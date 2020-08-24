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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 903 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 903 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 903 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 غشت 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 903 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 53.252 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1726728 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 920 حالة.

وتم التأكد من 1135 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 37478 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hassan الاثنين 24 غشت 2020 - 18:11
أيها المواطن : اختر احداهما، الوقاية أو الحجر الصحي؟ فكلاهما يؤديان إلى نفس النتائج، إلا أن الفرق بينهما شاسع، فالوقاية لا تكلف شيئا، مجرد كمامة وتباعد ونظافة بينما الحجر الصحي كلفته جد باهظة على أكثر من مستوى وقد جربناه. فالكل يعرف أن الوضعية الوبائية ببلادنا مقلقة للغاية بسبب الإرتفاع الكبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات، هذا هو الواقع ........فلكم الإختيار الآن، الوقاية أم الحجر الصحي !!!.
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257
2 - هل تفعلها الحكومة الاثنين 24 غشت 2020 - 18:11
اظن أن سبب هذه الاصابات المرتفعة هو الاختلاط الذي تم قبيل عيد الاضحى،فأن تترك الملايبن يتنقلون بتلك الطريقة فهو عدم امتلاك رؤية عقلانية لتدبير الجائحة، وكذا سوء تدبير من (الحكومة )؛ فلو كان العثماني ديمقراطي مع نفسه لقدم استقالته( وهو يرى هذه الاصابات المرتفعة)عوض الخروج بتصريحات لا مسؤولة.
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97
3 - الوطنية الاثنين 24 غشت 2020 - 18:14
الحمد لله نزل العدد إلى اقل من الألف رغم ان عدد الوفيات لا زال مقلقا الله يرحمهم ويخفف ما نزل من وياء
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93
4 - الأستاذ رقم 17 الاثنين 24 غشت 2020 - 18:14
نتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا الرقم بداية لانخفاض عدد الحالات المؤكدة و تعود الحياة لمجاريها الطبيعية
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139
5 - Kamal الاثنين 24 غشت 2020 - 18:14
سبب تزايد الاصابات التراخي وعدم الاختراز بالوسائل الوقائية الفرج قريب انشاء الله نسالك اللهم ياسميع الدعاء لقد انتشر هدا الوباء وعجز الاطباء فسخر الدواء وارفع عنا هدا البلاء واكشف عنا هدا الكرب يامن وسعت رحمته بالخلائق والعباد انك على كل شيء قدير
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53
6 - aicha prof الاثنين 24 غشت 2020 - 18:14
اللهم ارفع عنا هذا الوباء و البلاء و اشفي مرضانا وارحم موتانا والطف بنا يا رب العالمين
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67
7 - مواطنة تحب بلدها الاثنين 24 غشت 2020 - 18:14
الحمدلله العدد نزل شوية. خصنا غير ناخدوا الإحتياطات ديالنا ونحترموا التباعد ويكون لخير بإذن الله السميع العليم
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51
8 - محمد الاثنين 24 غشت 2020 - 18:15
الحمد لله نزل العدد اليومي للمصابين عن 1000.
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42
9 - safae الاثنين 24 غشت 2020 - 18:15
الحمد لله نسبة الإصابات اليوم منخفضة كنطلب من المواطنين يلتازموا بالنضافة والتباعد ورتداء الكمامات. باش نقضو على هاد الوباء. ونرجعوا لحياتنا العادية يارب ترفع علينا هاد الوباء
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33
10 - السلام عليكم الاثنين 24 غشت 2020 - 18:15
مزيداً من الحيطة والحذر من هذا الوباء الفتاك أرجو جميع إخواني و أخواتي المغاربة أن يتخذوا جميع احتياطاتهم من أجل التغلب على هذا الوباء بإذن الله تعالى ولا تنسو الدعاء والتدرع لله جل جلاله
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35
11 - حنان الاثنين 24 غشت 2020 - 18:15
استعدادا للدخول المدرسي، سيتناقص العدد تدريجيا، حتى يتسنى للاباء واولياء الامور تسجيل ابنائهم في المدارس واقتناء الادوات المدرسية وما يلزمها ليرتفع بعد ذلك لاجل آخر
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91
12 - سمير الاثنين 24 غشت 2020 - 18:16
الإخوان لي شاف شي حد من الزملاء او المعارف او العائلة ديالو ماكايديرش الكمامة ضورو فيه.
