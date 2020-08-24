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النقابات تستعد لتعديلات "مدونة الشغل" وتدعو الحكومة إلى التأني‎

النقابات تستعد لتعديلات "مدونة الشغل" وتدعو الحكومة إلى التأني‎
هسبريس - نورالدين إكجان
الاثنين 24 غشت 2020 - 21:00

مسلسل استعدادات أولية من المنتظر أن تباشرها المركزيات النقابية هذا الأسبوع، تحضيرا للقاء يجمعها بحكومة سعد الدين العثماني، وعلى رأس الأجندة التعديلات المزمع إدخالها على مدونة الشغل، خلال الدخول الاجتماعي المقبل.

وستعقد مختلف النقابات، وفق ما أوردته مصادر متفرقة، اجتماعاتها في غضون اليومين المقبلين، لتحديد طبيعة التعديلات التي ستقترحها مستقبلا على الحكومة، بخصوص المدونة التي لم يطلها التعديل منذ صدورها سنة 2004.

وقال مصدر حكومي لجريدة هسبريس الإلكترونية إن الحكومة قرّرت تدشين الدخول الاجتماعي المقبل بتعديل مدونة الشغل؛ وذلك بتشاور مع النقابات، مؤكدا أنه يرتقب عقد لقاء دراسي خلال شهر شتنبر المقبل يهم المدونة.

مدونة متوازنة

أورد النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أورد أن اتفاق 25 أبريل يتضمن مواد تصب في خانة تعديل مدونة الشغل؛ لكن الحكومة لم تطبقها، مسجلا أن المركزيات ليست ضد العملية، لكنها تقتضي التأني.

ويضيف ميارة، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة قبل التعديل مطالبة بتقييم حقيقي للمدونة، وكشف الحصيلة أمام عموم المواطنين، مشددا على أن ترجيح كفة طرف على حساب طرف آخر ضمن التعديلات الجديدة مرفوض، وإشاراته اتضحت منذ مدة.

ويؤكد الفاعل النقابي أن التعديلات لا يجب أن تكون من زاوية ضيقة، فالنقابات كذلك رصدت العديد من الاختلالات التي شابت عمل المدونة، بداية بالتعويضات والطرد التعسفي، مطالبا بالتريث من أجل تنزيل مدونة تليق بالعشرين سنة المقبلة.

نقاش سابق لأوانه

عبد الحق حيسان، مستشار برلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن الحكومة الحالية لم تتواصل مع المركزيات النقابية إلى حدود الساعة، مسجلا أن الموضوع سابق لأوانه؛ فالمدونة الحالية ما زالت أغلب بنودها غير مطبقة.

وسجل حيسان، في تصريح لهسبريس، أن المدونة تظل متقدمة، رغم كل العيوب التي تتضمنها، والأجدر بالتعديل هي قوانين سبقتها واستمرت في تأطير عالم الشغل منذ فجر الاستقلال، مؤكدا في المقابل أن المركزيات تتوفر على تعديلات وملاحظات.

وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: "هناك العديد من الثغرات فعلا داخل المدونة؛ لكن النقاش الذي طرحته الحكومة سابق لأوانه"، مطالبا إياها بالسهر على تطبيق البنود الحالية، قبل طرح أية تعديلات مرتقبة في هذا الصدد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمدين الاثنين 24 غشت 2020 - 21:22
هذه الحكومة لن يرتاح بالها إلا بعد أن تجهز على كل مكتسبات الشغيلة وعلى المواطن المغربي بشكل عام ونتمنى رحيلها قبل أن تجهز عنا
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2 - snake الاثنين 24 غشت 2020 - 21:24
اين دفعة شهر يوليوز ونحن في أواخر غشت بالنسبة للناس المشتغلين في الفنادق ؟ألم يتم التوقيع على مرسوم مع النقابات الممثلة للقطاع والوزارة الوصية وصندوق الضمان الاجتماعي؟؟؟
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3 - Mourad الاثنين 24 غشت 2020 - 21:30
علاه باقيين النقابات. الله يطول في عمرهم حتى يطلبون الموت فلا يجدوه
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4 - عينك ميزانك الاثنين 24 غشت 2020 - 21:31
غالبا هاته التعديلات ستكون في صالح مول الشكارة جائحة كرونا عرت على الوجه القبيح لرأسلمال الدي يبحث عن الربح ولا شيئ اخر غير الربح و اغلب الشغيلة المغربية تتلقى أجور لا تلبي حاجيات الحياة الطبيعية اغلب المغاربة العاملين واجهو العطالة التي فرضتها كرونا بإعانة 2000 درهم فقط لانه ليس لهم مدخرات لان مول الشكارة عبارة عن مصاص دماء لا يترك لهم غير الفتات واين الدولة من كل هدا لان من يسير الدولة و الحكومة حتى هم ملين الشكارة.
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5 - العاقل الاثنين 24 غشت 2020 - 21:35
قبل مدونة الشغل وجب على النقابات ان تدافع عن التعليم والصحة ..واذا كانت وزارة أمزازي قد انفردت في سيناريوهات الدخول المدرسي وأتخدت قراراتها بتشارك مع الداخلية والصحة فهذا يعني ان النقابات أصبحت متجاوزة وخطاباتها مشروخة.... كيف لا وهي التي انبطحت وغاب عن وعيها ان التعليم عن بعد هلاك مادي وصحي ونفسي ...فتجربة السنة الماضية بينت ان الأدمان على الهواتف المحمولة واللوحات الألكترونية خلفت تراجعا في معارف المتعلمين ومنهم من يسافر مع الألعاب الألكترونية ومن المتعلمين من ذهب ضحية المواقع الالكترونية اللاباحية وحتى من التزم منهم بمتابعة الدرس عن بعد كان يتجول في المنزل ويخرج عن نطاف الألتزام ....اما الدرس فكان يطرح مشاكل التتبع والفهم بالنسبة للمتعلم وأسرته ...أيها السادة انقدوا الأجيال من الضياع و كفى من الحلم الوردي في واقع حالك ...انقذوا ابناءنا من الأستلاب التكنولوجي أكثر مماهم مستلبين فيه
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6 - ريان الرباط الاثنين 24 غشت 2020 - 21:42
كمواطن مغربي ادفع لدوله 2000در ضرائيب طيله 30سنه زد اقتطاعات ضمان لجتماعي مشكور بكل صدق وتامين وضراءيب سويع اضافيه ولله حمد وشكركسبنا سكن سياره نعمل بجد.. رغم احتيال من طرف نقبي شركة باعونا لبطرونات طلعات عل كتفنا وأصبح اصطول شاحنات سيارات 1000 عطونا حسبنا 22مليرن سنتم ان عمري 51سنه رغم دبلوم لاكن أي شركة يشغلني دارت بي واصبحت عاطل بدون مدخول رغم اني تجاوزت عدد نقط 8900.ولم نتوصل ولو بسنتم تسلفت 6مليون وزدته عل 20مليون لان 2مليرن صرفته في فترت سنه وان اخمم كتريت ماذونيه طكسي كبير رباط وساورت ب26مليون مع سياره عيانه شويه رغم روصيطا 200درهم قلت الحمد الله كتشيط لي 1500در ال 2500درنم حسب خساره وتوقف كراج قبل كرونا بشهرين تسلفت 15مليون سنتم عند لبنك والأهل وشريت سياره جديده بدون دعم قبل مارس استدعتني شرطه لبنتاج ال قسم قتصادي لارجاع ماذونيه لداخليه رفضت رغم اني اادي سومة. كرايه في وقتها مع زيادات متتاليه كتشفت ان بنت مالك مادونتين هي التي حركت هتافه من أجل فسخ العقد رغم انه ساري تاريخ ال 2026 بعد اخد ورض وضغط طلبو مني زياده 2000درهم وحلاوه هد هو هدف نزع ملكيه اليوم نحن في ازمه مند 7اشهر
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7 - Mounir usa الاثنين 24 غشت 2020 - 21:50
مادا تنتظرون من حكومة عزالدين العثماني. المغاربة يعيشون في حلم مند الإستقلال الى يومنا هادا
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