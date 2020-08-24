فدرالية أولياء التلاميذ تدعو وزارة التربية إلى الحوار

إبراهيم مغراوي من مراكش

رفضت الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلامذة بالمغرب "الصيغة المبهمة لبلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول الدخول المدرسي المرتقب، وتحميل المسؤولية كاملة للآباء في اختيار الصيغة المناسبة للتعليم في الموسم المدرسي 2020ـ 2021".

وعبرت الفدرالية في بيان، توصلت به هسبريس، عن أسفها الشديد لـ"عدم اعتماد الوزارة المقاربة التشاركية في اتخاذ هذا القرار الذي يخص بالدرجة الأولى بناتنا وأبناءنا، من أجل إيجاد حلول مناسبة ووضع خارطة طريق واضحة تضمن حقوق التلميذات والتلاميذ".

ودعت الهيئة نفسها وزارة التربية الوطنية إلى "التريث وفتح باب الحوار مع كل مكونات المنظومة؛ بما يقتضي ذلك من تعديل وتوضيح للقرارات المتخذة".

"وجوب إشراك جميع المعنيين والشركاء، وضمنهم الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في اختيار الصيغة الممكنة للدخول المدرسي خلال هذه الأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أجرأتها على أرض الواقع، في احترام تام للتدابير الوقائية المفروضة" مطلب آخر لهذا التنظيم.

كما دعت الفدرالية نفسها إلى "تأجيل الدخول المدرسي في انتظار إيجاد نموذج تعليمي يحافظ على سلامة التلامذة، ويحترم مبدأ تكافؤ الفرص لأجرأته في أقرب الآجال؛ والإسراع بتحديد موعد الامتحان الجهوي تفاديا للانعكاسات النفسية بسبب الضغط الذي يعاني منه التلاميذ المعنيون".