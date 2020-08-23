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أمزازي: صحّة التّلاميذ أولى الأولويات.. ولن نلغي الامتحان الجهوي‎

أمزازي: صحّة التّلاميذ أولى الأولويات.. ولن نلغي الامتحان الجهوي‎
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 23 غشت 2020 - 23:58

طمأن سعيد أمزازي، وزير التّربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأسر المغربيّة بخصوصِ ظروف الدّخول المدرسي المقبل، مؤكّداً أنّه سيعملُ "على ضمان استفادة التّلاميذ من حقّهم في التّمدرس والحفاظ على صحّتهم"، واصفًا هذا الرّهان بـ"أولى أولويات الوزارة".

أمزازي الذي حلّ ضيفاً مساء الأحد على قناة الأولى، أكّد في كلمتهِ أنّ "القرار الذي اتخذته الوزارة بشأن الدّخول المدرسيّ المقبل ارتكزَ على آليتين: "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية للشّروع في هذا الموسم الدّراسي من خلال الدّروس المصورة وبثها على التلفزيون والمواد الرقمية والأقسام الافتراضية"، وتوقّف عند تجربة السّنة الماضية التي تم الاعتماد فيها على التّعليم الافتراضي كآلية "فريدة من نوعها".

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أنّ "الآلية الثّانية تتمثّل في توفير تعليم حضوري بالنّسبة للأسر التي ترغبُ في إرسال أبنائها إلى المدارس"، مؤكّداً أنّ "الاختيار بين الآليتين سيكون ابتداء من فاتح شتنبر، حيث على الأسر تعبئة استمارة بوابة "والي" أو زيارة المؤسّسة التعليمية لاختيار الآلية المناسبة".

وقال أمزازي، الذي حل على غرفة الأخبار لتوضيحِ قرارهِ بشأن الدّخول المدرسي المقبل، إنّه سيعملُ "على تقليص عدد التّلاميذ في الأقسام واستعمال جدولة زمنية ملائمة تزاوج بين الآليتين".

وأكّد وزير التّربية أن التعليم الحُضوري يجب أن يخضعَ لضوابط صحيّة "صارمة"، ابتداء من وضع الكمّامة للتلاميذ انطلاقا من الخامسة ابتدائي، لأنّ المنظمة الصحية العالمية تعفي التلاميذ أقل من الخامسة من وضع الكمامات لأنّهم أقل عرضة للمرض، مع تقليص العدد وضمان شروط النظافة الجماعية والفردية وتعقيم المؤسسات.

وأكّد أمزازي أنّ الوزارة عملت على بلورة مخطط متكامل لصيغ تربوية لتدبير الموسم الدراسي الحالي وفق الوضعية الوبائية، قائلاً: "ارْتكزنا على ثلاث فرضيات: تحسّن الوضع الوبائي في البلاد، والعودة إلى الحياة الطّبيعية، وبالتّالي دخول دراسي عادي بدون مشاكل صحّية. والفرضية الثانية تحسّن الوضعية الوبائية، ولكن الالتزام بالتدابير الوقائية، ثمّ الفرضية الثالثة التي تتعلّق بالوضعية الحالية، والتي تستدعي تطبيق التعليم عن بعد".

واعترف الوزير ذاته بأنّ الوضعية الوبائية "مقلقة" في البلاد مع ارتفاع المصابين والوفيات، مشيرا إلى أنها "تحتّم علينا المزج بين التّعليم عن بعد والتّعليم الحضوري وفقا لبرتوكول صحّي صارم". وتابع قائلا: "لنا مسؤولية في توفير تعليم حضوري في ظروف آمنة، وفقاً لتدابير صارمة من تشوير، وولوج للمؤسسة ومغادرتها، وكذا عدد التّلاميذ في القسم حسب مساحة حجرات الدّراسة".

وبخصوص ضعف الصّبيب في العالم القروي، قال أمزازي إن "هناك تدابير بشراكة مع وزارة الصّناعة، التي أطلقت مبادرة مجانية الولوج للمواقع الإلكترونية التي تستعمل التعليم عن بعد، كما أن هناك حلولا أخرى لتوطين الدروس في مواقع خاصة يمكن الولوج إليها بالمجان".