لنتحد جميعا ضد الجهل.
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79
13 - Marokkii الاثنين 24 غشت 2020 - 18:17
الحمدلله الشفاء النسبة اكبر والله يرحم المتوفون ويشافي المرضى
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17
14 - ملاحظ الاثنين 24 غشت 2020 - 18:17
برافو المغاربة اننا ان شاء الله في الطريق لخفض عدد الاصابات قبل حلول موعد الدخول المدرسي، والحمد لله، لاحظنا ان الأغلبية بدأو يلبسون الكمامة، واقلية قليلة جدا هي من لايلبسون الكمامة وهذه الاقلية يجب محاربتها بالقانون والحزم لأنها تشكل خطرا على الجميع. لاترحموهوم، ومن لايتوفر على مبلغ شراء الكمامة يمكنه طلبها لاحد الجمعيات، أو اخد كمامة الثوب وهي اقتصادية... واللهم ارفع عنا هذا الوباء،لنتحد جميعا ضد كوفيد ونتجنب التجمعات....
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12
15 - قهرونا الاثنين 24 غشت 2020 - 18:17
نصيحة قالها لي أحد الأطباء و أحببت مشاركتها معكم : الخوف من كورونا أسوء من كورونا نفسها، عيش حياتك في وقاية و نظافة و نقص من خبار كورونا
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24
16 - Observateur الاثنين 24 غشت 2020 - 18:18
الحالات المؤكدة 903 والمتعافون 1135 والوفيات الله يرحمهم 32 .. أي أن الحالات التي تتلقى العلاج انخفضت ب 264
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16
17 - محمد اليحيا الاثنين 24 غشت 2020 - 18:18
الحمد لله حرص الدوله والعمل الدئوب للتاكد من تقيد المواطنين بالتعليمات الاحترازيه كان لها نتيجه ايجابيه لنزول اعداد الاصابات والقادم افضل باذن الله.. يجب الحرص على ارداء الكمامه وتعقيم الايدي باستمرار والابتعاد عن التجمعات هذي باذن الله كفيله بسلامة الجميع من هذا الوباء والله يحفظ بلاد المسلمين من كل شر
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-1
18 - نبيل الزنايدي الاثنين 24 غشت 2020 - 18:18
الحمد لله. تنفيذ مضامين الخطاب الملكي بدأ في إعطاء النتائج.
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-18
19 - عجيب الاثنين 24 غشت 2020 - 18:19
من يلصق عدد الإصابات لعيد الأضحى لماذا المدن الأخرى عدد الإصابات ليست مرتفعة!! تركتم الشواطئ الممتلئة و قاعات الرياضة و الأسواق المكتضة...
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6
20 - مواطن الاثنين 24 غشت 2020 - 18:19
السبب ليس عيد الاضحى السبب هو المعامل والمصانع التي تركت مفتوحة بدأت نتائجها تظهر الآن فهل العمال ليس لهم احباب وعائلة واصدقاء . كلهم زاروا أحبابهم وبدأت النتائج تظهر بهذه الطريقة
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3
21 - Abdel الاثنين 24 غشت 2020 - 18:20
ربنا لا تواخدنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
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10
22 - Jamal الاثنين 24 غشت 2020 - 18:20
لازالت نسبة الوفيات مرتفعة.لكن نلمس استقرارا طفيفا و لله الحمد في نسبة الإصابات.كلنا أمل في غذا أفضل.فصبر جميل و الله المستعان.
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5
23 - عوقيز بن نوبيز الاثنين 24 غشت 2020 - 18:20
هاهو نقص المرض خصنا نقريو وليداتنا في المدرسة حضوريا . ولي مرض نشربوه دوليبران 1g يولي صحة سلام
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-10
24 - Ali الاثنين 24 غشت 2020 - 18:21
الحمد لله الصبر تم الصبر لقد مر على امم أكثر من هذا استغفر الله العظيم اين نحن من محنة اخواننا في سوريا أو في فلسطين أو العراق و اليمن أنه امتحان من العلي القدير و بلاء الحمد لله و استغفر الله
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3
25 - العثماني الاثنين 24 غشت 2020 - 18:21
إن المواطن المغربي البسيط، وفي لحظة تأمل بسيطة كلها شجون، يستنتج دون أي مجهود فكري،أن هذه الحكومة لا زالت تتخبط في العشوائية مع سياسة جبر الخواطر اللتي تنتهجها، فأصبحنا كل يوم نسمع فتوة ضاربة بعرض الحائط جميع التحليلات...تحس أن القرارات تتسم بالسمية" سافر لا متسافرش..." لا صلاة في المساجد ، وزارة الصحة تزف للمغاربة خير خبر وهو أن عدد رؤوس الأضاحي كافية هذه السنة...أخر الإبتكارات مستشفيات القرب من الدرجة الثانية اللتي هي عبارة عن " خزانة ديال ممول الحفلات اللي قريب السبيطار" باركة من الوشششش راه معندنا والو.
