المغرب يسجل 903 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 903 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 53.252 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1726728 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 920 حالة.

وتم التأكد من 1135 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 37478 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية