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الرئيسية | مجتمع | اكتظاظ التّلاميذ في الأقسام .. "تحدٍّ حارق" يواجهُ تطمينات أمزازي

اكتظاظ التّلاميذ في الأقسام .. "تحدٍّ حارق" يواجهُ تطمينات أمزازي

اكتظاظ التّلاميذ في الأقسام .. "تحدٍّ حارق" يواجهُ تطمينات أمزازي
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:00

ماذا لو اختارت غالبية الأسر المغربيّة إرسالَ أبنائها إلى حجراتِ المدارسِ خلال الموسم الدّراسي المقبل واعتماد التّعليم الحضوريّ؟ سؤال طرحهُ عدد من المتتبّعين عقبَ قرار وزارة التّربية الوطنية تخْيير أولياء التّلاميذ ما بين آليتين اثنتين للتّلقينِ الدّراسي ابتداء من شتنبر المقبل.

ويرتكزُ القرار الذي اتخذته الوزارة بشأن الدّخول المدرسيّ المقبل على آليتين: "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية للشّروع في هذا الموسم الدّراسي من خلال الدّروس المصورة وبثها على التلفزيون والمواد الرقمية، والتّعليم الحضوري، الذي مازالَ يثيرُ نقاشاً من طرفِ المهنيين في مجال التّعليم في ظل استمرارِ جائحة "كورونا".

واختارَ المغرب، منذ العشرين من مارس الماضي، اتباع خيار التّعليم عن بُعد، بسبب تفشّي فيروس "كورونا"، وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن برنامج لهذه الآلية للحيلولة دون إهدار السّنة الدراسية.

ويواجهُ القرار الحكومي مجموعة من التّحديات التي ستعيقُ تنزيله بشكلٍ يلائم إمكانيات المغرب من جهة، ويواكبُ الحالة الوبائية الصّحية "المعقّدة" من جهة أخرى؛ فمعروف أنّ غالبية الأسر في العالم القروي ستضطرُّ إلى إرسال أبنائها إلى المدارس بحكم غياب الإمكانيات التي تتيحُ متابعة الدّروس عن بعد.

كما لا تُبدي العديد من الأسر المغربية حماساً "واضحاً" بشأن استمرار اعتماد التّعليم عن البعد، ولذلك فقد تضطرّ هي الأخرى إلى إرسال أبنائها إلى الأقسام، خاصة بعد تطمينات الوزير سعيد أمزازي بأنّ "صحّة التلاميذ أولى الأولويات"، وبأنّه سيعملُ على "ضمان استفادة التّلاميذ من حقّهم في التّمدرس والحفاظ على صحّتهم".

وقال كريم عايش، باحث في السّياسات العمومية، إنّ "التعليم صار على كفّ عفريت بالمغرب بالنظر إلى حجم الخصاص وعلوّ سقف التّحديات في بلدٍ اختار تقليص ميزانية التّعليم، ودعا رئيس حكومته السّابق إلى رفع يد الدولة عنه، مما شكل صدمة أضيفت إليها صدمة تصويت البرلمان بالأغلبية ضد رفع ميزانيتي الصحة والتعليم".

وأضافَ المحلّل ذاته، في تصريح لهسبريس، أنّ "الموسم الدّراسي المقبل مقسوم ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بعد تجربة أولية أبانت عن صعوبات لا حصر لها في التدبير والمرافقة والتقييم، وتحول الموسم الدراسي السابق إلى منطقة ظل تبتلع سنوات جهود الاستراتيجيات المرسومة والمؤسسات المتعددة".

واعتبر عايش أنّ "السّياسة التعليمية في زمن الوباء ليست مرتبط فقط بحل التباعد والمتابعة عن بعد عبر استخدام تقنيات حديثة، بل بتوفر الإمكانيات وتمكن الأسر من تدريس أبنائها وفقا لما هو موجود من لوحات وحواسيب وشبكات هاتف نقال وأنترنيت، وتمكن الأساتذة والأطفال وأولياء أمورهم من استخدامها".

وأبرز الباحث في السّياسات العمومية أن "غالبية سكّان الحواضر ليسوا متمكنين من هذه الآليات، وهي شبه مفقودة في العالم القروي الذي لا يتوفر جله على شبكة لإنترنيت ذات صبيب عال وأدوات إلكترونية جيدة، إضافة إلى صعوبة الحصول على الإشارة الترددية للقنوات المغربية التي تعتمد جهاز (تي ان تي) أو الصحون المقعرة وليس التردد الهرتزي".

