة للأدوية و المنتجات الصحية، فكلها لا نثق بها و لا بإحصائياتها و لا بوعودها.
ثقتنا في لطف الله و مشيئته. فالحمد لله مستحقِ الحمد بلا انقطاع، ومستوجب الشكر بأقصى ما يستطاع، الوهابُ المنان، الرحيم الرحمن، المدعو بكل لسان، المرجو للعفو والإحسان، الذي لا خير إلا منه، ولا فضل إلا من لدنه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جميل العوائد، جزيل الفوائد، أكرم مسؤول، وأعظم مأمول، عالم الغيوب مفرّج الكروب، مجيب دعوة المضطر المكروب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
14 - مغربي حر الأحد 23 غشت 2020 - 18:13
لطفاك يا رب اللهم اعفو عنا من هذا الوباء والبلاء يا رباه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
15 - التاغي الأحد 23 غشت 2020 - 18:14
يجب إغلاق المدن و ليس المحلات التجارية،، يجب ابتكار حجر صحي يراعي الصحة و الاقتصاد ،، و يجب ردع كل متهاون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
16 - Doc الأحد 23 غشت 2020 - 18:14
Le confinement pas d autres solutions
La catastrophe économique sociale etc etc
Voilà le résultat de l AID BSSEHA BOULFAF....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
17 - الزرهوني الأحد 23 غشت 2020 - 18:14
اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارحم من قال بعد مني تربح،انا بغيت التقار،فوتني وأعجبني التساع،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
18 - المراكشي الأحد 23 غشت 2020 - 18:14
انتهى الكلام... و سأكتفي عن متابعة الاحصائيات و سأدخل نفسي و أهلي في حجر صحي إلى أن تمر هذه الجائحة... لا نصائح و لا حريق الراس... الكل يعرف الصواب من غيره...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
19 - sauf الأحد 23 غشت 2020 - 18:14
خدوا الأمور بجدية فالوباء في انتشار سريع فبعد عيد الأضحى الدخول المدرسي على الأبواب نرجوا من الله ان يلطف بينا و ينجينا من هذا الوباء ومزيد من الصبر والحيطة والحذر والالتزام بالطوارئ الصحية والنظافة والابتعاد عن الاختلاط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
20 - التأجيل مضيعة للوقت الأحد 23 غشت 2020 - 18:15
للذين يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي إلى يناير.....هل الجائحة ستنتهي في يناير؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
21 - الحل الأحد 23 غشت 2020 - 18:15
يجب اصدار فتوى اسلامية شرعية تجرم عدم ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة وتعتبر من الكبائر وعقابها عند الله أشد وأبقى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - عبدالله الأحد 23 غشت 2020 - 18:15
يجب تطبيق التدابير الاحترازية للحيلولة دون هذا الوباء وتأجيل الدراسة إلى غاية انقطاع هذا الوباء والا فالحجر الصحي هو الحل الأنسب لتفادي الإصابات اليومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
23 - المجلي الأحد 23 غشت 2020 - 18:15
لن تستطيع المستشفيات تحمل الاعداد اليومية مهما كان حجمها اللهم كون في عون الاطباء و الممرضين
لاحول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
24 - متذمر الأحد 23 غشت 2020 - 18:15
ومازال بعض "العلماء"من المواطنين يفكرون ويخمنون وينظرون ويخرجون إلينا بنتيجة "مبهرة" مفاذها أن كورونا ليست سوى كذبة!!! اللهم نور عقولنا واشف أجسادنا بعد أن تشفي نفوسنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
25 - Zohair الأحد 23 غشت 2020 - 18:15
خلال ال24 ساعة الماضية, عدد الحالات التي تتلقى العلاج ازداد ب 204 فقط على كامل التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة. فالنحمد الله ونشكره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
26 - البيضاوي الأحد 23 غشت 2020 - 18:16
حان الوقت لتشديد الاجراءات قبل الانهيار لا قدر الله خاصة توقيت الاقفال فرغم تحديد الوقت في العاشرة فإن المتهورين ما زالوا يتجولون و يتجمعون في الازقة و الشوارع ليلا بدون ادنى شروط الوقاية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
27 - korona الأحد 23 غشت 2020 - 18:16
يا ربي ارفع هاد الوباء لي بغا تزول كورونا لايك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - Abou Mohamed الأحد 23 غشت 2020 - 18:16
المرجو تدخل ملكي عاجل لوضع خارطة طريق صارمة. الضرب بيد من حديد على حكومة معدومة تذهب بنا إلى الهاوية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
29 - YOYO الأحد 23 غشت 2020 - 18:17
