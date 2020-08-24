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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تضع آخر اللمسات على قانون ينظّم "التعليم عن بعد" بالمغرب

الحكومة تضع آخر اللمسات على قانون ينظّم "التعليم عن بعد" بالمغرب

الحكومة تضع آخر اللمسات على قانون ينظّم "التعليم عن بعد" بالمغرب
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 24 غشت 2020 - 13:00

أعلنت حكومة سعد الدين العثماني أنها بصدد إعداد مشروع مرسوم ينظم التعليم عن بُعد، وذلك مع بداية الدخول المدرسي 2020-2021، بهدف تقنين العملية التي فرضتها بقوة جائحة فيروس "كورونا" وتم الاعتماد عليها منذ مارس الماضي، ويرتقب أن تستمر خلال الدخول المدرسي المقبل.

ومباشرة بعد قرار المغرب تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعتماد منصة رقمية للتعليم عن بُعد، في إطار إجراءات احتواء فيروس "كورونا" المستجد.

هذا الإجراء اعتبر بمثابة تدشين لعملية كانت مطلب العديد من الحساسيات منذ مدة في المغرب؛ لكن بسبب غياب التجهيزات الضرورية لم يتم تفعيله إلى أن وجد المغرب نفسه ملزما بذلك بداية مارس 2020، لإنقاذ الموسم الدراسي.

وكشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأحد في "القناة الأولى"، أن تجربة التعليم عن بُعد سيتم استثمارها وتطويرها وتجويدها، مبرزا أنه "سيتم مأسسة هذا التعليم بالدخول الحكومي المقبل باعتماد مرسوم ينظم التعليم عن بُعد".

وفي الوقت الذي أكد فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هدف المرسوم هو إعطاء مكانة للتعليم عن بُعد، سبق للقانون الإطار المنظم للتعليم في المغرب، والذي جاء بعد الرؤية الإستراتيجية للتربية والتعليم 2020-2030، أن شدد على ضرورة "تنمية وتطوير التعلم عن بُعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري".

وينص القانون الإطار للتربية والتعليم على أنه "يتعين على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في القطاعين والخاص من تطوير موارد ووسائط التدريس والتعلم والبحث".

من جهة ثانية، أكد القانون الإطار ذاته على أهمية "تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية المساعدة لها"، معلنا أنه سيتم "إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميه".

وفي هذا الصدد، نص القانون الإطار للتربية والتعليم على ضرورة "تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها"، مشيرا إلى أنه سيتم "إحداث مختبرات الابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين متخصصين في هذا المجال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (73)

1 - مغربي قح الاثنين 24 غشت 2020 - 13:04
دابا الى كان نصف تلاميذ قسم بغاو التعليم عن بعد والنصف الاخر بغا التعليم الحظوري كيفاش غادي يدير معاهم الاستاذ؟؟؟؟
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21
2 - قارئ الاثنين 24 غشت 2020 - 13:05
تحية خاصة للكاريكاتير، يلخص بشكل واضح مهزلة التعليم عن بعد
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21
3 - حسن الاثنين 24 غشت 2020 - 13:05
واش القراية في الواتساب هي التعليم عن بعد
حرق الأعصاب وضياع الوقت بالنسبة للآباء. واش هاد الوالدين يمشيوا يخدموا ولا يجلسوا يتبعوا مع اولادهم في الواتساب
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24
4 - حسن أبو ميساء الاثنين 24 غشت 2020 - 13:06
سبق وان أشرت الى أنه بإمكاننا اعتماد وبصفة استثنائية خلال هذا الموسم الدراسي 2020/2021.
التعليم الحضوري بالتفويج إلى قسمين أو ثلاثة أقسام.
بحيث يتم تقسيم عدد حصص المستوى الواحد على قسمين أو ثلاثة أقسام.
وبذلك يستفيد أبناؤنا من التعليم الحضوري بنسبة 50٪ أو 30٪ داخل المؤسسات التعليمية العمومية أو الخصوصية رغم استمرارية الجائحة.
كما يمكن اعتماد التعليم عن بعد في نفس الوقت عبر الواتساب من أجل دعم التلاميذ في بعض المواد من خلال إنشاء مجموعات الواتساب تشرف عليها المؤسسات وجمعيات أولياء الأمور.
وفي الأخير أختم كلامي بالمثل الشعبي ( الدراسة لابد منها ).
رئيس جمعية أولياء الأمور بالثانوية الإعدادية علال بن عبد الله.