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2
26 - مغربي الاثنين 24 غشت 2020 - 18:21
واحد المعلومة الخوت موهيمة و كولشي غافل عليها.. هاد الإحصائيات اللي وزارة الصحة كتنشرهم كل يوم، إحصائيات عير دقيقة بالمرة و ديال هادي يوماين ولا تلتيام على الأقل!!
فطنجة على سبيل المتال، مشينا نديرو تحليلة كورونا نالأب ديالي.. غي باش يعطيواك موعد (رونديڤو) خصك تساين نهاااار.. و ملي تجي نهار تاني تدير التحليلة النتيجة متخروج على يوماين ولا تلتيام.. حتى يكون الإنسان (اللي غي شاك فيه كورونا) زاد نشر المرض بالتنقل ديالو بين المستشفى، مركز التحاليل، المنزل،..
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6
27 - amine الاثنين 24 غشت 2020 - 18:21
يا رب تكون هذه أعلى حصيلة في الفترة المقبلة و تكون بداية النزول الى حين جلاء هذا الوباء.
و يا رب يكون هؤلاء الضحايا ال32 (رحمهم الله) آخر ضحايا الوباء.
و يا رب اشف مرضانا و مرضى المسلمين أجمعين.
و يارب يوعى المسؤولون و المواطنون، على حد سواء، بما نمر به من أزمة.
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8
28 - ياسين الاثنين 24 غشت 2020 - 18:21
لعلها بادرة امل في تناقص عدد الاصابات اليومية ..يأيها المواطن لاتستهين ولاتستهتر ولاتنتقص من هادا الوباء . الوقاية والكمامة والتباعد والنظافة اربعة عناصر مهمة .هادا في صالحك او لي صالح الكل ..إما الخروج بأقل الاضرار او تعشش هادا الفيروس والوصول الى طوفان الاصابات والموتى ..وشكرا
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29 - هشام الاثنين 24 غشت 2020 - 18:22
الله ارحم الموتى الحمد لله اليوم هناك تحسن الاصابات اقل من حالة الشفاء
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3
30 - korona الاثنين 24 غشت 2020 - 18:22
راه مزال ماشفتو والو،المغرب تنتظرها كارثة بسب الجهل الحكومة الفاشلة ،مازال باغيين تلعبو الكورة ،مازال باغيين السياحة،صحة اوراحة العيد لاضحى
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0
31 - ميستر كولومبو الاثنين 24 غشت 2020 - 18:22
اتمنى من الله العلي القدير ان يفرج همومنا و كروباتنا وان يرفع عنا هذا الوباء و يرحمنا برحمته يا ارحم الراحمين
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0
32 - kamal الاثنين 24 غشت 2020 - 18:23
الحمد لله حالات الشفاء اكتر من 1000 و حاللت الاصابات اقل من 1000، اطالب الدولة بتشديد مراقبة التباعد والكمامات ولملا توضيف الاف المراقبين لمراقبة الكمامت مع صلاحية اعطاء الغرامات ، الله ارحم الي ماتو ولكن الحجر ماشي حل ، الدولة رحمة بالعاطلين والفقراء والمعذبين في الارض يجب ان تفتح الاقتصاد ولا للحجر مهما يحدت
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33 - راي خاص الاثنين 24 غشت 2020 - 18:23
الحمد لله الارقام بدءت تتناقص انا متفاءل مزيدا من الاحتياطات المعمول بها و سوف نجتاز هذه المحنة
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34 - mostafa الاثنين 24 غشت 2020 - 18:23
