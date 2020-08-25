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الرئيسية | مجتمع | المغاربة يعودون إلى التمسك بالتدابير الاحترازية ضد تفشي "كورونا‎"

المغاربة يعودون إلى التمسك بالتدابير الاحترازية ضد تفشي "كورونا‎"

المغاربة يعودون إلى التمسك بالتدابير الاحترازية ضد تفشي "كورونا‎"
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:00

عرف المغرب، خلال الأيام الأخيرة، عودة إلى تمسك عدد من المواطنين بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس "كوفيد 19"؛ فبات من الملاحظ ارتداء الكمامات في الشوارع وعودة إلى الحديث عن خطورة المرض، وهي العودة التي عززها وساهم فيها ارتفاع عدد حالات الإصابة بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وأيضا الخطاب الملكي الأخير الذي نادى بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات، ناهيك عن فرض عقوبات وغرامات مالية ضد عدد من المواطنين.

جمال الدين البوزيدي، طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة ورئيس العصبة المغربية لمحاربة السل والأمراض التنفسية، عبّر عن تفاؤله بشأن التغيرات الحاصلة بالشارع المغربي في الوقت الحالي، قائلا إن "رد فعل الشعب المغربي في الوقت الحالي هو إيجابي".

وتابع البوزيدي قائلا: "لقد وقع وعي نتيجة الصدمة لدى المواطنين بعد ارتفاع عدد الحالات، وبالتالي هناك رجوع وامتثال للأوامر والإجراءات الاحترازية للحد من المرض"، إضافة إلى أن الشعب تجاوب بإيجابية مع الخطاب الملكي الأخير؛ الأمر سيؤدي إلى محاصرة المرض.

وأوضح الطبيب الاختصاصي في الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة أنه "في البداية، تم استغلال النجاح الذي حققه المغرب في المرحلة الأولى لمحاصرة الوباء بشكل عكسي؛ وهو ما أدى إلى انتكاسة وإطلاق دعاية مفادها أن الأمر يتعلق بمجرد مرض وهمي".

وأشار المتحدث إلى أن عدد الإصابات كان محدودا جدا ولا يتجاوز ثمانية آلاف إلى حدود شهر يوليوز، فيما عدد الوفيات لم يتجاوز المائتين، وكان معدل العدوى أقل من 0,7 بالمائة؛ فيما حاليا تضاعفت الأرقام، وباتت الإصابات تعد بعشرات الآلاف، وارتفع أيضا عدد الوفيات، "وهذا كله نتيجة للتراخي والخلط بين رفع الحجر الصحي ونهاية المرض" يؤكد المتحدث.

ولفت المختص إلى أنه من الناحية الوبائية كل حالة وبائية لها رد فعلها، مفيدا بأن القرارات التي تتخذها اللجنة العلمية وجلالة الملك والدولة المغربية هي رهينة بالحالة الوبائية للمغرب.

ويتابع البوزيدي: "نتمنى أن لا نصل إلى حجر صحي كامل، إذ ستكون له نتائج كارثية ووخيمة على كل الجوانب سواء الجانب الاقتصادي والمالي والنفسي والاجتماعي، وسيكون من القرارات الأليمة والصعبة".

أما عن الأسباب التي قد تؤدي إلى عودة حجر صحي كامل فلخصها رئيس العصبة المغربية لمحاربة السل والأمراض التنفسية في قلة الإمكانيات، قائلا: "إمكانياتنا في المجال الصحي ومن حيث عدد الأطباء والممرضين والتقنيين محدودة، ولا يمكن مواكبة التزايد الكبير لعدد الحالات، كما أن عدد الأسرة في الإنعاش محدود".

