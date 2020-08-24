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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 903 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 903 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 53.252 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1726728 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 920 حالة.
وتم التأكد من 1135 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 37478 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
لنتحد جميعا ضد الجهل.
فطنجة على سبيل المتال، مشينا نديرو تحليلة كورونا نالأب ديالي.. غي باش يعطيواك موعد (رونديڤو) خصك تساين نهاااار.. و ملي تجي نهار تاني تدير التحليلة النتيجة متخروج على يوماين ولا تلتيام.. حتى يكون الإنسان (اللي غي شاك فيه كورونا) زاد نشر المرض بالتنقل ديالو بين المستشفى، مركز التحاليل، المنزل،..
و يا رب يكون هؤلاء الضحايا ال32 (رحمهم الله) آخر ضحايا الوباء.
و يا رب اشف مرضانا و مرضى المسلمين أجمعين.
و يارب يوعى المسؤولون و المواطنون، على حد سواء، بما نمر به من أزمة.
نسأل الله تعالى أن يرفع الوباء عن عباده
أو إعطاء رخص للمحلات المكترية كما كان في السابق لبيع الأضحية .
وبذالك كنا سنخفف الإزدحام في الأسواق .
وتاينوض فحالهم إخرجو مالكم على حالتكم أو خاسرين فلوس المركوب!! ، أو كاينين منهم بزاف نقوليك نصف الكلية عاطيينها غي التسطية و الدوران أمام الكلية، التعليم عن بعد فيه إجابيات وسلبيات ولكن
في هذه الظروف الوقاية خير من العلاج نفضل نقرا ي الدار ريتما ينتهي هذا الفيروس!
ماهي إلا إستراحة محارب.....
مااراه في الشارع من عدم التزام المواطنين بالكمامة والتباعد
والتدخين غير بعيد عن الآخرين .......سوف يزيد من عدد الإصابات والوفايات
الكمامة على الأنف والفم والتباعد تحميك وفي نفس الوقت ألا قدر الله وكنت حامل لكورونا من دون أعراض فانك تحمى الآخرين...
وكل سوف يجازيه الله تعالى بما فعل ...والله لايضيع اجر من احسن عملا......
عافانا الله واياكم
لعلنا هو نلتزموا بداكشي ال طالبا منا منظمة الصحة العالمية التي هي أيضا مزال كتكتشف هاد المرض ال المعطيات ديالو كتغير كل وقت.
المهم الله ارفع علينا هاد الوباء يارب إنك سميع الدعاء.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
متخافوش وتوكلوا على الله .( قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا .
لاحظوا فقط لاعبين بالفرق الوطنية يلعبون مقابلات رسمية 90 دقيقة مع كونهم مصابين بالفيروس لكن بدون اعراض...فما عدد المصابين بدون اعراض يا ترى؟
سوف نظل ندور في حلقة مفرغة