وقاية، حجر، اختبارات، منع التنقل الخ... ما زال الانسان يرفض هزيمته امام الطبيعة و يبدو ان الفيروس يعيش و ينتشر بشكله الطبيعي مع او بدون الاحتياطات ما زلت اتذكر الاغلاق التام و حظر التجول في ايطاليا و اسبانيا شهري مارس و ابريل و مع ذلك كان الفيروس ينتشر بسرعة خيالية مع كل الاحتياطات، و المغرب الآن ربما يعيش ذروة الوباء، و في الاخير بعد ان يكتسب جميع سكان الارض المناعة سيأتي الانسان بلقاحه الذي لن ينفع في شيء انذاك ليبيعه لاغلبية سبقو ان شفو من الفيروس دون علمهم و يكون ضرره اكبر من نفعه ربما ثم ليوهم نفسه بأنه في الاخير بانه هزم الطبيعة
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35 - استاذ الاثنين 24 غشت 2020 - 18:24
الحل هو إعادة الحجر الصحي.....و المغاربة أحرى بالمساعدات التي ذهبت الى لبنان و الدول الافريقية..... 800 درهم ولا حتا 1200 جاتكم قاصحة و الملاييير التي ذهبت الى الافارقة و اللبنانيين الذين هم في غنى عنها. لا بأس..... المهم ..... خير الكلام الصمت... تقبلو تحياتي
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36 - Amraoui الاثنين 24 غشت 2020 - 18:24
ليس هناك يا عباد الله من حل من هذا الوباء سوى الوقاية والتباعد حتى يتدخل الله عز وجل وينهي هذه المهزلة.
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37 - أنقلوب الاثنين 24 غشت 2020 - 18:24
الحمد لله اليوم إنخفاض في كل الأرقام في الاصابات والحالات الخطيرة والنشطة
نسأل الله تعالى أن يرفع الوباء عن عباده
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38 - القنيطرة الاثنين 24 غشت 2020 - 18:24
الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة هي الإرتجالية قبل عيد الأضحي المبارك . وقد رأينا أسواق المواشي كيف كانت مزدحمة . وكان لها حلان إما الإكترا في الأسواق في المدن عشرة أو خمسة عشر في المدن المتوسطة وأكتر من ذالك في المدن الكبيرة كالدار البيضاء وطنجة وغيرهم .
أو إعطاء رخص للمحلات المكترية كما كان في السابق لبيع الأضحية .
وبذالك كنا سنخفف الإزدحام في الأسواق .
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39 - رأي شخصي الاثنين 24 غشت 2020 - 18:25
لا تحسبون أن انخفاض عدد الاصابات هو مؤشر ايجابي !!! فالانخاض يعزى الى وقف اجراء التحاليل للمخالطين ليس الا . والاكتفاء باجراء التحاليل لمن ظهرت لديهم أعراض الاصابة . يعني ان سجلنا 900 اليوم فهناك 1000 اخرون يتسكعون في الشوارع دون أن يتم كشفهم. نسأل الله السلامة والعافية
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40 - marwa الاثنين 24 غشت 2020 - 18:27
بالسنبة لتيقول خاص إكون التعليم الحضوري غيقول المغرب فيه العباقرة، والله العظيم إلى كاينين لتيجيو القسم أوماتيتبعوش مع الأستاد عاطينها غي التفلية، أو تايجيو الكلية تايدخلو و البروف بادي الدرس تايبقاوى 5دقائق
وتاينوض فحالهم إخرجو مالكم على حالتكم أو خاسرين فلوس المركوب!! ، أو كاينين منهم بزاف نقوليك نصف الكلية عاطيينها غي التسطية و الدوران أمام الكلية، التعليم عن بعد فيه إجابيات وسلبيات ولكن
في هذه الظروف الوقاية خير من العلاج نفضل نقرا ي الدار ريتما ينتهي هذا الفيروس!
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41 - مواطن الاثنين 24 غشت 2020 - 18:28
نحتاج إلى الانضباط اقتداء بسكان كوريا الجنوبية ويمكن التحكم في الجائحة. بما يسمح للناس بمزاولة أنشطتهم. لكن هيهات هيهات بيننا وبين كوريا سنوات ضوئية
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42 - Naturaliat الاثنين 24 غشت 2020 - 18:28
عدد الحالات انخفض

ماهي إلا إستراحة محارب.....