وضرب البوزيدي مثالا بالمملكة المتحدة التي كانت قد بدأت في سياسة معينة في مواجهة الوباء من أجل تكوين مناعة جماعية؛ "لكنها لم تستطع، لأنه كان لزاما أن توفر أكثر من ثلاثين مرة الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لديها، وهو أمر غير ممكن" يقول المتحدث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ميلود الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:07
هل أصدق من قال أن مياه سيدهم حرازم ما فيها والو، ثم خرج علينا بعد شهور ليقول انها كانت ملوثة بجرثومة خطيرة؟؟
أقسم بالله العلي العظيم أني لا أصدق هذه الأرقام
أقسم بالله العلي العظيم أن هناك سياسة التهويل لشيئ في نفس يعقوب
الشعوب عااااااقت، و لي ما عجبو حال يسد عليه و ما يخرج حتى 2030 ، ما كاين لي أجبركم على الخروج.
حنا خارجين و عايشين، و إذا جاءت الموت، مرحبا بها، ما سارقين فوسفاط ما سارقين ذهب ما سارقين خزينة الشعب بميزانيات خيالية.
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-21
2 - visiteur الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:10
اتمنى ان يلتزم جميع المغاربة بالندابير الإحترازية و الله يرفع علينا هذا الوباء
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34
3 - مراكشي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:10
المغرب في ثلاث مراحل
_1 الدولة والشعب يتفقان على مواجهة الجائحة بكل جدية فتمت السيطرة على الوضع
-2 الدولة تنقض الاتفاق فتسمح بعيد الاضحى وتفضل الاقتصاد على صحة المواطن
-3 النتيجة مؤساوية....
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13
4 - المهدي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:10
حمد لله تحسنت حالة الوبائية بمدينتي الحبيبة " طنجة " ذالك راجع إلى إلتزام بوسائل الوقائية أتمنى أن ينتهي الوباء و نعود لحياتنا الطبيعية
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23
5 - سيمون الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:13
كما قلت في السابق جهل الشعب أشد من كورونا .
اي وعي تتحدتون عنه والجهل ينخر الشعب وخير دليل على كلامي هو المرأة المصابة بكورنا التي ضهرت في الفيديو تتلقى السلام من جيرانها قبل طلوعها في سيارة الإسعاف.
ارى المغرب كما أنه يعيش في حرب أهلية. للأسف لا يوجد من يحكم المغرب بقبضة من حديد لا تعليم لا صحة لا قانون ولهم يحزنون.
سيسفيق الشعب بخطورة كورونا عندما سيسمعون وفات ألف أو ألفين شخص في اليوم. والأيام بيننا.
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4
6 - لعناية الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:15
حتى هنا في الريصاني شفت الناس ملتزمين بزاف نقصو من السلام وا دارو الكمامة والتزمو بتعليمات السلطة والامن الوطني ولغاو الاعراس وا لكن الخطاب ديال صاحب الجلالة كان له الصدى الواسع في تحذير الناس من مغبة الاستهتار بخطورة هدا المرض نتمناو من الله الخير الله يبعد عنا هدت الوباء
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20
7 - مواطن الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:20
العام زين و الفيروس غادي يمشي و الارقام غادا تنزل، و غادي احلوا الحدود و غادا التراكس تغني للمغرب و قس على ذلك. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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0
8 - rachida الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:22
السلام عليكم.هكاك المغاربة.بينوا المعدن ديالكم النقي وحاولوا تلتازموا كثر بالتعليمات باش نخرجوا خلاص من هاد المرض.راه الدخول المدرسي قرب وغانصيفطوا ولادنا إلى الخطر إلا ماراجعناش ريوسنا ولتازمنا كثر بالاجراءات الأحتزازية التي ستحد من تفشي هذا الوباء.أنا بعدا حائرة وماعرفت آش ندير.إلا صيفط ولادي المدرسة خفت إتعاداو لي بهاد المرض. إلا درت ليهم التعليم عن بعد ما عنديش الإمكانيات ديالوا.بزز باش كانلقى الفلوس باش نشري ليهم الأدوات عاد نزيد عليهم جوج تابليطات والأنترنيت وأنا غير أرملة وما عنديش لي عاوني فالمسؤولية ديالهم ويلا مادرت ليهم لا تعليم الحضوري ولا تعليم عن بعد غايضيعوا فقرايتهم وهادشي لي مابغيتش خصوصا أنهم مجتهدين ومايستاهلوش إضيعوا فقرايتهم.والله إلا حرت وصافي
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9 - محمد الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:26