وأشار أمزازي إلى أنّ "عملية تنظيم الجدول الزّمني للأستاذة مخوّلة لمدراء المدارس"، مبرزاً أنّ "الصيغ التربوية المقترحة ستكون بنفس المستوى في المؤسسات الخاصة والعمومية". وأضاف أنّ "المؤسسات الخاصة مطالبة باقتراح خدمة التعليم عن بعد والتعليم الحضوري في ظروف آمنة".

وبالنّسبة للامتحان الجهوي، قال أمزازي إنّ "الامتحان الجهوي لا علاقة له بانتقال التلاميذ من السنة أولى باكالوريا إلى السنة الثانية". وأضاف أن هذا الانتقال يتم على مستوى مجالس الأقسام خلال شهر يونيو، مشيرا إلى أنّ "الامتحان الجهوي يتم احتسابه في نقطة الباكالوريا في السنة المقبلة بنسبة 25 في المائة، وبالتّالي لا يمكن إلغاؤه".

وأضاف أمزازي أنّ "جميع التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحان الجهوي والمسجلين في الموسم الدراسي المقبل سيدرسون السّنة الثانية باكالوريا بطريقة عادية"، مبرزاً أنّه "لا يمكن عرض 330 ألف تلميذ للخطر في ظلّ الحالة الوبائية الصعبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - hassan الاثنين 24 غشت 2020 - 00:14
نعم كان يجب تخصيص شهر شتنبر لجميع العمليات المتبقية في الموسم الماضي ،الجهوي و ما تبقى التعليم العالي .
تأجيل الدخول المدرسي حتى اكتوبر او نونبر. بعدها يبدأ الموسم بتقليص الحصص الدراسية الى النصف لامكانية تقسيم فصل الى فصلين ، إلغاء المواد الغير المعممة و الغير الأساسية خلال هدا الموسم.
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15
2 - للأسف الاثنين 24 غشت 2020 - 00:19
شخص حكيم قال لي يوما أن الدولة العميقة في المغرب تحارب بكل الوسائل أفضل و أذكى العقول في المغرب ... و تضع في الواجهة فقط أشخاص بذكاء محدود و إتضح لي في أزمة كورونا ... أنه كان يقول الحق كل الحق ...
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15
3 - Adam الاثنين 24 غشت 2020 - 00:20
وماذا لو اختارت اغلبية الأسر خيار التعليم الحضوري في الاستمارة التي ستوجه لهم انذاك كيف ييتم التعامل مع الأقسام المكتضة وهل معنى ذلك ان السلطة التربوية ستعيش شهورا من أجل اعداد استعملات الزمن وتوزيع الأساتذة ....ايها السادة لتكن رؤيتكم واضحة التعليم يجب أن يكون حضوريا وخيار الأحتراز واجب ولكن بالتفويج والتناوب والتخفيف من المواد والأستغلال الأمثل للبنية التربوية والأدارية بعيدا عن الغموص والتلكأ...فأن تكون لكم الجرأة في التعايش مع الوباء أفضل مز هدر وتدمير مستقبل جيل بأكمله
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7
4 - %%%% الاثنين 24 غشت 2020 - 00:21
la santé des gosses c important mais aussi l argent des parents qui payent pour des cours vertueles et aussi importante surtout dans les conditions cruelle et les licenciement des employés donc il est très impératif de nous aider surtout les monsualites qui nous cassent le dos .se n est si amzazi qui paye pour des cours vertueles et aussi faire la leçon a c enfants
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0
5 - نجمة الاثنين 24 غشت 2020 - 00:21
تلاميد اقل من خامسة ابتدائي لمكتبنش فيهم اعراض معديش عديو استاذ و المدير و استاذ يعدي عائلتو
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6
6 - كوبي كولي الاثنين 24 غشت 2020 - 00:22
فضيحة من العيار الثقيل قرار الوزارة ما هو إلا نسخة مترجمة عن قرار وزارة التعليم الفرنسية ابحتوا وتيقنوا بأنفسكم لتعرفوا الحقيقة
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10
7 - mounir الاثنين 24 غشت 2020 - 00:23