الملاحظ كثرة الاصابات بكورونا حتى الجهات التي سجلت قبل العيد اعدادا قليلة مثل جهة درعة نافيلالت، والذي يلفت النظر ان هذه الجهة ينتمي اليها فئة كبيرة من عمال البناء الذين التحقوا بجهة درعة ثم انتشروا بعد العيد الى العديد من المدن فهل انتبهت السلطات الى اخضاع عمال البناء الى التحاليل وحث المقاولين على ذلك وليس الاهتمام فقط بالمقاولات الصناعية والتجارية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - عزيز تامسنت الأحد 23 غشت 2020 - 18:18
اصبح ضروري من حجر صحي صارم لكن لا يجب أن يتجاوز 15يوما وذلك اخذا بعين الاعتبار الحلة المادية للفرد. اصبحنا مضطرين بقبول٢الحجر الصحي لان المستشفيات في ربوع الوطن ستصبح ممتلئة هذ الاسبوع في ابعد تقدير نضرا للحالات المرضية وكذا التي تحتاج إلى متابعة طبية زد على ذلك الأطر الصحية المنهكة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - BOHI FES الأحد 23 غشت 2020 - 18:18
AUCUNE SOLUTION POUR FAIRE ABAISSER CE CHIFFRE SANS LE CONFINEMENT
IL FAUT FERMER TOUS LES CAFÉS ET INTERDIRE DE FUMER DANS TOUS LES LIEUX PUBLICS
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
32 - rachid الأحد 23 غشت 2020 - 18:19
أوددي آش غانقول ليكم هادشي تزاد ملي بدا بنادم كيسافر باش يدوز لعوطلا و يعيد مع عائلتو ــــــ بمعنى فأيام العيد ـــــ كن غي تلغى هاد العيد هاد لعام كن راه حنا بيخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - عدم الدارسة اخطر الأحد 23 غشت 2020 - 18:19
بريطانيا:التغيب عن المدارس اخطر على الأطفال من كرونا.يجب الدراسة والتعايش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
34 - الجوهري الأحد 23 غشت 2020 - 18:19
يارب نسألك الرحمة و المغفرة لموتانا و الصبر و السلوان لدويهم و ارفع هذا البلاء عن وطننا و كل الإنسانية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
35 - younes الأحد 23 غشت 2020 - 18:20
هذه هي التصرفات الصبيانية للحكومة , من اعطاكم الحق لتفرضو علينا احتفالات العيد الاضحى دون اخذ استشارة الشعب , العيد الاضحى هو السبب في هذه الكارثة , الشعب المغربي ليس بقطيع من الغنم لكي لاتتشاورون معه , من انتم لتفرضون علينا الاحتفالات العيد ونحن لانريدها,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الأحد 23 غشت 2020 - 18:20
الذين يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي يريدون عطلة مفتوحة لا يعرفون نهايتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
37 - يونس بركاوي الأحد 23 غشت 2020 - 18:20
تبعات عيد الاضحى تتوالى تباعا . تسيير جد هاوي للحكومة . كان الاحرى إلغاء العيد و تشديد العقوبات على خارقي التباعد . صرنا اسوء من ايطاليا في الحصيلة اليومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
38 - احمد الأحد 23 غشت 2020 - 18:20
لا فائدة من حالة الطوارئ الصحية إذا لم تكن مرفقة بعدد كبير من التحاليل المخبرية وبنية تحتية صحية قادرة على استيعاب وعزل العدد الكير من المصابين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
39 - medmod الأحد 23 غشت 2020 - 18:20
الكل يقول ان سوء التدبير الحكومي فعلا هذا ما وقع الزلة الاولى تتجلى في رءيس الحكومة حين قال لا اهمية للكمامة انها لا تقي من المرض والتاني هو حيث اعلنت الحكومة ان العيد سيكون والثالة هي اعطاء اوامر باغلاق تام على المدن في اخر لحظة . والان يقول وزير التعليم الدراسة ستكون عن بعد والذهاب الى المدرسة اختياري واش فهتوا شي حاجة . حكومة تتخبط قرارات من هنا ومن هنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
40 - فوق السحاب الأحد 23 غشت 2020 - 18:21
السلام عليكم ..سيناريو نعرف أحداثه قبل وقوعها لما لم يلتزم البعض بوضع الكمامات ..و كثرة بوس و عنق و كثرة نمشي نعايد خالتي و دار عمي ..لما اصحاب المعامل ماقدروش يوفرو كمامات و لا معقمات و لا اجواء مناسبة للعاميلين لا تباعد و ف بلايص مغلقة ...الخلاصة الهضرة كثيرة كلنا مسؤولين على هادشي لي وصلنا ليه بداية من رئيس الحكومة إلى المواطن البسيط و السلام عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
41 - yassine الأحد 23 غشت 2020 - 18:22
ردا على الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتأجيا الدخول المدرسي. واش ولفتو الراحة والصالير ؟ حتى لاين غادي يتأجل هاد الدخول المدرسي؟ الوباء حتى واحد معارف امتى غادي يسالي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
42 - من يغيره الأحد 23 غشت 2020 - 18:22
هناك مشاكل في الأقنعة التي لا رقيب عليها هي سبب في ارتفاع الحالات.كمامات قاتلة هي سبب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
43 - المرابط الأحد 23 غشت 2020 - 18:22
فين غادييين، فين أوا غاديين ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
44 - أمازيغي من صفرو الأحد 23 غشت 2020 - 18:25
إن المغرب يحتاج إلى عقول مدبرة.