وعبر الباحث ذاته عن اعتقاده أنّ "العالم القروي ضحية سياسة المغرب التربوية أمام صعوبة التّضاريس وبعد القرى وتفرّقها، وضعف إمكانيات الأكاديميات القروية وغياب أي استراتيجية مندمجة تروم تقديم حلول عملية لهذه الفئة، وأيضا النهل والاقتباس من تجارب دول أخرى كما يتم ذلك في اتخاذ القرارات".

وختم بأنه "إذا ما تم اعتماد التعليم الحضوري، سنرهقُ كاهل الأسر بالاختبارات والتحاليل المخبرية وأدوات الوقاية من كمامات ومعقمات وغير ذلك"، ودعا إلى "اعتماد سبل وتدابير وطرق مبتكرة تقي من العدوى وتضمن استمرار تعليم وتمدرس الجميع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Hamza الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:08
Corona a pu démontrer ce que le people réclame depuis toujours, lhamdolilah.
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2 - هم ........ هم الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:10
لا تهمني كورونا أو اكتضاض التلاميذ بقدر ما يهمني عطلة الاساتذة، أتمنى من كل قلبي أن يرسل الجميع أطفاله للتعليم الحضوري فقط لكي نقطع على هؤلاء الاساتذة حلاوة العطلة الصيفية الحالية، أما التلاميذ فسيحترمون بكل تأكيد جميع معايير التباعد الاجتماعي والكمامات لذلك لا يجب أن لا تبالغوا في التخوف لأن ذلك من حظ الاساتذة فقط
شكرا هسبريس الحبيبة
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3 - أستاذ الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:10
اتقوا الله يا من تتهمون الأساتذة بالرغبة في العطلة وتمديد التوقف والسنة البيضاء...
هل عندكم دليل؟ أم أنها الأحكام المسبقة والكراهية التي نجحت السلطة، للأسف، في زرعها في المجتمع ضد ممتهني التعليم والمدرسة العمومية.
أسرة التعليم كذلك لها أبناء ومتضررون من الوضع القائم ...
وكلما طالت مدة التوقف كلما سيعاني الأستاذ الأمرين عندما تستأنف الدراسة مع تلامذته لاستدراك ما فاتهم وما نسوه من تعلمات...
حتى وإن كان هناك متقاعسون فلا تعمموا، ورجاء لا ترموا الناس بالباطل.
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4 - Khaddija lgh الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:11
غالبية الآباء اذا رأوا احد جيرانهم يرسل أبناءه الى الاقسام فبالفعل سيفعل المثل لان التعليم الحضوري افضل بكثير من التعليم عن بعد و هنا نجد الخطأ الذي ارتكبه وزير التعليم فقد توجب عليه تأجيل التعليم الى حين اتضاح الصورة .
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5 - ملهمتي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:12
اولادي غير مستعدين نهائيا للتعلم عن بعد رغم توفر الأنترنيت والهاتف. يرفضون الفكرة
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6 - أستاذ الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:13
كأستاذ أطالب الوزارة بالإسراع بتوظيف أساتذة جدد لأن الفرعية التي أدرس بها يوجد بها 3 أساتذة خرج 2 للتقاعد و بقيت لوحدي أنا و المدير في غياب الحارس و عاملة النظافة ..... و الإكتظاظ المهول في ظل الأقسام المشتركة الخصاص الكبير يجب أن تعالجه بتوظيف 30 ألف أستاذ الموسم المقبل رغم أن الجائحة و الخصاص يتطلب أكثر من ذلك.... دق ناقوس الخطر
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7 - khalid الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:14
جوابا على الاشكالية المطروحة فالتفويج هو الحل اذا ما اختارت الغالبية التعليم الحضوري.
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8 - huchamkhouribga الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:15
احتفلات الفوز لبايرميونيخ مرت بدون كمامات وبدون تباعد وعندنا التعليم عن بعد وخزعبلات امزازي لقيتو على من ضحكو المهم التعليم اصلا فاشل بالمغرب بكورونا او بدون كورونا كما هي الصحة فاشلة بكل المقايس ويكفي النظر الى التصنيفات العالمية لنجد المغرب بديل التصنيف العالمي من تعليم وصحة
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9 - محسن الوزاني الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:16