سيناريو العيد االاضحى سيتكرر مرة اخرى ,وماذا سيقع ان تم تاجيل الدراسة حتى ان تمر هذه السحابة, وان لم تمر هذه السحابة فلتكن سنة بيضاء, والله يقول لاتلقو بايديكم الى التهلكة,
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11
8 - zemmour الاثنين 24 غشت 2020 - 00:24
جاء في بلاغ الوزارة أن الأطفال ما بين 6 و 10 سنوات غير ملزمين بوضع الكمامات لأنه حسب منظمة الصحة العالمية غير معرضين للإصابة بالوباء،إذا فهذه الفئة يجب أن تستفيد من التعليم الحضوري،خصوصا وأنها الأكثر احتياحا للتتبع والعناية والمراقبة عن قرب من طرف الأساتذة،فلا أعتقد أن تلميذ المستوى الأول أو الثاني سيتمكن من الانخراط في التعليم عن بعد،أغلق هذا القوس لأقول أن السيناريو الأقرب إلى المنطق والواقع هو تأجيل الدخول المدرسي إلى أكتوبر أو نونبر حتى ينخفظ منحنى انتشار الوباء،غير هذا،فلا أظن ان التعليم عن بعد سيؤدي دوره،لاعتبارات عدة أهمها غياب الوسائل اللوجستية،هشاشة الأسر،غياب التغطية بشبكة الأنترنت،وسائل الوقاية ....الخ...نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء الخبيث الغادر.
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3
9 - simo الاثنين 24 غشت 2020 - 00:24
لماذا لا يتم تأجيل الدخول المدرسي شهرين على الأقل حتى تتسنى لسيادتكم ولحكومتكم الوقوف على الحالة الوبائية إن كنتم فعلا تهمكم صحة التلاميذ . ام هناك ضغط من طرف اللوبي للمؤسسات الخاصة من أجل تأدية الواجبات من طرف الآباء وبالتالي ضمان تأدية واجبات السنة كاملة كما فعلت حكومتهم في العيد الأضحى (طلع كول الكرموس نزل شكون للي قالها ليك). قهرتونا
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6
10 - محمد الاثنين 24 غشت 2020 - 00:26
الوزارة أخدت بعين الاعتبار المدارس الخاصة و المدارس الفرنسية لذلك قررت أن تكون الدارسة الحضورية اختيارية بمعنى أن لا تفلس هذه المدارس
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4
11 - Said الاثنين 24 غشت 2020 - 00:27
نحن مع تاجيل الدخول المدرسي و ادعو الاسر عدم المغامرة بابنائها. لا تلقو بانفسكم الى التهلكة. من الواضح ان سرعة انتشار الوباء في تزايد جد مقلق. المرجو عدم المساهمة في انتشار هدا الداء. لا تنصاعو وراء عديمي الضمير و لوبي المال و الثراء الجشع. لن نخسر شيئا ادا تاجل الموسم الدراسي حتى تتضح معالم هدا الوباء على الاقل حتى تنخفض سرعة الانتشار.
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5
12 - أستاذ مغربي الاثنين 24 غشت 2020 - 00:27
كلام خاوي لا أساس له من الصحة...موعدنا شهر شتنبر إن شاء الله و سنرى هذه القرارات و مشاكلها على سائر الأسر و الثلاميذ و أولياء الأمور
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2
13 - تلميذ حائر الاثنين 24 غشت 2020 - 00:28
ادعلاش هاد الكم الهائل من الانتقادات على قبل القرار دل دخول المدرسي .والناس كتقول لك من خليش ولادي ايمشيو ايقراو على قبل .باش ميتعاداو او هوما سافرو او تصيفو مع ولادهم او دخلو معاهم المول .او او او... ما كانوش خايفين دسك الساعة .لا حول ولا قوة الا بالله
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-3
14 - حكمة الاثنين 24 غشت 2020 - 00:29
انا بغيت نفهم اخوتي..كفاش يتلغى الامتحان باش ما نعرضوش حياة 330 الف للخطر ..ولكن نسمحو يمكن للملايين الالتحاق بالمؤسسات؟!! شخبط شخابيط لخبط لخابيط
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4
15 - gito الاثنين 24 غشت 2020 - 00:30
صحة الثلاميد هي تاجيل الدخول المدرسي الى اجل اخر ليس بالضروري ٧ سبتمبر
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4
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