لا للارواح ولا للانهيار الاقتصادي.
فقط يجب الأخذ بتجربة دول أخرى سبقتنا . فقط. .
لا داعي للشرطة و العسكر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - ايمداحن الحسن الأحد 23 غشت 2020 - 18:25
نطلب من الله أن يرفع عنا الوباء، وندعوا جميع المغاربة إلى الابتعاد عن فكر المؤامرة فالفيروس حقيقة لا يمكن مواجهته إلا بالوقاية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
46 - ؟؟؟؟؟؟؟ الأحد 23 غشت 2020 - 18:26
الذين يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي يريدون عطلة مفتوحة لا يعرفون نهايتها.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
47 - amal الأحد 23 غشت 2020 - 18:27
إذا وفرتم الحواسيب و الأنترنت بالمجان أفضل التعليم عن بعد، ساعدو الشعب المقهور!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - ملاحظ الأحد 23 غشت 2020 - 18:27
نحن نجني ثمار تحركات عيد الأضحى و الموجة التالية قادمة بعد أسبوع بسبب تحركات الكثيرين خلال العطلة هذه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - safae الأحد 23 غشت 2020 - 18:27
قبل ما يقدم الحصيلة الوباءية كنطلب من الله باش تكون عدد الإصابات منخفضة ولكن كل نهار ينسيك فلاخر. كنطلب من المواطنين يلتازموا بالنضافة والتباعد ورتداء الكمامات ويجلس فديرهم باش نقضو على هاد الوباء الفتاك.عفاكم عفاكم ديرو الاحتياطات اللازمة باش نقضو على هاد الوباء. باش الامور ترجع كما كانت ونرجع لدراسة ديالنا ونخرجوا من ديرنا بلا منخفوا عافكم. كنطلب نرجعوا للحجر الصحي شي شهر باش نقضو على هاد الوباء الفتاك يارب ترفع علينا هاد الوباء أ مين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - سعيد الأحد 23 غشت 2020 - 18:28
الى متى سيبقى القطاع الصحي الخاص يتفرج. اين الحس او الواجب الوطني. ام ان دورهم في جمع الاموال ووقت الطوارئ في البلاد يتفرجون على القطاع العام يعاني. على الدولة فرض دخول القطاع الخاص بدوره في معالجة المرضى مع اتخاذ تدابير وقائية جيدة.... أم أن القطاع الخاص لايهمه الوطن والمواطنين؟؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - aziz الأحد 23 غشت 2020 - 18:29
لازلت لم أستوعب ماذا ينتظر كبار المسؤولين في المغرب من فرض تدابير الحجر الصحي الشامل، فالوضع كارثي بما يحمله ذلك من معنى، فالحل الوحيد هو عودة الحجر الصحي وبصورة مشددة كي ينضبط الجميع ونتحكم فيما ٱستفحلت إليه الحالة الوبائية، لا مفر من إرجاع الناس إلى المنازل، وحسم الجدل حول التعليم بإقرار سنة بيضاء حتى ظهور لقاح فعال. الحل واضح والهروب إلى الأمام لن يزيدنا إلى كوارث صحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - محمد الأحد 23 غشت 2020 - 18:31
كيف ما كان هدا اصل وفصل هدا الفيروس ،فانه حقيقة تتجول بينا و تنتقل من شخص الى شخص وقدرته على الفتك تزداد وليس لنا من حل الا الكمامة ثم الكمامة وأكد على التوعية ثم التوعية لازال الكثير
لا يهتم بالكمامة وخاصة في الأسواق خاصنا مكبرات الصوت تتحرك من جديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 52 | عرض: 1 - 52

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.