اكتظاظ التّلاميذ في الأقسام .. "تحدٍّ حارق" يواجهُ تطمينات أمزازي

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:53
|13:35
|17:09
|20:07
|21:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- 133 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
- "خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة الدار البيضاء
- توقيف مروج مخدرات وحجز كوكايين بمدينة طنجة
- استثمارات المغرب في "السندات الأمريكية" تفوق 4 مليارات دولار
- التعليم عن بعد
"خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة الدار البيضاء (5.00)
هل يلجأ المغرب إلى "بلازما دم المتعافين" لعلاج مرضى "كوفيد 19"؟ (5.00)
هل يتحمل الاقتصاد المغربي تكلفة إعادة الحجر الصحي الشامل؟ (5.00)
- الحكومة تضع آخر اللمسات على قانون ينظّم "التعليم عن بعد" بالمغرب - (155)
- الفنانة المغربية ثريا جبران في ذمة الله عن 68 عاما - (146)
- الرفع من عدد نواب البرلمان لتمثيل الجالية يصطدم بالكلفة المالية - (139)
- المغرب يسجل 903 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (87)
- فدرالية أولياء التلاميذ تدعو وزارة التربية إلى الحوار - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اكتظاظ التّلاميذ في الأقسام .. "تحدٍّ حارق" يواجهُ تطمينات أمزازي
ماذا لو اختارت غالبية الأسر المغربيّة إرسالَ أبنائها إلى حجراتِ المدارسِ خلال الموسم الدّراسي المقبل واعتماد التّعليم الحضوريّ؟ سؤال طرحهُ عدد من المتتبّعين عقبَ قرار وزارة التّربية الوطنية تخْيير أولياء التّلاميذ ما بين آليتين اثنتين للتّلقينِ الدّراسي ابتداء من شتنبر المقبل.
ويرتكزُ القرار الذي اتخذته الوزارة بشأن الدّخول المدرسيّ المقبل على آليتين: "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية للشّروع في هذا الموسم الدّراسي من خلال الدّروس المصورة وبثها على التلفزيون والمواد الرقمية، والتّعليم الحضوري، الذي مازالَ يثيرُ نقاشاً من طرفِ المهنيين في مجال التّعليم في ظل استمرارِ جائحة "كورونا".
واختارَ المغرب، منذ العشرين من مارس الماضي، اتباع خيار التّعليم عن بُعد، بسبب تفشّي فيروس "كورونا"، وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن برنامج لهذه الآلية للحيلولة دون إهدار السّنة الدراسية.
ويواجهُ القرار الحكومي مجموعة من التّحديات التي ستعيقُ تنزيله بشكلٍ يلائم إمكانيات المغرب من جهة، ويواكبُ الحالة الوبائية الصّحية "المعقّدة" من جهة أخرى؛ فمعروف أنّ غالبية الأسر في العالم القروي ستضطرُّ إلى إرسال أبنائها إلى المدارس بحكم غياب الإمكانيات التي تتيحُ متابعة الدّروس عن بعد.
كما لا تُبدي العديد من الأسر المغربية حماساً "واضحاً" بشأن استمرار اعتماد التّعليم عن البعد، ولذلك فقد تضطرّ هي الأخرى إلى إرسال أبنائها إلى الأقسام، خاصة بعد تطمينات الوزير سعيد أمزازي بأنّ "صحّة التلاميذ أولى الأولويات"، وبأنّه سيعملُ على "ضمان استفادة التّلاميذ من حقّهم في التّمدرس والحفاظ على صحّتهم".
وقال كريم عايش، باحث في السّياسات العمومية، إنّ "التعليم صار على كفّ عفريت بالمغرب بالنظر إلى حجم الخصاص وعلوّ سقف التّحديات في بلدٍ اختار تقليص ميزانية التّعليم، ودعا رئيس حكومته السّابق إلى رفع يد الدولة عنه، مما شكل صدمة أضيفت إليها صدمة تصويت البرلمان بالأغلبية ضد رفع ميزانيتي الصحة والتعليم".