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-6
5 - [email protected]l.com الاثنين 24 غشت 2020 - 13:07
التعليم عن بعد ليس حل لان العديد من التلاميذ لا يفهمون شء
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17
6 - ALMA الاثنين 24 غشت 2020 - 13:08
تعليم حضوري وتعليم عن بعد يعني هناك من سيحصل على المعلومة برفاهية ومن لن يستطيع إليها سبيلا، يعني تفرقة بين غني وفقير يعني إقصاء وتكليخ لفئات معينة ! هوة كبيرة بين الواقع المعاش وخيال القائمين على شؤون الناس ! ....... هروب إلى الأمام ( الخلف) ! الكثير من الكلام ولا إجابة....... لعب بالنار و رمي كرات في الملاعب وقرارات تؤخد بالنيابة عن المجهول ولا أحد مسؤول والظاهر من كلامهم أن كورونا تسير نحو اللانهاية .
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
لعل الساعة إقتربت و اللعبة انتهت الله غالب.
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11
7 - مواطن الاثنين 24 غشت 2020 - 13:09
كان الأجدر تأجيل الدخول المدرسي لشهر على الأقل و القيام بالمتعين لمحاصرة الوباء تم بداية الموسم على الأقل في وضعية وباءية أقل خطورة .
حداري من ترك الأمر بين أيدي الأطفال و التلاميذ لحماية أنفسهم.
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16
8 - حكيم الاثنين 24 غشت 2020 - 13:10
اغلب المدارس الخصوصية لا تتوفر على منصة التتىيم عن بعد platforme وتكتفي بارسال تمارين على الواتساب.
اذن على المدارس الخصوصية التي تريد الحصول على الواجب الشهري كاملا ان تقوم بوضع منصات للتدريس عن بعد خاصة بها، والا لن تستحق إلا 50% من الواجب الشهري.
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4
9 - فؤاد الاثنين 24 غشت 2020 - 13:11
يفهم من توضيحات السيد الوزير بما انه طرح الفرضيات الثلاثة ..انه نظرا للحالة الوبائية المقلقة الان = دراسة عن بعد ...ولا معنى حسب هذا.. لاختيار الأولياء بين الدراسة الحضورية او الدراسة عن بعد ...الا اذا كان يقصد ان الامر يتعلق بالوضعية الوبائية لكل مدينة ...وفي هذه الحالة يجب الرجوع في منح الاختيار الى السلطة المحلية ...حيرة السيد الوزير واضحة ..يتجاذبه الهاجس الصحي من جهة وضغط المدارس الخصوصية وارتفاع الوباء من جهة اخرى ...ما غفل عنه السيد الوزير هو ان توقيع الاولياء على محضر الموافقة على الحضور لا يعفي وزارة التعليم ولا المؤسسات التعليمية ولا حتى اولياء الامور من مسؤولية المتابعة القضائية في حالة تعريض التلاميذ لخطر محقق يهدد سلامتهم الصحية وحياتهم ..فالدولة بصفتها مسؤولة عن سلامة الاطفال ممثلة في النيابة العامة يمكنها متابعة كل هؤلاء لو حصل مكروه للتلاميذ وهم يعلمون ان الوضع الوبائي يشكل خطرا على الاطفال بنص قانوني واضح .فلا ترموا فلذات اكبادكم الى التهلكة حتى يقدر الله أمرا كان مفعولا
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6
10 - rodeo الاثنين 24 غشت 2020 - 13:12
كأستاذ ممارس لا بديل عن التعليم الحضوري. التعليم عن بعد يبقى حل ترقيعي جد متواضع الحل الحقيقي هو تكييف المقررات الدراسية للمواد التعليمية مع الوضعية الراهنة و سحب بعض الفصول من المراجع الدراسية لأنها بدون قيمة هكذا يمكن تقليص الزمن المدرسي و منه الإعتماد على التعليم بالتناوب مع عدم تجاوز عشرة تلاميذ بالقسم زيادة على اتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة
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7
11 - مجاز ولكن الاثنين 24 غشت 2020 - 13:12
الله يرحم الوالدين ملي جبدتو هاد الموضوع ، الطلب اللي كنطلب من وزارة التربية الى دارت التعليم عن بعد ، يعاونونا بلوحات إلكترونية ، وشبكة مجانية ، ويلزموا على الأساتذة باش يتبعوا مع التلاميذ ، وباش تكون الأمور أكتر وضوع هادوك المجموعات اللي كيتعملو في وسائل التواصل يدخلوا فيهم المسؤولين عن المؤسسات باش تكون الأمور واضحة
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6
12 - سعيدة الاثنين 24 غشت 2020 - 13:13
رآه الواقع شيء وما تقول الوزارة وهم أو حلم !!!
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7
13 - mazhari mohamed الاثنين 24 غشت 2020 - 13:13
je me demande pourquoi ni le ministre ni la journaliste ont évoque le cas des universités puisque les examens débuteront le lundi prochain allh y7fad ou safi
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0
14 - 《mounir》 الاثنين 24 غشت 2020 - 13:14
شكر لوزير التعليم وشكرا لرئيس الحكومة
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-8
15 - [email protected] الاثنين 24 غشت 2020 - 13:14
لا ارفض التعليم عن بعد حنا من شهر مارس متخلصنا راه حنا ضايعين بزاف
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1
16 - Bekai الاثنين 24 غشت 2020 - 13:15
القوانين لي يبغيوها كيوجدوها بسرعة البرق نعس غدا تصبح تلقا قانون أما القوانين لي تمسهم بحال القوانين المتعلقة بالإثراء غير المشروع و المساطر و القازون الجنائي سير على مولانا شي 20 عام عاد يبانو.
