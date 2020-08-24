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كُتّاب وآراء
الحكومة تضع آخر اللمسات على قانون ينظّم "التعليم عن بعد" بالمغرب
أعلنت حكومة سعد الدين العثماني أنها بصدد إعداد مشروع مرسوم ينظم التعليم عن بُعد، وذلك مع بداية الدخول المدرسي 2020-2021، بهدف تقنين العملية التي فرضتها بقوة جائحة فيروس "كورونا" وتم الاعتماد عليها منذ مارس الماضي، ويرتقب أن تستمر خلال الدخول المدرسي المقبل.
ومباشرة بعد قرار المغرب تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعتماد منصة رقمية للتعليم عن بُعد، في إطار إجراءات احتواء فيروس "كورونا" المستجد.
هذا الإجراء اعتبر بمثابة تدشين لعملية كانت مطلب العديد من الحساسيات منذ مدة في المغرب؛ لكن بسبب غياب التجهيزات الضرورية لم يتم تفعيله إلى أن وجد المغرب نفسه ملزما بذلك بداية مارس 2020، لإنقاذ الموسم الدراسي.
وكشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأحد في "القناة الأولى"، أن تجربة التعليم عن بُعد سيتم استثمارها وتطويرها وتجويدها، مبرزا أنه "سيتم مأسسة هذا التعليم بالدخول الحكومي المقبل باعتماد مرسوم ينظم التعليم عن بُعد".
وفي الوقت الذي أكد فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هدف المرسوم هو إعطاء مكانة للتعليم عن بُعد، سبق للقانون الإطار المنظم للتعليم في المغرب، والذي جاء بعد الرؤية الإستراتيجية للتربية والتعليم 2020-2030، أن شدد على ضرورة "تنمية وتطوير التعلم عن بُعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري".
وينص القانون الإطار للتربية والتعليم على أنه "يتعين على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في القطاعين والخاص من تطوير موارد ووسائط التدريس والتعلم والبحث".
من جهة ثانية، أكد القانون الإطار ذاته على أهمية "تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية المساعدة لها"، معلنا أنه سيتم "إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميه".
وفي هذا الصدد، نص القانون الإطار للتربية والتعليم على ضرورة "تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها"، مشيرا إلى أنه سيتم "إحداث مختبرات الابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين متخصصين في هذا المجال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (73)
حرق الأعصاب وضياع الوقت بالنسبة للآباء. واش هاد الوالدين يمشيوا يخدموا ولا يجلسوا يتبعوا مع اولادهم في الواتساب
التعليم الحضوري بالتفويج إلى قسمين أو ثلاثة أقسام.
بحيث يتم تقسيم عدد حصص المستوى الواحد على قسمين أو ثلاثة أقسام.
وبذلك يستفيد أبناؤنا من التعليم الحضوري بنسبة 50٪ أو 30٪ داخل المؤسسات التعليمية العمومية أو الخصوصية رغم استمرارية الجائحة.
كما يمكن اعتماد التعليم عن بعد في نفس الوقت عبر الواتساب من أجل دعم التلاميذ في بعض المواد من خلال إنشاء مجموعات الواتساب تشرف عليها المؤسسات وجمعيات أولياء الأمور.
وفي الأخير أختم كلامي بالمثل الشعبي ( الدراسة لابد منها ).
رئيس جمعية أولياء الأمور بالثانوية الإعدادية علال بن عبد الله.
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
لعل الساعة إقتربت و اللعبة انتهت الله غالب.
حداري من ترك الأمر بين أيدي الأطفال و التلاميذ لحماية أنفسهم.
اذن على المدارس الخصوصية التي تريد الحصول على الواجب الشهري كاملا ان تقوم بوضع منصات للتدريس عن بعد خاصة بها، والا لن تستحق إلا 50% من الواجب الشهري.
نحن الاساتذة نحتاج إلى تكوين لكي نتمكن من اتقان هذه العملية.
Our school languages are closed from March 16th
كما يجب ان تتحمل الوزارة مسؤليتها كاملة و لوحدها اتجاه ابناء الشعب وان لا تعتمد على المدرس
اين هي الملايير التي صرفت على موازيين
اين هي الملايير التي صرفت على كرة القدم و مدربييها
اين هي ملايير معاشات البرلمانيين و الوزراء
اين ... اين...