وأضافَ المحلّل ذاته، في تصريح لهسبريس، أنّ "الموسم الدّراسي المقبل مقسوم ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بعد تجربة أولية أبانت عن صعوبات لا حصر لها في التدبير والمرافقة والتقييم، وتحول الموسم الدراسي السابق إلى منطقة ظل تبتلع سنوات جهود الاستراتيجيات المرسومة والمؤسسات المتعددة".
واعتبر عايش أنّ "السّياسة التعليمية في زمن الوباء ليست مرتبط فقط بحل التباعد والمتابعة عن بعد عبر استخدام تقنيات حديثة، بل بتوفر الإمكانيات وتمكن الأسر من تدريس أبنائها وفقا لما هو موجود من لوحات وحواسيب وشبكات هاتف نقال وأنترنيت، وتمكن الأساتذة والأطفال وأولياء أمورهم من استخدامها".
وأبرز الباحث في السّياسات العمومية أن "غالبية سكّان الحواضر ليسوا متمكنين من هذه الآليات، وهي شبه مفقودة في العالم القروي الذي لا يتوفر جله على شبكة لإنترنيت ذات صبيب عال وأدوات إلكترونية جيدة، إضافة إلى صعوبة الحصول على الإشارة الترددية للقنوات المغربية التي تعتمد جهاز (تي ان تي) أو الصحون المقعرة وليس التردد الهرتزي".
وعبر الباحث ذاته عن اعتقاده أنّ "العالم القروي ضحية سياسة المغرب التربوية أمام صعوبة التّضاريس وبعد القرى وتفرّقها، وضعف إمكانيات الأكاديميات القروية وغياب أي استراتيجية مندمجة تروم تقديم حلول عملية لهذه الفئة، وأيضا النهل والاقتباس من تجارب دول أخرى كما يتم ذلك في اتخاذ القرارات".
وختم بأنه "إذا ما تم اعتماد التعليم الحضوري، سنرهقُ كاهل الأسر بالاختبارات والتحاليل المخبرية وأدوات الوقاية من كمامات ومعقمات وغير ذلك"، ودعا إلى "اعتماد سبل وتدابير وطرق مبتكرة تقي من العدوى وتضمن استمرار تعليم وتمدرس الجميع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
شكرا هسبريس الحبيبة
هل عندكم دليل؟ أم أنها الأحكام المسبقة والكراهية التي نجحت السلطة، للأسف، في زرعها في المجتمع ضد ممتهني التعليم والمدرسة العمومية.
أسرة التعليم كذلك لها أبناء ومتضررون من الوضع القائم ...
وكلما طالت مدة التوقف كلما سيعاني الأستاذ الأمرين عندما تستأنف الدراسة مع تلامذته لاستدراك ما فاتهم وما نسوه من تعلمات...
حتى وإن كان هناك متقاعسون فلا تعمموا، ورجاء لا ترموا الناس بالباطل.
أما نحن، فمنظومتنا التعليمية و العلمية غير قادرة على إنتاج أي شيئ، فقط ننتظر أوروبا و أمريكا و الصين لتخرجنا من الكارثة.
قبح الله الجهل و من يكرس الجهل
النهار كدبك سيصبح قصيرا والمناسبات ستقل وايضا الزيارات العائلية اضافة الى مجهودات الدولة الحتيتة بخصوص التحليلاا تتزايد.
استبشروا خيرا انشاء الله .سيعود ابناؤنا لمدارسهم وسيظهر لقاح اخر السنة.
المسؤولون واعون بالخطرورة إلا أنهم يغمضون عيونهم عن ذلك .......
زخامة الدخول المدرسي عن قرب او عن بعد لا شك ستأخذ معه ضحايا جدد ...
ان لم يكن التلاميذ فآباؤهم ...
و ان لم يكن الآباء ....
فالحراس ....و ان لم يكن الحراس
فالأساتذة .......
و ان لم يكن الأساتذة ...
فالديرون .....الخ .....
ومع الدخول المدرسي سنبدأ احصائيات التعليم عن قرب و عن بعد و معها سيتم احصاء الضحايا ....