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2
17 - Hafida الاثنين 24 غشت 2020 - 13:16
اذا كان لا بد من التعليم عن بعد،
نحن الاساتذة نحتاج إلى تكوين لكي نتمكن من اتقان هذه العملية.
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10
18 - Maroc laayoune الاثنين 24 غشت 2020 - 13:16
و متى سيتم الانتهاء من إعداد المشروع سنة 2028 المصادقة عليه من طرف البرلمانيين 2030
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1
19 - سنوفر مختبرات الابتكار الاثنين 24 غشت 2020 - 13:17
كلام فارغ السيد يتكلم وكأن الدخول في سنة 2030 وليس بعد اسبوعين . والناس كتموت في المستشفيات ولم تستطيعون توفير لهم حتى الاكسجين . فكيف بمتطلبات ملايين التلاميذ. خلاصة الكلام منين توجدوا راسكم ها اولادنا موجودين
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4
20 - Prof الاثنين 24 غشت 2020 - 13:17
ماذا عن مراكز اللغات؟
Our school languages are closed from March 16th
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-1
21 - وجدية الاثنين 24 غشت 2020 - 13:17
للأسف التعليم عن بعد كان فاشلا بكل المقاييس. وأكبر دليل على ذلك هو عدم احتسابه في النتائج السنوية. و التعليم الحضوري شبيه بالإنتحار الجماعي في هذه الظرفية. فكلنا نعلم أن تعاليم الوقاية لا يمكن ولن تحترم والدليل ما وقع بعد رفع الحجر الصحي. كيف يمكن لأستاذ ان يضع كمامة و يلقي الدروس لساعات متتالية. و كيف يمكن للتلاميذ الدراسة لساعات واضعين الكمامات. هذا الحل لا علاقة له بالواقع المغربي!!!!
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3
22 - الحاج علي الاثنين 24 غشت 2020 - 13:18
للأسف وأنا أشاهد الآن الأخبار على 2m من ضمن ما جاء في الأخبار أن الجزائر أجلت الدراسة الى 4 أكتوبر. رغم أن الإصابات في الجزائر أقل من المغرب بالنصف.
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7
23 - ادم الاثنين 24 غشت 2020 - 13:18
مبقينا فهمنا والو مرة حضوري إختبار مرة عن بعد غدا من بعد بعدو الله اعلم
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3
24 - بلال الاثنين 24 غشت 2020 - 13:19
طريقة تعليم فاشلة مكيناش محسن من تعليم الحضوري خص يزيدو فالمدارس و فالمدرسين و الاهتمام بالتعليم و لا حياة لمن تناد الله يرحمنا كصرفو المال على المهرحانات السينمائية و الاغاني و الكورة و زيد و زيد مسائل تافها لم تعد على المواطن بوالو غير بالخسارة و التكلاخ
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2
25 - سعيد سعدات الاثنين 24 غشت 2020 - 13:19
بغاونا نخلصو الواجبات ديال البريفي باش ميضيعوش صحاب الشكاير. المهم حناتبعينكم ليدرتو نديروه. ولنهزو شراوطنا ونخيو..التيران . واش يضيع البروجي ديال السي بنكيران ميمكنش باش يكمل البيت ليباقا مكملو. ...مكيقدوهش الفلوس حناليكيثقدونا
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0
26 - lahbil الاثنين 24 غشت 2020 - 13:19
فرق بين ماتسعى الوزارة تحقيقه وبين من سيقوم بتنفيده العنصر البشري غائب عن العملية التعليمية سواء حظورية أو عن بعد التعليم يعاني مند زمان ولايمكن في الظرفية الحالية الوصول إلى نتائج مرضية لأن منفد العملية التعليمية التعلمية في خبر كان لايهمه المتعلم أكثر مايهمه هو الترقي على حساب الطفل البريء تحت غطاء النقابات وهدا من خلال تجربتي في ميدان التعليم في 5 أقاليم مغربية أشهد لكم أمام الله أن من خرب التعليم هم الأساتدة والنقابات وهدا الكلام لن يعجبهم لأن شهد شاهد من أهلها وأتحدى من يقول العكس أباء وأولياء التلاميد يجهلون مايدور داخل المؤسسة وبالحجرات الدراسية لكن غدا أمام الله سيكون العقاب أشد
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-1
27 - مواطن الاثنين 24 غشت 2020 - 13:20
مخططات جاهزة وليس فيها اختيار أو تفضيل . إذن لا تقولوا الأسر مخيرة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد . المتضرر الأول في هذه العملية هو الأستاذ لأنه لا يمكنه اعتماد الطريقتين معا وليس الاقتراح كالتطبيق في الميدان . معظم الأسر لم يشارك أبناؤها في عملية التعليم عن بعد ولم يكن لها مبرر. أنفقنا من مالنا الخاص على هذه العملية المتعبة جدا بل منا من اضطر إلى اقتناء هاتف خاص ناهيك عن مضايقات أولياء التلاميذ أو حتى التلاميذ أنفسهم . الحل هو التفويج وتخفيف المقرر وتطبيق التعليم الحضوري للجميع ثلاثة أيام في الاسبوع للتلميذ بينما يؤدي الاستاذ حصصه كاملة طيلة الاسبوع .
