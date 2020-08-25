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كُتّاب وآراء
المغاربة يعودون إلى التمسك بالتدابير الاحترازية ضد تفشي "كورونا"
عرف المغرب، خلال الأيام الأخيرة، عودة إلى تمسك عدد من المواطنين بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس "كوفيد 19"؛ فبات من الملاحظ ارتداء الكمامات في الشوارع وعودة إلى الحديث عن خطورة المرض، وهي العودة التي عززها وساهم فيها ارتفاع عدد حالات الإصابة بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وأيضا الخطاب الملكي الأخير الذي نادى بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات، ناهيك عن فرض عقوبات وغرامات مالية ضد عدد من المواطنين.
جمال الدين البوزيدي، طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة ورئيس العصبة المغربية لمحاربة السل والأمراض التنفسية، عبّر عن تفاؤله بشأن التغيرات الحاصلة بالشارع المغربي في الوقت الحالي، قائلا إن "رد فعل الشعب المغربي في الوقت الحالي هو إيجابي".
وتابع البوزيدي قائلا: "لقد وقع وعي نتيجة الصدمة لدى المواطنين بعد ارتفاع عدد الحالات، وبالتالي هناك رجوع وامتثال للأوامر والإجراءات الاحترازية للحد من المرض"، إضافة إلى أن الشعب تجاوب بإيجابية مع الخطاب الملكي الأخير؛ الأمر سيؤدي إلى محاصرة المرض.
وأوضح الطبيب الاختصاصي في الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة أنه "في البداية، تم استغلال النجاح الذي حققه المغرب في المرحلة الأولى لمحاصرة الوباء بشكل عكسي؛ وهو ما أدى إلى انتكاسة وإطلاق دعاية مفادها أن الأمر يتعلق بمجرد مرض وهمي".
وأشار المتحدث إلى أن عدد الإصابات كان محدودا جدا ولا يتجاوز ثمانية آلاف إلى حدود شهر يوليوز، فيما عدد الوفيات لم يتجاوز المائتين، وكان معدل العدوى أقل من 0,7 بالمائة؛ فيما حاليا تضاعفت الأرقام، وباتت الإصابات تعد بعشرات الآلاف، وارتفع أيضا عدد الوفيات، "وهذا كله نتيجة للتراخي والخلط بين رفع الحجر الصحي ونهاية المرض" يؤكد المتحدث.
ولفت المختص إلى أنه من الناحية الوبائية كل حالة وبائية لها رد فعلها، مفيدا بأن القرارات التي تتخذها اللجنة العلمية وجلالة الملك والدولة المغربية هي رهينة بالحالة الوبائية للمغرب.
ويتابع البوزيدي: "نتمنى أن لا نصل إلى حجر صحي كامل، إذ ستكون له نتائج كارثية ووخيمة على كل الجوانب سواء الجانب الاقتصادي والمالي والنفسي والاجتماعي، وسيكون من القرارات الأليمة والصعبة".
أما عن الأسباب التي قد تؤدي إلى عودة حجر صحي كامل فلخصها رئيس العصبة المغربية لمحاربة السل والأمراض التنفسية في قلة الإمكانيات، قائلا: "إمكانياتنا في المجال الصحي ومن حيث عدد الأطباء والممرضين والتقنيين محدودة، ولا يمكن مواكبة التزايد الكبير لعدد الحالات، كما أن عدد الأسرة في الإنعاش محدود".
وضرب البوزيدي مثالا بالمملكة المتحدة التي كانت قد بدأت في سياسة معينة في مواجهة الوباء من أجل تكوين مناعة جماعية؛ "لكنها لم تستطع، لأنه كان لزاما أن توفر أكثر من ثلاثين مرة الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لديها، وهو أمر غير ممكن" يقول المتحدث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
أقسم بالله العلي العظيم أني لا أصدق هذه الأرقام
أقسم بالله العلي العظيم أن هناك سياسة التهويل لشيئ في نفس يعقوب
الشعوب عااااااقت، و لي ما عجبو حال يسد عليه و ما يخرج حتى 2030 ، ما كاين لي أجبركم على الخروج.
حنا خارجين و عايشين، و إذا جاءت الموت، مرحبا بها، ما سارقين فوسفاط ما سارقين ذهب ما سارقين خزينة الشعب بميزانيات خيالية.
_1 الدولة والشعب يتفقان على مواجهة الجائحة بكل جدية فتمت السيطرة على الوضع
-2 الدولة تنقض الاتفاق فتسمح بعيد الاضحى وتفضل الاقتصاد على صحة المواطن
-3 النتيجة مؤساوية....
اي وعي تتحدتون عنه والجهل ينخر الشعب وخير دليل على كلامي هو المرأة المصابة بكورنا التي ضهرت في الفيديو تتلقى السلام من جيرانها قبل طلوعها في سيارة الإسعاف.
ارى المغرب كما أنه يعيش في حرب أهلية. للأسف لا يوجد من يحكم المغرب بقبضة من حديد لا تعليم لا صحة لا قانون ولهم يحزنون.
سيسفيق الشعب بخطورة كورونا عندما سيسمعون وفات ألف أو ألفين شخص في اليوم. والأيام بيننا.
الافضل لك أن تلتزم الصمت لأن مثل هذه التعليقات هي من أوصلتنا إلى هذه الحالة ، كان الأولى ان تدعو الى اتخاذ التدابير الاحترارية لايقاف هذا الوباء الخطير ، أنا لا أفهم بعض الناس يشككون في الارقام ويشككون في الفيروس وكأنهم هم من يعالجون المرضى ويرفعون التقارير اليومية ألا تستحيون ؟ .
ارقام الوفيات ثابتة وهذا شي غريب .الحوادث الأمراض تجد كل يوم عددا ووفيات كورونا المعلنة تبقى ثابتة لمدة معينة .
مع اقتراب الدخول المدرسي ستنخفض المعطيات بشكل ملحوظ وبع شراء اللوازم وأداء ثمن التسجيل وتحريك العجلة ستعود الى الارتفاع ثم الشكوى من تصرفات المواطنين وبعدها الاغلاق و الدراسة عن بعد .
دير الكمامة وجلس فدارك وتسنى السادسة مساءا.