كرامة المواطن ماتت! عزاؤنا واحد. كل الأسر رفضت هذا الدخول المدرسي العشوائي. مادام معنناش رؤية للتعليم. فإن التأجيل أفضل واسهل وأنجح قرار. لكن الوزير هاز الهم لماليين شكارة المدارس الحرة.
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10 - خبير فالتعليم الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:16
عوض الرفع من ميزانية التعليم تقرر خفضها يا لا الفضيحة أتعجب لسكوت الشعب و هو يشاهد المحكومة و المخزن يقتلون التعليم عرق بعرق و هم ساكتون لعنة الله عليكم و نحن نشاهد 50 إلى 60 تلميذ فالقسم كوري هذا ماشي قسم خاص الأسر تتحرك فكل شيء في هاته البلاد أسود و يتراجع للوراء...
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11 - استاذ الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:16
نلتمس العذر لمن يدعو من الآباء والتلاميذ للتأجيل فهم لايقدرون أن وباء التأجيل أخطر بكثير من كورونا على المستوى البعيد فكروا فقط ماهي الدول التي صمدت أمام كورونا وما هي الدول التي تتسابق لإنتاج اللقاح إنها دول العلم والمعرفة
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12 - من المانيا الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:18
يجب غلق جميع شواطى المملكة، انهاء العطلة الصيفية، امهال تاريخ لرجوع الجالية المغربية و بداية الحجر الجزئي ( اللي عندو الخدمة او التجارة يخرج) الباقي إبقاو في ديورهم ) هذا هو الحل
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13 - السلام عليكم الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:18
منذ عقود واسرة التعليم تطالب الوزارة بضرورة الحد من اكتضاض الأقسام وتقليص عدد التلاميذ بالحجرات الدراسية والذي يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح التعليم وتحسين جودته لكن المسؤولين داىما يتحججون بقلة الإمكانيات وأن أربعين تلميذا في القسم لا يعتبر اكتضاضا.فهل ما عجز عن تحقيقه الاساتذة طيلة عقود ستحققه كورونا في شهور لتجبر الوزارة على العمل بأقسام من عشرين تلميذا وهذا لا يوجد حتى في اليابان وفلندا
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14 - ميلود الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:19
الحل هو أن يدرس نصف التلاميذ في القسم لمدة أسبوع، و النصف الثاني من التلاميذ يتابع الدروس المسجلة من البيت، و في الأسبوع القادم، يدرس تلاميذ الفوج الأول في البيوت، و يدرس تلاميذ الفوج الثاني في القسم. و هكذا التناوب على القسم، حتى تجد لنا الأذمغة لقاحا ينتهي معه هذا الكابوس.
أما نحن، فمنظومتنا التعليمية و العلمية غير قادرة على إنتاج أي شيئ، فقط ننتظر أوروبا و أمريكا و الصين لتخرجنا من الكارثة.
قبح الله الجهل و من يكرس الجهل
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15 - محمد لعيوني الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:19
ستعود الامور الى طبيعتها انشاء الله فصل الصيف انتهى وفصل الخريف على الابواب وبالتالي فاكتضاظ الناس سينقص وايضا السفر
النهار كدبك سيصبح قصيرا والمناسبات ستقل وايضا الزيارات العائلية اضافة الى مجهودات الدولة الحتيتة بخصوص التحليلاا تتزايد.
استبشروا خيرا انشاء الله .سيعود ابناؤنا لمدارسهم وسيظهر لقاح اخر السنة.
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16 - متتبع الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:20
إن تصريح الوزارة بتحميل الاباء مسؤولية الاختيار شيء مرفوض. من جهة اذا اختار اولياء الامور التعليم الخصوصي فهي تحملهم مسؤولية الاصابة بالوباء لا قدر الله. ومن جهة اخرى اذا اختار اولياء الامور التعليم عن بعد فهي لن توفر لهم الوساءل التقنية من لوحات والربط بالانترنت فذلك اختيارهم. هذه القرارات الملغومة يجب رفضها جملة وتفصيلا.
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17 - مساهم الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:20