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2
28 - coco maghribi الاثنين 24 غشت 2020 - 13:21
إذن حسب المرسوم الوزاري حول التعليم فالتعليم عن بعد هو مكمل بالتعليم الحضوري شهد شاهد من أهلها لا يمكن بأي حال أن يعوض التعليم عن بعد التعليم الحضوري ولا يمكن أن يكونا بنفس الثمن.
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2
29 - سعيد الاثنين 24 غشت 2020 - 13:21
يجب على رجال و نساء التعليم التوقف الفوري عن استعمال وسائلهم و اداواتهم الشخصية مثل الحاسوب . الهاتف .الانترنيت في عملية التعلم عن بعد لوضع حد للاحتقار و الانبطاح الذي الفته الوزارة
كما يجب ان تتحمل الوزارة مسؤليتها كاملة و لوحدها اتجاه ابناء الشعب وان لا تعتمد على المدرس
اين هي الملايير التي صرفت على موازيين
اين هي الملايير التي صرفت على كرة القدم و مدربييها
اين هي ملايير معاشات البرلمانيين و الوزراء
اين ... اين...
حان الوقت لوضع حد لهذا النزيف واصلاح الاخطاء التي تراكمت منذ عقود
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3
30 - متظرر الاثنين 24 غشت 2020 - 13:21
سؤال الى السيد امزازي!! اذا كان الأبوين موظفين ولهما ابن يدرس في مقاولة خصوصية ويخافان عنه من الوباء ولا يريدان أن يلتحق بالمدرسة كيف لتلميذ صغير أن يعبأ نفسه للدراسة عن بعد في غياب ابواه أو من يتكفل به في المنزل!!! أريد جوابا مقنعا!!! شكرا لهسبريس!!!
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4
31 - مواطن غيور1/ المكر و القانون الاثنين 24 غشت 2020 - 13:21
السلام عليكم
ما كاين لا تعليم و لا هم يحزنون، كاين البيع و الشراء. كما تمت التضحية بالشعب من أجل أصحاب الفيرمات الكبار بفرض الكبش و العيد، الآن يفرض التعليم و لو عن بعد لأجل أصحاب الشكارة!
الوزير لم يرد إلغاء التعليم أو تأخيره لما في دالك من خسارة لأصحاب التعليم الخصوصي حيث سيضيعون في شهور غير مستخلصة ابتداء من سبتمبر، اختار حلا داهية.
الحل هو التعليم عن بعد و لمن أراد التعليم الحضوري يطلبه، و أولياء الامور إدا اشتكوا و لم يريدوا أداء الواجب الشهري سيخبرهم الوزير أنهم هم من أرادوا التعليم عن بعد و ليس الوزارة، و كان بامكانهم التعليم الحضوري!؟
بمعنى حل يرضي أصحاب الشكارة و ضرب المدارس بأولياء الأمور و التفرج عن بعد!
انتضروا تحميل المسؤولية للشعب مرة أخرى.
ألم أقل لكم أنه حل داهية .
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32 - [email protected] الاثنين 24 غشت 2020 - 13:22
لا أرى أي حل هنا مجموعة من الاهداف التي تسعى لها الحكومة و التي يستحيل تطبيقها على ارض الواقع
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33 - البعد عن التعليم الاثنين 24 غشت 2020 - 13:23
التعليم مشا ...مع الجيل ديال الستينات والسبعينات ...بقا ٥ي الوش
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34 - سمير الاثنين 24 غشت 2020 - 13:23
التعليم عن بعد يعني انترنيت و حاسوب او هاتف او لوحة الكترو نية.....هادو هما الوسائل
اما الشفوي والتغماس في الماء عرفناه
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35 - شهدان باريس الاثنين 24 غشت 2020 - 13:26
اذا لم نحقق اي تقدم بتعليم حضوري فمابالك بتحقيقه بتعليم عن بعد لم تستطيع أية جامعة مغربية الحضور من بين 1000 جامعة في العالم ،تعليمنا مريض ولم يتعاف بعد رغم ميزانياته وأطره العليا مالدينا هو اسمه وزارة التربية الوطنية والتعليم العاااااااالي والبحث العلمييييي وتكوين الاطر عظيم خلاصة القول تعليمنا ضعيف لايرقي حتي الي 70%من مستوي التعليم الفلاندي.