اخطر ماشاهدته وعلاقة بالموضوع المقاهي اثناء مباريات الكرة اما صراحة بدون دلك فالامور عادية يعني لاخوف /الخوف والتلفة والتصطية والتكليخة هو ساعة شي ماتش / الكرة اللعينة تبا/
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10 - mohamed الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:28
ههه الله إعز الحكام.المغاربة إلا ماوريتي ليهم العين الحمراء ماكايتقادوش واخا أنا مزال كانشوف على أرض الواقع بلي المغاربة مزال هما هما عايشين فالاستهتار واللامبلاة ديالهم يعني بالعربية تاعرابت هبالهم هو هبالهم.مزال مابغاوش إتبدلو ولا يتقادوا
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11 - حكيم الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:31
على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة بسبب سوء الأداء في مواجهة كورونا.
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12 - thami الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:34
تعليق على رقم 1
الافضل لك أن تلتزم الصمت لأن مثل هذه التعليقات هي من أوصلتنا إلى هذه الحالة ، كان الأولى ان تدعو الى اتخاذ التدابير الاحترارية لايقاف هذا الوباء الخطير ، أنا لا أفهم بعض الناس يشككون في الارقام ويشككون في الفيروس وكأنهم هم من يعالجون المرضى ويرفعون التقارير اليومية ألا تستحيون ؟ .
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13 - Bilal الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:39
بزاف ديال الناس كيبان لي ملتزمين وبعد حنا العائلة ديالي لتزمنا قبل مايتفرض الحجر الصحي في مارس ولكن المجهودات ديالنا كاملة ضعت حيت لحد الآن حنا باقين في منطقة 2 يعني مامشيناشي نلابحر ولا سافرنا.زايدون أنا من ماكنسكونشي تفالمغرب يعني باقي هنا محسور يلاه ليوما شريت تدكرة باش نطلع نطوكيو ..مشاتلي الخدمة والفلوس وبقيت بعيد على الزوجة ديالي هد المدة كاملة انا وولدي،كمل العام هنايا، لجيبتو معايا باش يشوف الوالدين ديالي وعائلتو في المغرب...تكرفيسة لتكرفست عمري ماعنساها .
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14 - haron الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:40
أخرج كل اليوم وأصافح الناس وأزور عائلتي وأسافر ولا أضع الكمامة إلا عندما ادخل الى المتجر ولم يصبني شيء اقسم بالله لا يخيفني هذا المرض حتى ولو اصبت به أعرف انني بإذن الله سأشفى في أيام لأنه ليس بالخطير كما نقول بالعامية لو كنا نخاف من الدجاج مانكلوهش قالك كورونا خطيرة pufff
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15 - Campo dchrif الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:46
لي عطا الله عطاه البكا وراء الميت خسارة في الوقت الدي كان فيه سكان هاديك المدينة لي في الشمال يحترقون في صمت داخل بيوتهم من حرارة الصيف كان شعب كازا يتكدس في الحافلات للدهاب الى شاطئ عين الدياب واالاستمتاع بالبحر الان حان الوقت لدفع الثمن كفى من الازدواجية والسكيزوفرينية كان عاجبكم الحال كتشفاو فاهل طنجة مدينة موبوؤة سدوها حان الوقت لاغلاق كازا اكبر بؤرة لكرونا واكبر بؤرة للاجرام والتشرميل كازا تساوي تيخوانا بالمكسيك
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16 - نور الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:46
ستبدأ التبريرات لانخفاض عدد الحالات رغم ان الحال في الواقع لم يتغير.
ارقام الوفيات ثابتة وهذا شي غريب .الحوادث الأمراض تجد كل يوم عددا ووفيات كورونا المعلنة تبقى ثابتة لمدة معينة .
مع اقتراب الدخول المدرسي ستنخفض المعطيات بشكل ملحوظ وبع شراء اللوازم وأداء ثمن التسجيل وتحريك العجلة ستعود الى الارتفاع ثم الشكوى من تصرفات المواطنين وبعدها الاغلاق و الدراسة عن بعد .
دير الكمامة وجلس فدارك وتسنى السادسة مساءا.
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17 - MAROCAIN الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:47
il faut maintenir la présence des autorités, gendarme et militaire dans la rue c'est le seule message que comprend les marocains, pour qu'il respecte la loi !!!! sinon croyez moi on va jamais s'en sortir
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