Faudrait altérner : partager la classe en 2 groupes; une semaine de présence pour un groupe et une semaine de cours à distance pour l'autre groupe. Ainsi tous les élèves ou étudiants auront la même formation; les mêmes chances
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18 - كمال الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:20
الحل المعقول هو تاجيل الدخول المدرسي الى شهر اكتوبر حتى تتضح صورة الوباء وكفانا من الارتجال والا ستكون العواقب وخيمة
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19 - العربي الديك الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:21
قنبلة كورونا كأنها كوكب خارج مداره الأصلي و هو يقترب من الأرض ....
المسؤولون واعون بالخطرورة إلا أنهم يغمضون عيونهم عن ذلك .......
زخامة الدخول المدرسي عن قرب او عن بعد لا شك ستأخذ معه ضحايا جدد ...
ان لم يكن التلاميذ فآباؤهم ...
و ان لم يكن الآباء ....
فالحراس ....و ان لم يكن الحراس
فالأساتذة .......
و ان لم يكن الأساتذة ...
فالديرون .....الخ .....
ومع الدخول المدرسي سنبدأ احصائيات التعليم عن قرب و عن بعد و معها سيتم احصاء الضحايا ....
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20 - ملاحظ تربوي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:23
سيناريو عيد الاضحى قد يتكرر مرة أخرى في الدخول المدرسي المقبل ان تم ذلك فعليا في التاريخ المعلن عليه! تأجيل هذه العملية قد يكون طريقة ناجعة للتحكم في الوضعية الوبائية بعد تفشيها في الأسابيع الأخيرة. مزيدا من الحذر تفاديا لما لا يحمد عقباه .
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21 - رجل تعليم الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:23
الصيغة التي اقترحتها الوزارة تصلح فقط للتعليم الجامعي وأقسام التعليم العالي . غير هذا فهو محض هراء ومخاطرة كبيرة بصحة الصغار والأطر التربوية . الحل الوحيد الناجع هو تأجيل الدخول المدرسي في السلك الابتدائي والاعدادي إلى حين استقرار الوضعية ، أو كحل ثاني تقليص عدد المواد المدرسة حضوريا بالتركيز على المواد الأساس في الابتدائي عبر التفويج بالتناوب ساعة / ساعة عربية + ساعة / ساعة فرنسية لكل 50% من عدد التلاميذ .
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22 - رضا اسماعيلي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:23
الأطفال المتمدرسون عن بعد معرضون بالاصابة بالعمى والاصابة بالجهل وعدم المعرفة التي ستتولد جراء الدراسة عن بعد، أما إذا تعمقنا في كثيرا في نوع الفيروسات والميكروبات المتواجدة في الفضاءات العامة والخاصة الأخرى فإننا سنكتشف أننا كنا في خدعة عالمية محبومة ومطبوخة بطريقة محكمة تفضي الى انهيار اقتصادات الدول والشروع في التحكم فيها......، وعليه ألتمس من شعبنا المغربي التحلي باليقظة واتخاذ القرار المناسب في التعلم ولو في مدارس معروفة حيث أنهاأفضل بكثير من التعلم عن بعد في مدارس عالمية باموال طائلة، كما أن دراسة وحفظ القرآن وتعلم الشريعة تعطينا القوة والمناعة المرجوة والاضافة المطلوبة.
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23 - سوجيان الثلاثاء 25 غشت 2020 - 11:24
تعليق بسيط لو تفضل السيد الوزير على تبسيط الاجراءات و ماهية البروتكول المتبع في هده الظرفية في المؤسسات التعليمية. المشكلة العامة و التي تغاضى عنها الطرف السيد الوزير هي ضعف الامكانيات المادية للمؤسسات و الاكاديميات لمواجهة تفشي الوباء في المؤسسات. نريد اجراءات عملية كدفتر تحملات تحدد المسؤليات و الاجراءات االروتكولية التي سوف تتبعها المؤسسات التعليمية. من ساعات الحصص و كدا نظافة و التعقيم الدوري. و كدا توفير الكمامات و اجهزة التعقيم لتلاميد. منع الاستراحات بين الحصص و الاختلاط وووو المصافحة الاجراءات التوعوية ووووو راه حنا كاباء عندنا شكوك كبيرة بانتقال الوباء بين ابناءنا لا اتصور ان اي اب يدفن ابنه لو فتك به المرض. دك الالزام لخاص نوقعوا عليه خاص كدلك التزام من طرف الوزارة لتطبيق البرتوكول الصحي و اشير الصحي باعلى المعايير الدولية ياسيد الوزير. و احتراماتي و السلام
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