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1
36 - [email protected] الاثنين 24 غشت 2020 - 13:26
صافي صطيتونا ....خرجو للشعب شي مهدآت نشربوهم حيت الأعصاب ديالنا ترونات اللهم نسمعو ونبقاو نشوفو ولا نتخربقو فدماغنا.
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37 - [email protected] الاثنين 24 غشت 2020 - 13:28
السلام عليكم هذا مشكل تتحمله حكومه ووزير التعليم لاننا في موقف جد حرج بسبب عدم توفرنا على المدارس والاعداديات الكافيه ،عكس المدارس الخاصه، من وجهه نظري كان يترتب على الحكومه بناء مدارس واعداديات في بدايه الجائحة للتصدي لهذا المشكل
لكي يتم تقسيم التلاميذ على المؤسسات وبنسبه قليله في القسم لا تتعدى 15 تلميذا مع اتخاذ تدابير الاحتياط
،فلا يعقل ان يدرس ابنائنا بالتعليم عن بعد نظرا للتجربه الفاشلة التي مررننا بها نهايه السنه الدراسيه 2020.
شكرا
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38 - هشام كولميمة الاثنين 24 غشت 2020 - 13:29
ما أثار انتباهي هو الكاريكاتير لأنه معبر...أما كلام الحكومة في شخص الناطق الرسمي فهو تكرار لما قيل و يقال.
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39 - معلقة الاثنين 24 غشت 2020 - 13:29
دابا واش غير عن بعد اللي كاين ولا حتى حضوري؟؟؟؟؟
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40 - rachida الاثنين 24 غشت 2020 - 13:29
السلام عليكم.أرفع القبعة لصاحب الكاريكاتر.والله صورة معبرة بالفعل.كاين مسكين لي ماعارف حتى كيفاش إستعمل الأنترنيت وماعندوا حتى باش إشري الوحات الالكترونية أو الحواسب لي أولاده لي غايزدوا على الأدوات حتى هما خصوصا لي عندوا أولاد كثر وقاليك تعليم عن بعد.من الأحسن تأجيل الدراسة حتى ينجلي أمر هذا الوباء ونستطيع أن نقوم بالدخول الحضوري غير ذلك سيكون فقط هضر للوقت وعدم تكافؤ الفرص بين من باستطاعته شراء ما يلزم لأولاده وبين من لا يستطيع فعل ذلك بسبب ظروفه المزرية أصلا
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41 - متتبع الاثنين 24 غشت 2020 - 13:30
ستكون انشاء الله بداية الخلاص من عملية التوظيف بقطاع التربية و التعليم. التعليم عن بعد عبر " كبسولات " بيداغوجية معممة. يتم انتاجها و جعلها رهن اشارة من " يريد التعلم".
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42 - [email protected] الاثنين 24 غشت 2020 - 13:31
يجب التريت على التعليم عن بعد لأنه لا يتيح تكافل الفرص بين التلانيذ
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43 - El harfali Mohamed الاثنين 24 غشت 2020 - 13:31
رغم أهمية التعليم عن بعد إلا أنه للأسف سوف يزيد من تعميق الفوارق بين أبناء الشعب .. في الجنوب مثلا يعاني آباء وأولياء التلاميذ من الفقر فكيف يمكنهم توفير تابليت أو هواتف لأبنائهم وكيف يمكنهم تغطية مصاريف كونكسيون ؟
كان على الاقل أن يتم تخفيض مصاريف الانترنت من شركات الاتصال في تلك المناطق النائية الفقيرة والتي ستزداد فقرا ماديا وفقرا من حيث التعليم .. بل المطلوب أيضا توفير أجهزة الكترونية للتلاميذ المعوزين أو على الأقل يتم تخفيض ثمنها ..
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44 - &&&&&&&& الاثنين 24 غشت 2020 - 13:32
تاريخ الدخول المدرسي بفرنسا هو 1 سبتمبر......و الدراسة حضورية مع احترام الوسائل الوقائية ....80% من أولياء الأمور قالو بأنه قرار صائب ..... بالمغرب البعض يطالب بتأجيل الدخول المدرسي....... إلى متى؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل لهم علم بتاريخ نهاية الوباء؟؟؟ هل بعد أشهر أو بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة....
