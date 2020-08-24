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تطوان تتصدر الشمال في الإصابات "كورونا" الجديدة

تطوان تتصدر الشمال في الإصابات "كورونا" الجديدة
أيوب صدور من تطوان
الاثنين 24 غشت 2020 - 05:47

رفعت 79 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، خلال الـ24 ساعة الماضية، حصيلة جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 9174 إصابة منذ بداية الجائحة، بما يمثل نسبة 17.52 في المائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.

الإصابات الجديدة المعلنة توزعت إلى 6 مناطق جغرافية، تصدرها إقليم تطوان بـ34 حالة، وعمالة طنجة أصيلة بـ20 إصابة، ثم إقليم الحسيمة بـ10 حالات جديدة، إضافة إلى 7 حالات بالمضيق، و5 حالات بالعرائش، و3 حالات بشفشاون.

وتزامنا مع ذلك، أعلنت الجهة عينها تماثل 126 مصابا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي 7894 شخصا، بنسبة تعافٍ وصلت إلى 86 في المائة من مجموع الحالات المؤكدة منذ ظهور الوباء.

واستأثرت عمالة طنجة أصيلة بمعظم حالات الشفاء المعلنة بالجهة، بتسجيلها تعافي 86 شخصا من الفيروس. كما سجلت 26 حالة شفاء بتطوان، و13 بالعرائش، وحالة شفاء واحدة بوزان. فيما رفعت 4 وفيات عدد ضحايا الفيروس إلى 212 حالة، ضمنها 3 وفيات جديدة بتطوان، ووفاة واحدة بمدينة طنجة.

وبهذه المعطيات الجديدة بلغت نسبة الإماتة 2.31 في المائة، في الوقت الذي بلغ عدد المرضى قيد العلاج 1055 شخصا، يتوزعون على الشكل التالي: 480 حالة بطنجة أصيلة، و304 حالات بتطوان والنواحي، إضافة إلى العرائش بـ111 حالة، والحسيمة بـ102 حالة، ووزان بـ35 حالة، ثم شفشاون بـ23 حالة.

وتهيب المديرية الجهوية للصحة بجميع المواطنات والمواطنين بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والعمل على التطبيق الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي، وتفادي التجمعات غير الضرورية، والالتزام التام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية بكل وطنية ومسؤولية. بالإضافة إلى اعتماد الإجراء الجديد، المتمثل في التطبيق الهاتفي "وقايتنا" لمحاربة ووقف انتشار فيروس "كورونا المستجد".

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