مااراه في الشارع من عدم التزام المواطنين بالكمامة والتباعد
والتدخين غير بعيد عن الآخرين .......سوف يزيد من عدد الإصابات والوفايات

الكمامة على الأنف والفم والتباعد تحميك وفي نفس الوقت ألا قدر الله وكنت حامل لكورونا من دون أعراض فانك تحمى الآخرين...

وكل سوف يجازيه الله تعالى بما فعل ...والله لايضيع اجر من احسن عملا......

عافانا الله واياكم
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43 - MAROCAIN الاثنين 24 غشت 2020 - 18:28
سبب تزايد الاصابات التراخي وعدم الاختراز بالوسائل الوقائية الفرج قريب انشاء الله نسالك اللهم ياسميع الدعاء لقد انتشر هدا الوباء وعجز الاطباء فسخر الدواء وارفع عنا هدا البلاء واكشف عنا هدا الكرب يامن وسعت رحمته بالخلائق والعباد انك على كل شيء قدير
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44 - Naima الاثنين 24 غشت 2020 - 18:28
أنا بعدا مابقيتش كنقول الرقم نزل لأنه هادشي طالع نازل ولاقلتها غدا إمكن اطلع.
لعلنا هو نلتزموا بداكشي ال طالبا منا منظمة الصحة العالمية التي هي أيضا مزال كتكتشف هاد المرض ال المعطيات ديالو كتغير كل وقت.
المهم الله ارفع علينا هاد الوباء يارب إنك سميع الدعاء.

لا حول ولا قوة إلا بالله.
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45 - Abdo الاثنين 24 غشت 2020 - 18:29
إذا أردنا أن نخفض من عدد الإصابات بمرض كوفيد 19 على السلطات أن تمنع جميع التجمعات التي لا يمكن فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية كامل الكمامات واحترام التباعد الجسدي والنظافة والتعقيم كالأطفال العشوائية التي تظل طوال الوقت مملوءة بالباعة الجائلين ودون اذنى الشروط الصحية وأمثال السوق العشوائي بحي المصلى بطنحة الذي يمثل خطرا وباءيا على صحة المواطنين من حيث انتشار الفيروس بين المخالطين. ولقد شعرت السلطة بذلك الخطر وبدأت بإزالة الباعة الجائلين الذين يحتلون الملك العام ويقولون من مساحة الطريق فيضطر المارة من التزاحم وبالتالي انتشار الفيروس بين المارة لأنه يصعب ترك ميدانية الامان بينهم. الفيروس قاتل والمواطنون عليهم حمل الكمامات وترك مسافة الأمان والسلطة عليها إخلاء الشارع العام من الباعة الجائلين لكي يتحقق ذلك ونقلل من انتشار الفيروس .السوق العشوائي بحي المصلى بطنحة وصمة عار ومصدر انتشار الفيروس لأن يصعب فيه تحقيق الشروط الصحية .
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46 - fsr pion الاثنين 24 غشت 2020 - 18:29
مجهودات الدولة و المواطنين بدات كاتبان نتمناو تبقى ثابثة او تناقص الله يسهل علينا طلبة ندوزو نشاء الله و نتمناو ميتزادوش الحالات
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47 - مهاجر الاثنين 24 غشت 2020 - 18:30
الكثير من علماء الأوبئة يقولون أن فيروس كرونا فقد شراسته القتالية واصبح ضعيفا .وأن المصابين أي الحاملين للفيروس بدون اعراض ليسوا مرضى . حتى بعضهم قال ان الوباء انتهى وليست هناك أي موجة ثانية .
متخافوش وتوكلوا على الله .( قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا .
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48 - مغربي الاثنين 24 غشت 2020 - 18:30
سوف نظل ندور في حلقة مفرغة...الفيروس موجود و ينتشر بشكل كبير...الارقام المسجلة ترتفع بارتفاع عدد التحاليل و اماكنها...فان تم الكشف على جميع المغاربة سوف يتبين ان الغالبية العظمى مصابة بالفيروس بدون اعراض...
لاحظوا فقط لاعبين بالفرق الوطنية يلعبون مقابلات رسمية 90 دقيقة مع كونهم مصابين بالفيروس لكن بدون اعراض...فما عدد المصابين بدون اعراض يا ترى؟

سوف نظل ندور في حلقة مفرغة
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