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45 - محمد الاثنين 24 غشت 2020 - 13:32
لا اعتقد انكم ستتوفقون في هدا المشروع حتى وان حصل سيبقى المشكل المطروح هو عقليتنا كشعب مغربي ينتمي ويعد من العالم الثالث / التعاما مع الحاسوب /الاستيعاب / الموقع او الاطار اعني مكان التمدرس الاجواء العاءلية مشحونة ومكهربة /ضجيج الاحياء والازقة /الشبكة /الصبيب/الفقر /الجهل/المرضوما خفي اعظم واضخم /
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0
46 - حسن الاثنين 24 غشت 2020 - 13:34
المغرب ليس في حاجة الى قانون ينظم التعليم عن بعد بقدر ما هو الى حاجة من مواطنين ذوي حس وطني وغيرة على ابناء البلد ويضعون انفسهم وطاقاتهم في خدمة الوطن والمواطنين
ان اداراتنا متخمة بالكم الهائل من الترسانة القانونية ولكن اين من يفعلها
التعليم عن بعد سيصعب على المسؤولين تتبع العملية
ومراقبتها والكشف عن المتخادلين من الاساتذة من كل الاسلاك وهذا ما بدى واضحا في المرحلة السابقة
اذ ان هناك العديد منهم من لم يقدم ولو درسا واحدا
لتلامذته بدعوى انه يجهل التعامل مع التكنولوجيا وما ذلك الا حجة للتملص من اداء الواجب
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47 - VOLTAIRE الاثنين 24 غشت 2020 - 13:35
منذ تاريخ انطلاقة المخطط الإستعجالي سنة 2009 ونحن نسمع بهذا الشعار '' إدماج تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في المنظومة التربوية '' دون تجسيدها على أرض الواقع , وكل وزير يأتي على رأس هاته الوزارة يسمعنا نفس الكلام وواقع الحال يفضح أكاذيبهم ومغالطاتهم لأنه ببساطة لاتوجد ‘رادة سياسة لدى المسؤولين للنهوض بالتعليم لغاية في نفس الطغاة
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48 - ladaya so2al الاثنين 24 غشت 2020 - 13:35
دابا ماكاين حتا امل على الدراسة حضورية
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49 - maman choquée الاثنين 24 غشت 2020 - 13:35
لا حولة ولا قوة الا بالله لي فراسهوم فراسهوم رغم فشل التجربة
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50 - [email protected] الاثنين 24 غشت 2020 - 13:35
I swear I can't understand anything
دابا فهمونا واش غانقراو حضوري ولا عن بعد ولا حنا نختارو و لا ولا ولا او راكو دوختوني انا بعدا ويلا قرايا عن بعد واش قالولك عندي الحواسيب بالالاف و غير كيتراماو عليا؟؟؟ الانترنت الحمدلله عندي بصح للي ماعندوش شنو يدير؟؟
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51 - أيوب تلميذ 2 باكالوريا الاثنين 24 غشت 2020 - 13:36
بالنسبة لي انا تلميذ 2 باكالوريا أفضل التعليم الحضوري بدلا من عن بعد، ف على الأقل لو كنت في سنة دراسية غير 1.2باكالوريا لااخترت التعليم عن بعد.
نحن في القسم ولا يكفي يعني أن خيار "عن بعد" impossible
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52 - وجدي الاثنين 24 غشت 2020 - 13:36
لدي إبن في الإبتدائي وسأرسله إلى مدرسته في السابع من شتنبر.أعلن أنني أتحمل المسؤولية كاملة في حالة إصابته لا قدر الله. حينها لن ألوم أحدا وسأندب قراري المتسرع الغير حكيم .ولكن عندما يصل طفلي مدرسته من المفروض أن يجد معلما يدرسه وجميع التلاميذ الذين **غامر**أولياء أمورهم واختاروا الإختيار الصعب.من يسمع كلامي يتخيل إليه أن الأمور فظيعة ومرعبة .هناك مدن كمدن الشرق الأمور فيها عادية وتم تطبيع الحياة العادية. شاطئ السعيدية هذه السنة كان غاصا بالمصطافين أمثر من للأعوام السابقة.ديما مولودية
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53 - بيداغوجي الاثنين 24 غشت 2020 - 13:38
لبس هناك شيء اسمه التعليم عن بعد، التعليم تجربة انسانية صرفة تتداخل فيها جميع الحواس سواء من جانب الاستاذ او المتعلم و يلعب الجانب الوجداني و العلائقي دورا مهما. الهدف من "التعليم عن بعد" تجاري محض وليس بيداغوجي غايته الدعاية و بيع البرمجيات و التطبيقات. التعليم عن بعد جنين ولد ميتا و الوزارة تحاول انعاشه؟؟؟ لقد كانت تجربة فاشلة بكل المقاييس و ستبقى كذلك
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54 - ahmed الاثنين 24 غشت 2020 - 13:39
يستحسن تاخير الموسم الدراسي حتى شهر نونبر او دجنبر ما عدا ذلك المسالة ستكون خطيرة على الجميع واقصد التلميذ . الاستاذ . الاداري وحتى عائلات التلاميذ .