حان الوقت لوضع حد لهذا النزيف واصلاح الاخطاء التي تراكمت منذ عقود
ما كاين لا تعليم و لا هم يحزنون، كاين البيع و الشراء. كما تمت التضحية بالشعب من أجل أصحاب الفيرمات الكبار بفرض الكبش و العيد، الآن يفرض التعليم و لو عن بعد لأجل أصحاب الشكارة!
الوزير لم يرد إلغاء التعليم أو تأخيره لما في دالك من خسارة لأصحاب التعليم الخصوصي حيث سيضيعون في شهور غير مستخلصة ابتداء من سبتمبر، اختار حلا داهية.
الحل هو التعليم عن بعد و لمن أراد التعليم الحضوري يطلبه، و أولياء الامور إدا اشتكوا و لم يريدوا أداء الواجب الشهري سيخبرهم الوزير أنهم هم من أرادوا التعليم عن بعد و ليس الوزارة، و كان بامكانهم التعليم الحضوري!؟
بمعنى حل يرضي أصحاب الشكارة و ضرب المدارس بأولياء الأمور و التفرج عن بعد!
انتضروا تحميل المسؤولية للشعب مرة أخرى.
ألم أقل لكم أنه حل داهية .
اما الشفوي والتغماس في الماء عرفناه
لكي يتم تقسيم التلاميذ على المؤسسات وبنسبه قليله في القسم لا تتعدى 15 تلميذا مع اتخاذ تدابير الاحتياط
،فلا يعقل ان يدرس ابنائنا بالتعليم عن بعد نظرا للتجربه الفاشلة التي مررننا بها نهايه السنه الدراسيه 2020.
شكرا
كان على الاقل أن يتم تخفيض مصاريف الانترنت من شركات الاتصال في تلك المناطق النائية الفقيرة والتي ستزداد فقرا ماديا وفقرا من حيث التعليم .. بل المطلوب أيضا توفير أجهزة الكترونية للتلاميذ المعوزين أو على الأقل يتم تخفيض ثمنها ..
ان اداراتنا متخمة بالكم الهائل من الترسانة القانونية ولكن اين من يفعلها
التعليم عن بعد سيصعب على المسؤولين تتبع العملية
ومراقبتها والكشف عن المتخادلين من الاساتذة من كل الاسلاك وهذا ما بدى واضحا في المرحلة السابقة
اذ ان هناك العديد منهم من لم يقدم ولو درسا واحدا
لتلامذته بدعوى انه يجهل التعامل مع التكنولوجيا وما ذلك الا حجة للتملص من اداء الواجب
دابا فهمونا واش غانقراو حضوري ولا عن بعد ولا حنا نختارو و لا ولا ولا او راكو دوختوني انا بعدا ويلا قرايا عن بعد واش قالولك عندي الحواسيب بالالاف و غير كيتراماو عليا؟؟؟ الانترنت الحمدلله عندي بصح للي ماعندوش شنو يدير؟؟
نحن في القسم ولا يكفي يعني أن خيار "عن بعد" impossible
لهذا التعليم عن بعد ارحم من أن نزج باولادنا في المدرسة كاكباش فداء.
سيدي الوزير لماذا تم اخراج هذه القرارات بهذه السرعة دون التفكير بالاسر التي مر عليها الحجر و توالت عليها الاعياد دون النظر الى الاعباء التي مر منها الاباء في فترة الحجر.
سيدي الوزير اذا كان لزاما تعليم عن بعد فلماذا الكتب المدرسية و التامين اليس عار على وزارة اجبار الاباء و الرضوخ الي لوبي الخاص و المكتبات الكبرى ماذا ستقولون لهذا الجيل لما يكبر سيموت من يموت و يتذكر من سيتذكر سيقولون جميعا لن نسمح لاي شخص كان فاي منصب امام الله تقتلون الناس غير بشوية .
ارجوك سيد الوزير قم بوضع الاستقالة فورا و ستحسب لك
اللهم ارفع عنى هذا الوباء ياربي العرش العظيم..
راه تقهرنا
انا خدام و مراتي خدامة، اشنو زعما نخلص لمدرسة و نخلص لغادي يقري ليا دراري فدار؟
قمة العبت و عدم الاخد بعين الاعتبار بجميع فئات المجتمع