معاهد عليا تخير الطلبة بين "الحضوري والمنزلي"

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بأن قرار استئناف الدراسة خلال أكتوبر اختياريا بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، يهم كذلك مؤسسات التعليم العالي الخاصة وكذا باقي المعاهد العمومية.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن الدراسة ستنطلق ابتداء من منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة.

وقررت الوزارة اتخاذ هذه التدابير لتقليص الحركية والاختلاط داخل الوسط الجامعي؛ وذلك تفاعلا مع ما تعيشه المملكة من ظرفية استثنائية في ظل جائحة "كوفيد-19"، وحرصا على السلامة الصحية لمختلف الفاعلين في التعليم العالي من طلبة وأساتذة باحثين وإداريين.