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55 - كورونا والتعليم الاثنين 24 غشت 2020 - 13:40
أمام تصاعد إصابات كوفيد، زد على دلك ارتفاع عدد الوفيات بطريقة مهولة، المرجو من مسؤولي التعليم عدم المغامرة بالتلاميد بالحضور جسديا إلى المدرسة (( انها الطامة الكبرى بعد مغامرة الحكومة بفتح أبواب العيد أمام المواطنين)*
لهذا التعليم عن بعد ارحم من أن نزج باولادنا في المدرسة كاكباش فداء.
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56 - عادل الاثنين 24 غشت 2020 - 13:42
السلام عليكم
سيدي الوزير لماذا تم اخراج هذه القرارات بهذه السرعة دون التفكير بالاسر التي مر عليها الحجر و توالت عليها الاعياد دون النظر الى الاعباء التي مر منها الاباء في فترة الحجر.
سيدي الوزير اذا كان لزاما تعليم عن بعد فلماذا الكتب المدرسية و التامين اليس عار على وزارة اجبار الاباء و الرضوخ الي لوبي الخاص و المكتبات الكبرى ماذا ستقولون لهذا الجيل لما يكبر سيموت من يموت و يتذكر من سيتذكر سيقولون جميعا لن نسمح لاي شخص كان فاي منصب امام الله تقتلون الناس غير بشوية .
ارجوك سيد الوزير قم بوضع الاستقالة فورا و ستحسب لك
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57 - سعيد الاثنين 24 غشت 2020 - 13:43
لا يمكننا تنزيل هذه الرؤية دون اعتبار قطاع التعليم من اولويات الدولة المغربية، كيف يمكن الاقلاع بالمنظومة ببضع دراهم فقط في ميزانياتها ؟ كيف يمكن تجويد الخدمات في هذا القطاع بقررات ارتجالية وترك الرأي للاباء باصار الحكم فيها؟ كيف يمكن تعليم ابناء الشعب وفشل مضامين الرؤية الاستراتيجية المعول عليها لتحسين رؤية الوضع الكارتي للتعليم في البلاد؟ الم يحن الوقت بسسب فشل مدبري القطاع ، ان نرحع هيبة التعليم في المغرب ؟....
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58 - وداعا للمدارس الحرة الاثنين 24 غشت 2020 - 13:44
على هذا الأساس لم يعد للمدارس الحرة اي. مادام التعليم سيكون على بعد. فمن عنده طفل في تلك المدارس فليحوله للمدرسة العمومية
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59 - المذنب الاثنين 24 غشت 2020 - 13:44
وما أصابتنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا. .

اللهم ارفع عنى هذا الوباء ياربي العرش العظيم..
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60 - مكلخ مغربي قح الاثنين 24 غشت 2020 - 13:45
الدولة المغربية استندت لماماها فرنسا لتطبيق النموذج المطروح حاليا للتعليم عن بعد وخيار الاباء التعليم الحضوري .هذا يبين مذا تبعية المسووءلين عندنا لاسيادهم وعدمية روح الابتكار التي تفضح تواجد العقلية الاستغلالية بطرق ملتوية عند هوءلاء والتهرب من المسووءلية. يجب علي الاباء فرض اراء فعالة لتجاوز هذه المحنة بصوت مسموع يكون له صدي .
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61 - مواطن الاثنين 24 غشت 2020 - 13:45
كيف و متى و بأية امكانيات؟! هل يصلح التعليم عن بعد و نصف الاباء اميون! هل يصلح تعليمك عن بعد و جل القرى لا تتفر على تغطية رقمية و لا يعلم ساكنوها شيئا عن الانترنت! اذا كان التعليم الحضوري نفسه ضعيفا فكيف لتعليم عن بعد ان يكون كافيا! و كيف يقرر الاباء ارسال ابنائهم من عدمه و كيف تضمن تكافؤ الفرص عند الامتحانات! لم يقل احد بأن وزارة التربية وحدها مسؤولة عن الوضع! هذه نتائج اخطاء عقود طويلة زد عليها السماح بشعيرة عيد الاضحى و استهتار جل المواطنين.. لا يوجد جواب سهل على هذا..الله يرحمنا و صافي
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62 - مروان الاثنين 24 غشت 2020 - 13:45
تعليم عن بعد فاشل سوف تذمرون شباب
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63 - مدوخ الاثنين 24 غشت 2020 - 13:46
قرار جيد لأن الوضع الوباءي خطير والمدارس تعرف إكتضاظ كثير مما سيساعد على إرتفاع الحالات
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64 - Ahmed الاثنين 24 غشت 2020 - 13:47
نتمنى أن يأتي هذا القانون خالي من الغرامات
راه تقهرنا
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65 - فلالي الاثنين 24 غشت 2020 - 13:47
