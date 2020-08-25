الملتقى الأول للتأطير والتعليم الرقمي ينطلق الأربعاء

هسبريس من الرباط

تحت شعار "معاً للنهوض بالمنظومة الرقمية للتعليم والتوجيه"، تنظم الجمعية المغربية للتأطير والتعليم الرقمي ومنصة "باك تيفي"، خلال الفترة الممتدة بين 26 و29 غشت الجاري، "الملتقى العربي الأول للتأطير والتعليم الرقمي"، الذي ستبث فعالياته على منصة www.Yourlive.org، وكذا على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب".

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "الملتقى، المنظم بشراكة بين مجموعة من المنظمات الوطنية المغربية وبعض الهيئات العربية، يروم تقييم مبادرات المجتمع المدني والمبادرات الرسمية في التعليم الرقمي، واستعراض تحديات التعليم الرقمي وشروط جودة المحتوى التعليمي وطرق الاستفادة منه، وكذا التعريف بالمهارات التقنية لتنفيذ التعليم الرقمي، وتقييم الوضع القانوني للتعليم الرقمي".

وأضاف المصدر ذاته أن "الملتقى يجمع خيرة الخبراء من المؤثرين وصناع المحتوى، الإعلاميين والصحافيين، رجال التعليم ومستشاري التوجيه، جمعيات الآباء وأمهات التلاميذ وأولياء أمورهم، إلى جانب المنصات الرقمية والمقاولات الاجتماعية، بهدف تقاسم خبراتهم وتجاربهم الطويلة في مجال تخصصهم، ومناقشة التحديات التي تواجه المنظومة الرقمية للتعليم والتوجيه".

وأشار المنظمون إلى أن "ندوات اليوم الأول ستسلط الضوء على الوضع الراهن للتعليم الرقمي بالعالم العربي، من خلال تجارب عدد من المنصات الخاصة والرسمية، وكذا المبادرات الفردية والمؤسساتية للمجتمع المدني، فيما تتطرق مواد اليوم الثاني للجانب الفني والتقني المتعلق بإنشاء محتوى تعليمي، كما تعرف بمواصفات الجودة في المنتج التعليمي الرقمي وما الذي يجعله جذابا".

وعلى غرار التعليم الحضوري، يضيف البلاغ، "ينبغي على التعليم الرقمي أن يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص ويتجاوز الفوارق الاجتماعية، الاقتصادية، التقنية والجغرافية التي تشكل عائقا كبيرا أمام العديد من المتعلمين، لهذا تسعى لقاءات اليوم الثالث إلى مناقشة التحديات واقتراح حلول إبداعية لتعزيز دمقرطة التعليم بين جميع الفئات المجتمعية".

وورد ضمن البلاغ ذاته أنه "مع كل المجهودات المبذولة لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي، إلا أنه يجد نفسه في منافسة غير متكافئة مع المحتوى الترفيهي الذي يطغى على منصات التواصل الاجتماعي، لذا سيتناول اليوم الرابع من الملتقى طرق الترويج الفعال للمحتوى التعليمي وتقنيات تعزيز حضوره عبر محركات البحث وخوارزميات منصات التواصل الاجتماعي".

وأكّد المنظمون أن "المشارك سيحصل على شهادة مجانية بعد اختبار يجيب عن أسئلته عبر منصة الملتقى يؤكد حضوره عن بعد، موقعة من إدارة الملتقى والجمعية المغربية للتأطير والتعليم الرقمي، كما سيتم نشر التوصيات وإرسال كتيب بملخصات الندوات، عبر البريد، لكل من قام بالتسجيل عبر منصة الملتقى".

وفي نهاية كل يوم، يضيف البلاغ، "ستكون ندوة نقاشية عامة يقوم خلالها متدخلو اليوم الأول ومجموعة من المهتمين بالشأن التربوي والتعليم الرقمي بالتفاعل مع أسئلة الحاضرين"، مشيرا إلى أن "برنامج هذا الحدث الوطني ستتخلله ورشات تفاعلية حول صناعة المادة التعليمية الجذابة ومهارات ومعارف المعلم الرقمي يؤطرها خبراء محترفون في الجوانب التقنية والفنية والإبداعية والبيداغوجية، إلى جانب وصلات تحسيسية متعلقة بمواضيع الملتقى".