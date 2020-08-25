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الرئيسية | مجتمع | معاهد عليا تخير الطلبة بين "الحضوري والمنزلي"

معاهد عليا تخير الطلبة بين "الحضوري والمنزلي"

معاهد عليا تخير الطلبة بين "الحضوري والمنزلي"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:17

أفاد مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بأن قرار استئناف الدراسة خلال أكتوبر اختياريا بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، يهم كذلك مؤسسات التعليم العالي الخاصة وكذا باقي المعاهد العمومية.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن الدراسة ستنطلق ابتداء من منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة.

وقررت الوزارة اتخاذ هذه التدابير لتقليص الحركية والاختلاط داخل الوسط الجامعي؛ وذلك تفاعلا مع ما تعيشه المملكة من ظرفية استثنائية في ظل جائحة "كوفيد-19"، وحرصا على السلامة الصحية لمختلف الفاعلين في التعليم العالي من طلبة وأساتذة باحثين وإداريين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هم ........ هم الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:23
هل تعلمون أن الاستاذ المبتدئ في الابتدائي مثلا يحصل على 4 ملايين سنتيم ونصف شهريا؟ بالاضافة إلى عدة امتيازات كالانترنيت المجانية، إذن يجب أن تقتطع الدولة من أجورهم وتجبرهم على التعليم عن بعد باستعمال وسائلهم الخاصة والشخصية بالقوة من أجل التضامن، وشخصيا لن أرسل أبنائي للمدرسة حتى أرى التحاق بقية الاطفال الآخرين كتجربة أولية لي ولأبنائي، وسأمهل نفسي أسبوعا بعدها، أتمنى أن أرى فيه أفواجا كثيرة ومكتظة من التلاميذ في المؤسسة لتحصيل العلم لكي أحسب الوضع وأرسل ابنائي بعدها حسب الوضعية وتجربة الآخرين. أظن أن التجمعات الكبيرة للتلاميذ واختلاطهم لن يؤدي بالضرورة لتفشي بؤر وبائية، أملنا في أن المرض ستخمد حدته وأن يظهر لقاح قريبا لكي يحس الاساتذة بالأسى والحنق ويرجعوا للعمل.
أنا لكم بالمرصاد، حامل لدبلوم معترف به في الطيران ولدي دبلوم تقني معلوميات وموجز في القانون وخبرت جيدا جميع أصناف الاساتذة
شكرا هسبريس
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2 - ناصر الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:39
يجب الاسراع بملء مطبوع التعليم الحضوري لكي يرضخ الاساتذة للأمر الواقع، أفضل ألف مرة أن أرسل أبنائي للمدرسة على أن يظل الاساتذة لا يعملون. وانا متأكد أن مناعة أطفالكم ستتغلب على الوباء إن شاء الله
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3 - سمير الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:41
تقول أهم الدراسات أن فيروس كورونا سينتهي مع نهاية 2022! يجب التعايش مع الفيروس لأنه من غير الممكن إيقاف الإقتصاد و الدراسة لسنتين في جميع الأحوال لن يذهب الفيروس إلا بالمناعة المكتسبة الجماعية
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