كل خوفي أنه من كثرة انتقادنا لأساتذتنا الأجلاء أن تحل علينا لعنتهم .جل من ينتقدكم إخواني ليس فقط هكذا من أجل الإنتقاد.بل من أجل تقويم بعض السلوكات الأنانية والمصلحية للبعض طبعا نحن لا نعمم.ننتقد من أجل دعوتكم إلى التحلي بقيم مثلى فاضلة من المفروض أن تكون في رجل التعليم.بالأمس قرأت مقالا تدعو فيه نقاباتكم الوزارة إلى الإستجابة ل23 ملف مطلبي .وبزاف..وفهاد الظروف خايبة حتى لمعاودة
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66 - HASBI ALLAH الاثنين 24 غشت 2020 - 13:49
ا سيدي اجل لينا هاد الدخول المدرسي ا هانينا
انا خدام و مراتي خدامة، اشنو زعما نخلص لمدرسة و نخلص لغادي يقري ليا دراري فدار؟
قمة العبت و عدم الاخد بعين الاعتبار بجميع فئات المجتمع
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67 - مغربي الاثنين 24 غشت 2020 - 13:49
هل الحكومة تريد فعلا محاربة الجائحة؟ منذ رفع الحجر الصحي ، أتحدث عن نفسي و أنا موظف في القطاع الحكومي، فرض عبينا العثماني العودة للمكاتب، علما أنه خلال العمل عن بعد لم تنقص المردودية بل العمل هو الذي ربما نقص، بسبب تمديد الآجالات القانونية و نقصت التعاملات بسبب الحجر الصحي، المهم أنه فرضت عبينا العودة و الموظفة لا يرتدون كمامة داخل الإدارة والإجتماعات لم تعد عن بعد ورجعنا للتعامل بالأوراق و الإمضاءات و اللمس و الهمس، في حين أنه عندما كان الحجر الصحي كانت الحالات قليلة في الرباط و مع ذلك كان بعض الإحترام للتدابير، هل حياة المواطن رخيصة لهذا الحد؟ وكيف تريدون إنجاح الدراسة عن بعد إذا لم يكن هناك عمل عن بعد، كيف سيترك الآباء أولادهم في البيت و لنفرض أن الأب قرر تدريس إبنه عن قرب، كيف سيجد الوقت لمراقبة التدابير الوقائية علما أن متبوع بالعمل عن قرب، لم أفهم هذا الأزدواج في التعامل و الجائحة لم تسير بالشكل الجيد و السلام
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68 - أين المعلم؟ الاثنين 24 غشت 2020 - 13:50
من سيقوم بالتعليم عن قرب او عن بعد هو ما يهم المغاربة حتى الجائحة يتفاءلون بذهابها المشكل المزمن في المتعاقدين كثرة الغيابات وضعف المستوى هذا هو الأهم.
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69 - elinak الاثنين 24 غشت 2020 - 13:51
عن أي لمسة تتحدث هذه الحكومة عن الاستراتيجية الفاشلة او عن الآليات الغير متوفرة ،هذه الحكومة هي الأضعف في تاريخ المغرب تتصرف بعشوائية وبدون أطر بارزة كل حسب اختصاصه وهي المسؤول الأول عن هذه الفوضى والسلام.
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70 - said الاثنين 24 غشت 2020 - 13:53
هل هي بداية اندثار الكتاب و الدفاتر و الاقلام و العلاقة بين العالم و المتعلم
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71 - ابراهيم الاثنين 24 غشت 2020 - 13:54
المهم بشحال هذا التعيلم السحابي?اتمنى ان يكون ارخص من التعليم الحضوري والا سنعاود مشكل السنة الفارطة.
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72 - مجرد سؤال الاثنين 24 غشت 2020 - 13:55
بعد طي موجة الجائحة و تداعياتها، نتمنى أن يكون ذلك في القريب العاجل، لما تُعمم اللقاحات الفعّالة ضد كوفيد 19، ألا يشكل مشروع مرسوم القانون الذي يُنظم التعليم عن بعد تهديدا صريحا لحق إحتجاج الأساتذة لَمّا تُهضم حقوقهم حيث يتم إبتزازهم بالاستغناء، و لو لحين، عن خدمتهم التي تقتضي تلقين الدروس حضوريا للتلاميذ أو الطلبة في المدارس أو الجامعات و المعاهد؟ لأن خزينة وزارة التعليم تزخر بالدروس الرقمية يمكن بثها على منصة التعليم عن بعد.
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73 - مثلا يعني الاثنين 24 غشت 2020 - 13:56
هههه اللمسات الأخيرة بحال شي كليب مثلا غينزلوه ...ماعلينا اش غايديرو بالنسبة للأطفال لي معندهمش سمارت فون غايشريوه ليهم و لي الكونيسيون غا يطلقوها ليهم فابور هادو هما لي نقدرو نقولو عليهم استعدادات لكن وااااسافاه وليدايت بلادي أغلبية غايظيع ليهم عام ثاني
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