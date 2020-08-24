24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2006:5213:3517:0920:0821:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سويسرا تدعم المتضررين من أزمة كورونا بالمغرب (5.00)

  2. انخفاض ملحوظ في "إصابات كورونا" بجهة طنجة (5.00)

  3. "استمارة" تنتظر الراغبين في التعليم الحضوري‎ (5.00)

  4. انتشار الجيش ببني ملال (5.00)

  5. جزيرة صقلية تستغل الأزمة الصحية لطرد المهاجرين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | طلبة وأطر تدريسية يفضلون تأجيل الامتحانات الجامعية إلى أكتوبر

طلبة وأطر تدريسية يفضلون تأجيل الامتحانات الجامعية إلى أكتوبر

طلبة وأطر تدريسية يفضلون تأجيل الامتحانات الجامعية إلى أكتوبر
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 24 غشت 2020 - 23:00

تزايدت مخاوف الطلاب والأساتذة من فيروس "كورونا" المستجد في خضم الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها المملكة خلال الفترة الأخيرة مع دنوّ موعد امتحانات الدورة الربيعية برسم الموسم الجامعي الحالي.

ويسود قلق كبير في الأوساط الجامعية بشأن كيفية تدبير الامتحانات بالكليات والمعاهد العليا والمدارس الوطنية، بفعل ارتفاع منحنى الإصابات بـ"كوفيد-19" في مجموعة من "المدن الموبوءة" التي تشهد استنفاراً حكوميا منذ أسابيع.

وأفادت أطر تدريسية، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأنها تفضّل تأجيل الامتحانات المقررة بالجامعات المغربية إلى أكتوبر المقبل، من أجل تفادي بروز "بؤر جامعية" ستزيد الوضعية الوبائية الراهنة تعقيداً.

كما اطلعت هسبريس على بعض العرائض الطلابية الموجهة إلى عمداء الكليات، تطالب بتأجيل الامتحانات إلى موعد آخر تكون فيه الحالة الوبائية مستقرة، في ظل الارتفاع غير المسبوق لأعداد المصابين بالفيروس التاجي.

ويوجد عشرات الطلاب في المشافي لمتابعة البروتوكول العلاجي إثر حملهم لفيروس "كورونا" المستجد، بينما هناك حالات أخرى قد لا تظهر عليها أعراض المرض؛ الأمر الذي دفع بعض الفاعلين في القطاع إلى دق ناقوس الخطر بشأن خطورة الوضع الصحي القائم.

وبناءً على الظروف الصحية التي تمرّ منها البلاد، أعلنت مجموعة من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح عن إعادة برمجة امتحانات الدورة الربيعية وفق صيغ للتقييم تكون مناسبة للوضعية الراهنة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن برمجة جديدة بمجرد اتضاح الرؤية في غضون الأيام المقبلة.

وقررت مؤسسات أخرى إلغاء الامتحانات الحضورية وإجراءها عن بعد، خصوصا المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، من قبيل كلية العلوم والتقنيات ببني ملال التي تشبثت بالبرنامج المسطر سابقا، لكن ستجرى الامتحانات بشكل افتراضي.

ومن أجل الحرص على صحة الطلاب، عملت الجامعات المغربية على تخصيص مراكز القرب للاختبارات، محليا وإقليميا وجهويا، وذلك لتقليص حركة التنقل بين المدن، حفاظاً على السلامة النفسية والجسدية للأطر التدريسية والطلابية معاً.

ومازالت الأحياء الجامعية مغلقة منذ أشهر بسبب تداعيات الطارئ الصحي، ما دفع بالطلبة إلى المناداة بتوفير الظروف الملائمة لاجتياز الامتحانات، من قبيل تعميم مراكز القرب للاختبارات على جميع روافد الجامعات المغربية.

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كشفت عن اتخاذ مجموعة من التدابير لتقليص الحركية والاختلاط داخل الوسط الجامعي، وذلك تفاعلا مع ما تعيشه المملكة من ظرفية استثنائية في ظل جائحة "كوفيد-19".

وأورد بلاغ للوزارة أنه "بخصوص الإجراءات المواكبة لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة قصد استكمال السنة الجامعية 2019–2020، تقرر إجراء هذه الامتحانات ابتداء من أوائل شهر شتنبر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.